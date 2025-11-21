リアルなテキスト読み上げを実現するElevenLabsの代替ツールトップ13

人間らしい音声のナレーション生成を試みたものの、結局ロボットのような単調な声になってしまった経験はありませんか？

ElevenLabsはリアルなテキスト読み上げ[TTS]でバーを引き上げましたが、唯一の選択肢ではありません。ポッドキャスト制作、トレーニングビデオ、動的広告など、メッセージの成否は適切な音声にかかっています。

本ブログ記事では、リアルで表現力豊か、自然な音声を実現するElevenLabsの代替ソリューションを徹底比較します。🔊

なぜElevenLabsの代替ツールを選ぶべきか

ElevenLabsはTTSスペースで有力な存在ですが、全ての作成者やビジネスに最適な選択肢とは限りません。代替案を検討すべき理由は以下の通りです：

文字数リミット： 有料プランではリクエストごとに5,000文字、Freeプランでは2,500文字まで

厳格な月間クレジット制： 利用は月間クレジットリミットによって管理され、リミットを超えるには追加クレジットの購入が必要です

プロジェクトサイズの制限：プロジェクトは200章まで、各章は400段落まで、各段落は最大5,000文字までとなります。

高額な高度な機能： 複数スピーカー対応プロジェクト、高品質オーディオ（192kbps）、プロレベルの音声クローン機能は上位プランでのみ利用可能です

対応言語がリミットされています： ElevenReader Publishingなどの主要機能は英語のみをサポートしています

実験コストの高さ： 編集、再試行、テスト生成を含むすべての試行でクレジットが消費されます

/AIモデルのトレーニング権利なし：出力結果は、トレーニング、微調整、または他のAIツールの開発に再利用できません

主要なElevenLabs代替ツール一覧

以下は、すべてのElevenLabs代替ツールを比較したテーブルです。📊

ツール 主な機能 最適な用途 価格 ClickUp ClickUp Docsでスクリプトを起草し、ClickUp AI Notetakerでミーティングを文字起こし、ClickUp Brainで ミーティングメモを要約・リンク化 。サードパーティツールとのシームレスな連携により、タスクやワークフロー内で文字起こし内容を管理できます。 個人、小規模チーム、企業の運用を含むあらゆるサイズのチーム Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Murf.ai リアルタイム音声生成APIへのアクセス、カスタムチューニング対応のボイスチェンジャー、多言語対応体験の構築、大規模な音声配信を実現 中小企業とコンテンツ作成者 無料試用版あり；月額29ドル/ユーザー（スタータープラン）から PlayHT リアルタイム音声生成APIを利用し、カスタムチューニングで声を複製、多言語対応の体験を構築 開発者と中堅企業 カスタム価格設定 Amazon Polly ニューラルボイスによるリアルな音声生成、オーディオの即時ストリーミング、発音のための語彙管理、AWSアプリとの統合を実現 AWSサービスと連携した中堅企業および企業チーム向け Freeプランあり；カスタム価格設定 Google TTS WaveNetまたは標準音声から選択、トーンとピッチをカスタム、40以上の言語でテキストを変換、リアルタイム音声ストリーミングを実現 Google Cloudインフラストラクチャ上のアプリ、ボット、グローバルビジネス Freeプランあり；カスタム価格設定 Microsoft Azure リアルタイム音声機能を備えたアプリを構築し、カスタムニューラルボイスを設計し、SSMLコントロールでテキストを変換し、Azureエコシステム内で使用状況を管理します。 企業および高度な開発チーム向け 無料プランあり；企業向けカスタム対応 Speechify PDFやドキュメントを音声に変換、読み上げ速度を調整、OCRで画像をスキャン、外出先でもデバイスをまたいで聴取可能 個人および小規模チーム向け 試用版無料あり；カスタム価格設定 Descript 画面キャプチャ付きで会話を録音、即座に文字起こし、テキストインターフェースで編集、オーバーダブ機能でナレーションを生成 作成者と小規模ビジネス Freeプランあり；月額24ドルから（ホビイスト向け） Resemble AI 感情レイヤーで声を複製、リアルタイム音声変換、言語の即時切り替え、アプリへの音声統合を実現 開発者と中規模コンテンツチーム向け 無料試用版；月額19ドルから WellSaid Labs スタジオ品質の音声を選択し、一貫性のあるナレーションを作成。共有音声チームで共同作業し、トレーニングやマーケティング用にエクスポート。 中堅企業および企業のチームにおけるトレーニング、学習、マーケティング Freeプランあり；月額99ドルから（Creativeプラン） Lovo AI 広告やナレーションの台本を作成し、感情表現に最適化された音声を選択。ペースや間を調整し、放送品質の音声を出力します。 中小企業とコンテンツ作成者 Freeプランあり；月額10ドルから（ベーシック） Listnr ワンクリックでブログを音声に変換、ポッドキャストプラットフォームに直接公開、サイトへの音声埋め込み、音声バージョンの管理を実現 小規模チームと個人作成者向け カスタム価格設定 Synthesia エディター内でスクリプトを作成し、230種類以上のAIアバターから選択、音声ナレーションを自動生成、140以上の言語サポートに対応したビデオのローカライズを実現します。 中規模ビジネスおよび企業チーム Freeプランあり；月額29ドルから（スターター）

利用すべき最高のElevenLabs代替ツール

以下の13のElevenLabs代替ツールは、スクリプト作成・文字起こし・音声ワークフロー管理向けの音声クローン技術など、専門的な機能を提供します。

さあ、始めましょう！💪

ClickUp（内蔵文字起こし機能とアクション可能なメモに最適）

ClickUp AIは、チャットやタスク内の音声メモを即座にキャプチャして文字起こしし、検索可能にします

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、次世代AI自動化と検索技術により加速され、プロジェクト管理、ドキュメント、チームコミュニケーションを単一プラットフォームに統合します。

AI搭載の音声テキストワークフローがプラットフォーム全体で利用可能。思考の速度で作業を進められます。

ClickUp Brain：会話とワークフローをシームレスに接続する環境型/AI

プラットフォームの中核をなすのは、ClickUp Brainです。これはAIアシスタントであり、ClickUp Docsからタスク、ミーティングに至るまで、ワークスペースのあらゆるレイヤーに直接組み込まれています。

この文脈認識AIツールは、ワークスペース全体での会話の記録・文字起こし・アクション実行の方法を変革します。AI搭載音声文字起こし機能により、ClickUp内で直接ミーティングや音声クリップを録音すれば、Brainが自動的に正確な文字起こしを生成。メモ探しに慌てたり重要な詳細を見逃したりすることはもうありません。

しかしそれだけではありません：ClickUpBrainは これらの議事録やチャットをインテリジェントにスキャンし、アクションアイテムを識別。豊富なコンテキストを伴ったタスクやリマインダーに瞬時に変換します。ワークフローを離れることなく実現します。デスクトップアプリの「Talk to Text」で ハンズフリーのディクテーションを利用する場合でも、AIノートテイカーでミーティングを要約し次のステップを抽出する場合でも、ClickUp Brainはあらゆる会話を検索可能かつ実行可能にし、プロジェクトとシームレスに接続させます。 つまり、先週の通話からアクションアイテムを検索したり、音声メモを文字起こし・要約したり、チャットスレッドからタスクを作成したりと、Brainに指示できるのです。これによりワークスペース全体がよりスマートに、整理され、真に協働的な環境へと進化します。

ClickUp Brainでチームレポートを生成し、進捗を追跡し、洞察を即座に抽出

ClickUp AIノートテイカーでミーティングの生産性を向上させましょう

ClickUp AIノートテイカーは、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsのミーティングに自動参加し、会話をリアルタイムで文字起こしし、重要なアクションアイテムを特定します。

ミーティング終了後、AIツールが自動で詳細なメモを生成し、ワークスペース内の関連するClickUpタスクやプロジェクトに直接添付ファイルとして保存します。これにより、重要な決定事項や責任範囲が明確に記録され、容易に参照可能となります。

例えば、ボイスオーバープロジェクトやコンテンツ提携の新規クライアントをオンボーディングする場合。AIを活用したミーティングメモ機能を活用できます。AIが通話に参加し、クライアントの要件・納期・クリエイティブ上の好みを捕捉。その後、スクリプトライターやサウンドエディター、開発者へ自動的にタスクを割り当てます。

ClickUp ドキュメント

クリエイティブブリーフ、脚本、技術仕様書を作成したいですか？ClickUp Docsをご利用ください。

ClickUp Docs内でリアルタイム編集しながら、ブログ記事・スクリプト・開発ドキュメントの下書きを作成

組み込みのAI機能により、長いフィードバックスレッドを瞬時に要約する、アクション項目の抽出、そして次のステップの提案が可能になります。スクリプト承認、開発メモ、あるいはチーム横断的な内部レビューの管理に最適です。

例えば、新しい社内規定を起草する際、チームメンバーは共同作業でメモを共有できます。ClickUp Brainに要約を依頼すれば、自然言語で素早くレビュー可能なサマリーが数秒で生成されます。最大の利点は？すべてのメモ、議事録、タスクリストテンプレート、ToDoが自動的にタスク・マイルストーン・タイムラインと接続することです。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能とカスタムオプションのため習得に時間がかかる

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUp Brainは本当に時間の節約になります。組み込みAIが長いスレッドを要約する、ドキュメントの下書きを作成する、さらには音声クリップの文字起こしをタスク内で直接実行できるため、チームはコンテキスト切り替えを減らし、アドオンツールを追いかける手間が省けます。 […] アジャイルsprintの実行、ドキュメント公開、OKR管理をアプリ間を行き来せずに実施。ネイティブ連携（Slack、Drive、GitHub）は即座に設定可能。*

2. Murf.ai（スタジオ品質のAIナレーション制作に最適）

Murf.aiは、オーディオブック、eラーニング、プロモーションキャンペーンなど、感情の深みが求められるコンテンツに最適なAI音声生成ツールです。AI文字起こしツールにより、直感的なスタジオインターフェースまたはAPIアクセスを通じて、音声スタイル、ピッチ、速度、発音を完全に制御できます。

共有ワークスペース、発音ライブラリ、音声プリセットにより、プロジェクト・チーム・言語を跨いだ出力の一貫性を確保。さらに倫理的な音声調達と豊富なライブラリにより、画一的な5つの選択肢に縛られることなく、グローバルな聴衆の文脈に合った人間らしい音声を入手できます。

Murf.aiの主な機能

Say It My Way によるダイレクト音声配信で、あなたの声のトーン、ペース、リズムを再現。AI音声を一行ずつガイドします

Variability で音声バリエーションを生成し、同じセリフに対して手動での再録なしに複数のトーンやペースのオプションを即座に作成

単語レベルの強調 でインパクトのある単語をハイライトし、特定の語に強勢を加えてドラマチックなナレーションや指導の明瞭さを実現

音声編集機能でスクリプト経由の音声編集を実現。録音済みナレーションをテキストとして直接書き起こし・再編集後、即座に再レンダリング可能

Murf.aiの制限事項

低価格プランでは自然な音声が生成されません

カスタム発音調整は必ずしも効果的ではなく、ユーザーフレンドリーでもない場合があります

Murf.aiの価格

Free

作成者: 月額29ドル/ユーザー

成長プラン: ユーザーあたり月額99ドル

ビジネス向け: ユーザーあたり月額299ドル

企業: カスタム価格

Murf.aiの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはMurf.aiについてどう評価しているのか？

実際のユーザーからの短いコメント：

Murf studioは使いやすいです。当院は歯科医院で、現在退屈な保留音を音楽に合わせたマーケティングメッセージに変換し、患者様に当院のサービスをお知らせしています…時々音声が少し不自然に聞こえることもありますが…アップグレードの価値があるかは確信が持てません。アップグレード機能への投資が自分にとって価値があるか確認するため、もう少しテキストで試してみたいところです。

3. PlayHT（多言語コンテンツ構築に最適）

viaPlayHT

音声のリミットや制作のボトルネックでブロックにぶつかっていますか？PlayHTが解決します。単なるテキスト読み上げを超え、PlayHTは理想の音声体験をカスタム。機械的な読み上げや固定されたプリセットに縛られることなく、「ミカエル」「ディーディー」「アトラス」といった個性豊かな声を獲得できます。それぞれが特定のトーンや用途に合わせて、人間らしさを備えた性格で構築されています。

略語が多いeラーニングモジュールの音声表現を微調整したいですか？あるいはビデオのナレーションを追加したいですか？可能です。そのDialogモデルは滑らかさと会話のニュアンスをもたらし、ポッドキャストやAIアシスタントに最適です。一方、3.0 Miniモデルは軽量かつ応答性に優れ、ライブゲームや対話型エージェントなどのリアルタイムアプリケーションに最適です。

PlayHTの主な機能

スピーチスタイル と イントネーション で感情、ペース、ピッチ、トーン、強調を調整し、意図的な間さえ挿入可能

最終音声生成前に、段落単位のプレビュー機能で発話を微調整

ブランド名、専門用語、略語の発音方法を定義し、簡単に再利用できます

マルチボイスエディターで話者を切り替え、同一ファイル内で複数の異なるAIボイスを用いた対話豊富なスクリプトを作成できます

PlayHTのリミット事項

特定のアクセントではバリエーションと本物らしさにリミットがあり、例としてオーストラリアの声がアメリカ風やイギリス風に聞こえるというユーザーの不満が寄せられています

特にエディター間の切り替え時に顕著な、不格好で一貫性のないユーザーインターフェース

PlayHTの価格

カスタム価格設定

PlayHTの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

4. Amazon Polly（高品質な音声合成の提供に最適）

Amazon Polly経由

Amazon PollyはAmazon Web Services（AWS）が提供するクラウドベースのTTSサービスです。演劇的な読み上げや超表現的な文字向けではありませんが、スケーラビリティ、多言語サポート、速度が必須条件となる場面で優れた仕事をします。

開発者は音声合成マークアップ言語（SSML）を活用し、発音・音量・ピッチ・発話速度などの要素を調整して音声出力を微調整し、意図した効果を実現できます。さらに、音声対応アプリやメディア体験を構築する方々に、Pollyの低遅延ニューラル音声モデルはリスナーの関心を維持するのに十分なリアリズムを提供します。

Amazon Pollyの主な機能

PDF、記事、ウェブページをニューラルTTSで音声ストリームに変換

名前、専門用語、略語を正確に発音させるには、発音記号と カスタム発音辞書 を活用してください

Amazon Polly API を活用し、アプリ、ウェブサイト、顧客対応システムをオンデマンドで音声対応化しましょう

人材を雇ったり再録音したりすることなく、変化するコンテンツの何千もの音声バージョンを制作できます

Amazon Pollyの制限事項

高度な音声クローン機能や音声カスタムを効果的に行うには、SSMLを適切に活用するための技術的理解が必要です

ユーザーからは、母語話者の発音を正確にキャプチャできない、または特定の地域の方言を認識できないといった問題がレポート作成されています。

Amazon Pollyの料金

Free

カスタム価格設定

ツールの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Amazon Pollyについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

ユーザーが共有したG2レビュー：

Amazon Pollyがコンピューターに人間のように話させる仕組みが本当に気に入っています。とても自然で、様々な声を選べます。ビデオのナレーション作成やアプリの音声化に最適です。使い方も超簡単！Amazon Pollyには使用料がかかる点が気に入らないです。つまり、読み上げる文字の番号に応じて料金が発生します。頻繁に利用すると高額になる可能性があります。*

5. Google TTS（多言語音声コンテンツ生成に最適）

Google TTS経由

Google Cloud Text-to-Speechは、Googleの高度な機械学習技術を活用し、書かれたテキストを自然な人間の話し言葉に変換するクラウドベースのサービスです。

380以上の音声と50以上の言語バリエーションを備えた本ツールは、グローバルなコンテンツ拡大からハイパーローカライズされた音声ブランディングまで、堅牢なサポートを提供します。さらに、Chirp 3による低遅延ストリーミングとWaveNetの研究に基づくリアルな表現が、洗練された出力を実現します。

Google TTSの主な機能

DeepMindの先進モデルを搭載した WaveNet ボイスを選択し、リアルな抑揚とリズムを備えた高忠実度音声を生成しましょう。

次世代ニューラルネットワーク技術を採用した Neural2 ボイスで、より自然で表現豊かな音声を生成

Chirp 3 (HD) ボイスを導入し、人間のような吃音やニュアンス豊かなイントネーションを備えた、自然で会話的な音声を作成しましょう

SSMLサポートを活用して日付、番号、間（ポーズ）、重要なフレーズの強調をフォーマットしましょう

Google TTSの制限事項

各APIリクエストは最大5,000バイトのテキスト入力に対するリミットにあり、長いテキストは複数のリクエストに分割されます

リアルタイムストリーミングシナリオには最適化されていません

Google TTSの価格

Free

カスタム価格設定

Google TTSの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

👋🏾 /AIを活用して生産性を向上させる方法を学びましょう。このチュートリアルをご覧ください！

6. Microsoft Azure（音声ベースのアプリケーション実行に最適）

Microsoft Azure経由

Microsoft Azure AI Speechは、文字起こし、音声合成、分析、さらにはカスタムニューラル音声の構築まで可能なフルスタック音声プラットフォームを提供します。最大の利点は？すべてがMicrosoftの信頼できるクラウド上に存在し、規模や制御性を損なうことなく企業グレードのツールを利用できることです。

Speech Studioでは、ブランドボイスをゼロから構築したり、内蔵の高忠実度モデルで音声体験を強化したりできます。HDボイスはさらにこれを進化させ、入力テキストの感情に合わせて発話トーンをリアルタイムで調整。より表現豊かで文脈を認識した出力を実現します。

Microsoft Azureの優れた機能

高忠実度（48 kHz）のプリビルドニューラルボイスを活用し、よりリアルな出力でリアルな音声合成を追加

バッチ合成APIを活用し、オーディオブックやトレーニング教材などの長尺音声コンテンツを非同期で生成できます。

米国英語で正確なリップ同期を実現するヴィーゼムデータを生成し、アバターやデジタルヒューマンをアニメーション化

Microsoft Azureの制限事項

TTS APIの実装には、クラウドサービスとAPIに関する熟練した知識が必要です

カスタムニューラルボイスの作成には、Microsoftの承認や長時間のトレーニング時間を含む多大な投資が必要です。

Microsoft Azure の価格

Free

カスタム価格設定

Microsoft Azureの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (2000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,900件以上のレビュー)

Microsoft Azureについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

Capterraのレビューでは次のように評価されています：

Microsoft Azureを利用する上で最も気に入っている点は、SQLなどのデータベースを提供していること、そしてDevOps機能が優れており、ウェブサイトやアプリ構築時に非常に役立つことです…一方、最も不満なのは、サービスが遅くなることがあり、ダウンタイムにつながる障害が発生することです。

7. Speechify（外出先であらゆるテキストを音声に変換するのに最適）

Speechify経由

Speechifyは/AI搭載のTTSプラットフォームで、書かれたコンテンツを自然な音声に変換します。モバイルアプリ、デスクトップアプリ、ブラウザ拡張機能として利用可能で、学生、専門家、ディスレクシアなどの読字障害を持つ個人など、多様なユーザーに対応しています。

スマートフォンで物理コンテンツをスキャンして即座に音声化することから、グローバル展開に向けた多言語コンテンツの吹き替えまで、制作のボトルネックを解消する機能が満載のプラットフォームです。

Speechifyの主な機能

光学式文字認識 （OCR）を活用し、物理文書や画像をスキャンして音声で読み上げさせましょう

Chrome拡張機能として利用し、ウェブページ、電子メール、文書をブラウザ内で直接読み上げましょう

わずか20秒の音声で自身の声を複製する ボイスクローニング 機能を活用しましょう

AI駆動の再生機能で最大4.5倍の高速読み上げを実現。移動中でもスクリプトや文書、長文コンテンツをプレビュー可能

Speechifyの制限事項

リアルタイムストリーミングアプリケーションでは、サービスに遅延の問題が発生する可能性があります

このシステムは、微妙な感情や文脈上のニュアンスを伝えるのに苦労しています

Speechifyの価格

Free

カスタム価格設定

Speechifyの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Speechifyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーの一人は次のように述べています：

あるプロジェクトで初めてSpeechifyを使用しましたが、すぐに気に入りました。何よりAPIが非常に使いやすく、出力音質も鮮明でクリアでした。時間を大幅に節約でき、正確な出力を得られました…無料版では一度に翻訳できるテキストの番号にリミットがあります。テスト用のプレミアムバージョンプロバイダーを提供してくれれば、ツールの検証に大いに役立つでしょう。

8. Descript（ポッドキャストやチュートリアル動画の作成・編集に最適）

viaDescript

洗練されたナレーション、ビデオ、ポッドキャストの作成にスケジュールや予算を圧迫されているなら、Descriptがスマートな解決策を提供します。

AI搭載の音声・ビデオ編集プラットフォームで、テキストベースの文字起こしを通じてメディアファイルを編集可能。編集プロセスを支援します。コンテンツ作成者、ポッドキャスター、教育者、マーケター向けに設計された本ツールは、わずか数クリックで録音中の口癖を排除し、コンテンツの質を高めます。

Descriptの主な機能

Overdub を使用して、エラー修正、ナレーション、または完全な合成音声のためのリアルなボイスクローンを生成しましょう

スクリプトエディター でテキストから音声を切り取り、コピー、貼り付け、再生成し、/AIを活用して台本を読む際にも直接的なアイコンタクトをシミュレートできます。

Regenerateを使用して、つまずきや欠落したセリフをシームレスな/AI生成音声で置き換える

Descriptのリミット

複数スピーカーのビデオポッドキャストや長時間の録音処理では、遅延・音声の同期ずれ・アプリクラッシュが発生します

基本的な編集は簡単ですが、より複雑なツールや機能には明確さや導入サポートが不足しています

Descriptの価格

Free

ホビイスト: ユーザーあたり月額24ドル

作成者: 月額35ドル/ユーザー

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額35ドル

企業: カスタム価格

Descriptの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (170件以上のレビュー)

実際のユーザーはDescriptについてどう評価しているのか？

G2のレビューアーの一人がこう述べています：

テキスト読み上げAIボイスオーバーは気に入っています。使いやすさが抜群で、スクリプトの修正もその場で即座に反映できる点が、声優を雇うよりも圧倒的に優れています。環境内で画面デモを録画できるのも素晴らしい…ただし編集機能の一部には不満があります。フレームの固定やズームイン/アウト操作は、Premiere Proのような従来のビデオエディターと比べると少々面倒です。

テキスト読み上げAIボイスオーバーは気に入っています。使いやすさが抜群で、スクリプトの修正もその場で即座に反映できる点が、声優を雇うよりも圧倒的に優れています。環境内で画面デモを録画できるのも素晴らしい…ただし編集機能の一部には不満があります。フレームの固定やズームイン/アウト操作は、Premiere Proのような従来のビデオエディターと比べると少々面倒です。

9. Resemble AI（リアルタイム合成音声アプリ生成に最適）

via Resemble AI

Resemble AIは、テキスト読み上げ（TTS）、音声変換（STS）、リアルタイム音声変換のためのツール群を提供し、コンテンツ作成プロセス、バーチャルアシスタント、インタラクティブメディアなど、多くの用途に対応しています。

キャラクターやコンテンツ、ブランドに合わせて進化する音声が必要ですか？このツールでは、テキスト説明だけで数秒でカスタム音声機能を生成できます。PythonパッケージやAPIを介してリアルな音声機能をさらに拡張・統合し、リアルタイムエージェントやインタラクティブな音声体験を構築可能です。

Resemble AIの主な機能

Voice Design を活用すれば、音声サンプルや技術的専門知識が不要で、シンプルなテキスト記述からユニークな声を創出できます

オリジナル検出 を活用し、音声・画像・ビデオの改変をリアルタイムで検知してブランド価値を守りましょう

142以上の言語と地域の方言に対応し、正確なイントネーションと文化的ニュアンスを反映した音声のローカライズを実現

Resemble AIの制限事項

ユーザーは発音を手動でスライダーを使って調整する必要があり、時間がかかる場合があります

生成された音声は、特に実際のアクセントを模倣しようとする際に、機械的または不気味に聞こえることがあります

Resemble /AIの価格

従量課金制

作成者: 月額19ドル/ユーザー

プロフェッショナル: 月額99ドル/ユーザー

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額699ドル

企業: カスタム価格

Resemble AIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

10. WellSaid Labs（トレーニング用高品質音声ナレーション制作に最適）

WellSaid Labsは、スピード・一貫性・制御性を重視するチーム向けにAI吹き替えプロセスを簡素化します。最大の特長は？コラボレーションと拡張性を前提に設計されている点です。プロジェクトの割り当て、共有発音ライブラリの作成、キャンペーンや製品フロー全体での複数音声オプションのテストが可能です。

プラットフォームの閉じたAIモデルにより、データ・ブランド知的財産・クリエイティブ仕事は自社エコシステム外に流出することはありません。さらに音声指示で音程・速度・音量を直感的に調整可能。複雑なマークアップ言語なしで精密な音声出力を制御できます。

WellSaid Labsの主な機能

大規模な音声プロジェクト向けに設計された共有ワークスペースで、チーム間でリアルタイムに共同作業を実現

方言、性格、制作スタイルなどのフィルターで声を精密に検索し、完璧なマッチングを見つけましょう

ワークフロー全体を再起動せずに、 AI Director で音声に即座に変更を加えられます

低遅延APIを介して音声作成をスタックに統合し、ミリ秒単位でMP3ストリームを生成

WellSaid Labsの制限事項

キューシステム（現在ベータ版）などの機能は、技術に詳しくないユーザーが習得するには時間がかかる場合があります

主に英語音声に焦点を当てているため、グローバルなコンテンツ作成者にとっての有用性がリミットされる

WellSaid Labsの価格

Free

クリエイティブ: ユーザーあたり月額55ドル

ビジネスプラン： 1ユーザーあたり月額160ドル（年額一括請求）

企業: カスタム価格

WellSaid Labsの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはWellSaid Labsについてどう評価しているのか？

G2のレビューの一つにはこう書かれています：

多様なキャラクター/音声の種類が非常に役立ち、文や段落単位で分割できる機能も有用でした。協力していたチームは自社組織名の発音に非常にこだわりがあり、私が正確な発音を確実に実現できました…音声ナレーションはほとんどの単語を正確に発音しましたが、発音に問題がある箇所では、何度も発音のスペルを書き直す必要がありました。*

11. Lovo/AI（広告向けナレーションやブランド音声の作成に最適）

提供元 Lovo AI

Lovo AIは、書かれたテキストを自然な音声に変換する先進的なAI音声生成ツールです。主力ツールであるGennyは、AI生成音声と内蔵ビデオエディターをマージし、高品質なナレーションコンテンツと同期ビデオをワンストップで制作可能にします。

Gennyをスタジオと考えてください。脚本作成から字幕、AI生成画像まで、クリエイティブプロセスを円滑にするツールが満載です。説明ビデオのアニメーション制作、eラーニングコンテンツ構築、ゲームプロトタイプの音声オプションテストなど、あらゆる用途に対応。500種類以上のAI音声（100言語以上）を統合プラットフォームで提供します。

Lovo AIの主な機能

ナレーションに興奮や悲しみといった感情のニュアンスを吹き込み、ストーリーテリングと視聴者の没入感を高めましょう。

統合されたGennyを活用して、音声とビデオコンテンツの両方を編集しましょう

Gennyの/AIライターで数秒でナレーション原稿を作成。創造的プロセスを加速するために設計されています

Lovo AIの制限事項

人間のような声を生成する一方で、一部のユーザーには特にわずかな機械的な質感が感じられる場合がある

ユーザーは同一スクリプト内でポーズ・間・抑揚を完全に調整できず、精度にリミットがかかる

Lovo AIの価格

基本プラン: ユーザーあたり月額10ドル

プロプラン: ユーザーあたり月額48ドル

Pro +: ユーザーあたり月額149ドル

Lovo AIの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (50件以上のレビュー)

💡 プロの秘訣：ナレーションスタイルを独自に確立しましょう。プロジェクト間で再利用できるよう、これらを「ボイススタイルガイド」に文書化してください。以下の点で一貫性を保ちます： ボイスパーソナ（通常の声優モデルを選択）

トーン（フレンドリー、プロフェッショナル、皮肉）

ペース設定（チュートリアルにはゆっくり、TikTokには速く）

12. Listnr（音声生成とポッドキャスト配信に最適）

via Listnr

従来のボイスオーバーでは対応が難しい場面、特に時間的制約や一貫性、言語の多様性が障壁となる場面でListnrがステップインします。142言語以上で自然な音声によるナレーションを、迅速かつ拡張性のある方法で作成できます。

1000種類以上の超リアルな音声で、Reels、YouTubeビデオ、ポッドキャスト、ゲーム、オーディオブックなど、あらゆるフォーマットにコンテンツを拡張。トーンや明瞭さを損なうことなく対応します。ElevenLabsとの決定的な違いは？Listnrならポッドキャストのホスティングと公開が可能。オーディオプレーヤーをサイトに直接埋め込め、ブログ全体を音声エピソードに変換することもできます。

Listnrの主な機能

ポッドキャストをホストし、組み込みのポッドキャスティングツールを使用して書かれたコンテンツをポッドキャストエピソードに変換します

カスタマイズ可能なオーディオプレイヤー埋め込み機能を活用し、ウェブサイト、LMS、マーケティング資産にナレーションを追加しましょう

エモーション微調整を活用し、トーンや表現を調整して、より魅力的なストーリーテリングやナレーションを実現しましょう

Listnrのリミット事項

発音ミスや珍しい単語に対するAPI経由の組み込み問題レポート作成機能はありません

特定の言語において、特にアクセントによっては品質にばらつきが見られる

Listnrの価格

カスタム価格設定

Listnrの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーはListnrについてどう評価しているのか？

あるG2レビューでは次のように分析しています：

…Listnrの素晴らしい点は創業者です。常に進化を続け、機能を改善し、製品向上のために直接フィードバックを求めています。設定と使用が簡単で、既存の投稿から音声コンテンツを作成する時間を大幅に節約できます…時々少し遅く、わずかな遅延がありますが、これも改善中です。技術が進歩するにつれ、速度も向上することを期待しています。 配布機能の不足は、ポッドキャストのスケジュール設定と同様に優先的に取り組むべき課題です。

13. Synthesia（AIアバター主導のビデオ作成とナレーションに最適）

via Synthesia

Synthesiaは、書かれたテキストをプロ品質のビデオに変換します。リアルなアバターと自然な音声ナレーションを機能としています。2017年に研究主導型の従来型ビデオ制作代替手段として開発され、現在では50,000以上のチームが社内研修、営業支援、製品説明ビデオ、ローカライズされたビデオコンテンツの制作に活用しています。

高度なテキスト読み上げ（TTS）技術とカスタマイズ可能なデジタルプレゼンターを組み合わせた本ツールは、カメラ・マイク・俳優を活用して魅力的なコンテンツ制作を可能にします。これにより、高品質なビデオを効率的に制作したいビジネス、教育者、マーケター、コンテンツ作成者にとって理想的なソリューションとなります。

Synthesiaの主な機能

230種類以上のリアルなアバターが機能するビデオを生成

LMS、CMS、CRM、またはオーサリングツールにビデオを埋め込み、エクスポート不要で利用可能に

プラットフォーム内で利用可能な数百万点のロイヤリティフリー画像、ビデオ、アイコン、GIF、サウンドトラックでビデオを強化

Synthesiaの制限事項

文字のカスタム、発話スタイル、発音オプションはリミットです

アバターはしばしばロボット的で、向きを変える、小道具を使う、タイピングするといった自然なジェスチャーに欠けている

Synthesiaの価格

Free

スターター: 月額29ドル/ユーザー

作成者: 月額89ドル/ユーザー

Synthesiaの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (270件以上のレビュー)

Synthesiaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューではこう評されています：

Synthesiaを使えば、Adobe Premiere Proなどの他のビデオ作成ツールを経験している私でも、以前よりはるかに短時間で高品質なプロ仕様のビデオを作成できます…ただし、ナレーションの適切なペース設定に苦労することがあります。つまり、アバターが話す際に、意図的にゆっくり明確に話す音声を選択しても、スクリプトにかなりの量のポーズなどを追加する必要があるのです。 テキスト編集でも時々問題が発生します。例として、編集したいテキストをすぐに選択できず、フォントサイズやフォント自体を変更する前に2～4回クリック/試行する必要があることが頻繁にあります。原因は不明です。*

ナレーションからワークフローまで、ClickUpで実現

適切なテキスト読み上げツールを見つけるには、それが全体のワークフローにどれだけうまく適合するかが重要です。

今回ご紹介したElevenLabsの代替ツールは完璧な音声品質とカスタムを提供しますが、大半は音声生成機能に留まっています。

仕事のためのすべてアプリ、ClickUpはさらに進化を遂げます。ClickUp AIノートテイカーはミーティングを構造化された文字起こしに変換し、即座に音声合成対応素材として活用可能。ClickUp BrainとClickUp Brain MAXを使えば、音声対応コンテンツを生成し、更新を自動化することも可能です。さらにClickUp Docsでチームと共同作業し、スクリプトを整理・完成させましょう。

今すぐ無料登録！ClickUpを今日から始めましょう！✅