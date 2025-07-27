持ち物を整理して保護するための無料のホームインベントリテンプレート

侵入、水道管の破裂、大移動などの後で、すべての充電器、コーヒーマグ、カメラなどをリストアップしてみてください。そのストレスは、言葉では表現しきれないほどです。

保険会社は証明できない損害については補償できません。また、住宅保険の請求の約5～6％は、適切な書類の不足を理由に全額拒否されています。

堅実なホームインベントリテンプレートを使用すると、災害が発生する前にあらゆる詳細を記録しておくことができます。つまり、数か月ではなく、数分で洗練されたインベントリリストを送信できるということです。ワンルームでも 6 ベッドルームの住宅でも、Google スプレッドシート、PDF、アプリなど、適切なインベントリリストテンプレートを使用すれば、個人の所有物の追跡がはるかに簡単になります。

このガイドでは、ホームインベントリを作成することが重要な理由、含めるべき内容、ClickUpなどの無料テンプレートを入手できる場所を紹介し、お客様の持ち物と安心を守る方法をご説明します。

👀 ご存知でしたか？ 米国における保険金請求額の 4 分の 1 近く、総支払額の 23% を火災が占めています。

ホームインベントリテンプレートとは？

ホームインベントリテンプレートは、所有するすべてのランプ、ノートパソコン、記念品などを 1 つの整理されたファイルにまとめる、プラグアンドプレイのチェックリストまたはスプレッドシートです。部屋、アイテム名、シリアル番号、購入日、価格、保証、写真などの列が事前に作成されています。

しかし、まず、ホームインベントリテンプレートとは何でしょうか？これは、Google スプレッドシート、Excel、モバイルインベントリアプリ、または入力可能な PDF として開く、カスタマイズ可能なフレームワークです。バーコードをスキャンし、詳細を追加し、写真をドロップすると、組み込みの式が計算を行います。

付箋紙、散らばった写真、半分しか埋まっていないノートは、もう必要ありません。

ホームインベントリテンプレートを使用すると、次のようなことができます。

すべてのアイテムの記録と評価を 1 か所で効率化

リストを瞬時に並べ替え、フィルタリング、検索して、答えをすばやく見つけることができます。

家族、引越し業者、保険会社と 1 つのファイルを共有

レシートや保証書と同期する 在庫管理システムを作成して 、包括的なシステムを開始しましょう。

より広範な 家庭管理の 習慣に取り入れて、継続的な整理整頓を実現しましょう。

ホームインベントリテンプレートは、所有物、保険金請求、引っ越しなどを管理したい住宅所有者、賃貸人、保険意識の高い方に最適です。

優れたホームインベントリテンプレートの条件とは？

優れたホームインベントリテンプレートは、持ち物をリストアップするだけでなく、整理整頓、準備、迅速な保険金請求の準備にも役立ちます。以下の必須機能を確認してください。

部屋別構造： リビング、キッチン、寝室、ガレージ、さらには地下室の隅まで細かく分類できます。

詳細なアイテムフィールド： すべてのアイテムのブランド、モデル、シリアル番号、購入日、価格、条件などを入力できます。

写真またはビデオ： 画像やビデオによる説明を追加して、保険会社にあなたの個人所有物を視覚的に証明しましょう。

簡単な更新： クラウドベースの在庫管理スプレッドシート、または Google スプレッドシートのような柔軟なフォーマットを使用して、随時編集することができます。

レイアウトを自由に変更可能： すべての家庭が同じように整頓されているわけではないため、電子機器、家具、コレクションなどに適したテンプレートをお選びください。

バックアップに便利なストレージ：1つのバージョンをオンラインで保存し、火災、盗難、技術的な障害に備えて、印刷したコピーを別の場所に保管しておいてください。

12 のホームインベントリテンプレート

家中のあらゆる小物を把握しておくことは、不可能だと感じるかもしれません。しかし、これらのホームインベントリリストテンプレートを使えば、持ち物をカタログ化して保護する、本当にシンプルでストレスのない方法があります。

1. ClickUp 在庫テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 在庫テンプレートで在庫レベル、出荷、再注文ポイントを管理

ClickUp の在庫テンプレートは、すべての持ち物を 1 つのライブワークスペースに一元化するため、持ち物を常に把握することができます。また、家電製品やホームオフィス機器の在庫レベル、注文の追跡、出荷日の追跡を行うティッカーとしても使用できます。

カスタムフィールドを使用すると、ベンダーの詳細、再注文ポイント、単価も記録できます。6つの組み込みビューにより、アイテム、場所、注文ステータスごとにデータを分類できます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

🎯 理想的なユーザー： 在庫追跡のエラーを削減するための、シンプルかつ強力な方法を探している小規模ビジネスの所有者、倉庫管理者、ホームオフィスユーザー。

2. ClickUp 在庫管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 在庫管理テンプレートで、在庫の動き、在庫状況、コストの変化を追跡しましょう。

引っ越しの準備、保険書類の整理、あるいは単に自分の所有物を把握したいだけの場合でも、ClickUpの在庫管理テンプレートを使えば、バインダーや散らばったスプレッドシートを使わずに、持ち物を整理して注文することができます。

アイテムは 1 つのフォルダに整理され、カスタムステータスで「在庫あり」、「使用済み」、「確認待ち」などのフラグを付けることができます。組み込みの自動化機能により、在庫が少なくなったときにリマインダーが送信されるため、必要なものが不足することはありません。また、デスクトップやモバイルから記録を更新することもできます。「価値」ビューを ClickUp のガイドと組み合わせて、よりスマートな 在庫計画を立て、補充のタイミングを正確に決定しましょう。

このテンプレートでは、以下のことができます。

カスタムフィールドを使用して、コストの変更や条件を記録し、正確な保険評価額算出

テーブル、リスト、タイムライン、価値ビューで在庫を視覚化し、不足分をすばやく特定

補充リマインダーと傾向分析を自動化して、将来のニーズを予測

デスクトップやモバイルから更新情報を共有して、シームレスな家計管理を実現しましょう。

🎯 最適なユーザー：リアルタイムの可視性と積極的な在庫管理を求める住宅所有者、賃貸人、保険意識の高い方

また、カスタムステータスの作成および管理方法については、こちらのビデオをご覧ください。

3. ClickUp 在庫レポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の在庫レポートテンプレートを使用して、自動計算テーブル、チャート、承認ワークフローにより、ライブの在庫情報を生成しましょう。

ClickUpの在庫レポートテンプレートを使用すると、住宅所有者や賃貸人は、自宅のアイテムのデータを保険請求や引っ越しのチェックリスト用のプロフェッショナルなレポートに簡単に変換することができます。

コード不要のフィールドで数を更新し、別々のアプリを切り替えることなく、各レポートの草案、レビュー、公開の各フェーズを管理できます。このテンプレートを使用すると、所有物を記録し、共有し、証明や説明が必要なときにいつでもすぐに利用できます。

また、重要な在庫メトリクスを簡単に追跡できるため、傾向を監視し、問題になる前に問題を発見することが容易になります。

このテンプレートを入手するには：

手動で式を入力する必要のない、リアルタイムの計算による評価レポートを作成

在庫の変動を監視し、保険や今後の引っ越しに備えましょう。

レシートや写真をレポートに直接添付して、即座に確認できます。

洗練された、関係者にも提示できる要約を保険会社や家族と共有できます。

定期的な監査をスケジュールして、最新の在庫記録を維持しましょう。

🎯 最適なユーザー： 保険に敏感な住宅所有者や賃貸居住者で、保険金請求や引越しに、プロフェッショナルで共有しやすいレポートが必要な方。

🧠 面白い事実： 古代メソポタミア人（紀元前 3000 年頃）は、商品や家畜の在庫を管理するために粘土のトークンを使用していました。これは、最も初期の在庫管理のフォームのひとつと考えられています。

4. ClickUp 引っ越しチェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の引っ越しチェックリストテンプレートを使用して、段階的なチェックリスト、ボードビュー、タイムラインビュー、スマートリマインダーで、引っ越しに関するあらゆるタスクを整理しましょう。

ClickUpの引っ越しチェックリストテンプレートは、引っ越しの混乱を、住宅所有者や賃貸人にとってわかりやすいステップバイステップのプランに変えます。梱包、公共料金の移転、最終的な確認など、さまざまな作業を同時に進めるのに役立ちます。

1 つのライブワークスペースには、引っ越しの準備から新しい住居への入居まで、各段階ごとに実行可能なタスクと期日が設定されています。壊れやすいアイテムの写真を添付したり、家族や引っ越し業者に責任を割り当てたり、住所変更のリマインダーを設定したりすることができます。

ボード、リスト、タイムラインの各ビューで、すべての期限を一目で確認でき、見落としや忘れがちなタスクもなくなります。

このテンプレートでは、以下のことができます。

「引っ越し前」、「引っ越し当日」、「引っ越し後」などの段階ごとにタスクをマップして、完璧なタイミングを実現しましょう。

チームメンバーや家族に梱包エリアと責任を割り当てる

アイテムの写真や、壊れやすい持ち物に関する特別な取り扱いメモを添付

公共料金の移転、郵便物の転送、保証金に関するリマインダーを自動化

🎯 最適なユーザー：引っ越しのあらゆるステップを整理するための、信頼性が高く、モバイルフレンドリーなロードマップを必要とする賃貸住宅居住者や住宅所有者。

5. ClickUp ホームリフォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ホームリフォームテンプレートを使用して、1つの共有ワークスペースでリフォームの細部をすべて調整しましょう。

ClickUp ホームリフォームテンプレートは、リフォームのあらゆる側面を 1 つのライブワークスペースにまとめ、プラン、予算、進捗をリアルタイムで簡単に追跡できるようにします。

プロジェクトの目標を定義し、それらをコスト見積もり付きのタスクに分割し、請負業者や家族に責任を割り当てることができます。インタラクティブなタイムラインとタスクビューにより、概要と詳細リストを切り替えることができるため、見落としがありません。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

解体、骨組み、仕上げなどの段階を、明確なタイムラインと依存関係とともに概要でまとめます。

カスタムフィールドを使用して、タスクを割り当て、人件費や材料費を追跡

ガント、ボード、リストビューを切り替えて、全体的なスケジュールと日々のタスクのバランスを調整できます。

統合されたドキュメントを使用して、メモ、写真、承認について請負業者と共同作業を行うことができます。

予算と実際の支出を比較して、予期せぬ超過を防止しましょう。

🎯 最適なユーザー：大規模なリフォームを行う DIY 住宅所有者、および一元化された透明性の高いリフォームワークフローを必要とする建設業者。

6. ClickUp 購入注文書＆在庫テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「発注書＆在庫テンプレート」を使用して、注文の送信、配送の監視、高価値の家庭用品の在庫不足アラートの自動化を行ってください。

高価なアイテムを管理する住宅所有者や賃貸人にとって、ClickUpの購入注文＆在庫テンプレートは、家電製品、ガジェット、機器などを購入から配送まで整理しておくことができます。

購入リクエストと現在の在庫を 1 つのライブフォルダで管理して、すべての注文を把握しましょう。新しい注文の送信、ベンダーの詳細の記録、配送日の追跡を、リアルタイムの在庫レベルと併せて行うことができます。在庫が少ないアイテムは自動アラートで通知され、カスタムステータスにより、各注文は「送信済み」から「配送中」そして「配達済み」へと、推測作業なしで自動的に移動します。

このテンプレートでは、以下のことができます。

高価な家庭用品の購入注文を記録し、優先順位を付けましょう。

手持ち在庫と未処理の注文を比較して、過剰購入を防ぎましょう。

ベンダーの詳細、配送予定日、支払いステータスを追跡

家電製品や事務用品の在庫不足を自動的に通知

🎯 最適なユーザー：高価な家電製品、電子機器、ホームオフィス機器を正確に追跡する必要がある住宅所有者、賃貸人、家主。

📮 ClickUp Insight： アンケート回答者の 47% は、手作業によるタスクの処理に AI を使用したことがないが、AI を導入した人の 23% は、AI によって作業負荷が大幅に軽減されたと回答しています。この対照は、単なるテクノロジーのギャップ以上のものかもしれません。早期導入者は測定可能な成果をロック解除していますが、大多数の人は、認知的負荷を軽減し、時間を取り戻す上で AI がもたらす変革を過小評価している可能性があります。🔥ClickUp Brain は、AI をワークフローにシームレスに統合することで、このギャップを埋めます。スレッドの要約やコンテンツの起草から、複雑なプロジェクトの分解やサブタスクの生成まで、当社の AI はあらゆることを実行できます。必須のツールを切り替えたり、一から作業を開始したりする必要はありません。 💫 実際の結果： STANLEY Security は、ClickUp のカスタマイズ可能なレポート作成ツールにより、レポート作成に費やす時間を 50% 以上削減し、チームはフォーマット作業に費やす時間を減らし、予測作業により集中できるようになった。

7. ClickUp オフィス用品在庫テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の事務用品在庫テンプレートを使用すると、在庫数を記録し、自動補充リマインダーをトリガーし、部門やプロジェクトごとに分類することができます。

重要なフォームを印刷する必要があり、また紙が切れていることに気づいた状況を想像してみてください。ClickUp の事務用品在庫テンプレートを使用すると、ホームオフィスや家族の勉強スペースの在庫を、直前に慌てて買い足す必要なく、常に補充しておくことができます。

1 つのリストに、プリンター用紙、ノート、ペンなどのアイテムの数量を記録し、在庫が一定量以下になったときに自動リマインダーをトリガーするしきい値を設定します。カスタムフィールドを使用すると、各備品の要求者やその場所をメモすることができ、複数のビューにより、補充が必要な部屋やデスクを簡単に確認できます。

また、ペン、プリンター用紙、バインダーなど、在宅勤務に欠かせないアイテムが、必要なときに不足することはありません。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

在庫レベルを追跡し、在庫不足を自動的に通知するアラートを受け取り、仕事や勉強の妨げになることを防ぎます。

アイテムをホームオフィス、教室、プロジェクトごとに分類して、検索や注文を迅速に行えます。

テーブル、ボード、カレンダーのビューを切り替えて、スケジュールに合わせて購入プランを立てましょう。

ClickUp Docs を使用して、補充タスクを割り当て、ライブ更新情報を共有して、チームの可視性を高めましょう。

🎯 最適なユーザー：ホームオフィスや学校用品を、直前の慌てずに備えておくための積極的なシステムを必要とする家族やリモートワーカー。

8. Vertex42 の Excel ホームインベントリテンプレート

viaVertex42

すべての家庭用品をカタログ化するための、効率的でわかりやすい Excel レイアウトをお探しですか？Vertex42 の Excel ホームインベントリリストテンプレート は、家具から電子機器まで、あらゆる情報を 1 つのファイルに追加できる、無駄のないテンプレートです。

このテンプレートには、説明、シリアル番号、購入日、購入価格などを入力するための、あらかじめフォーマットされた列と、すぐに使い始められるサンプルカテゴリが用意されています。このテンプレートでは、次のことができます。

使い慣れたスプレッドシートフォーマットでアイテムの詳細と価値を記録し、データエントリーを簡単に

部屋やカテゴリで資産を分類およびフィルタリングして、アイテムを瞬時に検索

エントリーに写真を埋め込んで、所有権を明確に証明しましょう。

保証期間や交換費用などの列を、追跡のニーズに合わせてカスタマイズできます。

🎯 おすすめ対象: シンプルで手間のかからないスプレッドシートベースのソリューションで、所有物を保護し、保険請求を効率化したい homeowners。

ClickUp は非常に柔軟性があります。タスク」やアイテムは、アクションアイテム、プロジェクト、イベント全体（サブタスクをアクションアイテムとして設定）、連絡先、ドキュメントやリソース、物理的なオブジェクト/在庫、記事、ウェブクリップなど、あらゆる用途に使用できます。タスクは必要なものなら何でも設定できるだけでなく、好きな方法で表示することもできます。一連のタスク/アイテムをリスト、ボード、カレンダービューで切り替えて表示できる機能により、プロジェクトおよびリソース管理のための多用途プラットフォームとしてのシステムの能力が高まります。

9. Spreadsheet123 の Excel ホームインベントリテンプレート

viaSpreadsheet123

すべての家庭に豪華なソフトウェアが必要というわけではありません。時には、堅実なスプレッドシートだけで十分な場合もあります。例えば、Spreadsheet123 の「Home Inventory Spreadsheet」は、自分の持ち物を 1 つの整頓された Excel ファイルに記録したいだけという方に最適な、実用的な選択肢です。

シリアル番号、購入日、条件、さらには写真も追加できます。引っ越しの準備をしている場合でも、そのミキサーがどこから来たのか思い出したいだけの場合でも、このテンプレートは手間がかからず、驚くほど便利です。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

Excel のレイアウトでアイテムの詳細を入力、保存、更新

部屋、カテゴリ、価値で持ち物を分類・フィルタリングして、すばやく検索できます。

エントリーに写真を埋め込んで、所有権の視覚的な証拠を記録しましょう。

保証、交換費用、シリアル番号などの列をカスタマイズ

🎯 おすすめ対象: 住宅所有者、賃貸物件オーナー、小規模不動産管理業者で、保険目的や引っ越し準備のために、シンプルでオフライン対応のツールで持ち物を記録したい方。

10. Coefficient のスプレッドシートホームインベントリテンプレート

viaCoefficient

Coefficient のスプレッドシートホームインベントリテンプレート は、クラウド対応のスプレッドシートで、無秩序な資産リストを整理されたリソース管理システムに変えます。

Excel および Google スプレッドシートの両方のフォーマットで利用でき、アイテム名、モデル、シリアル番号、購入詳細、推定価値などのデータフィールドを構造化します。自動計算と組み込みのチャートにより、所有物とその価値を明確に可視化できます。

このテンプレートを入手するには：

アイテムの価値と家の総価値を瞬時に計算

Excel と Google スプレッドシートのダウンロード間で更新をシームレスに同期

部屋やカテゴリごとに資産の配布をチャートで視覚化

シリアル番号、購入日、保証有効期限を追跡

保険会社や家族とライブシートを共有して、迅速な保険金請求のサポートを受けましょう。

🎯 最適なユーザー：正確でクラウド対応の在庫追跡機能を使用して、保険金請求や引っ越しを効率化したい住宅所有者、賃貸住宅居住者、保険に敏感な方。

11. Budget Insurance の PDF ホームインベントリチェックリストテンプレート

viaBudget Insurance

すべての持ち物を記録するための、印刷可能な部屋ごとのガイドが必要ですか？Budget Insurance の PDF ホームインベントリチェックリスト がまさにぴったりかもしれません。

ハイエンドの電子機器から園芸工具まで、すべてを 1 つの使いやすい文書にまとめて管理できます。列は自動的に計算され、アイテムの数や合計価値が自動的に算出されます。また、組み込みのフィールドを使用すると、ベンダーリストテンプレートを使用して購入元を記録することができます。領収書や写真を直接添付することもできるので、保険会社にも提出できる、完全な在庫リストを作成することができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

アイテムの数量を記録し、合計価値を自動計算

所有権を明確に証明するために、領収書や画像を添付ファイルとして添付できます。

統合されたベンダーリストテンプレートを使用して購入元を記録

部屋ごとに整理されたチェックリストを作成して、迅速に記録を残しましょう。

デジタルツールを使わずに、保険請求に備えた在庫リストを作成しましょう。

🎯 最適なユーザー：シンプルでオフライン、印刷可能なチェックリストを使用して、請求に備えた徹底的な在庫リストを作成したい住宅所有者や賃貸住宅居住者。

12. Superjoin のスプレッドシートホームインベントリテンプレート

viaSuperjoin

Superjoin のスプレッドシートホームインベントリテンプレート は、AI によるデフォルト設定を使用して追跡を簡素化します。このテンプレートを使用すると、あらゆるスプレッドシートを、家庭用の強力な在庫最適化ソフトウェアに変えることができます。

アイテムを記録すると、カテゴリ、価値、条件が提案されるため、手作業で推測する手間が省けます。写真埋め込み機能とカスタムフィールドにより、シリアル番号、購入日、保証有効期限などを、1つのユーザーフレンドリーなインターフェースで記録できます。このインターフェースは、煩雑なインストールを必要とせず、さまざまなデバイスでご利用いただけます。

このテンプレートを使用すると、以下のことができます。

AI の提案を活用して、アイテムを正確に分類し、評価しましょう。

写真やメモを埋め込んで、所有権を即座に証明

シリアル番号、購入日、保証の詳細を簡単に追跡

デバイス間で更新を同期して、リアルタイムで在庫にアクセス

🎯 理想的なユーザー： 貴重品を保護するための、AI 搭載のスマートなスプレッドシートをお探しの方、住宅所有者、賃貸住宅居住者、保険に敏感な方。

ClickUp で家と心の安らぎを守ろう

在庫の管理は、面倒な作業や、スプレッドシートや付箋紙で雑然とした状態になる必要はありません。ClickUp を使用すると、在庫レベル、発注、再入荷アラート、関連タスクなど、すべてを 1 か所で簡単に管理できます。

アプリを切り替えたり、重要なものを紛失したりする心配はもうありません。カスタマイズ可能なビューと自動化機能により、在庫状況や注意が必要なものを常に把握できます。

もちろん、テンプレートはたくさんあります。しかし、ClickUp は単なるリスト以上の機能を提供します。在庫と関連ワークフローを効率化する、包括的なシステムです。

今すぐClickUp に登録して、始めましょう！