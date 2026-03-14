Da fare per garantire la conformità agli standard di accreditamento utilizzando l'IA

Si stima che gli istituti statunitensi spendano circa 27 miliardi di dollari all'anno per l'adeguamento alle normative federali, e l'accreditamento rappresenta il singolo onere di conformità non legato alla ricerca più oneroso. Un agente basato sull'intelligenza artificiale integrato in una piattaforma di project management è in grado di automatizzare la raccolta delle prove, monitorare i cicli di valutazione, coordinare le tempistiche degli studi autonomi e organizzare la logistica delle visite in loco, trasformando mesi di preparativi frammentati in flussi di lavoro strutturati e tracciabili.

Di seguito trovi un prompt per l'IA pronto da copiare, che puoi incollare in ClickUp per creare in pochi minuti uno spazio di lavoro completo dedicato alla conformità agli standard di accreditamento. Ma prima di utilizzarlo, è utile considerare la frammentazione operativa che questo tipo di sistema è progettato per risolvere. Per la maggior parte delle istituzioni, il problema non è la mancanza di standard o di documentazione. Il problema è che le prove, i dati di valutazione, le bozze di autovalutazione e le sequenze di revisione sono sparsi tra unità condivise, fogli di calcolo e memoria istituzionale, invece di essere raccolti in un unico flusso di lavoro visibile.

A chi è destinata questa configurazione per la conformità all'accreditamento Questa configurazione è pensata per i responsabili dei rapporti con gli organismi di accreditamento, il personale dell’ufficio del rettore, i team incaricati dell’efficacia istituzionale, i coordinatori della valutazione, i responsabili della ricerca istituzionale e gli amministratori accademici incaricati di coordinare il lavoro relativo al rinnovo dell’accreditamento, al miglioramento continuo e all’accreditamento dei programmi. È particolarmente utile per gli istituti che dispongono già di sistemi di documentazione, ma che continuano ad affidarsi al coordinamento manuale per gestire la raccolta delle prove, i cicli di valutazione e la preparazione delle visite in loco.

Il problema: il vostro team addetto all'accreditamento è sommerso da raccoglitori e unità condivise in cui nessuno riesce a orientarsi

Se avete mai coordinato un’autovalutazione, sapete esattamente come funziona. Il ciclo di riconferma della tua istituzione ricorre ogni 8-10 anni e improvvisamente ogni dipartimento accademico si affretta a cercare dati di valutazione, documenti di revisione dei programmi e prove di miglioramento continuo che avrebbero dovuto essere raccolti fin dall’inizio. La “stanza delle prove” è un mix di cartelle di Google Drive, siti SharePoint, schedari e la memoria istituzionale di chiunque si trovasse nell’ufficio del rettore cinque anni fa.

I dati lo confermano. Uno studio di riferimento condotto dalla Vanderbilt University ha rilevato che la conformità normativa costa al settore dell’istruzione superiore 27 miliardi di dollari all’anno, con l’accreditamento che genera l’onere mediano più elevato tra tutte le aree normative non legate alla ricerca. Gli organismi di accreditamento regionali come HLC, SACSCOC e MSCHE mantengono ciascuno i propri quadri normativi, e gli istituti con programmi professionali devono sottostare anche ai requisiti di ABET, AACSB, CCNE e di decine di altri organismi di accreditamento programmatico. Nel frattempo, secondo una recente analisi, gli organismi di accreditamento nazionali hanno sanzionato 287 istituzioni (il 14% di quelle da loro accreditate) e quelli regionali 125 istituzioni (il 4%), dimostrando che la posta in gioco non è solo teorica.

Il vero costo non è solo economico. Sono i docenti che passano settimane a redigere relazioni invece di insegnare. Sono i coordinatori della valutazione che devono rincorrere i presidenti di dipartimento per ottenere dati che dovrebbero avere un flusso automatico. È l’ufficio di ricerca istituzionale che deve redigere rapporti ad hoc per ogni ente di accreditamento, poiché nulla è standardizzato.

Come CU Anschutz ha risolto il problema: Il campus CU Anschutz dell’Università del Colorado ha sostituito cinque sistemi legacy con ClickUp per oltre 170 utenti del proprio team IT centralizzato. La creazione manuale della reportistica è stata azzerata. Anna Alex, responsabile dei servizi tecnologici del campus: Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot. Ecco dove sta l'opportunità. Non si tratta di sostituire i sistemi formali di conformità, ma di ridurre il lavoro manuale di coordinamento che li circonda. Il modo più rapido per testare questo modello è creare una configurazione funzionante di conformità alle certificazioni all'interno della vostra piattaforma di project management. Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro di accreditamento? Inizia con il prompt riportato di seguito e adattalo in base al tuo gruppo di accreditatori, alle tempistiche di rinnovo e alla struttura delle prove.

Come CU Anschutz ha risolto il problema: Il campus CU Anschutz dell’Università del Colorado ha sostituito cinque sistemi legacy con ClickUp per oltre 170 utenti del proprio team IT centralizzato. La creazione manuale della reportistica è stata azzerata. Anna Alex, responsabile dei servizi tecnologici del campus: Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot. Il morale della squadra è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot.

Ecco dove sta l'opportunità. Non si tratta di sostituire i sistemi formali di conformità, ma di ridurre il lavoro manuale di coordinamento che li circonda. Il modo più rapido per testare questo modello è creare una configurazione funzionante di conformità alle norme di accreditamento all'interno della vostra piattaforma di project management. Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro di accreditamento? Inizia con il prompt riportato di seguito e adattalo in base al tuo gruppo di accreditatori, alla sequenza delle tempistiche di rinnovo e alla struttura delle prove.

Ecco dove sta l'opportunità. Non si tratta di sostituire i sistemi formali di conformità, ma di ridurre il lavoro manuale di coordinamento che li circonda. Il modo più rapido per testare questo modello è creare una configurazione funzionante di conformità alle norme di accreditamento all'interno della vostra piattaforma di project management.

Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro di accreditamento? Inizia con il prompt riportato di seguito e adattalo in base al tuo gruppo di accreditatori, alle tempistiche di rinnovo e alla struttura delle prove.

Vuoi provare un modello simile nel tuo flusso di lavoro di accreditamento? Inizia con il prompt riportato di seguito e adattalo in base al tuo gruppo di accreditatori, alle tempistiche di rinnovo e alla struttura delle prove.

Il prompt: crea la tua area di lavoro per la conformità alle certificazioni con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo Super Agent ClickUp, inserisci i dati del tuo istituto e otterrai uno spazio di lavoro completo per il monitoraggio degli accreditamenti, completo di mappatura degli standard, flussi di lavoro per la raccolta delle prove, calendari dei cicli di valutazione e liste di controllo per la preparazione delle visite in loco.

Il risultato dovrebbe fornirvi una solida bozza iniziale della vostra struttura operativa, comprensiva di gerarchie delle attività, titolarità relativa alla documentazione, attività cardine della revisione e punti di controllo della conformità. Il vostro team potrà poi personalizzarla in base all'ente di accreditamento, al ciclo di riconferma e al numero di revisioni dei programmi.

Super agente per la conformità alle certificazioni

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agent per la gestione delle sovvenzioni? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt riportato sopra per creare un Super Agent personalizzato per la tua area di lavoro.

Come impostarlo in ClickUp (4 passaggi)

Prima di configurare il tuo Spazio, raccogli le informazioni che il tuo team utilizza già per gestire le attività di accreditamento. Di solito si tratta di quadri normativi, elenchi di elementi probatori, calendari di valutazione, schemi delle sezioni di autovalutazione, scadenze delle prossime revisioni e materiali per la pianificazione delle visite in loco. Partire da dati puliti rende le automazioni, i dashboard e i flussi di lavoro relativi agli elementi probatori molto più efficaci.

Crea la struttura della tua area di lavoro. Crea uno spazio dedicato denominato "Accreditamento e conformità". Aggiungi quattro cartelle per organizzare il lavoro lungo l'intero ciclo di vita dell'accreditamento: "Accreditamento regionale" per la mappatura degli standard, l'inventario delle prove, i capitoli di autoanalisi e la preparazione alla visita in loco; "Accreditamenti programmatici" per le prove e le sequenze specifiche dell'ente di accreditamento; "Valutazione e miglioramento continuo" per il monitoraggio dei risultati di apprendimento degli studenti, i rapporti di valutazione e le azioni da intraprendere; e "Calendario di conformità" per le scadenze annuali, le attività cardine del rinnovo dell'accreditamento e i rinnovi delle autorizzazioni statali. Configura campi personalizzati per ogni attività di accreditamento. Aggiungi campi personalizzati ai modelli delle tue attività di accreditamento in modo che ogni standard, documento di prova e sezione descrittiva includa i dati chiave di cui il tuo team ha bisogno per gestire la conformità. Includi campi relativi all'ente accreditatore, allo standard o al criterio, allo stato della prova, al titolare della prova, alla data dell'ultima verifica, all'anno del ciclo, al livello di rischio e all'assegnazione al capitolo o alla sezione. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e il monitoraggio delle prove molto più affidabili. Incolla il prompt in ClickUp Brain. Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo Spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le variabili richieste, tra cui il nome dell'istituto, l'ente di accreditamento regionale, l'anno di rinnovo, le dimensioni del team, il numero di programmi e la fase attuale. Utilizza il risultato generato per creare una prima bozza delle mappe degli standard, del sistema di monitoraggio delle valutazioni, della tempistica dell'autovalutazione e del calendario di conformità, quindi perfezionala in base alla struttura di accreditamento del tuo istituto. Imposta automazioni per una gestione continua Crea automazioni per garantire il regolare svolgimento delle attività di accreditamento senza la necessità di un costante monitoraggio manuale. Utilizza delle regole per segnalare la documentazione obsoleta, avvisare in anticipo in caso di scadenze imminenti per la stesura delle relazioni di autovalutazione, avviare le attività di preparazione alle visite in loco, avvisare i titolari quando manca la documentazione aggiornata relativa agli standard ed evidenziare i cicli di valutazione scaduti prima che diventino oggetto di rilievi.

Crea uno spazio dedicato denominato "Accreditamento e conformità". Aggiungi quattro cartelle per organizzare il lavoro lungo l'intero ciclo di accreditamento: "Accreditamento regionale" per la mappatura degli standard, l'inventario delle prove, i capitoli dell'autovalutazione e la preparazione alla visita in loco; "Accreditamenti programmatici" per le prove e le sequenze specifiche di ciascun ente di accreditamento; "Valutazione e miglioramento continuo" per il monitoraggio dei risultati di apprendimento degli studenti, i rapporti di valutazione e le azioni da intraprendere; e "Calendario di conformità" per le scadenze annuali, le attività cardine del rinnovo dell'accreditamento e i rinnovi delle autorizzazioni statali.

Aggiungi campi personalizzati ai modelli delle attività di accreditamento in modo che ogni standard, elemento di prova e sezione descrittiva includa i dati fondamentali di cui il tuo team ha bisogno per gestire la conformità. Includi campi relativi all'ente di accreditamento, allo standard o al criterio, allo stato della prova, al titolare della prova, alla data dell'ultima verifica, all'anno del ciclo, al livello di rischio e all'assegnazione al capitolo o alla sezione. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e il monitoraggio delle prove molto più affidabili.

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo Spazio e incolla il prompt riportato sopra. Inserisci le variabili richieste, tra cui il nome dell’istituto, l’ente di accreditamento regionale, l’anno di rinnovo, le dimensioni del team, il numero di programmi e la fase attuale. Utilizza il risultato generato per creare una prima bozza delle mappe degli standard, del sistema di monitoraggio delle valutazioni, della sequenza dell’autovalutazione e del calendario di conformità, quindi perfezionala in base alla struttura di accreditamento del tuo istituto.

Crea automazioni per garantire il regolare svolgimento del lavoro di accreditamento senza la necessità di un costante monitoraggio manuale. Utilizza delle regole per segnalare la documentazione obsoleta, avvisare in caso di scadenza delle scadenze per la stesura delle relazioni di autovalutazione, avviare le attività di preparazione alle visite in loco, avvisare i titolari quando manca la documentazione aggiornata relativa agli standard ed evidenziare i cicli di valutazione scaduti prima che si trasformino in rilievi.

Sei pronto a trasformare questi flussi di lavoro in un sistema standardizzato? Crea l'area di lavoro per la gestione delle sovvenzioni su ClickUp.

💡 Consiglio dell'esperto: Iniziate con un solo ente di accreditamento o un unico flusso di lavoro di accreditamento, come la mappatura degli standard regionali o il monitoraggio del ciclo di valutazione, prima di estendere il sistema all'intero portfolio di accreditamenti. Un progetto pilota su scala ridotta aiuta il vostro team a perfezionare le strutture delle attività, la titolarità delle prove e i flussi di lavoro di revisione prima di procedere con l'implementazione su larga scala.

Campi personalizzati consigliati per le attività relative alla conformità agli standard di accreditamento

Questi campi consentono di mantenere una documentazione operativa coerente in tutte le fasi: mappatura degli standard, raccolta delle prove, reportistica sulla valutazione, stesura dei documenti di autovalutazione e preparazione delle visite in loco.

Campo Tipo Scopo Ente di accreditamento Elenco a discesa HLC, SACSCOC, MSCHE, NECHE, NWCCU, WSCUC, ABET, AACSB, CCNE e altri Standard/Criterio Breve testo Identificativo dello standard, del criterio o del requisito dell'ente di accreditamento Stato delle prove Elenco a discesa Raccolti, In corso, Mancanti, Da aggiornare Titolare delle prove Elenco a discesa o Persone Dipartimento o ufficio responsabile del reperto Data dell'ultima verifica Data Data di convalida dei dati più recenti Anno di ciclo Elenco a discesa Anno dell'attuale ciclo di revisione o reportistica Livello di rischio Elenco a discesa Basso, Medio, Alto, Critico Capitolo/Sezione Elenco a discesa Compito relativo a un capitolo di studio autonomo o a una sezione di una relazione Fase di revisione Elenco a discesa Pianificazione, stesura, revisione, messa a punto, preparazione della visita in loco Oggetto correlato Relazione Collegare prove, relazioni, raccomandazioni o elementi da intraprendere relativi allo stesso standard

📘 Leggi anche: Scopri tutti i tipi di campi personalizzati per scegliere quelli più adatti al tuo flusso di lavoro relativo alle sovvenzioni.

Esempi di automazione di base per la conformità agli standard di accreditamento

Una volta configurati i campi personalizzati, crea delle automazioni che garantiscano il corretto avanzamento delle pratiche, delle relazioni e delle scadenze senza bisogno di ripetuti controlli manuali.

Quando… E poi… I dati non sono stati verificati negli ultimi due anni accademici Modifica lo stato in "Da aggiornare" e avvisa il titolare dei dati Mancano 14 giorni alla scadenza della sezione di studio autonomo Invia un promemoria all'autore e al revisore incaricati Un criterio di standard è contrassegnato come "Mancante" Creare un'attività di raccolta delle prove e assegnarla all'ufficio competente Un programma non ha completato un ciclo di valutazione entro i tempi previsti Segnalalo come in ritardo e avvisa il coordinatore delle valutazioni Mancano 90 giorni alla visita in loco Creare la struttura delle attività di preparazione alla visita in loco e assegnare i titolari della logistica Tutti i documenti richiesti per uno standard sono contrassegnati come "Raccolti" Modificare lo stato di preparazione in "Pronto per la revisione" e avvisare il responsabile dell'accreditamento

📘 Leggi anche: Scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni

Cosa copre l'Agente durante l'intero ciclo di accreditamento

Un agente di intelligenza artificiale per la conformità agli standard di accreditamento non è un chatbot che riepiloga tali standard. Si tratta di un sistema che opera all'interno del vostro ambiente di lavoro per la gestione dei progetti e svolge il lavoro strutturato e ripetitivo che attualmente il vostro team di accreditamento svolge manualmente: monitoraggio delle prove, gestione delle scadenze, coordinamento delle relazioni e segnalazione delle lacune prima che si trasformino in rilievi.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Mappatura degli standard Crea un inventario completo di tutti gli standard e i criteri di tutti gli organismi di accreditamento, collegato ai documenti giustificativi richiesti e ai titolari Fogli di calcolo creati manualmente che diventano obsoleti nel giro di pochi mesi dalla loro creazione Raccolta delle prove Tiene traccia dello stato delle prove per ogni standard, segnala gli elementi mancanti o obsoleti e avvisa automaticamente i reparti competenti Catene di email in cui si chiede: «Qualcuno ha i dati della valutazione del 2023?» Monitoraggio della valutazione Gestisce i cicli di valutazione degli SLO a livello di programma, con una documentazione pluriennale relativa al miglioramento continuo Fogli di calcolo a livello di dipartimento che non vengono mai aggregati per visualizzare una visione d'insieme a livello istituzionale Coordinamento dello studio autonomo Assegna i capitoli agli autori, effettua il monitoraggio delle bozze durante la revisione tra pari e garantisce il rispetto delle scadenze con procedure di escalation Un documento Google Doc condiviso con 47 commentatori e senza una titolarità ben definita Preparazione alla visita in loco Genera liste di controllo logistiche, punti chiave per le discussioni con le parti interessate, indici delle sale prove e programmi di visite simulate Tre mesi di panico e notti in bianco prima dell'arrivo della squadra ospite Miglioramento continuo Documenta le risposte dell'istituzione alle raccomandazioni precedenti, collega i risultati delle valutazioni alle decisioni di bilancio e redige relazioni annuali sulla qualità La memoria istituzionale che svanisce con il ricambio del personale

Vuoi vedere come funzionano i Super Agents in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida pratica qui sotto per scoprire come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generate dall'IA si integrano nella pratica.

Variazioni in base alle diverse tipologie di istituzione

Il prompt riportato sopra è valido per tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche principali Università di ricerca di livello R1 (oltre 20 accreditamenti dei programmi di studio) Utilizzare il prompt così com'è. Aggiungere sezioni separate per ciascun ente di accreditamento dei programmi. Prevedere riferimenti incrociati complessi tra le prove a livello istituzionale e quelle a livello di programma. Includere l'integrazione della conformità alla ricerca (IRB, IACUC) laddove gli enti di accreditamento facciano riferimento agli standard di ricerca. Università di livello R2 (10–20 accreditamenti di corsi di studio) Raggruppate il monitoraggio degli accreditamenti programmatici in un unico elenco con viste specifiche per ciascun ente di accreditamento. Riducete la lista di controllo per la preparazione alle visite in loco in modo che sia adeguata a gruppi di visita più ristretti. Concentrate la documentazione relativa al miglioramento continuo sui vostri 5 principali enti di accreditamento. Istituzione prevalentemente di primo ciclo (3–10 accreditamenti di programma) Semplificare la mappatura degli standard rispetto all'ente di accreditamento regionale e a 3-5 enti di accreditamento dei programmi. Dare maggiore importanza alle prove relative all'insegnamento e all'apprendimento rispetto ai risultati della ricerca. Aggiungere una componente di monitoraggio dello sviluppo del corpo docente collegata ai risultati delle valutazioni. Istituti superiori comunitari (1–5 accreditamenti dei programmi) Concentrarsi sui requisiti dell'HLC o degli organismi di accreditamento regionali, oltre che sugli accreditamenti dei programmi professionali e tecnici. Aggiungere il monitoraggio della conformità alle disposizioni del Perkins V e alle norme sullo sviluppo della forza lavoro. Semplificare il coordinamento dell'autovalutazione per i team più piccoli. Sostituire i dati basati sulla ricerca con metriche relative al successo degli studenti e ai trasferimenti. Scuola professionale (1–3 accreditamenti dei programmi) Concentrarsi sui requisiti degli organismi di accreditamento nazionali (ACCSC, COE) e sulla conformità alle norme delle commissioni statali di abilitazione professionale. Sostituire la valutazione degli SLO con il monitoraggio del tasso di inserimento lavorativo, del tasso di superamento degli esami di abilitazione e della soddisfazione dei datori di lavoro. Aggiungere il monitoraggio della conformità in materia di occupazione redditizia e del Titolo IV.

Gestisci la conformità alle certificazioni da un'unica piattaforma

Il processo di accreditamento rischia di fallire quando le prove documentali, i risultati delle valutazioni, le bozze delle relazioni di autovalutazione e gli aspetti logistici delle visite in loco sono sparsi in cartelle, finestre In arrivo e nella memoria istituzionale. Grazie a ClickUp Brain, ai campi personalizzati e alle automazioni, il vostro istituto può trasformare la mappatura degli standard, la raccolta delle prove, il monitoraggio del ciclo di valutazione e la preparazione all’accreditamento in un unico sistema operativo standardizzabile.

L'obiettivo non è quello di sostituire la vostra piattaforma di valutazione o il repository dei documenti, bensì di ridurre il lavoro di coordinamento che questi comportano, migliorare la visibilità sui requisiti degli enti di accreditamento e garantire che la documentazione sia aggiornata con largo anticipo rispetto alle scadenze per il rinnovo dell'accreditamento. Partite dal prompt riportato sopra, adattatelo al vostro mix di enti di accreditamento e al vostro ciclo di reportistica, e create una configurazione che il vostro team possa effettivamente utilizzare ogni giorno.

Domande frequenti sulla conformità agli standard di accreditamento tramite l'uso dell'IA

No. Gli agenti di IA automatizzano gli aspetti operativi dell'accreditamento: monitoraggio delle prove, gestione delle scadenze, coordinamento delle bozze e segnalazione delle lacune. Il lavoro di merito, che consiste nella redazione delle relazioni, nell'interpretazione dei risultati della valutazione e nel prendere decisioni relative al miglioramento istituzionale, richiede ancora il giudizio umano. L'agente garantisce che nulla venga tralasciato, consentendo al vostro team di concentrarsi sul lavoro intellettuale che gli organismi di accreditamento valutano effettivamente.

Il prompt crea strutture di monitoraggio separate per ciascun ente di accreditamento. L'ente di accreditamento regionale (HLC, SACSCOC, MSCHE) dispone di una propria mappa degli standard, mentre ogni ente di accreditamento programmatico ha un percorso specifico per il proprio programma. I documenti probatori condivisi sono collegati tra i vari percorsi, consentendo così di raccogliere i dati una sola volta e di associarli a più standard, eliminando così il lavoro duplicato nei vari processi di accreditamento.

ClickUp è in possesso delle certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e supporta l'autenticazione SSO, le autorizzazioni basate sui ruoli e la crittografia sia dei dati inattivi che in transito. Gli spazi di lavoro dedicati all'accreditamento possono limitare l'accesso in modo che solo i membri autorizzati del team possano visualizzare i dati sensibili relativi alle valutazioni o alle metriche di performance istituzionali. Nessun dato viene utilizzato per addestrare modelli di intelligenza artificiale.

La maggior parte degli istituti trae vantaggio dall'implementazione dell'area di lavoro almeno 24-36 mesi prima della visita di riconferma. Ciò garantisce il tempo necessario per definire i flussi di lavoro relativi alla raccolta delle prove, completare almeno un ciclo di valutazione completo all'interno del sistema e creare la documentazione che gli organismi di accreditamento desiderano visionare. Tuttavia, anche gli istituti a soli 6 mesi dalla visita traggono un valore immediato dalle funzionalità/funzioni di preparazione alla visita in loco e di coordinamento dell'autovalutazione.

Sì. L'area di lavoro dell'agente IA funge da livello di project management e collaborazione che si integra con il vostro sistema di gestione delle valutazioni. Compliance Assist o Watermark archiviano i dati delle valutazioni e le griglie di valutazione. ClickUp gestisce le attività, le scadenze, il coordinamento del team e l'automazione del flusso di lavoro che trasformano i dati delle valutazioni in documentazione pronta per l'accreditamento. Si tratta di strumenti complementari.