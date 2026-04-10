Cosa fare per gestire i rapporti con gli ex studenti utilizzando l'IA

Le università statunitensi hanno ricevuto 61,5 miliardi di dollari in donazioni benefiche nell'anno fiscale 2024, ma il numero di ex studenti donatori è sceso del 30% nonostante il totale delle donazioni rimanga consistente. Gli uffici di sviluppo stanno perdendo l'ampia base di ex studenti coinvolti che sostiene le donazioni a lungo termine.

Un agente di IA integrato in una piattaforma di project management può automatizzare la valutazione del coinvolgimento, il monitoraggio delle campagne di raccolta fondi, il coordinamento degli eventi e i flussi di lavoro relativi alla gestione dei donatori, trasformando i dati frammentati sugli ex studenti in un sistema organizzato.

Di seguito trovi un prompt per l'agente IA pronto da copiare che puoi incollare in ClickUp per creare in pochi minuti uno spazio di lavoro completo dedicato alle relazioni con gli ex studenti. Ma prima di utilizzarlo, è utile esaminare il divario operativo che questo tipo di sistema è destinato a colmare. Per la maggior parte dei team di sviluppo, il problema non è la mancanza di dati sugli ex studenti. Il problema è che il coinvolgimento, le campagne, gli eventi e la gestione dei donatori risiedono in troppi sistemi scollegati tra loro, impedendo a chiunque di avere una visione chiara dell'intera relazione.

A chi è destinata questa configurazione per le relazioni con gli ex studenti Questa configurazione è pensata per i team di relazioni con gli ex studenti, il personale addetto alle operazioni di sviluppo, i team di donazioni annuali, il personale addetto alla gestione dei donatori, i responsabili del coinvolgimento e i leader dello sviluppo universitario incaricati delle attività di sensibilizzazione degli ex studenti, degli eventi, delle campagne e del follow-up dei donatori. È particolarmente utile per le istituzioni che dispongono già di un sistema CRM ma che continuano ad affidarsi al coordinamento manuale per gestire la valutazione del coinvolgimento, l'esecuzione delle campagne e i flussi di lavoro relativi alla gestione dei donatori.

Il problema: il tuo ufficio per lo sviluppo gestisce 200.000 record di ex studenti distribuiti su cinque sistemi non interconnessi

Se lavori nelle relazioni con gli ex studenti, la sfida non è la mancanza di ex studenti. È la mancanza di visibilità su chi è coinvolto, chi si sta allontanando e chi è pronto a donare. Il tuo team gestisce decine di migliaia (a volte centinaia di migliaia) di record relativi agli ex studenti sparsi tra il tuo CRM, la piattaforma di email, il sistema di registrazione agli eventi, il database dei volontari e qualsiasi foglio di calcolo creato l'anno scorso dal coordinatore della giornata di donazioni.

Il risultato è prevedibile: i tassi di partecipazione degli ex studenti sono scesi da circa il 20% degli anni '80 a circa il 7,8%, le campagne di raccolta fondi si basano sull'istinto anziché sui dati di coinvolgimento, il follow-up degli eventi avviene con settimane di ritardo (o non avviene affatto) e il 70% delle organizzazioni di ex studenti afferma che aumentare il coinvolgimento è il proprio obiettivo principale, mentre il 27% ammette di non avere una strategia dedicata per raggiungerlo. Nel frattempo, gli standard CASE continuano ad evolversi e il vostro team sta ancora riconciliando i dati manualmente.

Il problema più profondo è che le relazioni con gli ex studenti sono diventate una questione di volume gestita con strumenti artigianali. Non è possibile personalizzare il coinvolgimento di 100.000 ex studenti utilizzando gli stessi metodi che funzionavano per 10.000. E non è possibile costruire un flusso sostenibile di donazioni quando il tuo team dedica più tempo all'inserimento dei dati che alla costruzione delle relazioni.

Come ha risolto la Wake Forest University: Il dipartimento Alumni and Donor Services della Wake Forest University ha unificato i team, che erano sparsi su diverse piattaforme, in un unico sistema, ottenendo reportistica in tempo reale tramite i dashboard di ClickUp e un allineamento interdipartimentale all'interno dell'Ufficio Promozione dell'Università. Morey Graham, Direttore del progetto Servizi per ex studenti e donatori: Ora possiamo collaborare all'interno di un unico sistema e avere visibilità sui dati critici. Questo permette ai nostri vari team di effettuare la reportistica sull'andamento, identificare i problemi relativi al carico di lavoro e alla capacità e pianificare in modo più accurato. Ora possiamo collaborare all'interno di un unico sistema e avere visibilità sui dati critici. Questo permette ai nostri vari team di riferire sull'andamento, identificare i problemi relativi al carico di lavoro e alla capacità e pianificare in modo più accurato.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire i sistemi di sviluppo, ma di creare un livello operativo di visibilità attorno al lavoro che si svolge tra di essi. Il modo più rapido per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per le relazioni con gli ex studenti all'interno della vostra piattaforma di project management. Vuoi testare un modello simile nella tua attività di promozione? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo alla tua base di ex studenti, al mix di campagne e agli obiettivi di coinvolgimento.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire i sistemi di sviluppo, ma di creare un livello operativo con visibilità attorno al lavoro che si svolge tra di essi. Il modo più rapido per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per le relazioni con gli ex studenti all'interno della vostra piattaforma di project management.

Vuoi testare un modello simile nella tua attività di promozione? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo alla tua base di ex studenti, al mix di campagne e agli obiettivi di coinvolgimento.

Il prompt: crea la tua area di lavoro per il coinvolgimento degli ex studenti con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agente ClickUp, inserisci i dettagli del tuo istituto e otterrai uno spazio di lavoro completo per le relazioni con gli ex studenti con valutazione del coinvolgimento, monitoraggio delle campagne, gestione degli eventi e flussi di lavoro di gestione dei donatori.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida bozza iniziale della tua struttura operativa, comprensiva di logica di segmentazione, punti di controllo delle campagne, flussi di lavoro degli eventi e follow-up della gestione dei donatori. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base alla tua popolazione di ex studenti, alle priorità di raccolta fondi e ai canali di comunicazione.

Super agente per le relazioni con gli ex studenti

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt sopra riportato per creare un Super Agent personalizzato per l'area di lavoro di ClickUp.

Una volta generato il modello del tuo agente, il passaggio successivo è trasformarlo in un'area di lavoro pratica che il tuo team di sviluppo possa utilizzare quotidianamente.

Come configurarlo in ClickUp (4 passaggi)

Prima di configurare il tuo Space, raccogli le informazioni che il tuo team utilizza già per gestire il coinvolgimento degli ex studenti. Queste includono solitamente le categorie di coinvolgimento, i calendari delle campagne, i livelli dei donatori, i tipi di evento, i segmenti di comunicazione e le aspettative di gestione dei donatori. Partire da dati puliti rende le tue automazioni, i tuoi dashboard e i tuoi flussi di lavoro di outreach molto più efficaci.

Crea la struttura della tua area di lavoro Crea uno spazio dedicato denominato "Relazioni con gli ex studenti e sviluppo". Aggiungi quattro cartelle per organizzare il lavoro lungo tutto il ciclo di vita del coinvolgimento degli ex studenti: "Engagement & Outreach" per la segmentazione degli ex studenti, le comunicazioni, i capitoli regionali e i gruppi di affinità; "Campagne di raccolta fondi" per il fondo annuale, la giornata delle donazioni, le campagne di raccolta fondi, le donazioni pianificate e le donazioni in occasione delle riunioni; "Eventi e programmi" per le riunioni, l'homecoming, gli eventi regionali, i programmi di mentoring e il coordinamento dei volontari; e "Gestione e riconoscimento" per i flussi di lavoro relativi ai ringraziamenti ai donatori, la reportistica sull'impatto, il monitoraggio dei riconoscimenti e il re-engagement dei donatori inattivi. Configura campi personalizzati su ogni attività relativa agli ex studenti Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di attività relative agli ex studenti in modo che ogni record includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per effettuare il monitoraggio del coinvolgimento e coordinare le attività di sensibilizzazione. Includi campi per il punteggio di coinvolgimento, l'anno di laurea, il livello di donatore, l'ultima data di coinvolgimento, la regione geografica, le preferenze di comunicazione, la campagna assegnata e le donazioni complessive. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e la reportistica sul portfolio molto più affidabili. Inserisci il prompt in ClickUp Brain Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituzione, il numero di ex studenti, la dimensione dei dipendenti, gli strumenti attuali, l'obiettivo annuale di raccolta fondi, il tasso di partecipazione e i canali di coinvolgimento. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza del tuo modello di valutazione del coinvolgimento, dei flussi di lavoro delle campagne, dei modelli di evento e della struttura di gestione dei donatori, quindi perfezionala per le tue attività di promozione. Imposta automazioni per la gestione continua Crea automazioni per mantenere attivo il lavoro di gestione dei rapporti con gli ex studenti senza un costante follow-up manuale. Usa regole per trigger attività di outreach basate sul coinvolgimento, lanciare attività cardine delle campagne, programmare il follow-up degli eventi, sollecitare incontri di mentoring e avviare sequenze di gestione dei donatori dopo la ricezione delle donazioni.

Crea uno spazio dedicato denominato "Relazioni con gli ex studenti e sviluppo". Aggiungi quattro cartelle per organizzare il lavoro lungo tutto il ciclo di vita del coinvolgimento degli ex studenti: "Engagement & Outreach" per la segmentazione degli ex studenti, le comunicazioni, i capitoli regionali e i gruppi di affinità; "Campagne di raccolta fondi" per il fondo annuale, la giornata delle donazioni, le campagne di raccolta fondi, le donazioni pianificate e le donazioni in occasione delle riunioni; "Eventi e programmi" per le riunioni, l'homecoming, gli eventi regionali, i programmi di mentoring e il coordinamento dei volontari; e "Gestione e riconoscimento" per i flussi di lavoro relativi ai ringraziamenti ai donatori, la reportistica sull'impatto, il monitoraggio dei riconoscimenti e il re-engagement dei donatori inattivi.

Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di attività per gli ex studenti in modo che ogni record includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per monitorare il coinvolgimento e coordinare le attività di sensibilizzazione. Includi campi per il punteggio di coinvolgimento, l'anno di laurea, il livello di donatore, l'ultima data di coinvolgimento, la regione geografica, le preferenze di comunicazione, la campagna assegnata e le donazioni complessive. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e la reportistica sul portfolio molto più affidabili.

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo Spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituzione, il numero di ex studenti, il numero di dipendenti, gli strumenti attualmente in uso, l'obiettivo annuale di raccolta fondi, il tasso di partecipazione e i canali di coinvolgimento. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza del tuo modello di valutazione del coinvolgimento, dei flussi di lavoro delle campagne, dei modelli di evento e della struttura di gestione dei donatori, quindi perfezionala in base alle tue operazioni di promozione.

Crea automazioni per mantenere attivo il lavoro di gestione dei rapporti con gli ex studenti senza un costante follow-up manuale. Utilizza regole per trigger iniziative di coinvolgimento basate sull'engagement, avviare le attività cardine delle campagne, programmare il follow-up degli eventi, sollecitare i controlli di mentoring e avviare sequenze di gestione dei donatori dopo la ricezione delle donazioni.

Sei pronto a trasformare questi flussi di lavoro in un sistema ripetibile? Crea la tua area di lavoro per la gestione delle sovvenzioni su ClickUp.

💡 Consiglio da esperto: Inizia con un unico flusso di lavoro, come una giornata dedicata alle donazioni, il re-engagement dei donatori inattivi o il follow-up degli eventi per gli ex studenti, prima di estendere il sistema all'intera attività di sviluppo. Un progetto pilota su scala ridotta aiuta il tuo team a perfezionare i modelli, la logica di valutazione e le regole di comunicazione prima di passare a una scala più ampia.

Campi personalizzati consigliati per le attività di gestione dei rapporti con gli ex studenti

Questi campi creano un registro operativo coerente che copre i flussi di lavoro relativi alla valutazione del coinvolgimento, alle campagne, agli eventi, al mentoring e alla gestione dei donatori.

Campo Tipo Obiettivo Punteggio di coinvolgimento Numero Punteggio ponderato basato sull'attività degli ex studenti Anno di laurea Numero o elenco a discesa Anno di laurea della coorte di ex studenti Livello dei donatori Elenco a discesa Donatore alla prima donazione, Donatore abituale, Donazione annuale di leadership, Donazione di importo rilevante, Donazione nel piano di donazioni Data dell'ultimo coinvolgimento Data Interazioni più recenti con gli ex studenti Area geografica Elenco a discesa Posizione della regione o della sezione Preferenze di comunicazione Elenco a discesa Email, posta diretta, telefono, testo, social Campagna assegnata Elenco a discesa Fondo annuale, Giornata delle donazioni, Campagna di raccolta fondi, Donazioni in occasione delle riunioni, Donazioni pianificate Donazioni nel corso della vita Valuta Importo totale delle donazioni storiche Segmento di coinvolgimento Elenco a discesa Molto coinvolto, Coinvolto, Leggermente coinvolto, Non coinvolto, Contatto perso Gruppo di affinità Etichette Atletica, vita delle confraternite, programma accademico, volontariato, giovani ex studenti, sezione regionale Stato di partecipazione all'evento Elenco a discesa Invitati, registrati, presenti, assenti, follow-up completato Stato della gestione dei donatori Elenco a discesa Ricevuta inviata, ringraziamento inviato, rapporto sull'impatto inviato, re-engagement attivo

📘 Leggi anche: Scopri tutti i tipi di campi personalizzati per decidere quali sono i più adatti al tuo flusso di lavoro relativo alle sovvenzioni.

Esempi di automazioni fondamentali per le relazioni con gli ex studenti

Una volta configurati i campi personalizzati, crea automazioni che mantengano attivi il monitoraggio del coinvolgimento, le campagne, gli eventi e la gestione dei donatori senza bisogno di ripetuti follow-up manuali.

Quando… Quindi… Un ex studente fa una donazione Trigger la sequenza di gestione dei donatori in base al loro livello e assegna le attività di follow-up Il punteggio di coinvolgimento scende nell'intervallo di disimpegno Crea un'attività di re-engagement e assegna il segmento di outreach appropriato Il conto alla rovescia per la giornata dedicata alle donazioni raggiunge un'attività cardine Crea la lista di controllo per la prossima campagna e assegna le attività specifiche per ciascun canale Un evento è contrassegnato come completato Invia il sondaggio post-evento e crea attività di follow-up per i partecipanti e per chi non si è presentato Un donatore è inattivo da 13, 18 o 24 mesi Trigger la sequenza di re-engagement dei donatori inattivi Viene creato un abbinamento di mentoring Pianifica le attività di controllo e assegna le revisioni di follow-up relative alle attività cardine

📘 Leggi anche: Scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni

Cosa copre l'agente lungo tutto il ciclo di vita del coinvolgimento degli ex studenti

Un agente IA per le relazioni con gli ex studenti non è un chatbot che risponde alle domande sulla tua alma mater. È un sistema che opera all'interno del tuo spazio di lavoro di project management e gestisce il lavoro strutturato e ripetitivo che il tuo team di sviluppo attualmente svolge manualmente, tra cui la valutazione del coinvolgimento, il coordinamento delle campagne, il follow-up post-evento e la gestione dei donatori per evitare che qualcosa sfugga.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Monitoraggio del coinvolgimento Valuta l'attività degli ex studenti in base alle modalità di coinvolgimento CASE e aggiorna lo stato dei segmenti Registrazioni del coinvolgimento frammentate tra fogli di calcolo e strumenti non integrati Campagne di raccolta fondi Tieni traccia degli obiettivi della campagna, delle pipeline, delle attività cardine e del follow-up dei donatori Schede di campagna una tantum e coordinamento manuale tra i team Eventi e programmi Gestisce la pianificazione degli eventi, le iscrizioni, i ruoli dei volontari, i sondaggi e il follow-up Threads di email, unità condivise e note sugli eventi che non vengono mai utilizzate per organizzare l'evento successivo Programmi di mentoring Tieni traccia di incontri, riunioni, soddisfazione e coinvolgimento continuativo Fogli di calcolo ad hoc per i mentori e follow-up incoerente dei programmi Comunicazione Coordina i segmenti di pubblico, la tempistica delle campagne, il mix di canali e la conformità alle procedure di opt-out Separare i calendari di comunicazione e la gestione manuale del pubblico Gestione dei donatori e riconoscimento Tieni traccia dei tempi dei ringraziamenti, dei rapporti sull'impatto, degli elementi di riconoscimento e dei trigger che stimolano il re-engagement Follow-up ritardati e gestione dei donatori sommersi nelle finestre In arrivo

Vuoi vedere come funzionano i Super Agent in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Varianti per diversi tipi di istituzioni

Il prompt sopra riportato è valido per tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca di livello R1 Utilizza il prompt completo così com'è. Aggiungi una segmentazione delle campagne più complessa, una popolazione maggiore di ex studenti e un coordinamento più efficace del portfolio dei responsabili delle donazioni. R2 university Mantieni la struttura completa, ma semplifica alcuni livelli delle campagne laddove i team di personale sono più ridotti. Dai priorità al fondo annuale, agli eventi e al coinvolgimento a livello regionale. Liberal Arts College Concentrati sul coinvolgimento personalizzato degli ex studenti, sulle donazioni in occasione delle riunioni, sui programmi di volontariato e su una gestione efficace delle relazioni con una popolazione ridotta di ex studenti. Istituti superiori comunitari Poni l'accento sul coinvolgimento degli ex studenti a livello locale, sul mentoring in linea con le esigenze della forza lavoro, su campagne di dimensioni più contenute e sulla costruzione di relazioni piuttosto che sulla complessità delle donazioni di importo elevato. Scuola professionale o di formazione Concentrati sui risultati professionali degli ex studenti, sul mentoring settoriale, sul coinvolgimento collegato ai datori di lavoro e sulla gestione mirata legata alle storie di esito positivo professionale.

Gestisci le relazioni con gli ex studenti da un unico posto

Le relazioni con gli ex studenti falliscono quando la cronologia del coinvolgimento, le campagne, gli eventi, i programmi di mentoring e la gestione dei donatori risiedono in sistemi separati senza una visione operativa condivisa. Con ClickUp Brain, i campi personalizzati e le automazioni, il tuo istituto può trasformare il coinvolgimento degli ex studenti in un unico sistema ripetibile che fornisce supporto per un follow-up più efficace, una segmentazione più chiara, un miglior coordinamento degli eventi e una gestione più coerente.

L'obiettivo non è sostituire il tuo CRM o il database delle attività di promozione. Si tratta piuttosto di ridurre il lavoro di coordinamento che li circonda, migliorare la visibilità su chi è coinvolto e chi si sta allontanando, e aiutare il tuo team a dedicare più tempo alle relazioni invece che alla pulizia dei dati. Inizia con il prompt sopra riportato, adattalo alla tua base di ex studenti e alle priorità di promozione, e crea una configurazione che il tuo team possa effettivamente utilizzare tutto l'anno.

Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti

L'IA può davvero migliorare i tassi di partecipazione degli ex studenti?

Gli agenti IA non chiamano gli ex studenti né scrivono biglietti di ringraziamento sinceri. Automatizzano il lavoro operativo che rende possibile un coinvolgimento personalizzato su larga scala: valutazione del coinvolgimento, segmentazione del pubblico, trigger di contatti tempestivi e segnalazione dei donatori inattivi prima che si allontanino. Quando il tuo team dedica meno tempo all'inserimento dei dati, ne dedica di più alle relazioni. È così che migliorano i tassi di partecipazione.

Questo sistema è compatibile con il nostro CRM esistente, come Raiser’s Edge o Salesforce?

L'area di lavoro dell'agente IA funziona in sinergia con il tuo attuale CRM per lo sviluppo. I dati di coinvolgimento provenienti da Raiser’s Edge, Blackbaud o Salesforce si sincronizzano nei campi personalizzati delle attività relative agli ex studenti. L'agente non sostituisce il tuo sistema di registrazione. Diventa il livello operativo in cui il tuo team monitora le campagne, coordina gli eventi e gestisce i flussi di lavoro di gestione dei donatori sulla base di quei dati.

E la sicurezza dei dati relativi alle informazioni sensibili dei donatori?

ClickUp possiede le certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e supporta l'autenticazione SSO, le autorizzazioni basate sui ruoli e la crittografia sia in fase di archiviazione che di trasmissione. Le autorizzazioni a livello di donatore consentono ai responsabili delle donazioni di visualizzare solo i portafogli loro assegnati. Nessun dato viene utilizzato per addestrare i modelli di IA. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata alla sicurezza.

In che modo questo sistema soddisfa i requisiti di reportistica CASE?

Il sistema di valutazione dell'engagement è in linea con le quattro modalità di engagement definite da CASE (filantropica, di volontariato, esperienziale, di comunicazione). I campi personalizzati tengono traccia di ciascuna modalità separatamente, consentendoti di generare report sull'engagement conformi agli standard CASE direttamente dalla tua area di lavoro. L'agente struttura i dati secondo gli standard CASE, semplificando la preparazione delle risposte ai sondaggi.

Questo è utile solo per i grandi uffici di sviluppo?

No. Il prompt include variabili relative al tipo di istituto, al numero di ex studenti e alle dimensioni del personale. Un ufficio ex studenti composto da due persone in un college comunitario beneficia delle stesse automazioni di monitoraggio delle campagne e di gestione dei donatori di un ufficio di sviluppo composto da 50 persone in un'università R1. Il sistema si adatta alla vostra base di ex studenti e al vostro team.