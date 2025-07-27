クライアントと販売を管理するための 10 最高の Notion CRM テンプレート

5つのアプリと6つの付箋でクライアントの情報を管理するのに疲れていませんか？私たちも同じです！そんなときに役立つのが、Notion CRMテンプレートです。このテンプレートを使用すると、顧客リレーションシップマネジメントに必要なすべての情報を1つのカスタマイズ可能なスペースにまとめることができます。

個人事業主でも、成長中のチームの一員でも、CRM テンプレートは、リードの追跡、フォローアップの管理、取引の成約を容易にする、CRM に欠かせない機能を提供します。

より良い人間関係を構築し、売上を伸ばし、そのプロセスを楽しむために役立つ、Notion の CRM テンプレート 10 選をまとめました。

また、Notion の代替ツールであるテンプレートもご紹介します。間もなくお気に入りのツール（ヒント：それはClickUpです）で、クライアントとの取引をレベルアップする準備はできていますか？

優れた Notion CRM テンプレートの条件

Notion には、仕事、教育、プライベートなど、コミュニティのメンバーが作成した 30,000 以上のテンプレートが用意されています。

CRM に最適なテンプレートを選ぶ際には、以下の要素を確認してください。

明快さ： 構造が明確でわかりやすい Notion CRM テンプレートを選択してください。操作が簡単で、学習曲線が不要なものにしてください。そうすることで、あなたとあなたのチームにとって使いやすくなります。

包括性： 視覚的なパイプライン、ステータスビュー、レポート作成ツールなど、CRM に必要なすべての機能を備えた Notion テンプレートをお選びください。これにより、お客様の CRM システムと統合して、結果を促進することができます。

カスタマイズ性： 会社の 会社の CRM プロセスに合わせて 要素をカスタマイズできるテンプレートをお選びください。これにより、ビジネスの固有のニーズに対応することができます。

拡張性： 個人および企業での使用をサポートする Notion CRM テンプレートをお選びください。これにより、会社の成長に合わせてリードを追跡することができます。

10 個の Notion CRM テンプレート

顧客関係管理 (CRM) プロセスを改善するための、最適な Notion テンプレートをご紹介します。

1. Tejit Pabari によるパーソナル CRM テンプレート

viaNotion

基本的な CRM 機能が必要なビジネスパーソンの方は、Tejit Pabari による「Personal CRM Template」をご覧ください。これは、個人および仕事の連絡先を保存、管理できるシンプルなツールです。各番号にステータス、優先度、役割、その他の詳細情報を割り当てることができます。

さらに、このテンプレートでは、ミーティングの設定ややり取りの記録が可能になり、すべての電話を追跡し、必要に応じてフォローアップを行うことができます。

🌟 なぜこれが役立つのか：

フィールドをカスタマイズして、誕生日のリマインダー、最終連絡日、共通の興味などを追加

友人、メンター、知人など、関係の種類ごとに連絡先を整理

電子メール統合機能を使用して、親しい連絡先に最新情報やニュースレターを共有

🔑 理想的なユーザー： 個人および職業上の接続を管理するフリーランサー、ソロプレナー、ネットワーク担当者。

💡 プロのヒント： 毎月または四半期ごとにクリーンアップセッションをスケジュールして、重複するエントリーをマージし、無効なリードをアーカイブし、古い情報を更新しましょう。CRM が乱雑になると、誤った判断や機会の損失につながります。🧹

viaNotion

EdriansNotes の「連絡先リスト（個人用 CRM）テンプレート」は、効果的な連絡先管理に役立ちます。このドキュメントは、重要なクライアントの連絡先をシステムに保存、整理する、プロフェッショナルな電話帳としての役割を果たします。

やり取りのログ記録に加え、リマインダーを設定したり、誕生日や好みなどの個人的なメモを追加したりして、重要な連絡先との連絡を確実に維持することができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

クライアント、ベンダー、社員など、カテゴリーごとに連絡先をグループ化

通話、ミーティング、ネットワーキングイベントなどの詳細をログコンテキストに追加

連絡先所有者や担当者などを割り当てて、チームメンバーとコラボレーション

🔑 理想的なユーザー： 基本的な情報を含む、一元化された検索可能な連絡先リストを必要とする方。

3. Sentele のリードトラッカーテンプレート

viaNotion

すっきりとしたインターフェースを備えた Sentele のリードトラッカーテンプレート は、リードとそのインタラクションステータスを包括的にビューで表示し、フォローアップを事前にスケジュールすることができます。

それだけではありません。応答率や成約率などの興味深いデータも表示されるため、どのリードに注力すべきかがわかります。これらの機能により、販売パイプラインの管理が簡単なタスクになります。

🌟 なぜこれがお勧めか：

「新規」、「連絡済み」、「合格」、「閉じた」など、カスタマイズ可能なフェーズでリードのステータスを追跡

カンバンボードビューを作成して、パイプラインのフローを視覚的に管理

各リードにタスクチェックリストを追加して、アウトリーチと育成を効率化

🔑 理想的なユーザー： アウトリーチ、リードのステータス、コンバージョンを追跡する営業担当者やマーケティング担当者。

4. OpenCore Group の「従業員ディレクトリテンプレート」

viaNotion

社内の連絡先を管理するためのテンプレートをお探しですか？OpenCore Group の「従業員ディレクトリテンプレート」をご覧ください。このテンプレートは、社内の全従業員の連絡先情報を一元的に管理できるドキュメントです。

さらに、役割、電子メールアドレス、場所など、その他の関連情報も記載してください。これにより、システムから特定の顧客対応を担当する適切な従業員を簡単に見つけて連絡することができます。また、従業員の入社や退職の際にも非常に役立ちます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

フィルターとビューを使用して、チーム、場所、機能ごとに従業員をグループ化

各従業員カードにオンボーディングの詳細や重要な書類を追加

人事、マネージャー、新入社員とディレクトリアクセスを共有して、透明性を確保

🔑 理想的なユーザー： チームの連絡先情報や役割を管理する人事チームや中小企業。

5. Notion パートナーシップ CRM テンプレート

viaNotion

多くの組織は顧客の管理に没頭し、クライアントとの関係管理の重要性を見過ごしがちです。そこで、Notion パートナーシップ CRM テンプレート が登場します。

このテンプレートは、パートナー、ベンダー、投資家など、ビジネスの外部ステークホルダーとのやり取りを管理するのに役立ちます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

会話を記録してスケジュールを管理し、クライアント管理を完璧に

パートナーを地域、業界、または協業タイプでセグメント化

日付フィールドを使用して、更新、チェックイン、パフォーマンスレビューを追跡

パートナーの連絡先情報、カテゴリ、年間反復収益（ARR）など、重要な詳細を中央集約化し、整理整頓しましょう。

🔑 理想的なユーザー： 戦略的パートナーシップやコラボレーションを監督するビジネス開発チーム。

6. Osesenaga Okieimen による不動産 CRM テンプレート

viaNotion

Osesenaga Okieimen の不動産 CRM テンプレート は、不動産取引に携わる個人および企業向けに特別に設計されています。このテンプレートを使用すると、クライアントのタイプ、好み、候補物件など、すべてのクライアントデータを 1 か所に統合することができます。

販売者に関する情報を入力し、取引を「開いている」や「閉じた」などのカテゴリに分類します。これにより、最新情報を把握し、潜在的なクライアントに連絡して、できるだけ早く取引を成立させることができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

プロパティタイプ、場所、価格範囲、ステータスなどのフィールドをカスタマイズ

プロパティの画像やリストのリンクを埋め込んで、視覚的に閲覧可能

サイト訪問や書類の締め切りなどのタスクを、各クライアントのレコードに接続

🔑 理想的なユーザー： 物件、クライアント、リードを追跡する不動産業者や不動産管理会社。

🔍 ご存知でしたか？一部の不動産業者では、クライアントが猫好きか犬好きかを CRM で追跡しています。これにより、パーソナライズされたホームギフトや、場合によっては「ペット可」の物件を提案するのに役立っています。🐕

7. TingDesign のクライアントお問い合わせフォームテンプレート

viaNotion

クライアントからの問い合わせを整理して管理するのに役立つテンプレートをお探しですか？TingDesign の「クライアント問い合わせフォームテンプレート」は、問い合わせの収集から追跡、管理に至るまで、顧客からの問い合わせプロセス全体を効率化するシンプルなデザインを誇ります。

さらに、レイアウトの変更、フィールドのカスタマイズ、リンクだけでフォームの共有もできます。これにより、顧客からの問い合わせに迅速に対応し、顧客満足度を高め、会社の CRM への取り組みを強化することができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

チームメンバーに新しい問い合わせのフォローアップをプロンプトで割り当て

応答時間とクライアントの満足度を追跡して、ワークフローを改善

テーブルまたはボードビューを使用して、フォームの提出状況や進捗状況を監視

🔑 理想的な用途： クライアントからの問い合わせを Notion に直接記録するサービス業。

8. Notion インフルエンサー CRM テンプレート

viaNotion

Notion インフルエンサー CRM テンプレート を使用すると、貴社が提携する各インフルエンサーに関する情報を一元化できます。これには、氏名、チャンネル、国、コマーシャル、成果物などの詳細情報が含まれます。

その結果、インフルエンサーとの関係を管理し、すべてのキャンペーンの進捗状況を追跡することが可能になります。

🌟 なぜこれがお勧めか：

キャンペーンページを各インフルエンサーにリンクして、コラボレーションを一元化

リーチ、CTR、ROI などのパフォーマンスメトリクスを追加して、効果を測定

各インフルエンサーに所有者を割り当てて、マーケティングチームとコラボレーションしましょう。

🔑 理想的なユーザー： インフルエンサーのアウトリーチやキャンペーンを管理するマーケティングチームや代理店。

9. Jake Pretty によるエージェンシーダッシュボードテンプレート

viaNotion

その名前が示す通り、Jake Pretty によるエージェンシーダッシュボードテンプレート は、エージェンシースタイルのビジネスのニーズに合わせて特別に設計された CRM リソースです。このテンプレートを使用すると、すべてのクライアントとのやり取りや取引の進捗状況を追跡でき、エージェンシーの CRM に関する全体的な努力を簡素化できます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

予算、範囲、フェーズなどの情報でプロジェクトカードをカスタマイズ

フィルタリングビューを使用して、チームやサービスラインごとにタスクを整理

各クライアントのエンゲージメントに関するパフォーマンスレポートやダッシュボードを埋め込む

プロジェクト、パートナー、タスク、プロセスの詳細を一元化

🔑 理想的な用途： クライアント、キャンペーン、チームの活動を追跡するクリエイティブエージェンシーやデジタルエージェンシー。

10. Jo Lodge によるシンプルな請求書管理テンプレート

viaNotion

シンプルで効率的、そして使いやすい Jo Lodge によるシンプルな請求書管理テンプレート は、すべての請求書の中心的なハブとして機能します。このテンプレートを使用すると、支払済みおよび未払いのすべての請求書を閲覧、整理、管理することができます。

これにより、財務状況を把握し、すべての請求書が確実に支払われるよう、タイムリーなリマインダーを送信することができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

クライアント、期日、ステータス、金額ごとに請求書を追跡

請求書を関連するプロジェクトやクライアントのデータベースにリンク

支払い方法とトランザクションの詳細を追加して、会計処理を迅速化

🔑 理想的なユーザー： 請求書や支払いのステータスを管理するフリーランサーや中小企業。

Notion の制限事項

Notion は、幅広い用途に使える CRM テンプレートを数多く提供していますが、その有効性を損なういくつかの重要な点で不十分です。その一部を以下にご紹介します。

学習曲線： ほとんどの Notion テンプレートはシンプルなレイアウトが特徴です。そのため、高度な CRM のニーズに合わせてカスタマイズするのは難しいタスクです。これにより複雑さが増し、技術的な熟練度が限られているチームには不向きになります。

リアルタイムのコラボレーションは不可： 効率的な CRM には、営業やマーケティングなど、さまざまな部門間のシームレスな連携が必要です。しかし、Notion の CRM テンプレートにはリアルタイムのコラボレーション機能がないため、チームでの共同作業や結果の出し方が困難になります。

視覚化機能の制限： Notion の CRM テンプレートの最大の欠点の 1 つは、チャートやグラフなどの高度な視覚化機能をサポートしていないことです。そのため、CRM ダッシュボードの使いやすさや直感性が低下しています。

パフォーマンスの問題： Notion はプラットフォームとして、ワークスペースが大きくなるにつれてクラッシュや速度低下の傾向があります。そのため、複数のテンプレートを同時に使用できないため、チームの規模拡大には不向きです。

代替 Notion テンプレート

Notion の CRM テンプレートは優れています。しかし、高度なニーズを持つチームにはあまり効果的ではありません。しかし、ご心配は無用です。Notion の不足部分をClickUp が補います。

仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp には、顧客との関係を効果的に効率化するために必要なすべてのツールとテンプレートが備わっています。顧客データの集中管理や販売パイプラインの監視など、あらゆることを行うことができます。

ClickUp のテンプレートをチェックして、今すぐ CRM を強化しましょう。

1. ClickUp CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp CRM テンプレートでチームの CRM 努力を統一しましょう。

チームがより優れた顧客サービスを提供するのに役立つ統合型 CRM テンプレートをお探しなら、ClickUp CRM テンプレートが最適です。この使いやすく、初心者にも優しいテンプレートを使用すると、売上を追跡し、顧客満足度を監視できるため、CRM 戦略の効果を評価し、必要に応じて調整を行うことができます。

さらに、リード管理もガイドします。リードのステータス（オープン、エンゲージ、エンゲージを試みた）に関する情報を提供するため、フォローアップの優先順位付けを行い、利用可能な販売機会を効率的に活用することができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

すべてのCRM活動を構造化され拡張可能なシステムに一元化しましょう

複数のフェーズにわたる取引を視覚化し、収益を予測

アカウントエグゼクティブ、SDR、営業オペレーション向けにビューをカスタマイズ

電子メールやカレンダーツールと統合して、コミュニケーションログを同期

🔑 最適なユーザー： プロジェクトワークスペース内でカスタマイズ可能なオールインワンの CRM を求めるチーム。

2. ClickUp シンプル CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のシンプルな CRM テンプレートで CRM の作業を簡素化

すっきりとした整頓されたツールを好むユーザーには、クライアントとの関係に焦点を当てたClickUp シンプル CRM テンプレートが最適です。不要な機能を排除し、スマートフィールド、カンバンパイプライン、連絡先タグ付け機能を備えています。

このテンプレートは、顧客の連絡先データを整理し、販売の進捗状況を追跡し、顧客の傾向やフィードバックを分析して、CRM フレームワークに関する詳細な洞察を提供します。さらに、フィールドをカスタマイズして、パートナー、ベンダー、投資家にも関連性のある内容にすることができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

やり取りのログやリレーションシップのメモを簡単に更新

フェーズ、タイプ、地域ごとに、クライアントのオンボーディングやコールドリードをフィルタリングしたビューを作成

タスクを個々のクライアントにグループ化して、連絡先の追跡を簡素化

カスタムフィールドを使用して、電話番号や取引サイズなどの重要な詳細情報を追加

🔑 最適なユーザー： クライアントを追跡するための軽量 CRM を必要とするスタートアップ企業や小規模ビジネスの所有者。

💡 プロのヒント：CRM テンプレートに合わせて販売やプロジェクトのプロセスを変更しようとしないでください。代わりに、チームの既存の作業方法に合わせてフィールド、パイプライン、ダッシュボードをカスタマイズしてください。✂️

3. ClickUp コミッション追跡テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のコミッション追跡テンプレートを使用して、売上を追跡し、チームに正確なインセンティブを提供しましょう。

インセンティブがパフォーマンスを左右する場合、コミッションを正確に追跡することが不可欠になります。ClickUp のコミッション追跡テンプレートは、売上を追跡し、コミッション率を適用し、担当者ごとの収益を計算するための包括的なシステムを提供します。

組み込みの式、ユーザーレベルのダッシュボード、レポート作成ビューにより、全員が自分の立場を把握でき、別々のスプレッドシートや関連性のない Notion ドキュメントを管理する必要がなくなります。これにより、各チームメンバーのコミッションを追跡および計算し、それに応じて目標を設定することができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

タスク内の式フィールドを使用してコミッションを計算

販売トランザクションを記録し、段階的なコミッション構造を適用

支払額や「保留中」、「承認済み」、「支払済み」などのステータスを追跡

取引ステータスの変化に応じて、手数料の計算更新を自動化

🔑 最適なユーザー： 営業チームやマネージャーなど、営業手数料の計算や追跡を行う方。

📣 お客様の声：SSM Creative Collective のデジタルマーケティングディレクター、ブレナ・キーナン氏が ClickUp の使用について次のように述べています。 ClickUp は、私が今まで出会った中で最高のプロジェクト管理および CRM ツールです。その汎用性により、他のサービスに複数のサブスクリプションを契約することなく、すべてのタスクを 1 か所で確実に処理することができます。 ClickUp は、私が今まで出会った中で最高のプロジェクト管理および CRM ツールです。その汎用性により、他のサービスに複数のサブスクリプションを契約することなく、すべてのタスクを 1 か所で確実に処理することができます。

4. ClickUp セールスパイプラインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールスパイプラインテンプレートを使用して、セールスパイプライン全体を一度に視覚化

最適化されたセールスパイプラインにより、販売機会を早期に特定し、顧客体験の非効率性を排除し、顧客によりシームレスな販売体験を提供することができます。ClickUp のセールスパイプラインテンプレートは、まさにこの目的を実現します。

これは、セールスファネルの両端をつなぐドキュメントであり、1 つのビューで簡単に視覚化することができます。営業担当者はパイプラインを管理でき、マネージャーはチームのパフォーマンスをマクロ的に把握することができます。さらに、顧客データを整理し、リードに優先順位を付けて、最も購入の可能性が高い顧客に焦点を当て、時間とリソースを効率的に活用することができます。その結果、コンバージョン率の向上にもつながります。

🌟 なぜこれがお勧めか：

見込み客、デモ、提案、閉じたなどのフェーズを含むボードビューを使用して、リードを整理します。

ドラッグ＆ドロップ式の取引ボード、統合された通話履歴、視覚的なレポート作成機能を 1 つの統合ツールに統合

取引サイズ、連絡先情報、推定成約日などのフィールドをカスタマイズ

優先度、業界、リードソースで取引をフィルタリングして、ターゲットを絞ったアクションを実行

🔑 最適なユーザー： さまざまなパイプラインフェーズの取引を管理する営業担当者。

5. ClickUp セールス CRM テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp セールス CRM テンプレートを使用して、販売実績を追跡し、リードをより効率的に管理しましょう。

エンドツーエンドのセールスサイクル管理のために構築されたClickUp Sales CRM テンプレートは、使いやすさを損なうことなく、堅牢なデータ処理機能を提供します。最初のアウトリーチから販売後のフォローアップまで、すべてのアクティビティが記録され、リンクされ、追跡可能になります。

CRM プロセスに関する洞察を提供するさまざまな販売データにより、プロセスを再評価して改善し、より良い結果を得ることができます。リードスコアリング、営業電話のスケジュール設定、パフォーマンスの追跡のための既製のビューが用意されており、つぎはぎの Notion CRM ワークフローから大幅にアップグレードされます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

販売実績のモニタリング、顧客とのやり取りのビュー、見込み客の特定など、あらゆる機会を最大限に活用しましょう。

サブタスクやコメントを使用して、フォローアップやミーティングのメモを追跡

後続のアクションや取引フェーズの移行に関するリマインダーを自動化

リアルタイム分析を活用して、データ駆動型の意思決定を強化しましょう。

🔑 最適なユーザー： タスクとチームコラボレーション機能を備えた統合 CRM を必要とする、成長中のチーム。

6. ClickUp セールスレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールスレポートテンプレートを使用して、チームの営業実績を定量的に把握しましょう。

営業戦略に何か問題があると感じていますが、それが何なのか正確にはわからないというお悩みはありませんか？その場合は、ClickUp の営業レポートテンプレートが、CRM ツールキットに欠かせないリソースとなるでしょう。この使いやすいテンプレートは、成約率、解約率、顧客獲得コスト (CAC) などの主要業績評価指標 (KPI)を利用して、営業の進捗状況や実績に関する詳細な洞察を提供します。

さらに、トレンドの視覚化、機会の検出、顧客行動の分析が可能になり、最終的にはクライアント管理戦略を最適化して、より多くの取引を成立させることができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

期間、営業担当者、リードソースでデータをフィルタリングして、具体的な洞察を得ることができます。

リードソースごとのコンバージョン率とサイクル長を測定

毎月のレポートのレビューや更新のための定期的なタスクを作成

式フィールドを使用して、コンバージョン率、週次、月次、四半期の販売実績を追跡

🔑 最適なユーザー： 視覚的な営業実績レポートを作成するマネージャーや経営幹部。

7. ClickUp セールストラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールストラッカーテンプレートを使用して、営業の努力を追跡し、改善しましょう。

ClickUpのセールストラッカーテンプレートは、電話、ミーティング、デモ、電子メールでの連絡を迅速かつ直感的に記録する方法を提供します。営業の努力を強化したいチームや企業向けに設計されており、日々の業務の一貫性を維持し、見込み客の傾向を把握するのに特に役立ちます。

この無料テンプレートには、営業アプローチを理解し、改善するために必要なすべてのツールが備わっています。さらに、個人およびチームのパフォーマンスをリアルタイムで追跡し、営業努力が望ましい結果をもたらした分野を特定し、データに基づいた意思決定を行ってパイプラインを簡素化することができます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

チェックリストや定期的なタスクのテンプレートを使用して、個人およびチームの生産性を長期的に監視しましょう。

リードのステータス、価値、製品タイプ、販売フェーズなどのカスタムフィールドを追加

タスクの更新を追跡して、販売の進捗やフォローアップを監視

優先度や成約確率で取引をフィルタリングおよびソート

🔑 最適なユーザー： 毎日の活動、ターゲット、取引の進捗を追跡する営業チーム。

8. ClickUp 営業電話テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の営業電話テンプレートを使って、すべての営業電話を成功に導きましょう。

チームの営業電話の対応に構造化したいとお考えですか？ClickUp の営業電話テンプレートをご利用ください。このテンプレートを使用すると、電話の相手や次のステップなど、すべての電話の結果を記録できるため、見落としがなくなります。

発見の電話、フォローアップ、交渉など、すべてが 1 か所に記録されます。時間の経過とともに、チームがセールスファネルをどのように進めているか、会話がどこで行き詰まっている傾向があるかが明確になります。

🌟 なぜこれがお勧めか：

🔑 最適なユーザー： クライアントや見込み客への電話のスケジュール管理を行う社内営業チーム。

🧠 面白い事実： CRM のアナログバージョンはロロデックスでした。つまり、デジタルツールが登場する以前は、営業担当者は文字通り回転式のカードファイルを使用して、連絡先を追跡、管理していたのです！😱

9. ClickUp セールスプロセステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の販売プロセステンプレートを使用すれば、複雑さを一切感じることなく、販売パイプライン全体を管理できます。

明確に定義された販売プロセスは、チームの生産性を高め、販売サイクルを短縮し、推測作業を減らします。ClickUp の販売プロセステンプレートは、リードの獲得からオンボーディングまで、販売ファネルの各段階の概要を示しています。

このフレームワークを使用すると、ギャップを特定し、チームのパフォーマンスを追跡し、すべての販売機会が意図通りに処理されるようにすることができます。さらに、ワークフロー図、SOP、実際のタスクの割り当てを組み合わせて、営業担当者にベストプラクティスを指導し、Notion の一般的な CRM の概要をはるかに超える機能を提供します。

🌟 なぜこれがお勧めか：

電子メールや提案書のステップに関する SOP やテンプレートを文書化

チームが標準化されたプロセスをどの程度順守しているかを追跡

販売プロセスの各ステップをタスクまたはチェックリストとしてマップ化

各段階の責任を営業チームのメンバーに割り当てる

🔑 最適なユーザー： 構造化された販売プロセスをステップごとに文書化し、その進捗を追跡するチーム。

10. ClickUp セールスパイプライン管理

無料テンプレートを入手 ClickUp のセールスパイプライン管理テンプレートを使用して、体系化されたツールでリードを追跡、管理しましょう。

エンドツーエンドの営業プロセスを効率化したいチームには、ClickUp の営業パイプライン管理テンプレートが最適です。このテンプレートでは、見込み客から成約まで、すべての取引を追跡できるカスタマイズ可能なワークフローを利用できます。このテンプレートを使用すると、営業ファネルを視覚化し、連絡先を管理し、取引の進捗状況を監視することができます。独自の営業サイクルやレポート作成のニーズに合わせて、フェーズ、フィールド、ビューを簡単に調整できます。

🌟 なぜこれがお勧めか：

ドラッグ＆ドロップでフェーズを視覚化し、販売パイプライン全体を把握

カスタムフィールドを使用して、取引の価値、成約日、次のステップを追跡

タスクを割り当て、リマインダーを設定して、チームをターゲットに導きましょう。

レポートを作成して成約率を分析し、ボトルネックを特定

最適なユーザー： 取引を管理し、販売サイクル全体の可視性を向上させるための、構造化され、カスタマイズ可能なパイプラインをお探しのチーム。

ClickUp の CRM テンプレートで CRM プロセスをアップグレード

Notion CRM テンプレートは、連絡先の管理、リードの追跡、販売パイプラインの整理に柔軟性とカスタマイズ性を提供するため、個人や小規模チームに最適です。

しかし、ビジネスが成長し、ニーズが複雑になるにつれて、Notion だけに依存すると、自動化、レポート作成、チームコラボレーションに制限が生じる可能性があります。

そこで、仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp が登場します。すべての仕事を 1 か所に統合するように設計された ClickUp は、プロジェクト管理、ドキュメントストレージ、コミュニケーション、CRM 機能を組み合わせたアプリです。

ClickUp テンプレートの高度な自動化、詳細な分析、シームレスなコラボレーションツールにより、CRM プロセスを合理化し、拡張することができます。

