le 11 migliori alternative a Brandfolder per la gestione delle risorse digitali

La campagna è in scadenza, il logo manca e nessuno ricorda dove si trova l'ultima versione.

Ti suona familiare? 📁

Qualcuno giura che è in una cartella condivisa. Un'altra persona ha una versione obsoleta. Il designer è "fuori sede". Ora la scadenza sta slittando.

Un buon sistema di gestione delle risorse digitali (DAM) dovrebbe semplificare la collaborazione, non aumentare il caos. Brandfolder è una scelta popolare, ma non è l'unica opzione. Se desideri una migliore automazione, una collaborazione senza soluzione di continuità o prezzi più flessibili, vale la pena esplorare molte alternative a Brandfolder.

Analizziamo le migliori opzioni per mantenere organizzate le tue risorse e il tuo team sempre attivo. 🙌🏼

Perché scegliere le alternative a Brandfolder?

Sebbene Brandfolder sia un solido strumento DAM, potrebbe non soddisfare le esigenze di tutti i team.

Ecco dove Brandfolder non è all'altezza e cosa dovrebbe fare invece un DAM moderno.

Prezzi: I prezzi di Brandfolder possono essere elevati, soprattutto per le piccole imprese o le startup alla ricerca di soluzioni convenienti

Automazione limitata del flusso di lavoro: sebbene offra un'automazione di base, alcune alternative forniscono sebbene offra un'automazione di base, alcune alternative forniscono un'ottimizzazione più avanzata del flusso di lavoro per approvazioni e collaborazioni senza soluzione di continuità

Limiti di personalizzazione: Gli utenti che necessitano di strutture di metadati altamente personalizzate o opzioni di branding potrebbero trovare restrittive le opzioni di personalizzazione di Brandfolder

Funzionalità di ricerca avanzata: Alcune alternative offrono ricerca basata su IA, tagging migliorato o filtri più granulari per una ricerca più rapida delle risorse

Problemi di scalabilità: I team o le aziende in crescita potrebbero richiedere uno spazio di archiviazione, autorizzazioni e integrazioni più flessibili che si adattino meglio alle esigenze in continua evoluzione

Problemi relativi al supporto clienti: a seconda del piano, i tempi di risposta dell'assistenza potrebbero non essere rapidi o completi come quelli dei concorrenti

Esigenze di integrazione: se il tuo team si affida a se il tuo team si affida a strumenti specifici per la gestione di progetti, contenuti o design, un'alternativa con integrazioni più approfondite potrebbe essere più adatta

🧐 Lo sapevi? Il 92% dei dipendenti ammette di dedicare (o sprecare) fino a otto ore alla settimana alla ricerca di file. Gli strumenti di gestione delle risorse digitali possono facilmente porre rimedio a questa perdita di produttività.

Alternative a Brandfolder in breve

Il giusto strumento di gestione delle risorse digitali semplifica l'organizzazione e la condivisione delle risorse. Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative e delle loro caratteristiche principali.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp – Gestione completa di progetti e risorse – Ricerca basata su IA – Monitoraggio personalizzato dei metadati – Automazione delle risorse Teams che necessitano di gestione dei progetti e delle risorse in un unico posto, con automazione e flusso di lavoro basati sull'IA Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Canto – Ricerca visiva basata sull'IA – Organizzazione di raccolte e metadati – Portali di contenuti brandizzati Organizzazioni che necessitano di funzionalità basate sull'IA e di una più semplice organizzazione delle risorse con analisi integrate Prezzi personalizzati Filecamp – Personalizzazione del marchio – Condivisione sicura dei file – Autorizzazioni collaborative Team che desiderano un branding personalizzato e il controllo su chi può accedere e modificare le risorse Base: 29 $/mese per utente; Avanzato: 59 $/mese per utente; Professionale: 89 $/mese per utente Bynder – Spazio di archiviazione centralizzato delle risorse – Modelli personalizzabili – Tagging dei metadati basato sull'IA Aziende che gestiscono risorse di marca strutturate e necessitano di flussi di lavoro di approvazione Prezzi personalizzati Nuxeo – Gestione del ciclo di vita dei contenuti – Classificazione basata sull'IA – Spazio di archiviazione scalabile Aziende con contenuti soggetti a rigidi requisiti di conformità che richiedono automazioni avanzate dei flussi di lavoro e la gestione del ciclo di vita dei contenuti Prezzi personalizzati Frontify – Integrazione della guida allo stile del marchio – Collaborazione in tempo reale – Moduli di flusso di lavoro scalabili Team di marketing focalizzati sul mantenimento della coerenza del marchio e sulla collaborazione efficiente sui contenuti Prezzi personalizzati Adobe Experience Manager – Integrazione con Adobe Creative Cloud – Distribuzione personalizzata dei contenuti – Gestione multicanale Grandi organizzazioni che necessitano di una soluzione completa per la gestione dei contenuti e delle risorse digitali Prezzi personalizzati Acquia DAM (Widen) – Tagging automatico basato su IA – Analisi robuste – Spazio di archiviazione scalabile e controlli di accesso Aziende che ampliano le proprie esigenze di gestione delle risorse con solide funzionalità di analisi e IA Prezzi personalizzati MediaValet – Gestione collaborativa delle risorse – Tagging basato su IA – Autorizzazioni personalizzabili per gli utenti Team che necessitano di collaborazione e condivisione dei file senza interruzioni con potenti funzionalità di ricerca delle risorse Prezzi personalizzati Aprimo – Gestione delle risorse di marketing – Automazione del flusso di lavoro – Risorse di marca centralizzate Team di marketing che gestiscono budget, risorse e progetti con solide capacità di gestione del flusso di lavoro Prezzi personalizzati Lytho – Automazione del flusso di lavoro creativo – Collaborazione in tempo reale – Funzionalità di tagging e ricerca basate sull'IA Team creativi che necessitano di gestione delle risorse, coerenza del marchio e automazione del flusso di lavoro Prezzi personalizzati

🎉 Curiosità: gli elementi presenti in giochi come Fortnite e CS:GO hanno un valore reale, con skin rare vendute a migliaia di dollari.

Le 11 migliori alternative a Brandfolder da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Brandfolder non è l'unica opzione per i sistemi di gestione delle risorse digitali. Che tu stia cercando prezzi migliori, maggiore personalizzazione o funzionalità avanzate, esistono numerose alternative in grado di soddisfare le tue esigenze.

Scopriamo insieme le migliori opzioni da prendere in considerazione. 📑

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa di progetti e risorse)

La gestione delle risorse digitali non dovrebbe riguardare solo lo spazio di archiviazione, ma dovrebbe semplificare l'intero flusso di lavoro dei contenuti. Che tu stia lanciando una nuova campagna o gestendo la coerenza del marchio tra i team, ClickUp ti aiuta a passare dalla creazione delle risorse all'esecuzione senza cambiare strumenti.

Come app per tutto il lavoro, ClickUp è la migliore alternativa a Brandfolder. Combina spazio di archiviazione file, documentazione, gestione delle attività e ricerca basata sull'IA in un'unica piattaforma, così le tue risorse sono sempre dove si svolge il lavoro.

📝 Collaborazione in tempo reale con ClickUp Docs

Prova ClickUp Docs gratis! Collabora, documenta ed esegui: tutto in un unico posto con ClickUp Docs

La maggior parte degli strumenti DAM archivia le risorse, ma cosa succede con le sintesi, le bozze o i documenti strategici che le accompagnano? Con ClickUp Docs , puoi creare, modificare e collaborare sui contenuti in tempo reale, direttamente all'interno dello spazio del tuo progetto.

Hai bisogno di redigere una strategia per i social media? Apri un documento, aggiungi i tuoi contenuti, inserisci modelli di progettazione e tagga i tuoi colleghi per ottenere un feedback rapido. I documenti rimangono connessi alle attività correlate, quindi ogni aggiornamento è collegato al contesto.

Puoi anche rendere i documenti pubblici, perfetti per la condivisione di kit di marca o brief di campagna con clienti o liberi professionisti. Inoltre, poiché risiedono all'interno della gerarchia strutturata di ClickUp, trovare il contenuto giusto è veloce e intuitivo.

ClickUp funge anche da sistema di gestione delle conoscenze, facilitando la creazione di wiki, hub di onboarding e glossari delle risorse con pagine nidificate e collegamenti intelligenti.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

🔎 Trova qualsiasi cosa all'istante con la ricerca connessa di ClickUp

Individua file e risorse all'istante utilizzando la ricerca connessa di ClickUp

Sei stanco di cercare in cartelle sparse, chat ed email solo per trovare una risorsa?

La ricerca connessa di ClickUp elimina il caos indicizzando l'intera area di lavoro, dai documenti e dalle attività ai commenti e agli allegati. Basta digitare una parola chiave per trovare immediatamente ciò che serve, anche se non si ricorda dove è stato archiviato.

Questo rende ClickUp molto più di una soluzione di spazio di archiviazione: è il motore di ricerca interno del tuo team.

🧠 Flussi di lavoro e contenuti basati sull'IA con ClickUp Brain

Recupera i documenti pertinenti, crea approfondimenti chiari e mantieni il controllo dell'intera base di conoscenze con ClickUp Brain

Anche i sistemi meglio organizzati falliscono quando i flussi di lavoro sono manuali. È qui che entra in gioco ClickUp Brain .

ClickUp Brain fa un passo avanti gestendo la creazione e l'automazione dei contenuti per te. Comprende il linguaggio naturale, quindi puoi generare contenuti, riepilogare/riassumere informazioni e automatizzare i flussi di lavoro con semplici istruzioni.

Supponiamo che tu abbia bisogno di un'email di lancio per un nuovo prodotto. Puoi digitare: "Scrivi un'email professionale che annunci il lancio del nuovo prodotto di XYZ Corp". ClickUp Brain genererà immediatamente una bozza strutturata, facendoti risparmiare tempo.

Aiuta anche a configurare le automazioni di ClickUp.

Ad esempio, puoi dire: "Ogni volta che una risorsa di design viene approvata, sposta l'attività su "Finalizzata" e avvisa il team di marketing". L'assistente IA configura automaticamente questo flusso di lavoro, eliminando gli aggiornamenti manuali.

🏷️ Organizza e automatizza con i campi personalizzati di ClickUp

I metadati sono la linfa vitale di qualsiasi sistema DAM. ClickUp ti consente di andare oltre la semplice etichettatura con campi personalizzati su misura per il tuo flusso di lavoro.

Tieni traccia dei diritti di utilizzo, dello stato di approvazione, della pertinenza delle campagne o del tipo di risorsa, il tutto all'interno della tua area di lavoro. Puoi anche filtrare, automatizzare o visualizzare questi attributi in dashboard e report.

Ad esempio, un responsabile creativo può visualizzare automaticamente tutte le risorse "Approvate per i social" in scadenza questa settimana e attivare flussi di lavoro di trasferimento.

📦 Gestione semplificata delle risorse con modelli

Ottieni un modello gratuito Il modello di gestione delle risorse di ClickUp è progettato per aiutarti a tenere traccia delle risorse della tua azienda.

Il modello di gestione delle risorse di ClickUp aiuta i team a organizzare i file, monitorare lo stato delle risorse e ridurre i passaggi manuali, senza dover creare sistemi da zero.

Visualizzazione Calendario riparazioni: pianifica e monitora le attività di manutenzione con una sequenza chiara

Visualizzazione dei costi di riparazione: registra le spese di riparazione per una migliore pianificazione del budget

Vista Elenco: mantieni tutte le tue risorse organizzate in un'unica posizione ricercabile

È un sistema pronto all'uso per iniziare immediatamente a gestire le risorse e i relativi flussi di lavoro.

Nel complesso, progettato per sostituire più strumenti con un'unica piattaforma unificata, ClickUp aiuta i team a gestire le risorse digitali, monitorare i progetti e collaborare sui contenuti, il tutto grazie all'IA che connette tutto.

Nel complesso, progettato per sostituire più strumenti con un'unica piattaforma unificata, ClickUp aiuta i team a gestire le risorse digitali, monitorare i progetti e collaborare sui contenuti, il tutto grazie all'IA che connette tutto.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Mantieni connesse le risorse correlate: collega attività, file e documenti con collega attività, file e documenti con le Relazioni di ClickUp in modo che i team abbiano sempre a disposizione l'ultima versione delle guide di stile, dei loghi o delle risorse delle campagne

Semplifica le approvazioni: rivedi immagini, PDF e video direttamente utilizzando rivedi immagini, PDF e video direttamente utilizzando la funzione Correzione di bozze in ClickUp , aggiungendo commenti e annotazioni per rendere chiari i feedback

Controlla chi può accedere e modificare i file: limita i diritti di modifica, concedi ai freelance l'accesso in sola visualizzazione e proteggi le risorse sensibili del marchio

Gestisci i file da qualsiasi luogo: accedi, approva e condividi le risorse ovunque ti trovi con l'app mobile, consentendo ai team remoti di rimanere facilmente connessi

Limiti di ClickUp

Il piano Free Forever offre uno spazio di archiviazione limitato, che potrebbe non essere adatto ai team che lavorano con file di progettazione ad alta risoluzione o risorse video di grandi dimensioni

Le numerose opzioni di personalizzazione e il set di funzionalità possono sembrare inizialmente complessi e richiedere tempo per configurare in modo efficace i flussi di lavoro di gestione delle risorse digitali

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.040 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 ha condiviso la sua esperienza con ClickUp:

ClickUp ci permette di ospitare tutti i nostri progetti in un unico posto con facilità. In ogni progetto possono esserci problemi o ostacoli che il team deve superare, ma ClickUp ci permette di comunicare rapidamente con chi abbiamo bisogno di raggiungere. Le automazioni ci hanno permesso di rendere più veloce e accurato un processo molto obsoleto e dispendioso in termini di tempo.

ClickUp ci permette di ospitare tutti i nostri progetti in un unico posto con facilità. In ogni progetto possono esserci problemi o ostacoli che il team deve superare, ma ClickUp ci permette di comunicare rapidamente con chi abbiamo bisogno di raggiungere. Le automazioni ci hanno permesso di rendere più veloce e accurato un processo molto obsoleto e dispendioso in termini di tempo.

2. Canto (ideale per l'organizzazione delle risorse digitali basata sull'IA)

tramite Canto

Canto semplifica il monitoraggio delle risorse digitali senza dover cercare in infinite cartelle. La ricerca visiva basata sull'IA ti aiuta a trovare immagini, video e documenti utilizzando semplici descrizioni, colori o oggetti.

Hai bisogno di condividere file? Questo strumento di gestione delle risorse del marchio ti consente di distribuire facilmente le risorse a team, client o partner. Si integra anche con Adobe Creative Suite, WordPress e altri strumenti di marketing, in modo che i tuoi contenuti si adattino perfettamente ai flussi di lavoro esistenti.

Migliori funzionalità/funzioni di Canto

Trova immediatamente le risorse con una ricerca che riconosce immagini, video e documenti in base a parole chiave, colori e oggetti

Condividi i file senza sforzo utilizzando portali di contenuti brandizzati che rendono la distribuzione delle risorse fluida, mantenendo la coerenza del marchio

Mantieni l'ordine con le raccolte, classificando le risorse, aggiungendo metadati e impostando le autorizzazioni di accesso per un controllo migliore

Utilizza l'analisi integrata delle risorse per monitorare chi visualizza, scarica e condivide i contenuti

Limiti di Canto

Gli utenti hanno segnalato ricaricamenti imprevisti delle pagine durante le ricerche, causando inconvenienti e potenziali perdite dello stato di avanzamento

Il branding personalizzato e le integrazioni sono disponibili solo nei piani di livello superiore

Prezzi Canto

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canto

G2: 4,5/5 (oltre 1.470 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 680 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canto?

Una recensione su G2 recita:

Canto semplifica l'organizzazione di numerose risorse provenienti da fonti dinamiche e la ricerca è molto facile. Mi piace poter essere estremamente preciso su come e dove vengono archiviate le risorse e la personalizzazione dei campi personalizzati dei metadati è molto facile.

Canto semplifica l'organizzazione di numerose risorse provenienti da fonti dinamiche e la ricerca è molto facile. Mi piace poter essere estremamente preciso su come e dove vengono archiviate le risorse e la personalizzazione dei campi personalizzati dei metadati è molto facile.

3. Filecamp (ideale per la gestione personalizzabile delle risorse digitali)

tramite Filecamp

Filecamp semplifica la gestione delle risorse digitali. I file sono archiviati in modo ordinato in un unico posto, rendendoli facili da trovare grazie alla ricerca intelligente, ai tag e ai metadati.

La condivisione delle risorse è altrettanto semplice. Il branding personalizzato conferisce ai portali rivolti ai client un aspetto raffinato e le autorizzazioni granulari garantiscono che solo le persone giuste abbiano accesso. Gli strumenti di collaborazione integrati organizzano i feedback in modo che le approvazioni non vadano perse nei thread delle email.

Migliori funzionalità/funzioni di Filecamp

Condividi i file in modo sicuro tramite link protetti da password e autorizzazioni personalizzabili

Collabora senza soluzione di continuità consentendo ai membri del team e ai partner esterni di accedere, rivedere e approvare le risorse all'interno della piattaforma

Monitora l'utilizzo delle risorse con strumenti di analisi e reportistica dettagliati che forniscono informazioni su come e quando vengono consultati i file

Accedi alle tue risorse digitali ovunque ti trovi con l'app mobile Filecamp

Limiti di Filecamp

Alcuni utenti trovano frustrante la funzionalità di ricerca, notando che individuare file specifici può richiedere molto tempo

L'assenza di una solida funzionalità di trascinamento rallenta le operazioni di modifica

Sebbene funzionale, l'interfaccia utente è descritta da alcuni come obsoleta

Prezzi Filecamp

Base: 29 $/mese per utente

Avanzato: 59 $/mese per utente

Professional: 89 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Filecamp

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Filecamp?

Una recensione su Capterra recita:

Software dal prezzo conveniente, con ottime funzionalità e capacità di archiviazione. Il caricamento è un po' frustrante, ma è stata la mia esperienza anche con altri file manager. Le miniature dei file sono una manna dal cielo per trovare rapidamente il documento/file che stai cercando.

Software dal prezzo conveniente, con ottime funzionalità e capacità di spazio di archiviazione. Il caricamento è un po' frustrante, ma è stata la mia esperienza anche con altri file manager. Le miniature dei file sono una manna dal cielo per trovare rapidamente il documento/file che stai cercando.

4. Bynder (Ideale per la gestione strutturata delle risorse di marca)

via Bynder

Bynder offre alle aziende un modo semplificato per archiviare, gestire e distribuire le risorse digitali nel rispetto delle linee guida del marchio. La piattaforma fornisce ai team di marketing un accesso controllato ai contenuti approvati, garantendo la coerenza del marchio su tutti i canali.

I suoi strumenti per il flusso di lavoro semplificano le approvazioni, aiutando i team creativi a passare dall'idea alla pubblicazione senza inutili passaggi.

Migliori funzionalità/funzioni di Bynder

Archivia e classifica le risorse in una posizione centralizzata, garantendo che i materiali del marchio rimangano aggiornati e facili da individuare

Riduci i tempi di produzione con modelli personalizzabili che consentono ai team di marketing di generare materiali conformi al marchio

Automatizza le approvazioni per ottenere feedback in tempo reale, il controllo delle versioni e revisioni strutturate dei contenuti

Migliora la reperibilità delle risorse grazie al tagging dei metadati basato sull'IA che migliora i risultati della ricerca in base al tipo di contenuto e all'utilizzo

Limiti di Bynder

Le opzioni dei modelli e le funzionalità di personalizzazione sono piuttosto limitate

È prevista una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con i sistemi di gestione strutturata delle risorse

La configurazione iniziale potrebbe richiedere del tempo a causa della necessità di configurare il flusso di lavoro e le impostazioni delle autorizzazioni

Prezzi Bynder

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bynder

G2: 4,5/5 (oltre 920 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bynder?

Una recensione su Capterra recita:

Sebbene Bydner faccia tutto bene, alcune funzionalità presenti in altri DAMS sono assenti. Ad esempio, Bynder non cerca testo all'interno delle immagini (per l'assegnazione di tag) e Bynder Studio non supporta i file InDesign. L'importanza di queste piccole funzionalità dipenderà dalle preferenze personali.

Sebbene Bydner faccia tutto bene, alcune funzionalità presenti in altri DAMS sono assenti. Ad esempio, Bynder non cerca testo all'interno delle immagini (per l'assegnazione di tag) e Bynder Studio non supporta i file InDesign. L'importanza di queste piccole funzionalità dipenderà dalle preferenze personali.

5. Nuxeo (Ideale per la gestione di cicli di vita complessi dei contenuti)

via Nuexo

Il punto di forza principale di Nuxeo risiede nella sua capacità di automatizzare i flussi di lavoro dei contenuti, garantendo che le risorse passino senza soluzione di continuità dalla creazione allo spazio di archiviazione, alla distribuzione e all'archiviazione.

L'architettura modulare dello strumento consente alle aziende di adattare la piattaforma alle esigenze specifiche del settore, compresi i settori soggetti a rigidi requisiti di conformità come quello finanziario e sanitario. Il sistema si integra anche con software ERP e di collaborazione documentale, rendendolo la soluzione ideale per le aziende con ecosistemi di contenuti complessi.

Migliori funzionalità/funzioni di Nuxeo

Automatizza la gestione del ciclo di vita delle risorse definendo flussi di lavoro che controllano approvazioni, spazio di archiviazione e scadenze

Utilizza la classificazione basata sull'IA per taggare in modo intelligente i file in base al riconoscimento visivo, al contenuto del testo o alle tendenze di utilizzo passate

Configura i campi dei metadati in modo che siano conformi alle normative del settore, garantendo la conformità legale e la sicurezza delle risorse digitali

Scala le capacità di spazio di archiviazione per ospitare librerie multimediali di grandi dimensioni senza compromettere le prestazioni del sistema

Limiti di Nuxeo

Richiede competenze tecniche per una personalizzazione completa, rendendolo meno accessibile ai team non tecnici

L'interfaccia utente privilegia la funzionalità rispetto alla semplicità, il che potrebbe rallentare l'adozione da parte dei nuovi utenti

Alcune integrazioni richiedono uno sviluppo personalizzato, prolungando i tempi di configurazione per le organizzazioni con stack software unici

Prezzi Nuxeo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nuxeo

G2: 4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nuxeo?

Una recensione di Gartner recita:

La piattaforma è affidabile, agile e scalabile. A volte la navigazione può essere incoerente e tendiamo ad aver bisogno di personalizzare tramite lo sviluppo piuttosto che utilizzare la capacità innata di personalizzazione.

La piattaforma è affidabile, agile e scalabile. A volte la navigazione può essere incoerente e tendiamo ad aver bisogno di personalizzare tramite lo sviluppo piuttosto che utilizzare la capacità innata di personalizzazione.

🧐 Lo sapevi? Il primo tweet in assoluto del fondatore di Twitter Jack Dorsey, "Just setting up my twttr" (Sto configurando il mio twttr), è stato venduto all'asta per 2,9 milioni di dollari come risorsa digitale.

6. Frontify (Ideale per la coerenza del marchio e la collaborazione sui contenuti)

tramite Frontify

Frontify offre un approccio strutturato alla gestione del marchio, fornendo uno spazio centrale per l'archiviazione, la condivisione e l'applicazione delle linee guida del marchio. Collega le risorse digitali direttamente alle guide di stile del marchio, garantendo che i team facciano sempre riferimento ai materiali approvati più recenti.

I flussi di lavoro interattivi per l'approvazione aiutano designer, esperti di marketing e brand manager a collaborare in tempo reale, riducendo le incomprensioni.

Migliori funzionalità/funzioni di Frontify

Mantieni l'integrità del marchio collegando le risorse digitali a una guida di stile centralizzata che mantiene i team allineati sugli standard visivi

Semplifica le approvazioni con funzionalità di collaborazione in tempo reale, tra cui feedback live e flussi di lavoro di revisione strutturati

Migliora l'efficienza del flusso di lavoro archiviando loghi, risorse delle campagne e modelli di progettazione in una libreria facilmente navigabile

Adatta la piattaforma alle diverse dimensioni dei team e alle esigenze di branding con moduli scalabili che si evolvono con l'espansione dell'azienda

Limiti di Frontify

La configurazione iniziale richiede un certo lavoro, in particolare quando si migrano risorse di marca esistenti nel sistema

Alcune integrazioni richiedono una configurazione manuale, che potrebbe rallentare l'adozione da parte dei team con ecosistemi software consolidati

Prezzi Frontify

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frontify

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra:4,8/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Frontify?

Una recensione su TrustRadius recita:

Adatto alle organizzazioni che stanno iniziando il loro percorso di creazione di un sistema di progettazione. Fornisce una base pronta all'uso che richiede un lavoro minimo per la configurazione e l'avvio. Potrebbe essere limitato se si passa a migliaia di elementi di progettazione e più utenti: non abbiamo provato con più di una decina di utenti.

Adatto alle organizzazioni che stanno iniziando il loro percorso di creazione di un sistema di progettazione. Fornisce una base pronta all'uso che richiede un lavoro minimo per essere configurata e avviata. Potrebbe essere limitato se si passa a migliaia di elementi di progettazione e più utenti: non abbiamo provato su scala superiore a decine di utenti.

🎉 Curiosità: le risorse digitali possono includere molte cose, tra cui filtri Snapchat, voci e personaggi generati dall'IA, immobili virtuali e persino animali domestici digitali (come quelli di Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (ideale per la gestione completa dei contenuti)

tramite Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) offre una piattaforma robusta che combina la gestione delle risorse digitali con funzionalità di gestione dei contenuti, soddisfacendo le esigenze delle aziende che cercano una soluzione unificata.

AEM consente ai team di creare, gestire e fornire esperienze digitali personalizzate su vari canali, garantendo coerenza ed efficienza. La sua integrazione con altre applicazioni Adobe Creative Cloud semplifica i flussi di lavoro, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità tra i team creativi e di marketing.

Funzionalità/funzioni principali di Adobe Experience Manager

Integrazione perfetta con le applicazioni Adobe Creative Cloud, che consente una collaborazione efficiente tra designer e marketer

Fornisci contenuti personalizzati utilizzando gli strumenti avanzati di targeting e segmentazione di AEM per migliorare il coinvolgimento degli utenti

Gestisci e pubblica contenuti su più canali, garantendo un'esperienza coerente del marchio

Limiti di Adobe Experience Manager

L'implementazione e la personalizzazione possono essere complesse e spesso richiedono competenze specialistiche

Le funzionalità complete della piattaforma hanno un costo elevato, che può essere proibitivo per le organizzazioni più piccole

Alcuni utenti hanno notato che il supporto clienti di Adobe potrebbe non soddisfare sempre le aspettative

La manutenzione e l'aggiornamento di AEM richiedono competenze tecniche significative e risorse dedicate

Prezzi di Adobe Experience Manager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Experience Manager

Una recensione su G2 recita:

Experience Manager è uno strumento potente e probabilmente il più ottimale a livello aziendale. Il collegamento separato della libreria delle risorse offre agli utenti la possibilità di organizzare separatamente i propri elementi visivi e la libreria si connette perfettamente per l'utilizzo sulle pagine. Lo strumento di tagging è inoltre estremamente robusto e consente all'utente di creare pagine dinamiche al volo utilizzando i tag.

Experience Manager è uno strumento potente e probabilmente il più ottimale a livello aziendale. Il collegamento separato della libreria delle risorse offre agli utenti la possibilità di organizzare separatamente i propri elementi visivi e la libreria si collega perfettamente per l'utilizzo sulle pagine. Lo strumento di tagging è inoltre estremamente robusto e consente all'utente di creare pagine dinamiche al volo utilizzando i tag.

8. Acquia DAM (Widen) (Ideale per la gestione scalabile delle risorse digitali)

tramite Acquia DAM

Acquia DAM (precedentemente Widen) offre una piattaforma flessibile che aiuta i brand a gestire e distribuire le risorse digitali in modo efficiente tra team e canali. La sua interfaccia intuitiva e lo schema dei metadati configurabile migliorano la ricercabilità e la personalizzazione del flusso di lavoro.

La sua scalabilità lo rende adatto ad aziende di diverse dimensioni che desiderano centralizzare la gestione delle risorse.

Migliori funzionalità/funzioni di Acquia DAM (Widen)

Migliora la reperibilità delle risorse con il tagging automatico basato sull'IA che assegna automaticamente metadati pertinenti alle nuove risorse

Utilizza solide analisi per monitorare le prestazioni delle risorse e il coinvolgimento degli utenti, prendendo decisioni basate sui dati

Garantisci un accesso sicuro impostando autorizzazioni e ruoli per gli utenti e proteggendo i contenuti sensibili dall'uso non autorizzato

Limiti di Acquia DAM (Widen)

Alcuni utenti hanno notato che l'interfaccia sembra datata e potrebbe trarre vantaggio da una modernizzazione

L'integrazione con alcuni strumenti di terze parti potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva

Prezzi Acquia DAM (Widen)

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Acquia DAM (Widen)

Una recensione su G2 recita:

Trovo che il DAM sia relativamente facile da usare. Come con altri database, ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Ci sono una serie di video di formazione utili da guardare. Una volta entrati nella modifica delle singole risorse, ci sono diversi modi per farlo: attraverso il sistema stesso o scaricando un file csv in cui è possibile apportare le modifiche offline e poi caricare il documento per facilitare l'aggiunta dei metadati.

Trovo che il DAM sia relativamente facile da usare. Come con altri database, ci vuole un po' di tempo per abituarsi. Ci sono una serie di video di formazione utili da guardare. Una volta entrati nella modifica delle singole risorse, ci sono diversi modi per farlo: attraverso il sistema stesso o scaricando un file csv in cui è possibile apportare le modifiche offline e quindi caricare il documento per facilitare l'aggiunta dei metadati.

🧐 Lo sapevi? I domini basati su blockchain come .eth o .crypto possono sostituire i tradizionali URL dei siti web e sono considerati proprietà digitali.

9. MediaValet (Ideale per la gestione collaborativa delle risorse digitali)

tramite MediaValet

MediaValet offre una piattaforma di gestione delle risorse digitali basata su cloud per i team creativi e di marketing alla ricerca di strumenti collaborativi. La sua interfaccia intuitiva e le solide funzionalità di ricerca consentono ai team di individuare e distribuire le risorse in modo efficiente.

La piattaforma supporta integrazioni con vari strumenti creativi e di produttività, migliorando la continuità del flusso di lavoro. È versatile per i team che mirano a migliorare la collaborazione e la gestione efficiente delle risorse.

Migliori funzionalità/funzioni di MediaValet

Facilita la collaborazione con funzionalità che consentono ai team di condividere, rivedere e approvare le risorse in tempo reale

Implementa funzionalità di ricerca avanzata con tagging e metadati basati sull'IA, migliorando la reperibilità delle risorse

Personalizza le autorizzazioni degli utenti per controllare l'accesso e garantire la sicurezza tra i vari gruppi di utenti

Limiti di MediaValet

Alcuni utenti hanno segnalato il desiderio di avere più opzioni di personalizzazione all'interno della piattaforma

L'interfaccia della piattaforma potrebbe essere più intuitiva e facile da navigare

Prezzi MediaValet

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MediaValet

G2: 4,6/5 (oltre 220 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MediaValet?

Una recensione su G2 recita:

Rappresento un'organizzazione membro con sedi affiliate. Un elevato volume di risorse digitali deve passare di mano frequentemente, quindi apprezzo la facilità con cui possiamo garantire che tutti utilizzino i file corretti. Inoltre, stiamo trovando modi per condividere le risorse con i nostri membri utilizzando gallerie web e portali brandizzati: non è necessario che abbiano accesso al back-end, ma l'interfaccia offre un metodo di condivisione dei file molto pulito e organizzato.

Rappresento un'organizzazione membro con sedi affiliate. Un elevato volume di risorse digitali deve passare frequentemente di mano, quindi apprezzo la facilità con cui possiamo garantire che tutti utilizzino i file corretti. Inoltre, stiamo trovando modi per condividere le risorse con i nostri membri utilizzando gallerie web e portali brandizzati: non è necessario che abbiano accesso al back-end, ma l'interfaccia offre un metodo di condivisione dei file molto pulito e organizzato.

10. Aprimo (Ideale per la gestione delle risorse di marketing)

tramite Aprimo

Aprimo combina la gestione delle risorse digitali con la gestione delle risorse di marketing, rivolgendosi alle organizzazioni che desiderano semplificare le loro operazioni di marketing. La piattaforma consente ai team di pianificare, eseguire e gestire le attività di marketing in modo efficiente, garantendo l'allineamento con le linee guida del marchio.

I robusti strumenti di automazione del flusso di lavoro e di collaborazione di Aprimo facilitano il coordinamento senza soluzione di continuità tra i membri del team.

Migliori funzionalità/funzioni di Aprimo

Integra la gestione delle risorse di marketing per pianificare e supervisionare in modo efficace budget, campagne e progetti di marketing

Garantisci la coerenza del marchio utilizzando il repository centralizzato per le risorse approvate e le linee guida del marchio

Ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni di marketing e sull'utilizzo delle risorse con funzionalità di analisi e reportistica

Limiti di Aprimo

È difficile condividere più elementi con un utente in una sola volta

Il processo di configurazione e personalizzazione è molto ampio

Gli utenti segnalano che l'interfaccia utente e l'esperienza utente potrebbero essere migliorate in quanto sono molto macchinose

Prezzi Aprimo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Aprimo

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Aprimo?

Una recensione su Capterra recita:

Nel complesso questo programma è stato utile, ma richiede un po' di tempo per impararlo. Sicuramente formerei un piccolo gruppo di persone, che diventerebbero esperti, e poi formerei gli altri. Abbiamo tenuto una sessione aziendale di 3 ore, quindi è molto lunga.

Nel complesso questo programma è stato utile, ma richiede un po' di tempo per impararlo. Sicuramente formerei un piccolo gruppo di persone, che diventerebbero esperti, e poi continuerei la formazione. Abbiamo tenuto una sessione aziendale di 3 ore, quindi è piuttosto impegnativa.

📖 Leggi anche: In che modo una gestione efficace delle risorse IT aiuta la tua azienda

11. Lytho (Ideale per il flusso di lavoro creativo e la coerenza del marchio)

via Lytho

Lytho integra funzionalità di project management creativo, consentendo ai team di marketing e progettazione di pianificare, rivedere e distribuire le risorse in modo efficiente.

Le linee guida integrate del marchio garantiscono che tutti i membri del team possano accedere e utilizzare le risorse approvate, riducendo le incongruenze delle campagne. Il sistema supporta anche la funzionalità di tagging e ricerca automatizzati, aiutando i team a individuare rapidamente i file senza doverli ordinare manualmente nelle cartelle.

Migliori funzionalità/funzioni di Lytho

Automatizza l'assegnazione di tag alle risorse e la ricercabilità con la gestione dei metadati basata sull'IA, semplificando la ricerca dei file digitali giusti in librerie di contenuti di grandi dimensioni

Consenti la collaborazione in tempo reale con funzionalità di annotazione e approvazione che aiutano i team a fornire feedback sui progetti prima di finalizzare i contenuti

Misura le prestazioni delle risorse utilizzando strumenti di analisi integrati che monitorano il coinvolgimento, le tendenze di utilizzo e l'efficienza del team nel tempo

Limiti di Lytho

Richiede una configurazione iniziale e una formazione per personalizzare i processi del flusso di lavoro in base alle esigenze del team

I prezzi possono essere un problema per i team più piccoli che non necessitano di funzionalità complete di project management creativo

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva rispetto a sistemi di gestione delle risorse digitali più semplici

Prezzi Lytho

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Lytho

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lytho?

Una recensione su Capterra recita:

Alcune impostazioni dell'account sono un po' confuse da configurare, ma la formazione e il supporto clienti sono stati ottimi. Non ho utilizzato molto la funzionalità di reportistica, ma non sembra fornire ciò che stavo cercando, ad esempio quanti lavori sono stati inviati, quanti sono stati completati, quali revisori sono in ritardo con la correzione di bozze, ecc.

Alcune impostazioni dell'account sono un po' confuse da configurare, ma la formazione e il supporto clienti sono stati ottimi. Non ho utilizzato molto la funzionalità di reportistica, ma non sembra fornire ciò che stavo cercando, ad esempio quanti lavori sono stati inviati, quanti sono stati completati, quali revisori sono in ritardo con la correzione di bozze, ecc.

🧐 Lo sapevi? Si prevede che il mercato della gestione delle risorse digitali raggiungerà una dimensione di 13,02 miliardi di dollari entro il 2030.

Raggruppa le tue risorse con ClickUp

La gestione delle risorse digitali dovrebbe essere semplice, efficiente e senza frustrazioni. Il giusto software di gestione delle risorse digitali mantiene tutto organizzato, accessibile e facile da collaborare, in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla creazione piuttosto che sulla ricerca. Se il tuo sistema attuale ti sembra limitante, esplorare alternative migliori è una mossa intelligente.

ClickUp si distingue per la combinazione di gestione delle risorse digitali e potenti strumenti di collaborazione. Grazie alla ricerca basata sull'IA, ai flussi di lavoro automatizzati e alla modifica dei documenti in tempo reale, tutto è conservato in un unico posto, così potrai lavorare sempre con i file giusti al momento giusto.

Rendi la gestione delle risorse un gioco da ragazzi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅