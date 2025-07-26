デザイナーのための 16 の無料 UX リサーチポートフォリオテンプレート

「これをどのように理解すればよいのか？」

空白のドキュメントと山のようなインタビュー資料を前にして、途方に暮れた経験がある方は、その気持ちがよくわかるでしょう。

難しいのは、リサーチを行うことだけではありません。それを明確で説得力のあるストーリーに変えることです。優れた UX ポートフォリオは、まさにそのことを実現します。つまり、プロセス、戦略、構造を実際に動きながら紹介することです。

良いニュースは？一から始める必要はありません。

16 種類の無料 UX リサーチポートフォリオテンプレートを厳選し、あなたの仕事を明確で戦略的なストーリーに形にするお手伝いをします。就職活動、フリーランス、パーソナルブランディングに最適です。

さあ、始めましょう！ ⚓

UX リサーチポートフォリオテンプレートとは？

UX リサーチポートフォリオテンプレートは、通常、ドキュメント、スライドデッキ、またはウェブサイトのフォーマットで、研究者が自分の仕事をまとめ、紹介するためのガイドとして設計された構造化されたフレームワークです。

プロジェクトの概要、調査方法、参加者詳細、調査結果、影響、ユーザー体験に関するアンケート質問など、必要な要素がすべて確実に記録されるよう、あらかじめ定義されたセクションが含まれています。

優れた UX リサーチポートフォリオテンプレートとは？

UX デザイナーの生活は、リサーチとコラボレーションに基づいた、熟考に熟考を重ねた意思決定を中心に展開しています。さまざまなリサーチの種類やプロジェクトの範囲に対応できる、一貫したフォーマットで柔軟性に優れた、よく構造化されたテンプレートがあれば、この作業がより簡単になります。

以下のポイントに注目してください。 👇

16 の UX リサーチポートフォリオテンプレート

UX ポートフォリオは、多くの場合、相互に連携していないツールに分散して保存されているため、一貫性のあるストーリーを提示したり、チーム間でリサーチプロセスを拡張したりすることが困難です。

ClickUp は、調査の要約、ドキュメント、タイムライン、フィードバックを統合したテンプレートを統一されたワークスペースに統合することで、この問題に対処しています。

しかし、それだけではありません。

ClickUp デザインプロジェクト管理ソフトウェアは、リサーチワークフロー全体を向上させ、ジャーニーとインサイトのマップ作成、細部の把握、チーム間の進捗のリアルタイム追跡を支援します。

さあ、始めましょう！ 🛠️

1. ClickUp デザインポートフォリオテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp デザインポートフォリオテンプレートを使用して、リサーチに焦点を当てたポートフォリオを作成しましょう。

デザインの整理が雑然としていると感じているなら、ClickUp デザインポートフォリオテンプレートは、クリエイティブな旅をマップ化する構造化されたスペースを提供します。

このテンプレートを使用してデザインポートフォリオを作成する方法は、次のとおりです。

📌 理想的なユーザー：リサーチに裏打ちされたポートフォリオを作成する UX デザイン学生。

2. ClickUp デザインブリーフホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のデザインブリーフホワイトボードテンプレートでプロジェクトの目標を概要でまとめましょう。

全員が異なるバージョンの概要を持っている場合、ClickUp のデザイン概要ホワイトボードテンプレートが混乱を整理します。初期段階の調整のために設計されており、プロジェクトの目標の概要、クライアントの期待のマップ、クリエイティブの方向性をビジネスニーズに整合するための共有の視覚的スペースを提供します。

使用方法はこちらです：

📌 理想的なユーザー：初期段階のプロジェクトで共同作業を行い、視覚的な作業スペースを必要とする、意欲的な UX リサーチャー。

3. ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレートで UX デザインプロセスを効率化

ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレートは、製品チームが効果的なユーザーリサーチの計画、整理、実行を行うために設計された、すぐに使えるドキュメントです。リサーチの目的の定義、方法論の概要、重要な参加者の基準の特定など、リサーチの進め方をガイドします。

以下のように役立ちます：

目標、ユーザーセグメント、方法論、タイムラインの定義をガイドする、フォーマット済みのドキュメントから始めましょう。

カスタムステータスを使用して、 計画 、 進行中 、 完了 などのステップを管理します。

リサーチの種類やターゲットユーザーグループにタグを付けて、整理しやすくしましょう。

📌 理想的なユーザー：明確さを示すために構造化されたリサーチプランを準備しているチーム。

4. ClickUp ヒューリスティックレビューテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のヒューリスティックレビューテンプレートで、集中的なレビューシステムを導入しましょう。

ClickUp のヒューリスティックレビューテンプレートを使用すると、すべての調査結果を 1 か所に整理するための繰り返し可能なワークフローを利用できます。

このテンプレートを使用して、より明確で迅速なレビューを行う方法をご紹介します。

専用の ヒューリスティックレビュービュー を使用して、各 UI 要素をユーザビリティの原則に対して同時に評価します。

問題をタスクとして記録し、重大度やカテゴリなどのフィールドでタグ付けすることで、 マーケティングポートフォリオ での優先順位付けを容易にします。

組み込みの「はじめに」ガイドに従って、チームをオンボーディングし、レビュー基準を統一してください。

📌 理想的なユーザー：評価やリサーチのスキルを披露するために、単独またはチームで監査を行う中級レベルの UX プロフェッショナル。

5. ClickUp ケーススタディデザインテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のケーススタディデザインテンプレートを使用して、有益なケーススタディを作成しましょう。

ClickUpのケーススタディデザインテンプレートを使用すると、データに裏打ちされたストーリーを構築し、自分の影響力を必要な方法でアピールすることができます。

どのように集中できるかご覧ください：

新しい「お客様の声」、「レビュー中」、「修正が必要」のステータスで、ケーススタディの進捗状況をエンドツーエンドで追跡できます。

各ケーススタディにクライアント名、結果、プロジェクトの種類、業界などのタグを付けるフィールドを使用して、データの影響を強調表示します。

ケーススタディアンケート、クライアントボード、およびケーススタディステータスなどのビュー間を移動して、情報を収集し、レビュー担当者を割り当て、ワークフロー全体を監視します。

📌 理想的なユーザー：ユーザーデータに基づいてデザイン上の決定を提示するために、詳細で測定可能なケーススタディを作成する UX 職の求職者。

💡 プロのヒント：空白（またはネガティブスペース）は、ユーザーの目を誘導し、コンテンツをわかりやすくし、すっきりとした印象を与えるので、適切なバランスで取り入れるようにしましょう。

6. ClickUp UX ロードマップテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp UX ロードマップテンプレートで UX 戦略を明確に

ClickUp UX ロードマップテンプレートは、UX イニシアチブをコンテキスト化する共有の視覚的なタイムラインを提供します。ClickUp ホワイトボード内に組み込まれたこのテンプレートは、仕事を正確に分解するのに役立ちます。

📌 理想的なユーザー：長期的な戦略やデザイン上の決定を伝えることを計画している UX リサーチャー。

💡 プロのヒント： 優れた UX ポートフォリオは、よく文書化されたプロジェクトから始まります。このビデオでは、ClickUp でのクリエイティブおよびデザイン作業の管理についてご説明します。これにより、成果だけでなく、プロセス全体を紹介することができます。

7. ClickUp ユーザビリティテストホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のユーザビリティテストテンプレートで、繰り返し可能なテストシステムを構築しましょう。

ユーザビリティテストは、実際のユーザーが製品とどのように対話するかを評価し、摩擦点を発見して全体的な体験を改善します。ClickUp のユーザビリティテストホワイトボードテンプレートを使用すると、これらの洞察を明確に把握し、効率的に対応することができます。

ユーザビリティテストテンプレートの役立つ点は次のとおりです。

テストを開始する前に、組み込みの ホワイトボード レイアウトを使用して、目標、タスクのフロー、参加者の詳細をマップしましょう。

カスタムフィールドを追加して、ユーザーの課題、タスクの成功率、コンテキストに応じた定性的なフィードバックを追跡

アイテムを「予定済み」、「テスト中」、「分析済み」などのカスタムステータス間で移動して、全員の認識を統一しましょう。

📌 理想的なユーザー：完全なユーザビリティテストサイクルを含めたいポートフォリオ作成者。

従業員の半数以上が、仕事に必要な情報を見つけるのに苦労しています。簡単だと答えたのは 27% にとどまり、残りの従業員は一定程度の困難を感じ、23% は非常に困難だと感じています。

8. ClickUp ユーザビリティテストプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のユーザビリティテストプランテンプレートを使用して、テストセッションを整理しましょう。

ClickUpのユーザビリティテストプランテンプレートは、採用からレポート作成まで、ユーザビリティテストのあらゆる段階をチームに案内する、あらかじめ作成された構造です。定義済みのフィールド、サブタスク、進捗追跡機能を備えたワークフローにより、一貫した実行を保証します。

以下のことが可能です：

プロジェクト名、プロジェクトの説明、テストリーダー、 および テスト方法 のカスタムフィールドを使用して、チームに範囲とロジスティクスを明確に伝えます。

「やることリスト」を使用して、 テストの計画、参加者の募集、資料の準備、環境の設定、テストの実施、データ分析 、 テストのレポート作成 など、7つの明確なサブタスクに仕事を分割します。

ライブの「テストの進捗」バーで、進捗状況をリアルタイムで視覚化

📌 理想的なユーザー：複数のユーザビリティテストセッションを管理し、一貫したフォーマットを必要とする研究者。

💡 プロのヒント：アニメーション、遊び心のあるコピー、ゲーミフィケーションなどの楽しい要素を取り入れて、ユーザーのエンゲージメントとロイヤルティを高め、フラストレーションを軽減しましょう。たとえば、TikTok や Fitbit などのアプリは、このような楽しい機能を使ってユーザーのリピート率を高めています。

9. ClickUp デザインポートフォリオタスクテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp デザインポートフォリオタスクテンプレートを使用して、ポートフォリオの実行を厳格に管理しましょう。

ClickUp デザインポートフォリオタスクテンプレートは、全体像以上の情報が必要なデザイナー向けに作成されています。このタスクに焦点を当てたバージョンの UX デザインポートフォリオテンプレートは、実行をドリルダウンし、すべてのデザインフェーズ、資産、および期限を正確に追跡します。

以下は、日常の業務実行に活用する方法です：

📌 理想的なユーザー：個々のプロジェクトのタスク、デザイン資産、反復作業を文書化するジュニアデザイナー。

10. ClickUp UI デザイナーエグゼクティブサマリーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp UI デザイナーエグゼクティブサマリーテンプレートで、デザインの価値を捉えましょう。

関係者が UI 作業の概要を迅速に把握したい場合、ClickUp の UI デザイナー向けエグゼクティブサマリーテンプレートが便利です。このテンプレートを使用して、UI の決定がユーザーのニーズやビジネスの目標とどのように整合しているかを明確に説明することができます。

最適に管理するには、以下の方法を試してみてください：

プロジェクト名、クライアント名、 および デザインタイプ などのフィールドを追加して、作業内容や対象者を記録します。

「フィードバック待ち」、「進行中」、「完了」 などのセクションを使用してプロジェクトを整理することで、共同作業者やレビュー担当者は、何が完了し、次に何を行うべきかを把握できます。

リスト、ボード、または カレンダービュー を切り替えて、成果物を管理したり、ステークホルダーとのミーティングの準備をしたりできます。

📌 理想的なユーザー：UI に重点を置き、ビジュアルワークの概要をわかりやすく作成したい方。

11. ClickUp 成果物テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の成果物テンプレートを使用して、仕事を管理しやすい単位に分割しましょう。

ClickUpの成果物テンプレートは、複数の成果物の可視性を維持しながら、納期遅れを防ぐことができます。

以下のように、ClickUpがどのように役立つかをご説明します：

「やること」、「進行中」、「承認待ち」、「完了」などのステータスでリアルタイムの進捗状況を追跡できるため、各成果物のフェーズが明確になります。

承認者、RAG ステータス、プロジェクトフェーズ、 および 完了ステータス などのフィールドを使用して、納品の詳細を記録し、曖昧さを排除し、障害を早期に発見します。

チームステータス、スケジュール、ステータスボードなどの既成のビューを使用して全体像を管理し、タイムライン、作業負荷、依存関係を監視できます。

📌 理想的なユーザー：複数のプロジェクトを管理し、成果物を追跡したい UX リサーチャー。

12. ClickUp AI 強化プロジェクトポートフォリオテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp AI 強化プロジェクトポートフォリオテンプレートを使用して、スマートな提案で先手を打つ

プロジェクトポートフォリオが、更新の遅れや隠れたリスクのブラックボックスのように感じられる場合は、ClickUp AI 強化プロジェクトポートフォリオテンプレートを使用すると、業務全体をよりスマートに管理、拡大することができます。

ClickUp Brain を搭載したこのテンプレートは、ダッシュボードを切り替える必要なく、洞察、リスク、リソースの提案をリアルタイムで表示します。

その仕組みは次のとおりです。

ポートフォリオダッシュボード を使用すると、すべてのワークストリームのプロジェクトのステータス、所有者、期限、障害を即座に確認できます。

Progress Insights (AI) を使用して、期限切れのタスク、行き詰まっている取り組み、全体的な健全性を把握しましょう。

自動リスクトラッカー を使用して、リスクのあるプロジェクトにフラグを立て、是正措置を推奨します。

リソース配分ボードを活用して、チームのキャパシティを把握し、割り当てが過少または過多のチームメンバーを特定し、AI の提案を利用してタスクを再割り当てします。

📌 理想的なユーザー：AI によって生成された要約を用いて、プロジェクト間の洞察を提示する経験豊富な UX プロフェッショナル。

13. ClickUp メディアキットテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp メディアキットテンプレートを使用して、プロフェッショナルなブランドイメージをアピールしましょう。

ClickUp メディアキットテンプレートは、ブランド資産、会社情報、プレス資料を 1 つの洗練された、アクセスしやすいフォーマットで整理、共有するための集中型ワークスペースです。クライアント獲得システムに最適なこのテンプレートは、ブランドのストーリーを伝える洗練されたキットを作成し、さまざまなクライアント向けに複製することができます。

以下の内容を構造化できます：

「自己紹介」と「鍵となるメトリクス」セクションで、自分の仕事の内容と、その重要性を説明します。

ロゴ、製品写真、プロフィール写真をドキュメントに直接アップロードできます。

サービステーブルセクションに提供内容と料金を明確にリストアップして、やり取りの行き違いを回避しましょう。

メディアを適切な相手に迅速に届けるために、連絡先詳細セクションをご利用ください。

📌 理想的なユーザー：サービス、メトリクス、仕事のサンプルを含む、自己ブランドのメディアキットを構築するフリーランスの UX デザイナー。

14. リサーチ用 ClickUp プロジェクトプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のリサーチ用プロジェクトプランテンプレートを使用して、共同リサーチを実施しましょう。

ClickUp のリサーチ用プロジェクトプランテンプレートは、目標の定義から結果の報告まで、リサーチのあらゆる段階を整理するためのフレームワークを提供します。

以下は、複雑なプロジェクトを管理する際に役立つ機能です：

目標、範囲、タイムライン、 および チームの役割 用の組み込みフィールドを使用して、プロジェクトの基盤を設定します。

ワークストリームを、 計画、データ収集、分析、 および 完了 などのカスタムステータスで、明確で追跡可能なタスクに分割します。

プロジェクトフェーズごとにグループ化された リストビュー を使用して、文献レビュー、データ収集、分析などのフェーズを定義します。

📌 対象：エンドツーエンドのUX研究をリードする研究者で、フェーズを構造化して整理するツールが必要な方。

15. ClickUp リサーチホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp リサーチホワイトボードテンプレートで、一元化された信頼できる情報源を作成しましょう。

すべての UX リサーチプロジェクトがタスクリストから始まるわけではありません。時には、自分の考えを声に出して整理し、アイデアをマップ化し、視覚的にコラボレーションを行う必要がある場合もあります。そこで役立つのが、ClickUp リサーチホワイトボードテンプレートです。このテンプレートは、自由形式のブレインストーミング、コラボレーション、アイデアのマッピングのために設計されています。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

デジタル付箋を使って、カテゴリーやテーマごとに分類した生の調査結果を収集しましょう。

パターンや問題点を際立たせるビジュアルキャンバスで、トレンドをより早く発見

チームメイトとライブでコラボレーション—共有したリサーチに直接追加、編集、コメントを追加

メモを追跡可能なタスクに変換して、ブレインストーミングから実行に移しましょう。

📌 理想的なユーザー：調査結果を構造化された洞察に変換する前に、視覚的にマッピングすることを好む初期段階の研究者。

16. ClickUp リサーチレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のリサーチレポートテンプレートでリサーチデータを整理

調査は完了しました。次は、それを明確で共有可能なレポートに変換するという難しい作業です。ClickUp の調査レポートテンプレートは、ユーザーエクスペリエンスの文書化、および調査結果をプロフェッショナルで共有可能なフォーマットで発表するために設計されています。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

エグゼクティブサマリー、方法論、結果、考察、 および 付録 には、あらかじめフォーマットされたセクションを使用してください。

「レポート作成者」や「貢献者」などのフィールドを使用して、貢献や編集を追跡します。

ドラフト、レビュー中、または承認済みなどのステータスを適用して、進捗状況を管理できます。

📌 対象：生データをUXリサーチのケーススタディに翻訳するプロフェッショナル。

これらの UX リサーチポートフォリオテンプレートに決まらない？実際のユーザーの声をご覧ください。

私は、複数の UX プロジェクトを同時に管理するために、ClickUp を断続的に使用しています。ClickUp が好きな主な理由は、すべての仕事をプロジェクトやチームごとに分け、必要に応じて全体像や詳細を自由に確認できるからです。

必要なクリック（アップ）率を獲得しましょう

あなたのリサーチは深みがあり、ポートフォリオもそれを反映すべきです。

採用担当者にアピールするための説明文を磨く場合でも、クリエイティブな混乱を整理する場合でも、ClickUp の UX リサーチポートフォリオテンプレートオプションは、あなたのスタートを後押しします。

ClickUp Brain によるインサイトの自動要約、コンテキストに応じたジャーニーのマッピング用ホワイトボード、リサーチプランからユーザビリティテストの結果まで、すべてを整理できる柔軟なビューなどの機能を備えています。

