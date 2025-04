Google Slides vs PowerPoint: un confronto dettagliato

Il palcoscenico è pronto per una sfida epica. Da una parte c'è Microsoft PowerPoint, che vanta oltre 500 milioni di utenti, dall'altra Google Slides, che supporta oltre sei milioni di aziende.

Questi due pesi massimi sono i campioni indiscussi del mondo delle presentazioni. Ma quale dei due spicca davvero?

Dopo anni di utilizzo di entrambi gli strumenti per creare presentazioni di vendita e presentazioni per i client, abbiamo scoperto alcune informazioni interessanti e siamo entusiasti di condividerle con te!

Che tu sia un dirigente di alto livello, un fondatore, un consulente o qualcuno che vuole fare colpo con la sua prossima presentazione, abbiamo quello che fa per te. Cominciamo!

Cos'è Google Slides?

Google Slides è un software di presentazione gratuito basato sul web incluso in Google Workspace. Essendo uno strumento basato sul cloud, consente a più utenti di creare e modificare presentazioni in tempo reale, senza bisogno di installare alcun software.

Poiché Google Slides è completamente integrato con Google Drive, la condivisione e la collaborazione con altri utenti è facile. Inoltre, la sua interfaccia intuitiva lo rende un'ottima alternativa al software di presentazione tradizionale.

Puoi persino utilizzare l'intelligenza artificiale per generare immagini direttamente in Google Slides. Duet IA per Google Workspace è dotato della funzionalità "Aiutami a visualizzare".

🧠 Curiosità: Sebbene la maggior parte di noi lo conosca come Google Slides, quando è stato lanciato per la prima volta nel 2006 come parte di Documenti Google, si chiamava Google Presentazioni. Solo in seguito l'azienda lo ha rinominato Google Slides per uniformarlo al resto degli strumenti di Google Drive. (Ottima scelta, perché "Google Presentazioni" era un po' troppo lungo!)

Funzionalità/funzioni di Google Slides

Google Slides eccelle in un intervallo di funzionalità/funzioni che aiutano a realizzare presentazioni straordinarie. Ecco una panoramica:

Funzionalità/funzione n. 1: diapositiva master

tramite Documenti Google

Quando si lavora in team, è facile che le diapositive abbiano colori, font o temi non corrispondenti. La funzionalità Diapositiva master di Google Slides risolve questo problema.

Puoi creare uno stile coerente da applicare all'intera presentazione. Aggiungi loghi, immagini o filigrane da visualizzare su ogni diapositiva senza inserirli singolarmente.

tramite Documenti Google

🧠 Curiosità: alcuni autori di escape room utilizzano Google Slides per progettare enigmi e indizi per i loro giochi! Creano diapositive interattive che i partecipanti devono risolvere navigando tra le diapositive o rispondendo a domande per avanzare nel gioco. Quindi, in un certo senso, Google Slides è un software di "gioco" per gli appassionati di enigmi.

Funzionalità/funzione n. 2: libreria di font personalizzata

tramite Google Fonts

Sei stanco dei font predefiniti? Google Slides ti offre oltre 800 font dalla libreria Google Fonts. Questa varietà ti consente di aggiungere un tocco unico alle tue presentazioni.

Per esplorare queste opzioni, clicca sull'elenco a discesa Font nella barra degli strumenti e seleziona Altri font nella parte superiore dell'elenco. Apparirà una nuova finestra che mostra tutti i font disponibili.

Funzionalità/funzione n. 3: Domande e risposte del pubblico

tramite Documenti Google

I relatori spesso faticano a coinvolgere il pubblico, soprattutto in contesti virtuali. La funzionalità Domande e risposte del pubblico di Google Slides risolve questo problema consentendo ai partecipanti di inviare domande tramite un link condiviso, in forma anonima o con la propria email. I relatori possono quindi esaminare le domande durante le pause e preparare risposte ponderate prima di rispondere.

Funzionalità/funzione n. 4: sincronizzazione delle diapositive su più presentazioni

tramite Documenti Google

Aggiornare manualmente la stessa diapositiva in più presentazioni può essere frustrante. Con Google Slides, puoi sincronizzare le diapositive tra diversi deck, assicurandoti che le modifiche vengano riportate automaticamente ovunque.

Questa funzionalità è particolarmente utile per i report aziendali, le presentazioni di formazione del team e i modelli aziendali che richiedono aggiornamenti regolari.

Funzionalità/funzione n. 5: Pubblicazione sul web

tramite Documenti Google

Google Slides ha una semplice funzionalità di pubblicazione per la condivisione di presentazioni online. È perfetto per condividere la tua presentazione con qualcuno che non ha un account Google o per presentazioni automatiche.

Basta usare Pubblica sul Web per condividere la presentazione contemporaneamente con un link. Gli altri potranno quindi guardarla dall'inizio alla fine.

💡Suggerimento: utilizza i modelli gratuiti di Google Slides per aggiungere stile e professionalità alle tue presentazioni aziendali. In questo modo sarà più facile comunicare le tue idee e impressionare il tuo pubblico.

Prezzi di Google Slides

Google Slides è gratis con un account Google. Puoi accedere a tutte le funzionalità/funzioni di base, incluso fino a 15 MB di spazio di archiviazione su Google Drive.

Per le aziende e le organizzazioni, Google Slides è incluso nei piani Google Workspace, che offrono diversi piani tariffari in base alle esigenze e alle dimensioni dell'azienda.

Ecco una panoramica delle opzioni di prezzo:

Free

Business Starter : 7,20 $ al mese per utente

Business Standard: 14,40 $ al mese per utente

Business Plus: 21,60 $ al mese per utente

Cos'è Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint è un potente strumento di presentazione. Fa parte della suite Microsoft Office e consente agli utenti di creare diapositive con testo, immagini, video e file audio.

Lanciato inizialmente nel 1987 per Apple Macintosh e nel 1990 per Windows, PowerPoint è diventato uno degli strumenti di presentazione più popolari al mondo. Offre numerose funzionalità multimediali, tra cui video, sondaggi, animazioni, infografiche e audio.

I modelli di diagrammi di flusso PowerPoint integrati ti consentono di progettare rapidamente presentazioni accattivanti, ideali per una sessione di brainstorming o una riunione. PowerPoint offre anche opzioni di personalizzazione, che ti consentono di adattare ogni modello alle tue esigenze.

La sua interfaccia intuitiva rende PowerPoint uno dei preferiti da studenti, aziende e professionisti creativi.

👀 Lo sapevi? PowerPoint include una funzionalità/funzione Presenter Coach che ti aiuta a esercitarti nella presentazione. Ascolta il tuo discorso e fornisce feedback su ritmo, tono e parole di riempimento (come "ehm" o "uh"). L'IA fornisce anche suggerimenti su come rendere la tua presentazione più coinvolgente, aiutandoti a migliorare le tue capacità di parlare in pubblico nel tempo.

Funzionalità/funzioni di Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint offre un intervallo di funzionalità/funzioni che ti aiutano a creare presentazioni coinvolgenti. Ecco le migliori:

Funzionalità/funzione n. 1: layout delle diapositive

tramite Microsoft

I layout delle diapositive in Microsoft PowerPoint sono fondamentali per dare forma all'aspetto generale delle tue presentazioni PowerPoint. Questi modelli predefiniti definiscono la struttura di ogni diapositiva, garantendo che il contenuto sia organizzato e visivamente accattivante.

Il layout che scegli dipende dal contenuto che desideri presentare. Molte aziende forniscono modelli predefiniti per il personale al fine di garantire la standardizzazione dei processi.

Funzionalità/funzione n. 2: segnaposto

tramite Microsoft

In PowerPoint, un segnaposto è un contenitore per diversi elementi su una diapositiva. Questi contenitori hanno un bordo tratteggiato e vengono spesso scambiati per caselle di testo. Tuttavia, supportano più del semplice testo: possono contenere anche immagini, video, tabelle e persino SmartArt.

I segnaposto aiutano a posizionare i contenuti in modo coerente nelle diapositive. Sono preformattati per mantenere l'uniformità sia nel layout che nel design.

Leggi anche: I migliori creatori di presentazioni IA per PowerPoint

Funzionalità/funzione n. 3: transizioni tra le diapositive

tramite Microsoft

Le transizioni delle diapositive sono un'altra funzionalità/funzione chiave di PowerPoint. Questi effetti aggiungono un movimento fluido e dinamico mentre si passa da una diapositiva all'altra, migliorando il flusso della presentazione. È possibile applicare le transizioni a singole diapositive o a tutte contemporaneamente per garantire la coerenza.

👀 Lo sapevi? La transizione Morph di PowerPoint può creare un flusso ottimale senza la necessità di complesse animazioni manuali. Molti utenti non conoscono questa funzionalità perché è disponibile solo in PowerPoint 2019 e con un abbonamento a Office 365.

tramite Microsoft

L'uso di link (o link ipertestuali) nella presentazione PowerPoint può migliorare significativamente l'interattività e la navigazione. Collega siti web esterni per risorse aggiuntive, collega diapositive specifiche all'interno della stessa presentazione per transizioni fluide o reindirizza ad altre presentazioni PowerPoint per organizzare i contenuti senza ingombrare un singolo file.

Funzionalità/funzione n. 5: animazioni

tramite Microsoft

Le transizioni e le animazioni sono funzionalità/funzioni chiave in PowerPoint. Queste opzioni controllano come appare il testo e come le diapositive passano da una all'altra. Con l'effetto Animazione, puoi applicare un'animazione a contenuti specifici. L'opzione Animazione personalizzata offre scelte come Entrata, Enfasi, Uscita e Percorso di movimento.

Transizioni diapositive applica effetti di animazione a intere diapositive, creando movimenti fluidi durante lo stato di avanzamento della presentazione. Microsoft offre migliaia di modelli gratuiti con design professionali. Altri modelli sono disponibili online a vari prezzi e con diverse qualità.

Leggi anche: Come concludere una presentazione (suggerimenti + esempi)

Prezzi di Microsoft PowerPoint

La versione standalone di PowerPoint costa 179,99 $. Puoi acquistarla direttamente dalla pagina del prodotto PowerPoint.

Per un'esperienza completa con Microsoft 365, devi prendere in considerazione i piani di sottoscrizione che includono PowerPoint e altre app di Office come Word ed Excel.

Ecco un paio di opzioni:

Per Home:

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mese per 6 utenti

Per le aziende:

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ al mese per utente

Google Slides vs PowerPoint: confronto delle funzionalità/funzioni

Confrontiamo Google Slides e Microsoft PowerPoint in base a diversi fattori per determinare quale sia il migliore o se siano adatti a un pubblico diverso.

Funzionalità/funzione Google Slides Microsoft PowerPoint Servizi di hosting Completamente basato su cloud e accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser Basato su desktop con funzionalità/funzioni cloud limitate Funzionalità/funzioni di collaborazione Collaborazione in tempo reale con aggiornamenti istantanei visibili a tutti gli utenti La co-authoring è macchinosa e dipende dai dispositivi degli utenti Strumenti di personalizzazione e progettazione Strumenti di progettazione semplici e puliti con animazioni e immagini di base Opzioni di progettazione avanzate, transizioni complesse, effetti di morphing e animazioni personalizzate Salvataggio automatico Google Slides consente il salvataggio automatico tramite il salvataggio automatico Il salvataggio automatico è disponibile solo con OneDrive o SharePoint Accesso offline Accesso offline disponibile tramite Google Chrome Accesso offline completo con tutte le funzionalità/funzioni tramite la versione desktop Opzioni di integrazione Si integra bene con le app di Google Workspace come Documenti, Fogli e Drive Forte integrazione con gli strumenti Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)

Diamo un'occhiata dettagliata a ciascuna funzionalità/funzione!

Funzionalità/funzione n. 1: servizi di hosting

PowerPoint è stato creato come app desktop, con funzionalità cloud aggiunte in seguito. La maggior parte degli utenti continua a installarlo sui propri dispositivi, ma ogni licenza ne copre solo cinque. Sebbene esista una versione web, non dispone di strumenti di progettazione avanzati e dell'integrazione con i grafici Excel.

Google Slides, progettato per il cloud, funziona perfettamente su tutti i dispositivi e browser. Offre accesso offline (tramite Chrome) e un'esperienza utente coerente senza costi aggiuntivi. Gli aggiornamenti sono automatici, eliminando le seccature della gestione IT e garantendo la compatibilità dei file.

🏆 Vincitore: Google Slides per la sua accessibilità cloud e gli aggiornamenti automatici.

Funzionalità/funzione n. 2: Collaborazione

Gli strumenti di collaborazione di PowerPoint possono essere complicati, poiché dipendono da fattori quali dispositivi, impostazioni dell'organizzazione e spazio di archiviazione dei file. Le modifiche e i commenti potrebbero non essere sempre sincronizzati in tempo reale.

Google Slides, tuttavia, rende il lavoro di squadra semplicissimo. Condividi tramite email o link e tutti vedranno immediatamente le modifiche, indipendentemente dal dispositivo o dal browser. Puoi persino collaborare senza interruzioni su dispositivi mobili o tablet, lavorando da qualsiasi luogo.

🏆 Vincitore: Google Slides per la sua modifica in tempo reale senza interruzioni, la visibilità immediata delle modifiche e l'accesso senza sforzo da tutti i dispositivi.

PowerPoint eccelle nella personalizzazione del design, offrendo strumenti avanzati per animazioni, transizioni e formattazione dettagliata. Gli utenti possono mettere a punto ogni elemento della diapositiva, dai font al posizionamento degli oggetti, e applicare effetti complessi come le transizioni morph.

Google Slides offre un'esperienza di progettazione pulita e facile da usare per le presentazioni più semplici. È comunque possibile aggiungere immagini, testo e semplici animazioni, ma la varietà e la profondità della personalizzazione non sono così robuste come in PowerPoint.

🏆 Vincitore: Microsoft PowerPoint per le sue animazioni avanzate, le transizioni e la formattazione dettagliata.

Funzionalità/funzione n. 4: salvataggio automatico

Il salvataggio automatico di PowerPoint funziona solo quando si accede a OneDrive o SharePoint e non è abilitato per impostazione predefinita. I salvataggi locali richiedono backup manuali e la cronologia delle versioni dipende dalla versione di PowerPoint dell'utente e dalle impostazioni dell'organizzazione.

Google Slides, tuttavia, salva automaticamente tutte le modifiche su Google Drive, garantendo un accesso senza interruzioni da qualsiasi dispositivo. Gli amministratori IT possono configurare unità condivise per un accesso strutturato. La cronologia delle versioni è automatica, consentendo agli utenti di monitorare le modifiche e ripristinare le versioni precedenti senza sforzo.

🏆 Vincitore: Google Slides per un accesso semplice da tutti i dispositivi e una cronologia dettagliata delle versioni senza alcuna configurazione manuale.

Funzionalità/funzione n. 5: accesso offline

La versione desktop di PowerPoint consente l'accesso offline. Una volta installato, puoi lavorare sulle tue presentazioni senza una connessione Internet. Avrai comunque accesso a tutte le funzionalità, inclusi strumenti di progettazione, animazioni e transizioni.

Google Slides è basato su cloud, ma offre l'accesso offline se abilitato tramite Google Chrome. Una volta configurato, puoi accedere e modificare le tue presentazioni offline. Lo svantaggio è che le funzionalità offline non sono complete come quelle della versione desktop di PowerPoint e dovrai pianificare l'utilizzo abilitando la modalità offline.

🏆Vincitore: Microsoft PowerPoint, per la sua versione desktop completamente funzionale senza connessione a Internet.

Funzionalità/funzione n. 6: Opzioni di integrazione

PowerPoint si integra perfettamente con gli strumenti Microsoft 365 come Word, Excel e Outlook. È ottimo per gli utenti che hanno bisogno di lavorare su più app all'interno dell'ecosistema Microsoft. Puoi importare facilmente grafici Excel, collegarti a documenti Word e incorporare contenuti da altri programmi Microsoft.

Google Slides si integra facilmente con altri strumenti di Google Workspace come Documenti Google, Fogli e Drive. È facile inserire dati da Fogli Google, collegarsi a Documenti o accedere a file condivisi in Google Drive. Tuttavia, l'integrazione di PowerPoint con altri prodotti Microsoft potrebbe essere più interessante per gli utenti che utilizzano strumenti non Google.

🏆Vincitore: Pareggio. Microsoft PowerPoint eccelle nell'integrazione con Microsoft 365, mentre Google Slides è la scelta ideale per Google Workspace: la scelta dipende dall'ecosistema su cui fai maggiormente affidamento.

Google Slides vs PowerPoint su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere cosa ne pensano gli utenti di questi strumenti. Quando cerchi PowerPoint vs. Google Slides su Reddit, molti utenti concordano sul fatto che Google Slides offre una selezione più utile di funzionalità avanzate:

Un utente dice

Ho usato PowerPoint per tantissimi anni. Quando lo usavo quotidianamente, ne apprezzavo tutte le funzionalità/funzioni, ho migliorato le mie competenze e riuscivo a fare diverse cose che ritenevo produttive e interessanti. Quando ho smesso di lavorare in un reparto che mi richiedeva di usarlo quotidianamente, ho scoperto che Google Slides era più adatto a me. Mi piaceva la comodità di poterlo usare online e la facilità con cui era possibile collaborare con gli altri. So che PowerPoint ora è online e che è possibile collaborare, ma mi è piaciuto molto di più usare Google Slides. Tuttavia, ci sono alcune funzionalità/funzioni che mi mancano e a volte non me ne rendo conto finché non ne ho bisogno lol. C'è un equilibrio, uso entrambi, ma la maggior parte delle volte uso Google Slides.

Questo utente sottolinea le funzionalità di collaborazione di Google Slides e la facilità con cui è possibile lavorare in team, ma riconosce anche che PowerPoint offre funzionalità avanzate che a volte mancano.

D'altra parte, gli utenti che preferiscono Microsoft PowerPoint spesso menzionano la sua stabilità:

In un ambiente aziendale, l'impegno di Microsoft per la stabilità è considerato una funzionalità vincente. Questo è il motivo per cui PowerPoint è quasi sempre presente nelle organizzazioni tradizionali di grandi dimensioni. È uno standard.

L'affidabilità di PowerPoint e la sua presenza consolidata negli ambienti aziendali attraggono fortemente gli utenti con impostazioni più aziendali e tradizionali.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Google Slides e Microsoft PowerPoint

Collabora con il tuo team nei documenti ClickUp per personalizzare i font, aggiungere relazioni tra attività o collegarti direttamente alle lavagne online all'interno del documento

Nel mondo di oggi, il lavoro è frammentato. Per creare una presentazione aziendale hai bisogno di uno strumento di progettazione grafica, uno strumento di presentazione, uno strumento di gestione dei progetti e uno strumento di creazione di contenuti IA. Con ClickUp, tutte le funzionalità/funzioni convergono in un unico strumento.

E se hai utilizzato Google Slides o PowerPoint, potresti dare un'occhiata a ciò che ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, può fare per te. Il suo potente software di creazione di contenuti IA rende l'organizzazione, la collaborazione e la creazione di presentazioni professionali più semplice che mai.

Ecco come ClickUp si distingue:

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: una ricca libreria di modelli

ClickUp offre una vasta libreria di modelli predefiniti; inoltre, puoi crearne di personalizzati da zero.

Organizza facilmente le sezioni della presentazione utilizzando il modello di ClickUp

Chiarezza e organizzazione sono essenziali nelle presentazioni. Con il modello di presentazione ClickUp, avrai tutto ciò che ti serve per progettare presentazioni efficaci e coinvolgenti per il tuo team!

Questo modello ti aiuta a semplificare il processo di presentazione fornendo una struttura chiara dall'inizio alla fine. Ti consente di raccogliere feedback dal tuo team prima di finalizzare il contenuto e mantiene tutte le attività correlate organizzate in uno spazio centralizzato.

Leggi anche: I migliori strumenti di IA per generare arte per designer

ClickUp è un passo avanti #2: collaborazione in tempo reale con i documenti ClickUp

ClickUp semplifica la condivisione delle conoscenze e gli aggiornamenti grazie alla sua gerarchia strutturata e agli strumenti di documentazione dinamici.

Collabora in tempo reale con il tuo team, lascia commenti e assegna attività ai membri direttamente all'interno del tuo documento ClickUp

Con ClickUp Docs, puoi creare wiki, presentazioni, basi di conoscenza, liste di controllo e note straordinarie. Puoi personalizzarle facilmente utilizzando strumenti intuitivi di styling e formattazione come banner, tabelle e modifica di testo avanzata.

Crea una struttura visiva chiara con pagine nidificate, aggiungi collegamenti per collegare le idee e converti il testo in attività concrete. In un documento ClickUp, riuscirai sempre a fare di più.

Da quando abbiamo adottato ClickUp, i nostri team hanno gradualmente abbandonato Documenti Google per la documentazione e, di fatto, la documentazione è migliorata in modo significativo.

Da quando abbiamo adottato ClickUp, i nostri team hanno gradualmente abbandonato Documenti Google per la documentazione e, di fatto, la documentazione è migliorata in modo significativo.

Il vantaggio di ClickUp n. 3: lavagne online per mappe mentali e brainstorming

Collabora con il tuo team nelle lavagne online di ClickUp per collegare visivamente le idee, collegare oggetti e creare roadmap o flussi di lavoro

Le lavagne online di ClickUp sono perfette per il brainstorming e l'organizzazione delle idee. Puoi creare visualizzazioni complesse, flussi di lavoro e grafici e utilizzare la funzionalità di generazione di immagini IA. Le lavagne online ti consentono anche di collaborare in tempo reale, vedendo chi sta contribuendo alla bacheca. Inoltre, ottenere feedback dai client e dalle parti interessate è facile come inviare un link.

Ecco come utilizzare le lavagne online in modo efficace:

Hai bisogno di un brainstorming di idee? Usa la funzionalità/funzione Mappe mentali sulla lavagna online. È un modo semplice per organizzare e condividere i tuoi pensieri con il tuo team in un formato interattivo.

💡Suggerimento: Non hai familiarità con le mappe mentali? Non preoccuparti, ClickUp ha ciò che fa per te. Scegli tra una varietà di modelli gratuiti di mappe mentali e inizia subito.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: ClickUp Brain per la scrittura e le presentazioni basate sull'IA

Migliora la produttività con ClickUp Brain

ClickUp Brain è un assistente basato sull'IA progettato per aiutarti a lavorare in modo più efficiente. È lo strumento ideale per superare il blocco dello scrittore, migliorare le sessioni di brainstorming e semplificare il flusso di lavoro di creazione dei contenuti.

Questo strumento di presentazione basato sull'IA offre tre componenti chiave:

AI Knowledge Manager : ottieni risposte immediate e contestualizzate dalle tue attività, dai tuoi documenti e dal tuo team all'interno di ClickUp. Non dovrai più setacciare file infiniti: trova rapidamente le informazioni di cui hai bisogno

AI Project Manager : automatizza le attività di routine del project management, inclusi aggiornamenti di stato, standup e azioni da intraprendere, per ridurre al minimo il tempo dedicato alle attività ripetitive

AI Writer for Work: genera contenuti, crea risposte e modelli per varie attività e progetti. Funzionalità/funzioni come il controllo ortografico, le risposte rapide e gli strumenti per la creazione di presentazioni ti aiutano a produrre contenuti e presentazioni professionali con facilità

📮Approfondimento ClickUp: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

Lascia che ClickUp renda le tue presentazioni più efficaci

Google Slides si distingue per le sue funzionalità di collaborazione e l'accessibilità cloud. Essendo uno strumento basato sul web, è perfetto per il lavoro di squadra in tempo reale ed è gratuito con un account Google.

PowerPoint, al contrario, offre una ricca serie di opzioni di progettazione avanzate ed è tipicamente utilizzato per la creazione di presentazioni offline. È ideale per gli utenti che necessitano di animazioni complesse e di un controllo completo della progettazione.

Se vuoi risparmiare tempo e lavoro richiesto nel processo di creazione delle slide e fare molto di più, ClickUp è la soluzione migliore!

ClickUp garantisce che tutto il tuo team rimanga allineato durante tutto il processo, dal brainstorming alla consegna finale della presentazione. Che tu stia preparando una presentazione, gestendo più progetti o organizzando flussi di lavoro complessi, ClickUp centralizza tutto in un unico posto, rendendolo una risorsa inestimabile per le aziende di tutte le dimensioni.

Prova ClickUp e scopri come può aumentare la tua produttività!