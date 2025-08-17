より迅速で正確な臨床文書作成のための 11 の最高の SOAP メモ作成ツール

一日の仕事が終わって、最後の患者を診察したところです。本来なら、仕事を片付けて帰るところですが、まだ書き残している患者のメモが山積みになっていて、症状のモニタリング、医療記録の更新、患者の進捗の追跡など、長い一日の仕事が終わらないまま、イライラしながらその山を見つめています。

SOAP メモ（主観的、客観的、評価、プラン）は臨床診療に欠かせないものですが、特にプレッシャーの下では、効率的かつ正確に作成することは困難です。そこで SOAP メモ作成ツールが役立ちます。

多忙な診療を運営している方や、まだ研修中の医師には、これらのツールがワークフローを効率化し、メモを明確かつ完全で、コンプライアンスに準拠したものに保つお手伝いをいたします。

さっそく見てみましょう。 🧰

SOAP メモ作成ツールの一覧

SOAP メモは、患者データの記録の一貫性を確保し、ケアチーム間のコミュニケーションミスを減らすのに役立ちます。そこで、お客様の決定を容易にするために、すべての SOAP メモジェネレータのリストをご用意しました。

ツール名 おすすめポイント 使用例 価格* ClickUp カスタムワークフローと AI 搭載の SOAP 文書化 医療チームやプロジェクト全体の文書管理 Freeプランあり、企業向けカスタム価格設定あり SOAPNoteAI. com EHR システムを必要としないスタンドアロンのメモ作成 速記、ディクテーション、または遠隔医療セッションから SOAP メモを迅速に作成 カスタム価格 Suki AI 音声対応の臨床文書作成 音声コマンドや周囲の音声を録音して、EHR 統合型の臨床メモを作成 カスタム価格 SOAP AI ICD-10対応の多言語臨床文書作成 AI を使用して臨床メモを SOAP 構造に自動的にフォーマット 無料、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 60 ドルから DeepScribe 臨床メモの環境 臨床医と患者の会話をリアルタイムで記録し、メモを生成 カスタム価格 注目すべきヘルスケアツール 臨床タスクの自動化 医療組織における管理および文書化ワークフローの自動化 カスタム価格 Tali AI EHR統合型音声アシスタント EHRシステム内での音声対応の記録作成、音声入力、医療検索機能 無料、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 49.99 ドルから Augmendix リアルタイムの記録作成と患者エンゲージメント 患者との面談を記録するための、リアルタイムのリモート・スクライブ・サポートを提供 カスタム価格 ケアパトロン オンラインクライアントポータル 予約管理、請求処理、患者記録の管理 無料、有料プランは月額 19 ドルから Healthie 遠隔医療およびウェルネスプロバイダー 栄養士やウェルネスコーチのための、バーチャルケア、ウェルネスの追跡、正確な SOAP メモをサポート 無料、有料プランはユーザー 1 人あたり月額 49 ドルから SimplePractice 電子処方箋と薬剤管理 独立系プロバイダーのクライアントの受付、スケジュール管理、請求、SOAP 文書化を効率化 有料プランは、ユーザー 1 人あたり月額 49 ドルからご利用いただけます。

SOAP メモ作成ツールを選ぶ際に注意すべき点

カスタマイズから自動化まで、臨床文書作成をより迅速、スマート、ストレスフリーにする必須機能を簡単に紹介いたします。⚒️

コンプライアンスとセキュリティ： まず最初に、HIPAA に準拠していることを確認してください。保存および共有される情報には、組み込みの暗号化機能に加え、患者のデータを安全に保つための自動 PHI スクランブルなどのスマートな機能も必要です。

カスタマイズと専門性： 自分の専門分野に特化した 自分の専門分野に特化した メモ作成テンプレートを 備えたツールを選択してください。フィールドをカスタマイズでき、SOAP、DAP メモ、BIRP などのさまざまなメモスタイルをサポートしているプラットフォームなら、さらに良いでしょう。

AI および自動化機能： 音声や速記メモを構造化された文書に変換する、自然言語処理（NLP）を採用した AI 搭載ツールをお探しください。

出力の柔軟性：メモを PDF や Word などのさまざまなフォーマットでエクスポートし、必要に応じて他のプロバイダーと簡単に共有できることを確認してください。

📚 必須知識: 以下の用語集で、知っておくべきすべての用語を確認してください: HIPAA： 医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律

PHI: 保護された健康情報

DAP： データ、評価、プラン

EHR: 電子健康記録

ICD-10: 国際疾病分類第10版

ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、研究に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。 ClickUp でソフトウェアをレビューする方法の詳細については、こちらをご覧ください。

最高の SOAP メモ作成ツール

最高の SOAP ノートジェネレーターをお探しですか？時間の節約、エラーの削減、患者ケアへの集中力を高めるため、デジタルツールを採用する臨床医が増えています。

ユーザーフレンドリーなインターフェース、スマートな機能、サポートで際立つトップツールをご紹介します。⚓

1. ClickUp（カスタム医療文書ワークフローに最適）

患者の診察、事務作業、タイムリーな文書作成など、膨大な情報量に圧倒されてしまうことはよくあります。

ClickUp は、仕事に必要なすべてを網羅したアプリです。プロジェクト、知識、チャットを 1 か所にまとめ、世界最高の統合型ワーク AI を搭載しています。シームレスな統合により、ClickUp はアプリ間の切り替えを必要とせずに、患者とのやり取りに集中することができます。

ClickUp ヘルスケアプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、臨床医は、患者のワークフローを管理し、SOAP メモの作成を効率化し、すべてを接続した単一のインテリジェントなプラットフォームを利用できます。

コンプライアンスに関する注意： ClickUp は、堅牢なセキュリティおよびプライバシー機能を備えた、GDPR 準拠のプロジェクト管理プラットフォームです。医療機関の場合、ClickUp は、ClickUp との有効なビジネスアソシエイト契約 (BAA) に基づいて使用すると、HIPAA 準拠の基準を満たすように設定することができます。ClickUp を使用すると、医療チームは、ドキュメント、コラボレーション、ワークフロー管理を、1 つの柔軟なワークスペースで効率化することができます。

ClickUp ヘルスケアプロジェクト管理ソフトウェアで、患者のワークフローをエンドツーエンドで効率化

しかし、医療プロジェクト管理ツールはどのように役立つのでしょうか？

患者さんの診察を終え、次の診察に移る前に SOAP メモを素早く書き留める必要がある場合を想像してみてください。紙メモはもう必要ありません。ClickUp メモ帳を開き、ワークスペースから入力またはディクテーションを開始するだけで済みます。紙を探して慌てる代わりに、ワークスペースから ClickUp メモ帳を開き、考えを即座に入力（またはディクテーション）してください。これは、回診や診察中に患者の症状をメモする場合に特に便利です。

ClickUp メモ帳で、手間をかけずに簡単なメモをすばやく書き留めることができます。

プライベートで、あなただけが見ることができるため、正式に文書化する前に、自由にブレインストーミングや大まかなメモを記録することができます。メモを入力したら、それを直接ClickUp タスクに変換することができます。

しかし、リアルタイムのコラボレーション機能を備えた、より構造化された文書化ツールをお探しなら、ClickUp Docs をご利用ください。

ClickUp Docs を使用して、すべてのメモを一元的に保存しましょう。

ClickUp Docs で SOAP メモのテンプレートを作成し、フォルダで整理して、チームと共同作業を行うことができます。これらのテンプレートはユーザーによって作成されたもので、医療用に事前に設定されているわけではありませんが、ワークフローに合わせて完全にカスタマイズすることができます。

SOAP ノートを作成し、タスク（フォローアップのスケジュールや検査の注文など）にリンクし、患者リスト、カレンダー、ボードビューなどの臨床ワークフローのビューをドキュメントに直接埋め込むこともできます。Docs は主観的情報と客観的情報を 1 か所に統合するため、SOAP ノートフォーマットがわかりやすくなります。

ClickUp Docs は、リッチテキスト、チェックリスト、画像添付ファイルを使用できるメモ作成アプリです。SOAP エントリーの構造化された下書き、現在の病状説明、処置メモなどをその場で作成するのに最適です。これらの視覚的な要素により、身体検査の結果や過去の治療メモを 2 倍簡単に参照することができます。

さらに、リアルタイムのコラボレーション機能により、部門全体が同時に同じケアプランに取り組み、コメントを残したり、フィードバックのために互いにタグ付けしたりすることができます。

AI の支援でさらに一歩前進したいとお考えですか？ClickUp Brain をご利用ください。

🎥 AI を使って簡単に文章を書くことができる、簡単なビデオをご覧ください！

Brain のエンジンはワークスペースに深く組み込まれており、コンテキスト、メモ、タスク、ドキュメント、チーム、目標を理解します。

大まかな HPI メモを作成し、それを洗練された SOAP フォーマットに整えたいとします。AI アシスタントに自然言語でプロンプトを入力するだけで、メモの整理、要点の要約、臨床文書基準に合わせた用語の修正を行うことができます。

AIツールにメモ取りを依頼して、以下のことも行うことができます。

進行中の患者症例要約を生成

最近のエントリーに基づいて、患者への指示書を作成するのに役立ちます。

ワークスペースにリンクした医学文献に基づいて、簡単な教育用概要をすばやく作成

また、AI ツールにメモ作成を依頼して、進行中の患者ケースの要約を生成したり、最近のエントリーに基づいて患者への指示書を作成したり、ワークスペースにリンクした医学文献に基づいて簡単な教育用概要を作成したりすることもできます。

医療チーム向け ClickUp AI ノートテイカー

ClickUp の AI Notetaker は、チームのミーティングに自動的に参加し、会話を文字起こし、簡潔な要約とアクションアイテムを生成することで、医療チームの整理整頓と調整を支援します。

メモ：ClickUp AI Notetaker は、臨床文書作成専用のツールではありません。社内ミーティング、症例検討、事務的な電話などに最適です。

🚨 ClickUp Insights：最近、ナレッジワーカーの約 33% が、必要な情報を入手するために 1 日に 1 人から 3 人にメッセージを送っていることがわかりました。 しかし、すべての情報を文書化し、すぐに利用できるようにしたらどうでしょうか？ ClickUp Brain のAI Knowledge Manager があれば、コンテキストの切り替えは過去のものになります。ワークスペースから直接質問を入力するだけで、ClickUp Brain がワークスペースや接続されたサードパーティのアプリから情報を引き出します。

ClickUp の最高の機能

ClickUp のリミット

まったく新しいユーザーには、学習曲線が伴う場合があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,080件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

ClickUp の好きな点をすべて書き留めるブログが必要です。このツールには、タスク（リストビュー、テーブルビュー、ボードビュー、カレンダービュー、マップビューなど）、ドキュメント、AI、ダッシュボード、自動化など、あらゆる機能があります。タスクやドキュメントの公開リンクを共有することもできます。タスクにはアクティビティタブがあり、そのタスクに関するすべての履歴を確認できます。とても柔軟でプロフェッショナルなツールです。ClickUp があれば、生産性を最大限に高めるための言い訳はまったくありません。

ClickUp の好きな点をすべて書き留めるブログが必要です。このツールには、タスク（リストビュー、テーブルビュー、ボードビュー、カレンダービュー、マップビューなど）、ドキュメント、AI、ダッシュボード、自動化など、あらゆる機能があります。タスクやドキュメントの公開リンクを共有することもできます。タスクにはアクティビティタブがあり、そのタスクに関するすべての履歴を確認できます。とても柔軟でプロフェッショナルなツールです。ClickUp があれば、生産性を高めるための言い訳はまったくありません。

2. SOAPNoteAI.com（EHR を必要としない、スタンドアロンの SOAP ノート作成に最適）

SOAPNoteAI経由

SOAPNoteAI.com は、臨床医がシンプルなフォームベースのプロンプトを使用して SOAP ノートをすばやく作成できる、軽量なウェブベースのジェネレーターです。このツールは、自由入力のエントリーに頼るのではなく、構造化されたフィールドを使用して、主観、客観、評価、プランの各セクションをユーザーに順を追って案内します。

入力が完了すると、システムは入力内容をフォーマットされたメモにまとめ、コピーやダウンロードの準備が整います。EHR と直接統合はされていませんが、ログイン不要で外出先でもメモを作成したい個人プロバイダー、学生、医療従事者などに利用できます。

SOAPNoteAI.com の主な機能

理学療法、看護、メンタルヘルスなど、さまざまな用途に特化したテンプレートからお選びいただけます。

セッションをディクテーションまたは録音し、AI アシスタントが自動的に詳細な SOAP メモを作成します。

リアルタイムで ICD-10 コードの推奨事項を受け取り、臨床文書における診断の正確性とコンプライアンスを向上させます。

SOAPNoteAI.com のリミット

メモ作成に使用された音声録音は、24～48 時間以内に削除されます。

SOAPNoteAI.com の料金プラン

音声のみプラン： ユーザー 1 人あたり月額 69 ドル

音声およびテキストの Unlimited プラン： ユーザー 1 人あたり月額 79 ドル

クレジットパック – 従量制課金：

ベーシックパック： 10 クレジットで 9 ドル（1 メモあたり約 0.90 ドル）

プロパック： 25 クレジットで 19 ドル（1 回限り）

ウルトラパック： 100 クレジットで 59 ドル（1 回限り）

SOAPNoteAI.com の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

🧠 おもしろい事実：作業療法は、その起源を紀元前 100 年に遡ります。アスクレピアデスというギリシャの医師は、精神疾患を持つ人々の気分を改善するために、すでに運動、音楽、入浴を利用していました。つまり、古代ギリシャには、そのバージョンでのセラピーセッションや治療戦略があったのです。

3. Suki AI（音声対応臨床文書作成に最適）

viaSuki AI

Suki AI は、臨床医が認知的負荷を軽減しながら、より迅速に文書化を行うことを支援するために設計された、音声対応のアシスタントです。テンプレートを入力したり、ナビゲートしたりする代わりに、Suki に話しかけるだけで、Suki が、口述したバイタルサイン、患者への指示、ICD-10 コードなど、包括的な SOAP メモを即座に作成します。

Epic や Cerner などの主要な EHR システムと直接統合できます。Suki は、注文のエントリー、臨床に関する質問への回答、営業時間外の文書作成の最小化にも役立ちます。

Suki AI の最高の機能

99 以上の臨床専門分野に導入可能で、プライマリケアと専門分野の両方のワークフローをサポート

AI 駆動の音声認識を使用して、周囲の音声録音から包括的な SOAP メモを生成

新しい「患者要約」機能により、患者の重要な情報や要約にアクセスできます。

Suki AI の制限事項

アクセント、背景ノイズ、または複雑な医療用語の認識に時々困難を伴います。

Suki AI の価格

カスタム価格

Suki AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

4. SOAP AI（ICD-10 対応、多言語の臨床文書に最適）

viaSOAP AI

SOAP AI は、臨床医や看護師が より正確な診断 に到達するのに役立つ、リアルタイムの診断提案や ICD-10 統合に最適です。これは、請求の正確性を向上させ、ペースの速い臨床意思決定における認知的負荷を軽減するために役立ちます。

このプラットフォームは、仮想訪問の記録を構造化された SOAP メモに変換することで、シームレスな遠隔医療文書化をサポートします。

SOAP AI の主な機能

精神医学、看護、理学療法、言語聴覚療法などの特定の分野に合わせたカスタムメモテンプレート

処理後にすべてのセッションデータを自動的に削除し、生成後に PHI は一切保持されません。

19 言語のサポートにより、多様な患者層に対応

SOAP AI の制限事項

SOAP AI の価格

Free

プロフェッショナル： ユーザー 1 人あたり月額 60 ドル

Unlimited： ユーザー 1 人あたり月額 99 ドル

SOAP AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. DeepScribe（臨床現場でのメモ取りに最適）

DeepScribe経由

患者さんに集中している間に、臨床メモが自動的に作成されたらどうでしょうか？DeepScribe は、周囲の音声技術を使用して、患者さんとプロバイダーの自然な会話を録音し、それを正確で実用的な臨床メモに自動的に変換します。

50 以上の専門分野に合わせてカスタマイズ可能なテンプレートを備えた DeepScribe は、お客様の独自のワークフローに適応するように設計されています。また、コーディングの精度を高め、チャートの作成時間を短縮することで、生産性と患者の治療成果の向上に貢献します。

DeepScribe の主な機能

DeepScribe Notes の同期テキスト編集およびスペルチェックツールを使用して、メモをインタラクティブに編集および確認できます。

25 以上の言語に対応した多言語文書により、国際的なチームコラボレーションを促進

DeepScribe Assist を使用すると、患者ケア中にリアルタイムの臨床プロンプトや実用的な洞察にアクセスでき、必要なときに最も関連性の高い情報を表示できます。

DeepScribe の制限事項

ユーザーからは、患者の所見やプランが削除されたり、間違ったセクションに整理されたりすることがあるという不満が寄せられています。

DeepScribeの料金プラン

カスタム価格

DeepScribe の評価とレビュー

G2: 4.1/5（20件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

DeepScribe について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

私は DeepScribe AI の文字起こしメモを利用していますが、DeepScribe は Amazon サーバーを利用しており、予告なしに時々ダウンし、その日はその日の文字起こしデータがすべて失われてしまうことがあります。音声データをデバイスに保存しておき、サーバーが復旧したらアップロードできる機能があればいいのですが。私が知る限り、文字起こしデータしか失ったことがないため、その機能はすでに追加されているかもしれません。

私は DeepScribe AI の文字起こしメモを利用していますが、DeepScribe は Amazon サーバーを利用しており、予告なしに時々ダウンし、その日はその日の文字起こしデータがすべて失われてしまうことがあります。サーバーが復旧したら、音声データをデバイスに保存しておき、アップロードできる機能があればいいのですが。私が知っている限りでは、文字起こしデータしか失ったことがないため、その機能はすでに追加されているかもしれません。

6. Notable Health（臨床タスクの自動化に最適）

viaNotable Health

Notable Health は、患者の受付、予約のスケジュール管理、事前承認、徹底した文書化、紹介状発行、患者管理などを扱う AI 搭載のプラットフォームです。

このプラットフォームは、臨床文書もレビューして、完全な診断と階層的条件分類 (HCC) を把握し、リスクスコアを向上させます。

その「成長、獲得、アクセス」機能は、インテリジェントな自動化により、新しい患者を特定して関与し、スケジュールを効率化し、ケアへのアクセスを改善します。また、「収益サイクル管理」機能は、コーディング、請求、およびクレームのワークフローを自動化し、償還の迅速化と拒否の削減を実現します。

Notable Health の主な機能

組み込みツールで患者フィードバックを大規模に収集・分析し、満足度傾向を把握し、サービス上の課題を特定します。

音声とテキストの両方で 150 以上の言語をサポートしているため、言語の多様な患者人口にも簡単にサービスを提供できます。

自動化された予約リマインダーとフォローアップ通知を送信して、予約の無断キャンセルを減らしましょう。

Notable Health の制限事項

医療プロバイダーのセキュリティ基準の進化に対応するのは難しいかもしれません。

Notable Healthの料金プラン

カスタム価格

注目すべき健康評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

💡 プロのヒント：知っておきたいメモの取り方のコツをいくつかご紹介します。 アクティブ・リスニング： 書き写すのではなく、重要な洞察を自分の言葉で言い換えて、理解と記憶力を高めます。

色分け： 一貫した色を使用して、パターン、優先度、およびアクションアイテムを即座に確認できます。

マインドマップ： 散らばったメモを視覚的なネットワークに変換して、アイデアの関連性を把握し、後で素早く思い出すことができます。

7. Tali AI（EHR 統合型音声アシスタントに最適）

viaTali AI

Tali AI を使用すると、メモを EHR に直接音声入力することができます。診察中にガイドラインを再確認する必要がある場合は、質問するだけで、信頼できる臨床情報源から答えが引き出されます。

また、多言語のディクテーションをサポートし、医療コードを提案し、会話中のさまざまな話者を認識し、リマインダーの設定やフォームの記入などの管理タスクも処理できます。デスクトップ、モバイル、ブラウザで動作し、データセキュリティに関する HIPAA および SOC 2 Type 2 基準に準拠しています。

Tali AI の主な機能

Merck Manuals や OpenFDA などの信頼できる情報源からの薬剤投与量や臨床クエリに関する音声コマンドを使用して、病歴を検索できます。

会話中の話者を自動的に区別し、文書化時に会話を正確に割り当てます。

会話に基づいて医療メモを生成する「Ambient Scribe」で、臨床メモの自動化を実現

Tali AI の制限事項

ユーザーは、音声から文字起こしされたメモの繰り返しや整理の悪さを不満に感じています。

Tali AI の価格

個人： ユーザーあたり月額 0 ドル

プレミアム： 49.99 ドル/ユーザー/月

プロ： ユーザーあたり月額 150 ドル

企業： カスタム価格

Tali AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

Tali AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューでは次のように評価されています：

メモが文字起こしされるので、診察中は患者さんに集中することができます。診察が完了すると、1 分で詳細なメモが作成されます… 間違った単語が認識されることもあるので、いくつかの単語を修正する必要があります。

メモが文字起こしされるので、診察中に患者さんに集中することができます。診察が完了すると、1 分で詳細なメモが作成されます… 間違った単語が認識されることもあるので、いくつかの単語を修正する必要があります。

8. Augmedix（リアルタイムの記録作成と患者エンゲージメントに最適）

viaAugmedix

Augmedix は、迅速なセルフサービスによるメモ作成からフルサービスのスクライビングまで、あらゆるレベルの臨床サポート向けに設計された、AI 搭載の柔軟な文書化ツールスイートを提供しています。

Augmendix Go」を使用すると、AI を使用して高品質の医療メモを数秒で作成できます。さらに、Epic、Cerner、Athena などの EHR システムと直接統合できるため、双方向のデータフローがシームレスに確保されます。

また、スマートグラスなどのウェアラブルテクノロジーもサポートしており、ケアに集中しながら、患者の情報にアクセスし、ハンズフリーで文書化することができます。

Augmedix の主な機能

「Augmedix Assist」による追加の診察後 EHR サポートにより、AI 生成のメモを編集、コード化、完成させることができます。

Augmedix Live」では、訪問前、訪問中、訪問後に、専任の医療文書スペシャリスト（MDS）による個別サービスを含む、臨床ワークフローの包括的なサポートを受けられます。

CareCues」でリアルタイムのケアギャップと請求リマインダーにアクセスし、臨床医が予防的スクリーニング、薬の禁忌、その他のタスクに対応できるよう支援します。

Augmedix の制限事項

一部の利用者は、組み込みのスペルチェック機能がないと指摘しており、ツールは時々電源障害が発生する可能性があります。

Augmedixの料金プラン

カスタム価格

Augmedix の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Augmedix について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

Augmedix のスクライブのおかげで、私の1日はより効率的になりました。他のことと同じように、学習曲線があります。私は、後で参照できるように、プランを非常に詳細に作成するようにしています。スクライブは私の心を読むことはできませんので、患者様の診察が終わったらすぐに、いくつかの短い文章を口述するのが一番うまくいきます。私がこれまで使ったどのシステムよりも、はるかに効率的です。

Augmedix のスクライブのおかげで、私の1日がより効率的になりました。他のことと同じように、学習曲線があります。私は、後で参照できるように、プランを非常に詳細に作成するようにしています。スクライブは私の心を読むことはできませんので、患者様の診察が終わったらすぐに、いくつかの短い文章を口述するのが一番効果的です。私がこれまで使ったどのシステムよりも、はるかに効率的です。

9. Carepatron（オンラインクライアントポータル作成に最適）

viaCarepatron

Carepatron は、クライアントとのコミュニケーション、請求、文書化、スケジュール管理を統合した診療管理プラットフォームです。

このプラットフォームでは、クライアントはオンラインポータルから予約を行うことができるため、やり取りの手間が省けます。また、組み込みの AI が日常的な管理タスクを処理するため、プロバイダーは 1 週間の業務時間を削減できます。

また、共有カレンダー、共同メモ作成、役割ベースのアクセスなど、チームベースのケアもサポートしているため、各担当者は自分の役割に関連する情報のみを確認することができます。

Carepatron の最高の機能

継続的なクライアントに対して定期的な請求を設定し、組み込みの請求および支払いポータルで請求書を作成できます。

クライアントは、専用のクライアントポータルから、予約、進捗メモ、ファイル、予約、および完了したフォームにアクセスできます。

Carepatron AI」を使用すると、クライアントの活動に基づいてアクションをトリガーし、リマインダー、フォローアップ、文書化の提案を自動化できます。

Carepatron の制限事項

一部のユーザーは、フォームの作成プロセスが面倒で時間がかかると報告しています。

Carepatronの料金プラン

Free

必須: $19/月

特典： $24/月

アドバンスト: $29/月

Carepatron の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (380件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (510件以上のレビュー)

Carepatron について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

第二に、実際のソフトウェア自体は非常にユーザーフレンドリーで効果的ですが、無料バージョンではいくつかの追加ステップが必要（当然のことですが）で、サブスクリプションバージョンがどのような機能を提供するのか、とても楽しみです。導入と私のビジネスへの統合はとても簡単でした。これが私の主な接続手段となるため、私たち双方の成長を楽しみにしています。

第二に、実際のソフトウェア自体は非常にユーザーフレンドリーで効果的ですが、無料バージョンではいくつかの追加ステップが必要（当然のことですが）で、サブスクリプションバージョンがどのような機能を提供するのか、とても楽しみです。導入と私のビジネスへの統合はとても簡単でした。これは私の主な接続手段となるため、私たち双方の成長を楽しみにしています。

10. Healthie（遠隔医療およびウェルネスプロバイダーに最適）

viaHealthie

栄養士、栄養士、ウェルネス専門家向けに設計された Healthie は、予約のスケジュール設定、安全なビデオセッションの開催、EHR の管理、クライアントへの請求、ワークフローの円滑な運営を支援します。

また、カスタマイズ可能なフォームとクライアントポータルも備わっているので、メモを整理し、面倒なタスクを自動化し、より個人的なケアを提供することができます。このツールには、過去のセッションのメモ、目標、バイタルサイン、記録した食事など、関連するクライアントデータを自動的に取り込んでメモに入力する、スマートな自動入力機能も備わっています。

Healthie の最高の機能

1 対 1 およびグループビデオ訪問を含む、安全な遠隔医療セッションを実施

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、クライアントとのやり取りをチャート化し、電子健康記録を管理します。

「スマートタスク」でタスクを割り当て、追跡して、日常的なフォローアップを自動化

Healthie の制限事項

詳細な栄養分析を行うための AI が組み込まれておらず、カスタマーサポートも利用できない

Healthieの料金プラン

Free

Essentials： ユーザー 1 人あたり月額 49 ドル

追加特典： ユーザー 1 人あたり月額 129 ドル

グループ： ユーザーあたり月額 149 ドル

企業： カスタム価格

Healthie の評価とレビュー

G2: ユーザー数が不十分

Capterra: 4.3/5 (100件以上のレビュー)

Healthie について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューでは次のように述べています、

HIPAA に準拠しており、アプリを介してクライアントとコミュニケーションできる機能があり、請求機能も優れており、カスタマーサービスも素晴らしい点が気に入っています。電話アプリには多くのバグがあり、改善の余地があると思います。例えば、請求、部分的なフィードバックを可能にする画像編集機能などです。また、クライアントの端末で頻繁にクラッシュし、ソーシャルネットワークとの接続もあまり充実していないようです。

HIPAA に準拠しており、アプリを介してクライアントとコミュニケーションできる機能があり、請求機能も優れており、カスタマーサービスも素晴らしい点が気に入っています。電話アプリには多くのバグがあり、改善の余地があると思います。例えば、請求、部分的なフィードバックを可能にする画像編集機能などです。また、クライアントの端末で頻繁にクラッシュし、ソーシャルネットワークとの接続もあまり充実していないようです。

11. SimplePractice（電子処方箋と薬剤管理に最適）

viaSimplePractice

よりクライアントフレンドリーな診療をお探しなら、SimplePractice が最適なツールです。テキスト、電子メール、電話による自動予約リマインダー機能により、指一本動かすことなく予約の無断キャンセルを削減できます。また、ビデオおよび画面共有機能が組み込まれているため、遠隔医療も簡単です。

また、クライアントが書類の記入、支払い、予約をいつでも完了できる、安全なクライアントポータルも備わっています。その「ePrescribe」機能により、全国の 40,000 以上の薬局に電子処方箋を送信することができます。

SimplePractice の主な機能

柔軟なメモテンプレートとWiley Treatment Plannersを使用して、 臨床文書作成プロセス をカスタマイズして完了させましょう。

PHQ-9 や GAD-7 などの組み込み評価機能と、視覚的な進捗グラフでクライアントの進捗状況を追跡

保険会計を自動化し、統合された支払いレポートで正確な帳簿管理を実現する「保険」機能

SimplePractice の制限事項

請求書と『スーパービル』のカスタマイズ機能が不足しています。

SimplePracticeの料金プラン

スターター： ユーザー 1 人あたり月額 49 ドル

必須： ユーザー 1 人あたり月額 79 ドル

追加特典： ユーザー 1 人あたり月額 99 ドル

SimplePractice の評価とレビュー

G2: 4.1/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,700件以上のレビュー)

SimplePractice について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューでは次のように評価されています。

カレンダーは使いやすく、クライアントの予約時間を一目で確認できます。予約時間について通知を受け取る設定もできます。カスタマーサービスは親切で、対応も迅速です。多くの優れた機能がありますが、請求書とスーパービルについて、よりカスタマイズできるとさらに良いと思います。

カレンダーは使いやすく、クライアントの予約時間を一目で確認できます。予約時間について通知を受け取る設定もできます。カスタマーサービスは親切で、対応も迅速です。多くの優れた機能がありますが、請求書とスーパービルについて、よりカスタマイズできるとさらに良いと思います。

SOAP メモをスマートに処理する方法

最高の SOAP ノートジェネレータをいくつか紹介しましたが、文書化以上の包括的なソリューションをお探しなら、ClickUp が最適です。

ClickUp Docs を使用すると、構造化されたフォルダに SOAP メモを作成して整理することができます。メモ帳 を使用すると、患者管理中に簡単な観察結果を簡単に記録することができ、ClickUp Brain を使用すると、検索に時間を無駄にすることなく、情報を瞬時に取り出すことができます。

ClickUp は、すべてを 1 つの安全で合理化されたプラットフォームに統合し、医療従事者、理学療法士、医学生、臨床医がより効率的に文書を作成し、最も重要なこと、つまり患者ケアに集中できるよう支援します。

👉 ClickUp を今すぐ無料でお試しください。 ✅