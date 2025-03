カスタマーサポートを変革するヘルプスカウトのトップ10統合

ビジネスを成功させるには、顧客を満足させる必要があることは周知の事実です。顧客体験こそが究極の差別化要因なのです。このような顧客第一主義の考え方が、Help Scoutのようなツールの普及につながりました。

Help Scoutは、あらゆる顧客とのやり取りのハブとして機能する総合的なカスタマーサポートプラットフォームです。 優れたツールと機能のセットを提供していますが、統合によりさらに強力な機能を実現できます。 それでは、Help Scoutを次のレベルに引き上げる10のアプリ統合についてご説明します。 Help Scoutの統合で何を重視すべきか? Help Scoutの統合を検討する際に念頭に置いておくべき点をいくつかご紹介します。

シームレスな統合 :Help Scout と統合するソリューションは欲しいが、より大きなデジタルインフラについてはどうだろうか? システムは、顧客関係管理(CRM)やリードナーチャリング、エンゲージメントなど、ビジネス活動で使用する他のツール、プラットフォーム、テクノロジーと互換性がある必要がある。

2024年に使用する10のベストなHelp Scoutインテグレーション Help Scoutインテグレーションの分析方法が理解できたら、時間をかける価値のあるものを検証してみましょう。 ### 1. ClickUp undefined

一見すると、ClickUpとHelp Scoutは相性が悪そうに見えますが、実際は異なります。ワンストップのプロジェクト管理ツールであるClickUpは、Help Scoutの価値をさらに引き出す強力なアドオンです。あらゆるビジネス活動はプロジェクトに変換でき、カスタマーエクスペリエンス管理にも同じことが言えます。プロジェクト管理ツールは、顧客からの問い合わせへの対応、問題の共同解決、顧客フィードバックの製品開発チームへの伝達、そしてビジネス全体の効率改善に役立ちます。

このような結果を達成するのに役立つClickUpの機能の概要は次のとおりです。 #### タスク管理

ClickUpタスクを使用してクエリをチケットに変換する あとは、タスクの割り当て、優先度の定義、期限の設定、コメントの追加、タスクの追跡を行うだけで、顧客からのすべての問い合わせを解決できます! #### ドキュメント管理 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif ClickUp ドキュメントをワークフローに接続 /%img/ *カスタマイズ可能なワークスペース: 作業量を /href/ https://clickup.com/features/views ClickUp ビュー /%href/(作業量、リスト、ボード、カレンダーなど)で自由にデザインし、プロジェクトを完全に可視化できます。 * マインドマップ: undefined から開始するか、すでに完了したタスクを利用する * カスタムフィールド: /href/ https://clickup.com/features/custom-fields ClickUpカスタムフィールド /%href/ をタスク、プロジェクト、ドキュメントに追加して、より正確なデータ整理と追跡を行う #### ClickUpのリミット

機能のリストが長すぎて、このプラットフォームを最大限に活用できないと感じるかもしれません。 組み込みのチャット機能は、専用のコミュニケーションプラットフォームほど直感的ではないかもしれません。 #### *ClickUp の価格 Free Forever Unlimited: ユーザー1人あたり月額7ドル *Business: ユーザー1人あたり月額10ドル *Enterprise: カスタム価格

ClickUp Brain はすべての有料プランで利用可能で、ワークスペースメンバー1人あたり月額5ドルです。 #### ClickUpの評価とレビュー G2 : 4.7/5.0 (9,392件のレビュー) *Capterra: 4.6/5.0 (4,009件の投票) ### 2. Freshbooks via /href/ https://www.freshbooks.com/blog/project-profitability Freshbooks /%href/

Freshbooksは請求書作成ツールとしてスタートしましたが、現在では、フル機能を備えた複式簿記のクラウドベース会計ソフトウェアとなっています。中小企業向けに設計されたこのソフトウェアは、請求書作成、支払い受け取り、経費追跡、請求可能時間の追跡、財務レポート作成など、さまざまな業務を効率化します。ヘルプデスクソフトウェアと統合すると、この会計ツールはサポートチームがチケットから直接請求または請求情報を表示できるようになります。

この会計ツールは、ヘルプデスクソフトウェアと統合することで、サポートチームがチケットから直接請求や請求情報を表示できるようになります。 #### Freshbooksの主な機能 請求書作成、会計、支払い、経費、時間管理、プロジェクトの実現可能性、レポート作成など、さまざまな用途で使用可能 クライアント情報、請求書、プロジェクトの詳細、会話、レポートなどを1か所にまとめて管理 * 見積もりをカスタムし、電子署名を使用してワンクリックで承認を取得

見積書を請求書に変換し、クライアントの希望する支払い方法に従って前払い金または支払いを受け付ける データに基づく洞察力を活用してプロジェクトの収益性を測定し、コストを削減して利益率を向上させる #### *Freshbooksのリミット チームメンバーを追加すると、Freshbooksの総費用が増加する カスタムレポート作成機能が不足しており、テンプレートも柔軟性に欠ける モバイルアプリが弱い #### Freshbooksの価格

Lite: $19/月 *Plus: $33/月 *Premium: $60/月 *Select: カスタム価格 チームメンバーは、1ユーザーあたり月額11ドルで追加可能。 #### Freshbooksの評価とレビュー G2 : 4.5/5.0 (705件のレビュー)

https://www.shopify.com/blog/what-is-shopify_ Shopify /%href/ Shopify は、ビジネスがオンラインでの存在感を管理できる人気のeコマースプラットフォームです。プロフェッショナルなオンラインストアの作成からフィジタル(フィジカル+デジタル)店舗の管理まで、Shopifyはビジネスのデジタル化と販売の集中化に最適な方法です。 ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、ストアオーナーは商品リストの作成、在庫管理、注文処理を迅速に行うことができます。 また、ビジネスがオーガニックまたは有料のアウトリーチを行うのに役立つマーケティングツールが組み込まれています。 ネイティブのブロードキャストツールやサードパーティの

/href/ /blog?p=110567 カスタマーコミュニケーション /%href/ チャネルを使用して顧客を惹きつけ、売上を維持することができます。 #### Shopify の主な機能 Online Store Editor または Hydrogen & Oxygen のストアビルダーを使用して、数回のクリックでフル機能のオンラインストアを設定 オンラインマーケットプレイスやソーシャルメディアなど、複数の販売チャネルでストアのプロモーションや商品の販売が可能

Shopify Checkout(オンライン)およびShopify POS(オフライン)を使用して支払いを受け付ける 60以上のレポート作成機能を活用して、店舗のパフォーマンスを追跡し、最適化し、機会を最大限に活用する Shopify POSを使用してオンラインストアと実店舗を接続する #### Shopifyのリミット 店舗のカスタム化やショップのユーザーエクスペリエンスのパーソナライズに柔軟性が欠けている

商品カタログが大規模なビジネス、アプリの統合が多いビジネス、サブスクリプションモデルのビジネスには適さない可能性がある。 費用がすぐに高額になる可能性がある。 #### *Shopify の価格 Basic: $29/月 *Shopify: $79/月 *Advanced: $299/月 *Plus: $2,300/月 #### Shopify の評価とレビュー

G2: 4.4/5.0 (4,520件のレビュー) *Capterra: 4.5/5.0 (6,286件の投票) ### 4. CircleLoop via /href/ https://help.circleloop.com/circleloop-analytics-call-activity CircleLoop /%href/

CircleLoopは英国を拠点とするビジネスクラウド電話システムです。Help Scoutと併用することで、コミュニケーションを効率化し、コールの可用性とアクセシビリティを向上させ、ビジネスの拡大につなげることができます。CircleLoopをビジネスワークフローに統合することで、デスクトップ、スマートフォン、タブレットなど、どのデバイスからでも電話の発信や受信が可能になります。また、あらゆる規模のビジネスに効果的なコール管理を実現します。スマートコールルーティングやボイスメールのテキスト化などの機能により、エージェントは顧客対応において常に一歩先を行くことができます!

CircleLoop の主な機能 英国のローカル番号を使用して、通話の発信・着信が可能 インバウンド/アウトバウンド通話、転送、転送、リダイレクト、ボイスメールなど、幅広い通話機能を利用可能 通話を録音し、データに基づく分析機能を使用して、チームや個人のパフォーマンスを分析 クリックトゥコールボタンをビジネスウェブサイトに埋め込み #### CircleLoop のリミット

着信拒否、断続的な遅延、転送中の問題により通話品質が低下する可能性がある IVR およびコールルーティングの設定は複雑であり、特にミラーリング番号を使用する場合はその傾向が強い #### *CircleLoop の価格 従量制:ユーザー1人あたり月額5ポンド+VAT * 無制限:ユーザー1人あたり月額15ポンド+VAT

追加番号およびVIP番号は、ユーザー1人あたり月額2ポンド(+ VAT)および3ポンド(+ VAT)で利用可能です。 #### CircleLoopの評価およびレビュー G2 : 4.3/5.0(12件のレビュー) *Capterra: 4.6/5.0(11票) ### 5. Pipedrive via undefined Pipedriveは、カスタマージャーニーを視覚化する顧客関係管理(CRM)プラットフォームおよび営業案件管理ツールです。 。 営業サイクルにおけるリードの動きを追跡し、営業活動をより戦略的に簡単に管理できるようにします。 シンプルなドラッグ&ドロップのインターフェースにより、営業プロセスに関わるさまざまなステップやアクティビティを示すカスタマイズ可能なフェーズで営業パイプラインを簡単に設計できます。 #### Pipedriveの主な機能 すべてのリードと取引の記録を最新のステータスとともに管理し、取引の停滞を通知する _



Censusは、さまざまなソースから取得した顧客情報を一元化し、クレンジングしてビジネスアプリケーションにフィードする、カスタマーデータプラットフォーム(CDP)およびリバースETLソリューションです。ソーシャルメディア、ウェブサイト、サービスデスクソフトウェア、マーケティングプラットフォームなど、分散したデータを統合し、単一の顧客プロフィールを作成します。これにより、ビジネスは顧客のニーズ、好み、行動を理解しながら、360度のビューで顧客を把握することができます。 #### Censusの主な機能 Census Live Syncを使用して、リアルタイムのストリーミングデータを履歴データとマージし、顧客エンゲージメントを向上 既存のデータウェアハウスを基盤として構築し、サイロ化を排除し、増分バッチ更新と迅速に同期 * Censusがビジネスツールやデータウェアハウス全体でデータを自動的に同期するため、非常に高い柔軟性と拡張性を実現

顧客が特定のアクションを起こしたときにトリガーとなる自動通知を設定し、あらゆる機会を最大限に活用する Censusがアプリやデータベースとの接続が失われた場合にユーザーに警告し、再接続後に同期を再開することで、強固なデータセキュリティを維持する #### *Censusのリミット エンジニアリングに重点を置いており、技術的な習熟が必要であるため、習得曲線が急である * ユーザーが列の番号に基づいて課金されるという奇妙な価格モデルを採用しており、コストがかかる

まだ発展途上 #### Census の価格 Free Professional: $350/月 *Enterprise: カスタム価格 *Embedded: カスタム価格 #### Census の評価とレビュー G2 : 4.5/5.0 (326件のレビュー) *Capterra: N/A



7. コードレス /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/cordless-dashboard.jpg コードレスダッシュボード /%img/ via /href/ https://uk.linkedin.com/company/cordless LinkedIn /%href/

Cordlessは、カスタマーサポートチームが卓越したサービスを提供することを可能にし、支援するクラウドベースのコンタクトセンターです。CRMやHelp Scoutのようなヘルプデスクソリューションなどの補助ツールと統合されており、サポートエージェントは顧客の問題を解決するために必要な情報を的確に取得することができます。また、会話の分析、強みと改善点の特定、エージェントのパフォーマンス向上のための洞察の生成を支援するAI機能も備えています。 #### Cordlessの主な機能

Ask AI を使用して関連情報にアクセスし、顧客からの問い合わせに自動的に対応する リアルタイムで更新されるメトリクスにフォーカスしたダッシュボードで、カスタマーサポートチームのパフォーマンスを追跡する 通話記録や録音から、顧客の機密情報を自動的に特定し、削除する サポートの質を向上させ、すべてのやり取りに共感をもたらすために、感情分析を行う #### *Cordless の制限

統合が限られているため、製品の使用や適用が制限される場合があります。 バグにより、オンラインサポートチームへの電話が繋がらず、オフラインチームに転送される場合があります。 ダッシュボードが直感的ではなく、使いにくいと感じる場合があります。 #### Cordlessの価格 プロフェッショナル: ユーザー1人あたり月額45ユーロ *カスタム: カスタム価格 #### Cordlessの評価とレビュー

G2: 4.6/5.0 (11件のレビュー) *Capterra: N/A ### 8. Olark /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Olark-chat.png Olarkのパーソナライズされたショートカット /%img/ via

/href/ https://blog.olark.com/zoom-and-meet Olark /%href/ Olarkは、ビジネスがウェブサイト訪問者とリアルタイムでやりとりできるライブチャットソフトウェアです。質問への回答や販売プロセスにおけるサポートなど、Olarkは積極的なチャット招待、共同ブラウジングセッション、チャット記録など、幅広い機能を提供しており、ビジネスに持続的な第一印象を与えることができます。ヘルプデスクやCRMプラットフォームとシームレスに統合し、新しいやり取りのすべてに価値を組み込み、パーソナライズされたサポート体験を提供します。 #### Olarkの主な機能 ブランドガイドラインに合わせてチャットボックスをカスタマイズ ライブチャットを自動化し、ウェブサイト訪問者とのやり取りをパーソナライズしながら、訪問者の行動やカスタマイズされたメッセージに基づいて規模を拡大 ライブチャットの分析から学び、詳細なチャット記録から実行可能な洞察を発見 チャットボックスを顧客フォームに変換し、直接情報を収集

Olarkの制限 画像共有はサポートしていません。 モバイル互換性は限られています。 統合が少ないため、機能が制限されます。 #### *Olarkの価格 ユーザー1人あたり月額29ドルから。 #### Olarkの評価とレビュー *G2: 4.3/5.0 (223件のレビュー)

Capterra: 4.5/5.0 (471票) ### 9. Mixpanel via /href/ https://mixpanel.com/analysis/ Mixpanel /%href/ Mixpanel は、複数のソースから構造化データおよび非構造化データから意味のある情報を抽出できる強力なデータ分析プラットフォームです。 お客様の製品と顧客に関する包括的なデータを収集します。

これにより、ユーザーがさまざまな機能とどのように相互作用しているかについての洞察を得たり、ファネル全体でのコンバージョンを追跡したり、顧客エンゲージメントを測定したりすることができます。 これを活用して、販売プロセスを最適化し、製品の価値提案を高めることができます。 #### Mixpanel の主な機能 トレンドライン、トップユーザーパス、コンバージョンの要因、使用頻度、エンゲージメント、リテンションなどのインサイトをビューで表示 ルックアップテーブルを生成し、データ辞書を維持してデータを効果的に管理

マーケティングキャンペーンのパフォーマンスを測定し、異なるマーケティングチャネル間のトラフィックを分析する ユーザーの行動、好み、その他のデータに基づいて、詳細な顧客コホートを作成する Mixpanelの生成AI、Sparkを使用して、データまたは自然言語による質問を実行可能なレポートに変換する #### Mixpanelのリミット いくつかの機能が複雑で、導入が不十分であるため、習得が難しい * データのエクスポートが面倒で、整合性を失うことが多い

高価 #### Mixpanel の価格 無料 Growth: 28ドル/月 *Enterprise: カスタム価格 #### Mixpanel の評価とレビュー G2 : 4.6/5.0 (1,096件のレビュー) *Capterra: 4.5/5.0 (130票)



10. Highrise

