i 10 migliori strumenti di analisi video basati sull'IA per informazioni più intelligenti

Sommerso da ore di video alla ricerca di quel momento chiave? Potrebbe trattarsi di un clip aziendale cruciale o di un momento degno di diventare virale, ma setacciare manualmente il filmato è una perdita di tempo.

Gli analizzatori video IA sono strumenti intelligenti che guardano, taggano e analizzano i video per te. Dal rilevamento di oggetti e dalla trascrizione di discorsi per riunioni aziendali chiave all'analisi di filmati di eventi sportivi, queste piattaforme basate sull'IA trasformano il sovraccarico di video in informazioni immediate. Niente più riavvolgimenti infiniti o congetture: solo dati strutturati e ricercabili a portata di mano.

Ma quale strumento è il migliore per le tue esigenze in materia di contenuti video? Analizziamo i migliori strumenti di analisi video basati sull'IA e le loro funzionalità/funzioni per trasformare il modo in cui estrai informazioni e prendi decisioni.

I migliori analizzatori video IA in sintesi

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Registrazione video da schermo e webcam con Clip, trascrizione e riepilogo basati su IA per video e note vocali, AI Notetaker per acquisire, riepilogare/riassumere e analizzare le riunioni Team di tutte le dimensioni (singoli individui, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende) alla ricerca di analisi video basate sull'IA e automazione del flusso di lavoro Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Google Cloud Video Intelligence Rilevamento dei cambi di ripresa, monitoraggio degli oggetti, rilevamento di contenuti espliciti, trascrizione dei discorsi Aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di analisi video scalabili Versione di prova gratuita disponibile; piani Business con funzionalità/funzioni aggiuntive Amazon Rekognition Video Riconoscimento facciale e delle attività, rilevamento di contenuti non sicuri, analisi in tempo reale dei flussi Piccole e medie imprese che necessitano di riconoscimento facciale e rilevamento delle attività in tempo reale Versione di prova gratuita disponibile; prezzi scalabili per le aziende Microsoft Azure Video Analyzer Rilevamento del movimento, analisi spaziale, riepilogo/riassunto dei video, integrazione con i servizi Azure Aziende di medie dimensioni e grandi aziende che desiderano integrare informazioni video basate sull'IA in applicazioni basate su cloud) Versione di prova gratuita disponibile; piani Business disponibili; integrazione con l'ecosistema Microsoft IBM Watson Video Analytics Rilevamento degli eventi in tempo reale, riconoscimento facciale, analisi della folla e integrazione con IBM Cloud Aziende di medie dimensioni e grandi aziende che necessitano di rilevamento delle anomalie basato sull'IA ed estrazione dei metadati Piani Business disponibili; prezzi personalizzati per le esigenze aziendali Analisi video Valossa IA Riconoscimento di volti e loghi, classificazione delle scene, segnalazione di contenuti espliciti Aziende di piccole e medie dimensioni che desiderano estrarre informazioni approfondite dai contenuti video Versione di prova gratuita disponibile; piani personalizzati per aziende Twelve Labs Rilevamento dei momenti chiave, indicizzazione testo-visiva, comprensione video multi-modale Aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di ricerca video basata sull'IA Versione di prova gratuita disponibile; piani Business con accesso API ScreenApp Registrazione dello schermo con trascrizione, riepiloghi/riassunti IA, rilevamento dei punti salienti Privati e piccole aziende che necessitano di trascrizioni video automatizzate e riepiloghi/riassunti dei contenuti Piano Free disponibile; piani a pagamento per funzionalità/funzioni premium VideoInsights. ai Estrazione di punti salienti, riepiloghi automatici, tagging IA per clip ricercabili Dalle piccole imprese alle medie aziende, in particolare nel settore dei media Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento con funzionalità/funzioni aggiuntive API di analisi video Eden IA Accesso API aggregato a più modelli di IA video, facile integrazione e ottimizzazione dei costi Piccole e medie imprese che necessitano di provider di analisi video multi-IA Versione di prova gratuita disponibile; modello Pay-as-you-go

Cosa cercare in un analizzatore video IA?

Il giusto analizzatore video IA può fare la differenza nell'efficienza con cui sei in grado di estrarre informazioni dai video. Ecco le funzionalità/funzioni e i casi d'uso più comuni da cercare per ottenere i migliori risultati:

Precisione e capacità di riconoscimento: cerca funzionalità/funzioni IA in grado di rilevare con precisione volti, testo e persino emozioni

Elaborazione in tempo reale: scegli uno strumento che analizzi le riprese in tempo reale per ottenere informazioni immediate

Informazioni utili: Assicurati che l'IA non solo analizzi, ma fornisca anche raccomandazioni, tendenze o riepiloghi/riassunti significativi che aiutino a prendere decisioni

Scalabilità e prestazioni: assicurati che l'analizzatore sia facilmente scalabile, dalla gestione di pochi video a centinaia o migliaia, a seconda delle tue esigenze

Personalizzazione e flessibilità: seleziona uno strumento che ti consenta di ottimizzare i parametri di rilevamento in base alle tue esigenze specifiche

Integrazione e compatibilità: assicurati che si connetta perfettamente con il tuo software esistente, i servizi cloud o i sistemi di sicurezza

Sicurezza e conformità: verifica che siano rispettate le normative sulla privacy come GDPR o HIPAA se vengono gestiti dati sensibili

Costo e ROI: Considera modelli gratuiti o pay-as-you-go per le piccole imprese, mentre le aziende potrebbero aver bisogno di soluzioni avanzate

I 10 migliori analizzatori video IA

Risparmia tempo, migliora le informazioni, semplifica l'analisi video e prendi decisioni rapide e basate sui dati con questi strumenti di analisi video:

1. ClickUp (Ideale per l'analisi video basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro)

Prova subito ClickUp Clips Cattura e trascrivi le conversazioni con ClickUp Clips

Guardi video lunghi e prendi appunti manualmente? Con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, questo è solo un ricordo del passato. Combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Per i professionisti del video, gli analisti e i team che lavorano con contenuti video, ClickUp automatizza la sintesi, aiuta a estrarre decisioni e punti chiave e trasforma le informazioni basate sull'IA in azioni concrete, il tutto all'interno del flusso di lavoro.

Come? Tramite ClickUp Clips.

Questa funzionalità semplifica la registrazione della webcam e dello schermo, la modifica dei video, la collaborazione e la condivisione.

Sei curioso di sapere come funziona Clip? Guardalo in azione qui sotto:

Che tu stia creando tutorial, segnalazioni di bug, sessioni di formazione o aggiornamenti di progetto, i Clip ti aiutano a registrare facilmente lo schermo e ad aggiungere una voce fuori campo. Abbinalo all'assistente IA nativo di ClickUp, ClickUp Brain, e genera automaticamente trascrizioni che trasformano le tue parole in testo ricercabile e utilizzabile.

Trasforma i Clip di ClickUp in attività concrete

Una volta registrati, puoi fare rapidamente riferimento ai punti chiave, convertire i Clip in attività di ClickUp e condividerli tramite un link in modo che il tuo team possa guardarli, commentarli e agire, il tutto senza uscire da ClickUp.

ClickUp Brain non si limita a trascrivere i tuoi video e audio parola per parola, ma fornisce trascrizioni altamente accurate e contrassegnate da timestamp che facilitano la ricerca e la revisione di parti specifiche dei tuoi contenuti.

Questa potente funzionalità di trascrizione trasforma ore di parole pronunciate in testo chiaro e organizzato, aiutando i team a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno senza dover riavvolgere o prendere appunti all'infinito.

Hai poco tempo? Brain riepiloga/riassume anche le trascrizioni per una rapida revisione e risponde a qualsiasi domanda tu abbia sulla trascrizione, utilizzando comandi in linguaggio naturale. Invece di analizzare manualmente ore di file video e audio, puoi scoprire istantaneamente le tendenze, identificare i momenti importanti e trasformare il contenuto dei Clip in elementi di azione strutturati.

Lascia che ClickUp Brain riepiloghi/riassuma e analizzi i tuoi Clip per te

A differenza di altri strumenti, ClickUp non si limita ad analizzare i media, ma rende i tuoi contenuti realmente connessi e utilizzabili. Con la ricerca connessa di ClickUp, puoi trovare istantaneamente clip pertinenti, discussioni passate e aggiornamenti di progetti in tutta l'area di lavoro, senza dover più cercare nei file o passare da un'app all'altra.

Questo è diverso dal semplice richieder informazioni all'IA, poiché la ricerca connessa estrae facilmente i dati da tutti i tuoi documenti, attività e clip di ClickUp, fornendoti risultati completi e ricchi di contesto in un unico posto.

I team possono facilmente allegare informazioni dettagliate sui video alle attività, assegnarle e integrare riepiloghi basati sull'IA direttamente nel loro flusso di lavoro quotidiano, il tutto mantenendo i dati al sicuro e migliorando la collaborazione. E se desideri un assistente intelligente per le tue riunioni video, prova ClickUp AI Notetaker per registrare e trascrivere tutto con precisione.

Cattura ogni dettaglio senza sforzo con Notetaker di ClickUp

Riceverai una trascrizione modificabile e accuratamente etichettata direttamente nella finestra In arrivo, con i punti importanti, le decisioni e le azioni da intraprendere evidenziati, così non dovrai preoccuparti di perdere nulla. In questo modo, il tuo team rimarrà sulla stessa pagina senza lavoro richiesto.

🦄 Combinando ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search e strumenti basati sull'IA come AI Notetaker, ClickUp organizza la gestione, l'analisi e la collaborazione sui contenuti video, il tutto all'interno di un'unica area di lavoro connessa.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Riepiloga/riassumi lunghi video in trascrizioni ricercabili , risparmiando tempo nelle revisioni e nel processo decisionale

Collabora su Clip registrati e attività connesse in tempo reale aggiungendo commenti, assegnando attività e condividendo informazioni all'interno di ClickUp

Converti le informazioni ricavate dai video direttamente in attività, elementi da agire e aggiornamenti di progetto

Ottimizza i video con tagging e categorizzazione basati sull'IA per un recupero rapido

Sincronizzazione tra piattaforme: integra l'analisi video IA con oltre 1.000 strumenti come Zoom e Loom in ClickUp

Limiti di ClickUp

Un ampio intervallo di funzionalità/funzioni può comportare una curva di apprendimento più ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione su Reddit recita:

La funzionalità Clip è fantastica, grazie ClickUp! Creare attività da un breve video senza uscire da ClickUp è fantastico! Posso creare attività da problemi che posso mostrare con un breve video, invece di scriverli. Quindi grazie!

La funzionalità Clip è fantastica, grazie ClickUp!

Creare attività da un breve video senza uscire da ClickUp è fantastico! Posso creare attività da problemi che posso mostrare con un breve video, invece di scriverli. Quindi grazie!

📖 Leggi anche: Come creare video di prodotto di grande impatto

2. Google Cloud Video Intelligence (ideale per l'analisi video scalabile con rilevamento di oggetti e riconoscimento vocale)

tramite Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence offre analisi di alta precisione, rendendolo perfetto per la moderazione dei contenuti, la gestione dei media e la sicurezza.

Hai bisogno di individuare oggetti, trascrivere discorsi o segnalare contenuti espliciti? Questo strumento ti offre tutto ciò che ti serve in più lingue.

Che tu stia lavorando con video di YouTube, filmati di sorveglianza o archivi multimediali, rende i file audio e video ricercabili e utilizzabili, mantenendo i tuoi dati al sicuro e il tuo flusso di lavoro efficiente.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Video Intelligence

Identifica persone, oggetti e scene con elevata precisione

Converti l'audio in trascrizioni ricercabili

Analizza filmati video per ottenere informazioni in tempo reale

Integrazione con applicazioni e flussi di lavoro esistenti

Implementa il tagging dei metadati basato sul machine learning

Limiti di Google Cloud Video Intelligence

Applica quote di utilizzo che possono limitare la velocità di elaborazione e le richieste

Interpreta erroneamente manipolazioni sottili, causando etichette o rilevamenti inaccurati

Prezzi di Google Cloud Video Intelligence

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Video Intelligence

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Video Intelligence

Una recensione di G2 dice:

Abbiamo un enorme catalogo video per il lavoro richiesto dal nostro reparto marketing e, grazie a Google Cloud Video Intelligence, siamo stati in grado di cercare e identificare rapidamente momenti specifici nei video, separare i segnali dai rumori e recuperare le informazioni rilevanti.

Abbiamo un enorme catalogo video per il lavoro richiesto dal nostro reparto marketing e, grazie a Google Cloud Video Intelligence, siamo stati in grado di cercare e identificare rapidamente momenti specifici nei video, separare i segnali dai rumori e recuperare le informazioni rilevanti.

📮 ClickUp Insight: I dati del sondaggio sull'efficacia delle riunioni condotto da ClickUp suggeriscono che quasi la metà di tutte le riunioni (46%) coinvolge solo 1-3 partecipanti. Sebbene queste riunioni più piccole possano essere più mirate, potrebbero essere sostituite da metodi di comunicazione più efficienti, come una migliore documentazione, aggiornamenti asincroni registrati o soluzioni di gestione delle conoscenze. I commenti assegnati nelle attività di ClickUp consentono di aggiungere contesto direttamente all'interno delle attività, condividere messaggi audio rapidi o registrare aggiornamenti video con ClickUp Clips, aiutando i team a risparmiare tempo prezioso e garantendo al contempo che le discussioni importanti abbiano comunque luogo, senza perdite di tempo! 💫 Risultati reali: team come Trinetrix stanno registrando una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie grazie a ClickUp.

3. Amazon Rekognition Video (ideale per il riconoscimento facciale in tempo reale e il rilevamento delle attività)

tramite Amazon Rekognition Video

Cerchi un modo per automatizzare l'analisi video su larga scala? Amazon Rekognition Video è molto popolare perché è in grado di rilevare e analizzare oggetti, persone e attività in tempo reale.

Offre inoltre solide funzionalità di riconoscimento facciale e moderazione dei contenuti, rendendolo ideale per contenuti video personalizzati e sensibili dal punto di vista della sicurezza, approfondimenti sui clienti e conformità. Le informazioni in tempo reale e la perfetta integrazione con i servizi AWS consentono alle aziende di sfruttare l'apprendimento automatico per l'analisi video senza una configurazione complessa.

Funzionalità/funzioni principali di Amazon Rekognition Video

Analizza file video e audio in contenuti video su larga scala

Modera i contenuti rilevando immagini inappropriate o soggette a restrizioni

Integrazione con i servizi AWS per l'elaborazione di grandi volumi

Limiti di Amazon Rekognition Video

Supporta solo formati MPEG-4 e MOV codificati H. 264

Mancanza di documentazione dettagliata per alcuni linguaggi di programmazione

Prezzi di Amazon Rekognition Video

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amazon Rekognition Video

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon Rekognition Video

Un recensore G2 riflette sulla sua esperienza:

API facile da usare, pacchetti molto classificati per riferimento. È possibile configurare facilmente vari requisiti.

API facile da usare, pacchetti molto classificati per riferimento. È possibile configurare facilmente vari requisiti.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (ideale per integrare informazioni video basate sull'IA in applicazioni basate sul cloud)

tramite Microsoft Azure Video Analyzer

Desideri integrare l'analisi video basata sull'IA nelle tue app basate sul cloud? Microsoft Azure Video Analyzer può aiutarti. Il servizio semplifica l'estrazione, l'analisi e l'integrazione delle informazioni dai video utilizzando i robusti servizi di IA di Azure.

L'analisi video di Azure aiuta anche i rivenditori a migliorare le operazioni in negozio senza monitoraggio manuale. L'IA monitora il traffico pedonale, il flusso dei clienti e i tempi di permanenza nelle aree chiave. Questo rivela modelli, come i colli di bottiglia alla cassa o gli spazi sottoutilizzati, su cui i team possono agire rapidamente.

Il risultato? Operazioni più fluide, personale più efficiente e un'esperienza di acquisto più efficiente.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Azure Video Analyzer

Facile integrazione con i servizi Azure IA, IoT e l'archiviazione cloud

Analizza i flussi video per garantire la sicurezza dei dati, la conformità e l'efficienza operativa

Automatizza i flussi di lavoro triggerando azioni basate sugli eventi rilevati

Elaborate video su larga scala utilizzando l'IA basata su cloud, riducendo le esigenze di infrastruttura locale

Limiti di Microsoft Azure Video Analyzer

Supporta solo RTSP con flussi RTP interlacciati (in cui sia i segnali di controllo (come riproduzione, pausa) che i dati multimediali (il video/audio effettivo) vengono inviati insieme su un unico canale), escluso RTP su UDP (in cui il video/audio viene inviato separatamente su un percorso più veloce, ma meno affidabile)

Prezzi di Microsoft Azure Video Analyzer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Azure Video Analyzer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Azure Video Analyzer

Un recensore di G2 afferma:

Mi piace la trascrizione e traduzione automatica che fornisce una trascrizione accurata del parlato in testo in più lingue. Oltre a questo, altre funzionalità/funzioni che mi piacciono sono il riconoscimento facciale, il rilevamento di oggetti, l'analisi sentinale, l'estrazione di parole chiave e la ricercabilità.

Mi piace la trascrizione e traduzione automatica che fornisce una trascrizione accurata del parlato in testo in più lingue. Oltre a questo, altre funzionalità/funzioni che mi piacciono sono il riconoscimento facciale, il rilevamento di oggetti, l'analisi sentinale, l'estrazione di parole chiave e la ricercabilità.

🧠 Curiosità: Hollywood sta passando all'IA per realizzare film più intelligenti. Lionsgate ha collaborato con Runway per sviluppare strumenti di analisi video che migliorano la pianificazione, la modifica e l'assegnazione di tag ai contenuti, organizzando la gestione della produzione come mai prima d'ora.

5. IBM Watson Video Analytics (ideale per il rilevamento avanzato delle anomalie basato sull'IA e l'estrazione dei metadati)

tramite IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics è progettato per aiutare le aziende a usufruire della potenza delle informazioni video in tempo reale. Mantiene la vostra fabbrica più sicura ed efficiente. La sua IA è in grado di monitorare le aree di lavoro per rilevare violazioni della sicurezza, come attrezzature mancanti o persone in zone riservate.

Inoltre, individua ritardi, apparecchiature inattive o percorsi bloccati che rallentano la produzione. Trasformando i video in informazioni in tempo reale, IBM Watson ti aiuta a ridurre i rischi e a garantire il regolare svolgimento delle operazioni.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Watson Video Analytics

Rileva le anomalie identificando movimenti insoliti

Estraete metadati dettagliati, inclusi oggetti e volti

Utilizza l'intelligenza artificiale predittiva per prevedere i rischi potenziali analizzando modelli insoliti nei feed video

Analizza le interazioni umane studiando gesti, movimenti e modelli comportamentali

Estrai informazioni dai file audio, semplificando l'analisi dei contenuti parlati

Limiti di IBM Watson Video Analytics

Limiti alle chiamate API e alle capacità di elaborazione nella versione di prova

Prezzi di IBM Watson Video Analytics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Video Analytics

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: I migliori generatori di video IA per contenuti straordinari

6. Valossa AI Video Analysis (ideale per una comprensione approfondita dei contenuti)

tramite Valossa IA Video Analysis

Valossa AI Video Analysis esamina i contenuti video analizzando narrazioni, contesti e segnali emotivi, fornendo informazioni immediate e significative.

Progettato pensando alla moderazione dei contenuti pubblicitari e multimediali, Valossa aiuta le aziende ad automatizzare il tagging dei video, rilevare contenuti sensibili e personalizzare l'esperienza degli spettatori. È uno strumento pratico che trasforma i video non elaborati in informazioni preziose, semplificando e velocizzando i flussi di lavoro e garantendo che i contenuti siano in linea con le linee guida del marchio e le preferenze del pubblico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Valossa AI Video Analysis

Riconosci scene e temi, identificando posizioni, ambienti e stati d'animo

Rileva contenuti sensibili e scene esplicite per una moderazione automatizzata

Analizza il contesto dei video per potenziare il targeting pubblicitario

Limiti dell'analisi video con IA Valossa

Limita la versione di prova gratuita a 30 minuti

I crediti di analisi inutilizzati scadono alla fine di ogni sottoscrizione

Prezzi dell'analisi video Valossa IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Valossa AI Video Analysis

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Nel thriller del 2022, Fall, il regista Scott Mann ha utilizzato l'IA per attenuare i dialoghi dopo che le improvvisazioni degli attori rischiavano di far classificare il film come vietato ai minori. Invece di girare nuovamente le scene o ricorrere a un doppiaggio imbarazzante, è stata utilizzata l'IA per modificare digitalmente il linguaggio, mantenendo il film nella classificazione desiderata senza perdere un colpo!

7. Twelve Labs (Il migliore per la ricerca video basata sull'IA)

via Twelve Labs

Stai cercando quella battuta pronunciata da un personaggio secondario in una scena, ma non hai tempo di rivedere l'intero video. È qui che entra in gioco la ricerca video basata sull'IA di Twelve Labs.

Individua istantaneamente momenti e concetti specifici, consentendoti di risparmiare tempo e lavoro. Perfetto per i professionisti dei media, gli educatori e le aziende, questo strumento trasforma le librerie video in risorse ricche di dati e completamente ricercabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twelve Labs

Applica l'apprendimento automatico per analizzare il parlato, le immagini e le azioni nel contesto dei video

Integra i flussi di lavoro con il supporto API per gli sviluppatori

Assistenza per la ricerca multilingue

Scansiona i video di YouTube, individua i momenti chiave e genera trascrizioni

Limiti di Twelve Labs

Si basa su grandi set di dati per un addestramento efficace dei modelli

Prezzi di Twelve Labs

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Twelve Labs

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? L'IA non aiuta solo con le modifiche video, ma sta diventando una fonte di reddito a tempo pieno! Alcuni autori guadagnano 60.000 dollari al mese con contenuti generati dall'IA.

8. ScreenApp (ideale per trascrizioni video automatizzate e riepilogo/riassunto dei contenuti)

tramite ScreenApp

Immagina di avere una montagna di contenuti video da setacciare. Invece di perdere ore a rivederli, ScreenApp ti consente di generare automaticamente trascrizioni accurate e riepiloghi/riassunti concisi in pochi secondi, trasformando i tuoi video in testo strutturato e ricercabile. In questo modo è facile rivedere, condividere e riutilizzare i contenuti con pochi clic.

Inoltre, grazie al supporto di molte lingue, è perfetto per i team globali che lavorano in diverse regioni.

Funzionalità/funzioni principali di ScreenApp

Analizza i video di YouTube, individua i momenti chiave e genera trascrizioni per una facile ricerca

Comprendi e utilizza i tuoi video in modo più efficace

Riepilogare/riassumere video lunghi in punti chiave

Integrazione con strumenti di archiviazione cloud e collaborazione

Limiti di ScreenApp

Limita la durata della registrazione e la capacità di spazio di archiviazione nel piano Free

Prezzi di ScreenApp

Free

Crescita: 30 $ al mese

Business: 69 $/mese

Valutazioni e recensioni di ScreenApp

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ScreenApp

Un recensore di Capterra e utente di ScreenApp descrive la sua esperienza:

La cosa che preferiamo di Screenapp è la facilità con cui è possibile creare e condividere video. Abbiamo un team di dimensioni discrete e tutti possono utilizzare Screenapp per registrare i propri contenuti con un unico link, che è una delle migliori funzionalità/funzioni.

La cosa che preferiamo di Screenapp è la facilità con cui è possibile creare e condividere video. Abbiamo un team di dimensioni discrete e tutti possono utilizzare Screenapp per registrare i propri contenuti con un unico link, che è una delle migliori funzionalità.

💡 Suggerimento: utilizza strumenti di analisi video basati sull'IA per identificare le scene che catturano maggiormente l'attenzione degli spettatori. Analizzando il coinvolgimento del pubblico, puoi ottimizzare i tuoi video per ottenere il massimo impatto.

9. VideoInsights. ai (Il migliore per informazioni video intelligenti per aziende e media)

Setacciare ore di video per trovare tendenze, momenti chiave o il coinvolgimento del pubblico non dovrebbe essere una perdita di tempo. VideoInsights. ai rende incredibilmente facile riutilizzare i contenuti video in modo rapido.

La sua IA rileva automaticamente i momenti salienti, evitando ai team di dover setacciare ore di filmati. Che si tratti di una citazione, di un picco di coinvolgimento del pubblico o di una menzione chiave di un prodotto, lo strumento lo fa emergere all'istante.

Ciò significa che i team di video marketing possono trasformare rapidamente video lunghi in brevi clip per social, campagne email o annunci a pagamento. Se crei contenuti su larga scala, questa funzionalità è in grado da sola di trasformare la velocità con cui pubblichi e promuovi i tuoi contenuti.

VideoInsights. ai migliori funzionalità/funzioni

Analizza il coinvolgimento del pubblico, aiutando le aziende a ottimizzare la strategia dei contenuti

Genera report automatici con approfondimenti su prestazioni e tendenze

Utilizza l'analisi video in tempo reale per lo streaming live e la sorveglianza

Integrazione con l'archiviazione cloud e strumenti di IA per una facile automazione del flusso di lavoro

Limiti di VideoInsights. ai

Richiede video di alta qualità in ingresso

Prezzi di VideoInsights. ai

Free

Avanzato: 10 $ al mese per utente

Professionale: 20 $/utente al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

VideoInsights. ai valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di VideoInsights. ai

Un recensore di Capterra condivide la propria esperienza:

Mi piace avere tutte le mie telecamere in un unico posto dove posso vedere tutti i feed live. Mi piace anche poter personalizzare e distribuire questo software quando c'è un aggiornamento del programma.

Mi piace avere tutte le mie telecamere in un unico posto dove posso vedere tutti i feed live. Mi piace anche poter personalizzare e distribuire questo software quando c'è un aggiornamento del programma.

10. API di analisi video Eden AI (ideale per un'integrazione multi-provider IA impeccabile)

tramite Eden IA

Perché limitarsi a un solo sistema di IA quando è possibile sfruttare la potenza di molti? L'API Eden AI Video Analysis offre una soluzione flessibile ed economica per integrare più provider di analisi video basati sull'IA in un unico flusso di lavoro.

Questa flessibilità consente alle aziende di confrontare vari modelli di IA, cambiare facilmente provider e ottimizzare i costi, il tutto senza essere vincolati a un unico fornitore. Con Eden AI, puoi scegliere gli strumenti più adatti alle tue esigenze, rendendo l'analisi video più intelligente ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'API di analisi video Eden AI

Estrai informazioni quali il rilevamento di oggetti, il riconoscimento di scene e la conversione da voce a testo

Consenti un facile passaggio da un provider all'altro per ottimizzare prestazioni e prezzi

Semplifica l'integrazione API per rendere accessibile l'analisi video IA

Approfitta di un modello pay-as-you-go che garantisce efficienza dei costi e scalabilità

Limiti dell'API di analisi video Eden IA

Limita l'accesso a determinati provider IA, rendendo alcune funzionalità/funzioni esclusive

Prezzi dell'API di analisi video Eden IA

Pagamento a consumo

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Eden AI Video Analysis API

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali dell'API di analisi video Eden IA

Un recensore di Product Hunt e utente dell'API di analisi video Eden IA afferma:

L'approccio di Eden AI all'integrazione dell'IA è davvero ingegnoso. Essi astraggono i diversi provider e forniscono una funzionalità/funzione di confronto e contrasto molto semplice che consente agli sviluppatori di scegliere il fornitore giusto fin da subito.

L'approccio di Eden AI all'integrazione dell'IA è davvero ingegnoso. Essi astraggono i diversi provider e forniscono una funzionalità di confronto e contrasto molto semplice che consente agli sviluppatori di scegliere il fornitore giusto fin da subito.

ClickUp: dove le intuizioni dell'IA incontrano l'esecuzione

La maggior parte degli analizzatori video IA fa un ottimo lavoro nell'estrarre informazioni dai tuoi video, ma queste informazioni non servono a nulla se rimangono sparse nella tua area di lavoro, raccogliendo polvere digitale. Hai bisogno di un posto dove catturarle, organizzarle e utilizzarle effettivamente.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé. È il tuo centro di comando basato sull'IA, dove i video e le informazioni che ne derivano si trasformano in attività, i flussi di lavoro vengono eseguiti in modo automatico e la collaborazione avviene in tempo reale. Niente più idee perse o dati sparsi: solo un'esecuzione perfetta, dall'analisi all'azione.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e trasforma i tuoi filmati aziendali in risultati concreti!