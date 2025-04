I 10 migliori strumenti di IA per gli hotel per ridefinire l'esperienza degli ospiti

Il settore alberghiero si è sempre adattato alle mutevoli esigenze dei clienti, ma con i rapidi progressi della tecnologia, in particolare dell'intelligenza artificiale (IA) per gli hotel, il modo in cui soddisfiamo tali esigenze si è evoluto drasticamente.

L'IA per gli hotel è passata dall'essere una parola d'ordine a una parte fondamentale delle operazioni. Secondo un recente report, oltre la metà (58%) degli ospiti degli hotel pensa che l'IA potrebbe effettivamente migliorare il loro soggiorno.

Una volta imparato a utilizzare gli strumenti di IA in modo ponderato, potrai offrire agli ospiti un'esperienza eccezionale senza perdere il tocco personale.

Sulla base della ricerca e dei test effettuati dal team di ClickUp, ho compilato un elenco dei 10 migliori strumenti di IA per l'ospitalità in questo articolo.

Lo strumento di IA dovrebbe essere abbastanza sofisticato da gestire dati complessi e automazione delle attività e abbastanza intuitivo da consentire al team di utilizzarlo facilmente.

Ecco cosa dovresti cercare nell'IA per hotel:

*personalizzazione dell'ospite: gli strumenti di IA che analizzano le preferenze e il comportamento dell'ospite per fornire consigli personalizzati, come suggerimenti su camere su misura, opzioni per la ristorazione e attività, migliorano l'esperienza complessiva dell'ospite

Automazioni delle attività di routine: Il giusto strumento di IA dovrebbe automatizzare le attività ripetitive, tra cui check-in, assegnazione delle camere e query degli ospiti, consentendo al personale di concentrarsi su responsabilità più complesse e incentrate sul cliente

Integrazione con i sistemi esistenti: lo strumento di IA dovrebbe integrarsi perfettamente con i sistemi di gestione della proprietà (PMS), le piattaforme di prenotazione e altri software alberghieri

Analisi dei dati e approfondimenti: uno strumento di analisi dei dati e reportistica in tempo reale dovrebbe facilitare il processo decisionale informato offrendo funzionalità/funzioni quali previsione della domanda, gestione delle entrate e monitoraggio dell'occupazione

Scalabilità: lo strumento di IA dovrebbe adattarsi alla crescita del tuo hotel, adattandosi ad aziende di tutte le dimensioni, dagli hotel boutique ai grandi resort, e soddisfare l'aumento della domanda

Redditività: l'IA dovrebbe migliorare le operazioni fornendo al contempo un valore per il denaro speso. Considera i benefici a lungo termine, come una maggiore efficienza e la soddisfazione degli ospiti, piuttosto che i soli costi iniziali

🧠 Curiosità: In un recente sondaggio, quasi il 60% dei viaggiatori nordamericani sotto i 45 anni ha riferito di utilizzare l'IA per l'ispirazione e la pianificazione dei viaggi.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Scopri come gli strumenti basati sull'IA stanno trasformando il settore dell'ospitalità migliorando l'esperienza degli ospiti e semplificando le operazioni alberghiere. ClickUp : la soluzione migliore per la gestione completa dell'hotel con attività basate sull'IA Zingle: il meglio per la comunicazione basata sull'IA Revinate: il meglio per la gestione dei dati degli ospiti ALICE: il meglio per la gestione delle operazioni basata sull'IA Guestline: il meglio per la gestione della proprietà Kipsu: il meglio per la comunicazione unificata AskSuite: il meglio per il supporto agli ospiti basato sull'IA StayNTouch: il meglio per la gestione alberghiera mobile-first IDeaS Revenue Solutions: il meglio per la gestione delle entrate RoomRaccoon: il migliore per la gestione della reception

Passiamo alla parte interessante: capire cosa distingue questi strumenti e come possono migliorare le operazioni alberghiere.

1. ClickUp (la soluzione migliore per la gestione completa dell'hotel con attività basate sull'IA)

ClickUp, l'app che fa di tutto per il lavoro, rende la gestione alberghiera e il servizio clienti un gioco da ragazzi . Le sue capacità di automazione delle attività basate sull'IA la rendono una soluzione ideale per gestire le complessità della programmazione alberghiera, del coordinamento del personale e delle operazioni quotidiane.

Aggiungendo le funzionalità/funzioni di IA di ClickUp Brain al flusso di lavoro, è possibile automatizzare le attività ripetitive come i programmi di pulizia delle camere, le richieste di manutenzione e i follow-up del servizio clienti, risparmiando tempo e riducendo gli errori.

Crea contenuti su misura per i tuoi ospiti utilizzando ClickUp Brain

Inoltre, con ClickUp Brain, è possibile creare una base di conoscenza centralizzata e semplificare la creazione di contenuti, garantendo ai membri del team un facile accesso alle informazioni essenziali. Che si tratti di un'email di benvenuto, di un menu del servizio in camera o di una FAQ, ClickUp Brain può creare, personalizzare e organizzare, rendendo il servizio clienti un gioco da ragazzi!

Dagli elenchi per l'organizzazione strutturata delle attività alle bacheche per un flusso di lavoro visivo, ClickUp consente visualizzazioni flessibili per adattarsi a diversi stili di lavoro. Teams può assegnare compiti, impostare priorità, monitorare i progressi e collaborare senza sforzo, il tutto in un'unica piattaforma.

Utilizza elenchi, bacheche e molte altre funzionalità/funzioni per gestire più attività utilizzando ClickUp

Centralizzare la comunicazione e assegnare attività ai membri del team con priorità e scadenze chiare garantisce una collaborazione senza soluzione di continuità tra i vari reparti.

Monitoraggio di attività e sequenze importanti utilizzando la vista Gantt di ClickUp

La vista Gantt e la vista Bacheca Kanban di ClickUp rappresentano visivamente le attività e le sequenze dei diversi reparti, consentendo ai team di rimanere allineati e informati sullo stato dei progetti.

Oltre a solide capacità di gestione delle attività, le dashboard di ClickUp offrono una reportistica dettagliata che consente alla direzione dell'hotel di prendere decisioni basate sui dati.

Inoltre, ClickUp si integra perfettamente con altri strumenti di gestione alberghiera, garantendo un flusso regolare di dati che migliora l'esperienza complessiva dell'ospite. Ciò consente agli hotel di collegare varie applicazioni, riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati e massimizzando la coerenza operativa.

📮ClickUp Insight: Un tipico lavoratore della conoscenza deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il lavoro. Ciò significa raggiungere 6 connessioni principali su base giornaliera per raccogliere il contesto essenziale, allinearsi sulle priorità e portare avanti i progetti. La difficoltà è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri di visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo immediatamente disponibile il contesto a portata di mano.

Nel complesso, le funzionalità/funzioni complete di ClickUp migliorano l'efficienza operativa nella gestione dell'hotel e migliorano l'esperienza dell'ospite assicurando che il personale possa rispondere rapidamente ed efficacemente alle esigenze.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Integra ClickUp con altri strumenti dell'hotel per consolidare la comunicazione tra ospiti e team

Costruisci una base di conoscenze utilizzando ClickUp Brain, dove il personale può accedere istantaneamente a procedure operative standard, linee guida e dettagli della proprietà

Applicare formule personalizzate all'interno dei campi delle attività per calcolare budget, costi o altre metriche specifiche direttamente nel flusso di lavoro per un monitoraggio finanziario preciso

Utilizza ClickUp Docs per sviluppare materiale di marketing in modo che le informazioni di uso frequente, come le domande frequenti, le opzioni per la ristorazione o le guide locali, siano facilmente accessibili al personale o anche per il self-service da parte degli ospiti

Rafforza la sicurezza e la conformità abilitando le autorizzazioni e l'accesso basato sul ruolo all'interno di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare l'insieme delle funzionalità/funzioni eccessivo, ma possono utilizzare le guide per un'adozione più rapida

La versione mobile non ha alcune delle funzioni e della fluidità dell'app desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato: 7 $/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

C'è tanta tranquillità nel sapere che le idee e le cose da fare sono documentate e pianificate. Questo ti permette di concentrarti sulle attività da svolgere. Questa è la differenza che ha fatto ClickUp. Ha permesso una maggiore trasparenza tra i reparti e ha creato un'unica modalità operativa.

2. Zingle (il migliore per la comunicazione basata sull'IA)

tramite Medallia

Le funzionalità/funzioni di Zingle basate sull'IA rendono la messaggistica con gli ospiti incredibilmente efficiente, offrendo interazioni personalizzate su vari canali. Sono rimasto colpito dalla sua analisi del sentiment, che identifica quando gli ospiti potrebbero aver bisogno di ulteriore attenzione. Ciò consente agli hotel di affrontare prontamente potenziali problemi, garantendo un'esperienza più proattiva per gli ospiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zingle

Semplifica le operazioni abilitando la categorizzazione automatica dei messaggi, aiutando il personale a concentrarsi sulle attività ad alta priorità

Monitorare i livelli di soddisfazione degli ospiti con i dati delle conversazioni in tempo reale

Imposta risposte automatiche predefinite per parole chiave o richieste specifiche

Limiti di Zingle

Ho notato che Zingle non può inviare messaggi di massa in modo efficace, il che può essere un limite per gli hotel che hanno bisogno di raggiungere molti ospiti contemporaneamente

Alcuni utenti trovano restrittive le funzionalità/funzioni di messaggistica automatica, con opzioni di personalizzazione limitate per la pianificazione o la modifica dei flussi di lavoro automatizzati

Prezzi Zingle

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zingle

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 6/5 (oltre 100 recensioni)

Leggi anche: Come migliorare l'attenzione al cliente

3. Revinate (il migliore per la gestione dei dati degli ospiti)

Revinate eccelle nello sfruttare le tecnologie di IA per migliorare il coinvolgimento degli ospiti e la personalizzazione del marketing. Utilizza algoritmi di IA per analizzare i dati degli ospiti e creare campagne email dinamiche e personalizzate.

Revinate migliori funzionalità/funzioni

Ottieni un'istantanea chiara dello stato del tuo database dalla dashboard di Revinate Guests

Integra le informazioni utilizzando la suite di prodotti Revinate (Marketing, Prenotazioni, Commerciale, Ivy e Feedback degli ospiti) in un unico sistema unificato e visualizzabile

Creare filtri per intervalli di date per il monitoraggio delle tendenze di arrivo e partenza degli ospiti

Esegui analisi del comportamento dei clienti basate su statistiche di coinvolgimento nelle campagne, punteggi di sentiment, cronologia delle vendite incrementali, NPS e altri parametri

Superare i limiti

L'interfaccia della piattaforma è piuttosto complessa e richiede una curva di apprendimento, soprattutto per i team che non hanno familiarità con gli strumenti CRM

Alcuni utenti hanno sollevato problemi relativi alla consegna incoerente delle email, che può influire sui tassi di coinvolgimento degli ospiti

Prezzi Revinate

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Revinate

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: I migliori assistenti di pianificazione viaggi con IA per pianificare le vacanze

4. ALICE (il migliore per la gestione delle operazioni basata sull'IA)

tramite Ac tlab

ALICE di Actabl è come avere un assistente personale per le operazioni dell'hotel. Centralizza le richieste degli ospiti, l'assegnazione delle attività e le pulizie. Ho trovato particolarmente utile il modo in cui si integra perfettamente con i sistemi esistenti, rendendo più facile il monitoraggio e la gestione dei flussi di lavoro senza dover reinventare la ruota.

Le migliori funzionalità/funzioni di ALICE

Tieni sotto controllo il fatturato notturno monitorando lo stato attraverso la vista Bacheca PM, che fornisce una chiara panoramica della disponibilità delle camere

Creare ticket dedicati all'interno di ogni conversazione con l'ospite per gestire facilmente le richieste

Organizza un database curato di fornitori locali, ristoranti e attrazioni di fiducia, alimentato da Google Places

Integra OpenTable perfettamente in Actabl per effettuare, confermare e modificare senza sforzo le prenotazioni dei pasti degli ospiti

Limiti di ALICE

ALICE tende a generare molte notifiche, il che è opprimente e potenzialmente dirompente

Prezzi ALICE

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ALICE

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ALICE

La nostra comunicazione è stata notevolmente migliorata in termini di tempestività e capacità di creare, gestire e risolvere i ticket attraverso una varietà di canali di comunicazione.

👀 Lo sapevi? I dati di un recente sondaggio mostrano che l'entusiasmo dei consumatori per l'intelligenza artificiale (IA) sta superando l'adozione aziendale.

5. Guestline (la migliore per la gestione della proprietà)

di Sophia Paganessi

Nel settore alberghiero, rimanere competitivi significa adeguare costantemente i prezzi alla domanda. Guestline semplifica questo processo. Si tratta di un sistema di gestione delle proprietà basato sull'IA che automatizza le strategie di prezzo e ottimizza la disponibilità delle camere su varie piattaforme di prenotazione. Le sue funzionalità di adeguamento delle tariffe in tempo reale consentono una determinazione dinamica dei prezzi in base alla domanda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guestline

Monitora i prezzi della concorrenza e adegua dinamicamente le tariffe del tuo hotel per rimanere competitivo

Valutare la domanda di camere in tempo reale per consigliare adeguamenti dei prezzi

Automatizza la riconciliazione dei pagamenti con report giornalieri e rendiconti consolidati utilizzando GuestPay

Utilizza Rezlynx PMS per gestire l'assegnazione delle camere, registrare i problemi di manutenzione e monitorare l'inventario delle camere, tutto in un unico posto

Limiti di Guestline

Guestline ha opzioni di personalizzazione limitate, il che lo rende difficile per gli hotel con esigenze specifiche di branding o operative

Per mantenere le prestazioni sono necessari aggiornamenti regolari

Prezzi Guestline

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Guestline

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: Come implementare un efficace sistema di gestione del feedback

6. Kipsu (il migliore per la comunicazione unificata)

tramite Kipsu

La messaggistica in tempo reale di Kipsu aiuta a migliorare la comunicazione con gli ospiti, consentendo ai team di creare momenti di servizio più personali e reattivi. Che si tratti di messaggistica istantanea con gli ospiti o di analisi approfondite che guidano il miglioramento del servizio, Kipsu offre una soluzione per migliorare l'etichetta del servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kipsu

Unificare la comunicazione riunendo i messaggi provenienti da SMS, email e social media

Offri servizi personalizzati agli ospiti per funzionalità/funzioni complete progettate per proprietà di lusso

Coinvolgi gli ospiti in ogni fase, dal pre-arrivo al post-checkout

Rispondi in modo proattivo ricevendo avvisi quando si presentano dei problemi, dando al tuo team un vantaggio nel trasformare un potenziale problema in un'esperienza positiva

Limiti di Kipsu

Gli utenti hanno riscontrato occasionali errori di connessione, come avvisi di "sicurezza non garantita", che possono essere frustranti e interrompere la comunicazione

Ci sono delle sfide con configurazioni di integrazione complesse, specialmente durante la sincronizzazione con sistemi di terze parti o software legacy

Prezzi Kipsu

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kipsu

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Kipsu

È una soluzione fantastica per gli albergatori per comunicare direttamente con i propri clienti, molto semplice da usare e a un buon prezzo. La comunicazione può essere per diverse opzioni.

7. AskSuite (la migliore per il supporto agli ospiti basato sull'IA)

tramite AskSuite

AskSuite non è solo un chatbot di IA. È una piattaforma intuitiva che semplifica le operazioni alberghiere, migliora il coinvolgimento degli ospiti e aumenta l'efficienza delle prenotazioni, il tutto integrandosi perfettamente con il tuo stack tecnologico esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di AskSuite

Acquisisci e segui automaticamente i lead, aggiungendo le richieste degli ospiti al tuo CRM e attivando risposte tempestive per massimizzare le opportunità di prenotazione

Genera preventivi in tempo reale per gli ospiti utilizzando una tecnologia basata sull'IA che si adatta alla disponibilità delle camere e ai prezzi

Accelera i tempi di risposta automatizzando le interazioni con gli ospiti su più piattaforme (web chat, WhatsApp, Instagram, ecc.)

Limiti di AskSuite

Sebbene Asksuite offra una forte integrazione e automazione, può mancare della flessibilità necessaria per le esigenze aziendali di nicchia degli hotel

L'impostazione di Asksuite può richiedere un notevole lavoro iniziale

Prezzi AskSuite

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AkSuite

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni non disponibili

👀 Lo sapevi? Il Cosmopolitan di Las Vegas utilizza un chatbot di IA chiamato Rose, che consente agli ospiti di inviare un testo per ricevere assistenza in attività come prenotare un ristorante o ottenere consigli rapidi sulla città.

8. StayNTouch (la migliore soluzione per la gestione alberghiera mobile-first)

tramite StayNTouch

StayNTouch consente agli ospiti di effettuare il check-in tramite telefono o chiosco, in modo da poter saltare la fila e raggiungere la propria camera in un batter d'occhio, rendendo il soggiorno molto più piacevole. Il loro sistema di gestione della proprietà intuitivo e basato su cloud rende la gestione di un hotel molto più semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di StayNTouch

Integrazione con oltre 1200 soluzioni di terze parti per un'esperienza di gestione alberghiera personalizzabile

Connettiti senza problemi alle principali piattaforme di prenotazione e OTA, come Agoda, Booking.com, Hotwire, ecc., consentendoti di ridurre gli overbooking e aumentare i tassi di occupazione

Riduci i tempi di attesa nella hall offrendo il check-in self-service mobile, consentendo agli ospiti di andare direttamente nelle loro camere

Limiti di StayNTouch

I report finanziari di StayNTouch possono essere un po' rigidi e mancare della personalizzazione di cui alcuni hotel hanno bisogno

L'app mobile è utile per le attività di base, ma manca il quadro completo. Ad esempio, non è possibile accedere alle richieste dettagliate degli ospiti o eseguire reportistica specifica dall'interfaccia mobile

Prezzi StayNTouch

StaynTouch PMS: $12/mese per camera

StaynTouch 2. 0: $17/mese per camera

Valutazioni e recensioni di StayNTouch

G2: 4. 4/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (80+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di StayNTouch

Abbiamo iniziato a utilizzare StaynTouch quando abbiamo aperto il nostro boutique hotel e da allora lo abbiamo esteso alle altre due strutture. La configurazione iniziale è stata semplificata da personale esperto che è rimasto a disposizione. Avere un contatto designato rende più semplice soddisfare tutte le nostre esigenze. Apprezziamo anche la possibilità di personalizzare la homepage in base alle esigenze dell'utente, nonché le ampie opzioni di reportistica e le integrazioni.

Leggi anche: Come implementare l'ipercura nel servizio clienti

9. IDeaS Revenue Solutions (ideale per la gestione delle entrate)

tramite IdeaS

Dall'impostazione delle tariffe ottimali delle camere alle previsioni accurate della domanda, IDeaS Revenue Solutions semplifica la gestione delle entrate. Le sue intuizioni basate sull'IA e i suoi consigli precisi sui dati consentono agli hotel di attrarre gli ospiti ideali alle migliori tariffe.

È possibile eseguire simulazioni di scenari testando le variazioni dei prezzi e le potenziali strategie con analisi "what-if", comprendendo i potenziali impatti prima dell'implementazione.

IDeaS Revenue: le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza modelli di prezzo avanzati per adattarti alle tendenze della domanda e alle finestre di prenotazione

Aumenta la precisione delle previsioni sfruttando algoritmi di apprendimento automatico che catturano le tendenze stagionali, le variazioni dei giorni della settimana e l'impatto degli eventi locali

Gestisci più proprietà senza soluzione di continuità con dashboard centralizzate che forniscono informazioni in tempo reale su tutto il tuo portfolio

IDeaS Revenue Solutions limiti

La configurazione può richiedere molto tempo ed essere complessa, soprattutto all'inizio, e richiede molte regolazioni per funzionare in modo ottimale

Le opzioni di reportistica personalizzata sono piuttosto limitate, il che può essere frustrante se si cercano informazioni specifiche e dettagliate o se si desidera visualizzare dati unici

IdeaS Revenue Solutions prezzi

Prezzi personalizzati

IdeaS Revenue Solutions valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. RoomRaccoon (il migliore per la gestione della reception)

tramite RoomRaccoon

RoomRaccoon potrebbe essere la piattaforma completa di cui hai bisogno per semplificare le operazioni del tuo hotel. Tutto in un unico posto, semplifica senza sforzo le comunicazioni con gli ospiti, le assegnazioni del personale e le strategie di prezzo, rendendo la gestione più fluida che mai.

Room Raccoon: migliori funzionalità/funzioni

Accedi alle analisi in tempo reale e prendi decisioni più intelligenti nella gestione dei processi aziendali su tassi di occupazione, gestione dei ricavi dell'hotel e tendenze di prenotazione

Aumenta le prenotazioni dirette con un motore di prenotazione personalizzabile che riduce la dipendenza dalle OTA di terze parti

Utilizza il sistema di gestione della proprietà per automatizzare i processi della reception e monitorare le operazioni dell'ufficio

Integrare software di contabilità, come QuickBooks e Xero, per generare report finanziari automatizzati

Limiti di Room Raccoon

Lo strumento a volte subisce ritardi nel salvataggio e nell'aggiornamento dei dati, in particolare nelle ore di punta

Le integrazioni con servizi di terze parti sono limitate

Prezzi di Room Raccoon

Voce: $226/mese per camera

Starter: $287/mese per camera

Premium: 424 $/mese per camera

Enterprise: $593/mese per camera

Valutazioni e recensioni di Room Raccoon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 1/5 (55+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Room Raccoon

Il prodotto è facile e semplice da usare, è molto affidabile, non abbiamo riscontrato alcun problema tecnico, il motore di prenotazione e le connessioni con l'OTA funzionano perfettamente.

Ridefinire l'ospitalità nell'era dell'IA con ClickUp

L'implementazione delle tecnologie di IA non è più un'opzione per chiunque nel settore dell'ospitalità; è essenziale per rimanere competitivi. Gli strumenti di IA per gli hotel non servono solo a migliorare l'efficienza, ma anche a creare esperienze personalizzate che gli ospiti apprezzano davvero.

Strumenti come ClickUp si distinguono per le loro soluzioni di gestione complete. Combinano funzionalità/funzioni basate sull'IA con interfacce di facile utilizzo per gestire facilmente tutto in un unico posto, dalle attività quotidiane alle richieste degli ospiti.

Pronto a migliorare il tuo gioco nel settore dell'ospitalità?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!