Cosa fare per eseguire operazioni di segreteria utilizzando l'IA

Il 62% degli istituti ha registrato un aumento del volume delle richieste di certificati di studio negli ultimi cinque anni, mentre si prevede che il 40% degli attuali responsabili della segreteria accademica andrà in pensione nei prossimi 5-10 anni. L'ufficio della segreteria accademica è in contatto con ogni studente e ogni dipartimento accademico, eppure opera su sistemi legacy che comunicano a malapena tra loro. Un agente di IA integrato in una piattaforma di project management può automatizzare i flussi di lavoro relativi alla programmazione dei corsi, alla gestione delle eccezioni di registrazione, all'elaborazione delle pagelle, alle verifiche dei crediti e al monitoraggio della conformità FERPA.

Di seguito trovi un prompt per l'agente IA pronto da copiare che puoi incollare in ClickUp per creare un'area di lavoro completa per le operazioni di segreteria in pochi minuti. Ma prima di usarlo, è utile esaminare il carico operativo che questo tipo di sistema è progettato per risolvere. Per la maggior parte degli uffici di segreteria, il problema non è che il lavoro sia poco chiaro. È che il lavoro è distribuito su troppi sistemi, scadenze e approvazioni perché chiunque possa vedere chiaramente l'intero processo.

A chi è destinata questa configurazione per le operazioni di segreteria Questa configurazione è pensata per responsabili della segreteria, vice responsabili della segreteria, team di programmazione, addetti alla gestione dei dati, amministratori delle verifiche dei crediti, valutatori dei crediti trasferiti, coordinatori delle cerimonie di laurea e addetti alla conformità incaricati di gestire il lavoro della segreteria tra più sistemi e scadenze. È particolarmente utile per gli istituti che dispongono già di un SIS ma che continuano ad affidarsi al coordinamento manuale per gestire eccezioni, approvazioni, flussi di lavoro relativi ai dati e processi basati su politiche.

Il problema: l'ufficio del registrar è la spina dorsale dell'istituto ed è tenuto insieme con banner e nastro adesivo

Se lavori nell'ufficio del registrar, sai qualcosa che il resto del campus non apprezza appieno: il tuo ufficio è coinvolto in quasi ogni punto di contatto con gli studenti, dall'iscrizione alla laurea. Pianificazione dei corsi, iscrizioni, valutazione, certificati di studio, verifiche dei crediti, trasferimento dei crediti, conformità FERPA, gestione del catalogo, elaborazione delle lauree. E in qualche modo, tutto questo passa attraverso una combinazione di un SIS vecchio di 20 anni, email e un sistema di archiviazione che solo due persone del tuo staff capiscono.

La pressione operativa è incessante. Uno studio del GAO ha rilevato che, in media, il 43% dei crediti acquisiti presso un istituto di provenienza andava perso durante il trasferimento, e la valutazione dei crediti trasferiti è uno dei processi che richiede il maggior impiego di manodopera in ufficio. A ciò si aggiungono: eccezioni di registrazione che richiedono interventi manuali, richieste di certificati di studio che raggiungono il picco alla fine di ogni semestre, verifiche dei titoli di studio che devono riconciliare anni di catalogo risalenti a un decennio fa e la formazione FERPA di cui ogni nuovo dipendente ha bisogno e che ogni dipendente di ritorno dimentica.

L'ufficio del registrar è il luogo in cui le politiche istituzionali diventano realtà operativa. Quando le commissioni curriculari approvano delle modifiche, il registrar le integra nel catalogo. Quando i docenti modificano le scale di valutazione, il registrar ricodifica il sistema. Quando gli studenti hanno bisogno dei propri documenti, il registrar ne è il custode. Si tratta dell'ufficio amministrativo più soggetto a regolamentazioni e con i processi più intensivi del campus, ed è cronicamente a corto di personale.

Come CU Anschutz ha risolto il problema: Il campus CU Anschutz dell'Università del Colorado ha sostituito cinque sistemi legacy con ClickUp per oltre 170 utenti del proprio team IT centralizzato. La creazione manuale di reportistica è scesa a zero. Anna Alex, Direttrice dei Servizi Tecnologici del Campus: Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot. Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire il SIS, ma di creare un livello operativo di visibilità attorno al lavoro che avviene tra sistemi, personale e approvazioni. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione operativa della segreteria all'interno della tua piattaforma di project management.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire il SIS, ma di creare un livello operativo di visibilità attorno al lavoro che avviene tra sistemi, personale e approvazioni. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione operativa della segreteria all'interno della tua piattaforma di project management.

Vuoi provare un modello simile nella tua segreteria? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo al tuo SIS, al volume dei dati e ai colli di bottiglia del flusso di lavoro.

Vuoi provare un modello simile nella tua segreteria? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo al tuo SIS, al volume dei dati e ai colli di bottiglia del flusso di lavoro.

Il prompt: crea la tua area di lavoro per le operazioni di segreteria con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agente ClickUp, inserisci i dettagli del tuo istituto e otterrai una zona di lavoro completa per le operazioni di segreteria con flussi di lavoro di pianificazione, monitoraggio delle eccezioni, gestione delle pagelle e controllo della conformità.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica di instradamento, i punti di controllo del livello di servizio e i flussi di lavoro di approvazione. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al tipo di istituto, alla configurazione del SIS e al carico di lavoro della segreteria.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica di instradamento, i punti di controllo del livello di servizio e i flussi di lavoro di approvazione. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al tipo di istituto, alla configurazione del SIS e al carico di lavoro della segreteria.

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt sopra riportato per creare un Super Agent personalizzato per la tua area di lavoro.

Come configurarlo in ClickUp (4 passaggi)

Passaggio 1: Crea la struttura della tua area di lavoro

Crea uno spazio dedicato chiamato “Operazioni di segreteria” con quattro cartelle:

Pianificazione e iscrizione: elenchi per la creazione dell'orario dei corsi, la gestione delle sezioni, le eccezioni alle iscrizioni e il monitoraggio delle iscrizioni

Documenti e certificati: elenchi per le richieste di certificati, le verifiche dei crediti, l'autorizzazione alla laurea e le valutazioni dei crediti trasferiti

Conformità e politiche: elenchi per il monitoraggio della formazione FERPA, registri delle divulgazioni, aggiornamenti del catalogo e implementazione delle modifiche al piano di studi

Lauree e cerimonie: elenchi per le domande di laurea, la logistica delle cerimonie, l'elaborazione dei diplomi e la verifica dei riconoscimenti

Passaggio 2: Configura i campi personalizzati su ogni attività

Aggiungi questi campi ai tuoi modelli di attività di segreteria ( vedi tutti i tipi di campi personalizzati ):

Campo Tipo Scopo Tessera ID Breve testo Identificativo dello studente per il collegamento dei dati Tipo di richiesta Elenco a discesa Trascrizioni, Eccezioni, Audit, Valutazione dei trasferimenti, FERPA, Altro Priorità Elenco a discesa Standard, Urgente, Accelerato, Emergenza Anno di riferimento Breve testo Anno di riferimento del catalogo dello studente per la verifica dei crediti Stato in sospeso Elenco a discesa Nessuna, Finanziaria, Accademica, Disciplinare, Multipla Elaborazione SLA Data Data di completamento prevista in base al tipo di richiesta Catena di approvazione Persone Consulente, Dipartimento, Responsabile della segreteria assegnati a questa richiesta Indicatore FERPA Casella di controllo Indica che l'attività riguarda documenti protetti dal FERPA

Passaggio 3: incolla il prompt in ClickUp Brain

Generatore di super agenti per le operazioni di segreteria

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo Spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili (nome dell'istituto, popolazione studentesca, SIS, volume di pagelle, numero di dipendenti). Brain crea i flussi di lavoro per la programmazione, l'instradamento delle eccezioni, le pipeline delle pagelle e il monitoraggio della conformità sotto forma di attività e attività secondarie che puoi utilizzare immediatamente. (Non conosci ancora i Super Agent? Scopri come crearne uno per la prima volta passo dopo passo.)

Passaggio 4: Configura le automazioni per la gestione continua

Automazioni Super Agent

Configura queste automazioni fondamentali in modo che il sistema funzioni in modo autonomo ( scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni ):

Quando… Quindi... Richiesta di certificato ricevuta con stato "in sospeso" ≠ Nessuno Metti in pausa l'elaborazione, informa lo studente del tipo di blocco, crea un'attività per la risoluzione del blocco Eccezione di registrazione non elaborata entro 48 ore Segnalare il problema al responsabile della segreteria, informare lo studente del ritardo La data di scadenza per la formazione FERPA è tra 30 giorni per tutti i dipendenti Crea un'attività di promemoria per la formazione e avvisa il supervisore se non viene completata entro la scadenza Domanda di laurea presentata Esegui un controllo automatico dei requisiti per il conseguimento del titolo di studio, contrassegna i requisiti rimanenti e crea attività di revisione manuale per i casi limite Valutazione dei crediti trasferiti ricevuta Controlla il database delle equivalenze per una valutazione preventiva dello stesso corso/istituto; compila automaticamente i campi se viene trovata una corrispondenza

Cosa copre l'agente nel corso del ciclo di vita delle operazioni di segreteria

Un agente IA per le operazioni di segreteria non sostituisce il SIS. È un sistema che opera all'interno della tua area di lavoro di project management e gestisce la complessità del flusso di lavoro che il tuo SIS non è stato progettato per gestire: instradamento delle approvazioni, monitoraggio delle eccezioni, applicazione degli SLA e coordinamento tra i reparti. Il SIS archivia i dati. L'agente gestisce il lavoro.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Creazione di pianificazioni Gestisce il flusso di lavoro in più passaggi, dalle richieste dei dipartimenti alla risoluzione dei conflitti fino al caricamento finale nel SIS, e effettua il monitoraggio dell'utilizzo delle aule e dei tassi di occupazione Pianificazione basata su fogli di calcolo con risoluzione dei conflitti tramite email Iscrizione Inoltra le richieste di deroga attraverso catene di approvazione in base al tipo, impone le scadenze e effettua il monitoraggio dei tempi di elaborazione Moduli cartacei e catene di email per deroghe ai prerequisiti ed eccezioni relative alla capacità Elaborazione delle pagelle Gestisce il flusso di lavoro dalla richiesta alla consegna con controlli di sospensione, monitoraggio degli SLA e avvisi sul personale in caso di picchi di volume Gestione manuale delle code senza visibilità sui colli di bottiglia dell'elaborazione Verifiche dei crediti formativi Tiene traccia delle richieste di sostituzione, dei flussi di lavoro per l'autorizzazione alla laurea e della riconciliazione dell'anno di catalogo in caso di modifiche ai programmi Revisioni di audit individuali con conoscenze tribali su quali eccezioni sono state approvate Conformità FERPA Tiene traccia del completamento della formazione, registra le comunicazioni, gestisce le indagini sugli incidenti e monitora gli accordi con terze parti Email di formazione annuali che non vengono controllate e registri di divulgazione conservati in raccoglitori Trasferimento dei crediti Gestisce i database di equivalenza, inoltra le richieste di consulenza ai dipartimenti, effettua il monitoraggio dei tassi di accettazione e gestisce gli accordi di articolazione Valutazione corso per corso partendo da zero ogni volta, anche per i corsi già valutati in precedenza

Vuoi vedere come funzionano i Super Agent in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Variazioni per diversi tipi di istituti

Il prompt sopra riportato è valido per tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca di livello R1 (oltre 30.000 studenti) Utilizza il prompt completo così com'è. Aggiungi la complessità dei programmi di laurea magistrale/professionali (crediti per la tesi, monitoraggio degli esami finali, requisiti di residenza). Estendi la valutazione dei crediti trasferiti per i corsi di laurea magistrale. Integra con i flussi di lavoro di gestione delle sovvenzioni per l'iscrizione agli assistentati di ricerca. Università di livello R2 (10.000-30.000 studenti) Semplifica la programmazione con un modello centralizzato. Riduci la complessità della valutazione dei crediti trasferiti concentrandoti sulle prime 20 istituzioni di provenienza. Aggiungi flussi di lavoro di coordinamento tra i dipartimenti per la gestione delle modifiche al piano di studi. Istituzione prevalentemente di primo livello (2.000-5.000 studenti) Dai maggiore importanza al tocco personale nella gestione delle eccezioni (meno richieste, ma ciascuna più importante). Semplifica il monitoraggio FERPA per gli staff più ridotti. Aggiungi una maggiore integrazione dei consulenti per le revisioni delle verifiche dei crediti, dato che il rapporto consulenti-studenti è più basso. Istituti superiori (da 5.000 a 20.000 studenti) Concentrati in particolare sulla valutazione dei crediti trasferiti e sulla gestione degli accordi di articolazione (questa è la sfida principale). Aggiungi il monitoraggio delle iscrizioni doppie/contemporanee. Semplifica la verifica dei requisiti per i certificati e i diplomi associati. Allineati ai quadri statali di trasferimento. Scuola professionale/di formazione (500-5.000 studenti) Concentrati sul monitoraggio del completamento dei programmi e sul rilascio delle credenziali (certificati, diplomi). Sostituisci l'elaborazione tradizionale delle trascrizioni con flussi di lavoro di verifica delle credenziali. Aggiungi il monitoraggio dell'idoneità all'abilitazione professionale come componente della verifica dei titoli di studio. Semplifica i requisiti dei programmi specifici del settore.

Gestisci le operazioni di segreteria in un unico posto

Le operazioni di segreteria si bloccano quando la pianificazione, le eccezioni, le trascrizioni, gli audit, le valutazioni dei trasferimenti e il monitoraggio della conformità risiedono in sistemi separati senza una visione operativa condivisa. Con ClickUp Brain, i campi personalizzati e le automazioni, il tuo istituto può trasformare le operazioni di segreteria in un unico sistema ripetibile che supporta un instradamento più veloce, una migliore visibilità dei colli di bottiglia, passaggi di consegne più chiari e un follow-up più rigoroso della conformità.

L'obiettivo non è sostituire il tuo SIS o il fornitore di certificati di studio. È ridurre il lavoro di coordinamento che li circonda, migliorare la visibilità su scadenze e approvazioni e aiutare il tuo ufficio a gestire un carico di lavoro elevato e ricco di politiche senza fare affidamento sull'archeologia delle e-mail e sulla memoria locale. Inizia con il prompt sopra, adattalo al tuo tipo di istituzione e all'ambiente SIS e crea una configurazione che il tuo team di segreteria possa effettivamente utilizzare ogni semestre. Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti

L'IA è in grado di gestire la complessità della programmazione dei corsi, con i conflitti tra aule e i vincoli relativi ai docenti?

Gli agenti di IA non risolvono problemi di ottimizzazione NP-difficili. Gestiscono il flusso di lavoro relativo alla programmazione: raccolgono le richieste dei dipartimenti, effettuano il monitoraggio delle violazioni dei vincoli, indirizzano le attività di risoluzione dei conflitti e registrano le modifiche dopo la pubblicazione del calendario. Il responsabile della segreteria continua a prendere le decisioni relative alla programmazione, ma l'agente garantisce che nulla venga tralasciato tra la richiesta e il calendario definitivo.

Funziona con Banner, Colleague o PeopleSoft?

L'area di lavoro dell'agente IA funziona in parallelo al tuo SIS esistente. Non legge né scrive direttamente sul tuo SIS. Gestisce invece i flussi di lavoro operativi (approvazioni, eccezioni, monitoraggio della conformità) che ruotano attorno alle transazioni del SIS. Consideralo come il livello di project management sovrapposto al tuo sistema di registrazione, in modo simile a come CU Anschutz ha consolidato cinque sistemi legacy in un unico livello operativo.

E per quanto riguarda la conformità FERPA per i dati degli studenti nell'area di lavoro?

ClickUp possiede le certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e supporta SSO, autorizzazioni basate sui ruoli e crittografia sia in fase di archiviazione che di trasmissione. L'area di lavoro è configurata con livelli di autorizzazione che corrispondono ai tuoi controlli di accesso FERPA. Il personale vede solo le attività rilevanti per il proprio ruolo. Nessun dato viene utilizzato per addestrare modelli di IA. Maggiori dettagli nella pagina dedicata alla sicurezza.

Come vengono gestite le richieste di certificati di studio durante i periodi di picco?

L'automazione monitora il volume delle trascrizioni su base settimanale e lo confronta con i modelli storici. Quando il volume supera la soglia di capacità del personale, attiva avvisi per l'impiego di personale temporaneo o l'autorizzazione agli straordinari. Il monitoraggio degli SLA garantisce che le richieste urgenti e prioritarie ricevano la massima priorità, mentre l'automazione del controllo delle sospensioni evita sprechi di tempo nell'elaborazione di richieste che verranno bloccate.

Questo può aiutare a far fronte all'ondata di pensionamenti tra i responsabili della segreteria?

Sì, ma non sostituendo gli addetti alla segreteria. L'agente acquisisce le conoscenze istituzionali in flussi di lavoro strutturati: processi di approvazione documentati, database di equivalenze, precedenti di eccezioni e procedure di conformità. Quando gli addetti alla segreteria con esperienza vanno in pensione, le conoscenze operative rimangono nel sistema anziché andare perse con la persona.