素晴らしいビジュアルを作成するための30以上のDALL·E 3プロンプト

あいまいなプロンプトを入力して平凡なAIアートが得られるというループから抜け出せないでいる? 問題があるのはあなたではなく、あなたのプロンプトです。

DALL·Eプロンプトは設計図のようなものです。AIに仕事を与えるために基本的な情報を与えると、平均的な結果が出力されます。しかし、プロンプトをうまく作成すると、素晴らしい作品が完成します。

AIは創造性を置き換えるものではなく、それを強化する強力なツールです。アーティストやデザイナーは、スタイルの探究、コンセプトの洗練、アイデアの具現化をより迅速に行うためにAIを活用しています。

この30以上のプロンプトのリストは、DALL·Eをさらに進化させ、よりシャープでダイナミックな結果をロック解除するのに役立ちます。

さあ、創作を始めましょう。 🖌️

⏰ 60秒でできる要約 効果的なDALL·E 3プロンプトを作成することが、視覚的に素晴らしいAIアートを生成する鍵となります。適切なプロンプトは構造と明確性を提供し、AIが質の高い、詳細で、スタイル的に正確な画像を生成するよう導きます。 DALL·E 3プロンプトの例を30以上ご紹介します。 芸術スタイル: 印象派の絵画、超現実的な写真、超現実的な夢の風景 未来やSFのコンセプト: サイバーパンクの都市、AIが動かす大都市、宇宙の風景 ファンタジーや神話: 雄大なドラゴン、ギリシャ神話の神々、海中の人魚の王国 歴史の再解釈: ビクトリア朝のロンドンの探偵、武士、ルネサンスの工房 漫画や奇抜なテーマ: しゃべる動物、お菓子の世界、生きているおとぎ話の村 ポップカルチャーと映画のテーマ: ノワール映画のシーン、スペースウェスタン、レトロフューチャーの世界 自然と風景: 凍りついたツンドラ、魔法をかけられた森、火山の噴火 実験的で抽象的なプロンプト: 重力に逆らう都市、溶ける時計、人間とロボットの融合

*芸術スタイル:印象派絵画、超現実的な写真、超現実的な夢の風景

近未来的なコンセプト: サイバーパンクの都市、AIが動力源の巨大都市、エイリアンの風景

ファンタジーと神話: 威風堂々たるドラゴン、ギリシャ神話の神々、海底の人魚の王国

歴史の再解釈: ビクトリア朝ロンドンの探偵、サムライ戦士、ルネサンス時代の工房

漫画や奇抜なテーマ: しゃべる動物、キャンディの世界、生きているおとぎ話の村

ポップカルチャーや映画のテーマ: ノワール映画のシーン、スペースウェスタン、レトロフューチャーの世界

*自然と風景:凍りついたツンドラ、魔法をかけられたような森、火山の噴火

実験的で抽象的なプロンプト: 重力に逆らう都市、溶ける時計、人間とロボットの融合 *芸術スタイル:印象派絵画、超現実的な写真、超現実的な夢の風景

近未来的なコンセプト: サイバーパンクの都市、AIが動力源の巨大都市、エイリアンの風景

ファンタジーと神話: 威風堂々たるドラゴン、ギリシャ神話の神々、海底の人魚の王国

歴史の再解釈: ビクトリア朝ロンドンの探偵、サムライ戦士、ルネサンス時代の工房

漫画や奇抜なテーマ: しゃべる動物、キャンディの世界、生きているおとぎ話の村

ポップカルチャーや映画のテーマ: ノワール映画のシーン、スペースウェスタン、レトロフューチャーの世界

*自然と風景:凍りついたツンドラ、魔法をかけられたような森、火山の噴火

実験的で抽象的なプロンプト: 重力に逆らう都市、溶ける時計、人間とロボットの融合 より良いDALL E 3プロンプトを作成する方法: 具体的に: 主題、設定、スタイルについて詳細な説明を使用する プロンプトを構成する: 主題、アクション、環境、アートスタイルを明確に定義する さまざまなスタイルを試す: 芸術運動、照明、または構図に関する参照情報を組み込む 最適化のためにAIツールを使用する: ClickUp Brainは、より正確な結果を得るためにプロンプトのバリエーションを洗練し、生成するのに役立ちます。

具体的であること:主題、設定、スタイルについて、詳細な説明を加える

プロンプトの構造:主題、行動、環境、アートスタイルを明確に定義する

異なるスタイルを試してみましょう: 芸術運動、照明、構図などの参考情報を盛り込んでみましょう。

AIツールを使用して最適化:*ClickUp Brainは、より正確な結果を得るためにプロンプトのバリエーションを洗練し、生成するのに役立ちます。 具体的であること:主題、設定、スタイルについて、詳細な説明を加える

プロンプトの構造:主題、行動、環境、アートスタイルを明確に定義する

異なるスタイルを試してみましょう: 芸術運動、照明、構図などの参考情報を盛り込んでみましょう。

AIツールを使用して最適化:*ClickUp Brainは、より正確な結果を得るためにプロンプトのバリエーションを洗練し生成するのに役立ちます。 ホワイトボード: コラボレーションスペースでデザインコンセプトを視覚的に整理 Brain: AIアートプロンプトを即座に生成、改良、拡張 ドキュメント: AIプロンプト、フィードバック、クリエイティブリファレンスを保存、追跡、構造化 AIによるワークフロー: アイデア創出、デザインコラボレーション、コンテンツ作成を効率化 ClickUpはAI による創造性を簡単にします。コラボレーションスペースでデザインコンセプトを視覚的に整理AIアートプロンプトを即座に生成、改良、拡張AIプロンプト、フィードバック、クリエイティブリファレンスを保存、追跡、構造化アイデア創出、デザインコラボレーション、コンテンツ作成を効率化

ホワイトボード: 共同作業スペースでデザインコンセプトを視覚的に整理

Brain: AI アートプロンプトを即座に生成、改良、拡張

ドキュメント: AIプロンプト、フィードバック、クリエイティブな参照を保存、追跡、構造化

*AIを活用したワークフロー:アイデア創出、デザインコラボレーション、コンテンツ作成を効率化 ホワイトボード: 共同作業スペースでデザインコンセプトを視覚的に整理

Brain: AI アートプロンプトを即座に生成、改良、拡張

ドキュメント: AIプロンプト、フィードバック、クリエイティブな参照を保存、追跡、構造化

*AI によるワークフロー:アイデアの創出、デザインコラボレーション、コンテンツ作成を効率化

DALL·E 3の理解

DALL·E 3は、テキストプロンプトを非常に詳細で文脈を認識したビジュアルに変換するように設計された、AI駆動の画像生成におけるOpenAIの最新技術です。 これにより、アーティスト、マーケティング担当者、コンテンツ作成者の創造性が向上し、デザインプロセスが合理化されます。

主な機能は以下の通りです。

正確な画像生成: 詳細を正確に捉え、プロンプトと一致するビジュアルを生成

強化されたテキストレンダリング: 画像内に読みやすいテキストを生成し、ポスター、ラベル、書籍の表紙のデザインを改善します。

スタイル適応性: 特定の芸術スタイルに適応し、超現実的なものから抽象的な構図まで対応

インタラクティブな改良: ユーザーが画像を微調整できるようにすることで、構図、美しさ、グラフィックデザインのトレンドをより確実にコントロールできるようにします。

*倫理的な安全対策:有害または偏りのあるコンテンツをフィルタリングし、AIの責任ある利用を維持

📖 こちらもどうぞ:あなたのアートを向上させるミッドジャーニープロンプトの例

プロンプトをマスターすることが重要な理由

適切なプロンプトを作成することで、高品質な回答が生成されるかどうかが決まります。構造化されたプロンプトはモデルを導き、正確で関連性があり、創造的なアウトプットを確実にします。

AIアートプロンプトを改良する主な理由は次のとおりです。

より正確な結果: クリアされたプロンプトは誤解を減らし、期待通りの結果をもたらします。

*より高い創造性:特定の表現により、より想像力に富んだダイナミックな回答が促されます。

*一貫した結果:構造化されたプロンプトにより、AIアートジェネレーターの信頼性が向上し、高品質な出力を再現しやすくなります。

*より強力なコントロール:明確な指示により結果が形作られ、結果のランダム性や不整合性が最小限に抑えられます。

高速な反復: 正確なプロンプトにより試用版とエラーが削減され、調整にかかる時間を短縮

強化された問題解決:プロンプトの設計が綿密に行われているため、AIが複雑なアイデアを実行可能な洞察に分解するのに役立ちます。

🧠 豆知識:「DALL·E」という名前は、芸術家のサルバドール・ダリとピクサーのロボット「WALL-E」を組み合わせたものです。本質的には、テキストの記述に基づいて画像を生成できる創造的で想像力豊かな機械というアイデアと、シュールレアリスム芸術の概念をマージしたものです。

DALL·E 3プロンプトの例*

DALL·E 3は、シンプルなテキストの説明から素晴らしいビジュアルを生成することができます。その用途は、マーケティングキャンペーンやデザインプロジェクトからストーリーテリングまで、多岐にわたります。

さまざまなスタイル、テーマ、コンセプトに対応する30以上のDALL·E 3プロンプトを探索し、デザイナー向けのAIツールを活用しましょう。

芸術的なスタイル

1. 超写実的な写真: 深いしわ、青く澄んだ目、温かい笑顔を浮かべた老人の顔のクローズアップ写真。柔らかな自然光が彼の肌の質感を際立たせている。

2. 印象派の絵画: クロード・モネのスタイルで描かれた活気のある公園の風景画。柔らかい筆遣い、木漏れ日、春の午後を楽しむ人々

3. シュールな夢の世界: 本でできた浮遊城、光るクラゲが浮かぶ空、青と紫の幽玄な色調

DALL·E 3で生成された本の浮遊城

近未来的なコンセプト

4. サイバーパンクの大都市: ネオンが輝く夜の街、空飛ぶ車、ホログラフィックの看板、屋上に立つトレンチコート姿の孤独な賞金稼ぎ*

5. Alien world: 巨大な生物発光植物のある風景、3つの太陽のある空、光る川岸をさまよう奇妙な生き物

6. AIが動かす都市: ロボットと人間が共存する理想都市。クリーンエネルギーの高層ビル、自動運転の交通機関、未来的なスカイラインがガラス張りの川に映る*

写実的な理想都市

ファンタジーと神話

7. 雄大なドラゴン: *

8. 古代ギリシャの神々:オリンポス山に立ち、嵐の雲に囲まれ、稲妻を握りしめるゼウス*

9. 海底の人魚の王国: 海の底深くにある壮大な宮殿、サンゴ礁の間を人魚が泳ぎ、光る魚たちが泳ぐ

海底の人魚の王国

歴史の再解釈

10. ビクトリア朝時代のロンドン: ガス灯に照らされた霧の立ち込める通り、ロングコートとシルクハット姿の探偵が不可解な事件を捜査している

11. Samurai warrior: A fierce samurai standing on a battlefield, gripping a katana, wearing detailed armor, with cherry blossoms blowing in the wind

12. ルネサンス期の芸術家のアトリエ: スケッチ、未完成の彫刻、ろうそくの光で満たされた薄暗い作業場で、レオナルド・ダ・ヴィンチがモナ・リザを描いている*

モナリザを描くレオナルド・ダ・ヴィンチ

風変わりで漫画的なテーマ

13. アニマルカフェ: 猫がすべてを仕切る居心地の良いカフェで、子猫が他の動物たちに小さなテーブルでコーヒーをサーブする

14. 生きているおとぎ話の村: キノコが家となり、妖精が花びらの間を飛び、石畳の道で動物たちが言葉を交わす小さな村

15. アニメーションのキャンディの世界: チョコレートの川、ガムドロップの山、ロリポップの木など、すべてが食べられる風景*

風変わりなキャンディの世界

ポップカルチャーや映画のテーマ

16. 古典的なフィルムノワール: 白黒の探偵の場面、探偵が物陰から様子をうかがう中、街灯の下に立つ赤いドレスの謎めいた女性

17. スペースウェスタン: 埃っぽい異星でロボットの馬に乗った荒々しいカウボーイ、彼の背後に2つの太陽が沈む

18. レトロフューチャー:* ジェットパックを装着した人々が、クロームメッキの高層ビル群の間を飛び交う、1950年代風の未来像。

レトロフューチャーな都市

自然と風景*

19. 魅惑の森: 生物発光する木々、浮かぶランタン、隠れた妖精の小屋がある魔法の森

20. 火山噴火: そびえ立つ火山から溶岩が噴き出すドラマチックな瞬間。赤やオレンジ色に夜空を照らす

21. 凍てついたツンドラ地帯:* 頭上にはオーロラが舞い、果てしない氷の大地を一頭のホッキョクグマが歩いている。

歩き回る一匹のホッキョクグマ

芸術的なひねりを加えた日常の瞬間*

22. 雨の降る街路: ネオンライトに照らされた反射する通り、傘をさして歩く人々、雨粒が水たまりに波紋を作る*

23.居心地の良い本屋: 木製の棚、パチパチと燃える暖炉、椅子の上で丸くなって眠る猫が居る魅力的な本屋

24. 海に沈む夕日: 穏やかな波が岸に打ち寄せる平和なビーチ、空は深いオレンジ色と紫色に染まる

海に沈むフォトリアリスティックな夕日

実験的かつ抽象的なプロンプト

25. 人間とロボットの融合: 人間とアンドロイドの顔を半分ずつ組み合わせたデジタル肖像画。皮膚を走る光る回路線*

26. 重力に逆らう都市: 高層ビル群が逆さまに浮かび、光る橋で接続された夢のような空の大都市

27. 溶ける時計:サルバドール・ダリの芸術から着想を得た、ねじれた風景の上で時計が伸びたり溶けたりするシュールな世界

溶け出す時計のあるシュールな世界

楽しい、風変わりなアイデア

28. 中世の騎士に扮した猫: 重厚な鎧を身にまとった真剣な表情の猫が、小さな剣と盾を持って勇敢に立っている

29. 宇宙船を操縦する犬: 未来風の宇宙服を着たゴールデンレトリバーが、自信を持ってハイテク宇宙船を銀河に導く

30. 探偵トレンチコートを着たキリン: 背が高く真面目なキリンが古典的な探偵の衣装を身にまとい、虫眼鏡を手に事件を捜査している*

トレンチコートを着た真面目なキリン探偵

パーソナライズされたコンセプトプロンプト

31. 神話上の生き物としての自画像: ファンタジーにインスパイアされたデジタル絵画で、被写体は人間とドラゴンのハーフで、鳥瞰図で描かれている

32. 夢からインスピレーションを得た風景: 個人的な記憶に基づく視覚的に素晴らしい夢の風景で、現実と想像の要素が混在している

スチームパンクにインスパイアされた月面着陸の再解釈

33. オルタナティブヒストリーのイベント: 歴史的に重要な瞬間を未来的なひねりを加えて再創造したもの、例えばスチームパンクの世界での月面着陸など

34. シュールなアルバムカバー:深夜のネオンが光る都市の風景を機能させたシュールなアルバムカバー。未来的なスーツを着た人物が、渦巻く銀河と浮遊する音符で埋め尽くされた空を見つめながら、高層ビルの屋上に立っている。

DALL·E 3プロンプトの作成

DALL・Eのプロンプトをうまく活用すれば、漠然としたアイデアを詳細で視覚的に印象的な画像に変えることができます。 課題は、AIの創造性をリミットすることなく導く明確な指示を提供することです。

では、DALL·Eプロンプトをどのように改良し、構造化すれば、明確で創造性があり、最適化された最良の結果が得られるのでしょうか?

それでは、鍵となるステップを分解してみましょう。 ⚒️

ステップ#1: まずは明確なアイデアから*

あいまいなプロンプトでは、一貫性のない結果が生成されます。 文字を入力する前に、自分が何を求めているのかを明確にしましょう。

*コンセプトを定義する:未来都市の風景を想像していますか?超現実的な夢の国?超現実的な肖像画? 見たいものを明確にしましょう。

鍵となる要素を特定する:主題、設定、雰囲気、スタイルを考慮する。より多くの詳細を含めれば含めるほど、AIはあなたのビジョンをより正確に捉えることができます。

📌 例:目標は猫の画像を生成することだとします。 「椅子に座っている猫」のような漠然としたプロンプトでは、このような画像が生成されます。 椅子の上の猫

さらに磨きをかけることができます。

*「ふわふわの白いペルシャ猫が、深いワインレッドのビロードのアームチェアの上で優雅に横たわっている。そのエメラルドグリーンの目は、薄暗いキャンドルの光の中で輝いている。ビクトリア調の部屋は、手の込んだ木彫り細工、深みのあるエメラルドグリーンとゴールドの壁紙、重厚なビロードのカーテンで飾られている。19世紀の油絵の傑作スタイルで描かれたこの場面は、柔らかな筆使い、温かみのある照明、豊かな質感のある雰囲気を特徴としています。

以下が洗練された結果です。

猫が座っている画像の強化

違いがわかりますか? これらの詳細情報を提供することで、DALL·Eは意図された美的感覚を理解しやすくなります。

💡 プロのヒント: 入力プロンプトには、質感、画質、鮮やかな色、素材、雰囲気を強調するような形容詞を使用しましょう。「きらめく」、「素朴」、「混沌」などの言葉は、画像に深みを加えます。

ステップ#2:より良い結果を得るためのプロンプトの構造

プロンプトを明確なセクションに分けることで、精度が向上します。便利なフォーマットには以下のようなものがあります。

主題: 画像に写っているのは誰か、何なのか? 具体的に! 「キツネ」というようなプロンプトではなく、「緑色の鋭い目をした赤いキツネ」のように詳しく書くことができます。

アクション: 何が起こっているのでしょうか?動きを加えることで画像がダイナミックになります。「剣を抜く騎士」は、「騎士」よりも魅力的です。

設定: どこで起こっていることですか? 雰囲気を出すために背景を説明してください。「霧のかかった魅惑の森」と「洗練された近代的な高層ビル」では、まったく異なる印象を受けます。

スタイル:どのようなスタイルにしますか?「ヴィンテージな油絵」や「活気あふれるサイバーパンクのイラスト」*など、スタイルを定義すると、人工知能がイメージを正確に表現するのに役立ちます。

📌 例: 鋭い金色の目をした賢い老フクロウ (主語) ねじれた木の枝にとまり、月を見つめる (動作) 蛍が光る霧深い森 (設定)。 暗いファンタジーのデジタル絵画のような、豊かなテクスチャ (スタイル) に仕上げましょう。 生成された画像は次のとおりです。 神秘的な設定のフクロウ

ステップ#3: 異なるスタイルを試してみましょう

DALL·E 3は多様性を好むので、さまざまなものを混ぜ合わせても大丈夫です!

芸術的なスタイルを探求:*「油絵」、「デジタルコンセプトアート」、「木炭画」などのフレーズを試してみましょう。

予想外のアイデアを組み合わせる: 未来のサイバーパンクの世界と古代エジプトの建築を混ぜ合わせたらどうなるでしょうか?試して確かめてみましょう!

ダイナミックなアクションを使用する:「鎧を身にまとった騎士」ではなく、「光る鎧を身にまとった騎士が機械のドラゴンに乗り、嵐の空を飛んでいる」と表現してみましょう。これにより、イメージに動きと深みが加わります。

📌 例:「ネオンが灯る古代エジプトの都市。輝くピラミッドとロボットのスフィンクス。嵐の空を無人機が飛び交う中、ハイテクなローブをまとった未来のファラオが神殿の入り口に立っている。映画のようなデジタルコンセプトアート。」 以下が結果です: 古代エジプトの都市

💡 プロのヒント:特定のアーティスト、テクニック、または期間を参考として追加すると、出力が洗練されます。映画のような効果を狙うには、「*1940年代のノワール映画の1シーン、煙の立ち込めるジャズクラブで探偵が映っているもの」のようなDALLE 3プロンプトを試してみてください。

ステップ#4:AIによるプロンプト生成支援を使用する*

プロンプトの完成に悩んでいませんか?プロンプトの改良に時間をかけすぎている場合、AIの時間短縮機能の恩恵をあまり受けていない確率が高いです😅

もし、AIがあなたのために最も具体的で詳細かつ関連性の高いプロンプトを生成してくれる無料アプリがあるとしたら、どうでしょうか?

はい、正しく聞こえました。

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、ヘルプチャットを組み合わせた、仕事のためのすべてが詰まったアプリです。すべてはAIによって動力を与えられ、より速く、よりスマートに仕事をこなすことができます。

ClickUp Brainでプロンプトを拡張し、洗練させましょう。

ClickUp Brainは、ClickUpに内蔵されたAIアシスタントで、さまざまなワークフローの生産性を向上させます。DALL·E用のプロンプトの生成、改良、最適化を支援し、時間を節約し、結果を改善します。

例えば、大まかなプロンプトが「未来都市」とあったとします。ClickUp Brainはこれを「空飛ぶ車が走り、ガラス張りの高層ビルがそびえ立ち、空にはホログラフィックの看板や映画のような照明が映し出される、広大な未来都市」と拡張することができます。このレベルの詳細さによって、AIのアウトプットが改善されます。

ClickUp Brainは、手動で作成するよりもはるかに高速で、プロンプトの複数のバリエーションを生成します。

📌 例:目標がファンタジーの風景を作成することだとします。「魔法の森」と入力すると、次のようなバージョンが返される可能性があります。

ClickUp Brainを使用して、複数のプロンプトバリエーションを生成する

💡 プロのヒント:AIプロンプトテンプレートを使用すると、コンテンツや画像の生成プロセスをスピードアップし、一貫性を維持することができます。テンプレートから始めて、ビジョンに合うように鍵となる詳細を調整します。テンプレートが「壮大な城」と指示している場合、「崖の上にそびえ立つ古代の石造りの城、風になびくバナー、黄金の夕焼けに照らされた、ファンタジーイラスト」とより詳細に指示します。

ClickUpの機能がAIプロンプトの生成にリミットされていると思うなら、考え直してください。

デザインプロジェクトは混乱しがちです。ファイルが散乱し、フィードバックが電子メールに散らばり、修正が延々と続きます。

ClickUpデザインプロジェクト管理ソフトウェアがそれを解決します。 🤩

ClickUpは、内蔵のドキュメント、ホワイトボード、校正ツールにより、デザインファイル、フィードバック、承認を1か所に集約します。 🎨✨

クリエイティブなタスクに直接スレッド形式のコメントを付けてチームメンバーにタグ付けし、フィードバックや最新情報を共有することで、散在する電子メールやコミュニケーションの行き違いを排除できます。 改訂の追跡と通知を自動化することで、最も忙しいデザインスプリントでも抜け漏れを防ぎます。 🔄 ✅

アイデア、タスク、締め切り、そして作業をスピードアップするAI搭載ツールなど、すべてが1か所に集約されます。アプリを切り替えるのに時間を費やす必要はもうありません。チームは更新を追うのではなく、クリエイティブな作業に集中できる、クリーンで整理された作業スペースが手に入ります。

グラフィックデザインとクリエイティビティ管理におけるAIにどのような影響を与えるのか見てみましょう。

インタラクティブなキャンバスでアイデアを形に

ClickUpのホワイトボードを使ってデザインアイデアを整理する

ClickUpホワイトボードは、チームがデザインコンセプトを整理し、ビジュアル的にムードボードを作成できるデジタルブレインストーミングスペースです。

これらは、固定されたホワイトボードとは異なり、ユーザーが付箋メモを追加したり、アイデア間の接続を描いたり、ブレインストーミングしたアイデアを直接ClickUpタスクに変換して実行可能な状態にすることもできます。すべてがリアルタイムで更新され、シームレスなコラボレーションを実現します。

例えば、ウェブサイトのリニューアルに取り組むブランディングチームは、ホワイトボードを使用して、アイデアボードに色使い、タイポグラフィの選択肢、UIスケッチをレイアウトすることができます。さまざまなアプリを切り替える代わりに、すべてを1か所にピン留めし、作業を進めながらコンセプトを洗練させることができます。

ClickUpは、当社のデザイン業務の拡大に不可欠な存在です。新しいデザイナーは以前よりも早く成長し、当社の管理チームは作業負荷と目標について新たなレベルの洞察を得ています。

ClickUpは、当社のデザイン業務の拡大に不可欠な存在となっています。新しいデザイナーは以前よりも早く成長し、当社の経営陣は作業負荷と目標について新たなレベルの洞察力を得ています。

AIによるコンセプト生成を必要な場所で

ClickUpホワイトボード内でAIによるデザインコンセプトを生成

ClickUp Brain を使えば、ホワイトボードはアイデアを生み出すスペース以上のものになります。クリエイティブな遊び場になるのです。プロジェクトにAIアート画像が必要ですか?テキストプロンプトを入力するだけで、BrainがAIによる画像をあなたの作業スペース内に生成します。

例えば、広告キャンペーンを手がけるクリエイティブチームは、製品コンセプトのアイデアを練り、Brainを使ってAI生成のビジュアルでそのアイデアを具現化することができます。 組み込みのブレインストーミングテンプレートは、画像作成に取り掛かる前に思考を整理するのに役立ちます。

もし最初の結果が適切でなかった場合はどうすればいいのでしょうか? 問題ありません。ClickUpを離れることなく、プロンプトを微調整したり、バリエーションを探索したり、ビジョンを微調整したりすることができます。

📮 ClickUp Insight:回答者の37%が、執筆、編集、電子メールなど、コンテンツ作成にAIを使用しています。しかし、このプロセスでは通常、コンテンツ生成ツールや作業スペースなど、さまざまなツールを切り替える必要があります。 ClickUpを使用すると、電子メール、コメント、チャット、ドキュメントなど、ワークスペース全体にわたってAIによる執筆支援を受けることができます。また、ワークスペース全体の文脈を維持しながら作業を進めることができます。

AIを活用して個人の生産性を向上させるその他のユースケースについて興味がある方は、こちらの短いビデオをご覧ください。

すべてのプロンプト、参照、フィードバックメモを1か所にまとめてください。

ClickUpドキュメントを使用してデザインプロンプトを共同制作

ClickUpドキュメントは、チームのコマンドセンターとして機能し、デザインプロンプト、プロジェクトの詳細、チームのフィードバックを保存するのに最適です。すべてがワークフローに接続されているため、タスクをリンクしたり、チームメイトにタグ付けしたり、リビジョンをリアルタイムで追跡したりすることができます。

ソーシャルメディアチームが季節ごとのキャンペーンを企画しているとします。 デザインプロンプト、クリエイティブテクニック、メモなどをドキュメントに記録することができます。 早送りで来年になり、ゼロから始めるのではなく、過去のデザインがきちんと整理されたリファレンスが手に入るので、キャンペーン全体でブランドの一貫性を保つことが容易になります。

📖 こちらもどうぞ:Dall Eの代替案

ClickUpでプロンプトと創造性を維持する

AIが生成した最終画像を平均的なものから素晴らしいものへと変える鍵となるのは、強力でシンプルなプロンプトです。写実的な画像や超現実的な夢のような画像など、どのような画像を目指している場合でも、適切な詳細情報を与えることで、DALL·E 3はアイデアを現実のものにすることができます。

しかし、素晴らしいビジュアルを作成するのは始まりに過ぎません。プロジェクト管理、アイデアの洗練、リビジョンの追跡はすぐに複雑になる可能性があります。

仕事のためのすべてが詰まったアプリClickUpは、すべてを1か所にまとめて管理し、ブレインストーミング用のホワイトボード、プロンプトを洗練させるClickUp Brain、フィードバックを整理するドキュメントなど、より自由な作業を実現します。

素晴らしいアートには素晴らしいワークフローがふさわしい。今すぐClickUpに登録しよう! ✅