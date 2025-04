I 9 principali strumenti software per la gestione delle persone nel 2025

Tutti noi abbiamo avuto la nostra parte di storie dell'orrore sul posto di lavoro. Tuttavia, non c'è niente di meglio dell'imminente senso di sventura che si prova quando le scartoffie delle risorse umane non vengono seguite.

Immaginate questo: Entrate nel vostro ufficio in un luminoso Monday mattina, con il caffè in mano, pronti ad affrontare la giornata. Ma aspettate, dov'è la vostra scrivania? Oh, eccola lì, nascosta dietro un'imponente pila di carte, fascicoli e cartelle così alta che se osaste sedervi, i vostri colleghi potrebbero denunciarne la scomparsa! 🗃️

Grazie agli strumenti software di gestione delle persone, potete dire addio a queste valanghe di carta. Queste soluzioni all-in-one gestiscono tutto ciò che riguarda l'infinita elenco di cose da fare per i professionisti delle risorse umane -da l'inserimento dei nuovi dipendenti al monitoraggio della conformità al diritto del lavoro.

In questo articolo, discuteremo le funzionalità/funzione desiderabili degli strumenti di gestione delle persone e presenteremo alcune delle migliori opzioni presenti sul mercato in questo momento!

Che cos'è la gestione delle persone?

La gestione delle persone è l'arte e la scienza di coltivare e ottimizzare un team . I Success Manager lavorano con tutte le funzioni e i reparti dell'organizzazione per migliorare costantemente la cultura e la produttività dell'ambiente di lavoro.

La gestione delle persone comprende un ampio intervallo di responsabilità, quali:

Assunzione, formazione, sviluppo dei dipendenti e azioni correttive

Fornire l'accesso alle risorse necessarie (manuali, guide alla formazione, ecc.)

Supervisione delle retribuzioni e gestione delle paghe secondo gli standard del settore

Affrontare le lamentele dei dipendenti e mediare i conflitti

Pianificare il fabbisogno futuro di personale e le attività di coinvolgimento dei dipendenti

Assegnazione delle responsabilità e supervisione delle scadenze

Garantire che il luogo di lavoro sia conforme ai requisiti di salute e sicurezza

Mantenere l'aderenza alle leggi sul lavoro e alle politiche aziendali

Raccogliere il feedback dei dipendenti per migliorare il luogo di lavoro

I responsabili delle risorse umane spesso si sparpagliano troppo, cercando di completare tutte le attività previste dal loro Programma. È per questo che hanno valore avere un team di lavoro affidabile strumenti di gestione della forza lavoro per aiutarli a svolgere le loro mansioni quotidiane.

Funzionalità/funzione da ricercare in un software di gestione del personale

L'ideale software di gestione dei dipendenti dovrebbe aiutare i manager a guidare con cadenza e a sviluppare una cultura della produttività. Ecco alcune caratteristiche irrinunciabili:

Database centrale: Il software dovrebbe fungere da hub consolidato per l'archiviazione dei dati dei dipendenti e dei documenti aziendali principali, come ad esempio procedure operative standard (SOP) e le politiche di accumulo delle ferie Metriche delle prestazioni **Un sistema solido dovrebbe consentire l'impostazione, il monitoraggio e la revisione degli obiettivi di performance in linea con il meccanismo di feedback dell'azienda Onboarding: I migliori strumenti di gestione delle persone velocizzano il processo di integrazione dei nuovi dipendenti nel team Benefici e conformità: Il prodotto deve offrire funzionalità/funzione per gestire i benefici dei dipendenti in base alle priorità di conformità della vostra organizzazione o del vostro paese Strumenti di coinvolgimento dei dipendenti: La piattaforma ideale dovrebbe incorporare funzionalità/funzione per raccogliere feedback dai dipendenti, riconoscere e premiare i loro contributi e mantenerli motivati Dashboard analitico: Verificate se il dashboard dello strumento è in grado di offrire informazioni esaustive sulle dinamiche della forza lavoro e sulle attività di formazione tendenze generali della produttività necessari per la risoluzione dei problemi Integrazione: Un software di alto livello dovrebbe consentire una perfetta integrazione con altri software HR e strumenti di comunicazione ## 9 soluzioni software di gestione delle persone per la vostra forza lavoro

Ora che abbiamo individuato le principali funzionalità/funzione da tenere d'occhio, scopriamo i 9 principali strumenti di gestione delle persone che stanno ridisegnando le risorse umane nel 2023.

1. ClickUp #### Ideale per hub di conoscenza e documentazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un strumento di gestione delle persone tutto in uno per team di qualsiasi dimensione. Offre strumenti intuitivi per centralizzare il lavoro collaborativo e eliminare gli errori di comunicazione . Documenti ClickUp funge da unica fonte di verità per l'organizzazione, consentendo ai team di creare una base comune di risorse contenente materiali di formazione, procedure operative standard, linee guida e altri documenti di conoscenza.

I vostri dipendenti non avranno problemi a cercare nel repository centrale. Ma potete anche collegare documenti, file, URL e altro ancora alle attività per un accesso rapido! Se necessario, è possibile suddividere le risorse in categorie in base alle regole di accesso interne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/use-clickup-relationships-to-link-tasks-and-docs-from-the-workspace.gif Usare le Relazioni ClickUp per collegare attività e documenti /$$$img/

Aggiungere più contesto al lavoro collegando le attività e i documenti con le Relazioni in ClickUp

Inserimento dei dipendenti? Sfruttate i modelli precostituiti di ClickUp per rendere il processo agevole. Ad esempio, il modello Lista di controllo per l'onboarding e piano 30-60-90 giorni sono modelli perfetti per l'orientamento dei nuovi assunti.

ClickUp vi imposta numerosi modelli per promuovere la crescita dei dipendenti e implementare i cambiamenti sul posto di lavoro . Alcune opzioni popolari includono:

Ma ClickUp non si occupa solo di documentazione. Il suo gestione delle attività le funzionalità/funzione servono per creare interi flussi di lavoro HR, dalla semplificazione del reclutamento alla gestione di orari complessi. Le automazioni dei processi di ClickUp riducono il tempo dedicato ad attività banali come la modifica dello stato dei dipendenti o la risposta alle email di richiesta di lavoro. Inoltre, è possibile personalizzare i processi Dashboard per il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni, la revisione dei carichi di lavoro e l'ottimizzazione dei programmi individuali.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ClickUp AI per generare riepiloghi, redigere contenuti, creare elementi d'azione e altro ancora

Accesso centralizzato al know-how aziendale vitale con ClickUp Documenti

Modelli integrati per supportare i vari processi di gestione delle persone

Dashboard con oltre 15 visualizzazioni e opzioni di monitoraggio del tempo

Strumenti completi per la gestione delle attività e delle scadenze

Obiettivi di ClickUp semplifica l'impostazione e il monitoraggio degli oggetti

Oltre 1.000 strumenti si integrano con ClickUp Strumenti di modifica, brainstorming e collaborazione in tempo reale

Disponibile su mobile, web e app desktop

Limiti di ClickUp

È piuttosto ricco di funzionalità/funzione, il che comporta una curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Gusto

Il migliore per le buste paga

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-13.08.28@2x.png Esempio di produttività di Gusto /$$$img/

Via: Gusto Gusto ha un design completo ma di facile utilizzo, pensato per le piccole aziende. Automatizza le complesse attività di payroll, assicurando pagamenti nazionali e internazionali senza soluzione di continuità.

Grazie a funzionalità come il calcolo automatico delle imposte, la guida alla conformità e l'esecuzione illimitata delle buste paga, è possibile gestire senza sforzo tutti i tipi di piani retributivi.

La piattaforma calcola automaticamente le ore fatturabili, le presenze, i permessi retribuiti (PTO) e le ferie, rendendola ideale per le startup che non possono permettersi un reparto di contabilità o risorse umane completo.

Inoltre, Gusto offre opzioni di pagamento automatizzate e manuali e funzionalità di integrazione con app di terze parti per aumentare la vostra convenienza. Utilizzate l'app Gusto Wallet per accedere a strumenti di benessere finanziario e a pratiche funzioni di pagamento. 💸

Le migliori funzionalità/funzioni di Gusto

Strumenti di gestione dei dipendenti per il supporto all'onboarding

Strumenti di amministrazione dei benefit per centralizzare la gestione dei piani sanitari, assicurativi e pensionistici

Automazioni per la gestione delle imposte sui salari, dei W-4 dei dipendenti, dei W-9 degli appaltatori e dei documenti di fine anno

Strumenti per il monitoraggio del tempo

Limiti di Gusto

Scalabilità limitata

Alcuni utenti si sono detti insoddisfatti del servizio clienti

Prezzi di Gusto

Semplice : $40/mese + $6/mese a persona

: $40/mese + $6/mese a persona Plus : $80/mese + $12/mese a persona

: $80/mese + $12/mese a persona Premium: Prezzi disponibili su richiesta

Gusto valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

3. Lattice

Il migliore per OKR e obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/617966e7ba681d83cfe1dfb6\_617728d1b58c61697ca76144\_jhIwceVUbjI1LlsFimb0qbp4Jjyw1zsR1yyGAz1jYTOc7UkDNpi9fr27UrWg6bGiCX04tel1kcNV-rFy5mK6FIMct-CoMe7bW8CiAEDZJk64RW8c5soRP4zLqkLZcMYTFIDD4c3Ds1600.jpeg Screenshot della dashboard di Lattice /%img/

Via: Lattice Lattice è una piattaforma basata su cloud e pensata per soddisfare le moderne esigenze di gestione delle prestazioni. Integrando le tradizionali pratiche HR con una tecnologia all'avanguardia, Lattice favorisce un'atmosfera collaborativa per una definizione degli obiettivi trasparente e allineata.

La piattaforma ottimizza gli OKR (Obiettivi e risultati chiave). Integra il processo di identificazione, monitoraggio e revisione degli oggetti, consentendo check-in e valutazioni in tempo reale.

Lattice si occupa di migliorare la visibilità del personale.

Gli strumenti analitici avanzati all'interno della piattaforma consentono di misurare in modo preciso indicatori di prestazione chiave (KPI) facilitando le decisioni basate sui dati. Grazie allo strumento di feedback integrato, è possibile stabilire una sana cultura del feedback all'interno del team e aumentare il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Lattice

Flussi di lavoro personalizzati per le valutazioni delle prestazioni (aiutano a pianificare la retribuzione e la distribuzione dei bonus)

Funzionalità/funzione di analisi che utilizza i dati individuali per fornire approfondimenti

Impostazione e monitoraggio trasparente degli obiettivi

Supporto per il feedback interno

Limiti di Lattice

Funzionalità di project management limitate

La navigazione può essere difficile per alcuni utenti

Prezzi di Lattice

Ingaggio : $4/mese per persona

: $4/mese per persona Crescita : $4/mese per persona

: $4/mese per persona Compensazione : $6/mese a persona

: $6/mese a persona Gestione delle prestazioni : $8/mese a persona

: $8/mese a persona OKR e Obiettivi : $8/mese per persona

: $8/mese per persona Bundle Gestione delle performance e OKR & Obiettivi : $11/mese per persona

: $11/mese per persona Azienda: Contattare per i prezzi

*Pagamento minimo di 4.000 dollari all'anno. Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2 : 4.7/5 (3.000+ recensioni)

: 4.7/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Increspatura

Il migliore per l'inserimento e il disinserimento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-27-at-12.58.28@2x.png Esempio di prodotto Rippling /$$$img/

Via: Increspatura Rippling indossa molti cappelli. Semplifica il processo di reclutamento con il suo sistema di monitoraggio dei candidati (ATS) e garantisce un onboarding online senza problemi per i nuovi assunti.

Il suo intuitivo sistema di gestione dell'apprendimento, chiamato anche Rippling LMS, vi aiuta a impostare una libreria di corsi con moduli di formazione. È possibile personalizzare le regole di iscrizione, ad esempio se si sta preparando un corso sulle linee guida di conformità per i dirigenti. Il sistema iscriverà automaticamente al programma ogni nuovo manager assunto.

I moduli interconnessi di Rippling assicurano transizioni senza soluzione di continuità per l'offboarding, dalla revoca dei privilegi di accesso alla finalizzazione dei benefici e dei dettagli delle buste paga.

Le aziende possono adattare i processi di onboarding e offboarding alle loro esigenze di conformità e garantire un'esperienza indolore sia per i responsabili delle risorse umane che per i dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Il sistema di monitoraggio dei candidati (ATS) semplifica il processo di assunzione

Offre un servizio globale di buste paga

Monitoraggio del tempo e delle presenze

Rippling LMS per l'archiviazione e la distribuzione di materiali di formazione ai dipendenti

Semplifica i benefit per i dipendenti

Limiti di Rippling

L'interfaccia può sembrare un po' obsoleta per alcuni utenti

L'uso degli strumenti di reportistica richiede conoscenze tecniche

Prezzi di Rippling

Piano personalizzato: A partire da $$$a al mese per utente; contattare il team Rippling per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2 : 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.8/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.9/5 (oltre 2.700 recensioni)

5. Capello

Il migliore per la gestione internazionale delle persone

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/step-1-Copy-1-1400x709.png Dashboard di Deel /$$$img/

Via: Deel Con la sua presenza in oltre 150 Paesi, Deel semplifica la complessità delle assunzioni globali. Da fare con contratti specifici per ogni Paese a mantenere la conformità con le leggi internazionali sul lavoro, la piattaforma può aiutarvi a fare tutto.

Il suo sistema di buste paga globale facilita le transazioni in oltre 120 valute, soddisfacendo le esigenze di una forza lavoro diversificata. 🌎

I flussi di lavoro automatizzati e le integrazioni di Deel facilitano ulteriormente i processi HR oltre confine. Se state assumendo dipendenti a tempo pieno, freelance o appaltatori all'estero, il dashboard centralizzato e l'interfaccia self-service di Deel rendono l'intero processo semplice. Gestire i team remoti senza problemi amministrativi, perché gli strumenti di reportistica nativi di Deel consentono di monitorare le ferie, concedere bonus e gestire i benefit azionari da un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Deel

Facilita i pagamenti in più di 150 Paesi

Supporta diverse lingue

Flussi di lavoro automatizzati semplificano le attività HR complesse Impegno senza soluzione di continuità con i collaboratori internazionali

Interfaccia self-service

Limiti di Deel

Mancano opzioni di personalizzazione

Nessuna app mobile

Prezzi di Deel

Deel HR : Free per le aziende con un massimo di 200 persone

: Free per le aziende con un massimo di 200 persone Contrattisti : A partire da $49/mese

: A partire da $49/mese EOR : A partire da $599/mese

: A partire da $599/mese Pagamenti globali : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Immigrazione: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Deel

G2 : 4.6/5 (800+ recensioni)

: 4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (90+ recensioni)

6. Sorgere

Il migliore per i viaggi di persone

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Rise-1400x920.png Esempio di produttività Rise /$$$img/

Via: Aumento Mappando l'intero percorso di un dipendente all'interno dell'organizzazione, dall'assunzione all'uscita, si ottengono informazioni sulle sue esperienze, aspettative, esigenze e punti dolenti. Rise offre una potente suite di strumenti per soddisfare ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti, consentendo di intervenire nei momenti critici per migliorare le prestazioni individuali.

Le funzionalità di alto livello di Rise per la gestione dei candidati nella fase di reclutamento garantiscono il pieno coinvolgimento del team di assunzione. Per quanto riguarda i dipendenti nuovi ed esistenti, la piattaforma offre funzionalità/funzione come il Self-Onboarding, le Riviste individuali e il 360 Degree Feedback per promuovere le iniziative di crescita.

La piattaforma dispone di una serie di attività e modelli predefiniti per l'offboarding dei dipendenti senza intoppi. 🚗

Rise offre esclusivi Repiloghi/riassunti delle persone, che illustrano i riepiloghi dei compensi, i saldi delle ferie, l'organico attuale e altri indicatori vitali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rise

I flussi di lavoro automatizzati garantiscono una visibilità aggiornata di promozioni, nuove assunzioni e cessazioni

Elenco centralizzato delle persone con opzioni di pronomi preferiti per l'inclusività

Accesso online e mobile alle buste paga

Supporta le firme elettroniche

Promemoria HR per gli eventi chiave dei dipendenti

Limiti di aumento

Da fare senza sincronizzazione con Outlook o Google Calendar

Occasionali malfunzionamenti e bug

Prezzi di Rise

Inizio : $6/mese per dipendente (+$30/mese di base se avete meno di 20 dipendenti)

: $6/mese per dipendente (+$30/mese di base se avete meno di 20 dipendenti) Crescita : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Ottimizzare: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rise

G2 : 4.0/5 (60+ recensioni)

: 4.0/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (100+ recensioni)

7. Eddy

Il migliore per il settore sanitario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Eddy.jpg Esempio di produttività Eddy /$$$img/

Via: Eddy La gestione delle persone nel settore sanitario richiede un controllo meticoloso dei dati dei dipendenti, delle certificazioni cliniche e non cliniche e della formazione sul posto di lavoro.

Eddy è una piattaforma di facile utilizzo progettata per offrire soluzioni HR end-to-end alle organizzazioni sanitarie. Il suo servizio EddyCore aiuta a memorizzare le credenziali del personale in un'unica posizione, in modo da poterle condividere con gli stakeholder quando necessario.

Eddy è in grado di gestire un numero illimitato di buste paga per soddisfare le esigenze delle organizzazioni sanitarie i cambiamenti di orario del personale nella sanità. Utilizzate gli strumenti di monitoraggio del tempo della piattaforma per controllare i turni e la puntualità. Tracciate le PTO, approvate i timesheet e controllate i bonus e le quote fuori ciclo prima di finalizzare i pagamenti. 📅

Gli operatori sanitari hanno spesso bisogno di certificazioni e licenze aggiornate. Con Eddy Learn, potete accedere a oltre 200 corsi precostituiti per la formazione dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Eddy

Spazio di archiviazione centralizzato per i documenti dell'azienda e dei dipendenti

Meccanismo di revisione incorporato attraverso le Note sulle prestazioni

Monitoraggio in tempo reale di entrate/uscite e straordinari con funzionalità di geotagging

Facile monitoraggio delle certificazioni e delle licenze del personale con avvisi di scadenza

Limiti di Eddy

Alcuni utenti lamentano frequenti tempi di inattività

Opzioni di reportistica limitate

Prezzi di Eddy

Piano personalizzato: A partire da $$$a al mese per persona; contattare il team Eddy per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Eddy

G2 : 4.7/5 (50+ recensioni)

: 4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40 recensioni)

**Imparare a conoscere

**Software di project management sanitario _

!

8. Solo lavori

Il migliore per i benefit dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Justworks.png Esempio di produttività di Justworks /$$$img/

Via: Solo opere Avete mai pensato di sfruttare il potere di una organizzazione professionale del datore di lavoro (PEO) per fornire migliori benefici al vostro personale? Per chi non lo sapesse, un PEO è una società di outsourcing per le attività legate alle risorse umane, come la gestione delle buste paga, dei benefit e della formazione.

Justworks è una piattaforma PEO completa che offre funzionalità/funzione di assistenza ai dipendenti, automazione delle paghe e conformità. I suoi servizi di outsourcing lavorano per le piccole e medie imprese, consentendo loro di approvvigionarsi di pacchetti di benefit di qualità senza la necessità di un dipartimento HR interno.

Sfruttando il suo potere di acquisto di gruppo, Justworks garantisce l'accesso a benefit premium spesso riservati alle grandi aziende. I vostri dipendenti possono scegliere tra un'ampia gamma di opzioni di assicurazione sanitaria e sulla vita, nonché di piani pensionistici.

Grazie alle funzionalità/funzione amministrative della piattaforma, attività come la gestione della conformità, il calcolo delle PTO e l'archiviazione delle politiche aziendali sono un gioco da ragazzi! 🎂

Le migliori funzionalità/funzione di Justworks

Soluzione PEO tutto in uno

Configurazione e gestione dei benefit per i dipendenti senza soluzione di continuità

Automazioni per la compilazione delle dichiarazioni fiscali

Supporto per la conformità alle normative federali, statali e locali in materia di lavoro

Portale self-service per i dipendenti

Limiti di Justworks

L'app per Android tende a bloccarsi

Relativamente costoso rispetto a strumenti simili presenti sul mercato

Prezzi di Justworks

Basic : $59/mese per dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi)

: $59/mese per dipendente ($49/mese per il 50° dipendente in poi) Plus: $99/mese per dipendente ($89/mese per il 50° dipendente in poi)

Valutazioni e recensioni di Justworks

G2 : 4.6/5 (300+ recensioni)

: 4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

9. Salto mortale

Il migliore per lo sviluppo dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Leapsome-1400x760.png Dashboard per il team Leapsome /$$$img/

Via: Salto mortale Leapsome integra perfettamente prestazioni, coinvolgimento e apprendimento in un'unica piattaforma, impiegando le best practice della psicologia e della scienza dei dati per potenziare lo sviluppo delle competenze.

Offre una suite di strumenti progettati per semplificare e migliorare le attività quotidiane delle risorse umane, ma il suo obiettivo principale rimane lo sviluppo dei dipendenti. Dalla valutazione delle prestazioni al feedback, dai sondaggi sul coinvolgimento al monitoraggio degli obiettivi, la piattaforma aiuta a creare uno spazio sicuro per la crescita dei dipendenti. 🌹

Create un curriculum di sviluppo personalizzabile per guidare i vostri dipendenti utilizzando sei elementi di apprendimento:

Articoli Video Quiz Attività Domande aperte Formazione dal vivo

La piattaforma dispone di un'interessante calcolatrice del ROI integrata che aiuta a monitorare i ritorni dei processi di abilitazione delle persone. Lo strumento consente di determinare l'entità dei risparmi ottenuti grazie alla riduzione dell'assenteismo, all'aumento della produttività e alla fidelizzazione dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leapsome

Moduli di apprendimento personalizzabili

Supporto di prim'ordine per l'integrazione con gli strumenti di assistenza e di comunicazione esistenti

Analisi a cicli incrociati per confrontare le prestazioni dei dipendenti nel corso del tempo

Calcolatore intelligente del ROI per i processi HR

Limiti di Leapsome

Potrebbe beneficiare di migliori guide personalizzate

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente poco intuitiva

Prezzi di Leapsome

Piano personalizzato: A partire da $$$a al mese per utente; contattate il team di Leapsome per un preventivo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Leapsome

G2 : 4.8/5 (1.000+ recensioni)

: 4.8/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

Il meglio del software per la gestione delle persone

Nel corso del nostro viaggio attraverso questo elenco, una cosa rimane chiara: Gli ambienti di lavoro moderni richiedono flessibilità, adattabilità e funzionalità/funzione complete, tutte riunite in un unico software.

E a proposito di meraviglie all-in-one, ClickUp lascia certamente un segno indelebile con le sue funzionalità/funzione, dimostrando che non si tratta solo di gestire le attività, ma anche le persone. 🙋

Iscriviti a ClickUp