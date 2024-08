Stati con il più alto tasso di nuovi imprenditori

Da fare: gli Stati del Sud degli Stati Uniti hanno prodotto più imprenditori di qualsiasi altra regione del Paese? ClickUp utilizzato Dati sugli indicatori Kauffman dell'imprenditorialità per trovare i 15 Stati con i tassi più alti di nuova imprenditorialità. Kauffman utilizza i dati del Census Bureau e del Bureau of Labor Statistics per analizzare l'imprenditorialità nel Paese.

Questa analisi dei dati Kauffman classifica gli Stati in base alla percentuale di titolari di nuove imprese rispetto alla popolazione. Sono incluse le imprese costituite e non costituite, nonché quelle con e senza dipendenti.

Le classifiche sono suddivise in base al numero di posti di lavoro creati pro capite. Sono inclusi anche i tassi di sopravvivenza a un anno delle startup, ma non sono considerati nella valutazione. La classifica evidenzia la continuazione delle tendenze a lungo termine osservate nella creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti.

Da qualche tempo la cultura imprenditoriale si sta espandendo al di là delle mecche costiere in cui si concentrava e nei centri della popolazione meridionale. I licenziamenti e le interruzioni del lavoro che si sono verificati con la pandemia nel 2020 e nel 2021 sono serviti solo a stimolare la cultura delle startup, dando impulso alla formazione di nuove imprese in tutti i settori, secondo i dati di Bacheca dati sulla domanda di nuove imprese dall'Agenzia delle Entrate.

Gli stati del sud, tra cui Texas, Oklahoma e Arkansas -hanno trascorso gli ultimi anni a contendersi i posti di lavoro nel settore dell'alta tecnologia attraverso accordi di incentivazione molto pubblicizzati. Ogni Stato è spesso arrivato tra i contendenti finali per i nuovi impianti di produzione e i trasferimenti di sedi centrali.

Le startup di veicoli elettrici, che hanno avuto un immenso slancio da parte degli investitori nel 2020 e 2021, sono solo un esempio. Il produttore di veicoli elettrici Rivian, sostenuto da Amazon, è forse l'istanza recente più prolifica di questa situazione di questo tira e molla da parte di funzionari statali armati di agevolazioni fiscali, che cercano di attirare più posti di lavoro e innovazione.

Gli Stati del Sud sono anche tra i più regioni in più rapida crescita per quanto riguarda la migrazione interna da tutto il Paese, poiché gli americani si riversano nei luoghi in cui il loro dollaro arriva più lontano. Molte di esse, come il Texas, sono lodate dalle aziende e dai funzionari eletti per i codici fiscali unici che favoriscono la creazione di posti di lavoro.

In base ai dati più recenti dei Kauffman Indicators of Entrepreneurship, sembrerebbe che quegli stessi Stati vantino ora una significativa concentrazione di imprenditori che creano nuove aziende.

Il Texas si colloca al 15° posto di questa classifica. Tuttavia, anche l'Oklahoma, la Georgia e gli Stati del Sud-Ovest (compresi l'Arizona e il Nuovo Messico) si piazzano ai primi posti. Continuate a leggere per scoprire se il vostro Stato è tra i più imprenditoriali del Paese.

15. Texas

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 5.2 per 1.000 residenti

: 5.2 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 81.9%

14. Missouri

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 4.7 per 1.000 residenti

: 4.7 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 77.1%

13. New Jersey

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 5.9 per 1.000 residenti

: 5.9 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 79.9%

12. New York

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 4.1 ogni 1.000 residenti

: 4.1 ogni 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 79.2%

11. Arizona

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 4.7 per 1.000 residenti

: 4.7 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 81.7%

10. Wyoming

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 3.9 per 1.000 residenti

: 3.9 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 76.6%

9. Maine

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 4.3 per 1.000 residenti

: 4.3 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 82.9%

8. Alaska

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 3.6 per 1.000 residenti

: 3.6 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 80.3%

7. Colorado

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 6.1 ogni 1.000 residenti

: 6.1 ogni 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 81.9%

6. Vermont

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 2.5 per 1.000 residenti

: 2.5 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 78.5%

5. California

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 5.7 per 1.000 residenti

: 5.7 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 82.6%

4. Oklahoma

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.4%

: 0.4% Lavoro creato da startup al primo anno : 5.7 per 1.000 residenti

: 5.7 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 82.3%

3. Georgia

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.5%

: 0.5% Lavoro creato da startup al primo anno : 5.7 per 1.000 residenti

: 5.7 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 79.8%

2. Nuovo Messico

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.5%

: 0.5% Lavoro creato da startup al primo anno : 3.3 per 1.000 residenti

: 3.3 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 77.6%

1. Florida

via Canva

Tasso di nuovi imprenditori : 0.6%

: 0.6% Lavoro creato da startup al primo anno : 6.5 per 1.000 residenti

: 6.5 per 1.000 residenti Tasso di sopravvivenza a un anno delle startup: 80.5%

Come si può vedere, l'imprenditorialità è in piena espansione negli Stati Uniti e sta cambiando il modo in cui viviamo oggi. È emozionante osservare i titolari di aziende che prendono le loro passioni e le trasformano in storie di successo ispiranti, e tali successi hanno completato il significato di successo in tutto il mondo.

Diventare imprenditore è molto più che avere un'azienda propria. Si tratta anche di mettere a punto una serie di competenze, costruire strategie e creare principi che possono aprire nuove opportunità in qualsiasi campo. Tuttavia, l'imprenditorialità non è priva di sfide: è necessario uno strumento affidabile per gestire il lavoro e l'azienda. Con l'aiuto di una strumento di project management come ClickUp, gli imprenditori di tutto il mondo possono accedere agli strumenti necessari per pianificare, monitorare e gestire elementi di azione, progetti, scadenze e tutto ciò che serve per trasformare le loro brillanti idee in un esito aziendale positivo.

Liberate il vostro spirito imprenditoriale

