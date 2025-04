マーケターは、コンテンツ作成、ソーシャルメディア戦略、リードジェネレーションなど、ビジネスに必要なあらゆることをこなさなければならないことを本当に理解しています。予算が縮小されることもよくあります。

予算について言えば、マーケティングチームは予算削減のプレッシャーを感じています。LinkedInによると、マーケティング関連の求人広告は42%減少しており、チームは少ないリソースでより多くのことをこなさなければならなくなっています。

マーケティングGPTを使用すれば、最新のトレンドに対応できます。 AI搭載のこれらのアシスタントは、反復的なタスクを自動化し、コンテンツ作成を改善し、効果の高いマーケティングキャンペーンの作成を支援します。

ただし、カスタムGPTはすべて同じように作られているわけではありません。最適なGPTを見つけるために、マーケティングに最適なGPTを機能、強み、さまざまなチームへの適合性などの観点から比較しました。

GPTとは?

そこで、この質問に答えてもらうために、ChatGPTに尋ねてみました。そして、AIモデルが言ったことは次の通りです。

✨ 要約:GPTは基本的に、特定のタスクや業界向けにトレーニングされたカスタムAIモデルです。これらのツールは、市場動向を分析し、ターゲットオーディエンスを理解し、印象的なキャンペーンを数秒で作成することができます。

ただし、ChatGPTのバージョンはかなり冗長的です。そこで、さまざまなタイプのGPTという概念が重要になります。

違いを明確にするためのテーブルは次のとおりです。

GPTタイプ 説明 ユースケース GPTの例 汎用GPT リサーチ、ライティング、一般的なクエリに対応するChatGPTのような多用途AIモデル。 ブログ投稿の作成、レポートの要約、マーケティング戦略のブレインストーミング。 ChatGPT、Claude、Gemini カスタムGPT デジタルマーケティング、金融、ヘルスケアなど、特定の業界向けにカスタマイズされた。 ターゲットを絞った電子メールマーケティングキャンペーンの作成と広告メッセージの改善。 GPTストア、Jasper AIのカスタムGPT クリエイティブなGPT ストーリーテリング、コンテンツ作成、広告コピー、ビデオスクリプトを専門とする。 魅力的なソーシャルメディアキャンペーン、プロモーションビデオ、ブランディングの開発。 Copy.ai、Writesonic、Midjourney(ビジュアル用) 技術的および分析的GPT 市場動向分析、ターゲットオーディエンスのセグメント化、キャンペーンの追跡用に設計されています。 オーディエンスの行動分析、SEOの最適化、マーケティングキャンペーンの成功予測。 Perplexity AI、Frase.io、MarketMuse 会話型AI GPT チャットボット、自動応答、ユーザーエンゲージメント戦略に重点を置いています。 AI駆動のチャット対応とソーシャルメディア戦略の自動化によるカスタマーサポートの強化。 Drift、Intercom、HubSpotチャットボット マルチモーダルGPT テキスト、画像、音声の統合によるコンテンツ作成と広告キャンペーンの最適化。 AIを活用した視覚要素、インタラクティブな製品説明、ビデオ広告の生成。 OpenAIのDALL·E、Synthesia、Runway ML

マーケティングに最適なGPTを選ぶ際に何を重視すべきか?

マーケティングは多岐にわたるため、お客様にとって最適なGPTは、その用途によって異なります。しかし、あらゆるツールを検討する際に、以下の一般的な機能があるかどうかを確認すべきでしょう。

*あらゆる種類のコンテンツを作成:GPTは、ブログ記事、ランディングページ、ソーシャルメディアのキャプション、広告コピー、さらにはプロモーションビデオの台本など、あらゆるものを書くことができるべきです。

SEOに精通している: 優れたマーケティング用GPTは、コンテンツの作成だけでなく、検索順位の向上にも役立つはずです。パフォーマンスの高いキーワードを提案し、メタディスクリプションを最適化し、検索での可視性を高めるコンテンツ作成を支援するGPTを探しましょう。

ブランドの声の理解: ブランドが遊び心があり、ウィットに富んでいる場合、GPTは法律文書のような話し方をするべきではありません。声の調子やスタイルを調整できるものを見つけましょう。

うまくいっていること(うまくいっていないことも)を追跡する: 御社のGPTは、市場動向、オーディエンスのエンゲージメント、パフォーマンスデータに関する洞察を提供すべきであり、何が効果的かを推測するだけでは不十分です。

お客様のツールと統合:お客様のカスタムGPTが電子メールマーケティング、ソーシャルスケジューリング、またはCRMソフトウェアと接続できない場合、それは余分な仕事となります。お客様のワークフローに適合するものを見つけましょう。コピー&ペーストの仕事を一日中行う必要はありません。

💡 プロのヒント:複数のキャンペーン、分析、顧客とのやり取りに追われていませんか?マーケティングオートメーションにAIを活用する方法では、AIが反復的なタスクを自動化し、キャンペーンを最適化する方法を説明しています!

マーケティングに最適なGPT

デジタルマーケティングのレベルアップをお考えですか? チャットGPTのマーケティングに特化したGPTが、まさに必要なものかもしれません。 チャットGPTのエコシステムで利用できる、マーケティングに最適なGPTに関する必須ガイドをまとめました。

それでは、デジタルマーケティングのワークフローを変革するトップクラスのカスタムGPTについて見ていきましょう。

1. デジタルマーケティングマネージャー(クロスプラットフォームキャンペーンを最適化するデータ重視のマーケティング担当者に最適)

via ChatGPT

データ、創造性、戦略の交差点—これをマスターすれば、マーケティングキャンペーンは成功するでしょう。それまでは、Digital Marketing Managerがあなたに代わって対応します。

このGPTは、データ主導の意思決定、パフォーマンスの最適化、シームレスなクロスプラットフォームでの実行を優先するデジタルマーケティングの専門家を支援します。

デジタルマーケティングマネージャーの主な機能

リアルタイムのマーケティング分析に基づく 実行可能な推奨 を受け取り、ROIとキャンペーンのパフォーマンスを最大限に高めます。

Google Ads、Meta Ads、LinkedIn、SEO、電子メールマーケティング、その他の主要なデジタルチャネルにわたって戦略を改善

予算配分を分析 し、異なるプラットフォーム全体で広告費用に対する最高の利益率(ROAS)を確保

広告画像のクリエイティビティ、オーディエンスのターゲット、コンバージョンメトリクスを評価し、継続的な改善の機会を特定する

デジタルマーケティングマネージャーのリミット

キャンペーンを直接実行することはありません。

カスタム化された効果的な推奨を行うには、入力とコンテキストが必要です。

プラットフォーム固有のデータへのアクセスとより深い洞察のための統合に依存します。

2. マーケティングGPT(AIによるインサイトを活用したブランディングを求める戦略的マーケターに最適)

via ChatGPT

マーケティングGPTは、究極のマーケティング戦略家となるように設計されています。ブランドポジションの策定、消費者行動の分析、データ主導のキャンペーンの作成など、あらゆる場面で、古典的なマーケティングの原則と深い洞察を融合したソリューションを提供します。

マーケティングGPTの主な機能

従来のマーケティングの知識を、現代のブランドのための実行可能な戦略に変える

データ分析とAIを活用してマーケティングの意思決定を改善し、 トレンドを予測

新興市場の変化と進化する消費者行動に関する リアルタイムの洞察 を提供

SEO、ソーシャルメディア、ブランド管理、コンテンツマーケティングのすべてにおいて、 パーソナライズされたガイダンス を提供

多様なマーケティング上の課題に対応し、特定の業界ニーズに合わせた戦略を確実に実行

マーケティングGPTのリミット

マーケティングキャンペーンや広告管理のための直接的な実行機能に欠ける

ビジネス上の機密データにアクセスすることはありません。 明示的に提供されない限り

洞察を解釈し、戦略を効果的に実行するには、人間の専門知識が必要です。

3. MarketerGPT Pro(オーガニックな成長戦略をお探しの方、スタートアップや小規模ビジネスに最適)

via ChatGPT

MarketerGPT Proは、ブランドが際立ち、有機的に成長し、制約を競争優位性へと変える戦略的洞察を提供します。

ゼロから立ち上げたり、既存の戦略を改善したりする際には、このツールを検討してください。すべての推奨事項はインパクトを重視して構築されています。

MarketerGPT Proの主な機能

ブランド目標、オーディエンス、業界に合わせたカスタムマーケティングプランを 開発

広告費をかけずに可視性を高めるオーガニックな成長戦略をロック解除

SEO主導の戦術と価値の高いエンゲージメント戦略でコンテンツのリーチを拡大

ブランドを魅力的な物語でポジショニングし、混雑した市場で差別化を図る

ソーシャルメディアの存在感を最適化し、真のつながりとコミュニティの成長を促進する

MarketerGPT Proのリミット

広告キャンペーンの実行や 有料メディアの直接管理は行いません。

戦略的推奨事項を超えるリアルタイムのデータ追跡機能は含まれません。

クリエイティブな作業を深く掘り下げるための実践的な専門知識に代わるものではありません。

4. クリエイティブライティングコーチ(ストーリーテリングを向上させたいコンテンツ作成者やコピーライターに最適)

via ChatGPT

空白のページを埋めるのは骨の折れる作業ですが、だからこそ、ChatGPTのクリエイティブライティングコーチは救世主となります。ストーリーの作成、構成、そしてあなたの言葉を本当に響かせるお手伝いをします。

フィクション、詩、エッセイなど、どのような文章を書いている場合でも、クリエイティブ・ライティング・コーチの丁寧なフィードバックと指導は、あなたの文章を磨き、アイデアに命を吹き込むのに役立ちます。

クリエイティブライティングコーチ」の主な機能

パーソナライズされたフィードバックを受け取り、強みと改善点を特定

クリエイティブなプロンプトとブレインストーミング支援でライターズブロックを克服

文字設定、世界観の構築、テンポなどのストーリーテリング技術を向上させます。

ダイアログ、説明、トーン に関するガイダンスでライティングスタイルを磨き上げましょう。

詳細かつ建設的なフィードバックを得て、強みを明確にし、改善点を提案

クリエイティブライティングコーチの制限

ドキュメントに直接変更を加えるのではなく、 手動で編集 を実装する必要があります。

パターンと原則に基づく分析的なフィードバックを提供し、感情的なフィードバックは提供しません。

実世界のパブリッシングや業界との接続性には欠けるが、一般的なガイダンスを提供している。

5. Canva(素早く高品質なビジュアルを必要とするマーケティング担当者やデザイナーに最適)

via ChatGPT

アイデアを簡単に形にしたい方には、Canva for ChatGPTがラフなコンセプトを洗練されたデザインに変えます。ビジネス、マーケティング、または個人的なプロジェクトなど、どのような用途でも、このツールはインテリジェントな提案とカスタマイズ可能なテンプレートでクリエイティブなプロセスを簡素化します。

Canvaの主な機能

AIを活用したユニークなデザインを生成し、 ユーザーの入力にパーソナライズ します。

プロが作成した数千ものテンプレートや、画像、アイコン、フォントの膨大なライブラリにアクセスし、無制限の創造性を発揮できます。

直感的な 初心者にも使いやすいインターフェース で、デザインプロセス全体を簡素化

チームや個人によるシームレスなリアルタイムコラボレーションを実現

Canvaのリミット

AIが生成したデザインは、精度を高めるために 手動での調整 が必要になる場合があります。

Canvaの使用可能なツールとプリセットに依存するカスタマイズオプションを提供

6. VEEDのVideoGPT(AI生成のソーシャルメディアビデオを制作するコンテンツマーケターに最適)

via ChatGPT

画像と同様に、ビデオもマーケティングの成功に大きく貢献します。そのため、世界中のマーケティング担当者の50%が戦略にビデオを取り入れています。VEEDのVideoGPTは、AIアバターとカスタムボイスオーバーにより、スクリプトを洗練されたソーシャルメディアビデオに変換します。

VEED VideoGPTの優れた機能

AIアバターとナレーションで、スクリプトを洗練されたソーシャルビデオに変える

TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts用の長文コンテンツから最も魅力的な瞬間を抽出

自動字幕、翻訳、吹き替えを追加して、世界中の視聴者にリーチを拡大

背景除去 、 ノイズ低減、ダイナミックテキストアニメーションでビデオをカスタム

クラウドベースの共同作業による編集、レビュー、プロジェクトの最終化でワークフローを促進

VEED VideoGPTのリミット

AI生成のビジュアルには 限定的なカスタム 機能のみを提供し、正確なブランドの一貫性を保つために手動での調整が必要

自動化されたクリッピング機能により、文脈的に必ずしも関連性のない瞬間を捉えることがあり、ユーザーによる修正が必要となる。

自然な音声でありながら、表現力豊かなコンテンツには十分な感情表現が欠けているAI音声を作成

7. ビデオ要約ツール(長編ビデオを要約するプロフェッショナル向け)

via ChatGPT

ユーザーは長いコンテンツに苦労することが多く、関連情報をピンポイントで探し出したり、重要な場面をタイムラインを手作業で精査せずに再訪したりすることが困難です。ビデオ要約機能は、このプロセスを簡単に自動化し、コンテンツの消費とアクセス性を向上させる構造化されたタイムスタンプ付きのハイライトを提供します。

ビデオ要約機能の主な機能

クリック可能なタイムスタンプ付きの簡潔で構造化された要約を取得し、即座に移動できます。

多言語でのサポートを受けられるため、さまざまなユーザーにとって汎用性の高いツールとなります。

書き起こしを管理しやすいセクションに分割 することで、長文コンテンツを処理

文脈を維持しながら鍵となる洞察を抽出し、不必要な詳細を排除して明瞭性を確保

チャンネル情報、ビュー、長さなどのビデオのメタデータを特定し、コンテンツの概要を完了します。

ビデオ要約ツールのリミット

要アクティブなインターネット接続 要約の処理と取得

ビデオの音声の明瞭度や背景雑音のレベルにより、精度が異なる場合があります。

地域限定または地域ロックされたコンテンツを含むビデオは要約できません。

8. コピーライターGPT(説得力があり、コンバージョン率の高いマーケティングコピーを必要とするブランドに最適)

via ChatGPT

受賞歴のあるコピーライティングには多大な努力が必要ですが、Copywriter GPTは、その第一歩をサポートします。このGPTは、さまざまな業界やキャンペーン目標に合わせてカスタムした説得力のあるインパクトの強いメッセージを作成することで、マーケティングコピーを改善します。

コピーライターGPTの主な機能

正確性と適応性を備えた魅力的な広告コピーを生成

ブランド認知から販売転換まで、 メッセージングをキャンペーンの目的 に一致させます。

さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、文字数制限やベストプラクティスへの準拠を確保

ブランドアイデンティティとオーディエンスの期待に一致するよう、 トーン、スタイル、鍵となるテーマ を洗練させる

SEO最適化とエンゲージメント主導の改善により、パフォーマンスを向上させます。



コピーライターGPTのリミット

人間ライターが微妙なストーリーテリングにもたらす深い感情的な直観 は欠けている。

ブランド特有のニュアンスについてはユーザー入力に依存 し、最良の結果を得るには明確なガイダンスが必要です。

プロバイダーから提供された詳細情報やリアルタイムのウェブ検索以上の独自市場調査は実施できない

高度にローカライズされたキャンペーンでは、文化や文脈に対する感度を確保するために、人間による監視が必要となる場合があります。

9. AIの人間化(AI生成コンテンツを自然な響きに磨き上げるマーケターに最適)

via ChatGPT

AI生成のコンテンツがロボット的または不自然に感じられる場合、エンゲージメント、信頼性、読みやすさが低下する可能性があります。

Humanize AIは、意味を損なうことなく洗練された自然な言語を必要とする人にとって理想的なソリューションです。すべてにおいて、明瞭性、一貫性、信頼性を維持しながら。

AIの優れた機能を人間化

高度な言い換え技術を入手して、AI生成のテキストが自然なフローになるようにし、読みやすさとエンゲージメントを向上させます。

文脈を認識したリライト機能で、トーンや構造を洗練させながら、オリジナルの意図を維持した文章を作成

迅速に統合し、手動編集なしでシームレスにコンテンツを変換

正確性と効率性を維持するために、洗練された人間らしいテキストを生成します。

AIのリミットを人間化する

*コンテンツを独自に生成するわけではないため、最適化には外部入力が必要です。

手動での調整なしでは、ニッチな分野や高度な技術的なニュアンスを完全に捉えられない場合があります。

高度に特定されたブランドボイスや独自のスタイルの好みに対するカスタマイズオプションはリミットあり

10. マーケティング調査と競合分析(業界トレンドを追跡する戦略家やアナリストに最適)

via ChatGPT

マーケティングリサーチおよび競合分析は、リアルタイムの洞察を必要とするプロフェッショナルのために構築されています。誰かがすでに試したことを知れば、このAIを使用して結果と包括的な市場評価についてより深い洞察を得ることができます。

マーケティング調査と競合分析の主な機能

AIを活用した競合分析で、競合他社の戦略における強み、弱み、ギャップを明らかにする

予測分析により、市場動向 、消費者行動、新たなビジネスチャンスを予測

統合されたデータ視覚化機能により、複雑な調査を明確で実行可能なレポートに変換

ウェブデータ、学術研究、ビジネスレポートを組み合わせ、マルチソースインテリジェンスによる包括的な市場ビューを実現

マーケティングリサーチと競合分析のリミット

データソースの依存関係により、重大な市場の変化がリアルタイムで反映されない場合、洞察にリミットが生じる

洗練された分析を行うにはユーザー入力が必要です。 より広範なプロンプトは一般化された洞察につながる可能性があるため

複雑な業界特有の質問については、正確性と関連性を確保するために、追加の説明が必要

11. SocialNetworkGPT(プラットフォームに特化した戦略を練るソーシャルメディアマネージャーに最適)

via ChatGPT

SocialNetworkGPTは、オンラインでの存在感を高めたいと考えている作成者、ビジネス、マーケティング担当者にとって理想的です。このGPTは、カスタムコンテンツ戦略、投稿アイデア、最適化のヒントを提供することで、ユーザーが魅力的なソーシャルメディアのストーリーを作成し、エンゲージメントとブランドロイヤリティを向上させるのに役立ちます。

SocialNetworkGPTの主な機能

トレンドとプラットフォームのアルゴリズムに沿ったAI主導のコンテンツアイデアを生成

カスタムバイオ 、ユーザー名、ブランディング戦略でプロフィールを最適化

一貫性とエンゲージメントを向上させる戦略的な投稿スケジュール を作成

Instagram、TikTok、LinkedIn、X(Twitter)など、プラットフォームに特化したコンテンツのカスタマイズに役立つインサイトを受け取ります。

魅力的なビデオのコンセプトと、ストーリーテリングを強化するキャプションを入手

ハッシュタグやキーワードを整理して、発見しやすさとオーディエンスのターゲットを改善する

SocialNetworkGPTのリミット

直接的なポストスケジューリング機能がなく、ユーザーが戦略を手動で実装する必要がある

リアルタイム分析 機能が欠けているため、ユーザーはプラットフォームのインサイトを通じてパフォーマンスを追跡する必要がある

プラットフォームのアルゴリズムの変化に依存し、ユーザーは戦略を適応させていく必要がある

12. コンテンツマーケティングGPT(データ主導のコンテンツ作成に重点を置くマーケティング担当者に最適)

via ChatGPT

しかし、コンテンツマーケティングGPTは、アイデアの創出にとどまらず、戦略の改善、SEOの強化、そしてコンテンツが測定可能な結果をもたらすことを保証します。

データに基づく洞察とコンバージョン主導のフレームワークに重点を置き、オーディエンスを引き付けるだけでなく、オーディエンスを維持し、コンバージョンにつなげるコンテンツの作成を支援します。

コンテンツマーケティングGPTの主な機能

オーディエンスの意図と検索需要に一致するデータ主導のコンテンツ推奨を生成

高度なSEOインサイトを提供し、コンテンツの可視性、エンゲージメント、およびランキングの潜在能力を最適化

コンバージョンに焦点を当てたフレームワークを使用してコンテンツを構造化し、リード生成と顧客維持を促進する

AIによるアイデア創出でユニークなコンテンツの切り口を見つけ、クリエイティブの行き詰まりを解消

ブログ、ソーシャル、電子メール、ビデオにわたってメッセージングを適応させ、マルチチャネルでの共感を確実なものに

コンテンツマーケティング GPTのリミット

ブランドボイスの微妙なニュアンスを理解する人間の直感 が欠如しており、編集者の監視が必要

トレンドトピックのコンテンツ最適化に影響を与える可能性がある リミット付きのリアルタイムデータアクセス で動作

コンテンツ作成を直接実行することなく、戦略的なガイドとしてのみ機能する

13. ブランディングGPT(ブランドアイデンティティとインパクトのあるコミュニケーションを洗練させたいビジネスに最適)

via ChatGPT

Branding GPTは、説得力のあるブランド戦略の策定からインパクトの強いビジュアルアイデンティティの設計まで、すべてにおいて専門家のガイダンスを提供し、ビジネスが明確性と一貫性を備えた強力な差別化ブランドを構築するのを支援します。

ブランディングGPTの主な機能

ブランド戦略、ネーミング、ロゴデザイン、ウェブデザインに関する深い専門知識を習得

ブランディングをステップバイステップのプロセスに構造化する独自のフレームワークへのアクセス権を取得

業界の真の洞察に基づくカスタムメイドの推奨事項を提供

多様なマーケティング上の課題に対処するためにカスタマイズされた、明確で実行可能なアドバイスにより、リアルタイムで動的に適応

最新のトレンドとベストプラクティスにアクセスし、ブランド戦略が常に適切で先見性のあるものとなるようにする

GPTのブランディングリミット

デザインやブランディングサービスの直接的な実行機能は備えていないため、ビジネスには洞察の適用や外部の専門家との仕事が必要となる。

ユーザー入力に依存 コンテキストと詳細については、カスタムソリューションにはブランドおよびビジネスに関する詳細な情報が必要なため

テキストベースのフォーマットにより、リアルタイムのビジュアルデザインの反復やインタラクティブなブランディングツールが制限される

14. HubSpotのランディングページ作成者(コンバージョン率の高いランディングページのコピーを作成する広告主に最適)

via ChatGPT

コンバージョン率の高いランディングページを作成するには、UI/UXと、オーディエンスの心に響く魅力的なコピーのバランスが重要です。

HubSpotのランディングページ作成者は、マーケティングキャンペーンに合わせた説得力のある構造化コンテンツを生成することで、このプロセスを簡素化します。品質を犠牲にすることなく効率性を求めるマーケティング担当者向けに設計されたこのGPTは、明瞭性とインパクトを確保しながらコピーライティングプロセスを合理化します。

HubSpotのランディングページ作成者の主な機能

キャンペーン目標とオーディエンスの洞察に基づいて、説得力のあるランディングページのコピーを生成します。

体系的なアプローチに従うことで、明確性、エンゲージメント、コンバージョン最適化を確保

ブランドのトーンやキャンペーンの意図に合わせた複数のライティングスタイルをプロバイダーに提供

HubSpotとシームレスに統合された すぐに使えるランディングページ のプレビューを作成

AI主導のコンテンツ生成により、コピーライティングの当て推量を排除

HubSpotのランディングページ作成者のリミット

文脈なしにコンテンツを生成することはできないため、カスタマイズにはユーザー入力が必要です。

画像やデザインレイアウトなどのマルチメディア要素は提供されません。

ランディングページのコピーだけに焦点を当て、他のコンテンツタイプはサポートしていません。

15. マーケティング戦略立案者(マルチチャネルのキャンペーンプランニングが必要なビジネスに最適)

via ChatGPT

マーケティング戦略立案者(Marketing Strategizer)は、マルチチャネルプロモーション機能を備えており、データに基づく洞察とクリエイティブな実行を必要とするビジネスに最適です。また、キャンペーンがROIを最大化するように調整されていることを保証します。

マーケティング戦略立案

オーディエンス調査、コンテンツ作成、戦略的配布を統合し、統一されたアプローチで包括的なキャンペーンを展開

高度な市場細分化により、正確なターゲット設定が可能に

AIによるトレンド分析で新たな機会を特定し、マーケティング戦略を改善し、業界の変化に先手を打つ

魅力的なストーリーテリング、デザイン、エンゲージメント戦略によるカスタムブランディングソリューションでブランドアイデンティティを強化

複数のプラットフォームにわたるキャンペーンを最適化し、ソーシャルメディア、電子メール、SEO、有料広告で高いパフォーマンスを確保

パフォーマンスの追跡と、継続的な分析主導の最適化に基づくリアルタイムの調整により、効率を最大限に高めます。

マーケティング戦略立案のリミット

高度なカスタマイズとニッチな業界を一致させるには、追加の入力が必要です。

既存のマーケティングツールとシームレスに統合するには、技術的な設定が必要です。

16. SMMA|ソーシャルメディアマーケティング代理店|SEO(ソーシャルメディアキャンペーンを展開するデジタルエージェンシーに最適)

via ChatGPT

カスタムAIの最大の利点は、多くの役割に適合させることができることです。SMMA(ソーシャルメディアマーケティングエージェンシー)やSEO GPT(検索エンジン最適化用GPT)のように。

このAIモデルは、広告代理店がデジタルプレゼンスを最適化し、クライアントの成功を最大化できるよう、カスタマイズされた洞察、最先端のツール、専門家の戦略を提供します。

SMMA|ソーシャルメディアマーケティング代理店|SEOの優れた機能

オーガニックと有料の戦略を組み合わせ、最大限の効果を発揮

プラットフォームのアルゴリズム、オーディエンスの行動、データ分析を分析し、エンゲージメントを促進する

AI、自動化、パフォーマンス重視のストーリーテリングを活用して、効果の高いコンテンツを作成

広告費を最適化しながら広告キャンペーンを拡大

高品質なリードを生成・管理し、クライアント獲得を容易に

SMMA|ソーシャルメディアマーケティング代理店|SEOのリミット

急速に変化するプラットフォームのアルゴリズムに継続的に適応 させる必要があります。

パフォーマンスを維持するには、継続的なテスト と最適化が必要です。

外部ツールに依存 自動化および分析用

飽和したニッチ市場における競争の激化

スケーラブルな有料キャンペーンには広告費への投資が必要

17. 最高マーケティング責任者(上級マーケティングリーダーによる高度なブランド戦略の策定に最適)

via ChatGPT

テクノロジー、小売、B2Bサービスなどの業界におけるマーケティング戦略の管理には、他のどの業界よりも1つ優れた資質が求められます。それは「差別化」です。

最高マーケティング責任者は、戦略的洞察、ブランド価値の向上、データ主導の意思決定を優先するチームに最適です。また、進化する市場トレンドと統合することで、持続的な成功を実現します。

最高マーケティング責任者(CMO) GPTの優れた機能

市場動向を分析し、変化を予測することで、業界の変化にビジネスが先んじて対応できるよう支援します。

マルチチャネルのマーケティングキャンペーン を最適化し、構造化し、測定して、最大限のパフォーマンスを実現

ブランドポジショニングを定義し、すべての顧客接点において一貫したメッセージングを確保

カスタマージャーニーをマップし、オーディエンスをセグメント化することで、パーソナライゼーションとエンゲージメントを強化

業界特有の課題やビジネス目標に合わせたマーケティング戦略をカスタマイズ

最高マーケティング責任者 GPTのリミット

リアルタイム実行機能が不足しており、チームは外部プラットフォームを通じてインサイトを実装する必要がある

クリエイティブ デザイン 機能にはリミットがあり、コンテンツやアセットの作成には別途ツールが必要となります。

ニッチな業界向けにカスタマイズする必要があります。独自の市場力学と顧客の期待に沿うように調整します。

18. ZuBot(行動マーケティングの原則に基づいてキャンペーンを最適化する広告戦略担当者に最適)

via Zubot

Facebook、Instagram、Google Ads—これらのプラットフォームすべてにおいて、行動マーケティング手法を深く理解する必要があります。

ZuBotは、社会的証明や希少性などの心理学的原則に関する知識を内蔵しており、顧客転換率を最適化したマーケティングキャンペーンを作成することで、マーケティング担当者を支援します。

ZuBotの主な機能

行動マーケティングの専門知識を活用して、 エンゲージメントとコンバージョンを最適化する広告 を

希少性、社会的証明、バーダー・マインホフ現象などの心理学的原則を応用して、より説得力のある広告を作成する

データ主導のアプローチでメッセージとビジュアルを改善し、プラットフォーム全体で最高のパフォーマンスを実現

実行可能な提案により、既存の広告を評価し、改善する

さまざまな業界やターゲットオーディエンスのセグメントにシームレスに適応し、カスタマイズされた広告戦略を実現

ZuBotのリミット

ユーザーから提供された情報を基に広告を効果的にカスタム

広告キャンペーンを直接管理するものではありませんが、エキスパートレベルのガイダンスを提供します。

パフォーマンス分析には、戦略を微調整するためのユーザーからのフィードバックが必要です。

19. コンセンサスGPT(信頼性の高いインサイトを抽出する研究者やマーケティング担当者に最適)

via ChatGPT

研究者、学生、専門家は、信頼できる調査結果を1か所で統合するソリューションを必要としています。

コンセンサスGPTは、査読付き研究から得られたエビデンスに基づく回答を提供することで、それを実現します。医療治療の評価、経済動向の調査、科学的主張の検証など、コンセンサスGPTは学術的な厳密性と効率性を備えたリサーチプロセスを合理化します。

コンセンサスGPTの主な機能

調査結果を明確かつ簡潔な結論にまとめ、迅速な意思決定を

ピアレビュー済みの研究へのアクセスを提供し、洞察が信頼できるソースに基づいていることを保証する

関連性、方法論、信頼性で調査をフィルタリングして、正確な検索結果を得る

自動的に引用を生成する 学術的および専門的な仕事の参照を簡素化する

最新の調査結果に基づく洞察を継続的に更新し、手動での検索を排除

コンセンサスGPTのリミット

公開された研究に依拠しており、新しく出始めたものの未公開の洞察は除外されている可能性がある

文脈の解釈は状況によって異なる 。クエリの特異性に基づいており、正確な入力が必要。

複雑なトピックに関する専門家の分析の代替ではなく、リサーチツールとして機能します。

20. マーケティング・メンター(実行可能なガイダンスを求める中小企業経営者に最適)

Marketing Mentorは、小規模ビジネス所有者がマーケティングの複雑な状況を乗り切るために、わかりやすく実行可能なアドバイスを提供しています。

マーケティング・メンターGPTは、実際の結果につながる実践的な戦略を提供することで、これを実現します。ソーシャルメディアの成長、電子メールキャンペーン、ブランドポジショニングなど、このGPTは理解しやすく、実行しやすい洞察を提供します。

マーケティングメンターの主な機能

複雑なマーケティングコンセプトをシンプルで理解しやすい戦略に変換

最新のトレンドを常に把握し、ビジネスの競争力を維持しましょう。

業界、オーディエンス、予算の制約に基づいてカスタムガイダンスを提供

最も効果的なマーケティング努力のみを推奨することで、効率性を優先します。

マーケティング経験のリミットがある起業家をサポートするために、明確なステップバイステップのアドバイスを提供します。

マーケティング・メンターのリミット

実地での実行は不要 、ユーザー自身が戦略を実行する必要あり

ブランディングやストーリーテリングにおける人間の創造性を置き換えるものではありません。

高度に専門化された業界に対する深い専門知識を提供することはできません。

利用可能なデータに依存します。 つまり、極めてローカルな、または極めて特定のインサイトにはリミットがある場合があります。

21. SEO GPT(コンテンツ、キーワード、サイトの技術的なパフォーマンスを最適化するSEOスペシャリストに最適)

via ChatGPT

データに基づく洞察、戦略的な推奨事項、コンテンツの自動最適化をお探しであれば、SEO GPTでこれらのミスを回避できます。

SEO GPTは、AIを活用したSEO戦略と、持続的な成長を実現するための最新の検索エンジンガイドラインに適応するアウトラインで、マーケターを支援します。

SEO GPTの主な機能

AIでコンテンツを最適化し、検索意図に一致させ、ランキングを改善する

キーワードを分析し、オーガニックトラフィックの大きな影響力を持つ機会を特定する

技術的なSEOの問題を検出し、クロール、インデックス、パフォーマンスを向上させます。

レポート作成と分析を自動化して、ランキング、トラフィック、競合他社の動向を追跡

CMSプラットフォームやSEOツールと統合することで、ワークフローと実行を合理化

SEO GPTのリミット

限定的な創造性でコンテンツを生成し、ブランドの整合性を保つために手動での修正が必要

既存のデータセット およびAPIに依存しているため、リアルタイム更新に時折遅延が発生することがあります。

高度なレコメンデーションとレポート作成を最大限に活用するには、SEOの知識が必要です。

22. コンテンツの有用性と品質 SEO アナライザー(コンテンツがGoogleのE-E-A-Tを満たしていることを確認するマーケティング担当者向け)

via ChatGPT

既存のコンテンツを改善する場合でも、競合他社と比較する場合でも、Content HelpfulnessとQuality SEO Analyzerは、コンテンツの信頼性、専門性、ユーザー満足度を高めるためのカスタマイズされた推奨事項を提供します。

コンテンツの有用性と品質 SEO Analyzerの優れた機能

Googleの「Helpful Content」ガイドラインに沿うために、コンテンツのギャップ、重複、改善の余地を特定する

競合他社のコンテンツを比較*し、データ主導のコンテンツ戦略における強みと弱みを明らかにする

SEOに重点を置いた推奨事項により、読みやすさ、構造、エンゲージメントを向上させます。

専門知識、信頼性、権威を磨き、あらゆるニッチで信頼性を確立する

パフォーマンスの低いページを、オーガニックトラフィックを誘引する高品質な資産に変える

コンテンツの有用性と品質 SEO Analyzerのリミット

最も正確な分析結果を得るには、ターゲットクエリ と競合他社のURLを明確に入力する必要があります。

コンテンツの直接的な作成を自動化するのではなく、戦略的なガイダンスを提供します。

アルゴリズムの変更を上書きするのではなく、進化する検索トレンドに基づいて戦略を適応させる

23. プレゼンテーションとスライド GPT(AIを活用したプレゼンテーションを素早く作成するプロフェッショナルに最適)

via ChatGPT

説得力のあるプレゼンテーションは、魅力的なストーリーを語ります。

しかし、効果的なスライドを作成するには、メッセージが確実に伝わるように調査、デザイン、明瞭さを必要とするため、時間がかかります。

SlidesGPTは、このプロセスを簡素化し、シームレスなリサーチ、ビジュアル、博士号レベルのコンテンツを盛り込んだ高品質で構造化されたプレゼンテーションを生成します。すべてはインパクトを最大化するように最適化されています。

プレゼンテーションとスライド GPTの主な機能

トピックに合わせた簡潔で情報量の多いコンテンツを盛り込んだプレゼンテーション用スライドを生成します。

リアルタイムリサーチ を統合し、最新事実、統計、事例研究を提供することで信頼性を確保

関連する画像やアイコンを自動的に見つけ出し、余分な努力をすることなく視覚的なエンゲージメントを強化します。

明確なストーリー、論理的なフロー、プロフェッショナルなフォーマットでプレゼンテーションを構成

技術的な詳細からビジネス戦略、学術的なプレゼンテーションまで、多様なトピックをサポート

ユーザーからのフィードバックに適応し、効率性を維持しながら特定のニーズに合わせてスライドを改良

プレゼンテーションとスライド GPTのリミット

デザインのカスタムにはリミットあり、 ブランド特有の美的感覚を保つためにポスト編集が必要な場合あり

リアルタイムの調査とスライド生成にはインターネット接続が必要です。

簡潔な箇条書きのフォーマットを固定すると、すべてのプレゼンテーションスタイルに適さない場合があります。

24. DesignerGPT(AI生成のウェブサイトを設計するマーケティング担当者や起業家に最適)

via ChatGPT

DesignerGPTは、ウェブサイトを簡単に作成できるソリューションを提供しています。

個人用ポートフォリオ、ビジネスサイト、インタラクティブなランディングページなど、どのようなページを作成する場合でも、DesignerGPTは、コードの専門知識を必要としない構造化されたレスポンシブデザインにより、プロセスを簡素化します。

DesignerGPTの主な機能

プロフェッショナルレベルのウェブサイト用に、シームレスにHTMLとCSSを生成

視覚的に魅力的でユーザーフレンドリーなレイアウトを実現する最新のスタイリングを統合

レスポンシブデザインを自動化し、デバイスを問わず最適なビューを確保

DALL-E や Unsplash との統合により、画像を即座に挿入

Replitのようなプラットフォーム上で継続的な開発を行うためのエクスポート機能を提供

構造化されたコンテンツの整理により、クリアなナビゲーションと読みやすさを実現

技術的な障壁を取り除き、ウェブデザインをすべての人に利用可能に

DesignerGPTのリミット

生成された構造を越えた深いカスタムオプションのリミット

動的コンテンツやデータベース用のバックエンド機能は組み込まれていません。

ライブウェブサイトへのアクセスには外部ホスティング およびデプロイメントが必要です。

画像生成はDALL-EやUnsplashに頼っているため、クリエイティビティの完全なコントロールにはリミットがある

25. マーケティングに関するすべてを聞く(カスタムAI駆動の洞察を必要とするマーケティングコンサルタントに最適)

via ChatGPT

Ask All About Marketingは、実行可能な洞察、パフォーマンス主導の戦略、デジタルマーケティングへの綿密なアプローチを求める人々のために構築されています。

このGPTは、特定の業界、ユースケース、ビジネスモデルにカスタムされた詳細なステップバイステップのマーケティング戦略を提供します。

マーケティングのベスト機能についてすべてお尋ねください

AI主導のキャンペーンから高度な分析まで、最新のマーケティング動向に関する専門家の洞察を提供

複雑なデジタルマーケティングの概念を、実用的で実行可能な戦略に分解する

*市場力学のリアルタイム分析を提供し、戦略が適応性と競争力を維持できるようにします。

SEO、PPC、コンテンツマーケティング、コンバージョン最適化など、複数のマーケティング分野におけるベストプラクティスを統合

マーケティングのリミットについてすべてお尋ねください

実務的な実行は含まれません。 戦略的なガイダンスとコンサルティングにのみ焦点を当てています。

広告予算やキャンペーン実行の直接的な管理は提供していません。

ユーザー自身が戦略を適用するか、社内/社外のマーケティングチームと協力して実装する必要がある

