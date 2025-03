2025年に探検すべきホタルAIのトップ10代替案

Fireflies AIは、バーチャルミーティング用のトップAIツールの1つであることは疑いようがありません。メモを取ったり、要約を作成したり、コラボレーションを促進したりするバーチャルアシスタントとして機能します。しかし、Firefliesに登録すると、その忙しないインターフェースに少しがっかりするかもしれません。また、使用を開始すると、ミーティングメモに不正確さやエラーが発生する可能性があります。

すでにこのような問題に直面している方は、このブログが最適です。このブログでは、厳選したFirefliesの代替品トップ10をご紹介しています。最後までお読みいただくと、これらのツールのどれがすべての要件を満たしているか分かります。

## ⏰Here are the top 10 Fireflies AI Alternatives: 1./%href/Fathom:Otter.ai:Avoma:Grain: ミーティングクリップの作成とチームの同期に最適]() 、2023年には19.5億米ドルの価値があったと評価され、2031年には118.8億米ドルに達すると予想されています。 ユーザーフレンドリーなUIと人気の生産性ツールとの統合により、さまざまな種類の中でも「ミーティングオーガナイザー」セグメントが市場を独占しています。 ## Fireflies AIの代替製品を一目で

より深く掘り下げる前に、トップ10のツール、その主な機能、そしてそれらが最適なビジネス構造について、少しだけご紹介しましょう!Fireflies AIの代替ツール 際立った機能 最適なビジネス構造 ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

| ClickUp | メモを取ったり、共同作業を行ったり、共有したり、タスクを直接メモから作成したりできる、接続されたミーティングエコシステムを構築します。プロフェッショナル、中小企業、企業向け

| Avoma | ミーティングや通話の分析を行い、その質を向上させます。大規模な企業チーム向け。

| tl;dv | カスタムAIレポートとダッシュボードを生成し、すべてのミーティングの洞察を1か所でビュー表示可能。中規模から大規模チーム向け。

| Chorus.ai(コーラス・ドット・エーアイ)| 通話を録音し、洞察を抽出、会話を分析して取引の成功可能性を判断する。大規模組織の営業および収益チーム。 ### 10 Best Fireflies AI Alternatives to Use ### 1. ClickUp(ベストAI搭載のミーティング、タスク管理、コラボレーションツール) ミーティングの書き起こし、アジェンダの管理、ClickUp でのコラボレーション

ミーティングレコーダー以上の機能を持つツールをお探しですか? それなら、/href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker AI Notetaker /%href/ that lives in your calendar! この便利なツールがメモを取ってくれるので、ミーティングに集中することができます。 Fireflies AIは主にAIによる書き起こしツールですが、Avomaは基本的な書き起こしサービスにとどまりません。Avomaは、ミーティング管理ツールであり、電話のスケジュール管理、Avomaは会話インテリジェンス機能で知られており、ミーティングの詳細な分析を提供します。コールのスコアリングを自動化して品質を向上させ、営業チームにリアルタイムの回答を提供し、チームのフィードバックとパフォーマンスを追跡することができます。 #### Avomaの主な機能 60以上の言語で、コールとミーティングのリアルタイムのトランスクリプトを取得 AIを使用してミーティングの要約と次のステップを数分以内に伝えるフォローアップ電子メールを生成 tl;dvは、Zoom、Teams、Google Meetなどのミーティングプラットフォームに直接接続し、すべてのミーティングの録画という重労働を担うスマートなミーティングアシスタントです。AIによる会話の要約やハイライトを作成したり、詳細なトランスクリプトを取得したり、トランスクリプト内の特定のセグメントにジャンプしたり、重要な瞬間をタグ付けしたり、クリップを作成して共有したりできます。

Fireflies AIとは異なり、このツールではレポート作成のテーマやテンプレートをカスタマイズして、ミーティングの洞察を好みの方法で提示することができます。 最もクールな機能は? tl;dvは毎日の終わりにやることリストの要約を送信し、物事を簡単にします。 #### tl;dvの主な機能 * ミーティングからクリップを作成し、それらを1つのリールにまとめて、複数のクリップでチームチャットをスパムしないようにする

後で再確認したい重要なミーティングのセグメントにタイムスタンプを付け、チームメイトをディスカッションに招待する スピーカーの洞察(平均発言時間、最長モノローグ、質問など)を取得する #### tl;dv リミット 無料バージョンを使用している場合、ミーティングにtl;dv ボットが表示されないことがある * モバイル版はデスクトップ版よりも直感的に操作しにくく、外出先でのミーティングの録画が難しい

ミーティングの録画再生ビューアーに不具合がある #### tl;dv の価格 *Free forever Pro : 1席あたり月額29ドル *Business: 1席あたり月額98ドル *Enterprise: カスタム価格 tl;dv の評価とレビュー *G2: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: レビューなし #### tl;dvについて実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか? > Sending TLDV to meetings I can’t attend and using the transcript feature has given me a huge boost in productivity. Being able to quickly navigate to tricky parts of a conversation and recap at speed about complex chats has been a game changer. Their support has been excellent and the price point makes sense. I now use it in every meeting.しかし、議事録機能の拡張を望んでいます。tl;dvユーザーであるかどうかに関わらず、ミーティングの鍵となるポイントを簡単にエクスポートしてチームの誰とでも共有できるようにしてほしいのです。また、すべてのプラットフォームで録音が可能というわけではないので、スクリーン/オーディオレコーダーとして使用でき、そこから議事録を抽出できれば素晴らしいと思います。G2レビュー📖 続きを読む: _via/href/ https://www.gong.io/Gong/%href/Gongは、ミーティングの録音と営業インテリジェンスを融合したものです。https://clickup.com/blog/ai-transcription-tools//AIによる書き起こしツール/%href/であり、 ) 最低でも5回のフォローアップ電子メールまたはその他のフォームでの連絡が必要です。AIミーティングツールを使用すれば、最小限の努力で素早くフォローアップ電子メールを作成できます。 ### 9. Tactiq(リアルタイムの自動文字起こしに最適) via /href/ https://tactiq.io/ Tactiq /%href/ Tactiqは、ミーティングにボットを参加させることなく、ライブミーティングを録音、書き起こし、要約するミーティングアシスタントです。このツールは、会話を追跡し、次のステップを決定する洞察を得るための構造化されたミーティングメモを提供します。

ミーティングをリアルタイムで書き起こし、通話中にメモをハイライト表示し、参加者にライブトランスクリプトを通知します。また、ミーティング中のスクリーンショットを撮影し、アクションアイテム、フォローアップ電子メール、パーソナライズされたAIクエリによるカスタムインサイトを生成することもできます。 #### Tactiqの主な機能 トランスクリプトにスクリーンショットを追加し、トランスクリプトを要約、まとめ、進捗更新に変換することで、より生産的なミーティングを実現 undefined 発言者を識別した参加者別のトランスクリプトの分析結果を取得 Tactiq AI を使用して質問、Jira チケットの作成、タスクの割り当て #### Tactiq のリミット 分析機能は基本的なもの 時折、書き起こしされた単語が不正確になる 無料バージョンでは、1か月あたり10件のトランスクリプトのみ #### Tactiq の価格

無料 Pro : ユーザーあたり月額12ドル *チーム : ユーザーあたり月額20ドル * 企業 : カスタム #### Tactiqの評価とレビュー * G2: レビューが不十分 * Capterra: レビューが不十分 #### Tactiqについて実際のユーザーはどのようなことを言っているのでしょうか?



Tactiqには、Google、Microsoft、Zoomなど、さまざまなオンラインミーティングプラットフォームからミーティングを保存し、AIを使用して要約する、信じられないほどシンプルかつ優れた機能があります。 ほとんどの「AI技術」が過大評価されている時代にあると私は考えています。そのため、その価格設定は不合理です。私は有料ユーザーではないので、無料の文字起こし機能のみを使用し、ClickUp AIを使用してすべてを要約しています。簡単に言えば、本当に高価です。 G2レビュー

📮ClickUp Insight: 知識労働者の83%は、チームのコミュニケーションに主に電子メールとチャットを使用しています。しかし、これらのツール間の切り替えや情報検索に費やす時間は、一日の仕事のほぼ60%を占めています。 undefined プロジェクト管理、メッセージ、電子メール、チャットがすべて1か所に集約! 集中管理して活性化させましょう!

### 10. Chorus.ai (ディールベースの会話インテリジェンスに最適)

via /href/ https://www.zoominfo.com/products/chorus Chorus.ai /%href/ Chorus.aiはFirefliesと同様の文字起こし機能を備えています。 ミーティングを録音し、文字起こしし、要約して、発言者を識別し、議事録をダウンロードできます。 また、重要なミーティングのセグメントを切り取って、参加者に直接送信することもできます。

ただし、Fireflies AIとは異なり、Chorus.aiは会話をリアルタイムで分析し、ピッチや戦略に役立つ実行可能な洞察を提供します。このツールは、電話、ビデオ通話、電子メールなど、すべての会話を取得し、それらを分析して取引の可能性を判断します。 #### Chorus.aiの主な機能 * 営業電話の書き起こし、洞察の抽出、通話録音の評価を行い、その影響力を判断する

対話型レポートとダッシュボードを使用して、営業電話の分析と従業員およびチームのパフォーマンスを表示 録音されたピッチのビューを確認し、改善が必要な領域を特定 #### Chorus.ai の制限 ミーティングの要約には詳細な情報が不足しているため、ユーザーはトランスクリプトを再確認する必要があり、フラストレーションが溜まる可能性がある Chorus は、リキャップ、要約、およびアクションアイテムでアイテムを繰り返すことが多いため、徹底的な確認と編集が不可欠となる レポート作成とダッシュボードのカスタマイズ機能にリミットがある

大量のデータを処理する際にはソフトウェアの動作が遅くなり、パフォーマンスに影響が出る #### Chorus.ai の価格 カスタム価格 #### Chorus.ai の評価とレビュー G2: 4.5/5 (2,900件以上のレビュー) *Capterra: 4.5/5 (60件以上のレビュー) #### Chorus.ai について実際のユーザーからはどのような評価が寄せられているのでしょうか?

_ミーティングが終わるとすぐに、同僚や他の人たちと共有する鍵となるポイントを書き留めたミーティングの書き起こし文が用意できます。余分な時間をかける必要はなく、あっという間に終わります。また、自分のカメラを通して行われた数回のビデオ会議の書き起こしもやりましたが、数分で書き起こし文が完成しました!しかし、便利な機能があるにもかかわらず、まだ改善が必要な分野がいくつかあると感じています。例えば、新しいユーザーに参加を依頼すると、複雑で圧倒的なユーザーインターフェースのために、適切な操作方法を説明しなければならず、ナビゲーションが難しくなります。レポート作成やダッシュボード作成のためのプラットフォームのカスタマイズオプションもリミットがあり、特に大量のデータがある場合にはパフォーマンスの低下につながります。 G2 レビュー 📖 続きを読む: undefined ## ミーティングアシスタントとしてClickUpを選択 ミーティングは一日中忙しくさせられ、非生産的になる可能性がありますが、適切なAIミーティングツールがあれば、その負担を軽減できます。 つまり、ビジネスに最適なFireflies AIの代替品を選ぶことが重要です。

ビジネスニーズを考慮し、効果的なミーティングを実現する理想的なツールを見つけましょう。例えば、基本的な文字起こしツールをお探しの小規模なチームであれば、TactiqのAI機能をお試しいただけます。同様に、セールスコールの質を向上させたい企業であれば、AvomaやChorus.aiをご検討ください。

仕事のためのすべてが揃ったアプリをお探しなら、ClickUpをお選びください。ミーティングの記録、Clipの共有、ミーティングの概要やレポートの作成、ミーティングメモから直接プロジェクトタスクを作成など、ClickUpにはすべて揃っています!/href/ https://clickup.com/signup ClickUpにサインアップして、より生産性の高いミーティングを実現しましょう!/%href/