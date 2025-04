穏やかなリマインダー電子メールの例：丁寧にフォローアップする12の方法

請求書を送付したのに、何の返事もない。

ミーティングを予定する。誰かが忘れてしまう。

あなたは締め切りについてフォローアップする。返信がない。

イライラしますよね? 相手があなたのことを気にかけていないわけではありません。ただ、相手は数えきれないほどの優先度を同時にこなしているだけなのです。だからこそ、リマインダー電子メールが必要なのです!

タイミングよく送られたリマインダー電子メールは、音信不通の状態を、支払いの完了、予定通りの電話、タスクの完了に変えることができます。

一番の利点は、ゼロから作成する必要がないことです。このブログ記事には、簡単に編集して業務用にカスタムできる12のリマインダー電子メール例が紹介されています。

また、リマインダー電子メールを作成し、自動化するツールもご紹介します。それでは始めましょう!

リマインダー電子メールが重要な理由

適切なタイミングでリマインダー電子メールを送信することで、従業員に未処理のタスク、今後のイベント、重要な締め切りを思い出させ、混乱や業務中断を可能な限り防ぐことができます。

リマインダー電子メールが必要な理由を以下に示します。

スケジュールを整理しておく: ミーティング、イベント、プロジェクトのタイムラインは、事前にリマインドしておくことで整理された状態を維持できます。

コンバージョン率の向上: 適切なタイミングでリマインダーを送ることで、見込み客を逃さない

直前のキャンセルを減らす: 時宜を得たリマインダー電子メールは、ミーティングを思い出させ、必要に応じて事前に再スケジュールする機会を与えるため、無断欠席を減らすことができます。

業務の中断を防止*:タイムシートの提出、承認、レポート作成などの社内タスクは、プロンプト付きのリマインダー電子メールで軌道に乗せることができます。

リマインダー電子メールの書き方

リマインダー電子メールを書くことは、単にフォローアップすることだけではありません。タイミング、トーン、構造を完璧にすることで、無視できないものにするのです。

1. まずは的を射た件名から始めましょう。

余計なものは省き、件名を明確かつ直接的にすることで、電子メールの目的がすぐにわかるようにします。

件名は短く(6~8語程度)、アクション動詞(例:action required、reminder、またはfollow-up)を含めることで、即座に注意を促します。

✅ 良いリマインダー電子メールの件名:リマインダー:請求書番号[番号]の支払い期限 × 悪いリマインダー電子メールの件名:請求書リマインダー

2. 挨拶文をパーソナライズする

同じクライアントに送る電子メールが1通目であろうと100通目であろうと、常にパーソナライズされた挨拶から始めることが重要です。これだけで、印象がまったく異なります。

宛先の受信者の名前を宛名にすることで、電子メールに親しみやすさと関連性を持たせることができます。実際、よりプロフェッショナルで思いやりのあるトーンが生まれ、返信の可能性が高まります。

✅ 良い挨拶:やあ/こんにちは[名前] × 失礼な挨拶: お客様各位

3. 電子メールの本文を作成する

挨拶の後にすぐに本題に入ります。

最初の行では、読み手が過去の電子メールを掘り起こす必要がないよう、十分な文脈を提供すべきです。3つの短い段落(各最大2行)で、目的、鍵となる詳細、次のステップを明確に示します。

✅ 良い例:1月27日(金)の3:00 ESTにZoomミーティングを予定していることを、簡単にリマインドします。 × 悪い例:お元気でお過ごしでしょうか。先週メンションしたコンテンツミーティングについて、簡単にリマインドします。変更が必要な場合はお知らせください。

4. 明確なCTAを追加する

行動喚起(CTA)が最初の3つの段落に含まれていない場合は、今こそ追加する時です。

返信が必要な場合は、その旨を伝えます。対応が必要な場合は、支払いポータル、文書アップロード、スケジュール管理ツールへの直接リンクを記載します。

✅ 良い例:予約の変更はこちらをクリックしてください:[カレンダーのリンク] × 悪い例:お時間のある時にご覧ください

5. 丁寧な締めくくりの言葉で終わります。

回答を促すような丁寧でプロフェッショナルなメモで締めくくりましょう。ただし、不必要な謝罪は省きます。自信を持って、明確に伝えましょう。

✅ 良い例:何かお手伝いできることがあればお知らせください。 × 悪い例:返信をお待ちしております

完璧なリマインダー電子メールを作成するための鍵を手に入れましょう。

ClickUp Brainを使って、素早く効果的なリマインダー電子メールを作成しましょう。

さまざまな状況に応じた12のリマインダー電子メール例

状況によって、異なる種類のリマインダーが必要になります。編集、カスタム、独自のニーズに合わせて調整可能な、効果的なリマインダー電子メールテンプレート12種類をご覧ください。

1. ミーティングのリマインダー電子メール

来週、大口クライアントとのミーティングを控えていますか?あるいは、50人が参加する月例の部門横断型ミーティングを控えていますか?余裕を持ってリマインダー電子メールを送れば、全員がスケジュールを管理し、プロンプトに到着するのに十分な時間を確保できます。

以下は、使用できる穏やかなリマインダーテンプレートです。

*件名:コンテンツチームの月例報告:金曜日午後3時 こんにちは [名前] さん、 毎月開催のコンテンツミーティングを[日付]の[時間]([タイムゾーン])に予定していることをお知らせします。[アジェンダのハイライト]について話し合う予定ですので、関連資料を事前に確認しておいてください。 整理しておくために、まだGoogleカレンダーに予定を追加していない場合は、必ず予定を追加してください。ミーティングの準備に必要なものがあればお知らせください。楽しみにしています! よろしくお願いします、[あなたの名前][あなたのポジション][会社名]

💡 プロのヒント:ミーティングのリマインダーは、参加者が準備できるように少なくとも48時間前までに送信することを検討してください。

2. 期日が迫った請求書に対する丁寧なリマインダー電子メール

定期的に支払いを行っている企業でも、受信トレイが溢れかえり、日々のタスクに追われている中で請求書を見落とすことがあります。 迅速かつ丁寧に催促することで、すぐに請求書に注意を向けさせ、期日通りの支払いを促すことができます。

以下は、支払いリマインダー電子メールのテンプレートです。

*件名:請求書番号#支払いリマインダー こんにちは、[クライアント名] この電子メールは、請求書 #[Invoice Number] の[Amount] の支払い期日が[Due Date]であることをお知らせするものです。ご参考までに請求書を添付ファイルとしてお送りいたします。 支払い手続きがすでに完了している場合は、このメッセージは無視してください。それ以外の場合、次のいずれかの方法で支払い手続きを完了することができます。[支払いリンク]、銀行振込、またはご希望の方法。 ご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。 よろしくお願いします、[あなたの名前][あなたのポジション][会社名]

💡 プロのヒント:最初の支払いリマインダーは、期日の3~5日前に送信することで、クライアントが支払い処理を行うのに十分な時間を確保できます。

3. 支払い期限超過リマインダー電子メール

リマインダーを何度も送っても、時には請求書が未払いになることがあります。 これは、どんなに良いクライアントであっても同じです。 このフェーズでは、リマインダー電子メールは、毅然とした態度でありながらもプロフェッショナルである必要があります。 プロンプトな対応を行うことを強調し、支払いが完了しない場合の法的影響の可能性を強調します。

最後に送信するリマインダー電子メールは次のとおりです。

*件名:緊急:期限切れの請求書 #[請求書番号] - ただちに対応が必要 こんにちは [名前] さん、 これは、[請求書番号]の[請求書番号]に関する最終リマインダーです。[期日]までにお支払いいただく必要がありました。これまでに何度もリマインダーをお送りしましたが、まだお支払いいただいておりません。 契約書に従い、請求書が1週間以上支払期限を過ぎた場合は、法的措置が取られる場合があります。 延滞料金やさらなる措置を避けるため、[日付]までに、利用可能な支払いオプションのいずれかを使用して未払い分をお支払いください。[支払いリンク]、[銀行振込の詳細]、[その他の支払い方法] 支払い処理がすでに完了している場合は、このメッセージは無視してください。ご不明な点やご質問がある場合は、ご連絡ください。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント:支払い期限が過ぎたリマインダーは、受信者が電子メールをチェックする可能性が高い午前9時から11時の間に送信しましょう。週末にこのような電子メールを送信するのは避けましょう。受信者の受信トレイに埋もれてしまう可能性があるからです。

4. 直前のイベントリマインダー電子メールテンプレート

会議やトレードショーを主催しますか?直前のリマインダーは、参加者がその日のプランを立て、時間通りに到着し、鍵となるセッションやネットワーキングの機会に備えるのに役立ちます。

次回のイベントで使用できるリマインダー電子メールのテンプレートは次のとおりです。

*件名:最終リマインダー:[本日より年次SEOカンファレンス開催] こんにちは [名前] さん、 本日[時間]([タイムゾーン])より開催される[イベント名]へようこそ! イベントは[開始時間]に開始します。お気に入りのセッションを見逃さないよう、イベントのラインナップを添付ファイルとしてお送りします。 到着をスムーズにするために、[チェックインリンク]が利用可能となっており、会場への行き方については、[リンク]から会場地図をご確認ください。お車でお越しの方は、駐車場の詳細についてはこちらをご覧ください。 お会いできることを楽しみにしております。もし何かお困りのことがございましたら、[連絡先]までご連絡ください。 よろしくお願いします、[あなたの名前][あなたのポジション][会社名]

💡 プロのヒント: 簡単なチェックインリンク、会場の地図、駐車場の詳細などを追加して、参加者が手間なく到着できるようにしてあげましょう。

5. ミーティング/イベントのリマインダー

アポイントメントの予約は1つのことですが、クライアントに来てもらうようにすることはまた別です。アポイントメントのリマインダー(または、デートまでの数通のメール)は、クライアントのプランをサポートし、直前のキャンセルを回避し、必要に応じて再スケジュールする時間を確保します。

クライアントがミーティングを確認した直後に使用できる簡単なリマインダー電子メールを以下に示します。

件名:* 確認:[日時]のご予約 こんにちは [名前] さん、 [サービス/ミーティング名]の予約が[日付]の[時刻]([タイムゾーン])に確定したことをお知らせいたします。 📍 場所: [住所/Zoomリンク]⏳ 期間: [ミーティングの長さ] 再スケジュールが必要な場合は、24時間前にこのリンクを使用して再スケジュールすることができます。[Googleカレンダー再スケジュールリンク]。ミーティングを楽しみにしています! よろしくお願いします、[あなたの名前][あなたのポジション][会社名]

6. ドタキャン後のリマインダー電子メール

サービスビジネスでは、ドタキャンはよくあることです。丁寧なフォローアップは会話をオープンに保ち、クライアントが予約を変更できるようにします。また、クライアントが予約したアポイントメントを尊重する必要があることを丁寧に思い出させる役割も果たします。

初めてのドタキャンに使える丁寧なリマインダー電子メールを紹介します。

*件名:ミーティングを欠席しましたか?日程を変更しましょう やあ、[名前] 本日、あなたが[ミーティング名]に参加できなかったことに気づきました。急用が入ることは理解していますので、ご都合の良い別の時間をご指定いただければ幸いです。こちらで再スケジュールできます:[再スケジュール用リンク]。 今回は礼儀として、無断キャンセル料は請求しません。ただし、当社の規定により、今後の無断キャンセルには料金が発生する場合があります。今後のやり方について、ご希望をお聞かせください。 よろしくお願いします、[あなたの名前][あなたのポジション][会社名]

💡 プロのヒント:ミーティングの1日前と1時間前に自動リマインダーを設定して、ビジネスのドタキャンを減らすことを検討してみてください。

7. 提案のフォローアップ用リマインダー電子メール

提案を送ったが、まだ返事が来ていない?クライアントが興味を示していないと決めつけるのは簡単ですが、そうとは限りません。簡単なフォローアップ電子メールを送れば、あなたの提案を思い出させ、相手に気づかせることができます。

以下は、使用できるリマインダー電子メールテンプレートです。

件名:* フォローアップ: [プロジェクト/サービス名] の提案 こんにちは [名前] さん、 [日付]に送付した[プロジェクト/サービス名]に関する提案書について、ご確認いただけましたでしょうか。 まだ検討中であれば、より良い仕事ができるよう、調整について話し合うために、お電話でお話しできると嬉しいです。ご質問や詳細が必要な場合は、こちらに返信するか、いつでもご連絡ください。 ご意見をお待ちしております。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント:頻繁なリマインダーメッセージは、しつこいと思われる可能性があります。戦略的にフォローアップのメッセージを送るスペースを空けましょう。最初のメッセージは提案の3~5日後に送信し、その後、1週間経っても返信がない場合はフォローアップします。礼儀正しく、プロフェッショナルな対応を心がけましょう。

8. サブスクリプション更新のリマインダー電子メール

サブスクリプション更新リマインダーは、カスタムのアクセスがまもなく終了することを通知し、更新を簡単に実行できる方法を提供します。このような電子メールは、通常、月間および年間サブスクリプションでサービスを販売するSaaS企業にとって役立ちます。

以下は、参考にできる簡単なリマインダー電子メールです。

件名:今すぐ更新:[会社名]のサブスクリプションは[XX]日後に終了します こんにちは [名前] さん、 [会社名] の [プラン] へのサブスクリプションは、[有効期限] に期限切れとなる予定であることをお知らせいたします。サービスの中断を避けるため、今すぐこちらをクリックして [更新リンク] からサブスクリプションを更新してください。 ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 当社の優れたサービスをご提供できることを楽しみにしております。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント:リミット付き割引や特別な更新契約を提供して、更新率を上げ、より多くの顧客を維持しましょう。

9. カスタムアンケートを完了させるためのリマインダー電子メール

カスタマーフィードバックは貴重ですが、回答を得ることは必ずしも容易ではありません。リマインダーメッセージは、お客様にプレッシャーを感じさせずに、考えを共有するようそっと促す、丁寧なフォローアップの役割を果たします。

*件名:ご意見をお聞かせください。1分で終わります こんにちは [名前] さん、 私たちの製品をお楽しみいただけていることを願っております。ご意見やご感想を共有していただけると幸いです。お客様のフィードバックは、製品の改善と継続的な提供に役立ちます。 こちらで簡単なアンケートにご協力ください: [アンケートリンク] わずか1分で終わります。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント:モバイル対応のアンケートを作成し、回答を増やすために、短くわかりやすい内容にしましょう。 割引やインセンティブを少し用意すると、より多くのお客様に参加していただけます。

10. 期限切れの電子メールのリマインダー

特に締め切りを追跡する場合は、大規模なチームの管理は困難を伴うことがあります。遅延はさまざまな理由で発生しますが、明確で確実なリマインダーは注意を再集中させ、タスクの優先順位付けを確実に行うことができます。

このような状況で使用できるリマインダー電子メールのサンプルを以下に示します。

*件名:対応が必要:[タスク/プロジェクト]の納期遅延 こんにちは [名前] さん、 [日付]が期日の[タスク/プロジェクト名]の件で、確認のご連絡を差し上げております。 遅延には正当な理由がある可能性があることは理解しておりますが、ステータスについて最新情報をお知らせいただく必要があります。 このプロジェクトは重要であり、スケジュール通りに進めることがすべてをスムーズに進めるために不可欠です。できれば、さらなる遅延を避けるため、[新しい期限]までに完了したいと考えています。 何か問題に直面している場合や、物事を前進させるためのサポートが必要な場合は、ご連絡ください。ご連絡をお待ちしております。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント: 期限に間に合わなかった場合のフォローアップでは、あいまいな表現ではなく現実的な新たな期限を提示しましょう。これにより、さらなる遅延を防ぐことができ、受信者にとってタスクの優先順位付けが容易になります。

11. 未提出の書類提出に関するリマインダー電子メール

コンプライアンス、オンボーディング、リクエストの処理など、書類に不備があると作業が滞る可能性があります。明確で丁寧なフォローアップは、受信者にリクエストを優先してもらい、迅速に行動してもらうことを確実にするでしょう。

このような状況で送るのに最適な穏やかなリマインダー電子メールは次の通りです。

件名:* 対応が必要:[目的]のための文書提出待ち こんにちは [名前] さん、 ただ、念のためにお知らせいたしますが、[文書名]はまだお送りいただいておりません。提出期限は[期日]となっており、契約書類の処理にはそれが必要です。 すでに送信済みの場合、この電子メールは無視してください。ただし、まだ書類を提出していない場合は、こちらのリンクを使用してアップロードしてください:[アップロードリンク]。 何かクエリや問題があれば、お気軽にご連絡ください。お役に立てるかもしれません。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント:24時間以内に書類が届かない場合は、フォローアップの自動電子メールを設定しましょう。

12. 迅速な対応を促すリマインダー電子メール

プロジェクトがチームメンバーの意見待ちで停滞している場合、丁寧かつ確実なリマインダーはプロジェクトを前進させるのに役立ちます。

やること:

*件名:プロジェクト名に関するご意見をお待ちしております こんにちは [名前] さん、 簡単なリマインダーです。[プロジェクト名]の[特定のタスク]について、まだご意見をお待ちしております。物事を進め、スケジュール通りに進めるには、あなたの専門知識が不可欠です。 サポートが必要な場合や、何か問題が発生して遅延が生じている場合はお知らせください。可能であれば、[新たな締め切り] までに最新情報をいただけると、作業を進めることができます。 ご意見をお待ちしております。 Best,[Your Name][Your Position][Company Name]

💡 プロのヒント: 口調は 礼儀正しく感謝の気持ちを込めたものにしましょう。穏やかなリマインダーは相手の時間を尊重していることを示し、相手が前向きに応答する可能性が高くなります。

これらのサンプルとは裏腹に、リマインダー電子メールの作成は最もワクワクするタスクではありません。特に、毎日何百通も送信する必要がある場合はなおさらです。

電子メールの生産性向上ツールを使用して電子メールを自動化することが、礼儀正しくプロフェッショナルなトーンを維持しながら時間を節約する唯一の方法です。

ClickUpが電子メールのリマインダーを効率化する方法

受信トレイは「やることリスト」ではありませんが、そう感じてしまうことは確かです。フォローアップの電子メールはまだ下書きのまま、クライアントの締め切りが迫り、支払期限を過ぎた請求書が遅延の原因となっています。これらすべてを管理することは現実的ではありません。

電子メールのワークフローを自動化し、整理するツールが必要です。ClickUpは、仕事のためのすべてのアプリで、散らばった電子メールを追跡可能なタスクに変える構造化されたシステムを提供し、手動でのフォローアップや締め切りの見落としによる混乱を解消します。ClickUpを使えば、やることリストを「ジャーン」リストに変えることができます! その方法を見てみましょう。

ClickUp 電子メールプロジェクト管理ツール

そして、このプラットフォームの中心となるのが、プロジェクト管理ツールClickUpの電子メール機能です。電子メールをワークフローとは別物として扱うのではなく、タスクやプロジェクトに直接統合します。

電子メールからタスクを作成するには、ClickUp電子メールプロジェクト管理を使用します。

クライアントへのフォローアップ、プロジェクトの最新情報、承認依頼など、すべてが1か所で接続され、受信トレイが過剰になることはありません。

今すぐClickUpと電子メールを統合し、以下のステップに従って電子メールのワークフローを自動化しましょう。

ClickUp Brainでリマインダー電子メールのリポジトリを作成

毎回ゼロからリマインダーメールを書くのは面倒で非効率的です。ClickUp Brainは、あらゆる状況に対応するプロフェッショナルな電子メールを瞬時に作成することで、電子メール作成の推測作業を排除します。

その仕組みは次の通りです。

✅ 電子メールを即座に作成: タスクのコメント欄で、スラッシュコマンド「/電子メール作成」を入力すると、Brainが起動します。 ワークフローを離れることなく、新しい電子メールを作成したり、既存の電子メールに返信することができます。

✅ 電子メールテンプレートを保存して再利用:よく使う電子メールをClickUpドキュメントに保存して、電子メールリマインダーテンプレートの構造化されたリポジトリを作成しましょう。

リマインダー電子メールやその他の文書を書くには、ClickUp Brain をご利用ください。

ClickUp フォローアップ電子メールテンプレート

さらに、ClickUpのフォローアップ電子メールテンプレートを使用すれば、時間を節約できます。このテンプレートには、さまざまな業界で仕事をする際に役立つ10以上の一般的な例が用意されています。

一言で言えば、

すべてのフォローアップ電子メールテンプレートを一元管理する :支払いリマインダー、ミーティングの確認、クライアントへの連絡など、さまざまなシナリオに対応する構造化された回答を準備しておく

簡単にフォローアップを追跡 :フォローアップすべきタイミングと相手を正確に把握し、機会損失を回避

期限内の回答のためのリマインダーを設定する :保留中の返信や期限切れのメッセージを追跡し続ける必要はありません。

フォローアップ電子メールの目標ごとにプロジェクトを作成する:異なるビジネスニーズに基づいてフォローアップタスクを構造化し、整理する

同じ電子メールを何度も書き直す代わりに、関連する電子メールテンプレートを呼び出し、詳細を調整して送信するだけです。

電子メールのワークフローを合理化するために自動化を設定し、カスタマイズする

ClickUp自動化では、カスタムフィールド、トリガー、アクションを設定できるため、手動で追跡やフォローアップの送信を行う必要がありません。どんなに忙しくても、自動化により、電子メールを時間通りに簡単に送信し続けることができます。

ClickUpの自動化機能で電子メールのワークフローを自動化しましょう。

電子メールの自動化の設定方法は次の通りです。

目的の場所に移動する :自動化を適用したいスペース、フォルダ、またはリストに移動します。

「自動化」にアクセス:右上の「自動化マネージャー」をクリック

*「電子メールの自動化」を参照:上部の「参照」をクリックし、左サイドバーから「電子メール」を選択

自動化を選択または作成する:既存の電子メール自動化を選択するか、トリガーとアクションを設定してカスタムの自動化を作成します。

*電子メールの詳細を設定する:送信元の電子メールアカウントを選択し、件名と本文をカスタマイズします。タスク名、期日、担当者などの動的フィールドを挿入して、各電子メールをパーソナライズすることができます。

保存して自動化:設定が完了したら、自動化を保存します。これで、定義したトリガーに基づいて自動的に実行されるようになります。

ClickUp電子メール自動化テンプレート

ClickUp電子メール自動化テンプレートは、ClickUpワークスペースに簡単に統合できるため、自動化がさらに簡単になります。このテンプレートには、シームレスなフォローアップとリマインダーのための事前構築されたトリガー、アクション、チェックリストが含まれています。

その方法とは:

自動電子メール用のタスクを作成する :フォローアップ電子 :フォローアップ電子 メールをClickUpタスク に変換することで、整理し、管理することができます。

*電子メールのトリガーとなる条件を設定する:タスクのステータス、期日、またはカスタム条件に基づいて電子メールを送信するタイミングを定義します。

電子メールコンテンツの共同制作 :チームと協力して、自動化された電子メールの草案作成、改善、パーソナライズを行い、送信前に完成させます。

パフォーマンスのモニタリングと追跡:送信済み電子メール、フォローアップ、および返信を常に最新の状態に保ち、すべてがスムーズに進行していることを確認する

電子メールのパフォーマンスを追跡し、最適化する

電子メールのワークフローを自動化したら、結果につながるように効率を追跡しましょう。ClickUpダッシュボードを使用して、フォローアップを監視し、エンゲージメントを分析し、自動化ルールを改善します。反応が低い場合は、より良い影響を与えるために、タイミング、件名、または電子メールのコンテンツを調整することを検討します。

ClickUpダッシュボードで電子メール自動化の効率を追跡

リマインダー電子メールのベストプラクティス

このブログを締めくくる前に、電子メールによるリマインダーで最大限のエンゲージメントを確保するためのベストプラクティスをいくつかご紹介しましょう。

*AIでパーソナライズ:受信者の名前をパーソナライズするだけではありません。AIを使用して、過去の行動、好み、エンゲージメント履歴に基づいてリマインダー電子メールを作成します。

*スパムのトリガーを避ける:緊急、期間限定、!、$、絵文字などの過剰な記号は、メールをスパムとしてフラグ付けする可能性があります。

*電子メールのスレッドを使用して文脈を維持する:毎回新しい電子メールを送信するのではなく、同じスレッド内で返信することで、過去のやり取りを可視化できます。

*電子メールを読みやすくする:電子メールを箇条書きに分割し、必要に応じて太字のテキストを使用する。

適切なタイミングで*:イベントの24時間前や締め切りの数日前など、最適なタイミングでリマインダーを送信しましょう。

ClickUpでビジネスリマインダー電子メールを自動化

適切なリマインダー電子メールは、受信者にアクションを起こさせる。

リマインダーの送信は、終わりのない単なる雑用のように感じられるかもしれませんが、そうである必要はありません。

ClickUp を使えば、電子メールの自動化に対応し、さまざまなシナリオのトリガーを設定し、AIが数秒で明確かつプロフェッショナルなリマインダーを作成することができます。

手動でのフォローアップはもう不要です。チャンスを逃すこともありません。すべてを軌道に乗せてくれる、楽な自動化です。

今すぐClickUpにサインアップして、無料でご利用ください!