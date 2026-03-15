Cosa fare per fornire consulenza accademica utilizzando l'IA

Un consulente accademico gestisce in media 296 studenti e, nei grandi istituti, tale numero sale a 600. Un agente di IA integrato in una piattaforma di project management può automatizzare la pianificazione degli appuntamenti, il monitoraggio dei requisiti per il conseguimento del titolo di studio, la risoluzione dei blocchi di iscrizione e l'identificazione degli studenti a rischio, restituendo ai consulenti il tempo necessario per dedicarsi alle conversazioni che cambiano realmente i risultati degli studenti.

Di seguito trovi un prompt per l'agente IA pronto da copiare che puoi incollare in ClickUp per creare in pochi minuti uno spazio di lavoro completo per le operazioni di consulenza. Ma prima di utilizzarlo, è utile esaminare il sovraccarico operativo che questo tipo di sistema è progettato per risolvere. Per la maggior parte dei centri di consulenza, il problema non è che i consulenti non sappiano di cosa hanno bisogno gli studenti. Il problema è che i carichi di lavoro, le sospensioni, le attività di sensibilizzazione e la documentazione risiedono in troppi strumenti scollegati tra loro, impedendo al team di lavorare in modo proattivo.

A chi è destinata questa configurazione per l'orientamento accademico Questa configurazione è pensata per i direttori dei centri di orientamento, i consulenti accademici, i team per il successo degli studenti, il personale addetto alla fidelizzazione, i team del supporto alle iscrizioni e gli amministratori responsabili del coordinamento dell'orientamento, delle attività di sensibilizzazione e del follow-up degli studenti. È particolarmente utile per gli istituti che dispongono già di sistemi per la gestione degli studenti, ma che si affidano ancora al coordinamento manuale per gestire i casi, i blocchi, gli interventi e la documentazione relativa all'orientamento.

Il problema: il tuo centro di orientamento si occupa di smistare i casi invece che di fornire consulenza

Se gestisci un centro di orientamento, i numeri giocano a tuo sfavore. Un sondaggio nazionale della NACADA ha rilevato che il carico di lavoro medio per un consulente professionale a tempo pieno è di 296 studenti, con le grandi istituzioni che riportano medie di 600. Con questi rapporti, gli appuntamenti individuali diventano un lusso. La maggior parte delle interazioni si riduce a semplici transazioni: sbloccare la sospensione, approvare la deroga, rispondere per la terza volta oggi alla stessa domanda sui prerequisiti.

Il costo a valle è misurabile. Un sondaggio di Inside Higher Ed/College Pulse ha rilevato che quasi la metà degli studenti non ha ricevuto consulenza sui corsi e sui percorsi necessari per la laurea, e solo il 52% afferma di aver ricevuto consulenza sul proprio stato accademico. Questo divario non deriva da consulenti che non si curano degli studenti. Deriva da consulenti sommersi da processi manuali: copiare i piani di laurea in fogli di calcolo, inviare promemoria di registrazione via email, documentare le note di consulenza su tre sistemi diversi e rincorrere gli studenti che hanno saltato gli appuntamenti.

Quando l'orientamento è reattivo, gli studenti finiscono per passare in secondo piano. Gli studenti indecisi vagano senza meta. I crediti trasferiti rimangono senza valutazione. Gli studenti di prima generazione, che hanno più bisogno di orientamento, ne ricevono meno, perché sono quelli meno propensi a prenotare un appuntamento in modo proattivo.

Come la Miami University ha risolto il problema: la Miami University ha consolidato le operazioni frammentate rivolte agli studenti in ClickUp, sostituendo strumenti disconnessi con una piattaforma centralizzata che è diventata l'archivio di conoscenze per il monitoraggio di 19.107 interazioni con gli studenti. ero. Michael Turner, vicedirettore: ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per mantenerci organizzati e in linea con gli obiettivi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze. ClickUp è un ottimo strumento che utilizziamo per mantenerci organizzati e in linea con gli obiettivi. La piattaforma ci ha fornito un repository di conoscenze.

Ecco l'opportunità che si presenta. Non si tratta di sostituire i sistemi di orientamento, ma di creare un unico livello operativo visibile attorno ai flussi di lavoro di supporto agli studenti. Il modo più veloce per testare questo modello è generare una configurazione operativa di orientamento all'interno della tua piattaforma di project management.

Vuoi testare un modello simile nel tuo centro di orientamento? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo al tuo modello di orientamento, alla dimensione del tuo numero di casi gestiti e alle priorità di supporto agli studenti.

Vuoi testare un modello simile nel tuo centro di orientamento? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo al tuo modello di orientamento, alla dimensione del tuo numero di casi gestiti e alle priorità di supporto agli studenti.

Vuoi testare un modello simile nel tuo centro di orientamento? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo al tuo modello di orientamento, alla dimensione del tuo numero di casi gestiti e alle priorità di supporto agli studenti.

Vuoi testare un modello simile nel tuo centro di orientamento? Inizia con il prompt qui sotto e adattalo al tuo modello di orientamento, alla dimensione dei casi gestiti e alle priorità di supporto agli studenti.

Il prompt: crea la tua area di lavoro per le operazioni di consulenza con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agente ClickUp, inserisci i dettagli del tuo istituto e otterrai una zona di lavoro completa per le operazioni di consulenza con dashboard dei carichi di lavoro, monitoraggio dei diplomi, flussi di lavoro per gli appuntamenti e tutto il resto.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica di outreach, i punti di controllo dei rischi e i flussi di lavoro di consulenza. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al tuo modello di consulenza, alla popolazione studentesca e alla capacità del personale.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida prima bozza della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica di outreach, i punti di controllo dei rischi e i flussi di lavoro di consulenza. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base al tuo modello di consulenza, alla popolazione studentesca e alla capacità del personale.

Super agente per l'orientamento accademico

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent per la gestione delle sovvenzioni? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt sopra riportato per creare un Super Agent personalizzato per la tua area di lavoro.

Come impostarlo in ClickUp (4 passaggi)

Prima di configurare il tuo Spazio, raccogli i dati di orientamento che il tuo team utilizza già per carichi di lavoro, appuntamenti, progressi verso il conseguimento del titolo, sospensioni delle iscrizioni e flussi di lavoro di intervento. Solitamente ciò include la classificazione degli studenti, lo status di laureando o non dichiarato, il consulente assegnato, la media dei voti (GPA), i crediti completati, le informazioni sulla verifica del percorso di studi, le sospensioni delle iscrizioni e la cronologia recente dei contatti di orientamento. Partire da dati puliti rende le tue automazioni, i tuoi dashboard e i tuoi flussi di lavoro di sensibilizzazione molto più affidabili.

Crea la struttura della tua area di lavoro Crea uno spazio dedicato chiamato "Consulenza accademica". Aggiungi cartelle che rispecchino il tuo flusso di lavoro di consulenza: "Casi attivi" per gli elenchi di studenti basati sul consulente o sull'istituto, "Appuntamenti e attività di sensibilizzazione" per gli appuntamenti programmati, i visitatori senza appuntamento, la consulenza di gruppo e le campagne proattive di sensibilizzazione, "Iscrizione e blocchi" per la risoluzione dei blocchi, le richieste di deroga e la preparazione all'iscrizione, "Esplorazione del corso di laurea" per gli studenti che non hanno ancora dichiarato il corso di laurea e i flussi di lavoro relativi alla dichiarazione, e "Interventi" per gli studenti a rischio, il supporto in prova e i piani di follow-up. Configura i campi personalizzati su ogni attività dello studente Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di attività dello studente in modo che ogni scheda del discente includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per fornire consulenza in modo proattivo e monitorare i progressi. Includi campi per ID studente, classificazione, corso di laurea o minor, consulente assegnato, GPA cumulativo, crediti completati, livello di rischio, data dell'ultimo contatto di consulenza, sospensioni di registrazione e prossimo appuntamento. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e la gestione del carico di lavoro molto più affidabili. Inserisci il prompt in ClickUp Brain Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituto, il tipo di istituto, il modello di orientamento, il numero di consulenti, il carico di lavoro medio e gli strumenti attuali. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza delle tue dashboard relative al carico di lavoro, ai flussi di lavoro degli appuntamenti, al sistema di gestione delle sospensioni e ai processi di intervento, quindi perfezionala in base al tuo modello di orientamento. Imposta automazioni per la gestione continua Crea automazioni per mantenere attivo il lavoro di consulenza senza un costante follow-up manuale. Usa le regole per trigger attività di sensibilizzazione proattive, segnalare i blocchi di registrazione irrisolti, contrassegnare gli studenti non dichiarati che si avvicinano alle soglie di crediti, richiedere la documentazione post-appuntamento e individuare gli studenti a rischio prima che scompaiano dalla vista.

Crea uno Spazio dedicato chiamato "Consulenza Accademica". Aggiungi cartelle che rispecchino il tuo flusso di lavoro di consulenza: "Casi Attivi" per gli elenchi di studenti gestiti dal consulente o dall'università, "Appuntamenti e Sensibilizzazione" per gli appuntamenti programmati, i visitatori senza appuntamento, la consulenza di gruppo e le campagne di sensibilizzazione proattive, "Iscrizione e Sospensioni" per la risoluzione delle sospensioni, le richieste di deroga e la preparazione all'iscrizione, "Esplorazione del Corso di Studi" per gli studenti che non hanno ancora dichiarato il corso di studi e i flussi di lavoro relativi alla dichiarazione, e "Interventi" per gli studenti a rischio, il supporto in periodo di prova e i piani di follow-up.

Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di attività per gli studenti in modo che ogni scheda di un allievo includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per fornire consulenza in modo proattivo e monitorare i progressi. Includi campi per il numero di matricola, la classificazione, la laurea principale o secondaria, il consulente assegnato, la media cumulativa (GPA), i crediti completati, il livello di rischio, la data dell'ultimo contatto di consulenza, i blocchi di registrazione e il prossimo appuntamento. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e la gestione dei carichi di lavoro molto più affidabili.

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituto, il tipo di istituto, il modello di consulenza, il numero di consulenti, il carico di lavoro medio e gli strumenti attuali. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza delle tue dashboard relative al carico di lavoro, ai flussi di lavoro degli appuntamenti, al sistema di gestione delle sospensioni e ai processi di intervento, quindi perfezionala in base al tuo modello di consulenza.

Crea automazioni per mantenere attivo il lavoro di consulenza senza un costante follow-up manuale. Usa le regole per trigger attività di sensibilizzazione proattive, segnalare i blocchi di registrazione irrisolti, contrassegnare gli studenti non dichiarati che si avvicinano alle soglie di credito, richiedere la documentazione post-appuntamento e individuare gli studenti a rischio prima che scompaiano dalla vista.

Sei pronto a trasformare questi flussi di lavoro in un sistema ripetibile? Crea la tua area di lavoro per la gestione delle sovvenzioni su ClickUp.

💡 Suggerimento da esperto: Inizia con un unico flusso di lavoro, come i blocchi delle iscrizioni, la sensibilizzazione degli studenti a rischio o il follow-up degli appuntamenti, prima di estendere il sistema all'intera attività di orientamento. Un progetto pilota su scala ridotta aiuta il tuo team a perfezionare i modelli, i passaggi di consegne e le regole di automazione prima di procedere con l'implementazione su larga scala.

Campi personalizzati consigliati per le attività di orientamento accademico

Questi campi creano un registro operativo coerente che copre i carichi di lavoro relativi agli studenti, gli appuntamenti, la pianificazione dei corsi di laurea, la risoluzione dei blocchi e i flussi di lavoro di intervento.

Campo Tipo Scopo ID studente Breve testo Identificativo univoco dello studente Classificazione Elenco a discesa Matricola, Studente del secondo anno, Studente del terzo anno, Studente dell'ultimo anno, Laureato, Studente trasferito Corso di laurea principale/secondario Elenco a discesa Programma accademico dello studente o stato di orientamento Consulente assegnato Persone Consulente principale responsabile dello studente Media cumulativa dei voti Numero Panoramica della situazione accademica Crediti completati Numero Stato del conseguimento del titolo di studio Livello di rischio Elenco a discesa Verde, Giallo, Rosso Ultimo contatto di orientamento Data Interazioni più recenti tra studenti e consulenti Sospensioni delle iscrizioni Etichette o elenco a discesa Sospensione per orientamento, sospensione finanziaria, sospensione per vaccinazioni, sospensione per comportamento, necessità di deroga Prossimo appuntamento Data Prossima riunione di orientamento Stato di avanzamento del percorso di laurea Elenco a discesa In linea con gli obiettivi, Da riesaminare, A rischio, Da riesaminare per il conseguimento del titolo Stato non dichiarato Elenco a discesa Dichiarato, In fase di orientamento, Opzioni ristrette, Intenzione di dichiarare

📘 Leggi anche: Scopri tutti i tipi di campi personalizzati per decidere quali sono i più adatti al tuo flusso di lavoro relativo alle borse di studio.

Esempi di automazioni di base per l'orientamento accademico

Dopo aver configurato i campi personalizzati, crea automazioni che mantengano attivi i flussi di lavoro relativi a carichi di lavoro, attività di sensibilizzazione, sospensioni e interventi senza la necessità di ripetuti follow-up manuali.

Quando… Quindi… Uno studente non ha ricevuto alcuna consulenza negli ultimi 60 giorni Crea un'attività di sensibilizzazione proattiva e assegnala al consulente Il voto di metà semestre scende al di sotto della C in un corso fondamentale Contrassegna lo studente come a rischio giallo e crea un'attività di appuntamento di follow-up Uno studente ha un blocco di orientamento prima dell'apertura delle iscrizioni Crea un'attività per la risoluzione dei blocchi e dai priorità alle attività di sensibilizzazione in base alla classificazione Uno studente non ancora iscritto a un corso di laurea raggiunge i 45 crediti senza aver dichiarato il proprio corso di laurea Trigger la lista di controllo per l'orientamento alla scelta del corso di laurea e avvisa il consulente Uno studente è contrassegnato come rischio rosso Crea un'attività relativa al piano di intervento con punti di controllo di follow-up a 2 e 6 settimane Un appuntamento viene contrassegnato come completato Prompt il consulente a registrare note, azioni da intraprendere, segnalazioni e la data del prossimo follow-up

📘 Leggi anche: Scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni

Cosa copre l'agente durante l'intero ciclo di consulenza

Un agente IA per l'orientamento accademico non è un chatbot che risponde a domande sui cataloghi dei corsi. È un sistema che opera all'interno della tua area di lavoro di project management e svolge il lavoro strutturato e ripetitivo che il tuo team attualmente esegue manualmente: monitoraggio dei casi, segnalazione degli studenti a rischio, gestione delle sospensioni e documentazione delle interazioni di orientamento.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Accoglienza e assegnazione Assegna automaticamente i nuovi studenti ai consulenti in base al corso di laurea, alla classificazione e alla capacità di carico di lavoro; genera liste di controllo pre-orientamento Bilanciamento manuale del carico di lavoro tramite fogli di calcolo e presentazioni via email Piano del percorso di laurea Tiene traccia dei requisiti per il conseguimento del titolo di studio, della sequenza dei corsi e dello stato dei crediti acquisiti; segnala gli studenti che non sono in linea con il percorso previsto per il conseguimento del titolo di studio in quattro anni Ogni semestre il consulente deve effettuare manualmente un controllo incrociato tra DegreeWorks e i fogli di calcolo Sensibilizzazione proattiva Attiva la comunicazione quando gli studenti non raggiungono gli attività cardine: nessun contatto negli ultimi 60 giorni, indirizzo non dichiarato dopo 45 crediti, avvisi sui voti di metà semestre Modello reattivo in cui gli studenti devono identificarsi autonomamente e prenotare gli appuntamenti Supporto per la registrazione Gestisce le code di risoluzione dei blocchi, elabora in batch le autorizzazioni di consulenza prima delle finestre di registrazione e effettua il monitoraggio delle richieste di deroga Catene di email, code di persone senza appuntamento e frenesia delle iscrizioni dell'ultimo minuto Esplorazione dei corsi di laurea Monitora lo stato degli studenti non ancora orientati attraverso attività di orientamento, valutazioni professionali e riunioni con i docenti in vista della scelta del corso di studi Contatti informali senza documentazione né responsabilità Intervento e passaggio di consegne Segnala gli studenti a rischio tramite un punteggio di rischio, crea piani di intervento con programmi di follow-up e trasferisce la cronologia completa durante i passaggi di consegne tra consulenti La conoscenza tribale va persa quando i consulenti lasciano l'incarico o gli studenti cambiano corso di laurea

Vuoi vedere come funzionano i Super Agent in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Varianti per diversi tipi di istituti

Il prompt sopra riportato è valido per tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca di livello R1 (oltre 600 studenti per consulente) Utilizza il prompt completo così com'è. Aggiungi un livello di coordinamento dei consulenti di dipartimento. Includi i percorsi di orientamento per gli studenti laureati. Integra il passaggio di consegne tra l'orientamento centralizzato e quello di dipartimento al momento della dichiarazione del corso di laurea. Università R2 (300-500 studenti per consulente) Semplifica la valutazione del rischio in due livelli (in linea con gli obiettivi / necessita di attenzione). Riduci il flusso di lavoro relativo all'orientamento sulle facoltà per concentrarti sugli studenti non ancora iscritti a una facoltà che hanno superato i 30 crediti. Aggiungi la valutazione degli studenti trasferiti come flusso di lavoro con priorità. Istituzione prevalentemente di primo livello (100-250 studenti per consulente) Dai risalto alla documentazione relativa all'orientamento basata sulle relazioni. Aggiungi il coordinamento dei consulenti di facoltà, dato che molte università pubbliche utilizzano modelli condivisi. Includi un modello di piano quadriennale creato insieme a ogni studente durante l'orientamento. Istituti superiori comunitari (oltre 400 studenti per consulente) Concentrati sui percorsi guidati e sull'esplorazione delle meta-specializzazioni. Sostituisci il monitoraggio dei corsi di laurea quadriennali con quello dei diplomi associati e dei percorsi di trasferimento. Aggiungi il monitoraggio delle iscrizioni simultanee e dei crediti duali. Dai priorità al monitoraggio SAP degli aiuti finanziari Scuola professionale/di formazione (varia notevolmente) Sostituisci il monitoraggio del piano di studi con il monitoraggio del completamento del programma. Aggiungi il monitoraggio delle attività cardine relative a credenziali e certificazioni. Concentrati sul percorso di inserimento nel mondo del lavoro e sul coordinamento delle partnership con i datori di lavoro. Includi le tempistiche per la preparazione agli esami di abilitazione.

Gestisci l'orientamento accademico in un unico posto

L'orientamento accademico va in crisi quando i carichi di lavoro, lo stato di avanzamento dei corsi di laurea, le note sugli appuntamenti, i blocchi alle iscrizioni e i piani di intervento risiedono in sistemi separati senza una visione operativa condivisa. Con ClickUp Brain, i campi personalizzati e le automazioni, il tuo istituto può trasformare le operazioni di orientamento in un unico sistema ripetibile che supporta la gestione del carico di lavoro, il monitoraggio dei corsi di laurea, la risoluzione dei blocchi e la comunicazione proattiva con gli studenti in un unico posto.

L'obiettivo non è sostituire il tuo SIS, la piattaforma di verifica dei crediti o quella di orientamento. È ridurre il lavoro di coordinamento che li circonda, migliorare la visibilità sull'intero ciclo di vita dello studente e dare ai consulenti più tempo per le conversazioni che cambiano davvero i risultati. Inizia con il prompt qui sopra, adattalo al tuo modello di orientamento e alla tua popolazione studentesca, e crea una configurazione che il tuo team possa effettivamente utilizzare ogni semestre.

Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti sull'orientamento accademico tramite IA

No. Gli agenti IA automatizzano il lavoro amministrativo che impedisce ai consulenti di svolgere la loro attività: monitoraggio dei carichi di lavoro, gestione delle sospensioni, documentazione delle note e segnalazione degli studenti a rischio. La consulenza relazionale e orientata allo sviluppo che cambia i risultati degli studenti (aiutare uno studente di prima generazione a esplorare i corsi di laurea, accompagnare uno studente in difficoltà durante il periodo di prova accademica) richiede ancora un consulente umano. L'agente offre ai consulenti più tempo per quelle conversazioni.

L'area di lavoro dell'agente IA opera in sinergia con i tuoi attuali sistemi di gestione delle informazioni sugli studenti e di verifica dei crediti. I dati relativi allo stato di avanzamento del percorso di laurea provenienti dal tuo SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) e dagli strumenti di verifica (DegreeWorks, uAchieve) vengono sincronizzati nei campi personalizzati di ogni attività dello studente. L'agente non sostituisce il tuo sistema di registrazione, ma diventa il livello operativo in cui il tuo team di orientamento effettua il monitoraggio delle attività, delle iniziative di sensibilizzazione e della collaborazione sulla base di quei dati relativi agli studenti.

ClickUp possiede le certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e supporta l'autenticazione SSO, le autorizzazioni basate sui ruoli e la crittografia sia in fase di archiviazione che di trasmissione. Le autorizzazioni a livello di consulente garantiscono che ogni consulente veda solo gli studenti a lui assegnati. Nessun dato viene utilizzato per addestrare i modelli di IA. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina dedicata alla sicurezza.

Ogni interazione di consulenza viene documentata nella cronologia delle attività dello studente: note, azioni da intraprendere, segnalazioni, piani di intervento e programmi di follow-up. Quando uno studente cambia consulente (a causa di un cambio di corso di laurea, della partenza del consulente o di un ribilanciamento del carico di lavoro), l'intera cronologia delle consulenze viene trasferita insieme all'attività. Non va persa alcuna conoscenza istituzionale, che è la lamentela più comune durante il ricambio dei consulenti.

No. Il prompt include variabili relative al tipo di istituto e al modello di consulenza. Un piccolo college di arti liberali con 150 studenti per consulente trae vantaggio dalle automazioni relative alla documentazione, al passaggio di consegne e alla sensibilizzazione proattiva tanto quanto un'università di ricerca di primo livello (R1) con un carico di lavoro di 600 studenti. Scopri inoltre come gli agenti IA possono aiutare nella gestione delle sovvenzioni e nella ricerca istituzionale in tutto il tuo campus.