Cosa fare per il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale utilizzando l'IA

In media, ogni centro di orientamento professionale assiste 1.381 studenti per ogni membro del personale, eppure solo il 43% degli studenti valuta utile l'esperienza offerta dai servizi di orientamento. I centri di orientamento sono sommersi dalla gestione degli appuntamenti, dai follow-up con i datori di lavoro e dal monitoraggio dei sondaggi sulle prime destinazioni lavorative, mentre l'effettivo servizio di coaching professionale ne risente. Un agente basato sull'intelligenza artificiale integrato in una piattaforma di project management può automatizzare il monitoraggio degli appuntamenti, la gestione dei rapporti con i datori di lavoro, il coordinamento delle fiere del lavoro e la reportistica dei risultati, consentendo al personale di concentrarsi sugli studenti.

Di seguito trovi un prompt per l'IA pronto all'uso che puoi incollare in ClickUp per creare in pochi minuti uno spazio di lavoro completo dedicato ai servizi di orientamento professionale. Prima di utilizzarlo, però, è utile esaminare le lacune di coordinamento che questo tipo di sistema è pensato per colmare. Per la maggior parte dei centri di orientamento professionale, il problema non è la mancanza di richiesta da parte degli studenti o di attività da parte dei datori di lavoro. Il problema è che gli appuntamenti, le attività di contatto con i datori di lavoro, gli eventi e la reportistica dei risultati sono distribuiti su troppi strumenti scollegati tra loro, rendendo difficile per il team gestirli in modo efficiente.

A chi è rivolta questa configurazione di orientamento professionale Questa configurazione è pensata per i direttori dei centri di orientamento professionale, i team addetti alle relazioni con i datori di lavoro, i consulenti di orientamento professionale, il personale addetto all'apprendimento esperienziale, i titolari dei sondaggi sulla prima destinazione lavorativa e i responsabili del successo degli studenti incaricati di coordinare il supporto agli studenti, il coinvolgimento dei datori di lavoro e la reportistica. È particolarmente utile per gli istituti che utilizzano già una piattaforma di servizi di orientamento professionale, ma che continuano ad affidarsi a un coordinamento manuale per la gestione di appuntamenti, eventi, follow-up e reportistica.

Il problema: il vostro centro di orientamento professionale effettua il monitoraggio di 10.000 interazioni con gli studenti tramite un foglio di calcolo, Handshake e l'email

Se gestite un centro di orientamento professionale universitario, conoscete bene questa situazione. Avete il compito di aiutare ogni studente del campus a trovare la propria strada dopo la laurea, dimostrare i risultati ottenuti agli organismi di accreditamento, gestire decine di relazioni con i datori di lavoro, organizzare fiere del lavoro e, in qualche modo, trovare il tempo per un vero e proprio coaching professionale individuale. Il vostro team, composto da 5-15 persone, deve occuparsi di una popolazione studentesca che conta migliaia di persone.

La realtà operativa è cruda: la pianificazione degli appuntamenti risiede in un sistema, i contatti dei datori di lavoro in un altro, i dati del sondaggio sulla prima destinazione lavorativa in un terzo e il coordinamento degli eventi nelle catene di email. Il 59,3% del personale dei centri di orientamento professionale utilizza ora l’IA in qualche modo, ma soprattutto per attività ad hoc piuttosto che per l’automazione sistematica dei flussi di lavoro. Nel frattempo, il sondaggio di NACE sulla prima destinazione mostra un tasso di conoscenza di appena il 55% per i laureati triennali, il che significa che quasi la metà dei risultati dei vostri laureati rimane sconosciuta. Non si tratta di un problema di dati. È un problema di flusso di lavoro.

Il centro di orientamento professionale è uno degli indicatori più visibili del valore dell'istituto. Gli organismi di accreditamento vogliono conoscere i tassi di inserimento lavorativo. I genitori vogliono vedere i risultati. Gli studenti vogliono un lavoro. E il vostro team è costretto a dedicarsi alla riconciliazione dei dati invece di produrre risultati.

Come ha risolto il problema la Miami University: il Center for Career Exploration and Success della Miami University (25 membri del team) ha utilizzato ClickUp per gestire oltre 200 eventi studenteschi all'anno con un tasso di successo del 98%, coinvolgendo 19.107 studenti. Michael Turner, vicedirettore: Stiamo per diventare uno dei principali centri di orientamento professionale degli Stati Uniti. ClickUp è fondamentale per garantirci un piano d'azione che ci porti a un esito positivo. Stiamo diventando uno dei principali centri di orientamento professionale degli Stati Uniti. ClickUp è fondamentale per garantirci un piano d'azione che ci porti a un esito positivo.

Ecco dove sta l'opportunità. Non si tratta di sostituire la vostra piattaforma di orientamento professionale, ma di creare un livello operativo visibile che funga da collegamento tra studenti, datori di lavoro, eventi e reportistica. Il modo più rapido per testare questo modello è quello di realizzare una configurazione di orientamento professionale funzionante all'interno della vostra piattaforma di project management. Vuoi provare un modello simile nel tuo centro di orientamento professionale? Inizia con il prompt riportato qui sotto e adattalo alla tua popolazione studentesca, al tuo bacino di datori di lavoro e agli obiettivi di risultato.

Ecco dove sta l'opportunità. Non si tratta di sostituire la vostra piattaforma di orientamento professionale, ma di creare un livello operativo visibile che funga da collegamento tra studenti, datori di lavoro, eventi e reportistica. Il modo più rapido per testare questo modello è quello di realizzare una configurazione funzionante per i servizi di orientamento professionale all'interno della vostra piattaforma di project management.

Vuoi provare un modello simile nel tuo centro di orientamento professionale? Inizia con il prompt riportato qui sotto e adattalo alla tua popolazione studentesca, al tuo bacino di datori di lavoro e agli obiettivi di risultato che ti sei prefissato.

Vuoi provare un modello simile nel tuo centro di orientamento professionale? Inizia con il prompt riportato qui sotto e adattalo alla tua popolazione studentesca, al tuo bacino di datori di lavoro e agli obiettivi che intendi raggiungere.

Il prompt: Crea la tua area di lavoro per il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agent ClickUp, inserisci i dati della tua istituzione e otterrai una completa area di lavoro per i servizi di orientamento professionale con monitoraggio degli appuntamenti, CRM per i datori di lavoro, gestione delle fiere del lavoro e reportistica sui risultati.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida bozza iniziale della tua struttura operativa, comprensiva di gerarchie delle attività, logica di coinvolgimento, punti di controllo per la reportistica e flussi di lavoro di follow-up personalizzati in base alle capacità del personale, alla composizione del corpo docente e alle priorità relative al coinvolgimento degli studenti. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base alle tue esigenze.

Il risultato dovrebbe fornirti una solida bozza iniziale della tua struttura operativa, comprensiva di gerarchie delle attività, logica di coinvolgimento, punti di controllo per la reportistica e flussi di lavoro di follow-up personalizzati in base alle capacità del personale, alla composizione del corpo docente e alle priorità relative al coinvolgimento degli studenti. Il tuo team potrà poi personalizzarla in base alle capacità del personale, alla composizione del corpo docente e alle priorità relative al coinvolgimento degli studenti.

Super agente per il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent per la gestione delle sovvenzioni? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt riportato sopra per creare un Super Agent personalizzato per l'area di lavoro di ClickUp.

Come configurarlo in ClickUp (4 passaggi)

Prima di configurare il tuo Space, raccogli i dati relativi ai servizi di orientamento professionale che il tuo team utilizza già per quanto riguarda gli appuntamenti, il coinvolgimento dei datori di lavoro, gli eventi e la reportistica sui risultati. Solitamente tali dati comprendono i tipi di appuntamento, i segmenti di studenti, i contatti dei datori di lavoro, i calendari degli eventi, le tempistiche dei sondaggi sulle prime destinazioni lavorative e i dati relativi al monitoraggio dei tirocini. Partire da dati puliti rende le automazioni, i dashboard e i flussi di lavoro di follow-up molto più affidabili.

Crea la struttura della tua area di lavoro. Crea uno spazio dedicato denominato "Servizi di orientamento professionale". Aggiungi quattro cartelle per organizzare il lavoro lungo il ciclo di vita dello studente e del datore di lavoro: Coinvolgimento degli studenti per appuntamenti, visite senza appuntamento, casi di coaching e monitoraggio delle competenze; Relazioni con i datori di lavoro per i profili dei datori di lavoro, le attività di reclutamento e la gestione delle partnership; Eventi e fiere del lavoro per fiere, eventi di networking, sessioni informative e logistica degli eventi; e Risultati e reportistica per sondaggi sulla prima destinazione, monitoraggio del tasso di conoscenza, report di accreditamento e revisioni annuali dei dati. Configura i campi personalizzati per ogni attività Aggiungi campi personalizzati ai modelli dei servizi di orientamento professionale, in modo che ogni interazione con gli studenti, ogni rapporto con i datori di lavoro, ogni evento e ogni registrazione dei risultati includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per monitorare i progressi e riportare i risultati. Includi campi relativi al numero di matricola, all'anno di corso, al corso di laurea, al numero di visite, allo status di studente di prima generazione, allo stato dei risultati, al livello di partnership con i datori di lavoro e al tasso di conoscenza. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e i report tra i team molto più affidabili. Incolla il prompt in ClickUp Brain. Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci i tuoi dati, tra cui il nome dell'istituto, la popolazione di studenti, il numero di dipendenti, gli strumenti attualmente in uso, il numero di datori di lavoro, il numero di fiere del lavoro, il tasso di acquisizione delle conoscenze e il tasso di risultati. Utilizza l'output generato per creare una prima bozza del tuo sistema di appuntamenti, del CRM per i datori di lavoro, dei flussi di lavoro degli eventi e dei dashboard dei risultati, quindi perfezionala in base alle esigenze operative del tuo centro. Imposta automazioni per una gestione continua Crea automazioni per garantire il regolare svolgimento delle attività dei servizi di orientamento professionale senza la necessità di un costante monitoraggio manuale. Utilizza le regole per trigger iniziative di contatto con gli studenti che non hanno ancora interagito, gestire le attività relative al conto alla rovescia per le fiere del lavoro, lanciare campagne di follow-up per i sondaggi sulla prima destinazione lavorativa, segnalare i partner aziendali inattivi e monitorare nel tempo le conversioni relative ai tirocini.

Crea uno spazio dedicato denominato "Servizi di orientamento professionale". Aggiungi quattro cartelle per organizzare il lavoro lungo l'intero ciclo di vita dello studente e del datore di lavoro: "Coinvolgimento degli studenti" per appuntamenti, visite senza appuntamento, casi di coaching e monitoraggio delle competenze; "Relazioni con i datori di lavoro" per i profili dei datori di lavoro, le attività di reclutamento e la gestione delle partnership; "Eventi e fiere del lavoro" per fiere, eventi di networking, sessioni informative e logistica degli eventi; e "Risultati e reportistica" per sondaggi sulla prima destinazione lavorativa, monitoraggio del tasso di occupazione, reportistica per l'accreditamento e revisioni annuali dei dati.

Aggiungi campi personalizzati ai modelli del tuo servizio di orientamento professionale, in modo che ogni interazione con gli studenti, ogni relazione con i datori di lavoro, ogni evento e ogni registrazione dei risultati includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per monitorare i progressi e riportare i risultati. Includi campi relativi al numero di matricola, all'anno di corso, al corso di laurea, al numero di visite, allo stato di studente di prima generazione, allo stato dei risultati, al livello di partnership con i datori di lavoro e al tasso di conoscenza. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e la reportistica trasversale ai team molto più affidabili.

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci i tuoi dati, tra cui il nome dell'istituto, la popolazione degli studenti, il numero di dipendenti, gli strumenti attualmente in uso, il numero di datori di lavoro, il numero di fiere del lavoro, il tasso di acquisizione delle conoscenze e il tasso di risultati. Utilizza i dati generati per creare una prima bozza del tuo sistema di appuntamenti, del CRM per i datori di lavoro, dei flussi di lavoro per gli eventi e dei dashboard dei risultati, quindi perfezionala in base alle esigenze operative del tuo centro.

Crea automazioni per garantire il regolare svolgimento delle attività dei servizi di orientamento professionale senza dover ricorrere a continui interventi manuali. Utilizza le regole per trigger iniziative di contatto con gli studenti che non hanno ancora interagito, gestire le attività relative al conto alla rovescia per le fiere del lavoro, lanciare campagne di follow-up per i sondaggi sulla prima destinazione lavorativa, segnalare i partner aziendali inattivi e monitorare nel tempo le conversioni relative ai tirocini.

Sei pronto a trasformare questi flussi di lavoro in un sistema standardizzato? Crea l'area di lavoro per la gestione delle sovvenzioni su ClickUp.

💡 Consiglio dell'esperto: Inizia con un unico flusso di lavoro, come i sondaggi sulla prima destinazione, il monitoraggio degli appuntamenti o il follow-up con i datori di lavoro, prima di estendere il sistema all'intero centro di orientamento professionale. Un progetto pilota su scala ridotta aiuta il tuo team a perfezionare i modelli, le regole di titolarità e le visualizzazioni della reportistica prima di procedere con l'implementazione su larga scala.

Campi personalizzati consigliati per il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale

Questi campi consentono di creare un registro operativo coerente che copre gli appuntamenti degli studenti, il coinvolgimento dei datori di lavoro, gli eventi, la reportistica sui risultati e il coordinamento dei tirocini.

Campo Tipo Scopo ID studentesca Breve testo Codice identificativo unico dello studente Anno di corso Elenco a discesa Matricola, Studente del secondo anno, Studente del terzo anno, Studente dell'ultimo anno, Laureato, Ex studente Principale Elenco a discesa Programma accademico per studenti Numero di visite Numero Numero di interazioni con il centro di orientamento professionale Stato di prima generazione Elenco a discesa Prima generazione, Non prima generazione, Sconosciuto Stato del risultato Elenco a discesa Impiegato a tempo pieno, Impiegato a tempo parziale, Formazione continua, Servizio militare/civico, In cerca di lavoro, In cerca di formazione, Non in cerca, Sconosciuto Livello "Partner datori di lavoro" Elenco a discesa Potenziale cliente, Cliente acquisito, Partner attivo, Partner strategico, Cliente inattivo Tasso di conoscenza Numero (%) Percentuale dei dati noti relativi all'inserimento professionale dei laureati Tipo di evento Elenco a discesa Fiera del lavoro, sessione informativa, evento di networking, tavola rotonda, workshop Competenze per l'inserimento professionale Etichette Comunicazione, Pensiero critico, Lavoro di squadra, Tecnologia, Equità e inclusione, Professionalità, Sviluppo professionale e personale, Leadership

📘 Leggi anche: Scopri tutti i tipi di campi personalizzati per scegliere quelli più adatti al tuo flusso di lavoro relativo alle sovvenzioni.

Esempi di automazioni di base per il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale

Una volta configurati i campi personalizzati, crea delle automazioni che garantiscano il corretto svolgimento di appuntamenti, attività di coinvolgimento dei datori di lavoro, fiere e reportistica sui risultati, senza bisogno di ripetuti interventi manuali.

Quando… Allora… Uno studente arriva al terzo anno senza aver mai fatto visita all'ufficio orientamento professionale Crea un'attività di sensibilizzazione e assegnala a un consulente o a un titolare del successo degli studenti Un laureato non ha ancora trovato lavoro a 30, 60, 90 o 120 giorni dal conseguimento della laurea Trigger la prossima campagna di sondaggio sulla prima destinazione e registra il tentativo Un datore di lavoro non ha assunto nessuno negli ultimi 12 mesi Crea un'attività di ricontatto e assegnala al titolare della relazione Mancano 14 giorni alla fiera del lavoro Creare la lista di controllo logistica definitiva e assegnare le attività secondarie relative allo stand, al marketing e al personale L'appuntamento dello studente è contrassegnato come completato Creare azioni di follow-up e registrare le competenze trattate La data di fine del tirocinio è trascorsa Crea un'attività di follow-up sulla conversione e prompta lo studente o il datore di lavoro per i dati relativi all'esito del collocamento

📘 Leggi anche: Scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni

Cosa offre l'Agente durante l'intero ciclo dei servizi di orientamento professionale

Un agente di intelligenza artificiale per i servizi di orientamento professionale non è un algoritmo di abbinamento tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di un sistema che opera all'interno del vostro ambiente di lavoro dedicato alla project management e che gestisce l'infrastruttura operativa necessaria al vostro centro di orientamento professionale: pianificazione, monitoraggio, follow-up e reportistica. Il coaching professionale rimane di competenza umana. La logistica viene automatizzata.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Numero di studenti ammessi Tiene traccia delle prime visite, individua le fasce di popolazione meno assistite e assegna i consulenti in base al corso di laurea e all'equilibrio del carico di lavoro Registrazione dei clienti senza appuntamento e monitoraggio tramite fogli di calcolo manuali Orientamento professionale Registra i risultati degli appuntamenti, effettua il monitoraggio dello sviluppo delle competenze e attiva attività di follow-up dopo ogni sessione Note cartacee e riepiloghi degli appuntamenti non collegati Coinvolgimento dei datori di lavoro Gestisce il percorso dei datori di lavoro, dalla fase iniziale fino a quella di partner strategico, e effettua il monitoraggio delle visite nei campus e dei risultati delle assunzioni Contatti sparsi su Handshake, via email e nelle rubriche personali Fiere del lavoro Coordina la logistica dall'iscrizione fino al follow-up post-fiera e effettua il monitoraggio del costo per interazione con gli studenti Organizzazione di eventi tramite thread di email senza una lista di controllo centralizzata Monitoraggio dei risultati Esegue la raccolta di dati multi-fonte sulla prima destinazione, effettua il monitoraggio del tasso di conoscenza con ondate di escalation e genera report per settore Gestione manuale dei sondaggi e corsa frenetica alla raccolta dei dati di fine anno Reportistica sull'accreditamento Aggregazione dei risultati per dati demografici, corso di laurea e programma, per la reportistica conforme ai requisiti degli organismi di accreditamento Settimane di raccolta manuale dei dati prima delle visite in loco

Vuoi vedere come funzionano i Super Agents in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida pratica qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Variazioni in base alle diverse tipologie di istituzione

Il testo di prompt riportato sopra è valido per tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il testo di prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca di livello R1 (20.000-50.000 studenti) Utilizzare il prompt così com'è. Aggiungere centri di orientamento professionale specifici per facoltà (ingegneria, economia, arti e scienze). Ampliare il CRM dei datori di lavoro a oltre 500 aziende. Aggiungere il monitoraggio della carriera per studenti laureati e post-dottorandi. Integrare con i flussi di lavoro relativi alle relazioni con gli ex studenti Università di seconda fascia (10.000-20.000 studenti) Passare a un modello centralizzato di centro di orientamento professionale. Ridurre i livelli dei datori di lavoro a tre (potenziali, attivi, strategici). Per motivi di efficienza, concentrare il monitoraggio delle prime destinazioni sulle prime 10 facoltà in base al numero di iscritti. Attenzione: si tratta principalmente di un istituto di istruzione universitaria di primo livello (2.000-5.000 studenti) Dare maggiore importanza al modello di relazione di orientamento professionale piuttosto che a una programmazione ricca di eventi. Rafforzare il coinvolgimento del corpo docente nell’attività di mentoring professionale. Ridurre la frequenza delle fiere del lavoro, ma migliorare il monitoraggio della qualità dei datori di lavoro. Istituti superiori comunitari (da 5.000 a 20.000 studenti) Sostituire il modello tradizionale delle fiere del lavoro con comitati consultivi dei datori di lavoro ed eventi dedicati alle assunzioni. Inserire il monitoraggio dello sviluppo della forza lavoro e degli apprendistati. Concentrare i risultati sui percorsi che conducono dalle qualifiche all'occupazione. Allinearsi alla reportistica prevista dal Perkins V. Scuola professionale (da 500 a 5.000 studenti) Concentrarsi sul monitoraggio del tasso di inserimento lavorativo come parametro principale (requisito di accreditamento). Sostituire il CRM dedicato ai datori di lavoro con la gestione delle sedi cliniche e dei tirocini esterni. Aggiungere il monitoraggio del tasso di superamento degli esami di abilitazione. Semplificare il sistema riducendo le categorie di esito a tre: occupazione nel campo, occupazione in campi diversi, formazione continua.

Gestisci il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale da un'unica piattaforma

Il monitoraggio dei servizi di orientamento professionale diventa inefficace quando gli appuntamenti degli studenti, le relazioni con i datori di lavoro, gli eventi, i sondaggi e i dati sui risultati sono gestiti in sistemi separati, senza una visione operativa condivisa. Grazie a ClickUp Brain, ai campi personalizzati e alle automazioni, il vostro istituto può trasformare il monitoraggio degli appuntamenti, il coinvolgimento dei datori di lavoro, il coordinamento delle fiere del lavoro e la reportistica sulle prime destinazioni lavorative in un unico sistema operativo standardizzabile.

L'obiettivo non è quello di sostituire la vostra piattaforma di orientamento professionale o i sistemi informativi sugli studenti. Si tratta piuttosto di ridurre il lavoro di coordinamento necessario, migliorare la visibilità sui flussi di lavoro sia degli studenti che dei datori di lavoro e consentire al vostro personale di dedicare più tempo all'accompagnamento degli studenti invece che alla ricerca di dati. Iniziate con il prompt sopra riportato, adattatelo alla vostra popolazione studentesca e alla vostra base di datori di lavoro, e create una configurazione che il vostro team possa effettivamente utilizzare ogni semestre. Iniziate gratis con ClickUp.

Domande frequenti sul monitoraggio dei servizi di orientamento professionale tramite l'IA

Gli agenti basati sull'IA non conducono sondaggi tra i laureati. Automatizzano invece le campagne di contatto a più fasi che aumentano il tasso di risposta. L'agente crea attività di sondaggio al momento della laurea, triggera messaggi via email, SMS o tramite i docenti a 30, 60, 90 e 120 giorni, effettua il monitoraggio dei laureati di cui non si hanno ancora notizie e segnala il problema quando il tasso di risposta si arresta. La NACE fissa un traguardo del 65% per il tasso di risposta. Un follow-up sistematico è la chiave per raggiungerlo.

L'area di lavoro dell'agente IA opera in sinergia con la vostra piattaforma di gestione dei servizi di orientamento professionale già in uso. I dati relativi ai datori di lavoro, la cronologia degli appuntamenti e gli annunci di lavoro provenienti da Handshake o Symplicity vengono sincronizzati nei campi personalizzati delle attività. L'agente non sostituisce il vostro CSM, ma funge da livello di coordinamento attraverso il quale il vostro team gestisce i flussi di lavoro, effettua il monitoraggio dei risultati e organizza fiere del lavoro sulla base di tali dati.

ClickUp è in possesso delle certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e supporta l'autenticazione SSO, le autorizzazioni basate sui ruoli e la crittografia sia dei dati inattivi che in transito. Le autorizzazioni del Centro Carriere garantiscono che i consulenti possano visualizzare solo gli studenti loro assegnati. Nessun dato viene utilizzato per addestrare modelli di IA. Maggiori dettagli sono disponibili nella pagina dedicata alla sicurezza.

Handshake mette in contatto gli studenti con i datori di lavoro e le offerte di lavoro. È una piattaforma di incontro. ClickUp, con un agente basato sull'IA, costituisce il livello operativo in cui il vostro centro di orientamento professionale gestisce i flussi di lavoro interni: organizzazione degli appuntamenti, carico di lavoro del personale, pianificazione delle fiere del lavoro, monitoraggio dei risultati e reportistica per l'accreditamento. Hanno finalità diverse e funzionano al meglio se utilizzati insieme.

Soprattutto per un team di piccole dimensioni. Quando tre persone si occupano di 5.000 studenti, ogni processo manuale che può essere automatizzato consente di dedicare più tempo alle attività più importanti: l’orientamento professionale. L’agente gestisce il monitoraggio degli appuntamenti, le attività di follow-up e la distribuzione dei sondaggi, così il vostro staff può concentrarsi sugli studenti anziché sui fogli di calcolo.