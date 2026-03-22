Da fare per condurre ricerche istituzionali utilizzando l'IA

Gli uffici IR dedicano oltre la metà del loro tempo alla reportistica di conformità, eppure solo il 39% dei responsabili IR ritiene che il proprio organico sia adeguato. Un agente IA integrato in una piattaforma di project management può automatizzare il monitoraggio degli invii IPEDS, la gestione delle richieste di dati, l'amministrazione dei sondaggi, il supporto all'accreditamento e i flussi di lavoro di benchmarking tra pari, consentendo al tuo team IR di concentrarsi sull'analisi strategica di cui la tua leadership ha effettivamente bisogno.

Di seguito trovi un prompt per l'agente IA pronto da copiare che puoi incollare in ClickUp per creare un'area di lavoro completa per la ricerca istituzionale in pochi minuti. Ma prima di utilizzarlo, è utile esaminare il sovraccarico operativo che questo tipo di sistema è destinato a risolvere. Per la maggior parte degli uffici IR, il problema non è la mancanza di competenze in materia di dati. È piuttosto che i cicli di conformità, le richieste ad hoc, le tempistiche dei sondaggi e il supporto all'accreditamento competono tutti per l'attenzione in flussi di lavoro scollegati tra loro.

A chi è destinata questa configurazione per la ricerca istituzionale Questa configurazione è pensata per i direttori della ricerca istituzionale, gli analisti, i team di efficacia istituzionale, gli amministratori dei sondaggi, il personale di supporto all'accreditamento e gli uffici di supporto decisionale responsabili della reportistica, dell'analisi e del coordinamento della conformità. È particolarmente utile per le istituzioni che dispongono già di strumenti di reportistica e BI, ma che si affidano ancora al coordinamento manuale per gestire scadenze, richieste di dati, sondaggi e cicli di reportistica ricorrenti.

Il problema: il tuo ufficio IR è una fabbrica di reportistica quando invece dovrebbe essere una risorsa strategica

Se gestisci un ufficio di ricerca istituzionale, conosci bene il ciclo: gli invii IPEDS richiedono mesi interi, le richieste di dati ad hoc si accumulano più velocemente di quanto tu riesca a elaborarle, gli studi di autovalutazione per l'accreditamento richiedono dati storici che devi ricostruire da zero e il rettore vuole le proiezioni sulle iscrizioni entro venerdì.

I numeri lo confermano. Un sondaggio AIR del 2021 ha rilevato che la maggior parte degli uffici di ricerca istituzionale dedica oltre la metà del proprio tempo alla reportistica, dalla conformità federale agli invii richiesti dallo Stato fino alle analisi interne a supporto delle decisioni. Nel frattempo, un sondaggio AIR del 2023 sulle capacità ha rilevato che il 53% dei professionisti IR afferma che la propria dimensione dell'organico è insufficiente per far fronte agli attuali carichi di lavoro, e solo il 39% dei responsabili IR ritiene adeguato il proprio organico. L'NCES stima che la sola reportistica IPEDS richieda da 157 a 193 ore all'anno per istituzione, e le espansioni federali proposte potrebbero aggiungere oltre 740.000 ore di carico di lavoro a livello di settore.

Il risultato: gli uffici di ricerca istituzionale diventano semplici centri di produzione di reportistica reattiva, anziché i partner di analisi strategica di cui le loro istituzioni hanno bisogno. I docenti attendono settimane per le richieste di dati. I dashboard sulle iscrizioni vengono aggiornati solo quando qualcuno ha tempo. La preparazione all'accreditamento diventa un'emergenza. E la conoscenza istituzionale che tiene insieme il tutto risiede nella mente di una sola persona.

Come CU Anschutz ha risolto il problema: Il campus CU Anschutz dell'Università del Colorado ha sostituito cinque sistemi legacy con ClickUp per oltre 170 utenti del proprio team IT centralizzato. La reportistica manuale è stata azzerata. Anna Alex, Direttrice dei Servizi Tecnologici del Campus: Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot. Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire i tuoi strumenti di analisi, ma di creare un unico livello operativo con visibilità che riunisca le scadenze, le richieste e il lavoro di reportistica che le circonda. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per la ricerca istituzionale all'interno della tua piattaforma di project management. Vuoi testare un modello simile nel tuo ufficio di ricerca istituzionale? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo ai tuoi obblighi di reportistica, alle dimensioni del personale e ai punti critici del flusso di lavoro.

Come CU Anschutz ha risolto il problema: Il campus CU Anschutz dell'Università del Colorado ha sostituito cinque sistemi legacy con ClickUp per oltre 170 utenti del proprio team IT centralizzato. La reportistica manuale è stata azzerata. Anna Alex, Direttrice dei Servizi Tecnologici del Campus: Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot. Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire i tuoi strumenti di analisi, ma di creare un unico livello operativo con visibilità che riunisca le scadenze, le richieste e il lavoro di reportistica che le circonda. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per la ricerca istituzionale all'interno della tua piattaforma di project management. Vuoi testare un modello simile nel tuo ufficio di ricerca istituzionale? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo ai tuoi obblighi di reportistica, alle dimensioni del personale e ai punti critici del flusso di lavoro.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire i tuoi strumenti di analisi, ma di creare un unico livello operativo con visibilità che riunisca le scadenze, le richieste e il lavoro di reportistica che le circonda. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione funzionante per la ricerca istituzionale all'interno della tua piattaforma di project management.

Vuoi testare un modello simile nel tuo ufficio di ricerca istituzionale? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo ai tuoi obblighi di reportistica, alle dimensioni del personale e ai punti critici del flusso di lavoro.

Vuoi testare un modello simile nel tuo ufficio di ricerca istituzionale? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo ai tuoi obblighi di reportistica, alle dimensioni del personale e ai punti critici del flusso di lavoro.

Il prompt: crea la tua area di lavoro per la ricerca istituzionale con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agente ClickUp, inserisci i dettagli del tuo istituto e otterrai uno spazio di lavoro completo per le operazioni di ricerca istituzionale con monitoraggio IPEDS, gestione delle richieste di dati, flussi di lavoro per i sondaggi e tutto il resto.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, le scadenze interne, i passaggi di titolarità e i punti di controllo per la reportistica. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al tipo di istituzione, agli obblighi di reportistica e alla capacità del personale.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, le scadenze interne, i passaggi di titolarità e i punti di controllo per la reportistica. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al tipo di istituzione, agli obblighi di reportistica e alla capacità del personale.

Super agente per la ricerca istituzionale

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent per la gestione delle sovvenzioni? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt sopra riportato per creare un Super Agent personalizzato per la tua area di lavoro.

Come impostarlo in ClickUp (4 passaggi)

Passaggio 1: Crea la struttura della tua area di lavoro

Crea uno spazio dedicato chiamato “Ricerca istituzionale” con cartelle che mappano alle tue funzioni principali:

IPEDS e reportistica federale: elenchi per ogni finestra di raccolta dati (autunno, inverno, primavera), con attività per ciascuna componente del sondaggio

Richieste di dati: elenchi per coda di accettazione, in corso, in fase di revisione, consegnate e un archivio della knowledge base

Sondaggi e valutazioni: elenchi dei sondaggi attivi, calendario dei sondaggi, sondaggi completati con archivio dei risultati

Accreditamento: elenchi per ente di accreditamento o per ciclo di accreditamento, con sottoelenchi per ogni standard

Analisi e dashboard: elenchi per il monitoraggio delle iscrizioni, l'analisi della fidelizzazione, il benchmarking con i pari, i KPI del piano strategico e gli aggiornamenti del fact book

Passaggio 2: Configura i campi personalizzati per ogni attività di ricerca istituzionale

Aggiungi questi campi al tuo modello di attività IR in modo che ogni progetto abbia i dati chiave a portata di mano ( vedi tutti i tipi di campi personalizzati ):

Campo Tipo Scopo Nome del report/componente Breve testo Componente IPEDS, nome del sondaggio o titolo della richiesta Finestra di raccolta Elenco a discesa Autunno, Inverno, Primavera, Ad hoc Responsabile delle chiavi Persone Responsabile principale dell'invio dei dati Origine dati Elenco a discesa Banner, PeopleSoft, Data warehouse, Manuale, Esterno Scadenza federale Data Scadenza per l'invio a NCES/ente di accreditamento Scadenza interna Data Imposta 10 giorni lavorativi prima della scadenza federale Priorità Elenco a discesa Urgente, Standard, Bassa Richiedente Breve testo Persona o reparto che richiede i dati

Passaggio 3: incolla il prompt in ClickUp Brain

Generatore di ricerche istituzionali

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo Spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili (nome dell'istituzione, tipo, numero di iscritti, numero di dipendenti, obblighi di reportistica, strumenti attuali). Brain crea la struttura delle attività, i calendari IPEDS, i flussi di lavoro per le richieste di dati e le regole di automazione sotto forma di attività e attività secondarie che puoi utilizzare immediatamente. (Non conosci ancora i Super Agent? Scopri come crearne uno per la prima volta passo dopo passo.)

Passaggio 4: Configura le automazioni per la gestione continua

Automazioni per la ricerca istituzionale

Configura queste automazioni di base in modo che il sistema funzioni in modo autonomo ( scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni ):

Quando… Quindi... Si apre la finestra di raccolta IPEDS (per data) Crea attività per ogni componente del sondaggio, assegna i responsabili e imposta le scadenze interne Richiesta di dati inviata tramite il modulo di raccolta dati Assegna automaticamente il lavoro all'analista in base all'argomento e imposta la data di completamento prevista in base alla priorità Il tasso di risposta al sondaggio scende al di sotto del traguardo alla soglia di promemoria Inoltra al direttore dell'IR, trigger un'ulteriore serie di promemoria Mancano 5 giorni alla scadenza interna e lo stato dell'attività non è "In fase di revisione" Invia un avviso al responsabile delle chiavi e al direttore dell'IR Mancano 30 giorni alla scadenza per l'autovalutazione ai fini dell'accreditamento Crea una lista di controllo per la consegna dei dati e informa il personale IR assegnato a ciascuno standard

Cosa copre l'agente nel corso del ciclo di vita della ricerca istituzionale

Un agente IA per la ricerca istituzionale non è uno strumento di reportistica né una dashboard di BI. È un sistema che opera all'interno del tuo spazio di lavoro di project management e svolge il lavoro di coordinamento strutturato e basato sulle scadenze che il tuo team attualmente esegue manualmente: gestione delle scadenze IPEDS, inoltro delle richieste di dati, monitoraggio delle campagne di sondaggio e organizzazione delle prove di accreditamento.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Reportistica federale Ha il monitoraggio di tutte le 12 componenti IPEDS in tre finestre di raccolta dati con assegnazioni dei responsabili, controlli di coerenza tra le componenti e conferme di invio Monitoraggio manuale del calendario, coordinamento dei responsabili tramite email, riconciliazione dei dati all'ultimo minuto Richieste di dati Indirizza le richieste in arrivo agli analisti in base all'argomento, effettua il monitoraggio dei tempi di elaborazione e crea una base di conoscenze consultabile del lavoro completato Raccolta dati tramite email, code nei fogli di calcolo, ricreazione di analisi terminate due anni fa Gestione dei sondaggi Gestisce l'intero ciclo di vita dei sondaggi, dalla selezione degli strumenti alla diffusione, effettua il monitoraggio dei tassi di risposta con promemoria automatici ed effettua confronti con i pari Gestione dei sondaggi compartimentata, email di promemoria inviate manualmente, risultati archiviati in cartelle che nessuno legge Supporto per l'accreditamento Mappa i requisiti dei dati in base agli standard degli enti di accreditamento, effettua il monitoraggio della raccolta delle prove e gestisce il flusso dei dati di autovalutazione con il controllo delle versioni Raccolta dati affrettata, documenti senza versione, prove sparse su unità di condivisione Analisi e reportistica Gestisce dashboard relative a iscrizioni, permanenza e lauree con automazione dell'aggiornamento dei dati e benchmarking tra pari Aggiornamenti manuali annuali dei fact book, confronti ad hoc tra pari, dashboard obsoleti Gestione delle conoscenze Conserva le conoscenze istituzionali in cronologie strutturate delle attività, archivi delle richieste di dati e metodologie documentate Perdita di conoscenze fondamentali in caso di avvicendamento del personale addetto alla ricerca istituzionale, incongruenze metodologiche tra gli analisti

Vuoi vedere come funzionano i Super Agent in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida pratica qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Varianti per diversi tipi di istituzioni

Il prompt sopra riportato funziona in tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca di livello R1 (grande ufficio di ricerca istituzionale, più di 5 dipendenti) Utilizza il prompt completo così com'è. Aggiungi il monitoraggio delle spese di ricerca (sondaggio HERD). Aggiungi analisi a livello di laurea (tempo necessario per il conseguimento del titolo, pacchetti di finanziamento, risultati di inserimento lavorativo). Prevedi una gestione complessa dei gruppi di pari con insiemi di pari aspirazionali ed effettivi. Università di livello R2 (ufficio IR di medie dimensioni, 3-5 dipendenti) Semplifica la gestione dei sondaggi NSSE e di 1-2 sondaggi istituzionali. Concentra il benchmarking tra pari sui concorrenti regionali. Aggiungi un flusso di lavoro di supporto ai dati dei programmi sponsorizzati se l'IR gestisce i dati relativi alla reportistica delle sovvenzioni Istituzione prevalentemente di primo livello (piccolo ufficio di ricerca istituzionale, 1-3 dipendenti) Consolida il monitoraggio IPEDS e le richieste di dati in un unico flusso di lavoro, poiché una sola persona può gestire entrambi. Poni l'accento sulla base di conoscenze, poiché gli uffici di piccole dimensioni sono più vulnerabili alla perdita di conoscenze causata dal turnover. Aggiungi analisi sull'efficacia didattica. Istituti di istruzione superiore (ufficio combinato IR/IE, 1-4 dipendenti) Sostituisci NSSE con CCSSE. Aggiungi Perkins V e le metriche di finanziamento basate sul rendimento statale. Concentrati sui risultati dell'istruzione di base, sui tassi di trasferimento e sulle metriche di sviluppo della forza lavoro. Aggiungi il monitoraggio dell'efficacia dei percorsi guidati. Scuola professionale (attività di ricerca istituzionale minima, 1-2 dipendenti) Semplifica la reportistica IPEDS, le informative sull'occupazione redditizia e i requisiti relativi ai dati degli enti di accreditamento. Concentrati sui tassi di completamento, sui tassi di inserimento lavorativo e sui tassi di superamento degli esami di abilitazione. Aggiungi il monitoraggio della conformità in materia di sicurezza nel campus se l'IR gestisce la reportistica Clery.

Domande frequenti

L'IA può davvero aiutare nella reportistica IPEDS?

Sì. Gli agenti IA non compilano i sondaggi IPEDS al posto tuo. Gestiscono il flusso di lavoro relativo a IPEDS: effettuano il monitoraggio delle scadenze per i componenti, assegnano i responsabili, fanno rispettare le scadenze interne, eseguono controlli di coerenza tra i vari componenti e documentano le revisioni. La competenza in materia di dati rimane al tuo team IR. Il carico di lavoro relativo al project management è automatizzato.

Come gestisce le richieste di dati ad hoc che arrivano costantemente?

Il sistema di gestione delle richieste di dati crea un processo strutturato di raccolta, classificazione per priorità e accodamento che sostituisce l'attuale modello del tipo "chi invia per primo un'email all'IR riceve per primo una risposta". Le richieste vengono contrassegnate per argomento, assegnate agli analisti e archiviate in una knowledge base consultabile. Quando qualcuno pone la stessa domanda l'anno successivo, l'analisi precedente è reperibile in pochi secondi.

E per quanto riguarda la sicurezza dei dati e la conformità al FERPA?

ClickUp possiede le certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e supporta l'autenticazione SSO, le autorizzazioni basate sui ruoli e la crittografia sia in fase di archiviazione che di trasmissione. Le autorizzazioni dell'area di lavoro IR possono limitare l'accesso in base al ruolo, in modo che solo gli analisti autorizzati possano accedere ai dati a livello di studente. Nessun dato viene utilizzato per addestrare modelli di IA. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata alla sicurezza.

Si tratta di un sostituto di Tableau o Power BI?

No. ClickUp, con un agente IA, gestisce il flusso di lavoro e il coordinamento del progetto relativo alle tue attività di analisi. Tableau, Power BI e R/Python si occupano della visualizzazione e dell'analisi statistica. L'agente tiene traccia di quando i dashboard devono essere aggiornati, inoltra le richieste di dati agli analisti e gestisce le scadenze IPEDS. Servono a scopi diversi e funzionano al meglio insieme.

In che modo questo aiuta i piccoli uffici di ricerca istituzionale con solo una o due persone?

Gli uffici di piccole dimensioni ne traggono il massimo vantaggio. Quando una sola persona si occupa di IPEDS, richieste di dati, sondaggi e accreditamento, il rischio di errori è più elevato. L'agente garantisce il rispetto delle scadenze, gestisce una base di conoscenze (fondamentale quando quella persona se ne va) e fornisce una struttura che permette a 1-2 persone di operare come un team di cinque. Scopri anche come gli agenti di IA possono aiutare i tuoi uffici di orientamento accademico e di aiuti finanziari.