UX の洞察と計画を効率化する、無料のユーザーリサーチテンプレート

ユーザーと話をせずに製品を設計することは、見知らぬ人にラブレターを書いて、その人に共感してもらえることを期待するようなものです。書くべき言葉は決まっているものの、決して印象に残るものにはならないでしょう。

ユーザーリサーチは、製品開発プロセスにおいて非常に重要な部分です。UX デザイナー、プロダクトマネージャー、リサーチャーは、実際に機能するソリューションを構築するために必要な洞察を得ることができます。そのため、UX チームにとって、信頼性の高いユーザーリサーチテンプレートは不可欠です。

インタビューの実施、ユーザビリティ テストのプランニング、調査結果の分析など、テンプレートを使用することで、チーム全体の整理、集中、連携を促進できます。

このガイドでは、ワークフローを効率化するための最高の無料 UX リサーチプランテンプレートをまとめました。これにより、混乱の整理に費やす時間を減らし、ユーザーに喜ばれる体験の創出により多くの時間を割くことができるようになります。

👀 ご存知でしたか？88% のユーザーは、悪い体験をしたウェブサイトには二度とアクセスしません。つまり、10 人の潜在的な訪問者のうち 9 人は、ユーザーエクスペリエンスが期待に添わなかったという理由だけで、そのウェブサイトから離れてしまう可能性があるということです。

ユーザーリサーチテンプレートとは？

ユーザーリサーチテンプレートは、ユーザーリサーチの計画、実施、分析のプロセスを効率化する、あらかじめ構造化されたドキュメントまたはデジタルフォーマットです。このテンプレートを使用すると、調査の計画、インサイトの収集、チーム間のユーザーニーズや行動に関する認識の統一が容易になります。

ユーザー調査テンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

調査の目的と範囲を明確に定義

さまざまなリサーチプロジェクト間で一貫性を維持

スクリプト、インタビューの質問、メモに再利用可能なフォーマットを採用して、時間を節約しましょう。

デザイン、製品、リサーチの各チーム間のコラボレーションを改善

生データを意味のある洞察に迅速に変換します

これらのテンプレートは、ユーザーリサーチ戦略の焦点を絞り、効率性を維持するための信頼性の高いフレームワークを必要とする、UX デザイナー、プロダクトマネージャー、マーケティング担当者、デザインリサーチャーに最適です。

👀 ご存知でしたか？ ユーザーエクスペリエンス（UX）への投資は、大きな利益をもたらします。UX に 1 ドル投資すると、最大 100 ドルの利益、つまり 9,900% の ROI を期待することができます。この統計は、ユーザーリサーチとデザインを優先することの経済的なメリットを強調しています。

最高のユーザーリサーチテンプレート

1. ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレートを使用して、構造化され、効率的で洞察に満ちたリサーチプランを作成しましょう。

ClickUp ユーザーリサーチプランテンプレートは、ユーザーリサーチのプロセスを最初から最後まで効率化するために設計された、初心者にも使いやすい包括的なツールです。

この UX リサーチ用テンプレートは、ペルソナ構築の活動をステップごとにガイドすることで、ユーザーリサーチのプロセスを簡素化します。構造化されたレイアウトと定義済みのフィールドにより、ゼロから始める必要はなく、明確さと一貫性を確保する実績のあるフレームワークに基づいて作業を進めることができます。

この無料テンプレートは、以下の点で役立ちます。

🔑 最適なユーザー： ユーザーリサーチの計画と実施に構造化されたアプローチを必要とする UX デザイナー、プロダクトマネージャー、リサーチャー、および部門横断的なチーム。

2. ClickUp ユーザー調査テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザー調査テンプレートを使用すると、ユーザー調査プロセスのあらゆる部分を 1 か所で計画、追跡、整理できます。

ユーザーの行動は決して固定的なものではありません。好み、習慣、期待が変化していく中で、オーディエンスの動向を常に把握しておくことが重要になります。

ClickUp ユーザー調査テンプレートを使用すると、これらの変化を明確かつ迅速に把握し、対応することができます。10 以上のカスタマイズ可能なフィールドを使用して、ターゲットのプロフィールを再定義し、特定の製品機能に関するフィードバックを収集し、より詳細な調査が必要な領域を特定することができます。

このテンプレートを使用すると、以下のことが可能になり、リリース後のリサーチを明確かつ実行可能なものにすることができます。

🔑 最適なユーザー： ユーザー調査を実施し、そのフィードバックを製品開発に反映させたい UX リサーチャー、プロダクトマネージャー、デザインチーム。

💡 プロのヒント： 開発プロセスの早い段階でユーザーリサーチを実施しましょう。そうすることで、後で多額の費用がかかる再設計を回避できます。ユーザーのニーズや潜在的な問題を最初から特定することで、製品を最初から正しく構築でき、時間とリソースを節約できます。

3. ClickUp ユーザーペルソナテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザーペルソナテンプレートを使用して、調査の洞察を整理し、ユーザーシナリオをマッピングして、包括的な顧客プロフィールを構築しましょう。

ClickUp ユーザーペルソナテンプレートを使用すると、ユーザーの実像を明確に把握できます。このテンプレートを使用すると、詳細でカスタマイズ可能な顧客プロフィールやペルソナマップを作成して、製品開発、マーケティング、ユーザーリサーチの指針とすることができます。

調査の目標に合わせて設計されたこのユーザーペルソナテンプレートを使用すると、業界、職務、サービス分野ごとにペルソナを整理、分類することができます。各カテゴリに複数のペルソナタイプを作成できるため、多様なユーザーグループを簡単に分析することができます。

このテンプレートは、ターゲットを絞ったアウトリーチに効果的なユーザーペルソナを作成するのに役立ちます。このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

あらかじめ作成されたユーザーペルソナフォームを使用して、氏名、年齢、性別、婚姻状況、給与、職業、インターネットの利用状況などの関連情報を取得できます。

チームの調査ニーズに合わせて、フィールドを追加または削除して各プロフィールをカスタマイズできます。

画像をアップロードして、各ペルソナに視覚的なアイデンティティを与え、作業スペース内で区別することができます。

🔑 最適なユーザー： ターゲットユーザーを理解し、データに基づくペルソナを作成し、情報に基づいた意思決定を行いたい製品チーム、マーケティング担当者、UX リサーチャー。

💡 プロのヒント: ユーザー調査のアンケートをどこから始めればよいか迷っていますか？ClickUp の AI アシスタント、ClickUp Brain をご利用ください。プロジェクトの目標、対象者、調査のフェーズに応じて、カスタマイズされた質問を提案します。 ClickUp Brain を使用して、簡単なアンケートや本格的なユーザーリサーチキャンペーンを作成しましょう。

4. ClickUp ユーザーストーリーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザーストーリーテンプレートで、ユーザーのニーズと製品の機能とのギャップを埋める

ユーザーに真に役立つ製品を開発するには、ユーザーの期待を理解することが不可欠です。ClickUp ユーザーストーリーテンプレートを使用すると、ユーザーのニーズを構造化されたアジャイルフレンドリーな方法で概要化し、開発サイクル全体でユーザーの洞察を明確で実行可能なタスクに変換することができます。

チームキャパシティの計画に便利な「作業負荷ビュー」など、15 以上の柔軟なビューが用意されています。また、リリースタイムラインを確認できる「カレンダービュー」も備わっているので、ストーリーのフローを簡単に監視し、見落としを防ぐことができます。

このテンプレートでできること：

🔑 最適なユーザー： 製品ロードマップをユーザーの行動に合わせて調整し、すべての機能が測定可能な価値を提供することを確認したい、アジャイルなプロダクトマネージャー、UX デザイナー、ソフトウェア開発者。

UX/UI デザイナーとして ClickUp を使用する方法の概要をご紹介します。

5. ClickUp ユーザーストーリーマッピングテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザーストーリーマッピングテンプレートを使用して、明確かつ自信を持ってユーザージャーニーをマップしましょう。

ペルソナリサーチを始めたばかりでも、次の製品スプリントの計画を立てている場合でも、ClickUp ユーザーストーリーマッピングテンプレートは頼れるツールです。ユーザーファーストの視点から顧客体験全体を視覚化できる、柔軟で初心者にも使いやすいホワイトボードテンプレートです。

このテンプレートを使用すると、各インタラクションをユーザーフローとして視覚的に整理し、ドキュメント上のステップで分散したチームを指導して、全員の認識を統一することができます。ユーザーのニーズに関する共通認識を構築するのに最適です。

以下の機能が利用可能です：

付箋メモを追加または削除、矢印で接続、ドキュメントやウェブサイトへのリンク、形や画像、さらにはフリーハンドのスケッチも挿入できます。

ユーザーアクティビティ、ステップ、リリース、ペルソナ用に用意されたセクションを使用できます。

次のような調査の質問に対する答えを得ることができます。ユーザーにとって不満な点は何ですか？どの機能を更新、追加、削除すべきですか？など

🔑 最適なユーザー： 開発優先度を実際の顧客の行動や行動パターンに合わせて、ユーザー第一の製品を開発したい製品マネージャー、UX デザイナー、マーケティング担当者。

6. ClickUp ユーザーフローテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ユーザーフローテンプレートを使用して、これまでになかった方法でユーザーのジャーニーを視覚化し、最適化しましょう。

ユーザーを製品にスムーズに誘導する、シームレスなユーザーエクスペリエンスを設計したいとお考えですか？ClickUp ユーザーフローテンプレートは 、実際の顧客行動に合わせた直感的なユーザージャーニーをマッピングするための、頼れるツールです。チームが摩擦点を特定し、ユーザビリティを向上させるための構造化されたサポートをご利用いただけます。

ClickUp のホワイトボードに組み込まれたこのテンプレートには、柔軟な編集および図作成ツールが搭載されています。開始点から各決定ノードに形をドラッグ＆ドロップして接続するだけで、ユーザーフローチャートが完成します。

オンボーディング、チェックアウト、その他のコアなインタラクションの改良など、この共感マップテンプレートを使用すると、以下のことが簡単にできます。

🔑 最適なユーザー： 直感的で効率的なユーザーエクスペリエンスの創出を目指す UX リサーチャーや開発チーム。

7. ClickUp 顧客の声テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「顧客の声」ホワイトボードを使用して、散在するフィードバックを視覚的なインサイトに変換しましょう。

生の顧客フィードバックを実際の洞察に変えたいとお考えですか？ClickUp の「顧客の声」テンプレートが、その出発点となります。このテンプレートを使用すると、アンケート、インタビュー、ソーシャルメディアからのフィードバックを簡単に収集、整理することができます。

ブレインストーミングリサーチセッションの実施でも、ユーザーの課題の深層分析でも、カスタマーサクセスチームは、簡単にコラボレーションを行い、洞察を共有し、迅速にアクションを起こすことができます。

さらに、さまざまな色やサイズの付箋メモを使用して、フィードバックを分類し、パターンを発見し、カスタマージャーニー全体で本当に重要な事項を追跡することができます。このテンプレートは、フィードバックを収集するだけでなく、それを活用するのに役立ちます。

このテンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

チームのスタイルやプロセスに合わせてワークフローをカスタマイズ

リアルタイムでコラボレーションし、問題点を話し合い、次のステップについて合意を形成しましょう。

顧客からのフィードバックを、明確で整理され、実用的な形で視覚化します。

🔑 最適なユーザー： フィードバックを一元化し、繰り返し発生するテーマを特定し、データに基づいた意思決定を行ってユーザーエクスペリエンスと顧客維持率を向上させたいカスタマーサクセスチーム、UX リサーチャー、マーケティングチーム。

以前は、まったくの無茶でした。製品を出荷しても、機能にバグが多すぎて、プランも不十分だったため、ロールバックを余儀なくされていました。バグの報告が大幅に減り、ClickUp のおかげで多くの問題を回避できるようになりました。

8. ClickUp カスタマージャーニーマップテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のカスタマージャーニーマップテンプレートを使用して、顧客のジャーニー全体を視覚化しましょう。

カスタマージャーニーマッピングをどこから始めればよいか迷っていますか？ClickUp のカスタマージャーニーマップテンプレートから始めましょう。このシンプルで直感的なホワイトボードスタイルのテンプレートは、最初の接触からコンバージョンに至るまでの顧客ライフサイクル全体をチームで視覚化するのに役立ちます。

顧客とブランドのインタラクションの各フェーズを視覚的にマップし、画面録画、リアルタイムコラボレーション、自動化、AI などの強力な機能を活用して、顧客ライフサイクルのあらゆるステップを最適化します。

次のようなメリットがあります：

潜在顧客があなたのブランドを最初に発見したタイミングを把握しましょう。

ユーザーがあなたの製品を評価する場所、選択肢を比較する場所、機能を探る場所などを検討しましょう。

顧客がコミットして有料顧客になる決定ポイントを調査します。

🔑 最適なユーザー： マーケティングチーム、プロダクトマネージャー、UX デザイナー、カスタマーエクスペリエンスストラテジストなど、課題の特定、メッセージの整合、エンドツーエンドのカスタマージャーニーの改善を目指す方。

9. ClickUp ユーザビリティテストプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のユーザビリティテストプランテンプレートを使用して、ユーザビリティテストを簡単に計画、管理、追跡しましょう。

ClickUpのユーザビリティテストプランテンプレートは、プランニングから最終レポート作成まで、チームに明確で構造化されたプロセスを 1 か所で提供することで、ユーザビリティテストの推測作業を排除します。ユーザビリティテストは、実際のユーザーが典型的なタスクを完了する様子を観察することで、製品の使いやすさを評価します。

このユーザビリティテストテンプレートには、テストを効果的に計画、実行するための以下の機能があります。

イニシアチブごとにグループ化された視覚的なタイムラインを使用して、実行可能なアイテムを長期的に計画、管理します。

イニシアチブごとにグループ化された包括的なリストビューを使用して、目標を明確にし、測定可能かつ整理された状態に保ちます。

カスタムフィールドを使用して各タスクのフェーズを特定し、チーム間の連携と情報共有をあらゆるステップで確保します。

🔑 最適なユーザー： ターゲットオーディエンスの実際のユーザーにソフトウェアをテストし、実用的なユーザー中心の洞察を得たい製品開発者やソフトウェア開発者。

🧠 興味深い事実：わずか 5 人のユーザーでテストを行うだけで、ユーザビリティの問題の約 85% を発見することができます。ユーザビリティの専門家である Jakob Nielsen は、この原則を提唱し、重要な問題を発見するには小規模なテストが効率的であると強調しています。

10. ClickUp リサーチホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp リサーチホワイトボードテンプレートでリサーチの計画を簡素化

ユーザーリサーチは退屈な作業である必要はありません。ClickUp ユーザーリサーチプランホワイトボードテンプレートを使用すると、洞察をインタラクティブな視覚的な体験に変えることができます。インタビュー、アンケート、ライブセッションなどを通じてフィードバックを収集する場合でも、このテンプレートを使用すると、すべてを 1 つの共同スペースで整理することができます。

デジタル付箋をすばやく追加し、ユーザーの考えをマップし、リンクを共有するだけで関係者を巻き込むことができます。誰もがリアルタイムで参加、コメント、貢献できるため、社内の UX リサーチにも最適です。

この UX リサーチプランテンプレートでは、以下のことが可能です。

カスタマイズ可能なステータスで各リサーチタスクの進捗状況を追跡し、タスクの完了フェーズを明確に把握できます。

リサーチデータ内のトレンドとパターンを迅速に把握し、洞察に富んだ結論を導き出します。

画面録画、共同編集、自動化、AI などの機能を活用して、UX リサーチプランを効率化しましょう。

🔑 最適なユーザー： 研究プロジェクトを効率的に整理、管理したい学術研究者、製品開発チーム、市場アナリスト。

私は、複数の UX プロジェクトを同時に管理するために、ClickUp を断続的に使用しています。ClickUp が気に入っている最大の理由は、すべての仕事をプロジェクトやチームごとに分け、必要に応じて全体像や詳細を自由に表示できることです。

無料テンプレートを入手 ClickUp の顧客お問い合わせフォームテンプレートで、顧客とのやり取りを追跡、管理しましょう。

顧客からのメッセージを見逃したり、電子メールのスレッドを掘り起こして 1 件のリクエストを探したりするのにうんざりしていませんか？ClickUp の顧客お問い合わせフォームテンプレートは、あなたの秘密兵器になります。このテンプレートを使用すると、チームは、顧客からのフィードバック、質問、問題などを一元化されたワークスペースで効率的に収集、整理、対応することができます。

このテンプレートを使用すると、顧客とのやり取りがより構造化されたチーム主導のプロセスになります。その方法は次のとおりです。

🔑 最適なユーザー： カスタマーサポートチーム、マーケティング担当者、および顧客からの問い合わせ、フィードバック、連絡先情報を収集および管理したいビジネスオーナー。

12. ClickUp テスト管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp テスト管理テンプレートを使用して、テストケースを管理し、チームと協力してバグや機能リクエストなどを特定します。

ソフトウェアの信頼性を確保し、確実にリリースするには、いくつかの簡単なテストだけでは不十分です。堅実なエンドツーエンドのテスト管理システムが必要であり、ClickUp のテスト管理テンプレートはまさにそれを実現します。

このテンプレートは、小規模なウェブサイトのデバッグから大規模なアプリケーションの検証まで、QA チームがテストワークフロー全体を構造化するのに役立ちます。整理され、拡張性があり、テストの計画からレポート作成まで、チームを統一するために設計されています。

このリサーチテンプレートを使用すると、以下のことが可能になり、よりスマートなテストを実施できます。

「スキップ」、「進行中」、「レビュー準備完了」など、11 種類の詳細なステータスで、すべてのテストステップを追跡できます。

テストケース ID、優先度、完了予定時間などを追加して、すべての詳細を 1 か所にまとめて管理できます。

リスト、ボード、埋め込みビューを切り替えて、チームの進捗やインサイトの視覚化の好みに合わせて表示できます。

🔑 最適なユーザー： ソフトウェアのテストの計画、実行、追跡に、構造化された効率的なアプローチを求める品質保証チーム、ソフトウェアテスター、プロジェクトマネージャー。

13. ClickUp ユーザー受入テストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のユーザー受け入れテストチェックリストテンプレートを使用して、UAT のすべてのマイルストーンを正確に追跡します。

ユーザー受入テスト (UAT) は、製品発売前の最も重要なフェーズのひとつです。しかし、チェックリスト、関係者の意見、承認などを管理することは、すぐに混乱してしまうことがあります。

ClickUp のユーザー受け入れテストテンプレートを使用すると、UAT プロセス全体を大幅に簡略化できます。

散在するスプレッドシートや断片的なフィードバックに代わるこのテンプレートは、UAT プロセスのあらゆる段階に明確さと構造をもたらします。この構造化されたフレームワークにより、調査活動を効果的にプラン、実行、追跡することができます。

この UAT テンプレートを使用すると、次のことが可能になります。

4つの明確なステータスオプション（「やること」、「進行中」、「保留中」、「完了」）で、すべてのステップを追跡できます。

UAT の各段階を順を追って説明した、専用の「はじめに」ガイドビューで、自信を持ってスタートできます。

UAT フェーズとステップビューは、プロセスを小さく、実行可能な単位に整理するのに役立ちます。

🔑 最適なユーザー： 製品リリース前に、構造化された方法でユーザーテストセッションを実施し、実用的な製品フィードバックを収集する必要がある製品マネージャーや QA チーム。

優れたユーザーリサーチテンプレートの条件とは？

よく練られたユーザーリサーチテンプレートは、基本的な整理以上の機能を備えています。以下の鍵となる機能は、リサーチプロセス全体を明確かつ一貫して進めるために設計されています。

調査目的を明確にする : チームを統一し、調査の焦点を絞るために、調査で把握したいことを概要でまとめます。

参加者プロフィールセクション ：ユーザーセグメントと理想的な参加者を特定し、関連性の高いインサイトを集める

方法論トラッカー ： ユーザーリサーチの方法 （アンケート、インタビュー、ユーザビリティテストなど）と、それぞれの実施方法を文書化します。

質問およびスクリプト作成機能 ：一貫性のある偏りのないフィードバックを得るために、重要な質問やプロンプトをリストアップするスペースを用意

データ収集フィールド ：メモ、引用、観察結果の記録方法を標準化して、分析を簡素化

インサイト文書 ：重要な発見、テーマ、および潜在的な次のステップを要約します。

柔軟な構造 ：複雑で固定的なフォーマットに縛られることなく、さまざまな調査ニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズできます。

コラボレーションツール：関係者が共有スペースで調査に貢献、レビュー、対応を行うことができます。

ClickUp によるユーザーリサーチでより優れたインサイトを獲得

優れた UX リサーチには、プロセスを一から作り直す必要はありません。適切な構造を整え、賢い質問をして、有意義なインサイトを見つけ、チームの一体感を維持するだけで十分です。

ClickUp の無料 UX リサーチテンプレートは、まさにそのためのものです。

ユーザーインタビューの計画、ユーザビリティテストの実施、共感のジャーニーのマッピングなど、これらのテンプレートは、ワークフローの明確さと一貫性を実現するように設計されています。複雑なセットアップや複数のツールは必要ありません。現代の UX チームのために構築された、実用的で拡張可能なリソースだけです。

調査の目標からインサイトまで、すべてが 1 か所にまとめられているため、散らばったメモを探す時間を削減し、ユーザーが本当に必要とする製品の設計により多くの時間を割くことができます。

今すぐClickUp に無料登録して、あなたと同じくらいスマートに機能するテンプレートで UX リサーチを強化しましょう。