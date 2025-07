Come le aziende possono aiutare i dipendenti ad aumentare la loro produttività

Che le persone lavorino da casa, in ufficio o in un modello ibrido, le aziende cercano sempre di aumentare la produttività, ovvero la quantità di beni o servizi che un lavoratore può produrre o fornire ogni ora.

Ci sono già stati molti cambiamenti: secondo una recente analisi dell'Economic Policy Institute, i lavoratori statunitensi sono complessivamente il 164% più produttivi sul lavoro rispetto al 1948.

Ma ci sono segnali che indicano che potrebbero esserci dei limiti a ciò che ha funzionato nei decenni passati: nel 2022, la produttività dei lavoratori statunitensi ha registrato il calo più significativo dagli anni '80, poiché l'inflazione ha ridotto i salari orari reali di oltre il 3% su base annua nel terzo trimestre, secondo il Bureau of Labor Statistics.

ClickUp ha analizzato le principali ricerche e studi indipendenti dell'ultimo decennio e ha compilato un elenco di metodi che hanno il potenziale per aiutare i lavoratori a raggiungere il massimo della produttività durante il lavoro.

Aumentare la retribuzione

via Andrey_Popov // Shutterstock

L'aumento del salario minimo - il salario medio negli Stati Uniti era di 24 dollari l'ora nel 2022 - è stato un metodo chiave negli ultimi 10 anni per le aziende che cercano di migliorare i tassi di produttività.

Sebbene diversi stati e Washington D.C. abbiano aumentato il salario minimo negli ultimi anni, il salario minimo federale è rimasto a 7,25 dollari l'ora dal 2009. Più o meno nello stesso periodo, dal 2007 al 2021, il Bureau of Labor Statistics ha rilevato che la produttività dei lavoratori è aumentata in media dell'1,4% all'anno.

"A livello nazionale, la produttività del lavoro è cresciuta leggermente più velocemente della retribuzione", ha riferito il BLS. Quindi, anche se la retribuzione non è sempre aumentata di conseguenza, i lavoratori sono stati più produttivi. Ma le aziende, soprattutto in un momento di profitti aziendali record, hanno l'opportunità di fare meglio, sorprendendo i lavoratori con aumenti salariali.

Un rapporto del 2018 dell'Harvard Business Review ha affermato che "la ricerca ... ha scoperto che quando un'azienda concede aumenti salariali inaspettati, i lavoratori spesso ricambiano [il gesto] lavorando più duramente del necessario (anche se non temono di essere licenziati)"

Parte della ricerca include uno studio del 2016 di Management Science che nota che i " regali inaspettati " generano reciprocità nei confronti dell'azienda da parte dei lavoratori e li motivano a rimanere in un lavoro ben retribuito, a condizione che tali lavori continuino a pagare più dei loro concorrenti.

Coinvolgi tutti

via GaudiLab // Shutterstock

I lavoratori che si sentono energici ed entusiasti del proprio lavoro, un fattore spesso misurato come coinvolgimento dei dipendenti, sono associati a prestazioni più elevate, un'etica del lavoro più dedicata e una maggiore permanenza in azienda, secondo la società di consulenza gestionale Qualtrics.

Gallup ha riscontrato un aumento del 18% della produttività nel settore commerciale quando i dipendenti erano coinvolti nel lavoro o si dimostravano interessati ed entusiasti nei confronti del proprio lavoro e del proprio ambiente di lavoro. Tuttavia, il sondaggio condotto dall'azienda ha anche rilevato che solo il 33% dei dipendenti statunitensi si sentiva coinvolto nel proprio lavoro nel 2022.

Un modo per aumentare l'impegno e, di conseguenza, la produttività è chiedere ai lavoratori di monitorare i propri risultati. Secondo uno studio accademico del 2019, per i lavoratori della conoscenza in particolare, come sviluppatori di software, scrittori e ricercatori, monitorare il lavoro richiesto può aumentare la produttività aiutandoli a "comprendere e riflettere su come impiegano il loro tempo".

Rifiuta l'ufficio open space, abbraccia la solitudine

via nicepix // Shutterstock

È noto da tempo che gli uffici open space danneggiano la produttività, fornendo ai lavoratori molte distrazioni e interruzioni. Uno studio accademico pubblicato nel 2020 ha rilevato che i lavoratori in uffici privati hanno ottenuto risultati migliori del 14% rispetto ai dipendenti in uffici open space in un'attività cognitiva.

Infatti, l'aumento del lavoro da remoto durante la pandemia ha portato ad affermazioni, e prove, che i lavoratori fossero più produttivi, con meno tempo dedicato agli spostamenti, più controllo sul proprio ambiente e più tempo per concentrarsi sul proprio lavoro senza dover gestire una stanza piena di colleghi.

Naturalmente, un modo in cui i datori di lavoro possono mantenere alta la produttività è continuare a consentire alle persone di lavorare da casa. Tuttavia, se alcuni lavoratori devono essere in ufficio almeno per una parte del tempo, i datori di lavoro possono comunque mantenere alta la loro produttività fornendo uffici privati e valutando la possibilità di compensare il tempo o i costi sostenuti per recarsi al lavoro.

Giorni senza riunioni

via Jaromir Urbanek // Shutterstock

Ci siamo passati tutti. Questa riunione avrebbe potuto essere un'email è tanto un meme quanto una critica seria alla gestione del tempo. È utile per i membri del team confrontarsi sullo stato dei lavori richiesti e ottenere aggiornamenti sulle priorità, i programmi e la disponibilità delle persone.

Per raggiungere questi obiettivi senza costringere tutti a sedersi attorno a un tavolo o a riunirsi virtualmente su Zoom, i ricercatori suggeriscono di creare un canale Slack dedicato al lavoro con prompt conversazionali, impostati alla stessa ora ogni giorno. In generale, secondo una ricerca dell'Harvard Business Review, un numero inferiore di riunioni porta a una maggiore produttività.

Un altro modo per ridurre la probabilità di riunioni è quello di dichiarare giornate senza riunioni a livello aziendale, non solo per supervisori, manager, dirigenti di alto livello o persino con i clienti. Uno studio del 2022 del MIT Sloan Management Review ha scoperto che un giorno alla settimana senza riunioni aumentava la produttività e aiutava i dipendenti a sentirsi meno stressati e meno microgestiti.

Altri vantaggi delle giornate senza riunioni includono più tempo per concentrarsi sulle attività e incoraggiare tutti a riflettere più attentamente sulle riunioni, in modo che quando si svolgono possano essere più "specifiche, efficienti e responsabili", secondo il consulente di gestione aziendale Gordon Jenkins.

