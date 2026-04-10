Cosa fare per gestire i casi degli studenti utilizzando l'IA

Oltre il 60% degli studenti universitari soddisfa oggi i criteri per almeno un disturbo di salute mentale e il 97% degli istituti dispone di un team di intervento comportamentale nel campus. Tuttavia, la maggior parte dei team CARE coordina ancora i casi tramite catene di email, report Maxient scollegati e note delle riunioni che rimangono nella finestra In arrivo di qualcuno.

Un agente di IA integrato in una piattaforma di project management può automatizzare l'accoglienza dei casi, la valutazione del livello di rischio, i rinvii interdipartimentali e il monitoraggio dei risultati, mantenendo al contempo controlli di accesso conformi alla normativa FERPA.

Di seguito trovi un prompt per l'agente IA pronto da copiare che puoi incollare in ClickUp per creare in pochi minuti uno spazio di lavoro completo per la gestione dei casi degli studenti. Ma prima di utilizzarlo, è utile esaminare le lacune di coordinamento che questo tipo di sistema è destinato a colmare. Per la maggior parte dei team del supporto agli studenti, il problema non è la mancanza di segnalazioni. Il problema è che tali segnalazioni arrivano attraverso troppi uffici scollegati tra loro, il che rende difficile avere una visione d'insieme con sufficiente anticipo per rispondere in modo adeguato.

A chi è destinata questa configurazione per la gestione dei casi degli studenti Questa configurazione è pensata per i team CARE, i team di intervento comportamentale, gli uffici dei presidi, i team di condotta studentesca, il personale addetto al coordinamento dell'orientamento, i case manager e i responsabili degli affari studenteschi incaricati della valutazione, dei rinvii e del follow-up tra più dipartimenti. È particolarmente utile per gli istituti che ricevono già segnalazioni attraverso diversi sistemi ma che continuano ad affidarsi al coordinamento manuale per gestire i rischi, i passaggi di consegne e la visibilità dei casi.

Il problema: il tuo team CARE coordina le crisi degli studenti tramite email e fogli di calcolo

I professionisti degli affari studenteschi conoscono già la realtà. Un membro della facoltà presenta una segnalazione relativa a un comportamento preoccupante. Un consulente residente segnala uno studente che non esce dalla propria stanza da giorni. Una segnalazione ai sensi del Titolo IX arriva tramite il portale online. Un consulente accademico nota che uno studente ha smesso di frequentare le lezioni. Ciascuna di queste segnalazioni viene inserita in un sistema diverso, indirizzata a un ufficio diverso, e il team CARE o il BIT dovrebbe avere una visione completa della situazione durante una riunione settimanale che si basa su chiunque si sia ricordato di portare i propri appunti.

La domanda continua a crescere. Il numero di studenti che cercano aiuto presso i centri di consulenza universitari è aumentato di quasi il 40% tra il 2009 e il 2015 e ha continuato a crescere fino alla pandemia. Lo studio Healthy Minds 2024–25 ha rilevato che quasi il 40% degli studenti universitari soffre di depressione da moderata a grave, con il 68% che riferisce che le difficoltà mentali o emotive hanno influito sul proprio rendimento scolastico. Questi studenti non si presentano con etichette ben definite. Si presentano come casi di condotta, reclami relativi all'alloggio, segnalazioni di sospensione accademica e richieste di adeguamenti per disabilità, spesso in più uffici contemporaneamente.

Il risultato è prevedibile: contatti duplicati in cui tre uffici contattano lo stesso studente senza sapere che gli altri lo hanno già fatto, passaggi di consegne interrotti tra il dipartimento di disciplina e quello di consulenza, piani di intervento che esistono solo nei verbali delle riunioni e nessun sistema di monitoraggio per verificare se uno studente segnalato abbia effettivamente usufruito delle risorse a cui era stato indirizzato.

Come ha risolto il problema la Miami University: Il Center for Career Exploration and Success della Miami University ha utilizzato ClickUp per gestire oltre 200 eventi per studenti all'anno con un tasso di esito positivo del 98%, coinvolgendo 19.107 studenti attraverso processi standardizzati e un monitoraggio centralizzato. Michael Turner, vicedirettore: ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per organizzarci e tenere sotto controllo gli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze. ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per organizzarci e tenere sotto controllo gli eventi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

Lo stesso valore è importante nella gestione dei casi degli studenti. Non si tratta di sostituire i sistemi disciplinari o di consulenza, ma di creare un livello operativo visibile che comprenda segnalazioni, passaggi di consegne e follow-up. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per la gestione dei casi degli studenti all'interno della tua piattaforma di project management. Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro CARE o BIT? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo alla struttura del tuo team, al volume dei rinvii e ai requisiti di conformità.

Lo stesso valore è importante nella gestione dei casi degli studenti. Non si tratta di sostituire i sistemi disciplinari o di consulenza, ma di creare un livello operativo visibile che comprenda segnalazioni, passaggi di consegne e follow-up. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per la gestione dei casi degli studenti all'interno della tua piattaforma di project management. Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro CARE o BIT? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo alla struttura del tuo team, al volume dei rinvii e ai requisiti di conformità.

Lo stesso valore è importante nella gestione dei casi degli studenti. Non si tratta di sostituire i sistemi disciplinari o di consulenza, ma di creare un livello operativo visibile che comprenda segnalazioni, passaggi di consegne e follow-up. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per la gestione dei casi degli studenti all'interno della tua piattaforma di project management.

Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro CARE o BIT? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo alla struttura del tuo team, al volume dei rinvii e ai requisiti di conformità.

Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro CARE o BIT? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo alla struttura del tuo team, al volume dei rinvii e ai requisiti di conformità.

Il prompt: Crea la tua area di lavoro per la gestione dei casi degli studenti con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agente ClickUp, inserisci i dettagli del tuo istituto e otterrai una zona di lavoro completa per la gestione dei casi degli studenti con flussi di lavoro di accoglienza, modelli di valutazione del rischio, monitoraggio dei rinvii e documentazione dei risultati.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica di triage, i flussi di lavoro sensibili alle autorizzazioni e i punti di controllo di follow-up. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al volume dei casi, alla struttura del campus e al contesto di conformità.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica di triage, i flussi di lavoro sensibili alle autorizzazioni e i punti di controllo di follow-up. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al volume dei casi, alla struttura del campus e al contesto di conformità.

Super agente per la gestione dei casi degli studenti

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt sopra riportato per creare un Super Agent personalizzato per la tua area di lavoro.

Una volta generato il modello per gli agenti, il passaggio successivo è trasformarlo in un'area di lavoro pratica che il tuo team di gestione dei casi possa utilizzare quotidianamente.

Come configurarlo in ClickUp (4 passaggi)

Prima di configurare il tuo Spazio, raccogli i dati relativi al supporto agli studenti che il tuo team utilizza già per segnalazioni, note sui casi, avvisi precoci, passaggi di consegne tra reparti e report di conformità. Solitamente ciò include i dati relativi all'identificazione degli studenti, le fonti delle segnalazioni, i tipi di preoccupazione, i livelli di rischio attuali, i case manager assegnati, la cronologia degli interventi precedenti, le destinazioni delle segnalazioni ed eventuali requisiti di gestione relativi al FERPA o al Titolo IX. Partire da dati puliti rende le tue automazioni, i tuoi dashboard e i tuoi flussi di lavoro di passaggio di consegne molto più affidabili.

Crea la struttura della tua area di lavoro Crea uno spazio dedicato chiamato "Gestione dei casi degli studenti". Aggiungi quattro cartelle con impostazioni di autorizzazione rigorose fin dall'inizio: "Casi attivi" per i casi aperti organizzati per livello di rischio, "Segnalazioni e avvisi precoci" per le nuove segnalazioni, gli avvisi accademici e le autosegnalazioni in attesa di revisione, "Coordinamento interdipartimentale" per le segnalazioni inviate a consulenza, servizi per la disabilità, condotta, Titolo IX e risorse esterne, e "Reportistica e conformità" per la reportistica aggregata, il monitoraggio Clery, le sequenze del Titolo IX e i riepiloghi/riassunti degli esiti dei casi. Configura campi personalizzati su ogni attività del caso Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di attività del caso in modo che ogni caso studente includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per effettuare il triage, coordinare e documentare il supporto in modo coerente. Includi campi per ID studente, fonte di segnalazione, tipo di preoccupazione, livello di rischio, responsabile del caso, stato di autorizzazione FERPA, data dell'ultimo contatto, segnalazioni inviate e stato dell'esito. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e il coordinamento dei casi molto più affidabili. Incolla il prompt in ClickUp Brain Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituzione, la composizione del team, il volume mensile di segnalazioni, i requisiti di conformità e gli strumenti attuali. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza del tuo flusso di lavoro di accoglienza, del quadro di valutazione del rischio, del tracker delle segnalazioni e della dashboard di conformità, quindi perfezionala in base al processo di gestione dei casi della tua istituzione. Imposta automazioni per la gestione continua Crea automazioni per far procedere il lavoro sui casi degli studenti senza un costante follow-up manuale. Usa le regole per avvisare il personale di turno dei casi di crisi, segnalare un aumento del rischio quando si accumulano più segnalazioni, avviare attività di follow-up dopo le riunioni, segnalare le assenze alle segnalazioni e programmare revisioni di chiusura in modo che nessuno studente venga trascurato.

Crea uno spazio dedicato chiamato "Gestione dei casi degli studenti". Aggiungi quattro cartelle con impostazioni di autorizzazione rigorose fin dall'inizio: "Casi attivi" per i casi aperti organizzati per livello di rischio, "Segnalazioni e avvisi precoci" per le nuove segnalazioni, gli avvisi accademici e le autosegnalazioni in attesa di revisione, "Coordinamento interdipartimentale" per le segnalazioni inviate ai servizi di consulenza, ai servizi per la disabilità, alla commissione disciplinare, al Titolo IX e alle risorse esterne, e "Reportistica e conformità" per la reportistica aggregata, il monitoraggio Clery, le sequenze del Titolo IX e i riepiloghi degli esiti dei casi.

Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di attività dei casi, in modo che ogni caso studente includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per effettuare il triage, coordinare e documentare il supporto in modo coerente. Includi campi per ID studente, fonte di segnalazione, tipo di problema, livello di rischio, responsabile del caso, stato di autorizzazione FERPA, data dell'ultimo contatto, segnalazioni inviate e stato dell'esito. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e il coordinamento dei casi molto più affidabili.

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituzione, la composizione del team, il volume mensile di segnalazioni, i requisiti di conformità e gli strumenti attualmente in uso. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza del tuo flusso di lavoro di accoglienza, del quadro di valutazione del rischio, del tracker delle segnalazioni e della dashboard di conformità, quindi perfezionala in base al processo di gestione dei casi della tua istituzione.

Crea automazioni per far procedere il lavoro sui casi degli studenti senza un costante follow-up manuale. Usa le regole per avvisare il personale di turno dei casi di crisi, segnalare un aumento del rischio quando si accumulano più segnalazioni, avviare attività di follow-up dopo le riunioni, segnalare le assenze alle visite e programmare revisioni di chiusura, in modo che nessuno studente venga trascurato.

Sei pronto a trasformare questi flussi di lavoro in un sistema ripetibile? Crea la tua area di lavoro su ClickUp.

💡 Suggerimento da esperto: Inizia con un unico flusso di lavoro, come l'accoglienza o il rinvio tra reparti, prima di estendere il sistema all'intera operatività CARE o BIT. Un progetto pilota su scala ridotta aiuta il tuo team a perfezionare modelli, autorizzazioni e logica di escalation prima di procedere alla scalabilità.

Campi personalizzati consigliati per le attività di gestione dei casi degli studenti

Questi campi creano un registro operativo coerente che copre l'accoglienza, la valutazione, i rinvii, gli interventi e gli esiti dei casi.

Campo Tipo Scopo ID studente Breve testo Identificativo univoco dello studente Fonte del rinvio Elenco a discesa Docenti, personale, studenti, auto-segnalazione, anonimo Tipo di problema Elenco a discesa Ambito accademico, comportamentale, salute mentale, condotta, sicurezza, finanziario, alloggio Livello di rischio Elenco a discesa Livello 1, Livello 2, Livello 3, Livello 4, Livello 5 Responsabile dei casi Persone Membro principale del coordinamento Stato dell'autorizzazione FERPA Elenco a discesa In archivio, Non in archivio, Non richiesto Data dell'ultimo contatto Data Contatto più recente con lo studente o l'ufficio Segnalazioni inviate Etichette o Relazioni Consulenza, orientamento, condotta, Titolo IX, aiuti finanziari, servizi per la disabilità, risorse esterne Stato del risultato Elenco a discesa Attivo, In monitoraggio, Risolto, Inviato all'esterno, Ritirato Livello di urgenza Elenco a discesa Immediato/Crisi, Elevato, Moderato, Basso/Informativo Stato di coinvolgimento Elenco a discesa Connessi, Assenti, Servizi rifiutati, In lista d'attesa, In corso Stato del consenso Elenco a discesa Consenso dello studente ottenuto, consenso limitato, consenso non richiesto

📘 Leggi anche: Scopri tutti i tipi di campi personalizzati per decidere quali sono i più adatti al tuo flusso di lavoro relativo alle sovvenzioni.

Esempi di automazioni di base per la gestione dei casi degli studenti

Dopo aver configurato i campi personalizzati, crea automazioni che mantengano attivi i flussi di lavoro relativi a triage, segnalazioni, interventi e follow-up senza la necessità di ripetuti interventi manuali.

Quando… Quindi… Un nuovo rinvio viene contrassegnato come Immediato/Crisi Avvisa immediatamente il personale di turno e la sicurezza del campus, quindi assegna il caso al flusso di lavoro dedicato alle crisi Uno studente riceve un secondo rinvio in sospeso mentre esiste già un caso attivo Contrassegna il caso per una revisione dei duplicati e aumenta la priorità della valutazione del rischio Viene inviato un rinvio e lo studente non effettua la connessione entro il termine previsto Avvisa il responsabile del caso e crea un'attività di follow-up A uno studente viene assegnato il livello di rischio 4 o 5 Trigger il flusso di lavoro per l'intervento intensivo e avvisa l'intero team di risposta È arrivata la data del follow-up senza che sia stato registrato alcun contatto aggiornato Crea un'attività di follow-up e assegnala al responsabile del caso Un caso viene contrassegnato come Risolto Pianifica un punto di controllo per la revisione di chiusura e genera il prompt di riepilogo/riassunto dei risultati

📘 Leggi anche: Scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni

Cosa copre l'agente durante l'intero ciclo di vita dell'assistenza agli studenti

Un agente IA per la gestione dei casi degli studenti non è un chatbot che fornisce consigli agli studenti. Si tratta di un sistema che opera all'interno del tuo spazio di lavoro di project management e gestisce il lavoro di coordinamento strutturato e ripetitivo che il tuo team CARE attualmente svolge manualmente, tra cui l'inoltro dei rinvii, il monitoraggio degli interventi, la gestione dei passaggi di consegne tra uffici e la documentazione relativa all'effettivo contatto degli studenti con il supporto.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Accoglienza e triage dei casi Standardizza i rinvii, assegna un livello di urgenza, segnala i duplicati e indirizza i casi al flusso di lavoro corretto Catene di email, registri su fogli di calcolo e note di accettazione incoerenti Valutazione del rischio Monitora i fattori di rischio, aggiorna la priorità dei casi e fornisce l'assistenza per l'escalation in base al livello Memoria del team, valutazione manuale e congetture durante le riunioni settimanali Inoltri tra reparti Tieni traccia di dove sono stati inviati i rinvii, se gli studenti hanno effettuato la connessione e quale follow-up è necessario Passaggi di consegne disorganizzati e titolarità poco chiara tra i vari uffici Monitoraggio degli interventi Mantiene una sequenza delle attività di sensibilizzazione, delle riunioni, degli interventi e delle decisioni relative ai casi Nota sepolte nelle finestre In arrivo, nei verbali delle riunioni o in archivi separati dell'ufficio Conformità e reportistica Supporta il monitoraggio basato sull'autorizzazione, la reportistica aggregata e la gestione delle scadenze per gli obblighi relativi alla legge Clery o al Titolo IX Fogli di calcolo separati per la reportistica e revisione reattiva della conformità Risposta tempestiva agli allarmi Converte i modelli di allerta accademica e comportamentale in casi attivi quando il rischio aumenta Avvisi su un unico canale che non vengono mai combinati per fornire un quadro completo

A differenza degli strumenti generici di IA, questo è un Super Agent di ClickUp che opera all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui il tuo team gestisce già le attività. Ogni azione avviene dove le persone stanno già lavorando. Nessun login aggiuntivo, nessun sistema separato da controllare.

Vuoi vedere come funzionano i Super Agent in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Varianti per diversi tipi di istituti

Il prompt sopra riportato è valido per tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca R1 Utilizza il prompt completo così com'è. Aggiungi strutture di team più complesse, un volume maggiore di segnalazioni e un coordinamento più forte tra i servizi di orientamento, disciplina, alloggio e consulenza. Università regionale Mantieni la struttura completa della gestione dei casi, ma semplifica i percorsi di invio a specialisti che coinvolgono un numero ridotto di studi. Punta su passaggi di consegne efficienti e reportistica su scala moderata. Università di arti liberali Concentrati su interventi personalizzati, coordinamento tra team di piccole dimensioni e passaggi di consegne sensibili alle autorizzazioni in un ambiente di supporto agli studenti molto affiatato. Istituti superiori comunitari Concentrati sul coinvolgimento degli studenti pendolari, sulle questioni finanziarie e accademiche, sui rinvii a realtà esterne e sui team più piccoli che ricoprono più ruoli. Scuola professionale o di formazione Concentrati sugli interventi relativi al progresso, sui problemi di frequenza, sugli ostacoli legati all'alloggio o al trasporto, ove pertinente, e sui percorsi di invio semplificati.

Gestisci i casi degli studenti in un unico posto

La gestione dei casi degli studenti va in crisi quando i rinvii, le note di intervento, gli allarmi precoci e i passaggi di consegne tra dipartimenti risiedono in sistemi separati senza una visione operativa di condivisione. Con ClickUp Brain, i campi personalizzati e le automazioni, il tuo istituto può trasformare l'accoglienza dei casi, il triage, il monitoraggio dei rinvii e il follow-up degli interventi in un unico sistema operativo ripetibile.

L'obiettivo non è sostituire il tuo sistema disciplinare, i registri di consulenza o i sistemi di archiviazione istituzionali. È quello di ridurre il lavoro di coordinamento che li circonda, migliorare la visibilità sull'intero processo di supporto e assicurarsi che nessuno studente venga perso tra i vari dipartimenti. Inizia con il prompt qui sopra, adattalo alla struttura del tuo team e ai requisiti di conformità, e crea una configurazione che il tuo team possa effettivamente utilizzare ogni giorno.

Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti

Un agente IA può gestire le informazioni sugli studenti protette dal FERPA?

Sì, con una configurazione adeguata. L'area di lavoro utilizza autorizzazioni basate sui ruoli, in modo che solo i membri autorizzati del team CARE possano visualizzare i dettagli dei casi. ClickUp supporta le certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, l'integrazione SSO e la crittografia sia in fase di archiviazione che di trasmissione. Le autorizzazioni a livello di caso possono limitare la visibilità a specifici membri del team. Nessun dato viene utilizzato per addestrare i modelli di IA. Il responsabile FERPA della tua istituzione dovrebbe verificare le impostazioni delle autorizzazioni durante la configurazione.

Questo sostituisce Maxient o altri sistemi di gestione della condotta degli studenti?

No. Maxient e piattaforme simili sono sistemi di registrazione della condotta progettati per l'adjudicazione, l'applicazione di sanzioni e la tenuta dei registri di conformità. L'area di lavoro dell'agente IA è il livello di coordinamento e flusso di lavoro in cui il tuo team CARE effettua il triage dei casi, tiene traccia dei rinvii, documenta gli interventi e gestisce i passaggi di consegne tra i dipartimenti. Molte istituzioni utilizzano entrambi: Maxient come sistema di registrazione della condotta e ClickUp come livello operativo per il coordinamento della gestione dei casi.

In che modo questo aiuta i sistemi di allerta precoce?

L'agente converte i trigger di allerta precoce (assenze alle lezioni, calo dei voti, preoccupazioni dei docenti) in attività di gestione dei casi quando i modelli indicano un rischio elevato. Invece di un docente che invia un'allerta a un unico consulente, il sistema aggrega le allerte insieme ai rinvii comportamentali e ad altri segnali per fornire al team CARE una visione olistica. Si tratta dello stesso approccio di coordinamento utilizzato per altri flussi di lavoro nell'istruzione superiore, come la conformità e la gestione delle sovvenzioni.

E la privacy degli studenti quando sono coinvolti più dipartimenti?

L'area di lavoro applica l'accesso "need-to-know" tramite il sistema di autorizzazioni di ClickUp. Un case manager può visualizzare l'intera Sequenza del caso. Un referente del centro di consulenza vede solo che è stato effettuato un rinvio e se lo studente ha effettuato la connessione, non i dettagli della condotta sottostante. Un membro della facoltà che ha inviato la segnalazione originale vede solo la conferma che il caso è stato ricevuto e che è in fase di gestione. I livelli di autorizzazione sono conformi allo standard di legittimo interesse educativo del FERPA.

Questo è utile solo per le grandi università con team CARE dedicati?

No. I college comunitari e gli istituti di piccole dimensioni con personale limitato traggono il massimo vantaggio dal triage automatizzato e dal monitoraggio dei rinvii, poiché spesso dispongono di meno persone che ricoprono più ruoli. Un ufficio affari studenteschi composto da due persone ottiene lo stesso flusso di lavoro strutturato, gli stessi percorsi di escalation e la stessa traccia documentale di un team CARE di 15 persone presso un'università di ricerca. Il sistema si adatta automaticamente in base alla dimensione del tuo team e al volume dei rinvii.