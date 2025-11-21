2025年版 音声テキスト変換に最適なSpeak AI代替ツール11選

Speak AIのリミットにうんざりしていませんか？会話の途中で文字起こしが途切れたり、単純なアクションアイテムを割り当てるためだけにアプリを切り替え続けなければならない状況に陥っていませんか？

時間の節約になるはずが、文脈の欠落や煩雑なワークフロー、不十分な機能によってかえって仕事が増える結果に。日常のワークフローに自然に溶け込むツールをお探しなら、ここが最適な場所です。

基本の文字起こしを超えた11のSpeak AI代替ツールを厳選。精度・コスト・連携性をすべて満たす選択肢をご紹介します。

さあ、始めましょう！💪

Speak AIの代替ツールを選ぶ理由

Speak AIは基本機能はカバーしていますが、ミーティングを実行可能なワークフローに変える点では不十分です。

Speak AIの代替ツールを試すことを検討すべき理由はこちらです。💁

限定的な文字起こし機能： 会話内容から自動でタスクやアクションアイテムの作成機能がありません

深い連携機能なし： プロジェクト管理やチームコラボレーションアプリと直接接続しません

検索機能のリミット: 複数のミーティングや通話にわたる文字起こし内容の検索はできません

音声クリップの自動文字起こしなし： 音声メッセージは文字起こしされず、関連タスク/コメントとリンクされていない

分断されたワークフローセットアップ： このAI言語ツールでは、メモ、タスク、コミュニケーション用に複数の別々のツールが必要です

スマート要約機能なし：/AIによるリアルタイムのミーティングハイライト生成や要点抽出機能はありません

Speak AI代替ツール一覧

Speak AIの代替ツールを比較したテーブルはこちら。📊

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp 文字起こしとプロジェクト管理ワークフローチーム規模：個人、小規模チームから企業規模の運用まで、あらゆるサイズのチームに対応 AIノートテイカーによる自動ミーティング要約、文脈分析機能を備えたClickUp Brain、共同編集可能な統合Docs、ClickUpタスクとのシームレスなタスク連携を実現。 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Descript ビデオやポッドキャストコンテンツに自動文字起こし機能対象チームサイズ: コンテンツ作成者やポッドキャスター ボイスクローン、画面録画、マルチトラック編集、フィラーワード除去、ポッドキャスト・ビデオ向け公開ツールに対応したOverdub Freeプランあり；月額24ドルから（ホビイスト向け） Otter.ai ライブミーティングの文字起こし、自動要約、カレンダーリンクされているメモ機能対象チームサイズ： 中小企業 リアルタイム文字起こし、 AIメモ作成 、Otter AI Chatによる文字起こしクエリの検索、Zoom・Teams・Google Meetとの連携機能 Freeプランあり；月額17ドル/ユーザー（Pro）から 改 法務・学術・専門文書向けの人間による検証済み文字起こし チームサイズ：企業および法律事務所 人間と/AIによる文字起こし、自動タイムスタンプと話者ラベル、企業利用向けの編集可能な文字起こし記録 Freeプランなし；月額15ドル（ベーシック）から Duolingo 音声駆動のゲーミフィケーションレッスンで新言語を習得 チームサイズ: 個人学習者向け ロールプレイのような会話/AI搭載ツールによる新言語対応、練習hubを通じた誤りレビュー、概念の容易な理解を実現 年間67.89ドルから（ビジネスプラン） Sonix 翻訳と話者ラベル付き高速多言語文字起こし対象チームのサイズ：中規模企業 40以上の言語に対応した音声文字起こしと翻訳、AIツールによるテキスト分析、高精度な字幕生成と詳細な文字起こし カスタム価格設定 Google Cloud Speech-to-Text 統合型スケーラブル文字起こし対象チームサイズ: 企業および開発者 複数言語対応のリアルタイム音声認識とユーザーインタラクション、話者識別、精度向上のための単語単位タイムスタンプ、API連携 1分あたり0.024ドルから ささやき 研究向けオープンソースでカスタマイズ可能な文字起こし/AIモデル対象チームサイズ：研究者および開発者 多言語対応ASRのためのオープンソースモデル、プライバシー保護のためのオフラインファイル処理、多様なアクセントやバックグラウンドノイズの効果的な処理を実現。 Freeプランあり Verbit 教育、法務、企業設定におけるADA準拠の文字起こしと字幕作成 チームサイズ：企業および教育機関 AI文字起こし＋人間による編集、専門分野特化型精度、教育・法務分野向けリアルタイム字幕 Freeプランあり；月額29ドルから（セルフサービス） Amazon Polly 音声アプリ、IVRシステム、学習ツール向けに、テキストをリアルな音声に変換チームサイズ: 開発者および企業 リアルな音声出力によるテキスト読み上げ変換、SSMLによるトーンとピッチのカスタム、リアルタイム音声ストリーミング Freeプランあり；月額4ドルから（スタンダードボイス） Assembly AI トピック検出と感情分析を備えたアプリ構築 対象チームサイズ： 開発者および企業 話者識別機能付き音声文字変換、感情分析、機密データ消去 Freeプランあり；カスタム価格設定

Speak AIに代わる最高の代替ツール

Speak AIと比較して、より高度な制御と優れたコラボレーション機能を提供する最高のAI言語学習アプリをご紹介します。🎯

ClickUp（文字起こしとプロジェクト管理ワークフローに最適）

今すぐお試しください 音声メモ、ビデオクリップ、ミーティングメモなどをClickUp AIで文字起こし

現代の仕事は機能不全に陥っている。

プロジェクト、知識、コミュニケーションが分断されたツールに散在し、私たちの作業を遅らせています。

ClickUpはこの課題を解決します。世界初の統合型AIワークスペースとして、AIメモ作成、高速文字起こし、コンテキスト連動型自動化、動的ドキュメント作成を単一ワークスペース内で実現します。

ClickUp Brainで洞察をより速く見つけましょう

ClickUpワークスペース内のすべてのメモ、ディスカッション、スレッドは/AIによる検索が可能です

ClickUp Brainを使えば、ミーティングデータをワークスペース全体にシームレスに統合できます。

先月のクライアントの面談の要約や、コンテンツパイプラインの未処理事項を尋ねてみてください。実際のドキュメント、タスク、メモに基づいて貴重な洞察を抽出します。プラットフォーム間を移動したり、フォルダを掘り下げたりする必要はありません。

大量の音声データを管理するチーム向けに、ClickUp Brainは優先順位付け、整理、進捗管理を支援します。

ワークスペースをスキャンし、期限切れの仕事や不足している依存関係など、注意が必要な領域をハイライト表示します。あなたがするべきことは質問するだけで、その自然言語処理機能が理解します。

さらに、ClickUpワークスペース内で録音した音声やビデオクリップは、ClickUp Brainによって即座に文字起こしされ、検索可能になります！

ClickUp AIノートテイカーで、アクションアイテムを二度と見逃さない

まずはClickUp AI Notetakerから。Zoom、Google Meet、Teamsの通話に自動参加し、議論をリアルタイムで録音・文字起こしします。しかしそれだけではありません。重要なアクションアイテムを識別し、ClickUpタスクに変換。適切な担当者に期日と関連コンテキストを付与して割り当てます。

例えば製品プランミーティング中、必死にタイピングしたり後で確認したりする代わりに、AIを活用したミーティングメモが活用できます。会話内容を記録し、「火曜日までにランディングページの文案を更新する」といった次のステップをハイライト表示。それらをタスクリストに直接リンクされていることが可能です。

クライアントとの電話を逃しましたか？AIノートテイカーが検索可能な文字起こし、要約（TL;DRスタイル）、通話ハイライトを即座に提供。すべては参照用にプライベートのClickUp Docsに保存されます。ミーティングメモの手動更新や音声メモのタスクリストへの変換に時間を費やす必要すらありません。

ClickUpのAIノートテイカーで一言一句を確実に記録 ClickUp AIノートテイカーで、すべての通話の要点を追跡可能なタスクに変換

ドキュメントの仕事を共同編集：ClickUp Docs

これら全てはClickUp Docsと連携し、文字起こしを仕事用のドキュメントに変換できます。

チームと共同でコンテンツ概要、製品仕様書、会議メモを作成し、リアルタイムで共同編集。ハイライト部分をドキュメントから直接タスクに変換。文字起こし、タイムライン、ToDoリストがすべてリンクされているため、プロジェクトは発言内容と合意事項に基づいた進捗管理が可能です。

ClickUp Docsで散らかったメモを生き生きとしたドキュメントに変えよう

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

カスタマイズオプションが豊富なため習得が難しい

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUp Brainは本当に時間の節約になります。組み込みAIが長いスレッドを要約する、ドキュメントの下書き作成、さらには音声クリップの文字起こしをタスク内で直接実行可能に。これによりチームのコンテキスト切り替えが減り、アドオンツールを探す手間も省けます。 アジャイルsprintの実行、ドキュメント公開、OKR管理をアプリ間移動なしで実施。ネイティブ連携（Slack、Drive、GitHub）は即座に設定可能。詳細な許可設定＋強力な自動化機能により、契約社員への閲覧専用アクセス権付与や、ステータス変更時の多段階ワークフロートリガーも容易です。*

2. Descript（内蔵文字起こし機能付きのビデオ・ポッドキャストコンテンツに最適）

viaDescript

Descriptは、作成者、チーム、教育者にとって制作プロセスを簡素化するプロ仕様の音声・ビデオエディターです。AI搭載の文字起こし機能により、録音内容を編集可能なテキストに変換。文書編集と同じ手軽さでコンテンツのカット、トリミング、磨き上げが可能です。

AIによる音声クリップ再生成から背景ノイズ除去、ビジュアルコンテンツ作成まで、AIボイスレコーダーはエンドツーエンドのコンテンツ作成を最優先します。これにより、会話データの分析だけでなく、メディアファーストのコンテンツ戦略を構築するプロフェッショナルにとって理想的な選択肢となります。

Descriptの主な機能

Descriptの/AI音声クローンと合成音声生成ツールで、音声の修正、イントロ作成、コンテンツの吹き替えを実現

明瞭化編集 と 再録取削除 で音声を一括整え、物語を緊密にまとめましょう

内蔵の Speaker Detective が数秒で声を識別・ラベル付けし、手動タグ付けの時間を節約します

/AIを活用してソーシャルメディア向けクリップの最適な瞬間を特定・抽出、エンゲージメント向上を実現

Descriptのリミット

複数スピーカーや長尺ビデオコンテンツの編集には遅延が生じます

/AIはフレーズを誤解釈する可能性があり、手動での確認が必要となる場合があります

Descriptの価格設定

Free

ホビイスト: 月額24ドル/ユーザー

作成者: 35ドル/ユーザー/月

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額65ドル

企業: カスタム価格

Descriptの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (170件以上のレビュー)

実際のユーザーはDescriptについてどう評価しているのか？

このSpeak AI代替ツールに関するG2レビューをご覧ください：

テキストの編集・切り取り・貼り付けに加え、元の動画/音声そのものを編集できる点は画期的です。私の仕事（オンライン講座用動画講義の制作）では必須機能であり、これほどのアプリは他にありません…文字起こしの精度が低下しています。以前はより正確でした。 また、スクリプトと音声の同期が非常に気難しい。文字起こしを音声に同期できることは極めて重要であり、私がDescriptを使用する理由の一つですが、特に複数のテイクがある場合（スタジオでライブ収録するため常に発生します）、アプリがテキストの配置位置を正確に検出できないことが頻繁にあり、非常に苛立たしいです。*

3. Otter.ai（ライブミーティングの文字起こしと自動化された要約に最適）

Otter.aiは、立て続けのミーティングに追われるプロフェッショナルのための、本格的な/AIミーティングアシスタントです。

Otterの特長は、能動的に参加するAI機能です。そのミーティングエージェントは、Zoom、Teams、Google Meetのセッションに自動参加できます。

このAIツールは95%以上の精度でリアルタイム文字起こしを生成し、Google ドキュメント、Salesforce、Notion、Asanaなどのツールへ即座にメモを連携します。さらにAI文字起こし要約機能は英語、フランス語、スペイン語を含む多言語文字起こしをサポートし、多様なユーザーに対応します。

Otter.aiの主な機能

コンテンツ作成には Media Agent 、CRMフォローアップには Sales Agent 、講義メモ自動化には Education Agent など、用途別アシスタントを活用しましょう。

過去のミーティングについて/AIチャットに質問し、文脈に沿った回答や要約、さらには電子メール下書きまで取得できます

Studio Sound を適用して、録音音声の明瞭さと文字起こしの精度を向上させましょう

要約、エージェントの挙動、連携設定をカスタマイズし、ワークフローに最適なツールを構築しましょう

Otter.aiの制限事項

Otter.aiの価格

Free

プロプラン： 月額16.99ドル/ユーザー

ビジネス向け: ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Otter.aiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

このSpeak AI代替ツールに関するG2レビューはこちら：

Otterの最もお気に入りな点は、通話中に接続している相手と完全に集中して向き合え、継続的にメモを取る必要がないことです。会話がより無料なフローになり、より多くの質問ができ、より多くの情報を得られるのは、Otterがメモを取り音声文字起こしを記録してくれると分かっているからです…現在、改善の余地があるのは、メモ内のアクションポイントに関するセクションだと思います。 時々見落とされるため、完全なアクションポイントを得るには会話の該当部分を再確認する必要があります。*

4. Rev（法務、学術、専門文書における人間による検証済み文字起こしに最適）

viaRev

Revは、法律、医療、メディアなど、精度が絶対条件となる業界向けに設計された実績ある音声テキスト変換ソフトウェアです。法廷で採用可能なテキストやHIPAA準拠のテキストを提供します。

Speak AIとは異なり、複数話者の明瞭さや法務レベルの精度に課題を抱えることが多かったSpeak AIとは異なり、Revは研究者、法務チーム、ジャーナリスト、コンサルタントに精度レベルを選択する力を提供します。堅牢なモバイルアプリ、業界レベルのセキュリティ、複数ファイル比較機能を備えたこの代替ツールは、会話全体の深い分析をサポートします。

Revのベスト機能

96%以上の精度を誇る/AI文字起こしと、法廷レベルの精度を誇る人間による文字起こしのいずれかを選択可能

長文の証言記録、ディスカバリーコール、インタビューを、リンクされているタイムスタンプ付きの鍵に変換します。

マルチファイルインサイト を活用し、証言録取のレビューにおいて複数の録音記録にまたがる不一致を特定する

/AIアシスタントを活用し、何時間にも及ぶ証言の中から重要な証拠、引用、瞬間をピンポイントで特定

Revのリミット事項

一部のユーザーからは、ファイルが一時的に消失し再アップロードが必要になるというレポート作成があります

大規模ワークフロー向けのバッチ処理や自動化機能の不足

Revの価格設定

基本プラン: 月額14.99ドル/ユーザー

プロプラン: 月額34.99ドル/ユーザー

企業: カスタム価格

評価とレビューを確認

G2: 4.7/5 (420件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはRevについてどう評価しているのか？

あるG2レビューではこう評されています：

取材で建物をツアーしながら音声記録を取る際、このアプリが大好きです…手頃な価格のAI文字起こし機能を利用していますが、精度が向上しつつあるものの、さらなる改善を期待しています。興味深いことに、画面に表示されるリアルタイム文字起こしは、後から注文できるAI文字起こしよりも精度が高いことが多く、そちらのバージョンを選択できればと思うのですが、Revでは保存できないようです。

5. Duolingo（音声対応のゲーム化レッスンによる新規言語習得に最適）

viaDuolingo

Duolingoは言語学習ツールとして知られていますが、多言語プロジェクトで仕事をするコンテンツ作成者にも有用です。グローバルな視聴者向けコンテンツを作成する場合や複数の言語を扱う場合、その音声認識機能、文法解説、発音フィードバック、そして膨大な言語データベースが表現の微調整に役立ちます。

完了する文字起こしツールではありませんが、明瞭さの向上、スクリプトのローカライズ、自然な表現の実現に最適です。特に精度と言語のニュアンスが仕事の重要な要素である場合、メインの文字起こしセットアップの補完ツールとしてご活用ください。

Duolingoの主な機能

ビデオ通話で「リリー」のようなAIキャラクターと接続し、現実の会話のようなやり取りを体験

毎日の連続記録、リマインダー、リーダーボードを活用してモチベーションを維持し、長期的な発話能力向上を促進しましょう

管理用分析機能を備えた体系的な言語プログラムを通じて従業員のコミュニケーションを向上させるため、Duolingo for Businessの利用を促進しましょう。

/AI搭載の音声認識技術で発音を修正し、即座に話し言葉の流暢さを向上させましょう

Duolingoのリミット

一部のユーザーはインターフェースが鋭すぎたり目に負担がかかると感じています

ゲームのようなアプローチは、深い言語学習や没入型学習よりも、没入感を優先する可能性があります

Duolingoの料金プラン

Free

ビジネスプラン：年間67.89ドル/ユーザー

Duolingoの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (900件以上のレビュー)

実際のユーザーはDuolingoについてどう評価しているのか？

こちらのCapterraレビューをご覧ください：

アプリ内の広告は多いものの、私の体験は非常に良好でした。他の言語学習への投資価値があると判断し、アプリのスーパーバージョンを購読しました…個人的には、ポルトガル語しか知らない場合でも、学習可能な言語がもっと増えると良いと思います。現時点ではそれが難しいため、ブラジル人はまず英語を習得し、その後アプリ内の他の言語を学ぶ必要があるのです。*

6. Sonix（多言語文字起こしと話者ラベル付けに最適）

viaSonix

SonixはAI文字起こしツールで、音声・ビデオコンテンツを53以上の言語で高精度なテキストに変換します。重要な箇所のハイライト、コメントの追加、SRT・DOCX・PDFなど複数フォーマットでのエクスポートも可能です。

基本的な文字起こしを生成するだけのツールとは異なり、Sonixは共有や埋め込み用の文字起こし付きメディアプレーヤーも作成するため、コンテンツの確認や発表が容易になります。直感的なブラウザ内エディターからシームレスな字幕生成まで、文字起こし、翻訳、分析、メモ共有を容易に行う包括的なワークフローを提供します。

Sonixの主な機能

高度なAI分析機能で要約生成、テーマ・感情分析、章の自動ラベル付けを実現

アップロード、編集、コメント権限を完了する形で制御し、マルチユーザーアクセスを管理

ネイティブメディアプレーヤーでクリップや全文文字起こしを共有可能。SEO最適化公開もサポート。

Zoom、Dropbox、Adobe Premiereなどとの連携により、既存のワークフローにシームレスに統合できます

Sonixのリミット

このツールはライブ音声テキスト変換をサポートしていません

感情分析やテーマ別分類といった高度な文字起こし後処理機能が不足しています。

Sonixの価格

カスタム価格設定

Sonixの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (130件以上のレビュー)

実際のユーザーはSonixについてどう評価しているのか？

このSpeak AI代替ツールに関するCapterraのレビューによると：

多言語対応と翻訳機能を備えた数少ないサービスの一つです。ユーザーフレンドリーなUIと、AdobeやAtlas.tiなどのソフトウェアへのエクスポート機能が気に入りました。最も優れている点は、文字起こしを簡単に編集できることです…不満だったのは、基本的な定性分析が追加料金制だったこと。標準で含まれていれば理想的ですが、私のライセンスが基本版だったことは理解しています。

7. Google Cloud Speech-to-Text（統合性と拡張性に優れた文字起こしに最適）

Google Cloud Speech-to-Textは音声認識APIであり、数百万時間の音声データと数十億の多言語文で訓練された基盤モデル「Chirp」を活用しています。これにより、訛り、専門用語、バックグラウンドノイズに対する性能が向上します。

本ツールは3つの柔軟なモード（同期、非同期、ストリーミング）で動作し、リアルタイムアプリケーションからバッチ処理まですべてに対応します。機密データを扱う研究者や厳格なコンプライアンス要件を持つ企業には、企業グレードのログ記録と地域別文字起こし制御を提供するV2 APIが有用です。

Google Cloud Speech-to-Textの主な機能

ドメイン固有の語彙やブランド固有の用語を優先するようモデルをトレーニングし、出力品質を向上させます。

電話、ビデオ、コマンド用に最適化されたモデルから選択するか、Speech-to-Text UIで独自モデルを構築できます。

主要な方言からマイナーな方言までネイティブレベルのサポートで、グローバルな視聴者向けに音声コンテンツを文字起こし

Google Cloud Speech-to-Textの制限事項

特定のニーズに合わせてモデルを調整・設定することは困難な場合があります

背景ノイズや不明瞭な録音では精度が大幅に低下します

Google Cloud Speech-to-Text の価格

音声テキスト変換 V1 API: $0.024/分

音声テキスト変換 V2 API: $0.016/分

Google Cloud Speech-to-Textの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (250件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Google Cloud Speech-to-Textについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？

G2レビューからの引用：

ビジネスに最初のチームメンバーを追加するのは簡単でした…詳細な管理者設定は少し操作が難しいかもしれません。ただし、非常に小規模なチームを運営しているなら、そもそもそうした設定に深く関わる必要はないでしょう。また、大企業であれば、スタッフや部門全体が管理者ユーザー設定を担当するリソースがあるはずです。

8. Whisper（オープンソースでカスタマイズ可能な文字起こしモデルに最適）

viaWhisper

OpenAIが開発したWhisperは、68万時間という膨大な多言語・マルチタスク音声データで訓練されており、スタジオ品質の録音だけでなく、現実世界の条件でも確実に仕事をします。

このツールは強力なエンコーダ・デコーダ型トランスフォーマーモデルを基盤としており、言語識別、タイムスタンプ追加、多言語音声サポート、さらには音声の英語翻訳まで、すべてシームレスなプロセスで実現します。完全なオープンソースであるため、開発者、研究者、プロダクトチームはライセンスの煩わしさなく自由にカスタマイズや拡張が可能です。

Whisperの主な機能

フレーズに自動でタイムスタンプを生成し、メディア編集とコンテンツ同期を簡素化

Whisperのモデルアーキテクチャと推論コードにアクセス・修正し、カスタマイズされた音声アプリや学術研究ツールを構築

データプライバシー強化のため、ローカルマシンやプライベートサーバーにWhisperをオフラインで導入

Whisperのリミット

特に雑音の多い音声や複雑な音声では、不正確な単語やフレーズを生成する可能性があります（幻覚現象）。

このツールは音声データを30秒単位で処理するため、長い入力に対しては不完全または断片的な文字起こし結果が生じます

Whisperの価格

カスタム価格設定

Whisperの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはWhisperについてどう評価しているのか？

あるユーザーはこう語っています：

Whisperはシームレスなユーザーインターフェースで印象的で、ストレスのないコミュニケーションを実現します。導入は簡単ですが、初期のガイダンスがあればオンボーディング体験が向上するでしょう…全体的に効果的ですが、新規ユーザー向けのオンボーディングガイダンスの改善が望まれます。また、カスタマーサポートの応答時間に遅延が生じるケースがメモされています。

👋🏾 ミーティングメモ作成に/AIを活用する方法をご紹介。こちらのチュートリアルをご覧ください：

9. Verbit（ADA準拠の文字起こし・字幕作成に最適）

viaVerbit

Verbitは独自のハイブリッド方式を採用しています：まず/AIが迅速に文字起こしを生成し、その後プロのエディターネットワークが精査・修正します。この多層モデルにより、複雑な内容・技術用語・雑音の多い録音でも、Verbitは高い精度基準を満たします。

Verbitの特長は、企業ニーズに特化している点です。教育、法律、メディアなど、厳格な法的・学術的基準やアクセシビリティ基準が求められる業界向けに設計されています。また、ライブキャプション、キーワード抽出、自動メモ要約、カスタマイズ可能なフォーマット機能も提供しています。

Verbitの主な機能

ライブイベントと録画コンテンツの両方に対応した、アクセシブルでADA準拠の字幕を提供します

PDF、Word、CSV、JSON、SRTフォーマットでの文字起こしデータエクスポートが可能。SMPTEタイムコードや話者識別などの機能を搭載。

Smart Player で文字起こしを埋め込み：検索可能な文字起こし、クリップ再生、画面上でのクローズドキャプションに対応

Captivate™やGen. V™といった専用ツールを活用し、音声コンテンツを実用的な情報に変換しましょう

Verbitの制限事項

文字起こしのフォーマットは読みやすさに最適化されておらず、自然な区切りが欠如しています

スケジュールのミスを修正するのは困難です。エラーの修正には担当者に連絡を取る必要があり、手間がかかります。

Verbitの価格設定

Free（最大30分）

セルフサービス: ユーザーあたり月額29ドル

フルサービス： カスタム価格設定

Verbitの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはVerbitについてどう評価しているのか？

このSpeak AI代替ツールに関するG2レビューの一例：

Verbitの気に入っている点は、ユーザーフレンドリーなインターフェース、正確なASR、顧客志向のアプローチです。毎日使用しており、当社のシステムに統合されています…Verbitはピアツーピアサービスを提供しておらず、利用には契約の締結が必要です。

Amazon Polly経由

ビデオにナレーションを追加する方法をお探しなら、このツールが最適です。Amazon Pollyは、インタラクティブな音声体験を構築するために設計されたAmazon Web Servicesの高度なテキスト読み上げ（TTS）エンジンです。プレーンテキスト、文書、さらには多言語スクリプトをリアルな音声に変換し、ニューラルネットワークを活用した自然な音声を提供します。

Pollyの強みは、複雑な文脈の解釈能力にあり、同音異義語、多言語テキスト、単位、日付を人間並みの精度で処理します。24言語47種類の音声に対応し、優れた言語カバレッジを提供。eラーニングモジュール、アクセシビリティツール、グローバル音声アプリを開発するチームにとって特に価値があります。

Amazon Pollyの主な機能

音声合成マークアップ言語タグ を挿入して、強調、ピッチ、話し方、発音を微調整します

音声ファイルをMP3、Ogg、PCM形式でエクスポート。ポッドキャスティングからIVRシステムまで、すべてに対応。

LambdaやS3などの他のAWSサービスにPollyを連携させ、高度な自動化とデプロイワークフローを実現しましょう

Amazon Pollyの制限事項

ユーザーからは、音声のトーンや発音を深くカスタムする機能や、独自の音声プロフィールを作成する機能がリミットであるとのレポート作成があります。

改良がなされているにもかかわらず、一部のユーザーはPollyの音声に感情の深みや自然な抑揚が欠けていると感じています

Amazon Pollyの料金体系

Free

スタンダードボイス: 100万文字あたり月額4ドル

Neural Voices: 100万文字あたり月額16ドル

生成型音声: 100万文字あたり月額30ドル

ロングフォーム音声：100万文字あたり月額100ドル

Amazon Pollyの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Amazon Pollyについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2レビューからの抜粋：

Amazon Pollyがコンピューターに人間のように話させる機能は本当に素晴らしいです。とても自然で、様々な声を選択できます。ビデオのナレーション作成やアプリの音声化に最適です。使い方も非常に簡単！…ただ、Amazon Pollyには使用料がかかる点が気に入らないです。読み上げた文字の番号に応じて課金される仕組みで、頻繁に利用すると高額になる可能性があります。

11. Assembly AI（トピック検出と感情分析機能を備えたアプリ構築に最適）

viaAssembly AI

AssemblyAIは開発者や技術チーム向けに設計されています。カスタムワークフローにシームレスに統合できる信頼性の高い音声認識を必要とする方々です。単なる音声からテキストへの変換にとどまらず、発言内容や発言者を深く分析する支援を提供します。

このツールは99言語以上をサポートし、話者分離、業界固有用語の認識、言語の自動検出をすべてAPI経由で実現します。音声データの処理方法をより細かく制御したい製品チーム、研究者、エンジニアにとって便利です。

Assembly AIの主な機能

500ミリ秒未満の遅延と高度な発話終了検出機能で、ライブ会話をキャプチャし文字起こしします

1,250万時間以上の多言語データで訓練された ユニバーサルモデル を活用し、93.3%以上の精度と業界最低レベルの単語エラー率を実現

番号・日付・大文字小文字を自動変換し、後処理不要のクリーンで読みやすいテキストを生成

各発話者を正確に識別し、より明確な文字起こしと深い会話分析を実現

Assembly AIの制限事項

開発者でない方にとって、APIインターフェースはプレプレイグラウンドがあっても威圧的に感じられることがあります

APIの結果は、無料のインターフェースバージョンとは異なり、適切なフォーマットが欠けている場合があります

Assembly AIの価格設定

Free

カスタム価格設定

Assembly AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはAssembly AIについてどう評価しているのか？

このSpeak AI代替ツールについて、ユーザーがこう語っています：

私はポッドキャストの文字起こしにAssemblyAIを使用していますが、精度はかなり良好です。各単語に紐づくタイムスタンプにより、ポッドキャスト音声との接続が容易で、必要な箇所に即座にジャンプできます。カスタマーサポートも素晴らしい…ただし、ポッドキャスターがプロモーションコードのスペルを読み上げる場面では時々難航します。例として、プロモーションコードが「SUMMER」の場合。 S-U-M-M-E-Rと認識されることがあり、仕事として扱いにくい場合があります。ただしこれは例外的なケースです。*

