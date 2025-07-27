採用プロセスを効率化する無料の面接スケジュールテンプレート

面接のスケジュール調整に関しては、64% の採用担当者が、電子メールのやり取りが最大の課題であると回答しています。

面接担当者の空き状況、カレンダーの重複、直前のスケジュール変更など、人事の課題が加わると、事態はすぐに混乱します。確実な面接スケジュール管理システムがない場合、有望な候補者を失い、雇用者のブランドイメージを損なうリスクがあります。

そこで、最高の無料面接スケジュールテンプレートをまとめました。

1 つの役割の採用でも、12 人の採用でも、これらのツールを使えば、採用プロセスをスムーズに進めることができます。面接のスケジュール調整のストレスを 1 つ減らしましょう。

面接スケジュールテンプレートとは？

面接スケジュールテンプレートは、採用プロセスを効率化するために特別に設計された構造化されたツールです。人事チーム、採用マネージャー、および中小企業の所有者は、これらのテンプレートを使用して、採用パイプラインを把握し、スケジュールの重複を回避することができます。これらのテンプレートは、最初の面接から最終的なフィードバックまで、面接プロセスのすべてのステップを管理するのに役立ちます。

候補者の氏名、応募した役割、面接のフェーズ、面接の空き状況、面接官の割り当てなど、面接の詳細を一元的にビューで確認できます。

これにより、面接のステータスを更新し、採用の各段階を順調に進め、社内のチームと調整し、面接のフィードバックを提供することができます。

つまり、面接スケジュールテンプレートを使用することで、誰が、いつ、誰に、なぜ面接を行うのか、全員が同じ認識を持つことができます。これにより、コミュニケーションが円滑になり、意思決定が迅速になり、候補者の体験も大幅に改善されます。

面接スケジュールテンプレート

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ「ClickUp」や、その他の信頼できるソースから、カスタマイズ可能な面接スケジュールテンプレートを無料で入手できます。これらのテンプレートは、プロセスを円滑に進め、チーム間の同期を保ち、候補者に良い印象を与えるように設計されています。

以下は、整理整頓と効率化に役立つおすすめのテンプレートです：

1. ClickUp 従業員勤務スケジュールテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の従業員勤務スケジュールテンプレートを使用して、人事チームのスケジュールと面接タスクの進捗状況を視覚化しましょう。

人事チームのシフト、空き状況、作業負荷の調整は、採用担当者や人事チームにとって大きな頭痛の種となることがあります。ClickUp の従業員勤務スケジュールテンプレートは、人員計画の効率化、採用チームスケジュールの整理、帯域幅の監視、面接プロセスの進捗の追跡を支援します。

このテンプレートでは、以下のことができます。

🔑 理想的な用途：採用チームのシフトのスケジュール設定、空き状況の監視、採用担当者が採用タイムラインと作業負荷に応じてプランを立てる支援

2. ClickUp スケジュールブロックテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のスケジュールブロックテンプレートを使用して、面接のスケジュールを簡単にブロックできます。

40%の候補者 は、求人に応募してから6日以内に面接の招待状を受け取ることを期待しています。この期間を逃すと、優秀な人材を失うリスクがあります。

ClickUp のスケジュールブロックテンプレートは、面接のタイムライン、チームの空き状況、保留中のタスクに関する最新情報を提供することで、その期限を守るお手伝いをします。各候補者に正確に日付を割り当てることができ、スケジュールの重複や大幅な遅延を回避できます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

現場での面接やビデオ面接のスケジュールを迅速かつ正確にプランニング

特定のポジションの面接タスクに、適切な採用担当者を割り当てることができます。

採用タスク間の依存関係を理解し、関係者が確実に参加できるようにします。

カスタムビューで 7 種類のビューでタスクブロックを開くことができ、スケジュールを簡単に視覚化して整理できます。

🔑 理想的な用途：面接スケジュールの整理、カレンダーの重複の回避、採用プロセスの順調な進行と候補者中心の採用

3. ClickUp 時間単位のスケジュールテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の時間単位のスケジュールテンプレートを使用して、採用担当者が 1 日のスケジュールを 1 時間単位で計画できるようにします。

明確な時間割により、面接は的を射たものになります。面接を長引かせることなく、戦略的な質問を行うことができるため、候補者の関心を維持し、必要な情報を収集することができます。

ClickUpの時間割テンプレートを使用すると、各採用タスクをマップ化でき、すべての面接を集中的に、効率的に、採用目標に沿って進めることができます。

これにより、以下の点が改善されます：

共有可能な ClickUp カレンダーで 明確な目標と優先度を設定して、面接の生産性を向上させましょう。

柔軟かつ構造化された毎日のタイムラインで、採用プロセスを整理整頓

タスクビューで採用目標に対する進捗状況を監視

「キャンセル」、「完了」、「進行中」、「やること」の 4 種類のカスタムステータスを使用して、まだ進行中の面接、完了した面接、キャンセルされた面接、再スケジュールされた面接を確認できます。

🔑 理想的な用途：毎日の採用ワークフローの構造化、候補者面接のスケジュール管理、採用パイプラインの完全な可視性の維持

4. ClickUp ブロックスケジュールテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のブロックスケジュールテンプレートを使用して、候補者の希望と採用担当者の空き状況に応じて面接の時間をブロックでスケジュールします。

全員の都合に合う面接の日程を見つけることは、採用担当者が直面する面接スケジュールの最大の課題です。人事チームの空き状況を明確に把握できない場合、間違った日付で面接の招待状を送信したり、採用タスクの重複に悩まされたりすることになります。

ClickUp のブロックスケジュールテンプレートを使用すると、採用チームのスケジュールをすばやく簡単に作成、調整することができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

簡単なドラッグ＆ドロップで採用タスクを視覚化し、優先順位付け

プロジェクトを共有スペースでブロックごとに整理して、全員が次の面接のスケジュールを把握できるようにします。

人材評価ツール 、採用ハンドブック、ガイドなどのリソースを、複数の採用チームで 1 か所で管理

ClickUp カレンダーで面接のスケジュールを変更して、不測の事態が発生した場合にも全員に最新情報を伝達できます。

🔑 理想的な用途：複数の職種の面接のスケジュールを調整し、リアルタイムのカレンダー更新で全員のスケジュールを統一

💡 プロのヒント：ClickUp のカレンダー機能でスケジュールを常に把握しましょう。タスク、締め切り、チームの空き状況を管理できるオールインワンのハブです。Google や Outlook と同期し、ビュー間でタスクをドラッグ＆ドロップして、プロジェクト全体の可視性を確保しながら 1 週間のプランを立てることができます。 ClickUp の AI カレンダーで優先度の高いタスクを自動的にスケジュール

5. ClickUp 個人スケジュール空き状況テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の個人スケジュール空き状況テンプレートを使用して、個々の採用担当者の毎日および毎週のスケジュールを評価します。

まず、採用チームの空き状況を把握するには、各メンバーのスケジュールを把握しておく必要があります。ClickUp の「個人のスケジュール空き状況テンプレート」を使用すると、各メンバーが現在進行中のタスク、そのタスクの予定、緊急の面接に対応するためにタスクを移動できるかどうかを確認できます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

🔑 理想的な用途：チームメンバーの空き状況を確認し、毎週の予定を立てて面接スケジュールを最適化し、進行中の採用タスクとの重複を防ぐ。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain に、あなたと他の面接担当者のための無料のスロットをスケジュールするよう依頼し、カレンダーイベントを自動作成してリマインダーを送信するように設定すれば、見落としがなくなります。 ClickUp Brain を使用して、ミーティングを即座にスケジュール

6. ClickUp カレンダープランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp カレンダープランナーテンプレートを使用して、面接のスケジュール設定、日付の追加、リマインダーの設定を行うことができます。

ClickUp カレンダープランナーテンプレートは、通常のカレンダーを戦略的な面接計画ツールに変えます。1 週間または 1 か月分の採用タスクを事前に計画することができます。これにより、採用チームは面接の招待状を送信し、それに応じてスケジュールを計画することができます。

このテンプレートは、以下の点でお役に立ちます。

毎日、毎週、毎月のタスクを整理して、効果的な面接を実施しましょう。

タスクと目標を分析して最適な面接の枠を見つけ、ClickUp カレンダーで候補者に自動的に面接の招待状を送信します。

カレンダーで締め切りやその他の重要な採用日程を共有して、候補者と採用担当者に最新情報を伝えます。

採用タイムラインを乱すことなく、パネル面接のスケジュールを調整

採用ワークフロー全体の進捗状況を確認

🔑 理想的な用途：面接スケジュールと採用タイムラインを明確かつ共有できるビューを設定し、プロセスの効率とコラボレーションを維持

7. ClickUp ミーティングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ミーティングテンプレートを使用して、面接ミーティングを追跡可能なタスクに変換しましょう。

異なる職種の面接が複数予定されている場合、採用担当者はその予約を覚えておくのが大変です。その結果、面接の招待状の発送が遅れたり、面接を欠席したり、候補者が不満を抱くことになってしまいます。

ClickUp ミーティングテンプレートを使用して、予定されている面接ミーティングを追跡し、採用チームの進捗を管理しましょう。このテンプレートでは、以下のことができます。

🔑 理想的な用途：複数の求人に対する面接を整理し、リマインダーを体系的に送信する場合

ClickUp を使用することで、タスクの割り当てと実行にかかる時間を数日から数時間に短縮することができました。今では、新入社員は、入社後にやるべきタスクや、自分が担当するタスクを把握することができます。これは、電子メールで整理しようとすると非常に大変な作業です。テンプレートを使用することで、マネージャーはワンクリックで新入社員ごとにオンボーディングボードを作成することができます。ゲームチェンジャー。

8. ClickUp 面接プロセステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の面接プロセステンプレートを使用して、共同の面接フレームワークを設定しましょう。

構造化された面接は妥当性係数が高く、適切な候補者を選択するのに効果的です。面接を構造化するには、すべての採用担当者が従うべき標準的なプロセスを策定する必要があります。

ClickUpの面接プロセステンプレートを使用すると、標準化された繰り返し可能な面接のフレームワークを設定できるため、すべての候補者を公平かつ一貫して評価することができます。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

🔑 理想的な用途：偏見を減らし、各ポジションの候補者を一貫して評価したい場合。

9. ClickUp インタビュー管理およびレポートテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の面接管理およびレポートテンプレートを使用して、候補者のパフォーマンスレポートを簡単に収集、管理できます。

面接の数が多すぎて、どれを選べばよいか迷っていませんか？ClickUpの面接管理およびレポートテンプレートを使用すると、膨大な候補者の中から適切な人材を選ぶことができます。採用プロセスにおける候補者のポジションとパフォーマンスの概要を 1 か所で確認できます。

候補者に ID を割り当て、それを使用して特定のプロフィールを検索することができます。これは、よりシンプルな応募者追跡システムと考えてください。

このテンプレートは、以下の点でお役に立ちます。

🔑 理想的な用途：応募者を追跡し、パフォーマンスを評価し、そのポジションや企業文化に最適な候補者を選択するための、シンプルで整理された方法を設定する場合。

2021 年の初め、当社は数多くの製品の発売を試みていました。納期に遅れ、問題も発生しました。社員間のコミュニケーションも不十分でした。誰が意思決定を行うべきなのかも不明でした。優秀な人材を数人採用しましたが、ClickUp は、特に優れたワークフローの面で、当社の事業運営のバックボーンとなっていると言えます。

無料テンプレートを入手 ClickUp の採用候補者テンプレートを使用して、公平で包括的な採用プロセスを構築しましょう。

採用における無意識の偏見は、採用プロセスの公平性に影響を与える可能性があります。測定可能な評価システムを備えたClickUpの採用候補者テンプレートは、こうした偏見の軽減に役立ちます。各候補者の評価を追跡し、評価の公平性を評価し、プロセスの透明性と一貫性を維持することができます。

さらに、採用されなかった候補者にもフィードバックを共有して、彼らの体験を改善することができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

カスタマイズ可能な評価尺度で候補者を正確に評価

チェックリスト、期日、その他のリマインダーで整理整頓

テーブルビューと追跡ボードを使用して、候補者の資格や評価を並べて確認、比較することができます。

候補者の必要な情報をすべて記録し、整理します。

🔑 対象：バイアスを最小限に抑え、透明性を向上させ、すべての候補者が公平に評価されることを確保するため

11. ClickUp の採用・採用テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の採用テンプレートを使用して、候補者のスコアカードにアクセスし、採用タスクを整理しましょう。

ClickUp の採用テンプレートは、採用プロセスを公平かつ測定可能にする優れたツールでもあります。採用タスクを整理し、応募書類を保存し、スコアカードを提供して、適切な候補者を次のフェーズに進めることができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

🔑 理想的な用途： 求人情報の管理、候補者の客観的な評価、応募から最終採用までの採用プロセスを効率化する一元化されたシステムの構築。

12. ClickUp 採用チェックリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の採用チェックリストテンプレートを使用して、すべての採用タスクにチェックリストを追加しましょう。

採用プロセスに不満を抱いた候補者は、再度応募したり、他の人を紹介したりする可能性が低くなります。また、採用サイクルが忙しい時期には、最も勤勉な採用チームでさえ、ステップを見逃したり、進捗状況を追跡できなくなったりする可能性があります。

ClickUp の採用チェックリストテンプレートを使用して、採用担当者の仕事をより簡単にしましょう。このテンプレートには、採用タスクに追加できる、シンプルで追跡可能なチェックリストに、重要なステップがすべて記載されています。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

次のフェーズに進んだ候補者に詳細を確実に伝え、次のフェーズに進めなかった候補者にもその旨を通知しましょう。

応募書類を統一された方法で整理して確認できます。

フォローアップアクションを割り当て、依存関係を追跡し、大量採用中に何も見落とさないよう徹底します。

資格証明書、NDA、雇用契約書などの書類の追跡

🔑 理想的な用途：特に、採用サイクルが繁忙でペースの速い場合に、重要なステップを見逃すことのない、繰り返し実行可能なプロセスを確立する場合。

13. テンプレートによる面接スケジュール概要 HR テンプレート。Net

Template.Net の「面接スケジュール概要 HR テンプレート」 は、貴社の今後の面接に関するすべての詳細を設定するためのシンプルなテンプレートです。オフィスの住所を指定し、詳細な職務内容を記載し、標準的な質問票を設定することができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

現場での面接のために、オフィスの住所とアクセス方法を記載してください。

面接のアジェンダを概要でまとめ、双方の認識を一致させます。

パネル面接で採用担当者が尋ねるべき質問のリストを作成しましょう。

候補者の評価基準と必要な資格の詳細を明確にし、公平な面接を実施するための基準を確立します。

🔑 理想的な用途：面接担当者の連携と候補者への情報提供を保ちながら、部門や職務役割間の面接プロセスを標準化します。

14. テンプレートによる面接スケジュール確認書テンプレート。Net

面接の確認のためにさまざまな電子メールを作成することは、人事チームの忙しいスケジュールの中で繰り返されるもう 1 つのタスクです。採用サイクルが忙しい時期には、この作業はさらに困難になります。Template.Net の「面接スケジュール確認書テンプレート」は、カスタマイズ可能な電子メールテンプレートにより、この作業を簡略化します。

このテンプレートは、以下の点で役立ちます。

会社名、職務の詳細、面接時間などを記載した魅力的な面接の招待状を作成しましょう。

個別の電子メールを作成する必要なく、複数のポジションの候補者を時間通りに招待できます。

件名をカスタマイズし、さまざまな求人に合わせて電子メールの文面を調整できます。

🔑 適した用途: 重要な詳細をすべて含んだプロフェッショナルなトーンのパーソナライズされた面接招待状を迅速に送信する。

15. Template.Net の「毎週の面接スケジュールテンプレート」

Template.Net の「毎週の面接スケジュールテンプレート」 は、毎週の面接スケジュールを管理するのに最適なフレームワークです。チームの空き状況を話し合い、日付と面接の枠を共有ドキュメントにリストアップすることができます。

このテンプレートでは、以下のことができます。

採用担当者に、面接の対象者、面接の日程、職位を伝え、それに応じて準備を進めましょう。

採用担当者がスケジュールを確認し、必要に応じてバッファを追加リクエストできるようになります。

今週の面接に対する期待や、会社の紹介方法に関するメモを記入して、人事チームがより効果的な面接を実施できるように支援します。

🔑 対象：週次面接スケジュールの整理と管理。

16. Workable の面接スケジュール電子メールテンプレート

Workable経由で

Workable の「面接スケジュール電子メールテンプレート」を使用して、面接の招待状をパーソナライズして、良いスタートを切りましょう。このテンプレートでは、件名の作成方法、職種の紹介方法、候補者に良い印象を与える電子メールのフォーマットを詳しく紹介しています。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます。

候補者に対して面接の時間、日時、および標準的な期待事項を明確に伝達します。

電子メールの「以下の日程」セクションから、希望する時間帯を返信するよう依頼してください。

各求人タイトルに合わせて一括電子メールをカスタマイズ

フォローアップ面接の次のステップを詳しく説明し、候補者の期待を明確にします。

🔑 対象：候補者との面接確認と初期連絡の確立。

17. Pocket HRMS の面接スケジュールテンプレート

Pocket HRMS経由で

Pocket HRMS の面接スケジュールテンプレート は、候補者を現場での面接に招待するのに最適です。オフィスへの道順や、候補者が持参すべき書類などを記載することができます。採用する職種に応じて、テンプレートをカスタマイズすることも可能です。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

候補者との対面面接を確定する

候補者に面接の希望日時を選択してもらうことができます。

貴社での面接の服装規定や必要書類を明記してください。

🔑 対象：大規模な現場での個人に合わせた面接招待状の送信に最適。

19. Jotform の面接スケジュールフォームテンプレート

Jotform経由で

各候補者に繰り返し空き時間を確認するのに疲れていませんか？Jotform の「面接スケジュールフォームテンプレート」を使用すると、カスタマイズ可能なフォームを通じて、候補者に希望の日程や時間帯などを選択してもらうことができます。

このテンプレートは、以下の点でお役に立ちます。

重要な候補者の詳細を収集する

候補者に、あなたの空き時間の中から面接のスケジュールを選択してもらいます。

電話面接、ビデオ面接、現場面接など、ご希望のフォーマットをお選びください。

🔑 対象：スケジュールのボトルネックを解消し、候補者が面接プロセスをよりコントロールできるようにする。

優れた面接スケジュールテンプレートの条件とは？

無料の HR テンプレートを使用すると、時間、予算、精神的な負担、評判を節約できます。ただし、そのためには、次のような特定の品質が備わっている必要があります。

ClickUp を使用して面接を効率的にスケジュールし、採用プロセスを合理化

上記のテンプレートはすべて、面接のスケジュール設定を容易にする機能を備えています。

しかし、ClickUp は、最高のテンプレートを使用して面接を簡単にスケジュールし、採用サイクルを統一して一元化するための最良の選択肢です。人事ソフトウェアとして、また採用チーム全体のナレッジベースとしても使用できます。

このテンプレートを使用して、候補者に情報を提供し、採用担当者の連携を取り、採用サイクルタイムを厳守しましょう。

さらに、1,000 以上のプラットフォームと統合できるため、既存の採用テクノロジーをClickUp と簡単に同期することができます。

今すぐClickUp に登録して、候補者の面接をすべて簡単に整理しましょう！