Da fare per gestire la ricerca utilizzando l'IA

I ricercatori delle università statunitensi dedicano il 44,3% del loro tempo di ricerca finanziato dal governo federale ad attività amministrative piuttosto che alla ricerca vera e propria. In tutto il settore, la sola conformità relativa alla ricerca costa circa 10 miliardi di dollari all'anno. Un agente di intelligenza artificiale integrato in una piattaforma di project management può automatizzare il monitoraggio dei protocolli, il controllo della conformità, le divulgazioni di conflitti di interesse, le ispezioni di sicurezza dei laboratori e il coordinamento multi-PI, consentendo agli amministratori della ricerca e ai docenti di recuperare ore di lavoro ogni settimana.

Di seguito è riportato un prompt dell'agente AI pronto per essere copiato che puoi incollare in ClickUp per creare un'area di lavoro completa per l'amministrazione della ricerca in pochi minuti. Ma prima di utilizzarlo, è utile esaminare la dispersione operativa che questo tipo di sistema è progettato per risolvere. Per la maggior parte degli uffici di ricerca, il problema non è la mancanza di sistemi. È il lavoro di coordinamento manuale disperso tra piattaforme di protocollo, fogli di calcolo, finestre In arrivo e strumenti di conformità scollegati.

Chi dovrebbe utilizzare questa configurazione per l'amministrazione della ricerca: questa configurazione è progettata per gli uffici di conformità della ricerca, gli amministratori IRB e IACUC, i responsabili delle operazioni di ricerca, i coordinatori della conformità, i team di controllo delle esportazioni e il personale di supporto della facoltà che gestisce ambienti di ricerca con un elevato numero di protocolli o di requisiti di conformità. È particolarmente utile per le istituzioni che dispongono già di sistemi di invio ma che continuano ad affidarsi al coordinamento manuale per gestire rinnovi, ispezioni, divulgazioni e follow-up tra i team.

Il problema: il tuo ufficio di ricerca è sommerso da documenti relativi alla conformità, mentre i PI attendono risposte

Se lavori in un ufficio di ricerca, la situazione ti sarà familiare. Il tuo team gestisce centinaia di protocolli attivi tra IRB, IACUC, IBC e controllo delle esportazioni, ciascuno con i propri requisiti di invio, tempistiche di revisione e scadenze di rinnovo. Le divulgazioni di conflitti di interesse arrivano con tempistiche diverse da agenzie diverse. Le ispezioni di sicurezza dei laboratori vengono monitorate in un sistema, i piani di gestione dei dati in un altro e le divulgazioni delle invenzioni in un terzo.

Il sondaggio sul carico di lavoro dei docenti del 2018 condotto dalla Federal Demonstration Partnership ha confermato ciò che gli amministratori della ricerca già sapevano: i docenti hanno dichiarato di dedicare il 44,3% del loro tempo di ricerca alle attività amministrative, in aumento rispetto al 42% dei sondaggi precedenti, senza alcun segno di miglioramento nonostante gli anni di promesse federali di ridurre gli oneri. Nel frattempo, l'intero settore dell'istruzione superiore spende circa 27 miliardi di dollari all'anno per la conformità alle normative federali, di cui 10 miliardi destinati direttamente alla conformità relativa alla ricerca.

Questo approccio è diverso dalla gestione delle sovvenzioni, che si concentra sul ciclo di vita finanziario dei finanziamenti. L'amministrazione della ricerca è più ampia. Comprende la conformità, la governance e i sistemi operativi che forniscono l'assistenza per le approvazioni dei protocolli, le divulgazioni, le ispezioni, la governance dei dati e il coordinamento tra più team nell'ambito dell'azienda di ricerca. In molte istituzioni, questo lavoro è ancora gestito dalla memoria istituzionale, dalle catene di email e dai fogli di calcolo di cui nessuno si fida completamente.

Come CU Anschutz ha risolto il problema: il campus CU Anschutz dell'Università del Colorado ha sostituito cinque sistemi legacy con ClickUp per oltre 170 utenti nel suo team IT centralizzato. La reportistica manuale è scesa a zero. Anna Alex, Direttrice dei Servizi tecnologici del campus: Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot. Il morale del team è migliorato perché le persone vogliono risolvere i problemi, non creare tabelle pivot.

Questa è l'opportunità che vi viene offerta. Non si tratta di sostituire i sistemi istituzionali, ma di ridurre il lavoro di coordinamento manuale che li circonda. Il modo più veloce per testare questo modello è quello di creare una configurazione di amministrazione della ricerca funzionante all'interno della vostra piattaforma di project management.

Il prompt: crea la tua area di lavoro per l'amministrazione della ricerca con l'IA

Copia questo prompt, incollalo in ClickUp Brain per creare il tuo ClickUp Super Agent, inserisci i dettagli della tua istituzione e otterrai uno spazio di lavoro completo per l'amministrazione della ricerca con tracker dei protocolli, calendari di conformità, regole di automazione e flussi di lavoro correlati.

Il risultato dovrebbe fornirti una prima bozza solida della tua struttura operativa, comprese le gerarchie delle attività, la logica delle scadenze e i punti di controllo della conformità. Il tuo team potrà quindi personalizzarla in base al tipo di istituzione, ai comitati di revisione e ai requisiti dello sponsor.

Super agente per l'amministrazione della ricerca

Vuoi provare un modello simile nel tuo ufficio di ricerca? Inizia con il prompt di amministrazione della ricerca riportato di seguito e adattalo alla tua istituzione!

Prompt:

→ Sei pronto a creare il tuo primo Super Agente per l'amministrazione della ricerca? Apri ClickUp Brain e incolla il prompt sopra per generare una struttura di area di lavoro con monitoraggio dei protocolli, attività cardine di conformità e flussi di lavoro di escalation. Inizia gratis.

Una volta generato il progetto dell'agente, il passaggio successivo è trasformarlo in un'area di lavoro pratica che il tuo ufficio di ricerca possa utilizzare ogni giorno.

Come impostarlo in ClickUp (4 passaggi)

Prima di configurare il tuo spazio, raccogli le informazioni che il tuo team già utilizza per gestire le operazioni di ricerca. Queste includono solitamente elenchi di protocolli attivi, titolarità PI, date di scadenza, cicli di divulgazione, programmi di ispezione, requisiti degli sponsor, registri di formazione e qualsiasi sistema attualmente utilizzato per il monitoraggio IRB, IACUC, IBC o COI. Partire da input puliti rende le automazioni, i dashboard e i flussi di lavoro di escalation molto più affidabili.

Crea la struttura della tua area di lavoro Crea uno spazio dedicato chiamato Amministrazione della ricerca. Aggiungi cinque cartelle per organizzare il lavoro durante tutto il ciclo di vita dell'amministrazione della ricerca: Gestione dei protocolli per IRB, IACUC, IBC e revisioni del controllo delle esportazioni, Conformità e divulgazioni per divulgazioni di conflitti di interesse e conformità alla formazione, Sicurezza del laboratorio per ispezioni e azioni correttive, Proprietà intellettuale e invenzioni per divulgazioni e attività brevettuali e Teams di ricerca per progetti multi-PI, subappalti e cambiamenti di personale. Configura campi personalizzati per ogni attività di ricerca Aggiungi campi personalizzati ai modelli di protocollo e di attività di conformità, in modo che il tuo team possa monitorare gli stessi dati fondamentali in tutti i flussi di lavoro di ricerca. Includi campi per il numero di protocollo, il ricercatore principale, il tipo di revisione, l'agenzia sponsor, lo stato di conformità, la scadenza, il livello di rischio e le sovvenzioni associate. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e i flussi di lavoro di escalation molto più affidabili. Incolla il prompt in ClickUp Brain Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt sopra riportato. Inserisci le variabili, tra cui il nome dell'istituzione, il tipo di istituzione, le spese di ricerca, il numero di protocolli attivi, il numero di dipendenti e gli sponsor principali. Utilizza il risultato generato per creare una prima bozza del tuo sistema di monitoraggio dei protocolli, dei calendari di conformità e della logica di automazione, quindi perfezionala in base ai flussi di lavoro della tua istituzione. Imposta automazioni per la gestione continua Crea automazioni per mantenere il lavoro di amministrazione della ricerca senza un costante follow-up manuale. Utilizza regole per trigger attività di rinnovo dei protocolli, avviare cicli annuali di divulgazione dei conflitti di interesse, segnalare risultati irrisolti relativi alla sicurezza dei laboratori, creare attività di reportistica Bayh-Dole e segnalare cambiamenti chiave nel personale che richiedono la notifica allo sponsor.

Crea uno spazio dedicato chiamato Amministrazione della ricerca. Aggiungi cinque cartelle per organizzare il lavoro durante tutto il ciclo di vita dell'amministrazione della ricerca: Gestione dei protocolli per IRB, IACUC, IBC e revisioni del controllo delle esportazioni, Conformità e divulgazioni per divulgazioni di conflitti di interesse e conformità alla formazione, Sicurezza del laboratorio per ispezioni e azioni correttive, Proprietà intellettuale e invenzioni per divulgazioni e attività relative ai brevetti e Teams di ricerca per progetti multi-PI, sub-assegnazioni e cambiamenti di personale.

Aggiungi campi personalizzati ai tuoi modelli di protocollo e attività di conformità, in modo che il tuo team possa monitorare gli stessi dati fondamentali in tutti i flussi di lavoro di ricerca. Includi campi per il numero di protocollo, il ricercatore principale, il tipo di revisione, l'agenzia sponsor, lo stato di conformità, la scadenza, il livello di rischio e le sovvenzioni associate. Questa struttura coerente rende i dashboard, le automazioni e i flussi di lavoro di escalation molto più affidabili.

Apri ClickUp Brain nel tuo nuovo spazio e incolla il prompt sopra riportato. Inserisci le tue variabili, tra cui il nome dell'istituzione, il tipo di istituzione, le spese di ricerca, il numero di protocolli attivi, le dimensioni del personale e gli sponsor principali. Utilizza il risultato generato per creare una prima bozza del tuo sistema di monitoraggio dei protocolli, dei calendari di conformità e della logica di automazione, quindi perfezionalo in base ai flussi di lavoro della tua istituzione.

Crea automazioni per mantenere il lavoro di amministrazione della ricerca senza un costante follow-up manuale. Utilizza regole per trigger attività di rinnovo dei protocolli, avviare cicli annuali di divulgazione dei conflitti di interesse, segnalare risultati irrisolti relativi alla sicurezza dei laboratori, creare attività di reportistica Bayh-Dole e segnalare cambiamenti chiave nel personale che richiedono la notifica allo sponsor.

Sei pronto a trasformare questi flussi di lavoro in un sistema ripetibile? Crea l'area di lavoro per l'amministrazione della ricerca in ClickUp.

💡 Suggerimento: inizia con un ufficio, un tipo di protocollo o un flusso di lavoro di conformità prima di implementare il sistema in tutta l'azienda di ricerca. Un progetto pilota su scala ridotta aiuta il tuo team a perfezionare le strutture, le regole di automazione e le autorizzazioni prima di passare alla fase di espansione.

Campi personalizzati consigliati per le attività di amministrazione della ricerca

Questi campi creano un registro operativo coerente tra protocolli, divulgazioni, ispezioni e flussi di lavoro del team di ricerca, rendendo i dashboard e le automazioni molto più utili.

Campo Tipo Scopo Numero di protocollo Testo breve Identificativo IRB, IACUC o IBC Ricercatore principale Persone Ricercatore capo Tipo di revisione Elenco a discesa Esente, Accelerato, Pieno, Non applicabile Agenzia sponsor Elenco a discesa NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Fondazione, Stato, Altro Stato di conformità Elenco a discesa Conforme, Azione richiesta, Scaduto, In fase di revisione Scadenza Data Scadenza di protocolli o credenziali Livello di rischio Elenco a discesa Basso, Medio, Alto, Critico Sovvenzioni associate Relazione Collegamento alle attività relative alle sovvenzioni nell'area di lavoro dedicata alle sovvenzioni

📘 Leggi anche: Visualizza tutti i tipi di campi personalizzati per decidere quali campi funzionano meglio per il tuo flusso di lavoro relativo alle sovvenzioni.

Esempi fondamentali di automazione per l'amministrazione della ricerca

Dopo aver impostato i campi personalizzati, crea automazioni che mantengano attivi i flussi di lavoro relativi a scadenze, rinnovi ed escalation senza ripetuti follow-up manuali.

Quando... Quindi... La scadenza del protocollo è tra 90 giorni Crea un'attività di revisione continua e assegnala al PI e al coordinatore della conformità. La scadenza per la divulgazione dei conflitti di interesse arriva all'inizio dell'anno fiscale Crea attività di divulgazione per tutti i PI attivi e imposta una scadenza di 30 giorni. Il problema relativo alla sicurezza del laboratorio non è stato risolto entro 30 giorni Segnalare il problema, informare il responsabile del dipartimento e modificare il livello di rischio impostandolo su Alto. La divulgazione dell'invenzione viene presentata su un progetto finanziato dal governo federale Crea un'attività di reportistica Bayh-Dole con la scadenza per la notifica all'agenzia. È stata presentata una modifica relativa al personale chiave Crea un'attività di notifica allo sponsor e verifica gli aggiornamenti relativi all'assegnazione del lavoro richiesto.

📘 Leggi anche: Scopri come funzionano i campi personalizzati nelle automazioni

Cosa copre l'agente nel ciclo di vita dell'amministrazione della ricerca

Un agente di IA per l'amministrazione della ricerca non è un chatbot che interpreta le normative federali. È un sistema che funziona all'interno del tuo spazio di lavoro di project management e svolge il lavoro strutturato e ripetibile che attualmente il tuo ufficio di ricerca svolge manualmente: monitoraggio dei rinnovi dei protocolli, controllo delle scadenze di conformità, coordinamento dei team multi-PI e segnalazione degli elementi scaduti.

Fase del ciclo di vita Cosa fa l'agente Cosa sostituisce Invio dei protocolli Struttura le attività relative ai protocolli in base ai requisiti specifici dell'agenzia, effettua il monitoraggio dello stato di revisione attraverso le fasi del comitato e gestisce i cicli di revisione. Monitoraggio dell'invio tramite email e bacheche di stato in formato foglio di calcolo Monitoraggio della conformità Gestisci i cicli di divulgazione dei conflitti di interesse, la conformità alla formazione (CITI, RCR) e le revisioni del controllo delle esportazioni con il monitoraggio automatico delle scadenze. Verifiche annuali dei fogli di calcolo ed email di promemoria manuali Sicurezza in laboratorio Pianifica le ispezioni in base al tipo di laboratorio e alla frequenza, effettua il monitoraggio dei risultati attraverso flussi di lavoro di azioni correttive, segnala i problemi irrisolti. Moduli di ispezione cartacei e registri delle scoperte negli schedari Governance dei dati Tiene traccia dei piani di gestione dei dati in base ai requisiti dei finanziatori, monitora la conformità dei DMP per i premi attivi, gestisce l'archiviazione dei dati per i progetti chiusi. Documenti DMP archiviati all'inizio del premio e mai rivisti Gestione della proprietà intellettuale Tiene traccia delle divulgazioni di invenzioni attraverso la valutazione della brevettabilità e la concessione di licenze, garantisce la conformità Bayh-Dole per le invenzioni finanziate dal governo federale. Monitoraggio reattivo delle divulgazioni dopo le richieste dell'ufficio trasferimento tecnologico Coordinamento del team Gestisce le attività cardine dei multi-PI, il monitoraggio dei subappalti, i cambiamenti di personale che richiedono la notifica allo sponsor e i programmi delle riunioni del team di ricerca. Thread di email scollegati e fogli di calcolo gestiti dal PI

Vuoi vedere come funzionano i Super Agenti in un ambiente ClickUp reale? Guarda la guida qui sotto per vedere come i flussi di lavoro, le attività e le automazioni generati dall'IA si integrano nella pratica.

Variazioni per diversi tipi di istituzioni

Il prompt sopra riportato funziona in tutti gli istituti di istruzione superiore che utilizzano ClickUp. Adatta il prompt al tuo istituto:

Tipo di istituzione Modifiche chiave Università di ricerca R1 (oltre 1.000 protocolli attivi) Utilizza il prompt completo così com'è. Aggiungi dashboard di conformità a livello di reparto. Prevedi oltre 15 comitati IRB/IACUC/IBC attivi. Includi il controllo delle esportazioni e il monitoraggio delle CUI. Integra con i flussi di lavoro di gestione delle sovvenzioni Università R2 (200-500 protocolli attivi) Semplifica il monitoraggio IRB e IACUC (rimuovi IBC e controllo delle esportazioni, se non applicabile). Riduci i livelli di escalation di un livello. Combina la sicurezza del laboratorio e la conformità in un'unica cartella. Istituzione prevalentemente universitaria (20-100 protocolli attivi) Concentrati sull'IRB per i progetti di ricerca degli studenti universitari. Semplifica il COI alla sola divulgazione annuale da parte dei docenti. Aggiungi liste di controllo per il tutoraggio degli studenti ricercatori. Elimina il monitoraggio dei subappalti, a meno che non ci siano collaborazioni esterne. Community college (5-20 protocolli attivi) Concentrati sulle revisioni esenti da IRB per la ricerca in aula. Semplifica il monitoraggio della formazione di base sulla conformità (CITI). Rimuovi il monitoraggio della proprietà intellettuale/invenzioni. Aggiungi il coordinamento della ricerca partecipativa basata sulla comunità. Scuola professionale/di formazione professionale (attività di ricerca minima) Concentrati sulla conformità della ricerca sponsorizzata dall'industria e sugli accordi di utilizzo dei dati. Sostituisci IRB/IACUC con il monitoraggio delle certificazioni industriali. Aggiungi flussi di lavoro proprietari per la protezione dei dati per le partnership aziendali.

Gestisci l'amministrazione della ricerca in un unico posto

L'amministrazione della ricerca non fallisce perché le istituzioni non dispongono di sistemi adeguati, ma perché il lavoro critico è disperso tra troppi di essi. Con ClickUp Brain, i campi personalizzati e le automazioni, il tuo team può trasformare il monitoraggio dei protocolli, il controllo della conformità, le divulgazioni, le ispezioni e il coordinamento tra più team in un unico sistema operativo ripetibile.

Invece di affidarti alla memoria, alle catene di email e a strumenti scollegati tra loro, il tuo ufficio avrà a disposizione un'area di lavoro condivisa che aiuterà tutti a vedere prima le scadenze, agire più rapidamente e rimanere allineati durante l'intero ciclo di vita della ricerca. Inizia con il prompt sopra riportato, adattalo alla tua istituzione e crea una configurazione che il tuo team possa utilizzare con sicurezza ogni giorno.

Domande frequenti sull'amministrazione della ricerca tramite l'IA

Sì. L'agente non interpreta le normative, ma applica i flussi di lavoro specifici dell'agenzia. NIH, NSF, DOE e DOD hanno soglie di conflitto di interessi, tempistiche di reportistica e requisiti di gestione dei dati diversi. Il prompt crea tracciati di conformità separati per ogni agenzia, in modo che il tuo team possa seguire la lista di controllo corretta per ogni premio senza dover ricordare quali regole si applicano.

No. Sistemi come IRBManager, Cayuse IRB e iRIS sono piattaforme di invio e revisione. L'agente ClickUp è il livello operativo che effettua il monitoraggio dello stato dei protocolli, gestisce le scadenze di rinnovo, coordina l'ufficio di ricerca e i PI e garantisce che nulla vada perso tra un ciclo di invio e l'altro. Hanno scopi diversi e funzionano al meglio insieme.

ClickUp possiede le certificazioni SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001 e offre supporto per SSO, autorizzazioni basate sui ruoli e crittografia inattiva e in transito. Le autorizzazioni a livello di protocollo consentono ai PI di vedere solo i propri invii. Nessun dato viene utilizzato per addestrare i modelli di IA. Per la ricerca CUI o soggetta a controlli sulle esportazioni, consultare il proprio ufficio di sicurezza IT per ulteriori configurazioni.

La gestione delle sovvenzioni si concentra sul ciclo di vita finanziario: budget, burn rate, reportistica sul lavoro richiesto e chiusura. L'amministrazione della ricerca copre la conformità più ampia e l'infrastruttura operativa: protocolli, COI, sicurezza dei laboratori, governance dei dati e proprietà intellettuale. La maggior parte delle istituzioni ha bisogno di entrambi e condivide i dati (i protocolli sono collegati alle sovvenzioni, le divulgazioni di COI fanno riferimento alle fonti di finanziamento), ma servono uffici e flussi di lavoro diversi.

Assolutamente sì. Gli istituti più piccoli spesso hanno una sola persona che si occupa di tutte le responsabilità relative alla conformità della ricerca. L'agente è particolarmente prezioso in questi casi perché crea la struttura e i promemoria che fornirebbe un ufficio con personale completo. Trasforma un'operazione gestita da una sola persona in un sistema che non dipende dalla memoria.