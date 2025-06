Le 10 migliori alternative a Deep IA per migliorare i tuoi progetti nel 2025

Hai provato un generatore di immagini basato sull'IA?

La ricerca mostra che il 76% dei marketer utilizza l'IA per la creazione di contenuti, e le immagini, i testi e i video generati dall'IA stanno diventando essenziali.

DeepAI, pioniere nella generazione di immagini con IA, ha lanciato il primo strumento di conversione da testo a immagine nel 2016. Oggi offre API per NLP, generazione di idee e analisi dei dati, aiutando le aziende a sfruttare l'IA senza competenze tecniche.

Tuttavia, DeepAI non è l'ideale per tutti.

l'80% dei leader delle PMI ha difficoltà ad adottare l'IA.

Trovare gli strumenti di IA giusti è fondamentale per allinearsi agli obiettivi aziendali. Esplorare le alternative a DeepAI può aiutare le aziende a scoprire soluzioni di IA più adatte alle loro esigenze, che si tratti di marketing, sviluppo di prodotti o generazione di contenuti.

Alternative a Deep IA in sintesi

Cosa cercare nelle alternative a Deep IA?

Sebbene DeepAI sia una delle piattaforme di IA più popolari per attività creative, non è l'unica opzione disponibile. Esistono molti altri generatori di arte IA che potrebbero soddisfare meglio le tue esigenze.

Ecco cosa cercare nella tua prossima alternativa a DeepAI:

Facilità d'uso: Scegli una piattaforma con un'interfaccia utente intuitiva, così non avrai bisogno di competenze tecniche per svolgere le attività quotidiane

Capacità di integrazione: Assicurati che lo strumento si integri con il tuo stack tecnologico, inclusi brainstorming di contenuti, marketing e piattaforme CRM

Sicurezza e privacy dei dati: Verifica che la piattaforma segua gli standard di settore e offra API sicure per la protezione dei dati sensibili

Velocità di generazione delle immagini: Seleziona uno strumento che converte i prompt di testo in immagini in pochi secondi, senza perdere ore a cercare il prompt giusto

Diritti d'uso delle immagini: Verifica di disporre dei diritti d'uso delle immagini per scopi commerciali, al fine di evitare problemi legali

Accuratezza e prestazioni: Valuta la qualità dei risultati per garantire contenuti accurati e pertinenti che soddisfino le esigenze aziendali

Funzionalità avanzate: Considera strumenti con elaborazione del linguaggio naturale (NLP), riconoscimento di entità denominate (NER), tagging delle parti del discorso o sintesi vocale, in base alle tue esigenze

Ora che sai cosa cercare nelle alternative a DeepAI, esploriamo gli strumenti!

🧠 Curiosità: Nel 2021, un'opera d'arte generata dall'IA, Ritratto di Edmond de Belamy, è stata venduta per 432.500 dollari all'asta da Christie's. Questo ha contribuito a consolidare l'arte generata dall'IA non solo come curiosità tecnologica, ma come risorsa legittima nel mercato dell'arte!

Le 10 migliori alternative a Deep IA

Ecco un elenco delle migliori alternative a DeepAI che offrono funzionalità di generazione di immagini potenti e creative. Questi strumenti forniscono risultati di alta qualità con varie opzioni di personalizzazione, perfette per aziende, autori e professionisti del marketing.

1. ClickUp (Ideale per la creatività collaborativa basata sull'IA)

Crea immagini IA nelle lavagne online ClickUp Converti testo in immagini e idee in attività direttamente dalle lavagne online di ClickUp utilizzando l'IA

Quando ti senti bloccato dal punto di vista creativo, è fantastico avere a disposizione strumenti che danno vita alle tue idee, strumenti come ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Dalla visualizzazione delle idee alla gestione delle risorse e molto altro ancora, ClickUp favorisce il project management creativo integrando tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno in un unico posto. Che tu stia abbozzando concetti, redigendo flussi di lavoro o organizzando pensieri sparsi, ClickUp trasforma il brainstorming in un processo creativo collaborativo e attuabile con le lavagne online ClickUp.

Genera immagini IA con semplici prompt sulle lavagne online ClickUp

Le lavagne online consentono inoltre ai team di creare immagini artistiche e basate sull'IA direttamente all'interno della propria area di lavoro. Inserendo prompt di testo, gli utenti possono trasformare le idee in immagini, ideali per il brainstorming, la pianificazione dei progetti (collegando le idee della lavagna online ad attività concrete) e la collaborazione creativa senza dover passare da un'app o da una scheda all'altra.

Scopri come funziona:

🧠 Curiosità: ClickUp ha potenziato le lavagne online rendendole 10 volte più veloci e affidabili che mai. Che tu stia collaborando in tempo reale o delineando flussi di lavoro complessi, le lavagne online di ClickUp consentono alle tue idee di muoversi alla velocità della tua creatività.

Il motore IA integrato che lo rende possibile è ClickUp Brain. In qualità di assistente IA sensibile al contesto, basa i suoi suggerimenti e le sue risposte sui dati dell'area di lavoro di ClickUp.

I risultati? Otterrai:

Un AI Knowledge Manager che recupera informazioni dalle tue attività e dai tuoi progetti in pochi secondi

Un AI Project Manager che aiuta a suddividere automaticamente le attività in attività secondarie, suggerisce gli assegnatari giusti, monitora lo stato di avanzamento e condivide automaticamente aggiornamenti e riepiloghi al momento opportuno

Un AI Writer for Work in grado di generare (e modificare) tutti i tipi di contenuti su misura per la tua voce e il tuo stile, dai riepiloghi/riassunti di documenti complessi ai post creativi per il tuo blog per la tua ultima campagna, e anche in più lingue

Usa ClickUp Brain per scrivere rapidamente post di blog, casi di studio e altri tipi di contenuti

Puoi anche utilizzare Brain per creare automazioni personalizzate per le attività ripetitive. Basta inserire un prompt simile a questo: Quando lo stato dell'attività nell'elenco Contenuti cambia in "pronto", assegnalo al team Design.

Crea automazioni ClickUp personalizzate in linguaggio naturale utilizzando ClickUp Brain

Poiché l'IA di ClickUp si occupa del lavoro più impegnativo, i team risparmiano tempo grazie a un minor numero di riunioni, riepiloghi/riassunti più rapidi e flussi di lavoro automatizzati. Le aziende di medie dimensioni, ad esempio, risparmiano in media circa 94.000 dollari all'anno riducendo le spese superflue per altri strumenti di IA. Tutti i membri dell'organizzazione diventano più allineati e concentrati sugli obiettivi condivisi.

Con l'aggiunta di ClickUp AI, sono più efficiente che mai! Mi fa risparmiare 3 volte il tempo che prima dedicavo alle attività di project management. Non solo ha migliorato la mia produttività, ma ha anche stimolato la mia creatività. Rispetto ad altre offerte sul mercato, posso dire che ClickUp ha pensato a fondo a come integrare la tecnologia nella sua piattaforma e ottimizzarne i casi d'uso per aiutare i propri clienti.

Con l'aggiunta di ClickUp AI, sono più efficiente che mai! Mi fa risparmiare 3 volte il tempo che prima dedicavo alle attività di project management. Non solo ha migliorato la mia produttività, ma ha anche stimolato la mia creatività. Rispetto ad altre offerte sul mercato, posso dire che ClickUp ha pensato a fondo a come integrare la tecnologia nella sua piattaforma e ottimizzare i casi d'uso per aiutare i propri clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Traduci i contenuti in più lingue, perfeziona la tua scrittura e correggi i problemi grammaticali con ClickUp Brain

Accedi ai modelli di flusso di lavoro integrati per progettare il tuo processo creativo ideale

Collabora su brief creativi utilizzando ClickUp Docs

Condividi feedback chiari e velocizza le revisioni di progettazione con la funzione Correzione di bozze su ClickUp

Integra più di 1.000 app come Figma, Miro e Adobe Creative Cloud per semplificare il tuo flusso di lavoro creativo

Limiti di ClickUp

Gli utenti alle prime armi potrebbero sentirsi sopraffatti dalle sue numerose funzionalità e personalizzazioni

Le lavagne online non sono disponibili sull'app mobile per il momento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente Reddit condivide:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

2. OpenAI (Ideale per NLP avanzato e generazione di testo)

tramite OpenAI

L'intelligenza artificiale ha ridefinito il modo in cui interagiamo con la tecnologia e OpenAI è stata in prima linea in questa trasformazione sin dalla sua nascita nel 2015. Inizialmente focalizzata sulla creazione di strumenti per l'apprendimento rinforzato, OpenAI ha introdotto la sua prima innovazione, OpenAI Gym, un toolkit open source che ha suscitato interesse nella ricerca sull'IA per applicazioni più ampie.

Nel 2018, OpenAI ha presentato GPT, una rete neurale che imita l'elaborazione dei dati umani. Nel 2022, ChatGPT è diventato il principale strumento di IA generativa.

OpenAI offre un ampio intervallo di modelli di deep learning per varie esigenze. GPT-4o gestisce attività complesse, tra cui la generazione di immagini realistiche da prompt di testo, mentre GPT-3. 5 Turbo è ottimizzato per un uso economico. GPT-4 Turbo e GPT-4o Mini bilanciano prestazioni e convenienza, mentre la serie o1-preview è specializzata nel ragionamento avanzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di OpenAI

Sostituisci i processi manuali come il tagging delle foto con algoritmi intelligenti per ridurre i costi

Identifica i modelli di comportamento degli utenti utilizzando l'analisi predittiva

Supporta la creatività basata sul testo redigendo curriculum e generando dialoghi per chatbot

Accedi a modelli linguistici di grandi dimensioni che consentono ragionamenti complessi

Genera immagini IA attraverso i suoi modelli IA avanzati, in particolare la serie DALL·E e il multimodale GPT-4o

👀 Lo sapevi? I modelli GPT di OpenAI sono addestrati utilizzando oltre 570 GB di dati di testo, il che li rende altamente versatili per affrontare varie attività di NLP.

Limiti di OpenAI

Prodotti come ChatGPT possono basarsi su dati di addestramento obsoleti o distorti provenienti dal web aperto

Esempi di IA generativa hanno sollevato preoccupazioni relative a contenuti tossici, come istruzioni dannose

Prezzi di OpenAI

Prezzi personalizzati in base al tipo di API e al numero di token utilizzati

Valutazioni e recensioni di OpenAI

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: puoi accedere agli ultimi modelli di OpenAI, tra cui GPT-4o, 30-mini e o1, all'interno di ClickUp tramite ClickUp Brain! Passa da un LLM all'altro all'interno di ClickUp Brain per personalizzare la tua esperienza di IA e risparmiare sui costi di sottoscrizione per strumenti di IA esterni

3. Midjourney (Il migliore per la generazione di immagini IA)

tramite Midjourney

Midjourney è un generatore di immagini IA che trasforma semplici descrizioni di testo in immagini straordinarie in innumerevoli stili artistici.

A differenza di molte alternative a DeepAI, Midjourney funziona tramite un bot Discord, rendendolo facilmente accessibile a chiunque desideri esplorare i prompt artistici dell'IA.

Che si tratti di progetti personali o esigenze professionali, Midjourney aiuta le persone a utilizzare l'IA per la progettazione grafica come mai prima d'ora, aprendo infinite possibilità per creazioni artistiche uniche e accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

Crea immagini senza sforzo con un'interfaccia intuitiva

Migliora la qualità grafica per risultati raffinati e professionali

Promuovi connessioni creative attraverso una vivace community Discord

Limiti di Midjourney

Il ridimensionamento delle immagini può alterare leggermente il design finale

Imparare a navigare su Discord può sembrare complicato per i principianti

Prezzi di Midjourney

Base: 10 $ al mese

Standard: 30 $ al mese

Pro: 60 $ al mese

Mega: 120 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Midjourney?

Una recensione su Reddit afferma:

Nel complesso, Midjourney è ancora il migliore in circolazione se il tuo obiettivo è l'iperrealismo e ti piace la facilità d'uso che offre tramite Discord (anche se ritengo che il sito web stesso sia ora più affidabile).

Nel complesso, Midjourney è ancora il migliore in circolazione se il tuo obiettivo è l'iperrealismo e ti piace la facilità d'uso che offre tramite Discord (anche se ritengo che il sito web stesso sia ora più affidabile).

4. Leonardo. IA (Ideale per la generazione di immagini IA incentrata su risorse di gioco e contenuti creativi)

Leonardo.Ai non sarà il da Vinci del mondo digitale, ma sta sicuramente facendo scalpore come generatore di arte IA. Originariamente progettato per assistere nella creazione di risorse per videogiochi, si è evoluto in uno strumento completo per la creazione di contenuti IA, offrendo tutto, dalla generazione di immagini ai servizi di modifica video.

Leonardo. IA migliori funzionalità/funzioni

Crea elementi visivi senza sfondo per semplificare il tuo processo di progettazione

Genera immagini rapidamente, soprattutto con il veloce modello "Lightning XL"

Accedi a una varietà di stili artistici per soddisfare diverse esigenze creative

Modifica in tempo reale per apportare rapide modifiche ai prompt e alle immagini

Leonardo. Limiti dell'IA

Funzionalità/funzioni gratuite limitate, che richiedono una sottoscrizione a pagamento per strumenti di modifica avanzati

Le immagini generate potrebbero talvolta richiedere regolazioni manuali per soddisfare gli standard artistici desiderati

Prezzi di Leonardo. IA

Free

Apprendista : 12 $ al mese

Artisan Unlimited : 30 $ al mese

Maestro Unlimited : 60 $ al mese

Leonardo for Teams: 24 $/postazione

Leonardo. Valutazioni e recensioni su IA

G2: 4,5/5 (20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Leonardo. IA?

Una recensione su G2 recita:

Questo strumento sarà sempre la mia scelta preferita per qualsiasi progetto che richieda coerenza nelle immagini ad alta definizione, in particolare per attività che richiedono rapidità di esecuzione, come il miglioramento delle immagini per l'e-commerce.

Questo strumento sarà sempre la mia scelta preferita per qualsiasi progetto che richieda coerenza nelle immagini ad alta definizione, in particolare per attività che richiedono rapidità di esecuzione, come il miglioramento delle immagini per l'e-commerce.

📮ClickUp Insight: Quasi l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio ora si affida a strumenti di IA per semplificare e accelerare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? ClickUp è qui per aiutarti! ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarti a migliorare la produttività del 30% con meno riunioni, riepiloghi/riassunti generati rapidamente dall'IA e attività automatizzate.

5. Google Cloud Vertex AI (ideale per l'implementazione scalabile di modelli IA e lo sviluppo ML)

tramite Google Cloud Vertex IA

Se hai bisogno di una piattaforma dinamica per accelerare lo sviluppo e l'implementazione di modelli di machine learning, Vertex AI di Google Cloud può aiutarti. Assimilando un'ampia matrice di strumenti e oltre 100 modelli di base, consente agli sviluppatori di creare e mettere a punto applicazioni di IA in modo rapido ed efficiente.

Ciò che distingue Vertex AI è la sua capacità di unificare il ciclo di vita del ML. La piattaforma offre gli strumenti necessari ai data scientist per creare e scalare sistemi ML, dall'automazione della preparazione dei dati alla valutazione dei modelli.

Inoltre, con Vertex AI Pipelines, puoi orchestrare i flussi di lavoro e ridurre gli interventi manuali, consentendo processi ML fluidi e semplificati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Cloud Vertex AI

Accedi agli strumenti per creare applicazioni di IA generativa

Integrazione con TensorFlow e PyTorch per una maggiore flessibilità

Assistenza per l'intero flusso di lavoro della scienza dei dati, dalla preparazione dei dati alla valutazione dei modelli

Crea e addestra modelli utilizzando AutoML e modelli pre-addestrati/personalizzati senza codice

Prova Gemini (l'assistente IA di Google) in Vertex AI Studio, utilizzando testo, immagini, video o codice

Limiti di Google Cloud Vertex AI

Richiede competenze tecniche per utilizzare efficacemente le funzionalità avanzate

Dipende dall'ecosistema Google Cloud, causando potenzialmente problemi di integrazione con sistemi esterni

Prezzi di Google Cloud Vertex IA

Modelli AutoML:

Dati immagine : la formazione parte da 1,375 $ per ora per nodo

Dati video : formazione e previsione a partire da 0,462 $ per ora per nodo

Dati tabulari : prezzi personalizzati

Dati di testo: formazione e previsione a partire da 0,05 $ all'ora

Modelli personalizzati:

Formazione: prezzi personalizzati

Vertex AI Notebooks:

Elaborazione e spazio di archiviazione: i costi sono in linea con le tariffe standard di Compute Engine e Cloud Storage

Vertex AI Pipelines:

Esecuzioni pipeline: a partire da 0,03 $

Motore di corrispondenza Vertex AI:

Costi di servizio e costruzione: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Vertex IA

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Stability IA (Ideale per modelli IA open source)

tramite Stability IA

Fondata nel 2020 da Emad Mostaque, Stability AI mira a rendere accessibile l'IA consentendo agli utenti di trasformare le loro idee in innovazioni tangibili. Dalla generazione di immagini descrittive alla creazione di video realistici, Stability AI dispone di una suite di strumenti che ridefiniscono ciò che è possibile fare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stability IA

Prova Stable Diffusion XL, un progetto open source che consente applicazioni versatili

Crea contenuti audio di alta qualità con Stable Audio, basato su una tecnologia avanzata di diffusione audio

Accedi a modelli linguistici open access tramite Stable LM

Genera oggetti 3D dettagliati da singole immagini utilizzando Stable Zero123

Limiti di Stability IA

Ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Stability IA

Un credito: 0,01 $ (è richiesto un acquisto minimo di 25 crediti e ogni funzione utilizza da 1 a 20 crediti)

Stabilità Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

💡 Suggerimento: I prompt negativi aiutano a rimuovere gli elementi indesiderati dalle immagini generate dall'IA. È possibile specificare esclusioni come "no testo", "no sfocatura" o "no filigrana" per perfezionare l'output delle immagini in modo più efficace.

7. Hugging Face (Ideale per accedere a un ampio intervallo di modelli ML)

tramite Hugging Face

Lo sviluppo dell'IA è più accessibile con una piattaforma che semplifica le attività di NLP come la classificazione, la traduzione e il riepilogo/riassunto dei testi. Hugging Face offre molti modelli pre-addestrati, strumenti intuitivi e una community collaborativa. Il suo approccio open source e i suoi modelli lo rendono ideale per risolvere diverse sfide di IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hugging Face

Esplora una vasta libreria di modelli pre-addestrati per diverse attività di NLP

Semplifica l'implementazione dei modelli con l'API Transformers facile da usare

Entra in contatto con una community attiva, condividendo conoscenze e innovazioni

Rimani aggiornato con strumenti all'avanguardia e frequenti aggiornamenti

Limiti di Hugging Face

Molti modelli Hugging Face sono di grandi dimensioni, il che li rende difficili da lavorare senza l'accesso a sistemi ad alte prestazioni come le GPU

Richiede strumenti di visualizzazione per visualizzare l'architettura del modello

Prezzi di Hugging Face

HF Hub: Free

Account Pro : 9 $ al mese

Enterprise Hub : 20 $ al mese per utente

Hardware Spaces: a partire da 0 $/ora

Endpoint di inferenza: A partire da 0,032 $/ora

Valutazioni e recensioni di Hugging Face

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hugging Face?

Una recensione di TrustRadius condivide:

Hugging Face è un ottimo punto di partenza quando si lavora su progetti di NLP; è anche ottimo per la prototipazione e lo sviluppo di pipeline per attività di NLP, sia generiche come l'incorporamento di rappresentazioni, sia specifiche, come i modelli SQUAD e i set di dati.

Hugging Face è un ottimo punto di partenza quando si lavora su progetti di NLP; è anche ottimo per la prototipazione e lo sviluppo di pipeline per attività di NLP, sia generiche come l'incorporamento di rappresentazioni, sia specifiche, come i modelli SQUAD e i set di dati.

8. IBM Watson (Ideale per soluzioni IA nell'analisi dei dati, automazione e casi d'uso specifici del settore)

tramite IBM Watson

IBM Watson fornisce strumenti per data scientist, sviluppatori e analisti per semplificare la creazione di modelli e i flussi di lavoro dei dati. Supporta attività che vanno dalla preparazione dei dati alla gestione di modelli complessi, consentendo un processo decisionale più rapido.

Watson Studio si adatta alle esigenze in continua crescita e supporta settori come quello sanitario e finanziario, consentendo la personalizzazione per sfide specifiche. Si integra inoltre con i servizi cloud di IBM, offrendo un'alternativa a Microsoft Copilot per i team alla ricerca di una soluzione completa.

Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watson

Pulisci e prepara i dati per addestrare modelli più accurati

Crea modelli di machine learning personalizzati per esigenze aziendali specifiche

Integrazione con IBM Cloud e altri servizi per un computing flessibile

Collabora con strumenti integrati per la condivisione di dati e approfondimenti

Limiti di IBM Watson

Un'interfaccia complessa che può risultare opprimente per gli utenti meno esperti

I costi più elevati potrebbero non essere adatti alle organizzazioni più piccole con budget limitati

Prezzi di IBM Watson

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson

G2: 4,2/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Hotpot. ai (Ideale per semplificare la generazione di contenuti creativi)

Hai mai pensato di trasformare semplici idee in arte digitale? Hotpot.ai è ricco di strumenti per farlo.

Dalla creazione di splendidi avatar IA al restauro di vecchie foto o alla rimozione di oggetti indesiderati, offre alla tua creatività lo sbocco di cui ha bisogno. Se sei curioso di vedere esempi di arte IA, Hotpot offre una varietà di strumenti che ti aiutano a dare vita alle tue idee aggiungendo un tocco personale ai tuoi progetti.

Funzionalità/funzioni principali di Hotpot.ai

Utilizza modelli specifici per piattaforma per creare immagini incentrate sul marketing

Accedi a un database di foto stock generate dall'IA per progetti commerciali

Prova i vari strumenti integrati per modificare e migliorare le immagini

Progetta immagini dei prodotti con mockup di dispositivi e grafica

Limiti di Hotpot.ai

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre piattaforme di creazione artistica

Non è possibile apportare modifiche dopo la creazione finale

Prezzi di Hotpot.ai

1000 crediti: 12 $

2500 crediti: 30 $

5000 crediti: 60 $

10000 crediti: 120 $

20000 crediti: 240 $

Valutazioni e recensioni di Hotpot. ai

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: i prompt con temi stilistici precisi come "illuminazione cinematografica" o "prospettiva isometrica" producono risultati migliori. Sperimentare con stili descrittivi aiuta a perfezionare le immagini generate dall'IA per ottenere immagini dall'aspetto più professionale.

10. Simplified (Ideale per la progettazione e la creazione di contenuti basati sull'IA)

tramite Simplified

Essendo una delle migliori alternative a Dall-E, Simplified dà vita alla tua visione creativa con strumenti basati sull'IA per l'arte, il copywriting e i social media. Dalla progettazione di immagini alla scrittura di contenuti generati dall'IA, la piattaforma fa tutto con un solo clic e offre accesso a milioni di modelli e risorse gratuiti.

Simplified semplifica davvero la progettazione, la scrittura e la gestione del marketing. Offre un editor senza codice, modelli, kit di marca, aree di lavoro multiple e pubblicazione in-app per supportare la creazione di contenuti e l'organizzazione del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni semplificate

Crea design coerenti con i kit di branding per uno stile visivo unificato

Rimuovi gli sfondi all'istante per una modifica più rapida

Personalizza gli elementi visivi con modelli professionali, inclusi strumenti per la creazione di animazioni

Ridimensiona le immagini senza sforzo per diverse piattaforme utilizzando lo strumento di ridimensionamento magico

Limiti semplificati

Una curva di apprendimento ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni e dei modelli della piattaforma

Navigare attraverso un'interfaccia leggermente disordinata per individuare strumenti specifici può essere difficile

Prezzi semplificati

Simplified One: 29,99 $ al mese per utente

Crescita semplificata: 119,99 $ al mese per 5 utenti

Enterprise semplificato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni semplificate

G2: 4,6/5 (oltre 4.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Simplified?

Una recensione su G2 dice:

Adoro la facilità con cui Simplified semplifica la creazione di contenuti. Il design intuitivo, gli ottimi modelli e gli strumenti basati sull'IA consentono di produrre rapidamente grafica, video e post di alta qualità. È un prodotto all-in-one, quindi non ho più bisogno di più strumenti.

Adoro la facilità con cui Simplified semplifica la creazione di contenuti. Il design intuitivo, gli ottimi modelli e gli strumenti basati sull'IA consentono di produrre rapidamente grafica, video e post di alta qualità. È un prodotto all-in-one, quindi non ho più bisogno di più strumenti.

Perché ClickUp è la migliore alternativa a Deep AI

Queste alternative a DeepAI rendono più semplice che mai trasformare il testo in immagini e persino creare e addestrare modelli di IA personalizzati che si adattano alle tue esigenze. Con questi potenti strumenti, puoi risparmiare tempo e dare libero sfogo alla tua creatività.

L'unico inconveniente? Queste app non supportano flussi di lavoro creativi senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine.

È qui che ClickUp si distingue. A differenza degli strumenti autonomi, ClickUp riunisce l'intero processo creativo sotto lo stesso tetto: dal brainstorming dei concetti della campagna e la gestione della produzione delle risorse all'assegnazione delle attività, alla collaborazione sui feedback e al monitoraggio delle scadenze. È il tassello mancante che trasforma idee sparse e strumenti scollegati in una pipeline creativa coesa, efficiente e scalabile.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e utilizza l'IA per ottimizzare i tuoi processi su tutta la linea.