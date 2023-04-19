50 termini di gestione delle costruzioni: Glossario dell'edilizia

Ogni settore ha il suo gergo speciale.

Per le orecchie e gli occhi inesperti, questi termini tecnici, acronimi e frasi specifiche del settore possono sembrare una lingua straniera. Ma quando si è professionisti del settore, la comprensione di queste terminologie chiave è fondamentale, perché possono influire sul modo in cui si comunica con gli altri e sull'esito positivo del progetto.

Quando si gestisce un progetto di costruzione, è fondamentale comunicare con i termini giusti per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e comprendano chiaramente il progetto generale gli oggetti del progetto . Se non si fa attenzione, un termine usato in modo improprio potrebbe essere sufficiente per avere un impatto negativo o per affossare il progetto.

Evitiamo quindi che ciò accada! Ecco un utile glossario con 50 termini di uso comune che ogni direttore dei lavori, project manager e professionista del settore edile dovrebbe conoscere a memoria. Abbiamo incluso anche alcuni termini relativi al project management per aggiungere altri strumenti pratici alla cintura degli attrezzi del project management.

50 Terminologia di gestione delle costruzioni da conoscere assolutamente

A-K: Agile project management per dare il via alla riunione

1. Gestione agile del progetto

Modello di gestione agile in ClickUp Agile project management è dedicata all'adattamento alla situazione man mano che si sviluppa. I direttori dei lavori possono ottenere un project management agile tenendo sotto controllo il progetto e apportando modifiche o decisioni in base alle necessità.

Una buona gestione Software agile per il project management permette di gestire il flusso di lavoro dello sprint con facilità, di assumere e completare rapidamente le attività e di fornire al team del progetto la flessibilità, la struttura e il supporto di cui ha bisogno per portare avanti i progetti.

2. Valutazione All-In

Il tasso all-in riepiloga il costo totale di un progetto o di uno specifico elemento costruttivo, includendo sia i costi diretti che quelli indiretti. Ad esempio, potrebbe includere le spese di spedizione, le ore di manodopera e le forniture per l'installazione.

3. Architetto di riferimento

L'architetto di riferimento è la persona il cui nome è riportato sui permessi di costruzione e che supervisiona la sicurezza e il completamento di un progetto di costruzione. Potrebbe non essere il progettista, ma un responsabile di cantiere con licenza di architettura disponibile a gestire le pratiche del progetto. Scoprite questi strumenti di project management per architetti

4. Distinta delle quantità (BOQ)

La BOQ o Distinta dei quantitativi viene utilizzata per definire il prezzo di un progetto. Si tratta di un elenco dettagliato di tutte le lavorazioni e i materiali necessari per completare un progetto di costruzione come da piano.

5. Blocco

La riprogrammazione delle dipendenze in ClickUp aiuta a prevenire i blocchi delle attività

Il blocco si riferisce a compiti che non possono essere lavorati o a compiti che sono semplicemente "bloccati" da qualcuno che inizia a lavorare finché non viene completata un'attività o un'attività secondaria precedente. In questo modo si evita l'interruzione del flusso di lavoro quando le dipendenze sono impostate in modo da bloccare l'avanzamento del progetto.

Ad esempio, in un progetto di ristrutturazione della cucina, una dipendenza che blocca l'installazione degli armadietti potrebbe essere impostata per l'attività di dimostrazione, in modo che i nuovi armadietti non possano essere installati finché la dimostrazione della cucina non è completata.

6. Collo di bottiglia

Un collo di bottiglia è un punto di congestione nel progetto, in cui un elemento deve essere completato o cancellato prima di poter continuare altri lavori.

Ad esempio, un'attrezzatura di dimensioni sbagliate, l'attesa per la consegna dei materiali o un passaggio necessario per l'installazione possono diventare un collo di bottiglia.

7. Collaborazione Collaborazione si verifica quando più team di appaltatori o specialisti lavorano insieme. La collaborazione nell'edilizia deve essere terminata nel giusto ordine, in modo da completare in modo efficiente lavori come l'installazione di pareti e cartongesso.

8. Software di gestione delle costruzioni Software di gestione delle costruzioni permette ai project management di migliorare l'efficienza dei progetti,

la pianificazione della costruzione e l'assegnazione delle attività. Dovrebbe includere funzionalità/funzione come diagrammi CAD, documentazione, grafici di Gantt, dashboard, monitoraggio del tempo da mobile, modelli e altro ancora per aiutarvi a gestire il vostro progetto dentro e fuori dal cantiere.

Utilizzate questo Modello di reportistica giornaliera di ClockConstruction per monitorare lo stato giornaliero e facilitare l'organizzazione e il piano.

9. Metodo del percorso critico (CPM) /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image5-1.gif Calcolare facilmente il percorso critico con un solo attivazione/disattivare in ClickUp /$$$img/

Visualizzate il carico di lavoro in base alle attività rimaste sul percorso critico con un solo attiv/disattivato in ClickUp!

Il Metodo del percorso critico (CPM) nel settore delle costruzioni è un metodo di programmazione dei progetti. I manager possono utilizzare un software per suddividere le attività richieste nei progetti di costruzione in base alla durata e all'ordine in cui devono essere completate.

10. Dipendenze

Come aggiungere una dipendenza a una relazione in ClickUp Dipendenze sono attività che devono essere completate prima di poterne iniziare un'altra. Ad esempio, il cablaggio dietro le pareti dipende dall'installazione delle lampade, perché le lampade dipendono dal completamento del cablaggio.

11. Progettazione e costruzione

Il design-build rappresenta il concetto di assumere lo stesso team per la progettazione e la costruzione di un progetto. In questo modo si garantisce che i progettisti siano presenti per mantenere il progetto in linea con la progettazione e che i progetti siano completati tenendo conto delle capacità dei costruttori. I servizi di design-build possono ridurre i costi e migliorare i risultati ottenuti a causa di una minore diffusione della responsabilità.

12. Ordine di lavoro sul campo

L'ordine di lavoro sul campo è un documento che elenca le attività assegnate a un subappaltatore e nota le indicazioni per completare il lavoro. Viene consegnato dall'appaltatore generale al subappaltatore e la portata è limitata a ciò che il subappaltatore deve sapere e fare.

13. Follow-up

Il follow-up è la pratica di controllare il progetto per assicurarsi che il lavoro sia soddisfacente. Da fare a tutti i livelli di costruzione, per assicurarsi che ogni attività sia completata e pronta per la fase successiva. Viene eseguita anche dalle produttività con i client per assicurarsi che il prodotto finale sia di loro soddisfazione.

14. Registro dei problemi

Il semplice modello di ClickUp Monitoraggio dei bug e dei problemi Modello

Il registro dei problemi è un documento in cui vengono registrati e monitorati tutti i problemi che hanno un impatto negativo su un progetto. Sono compresi i problemi già risolti e quelli che hanno causato ritardi o problemi in corso.

15. Gestione dei problemi

La gestione dei problemi è il processo per affrontare e risolvere i problemi inseriti nei registri. I ritardi noti e gli altri fattori negativi sul progetto vengono classificati come prioritari per trovare il modo di superare o aggirare il problema.

16. Monitoraggio dei problemi

Il monitoraggio dei problemi è la pratica di tenere sotto controllo un problema in corso. Ad esempio, un appaltatore può monitorare una spedizione in ritardo. Da fare, di solito, con il sistema software di monitoraggio dei problemi che consente all'appaltatore generale di assegnare le responsabilità e di controllare i problemi noti su un dashboard.

Utilizzo Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp per segnalare, tracciare e assegnare priorità ai bug nello stesso luogo in cui si fa il resto del lavoro

17. Tipi di problemi

Ogni problema ha un tipo. I tipi di problemi nel settore delle costruzioni includono i ritardi nelle spedizioni, le norme di conformità, il rispetto dei tempi, i problemi di qualità dei materiali e altri tipi di problemi che possono sorgere prima e durante un progetto di costruzione.

18. Riunione di avvio

Il riunione di avvio è la prima riunione importante tra tutti i partecipanti a un progetto di costruzione. L'appaltatore generale si assicura che tutti comprendano le attività e gli obiettivi del proprio team e mette a punto il cronoprogramma per la costruzione, assegnando ogni team o specialista alla Sequenza in base all'ordine in cui si svolgerà la costruzione.

Utilizzo Modello di riunione di avvio del progetto di ClickUp per iniziare il vostro prossimo progetto con il piede giusto.

M-W: Programma della riunione al modello a cascata

19. Programma della riunione

A programma della riunione è un elenco di argomenti da trattare durante la riunione. Ogni volta che si tiene una riunione sul cantiere, si può usare un Programma per aiutare a mantenere la conversazione sul filo del rasoio e coprire tutti gli argomenti necessari. Tra questi, la gestione della Sequenza, i problemi noti e il coordinamento dei subappaltatori.

Utilizzare il Modello per le riunioni in ClickUp per creare il vostro programma di riunione ideale e far procedere il processo in modo coerente.

20. Verbale di riunione

Quando si tiene una riunione, il verbale della riunione possono essere redatti. Il verbale di una riunione è una registrazione di tutti gli argomenti trattati in una riunione e dell'ora approssimativa in cui tali elementi sono stati trattati. I verbali delle riunioni possono essere dettagliati o generici, ma il modo migliore per redigere i verbali è quello di utilizzare uno strumento software che aggiunga la data e l'ora e includa scorciatoie per prendere note rapide e chiare.

Semplificate il processo di presa di nota e migliorate l'acquisizione delle note delle riunioni con ClickUp Modello di verbale di riunione .

21. Attività cardine

Disegnare relazioni tra attività e attività cardine nella vista Gantt in ClickUp

A attività cardine è un evento importante nel progetto di costruzione. Di solito significa che una fase importante della costruzione è stata completata o che il progetto ha raggiunto un punto in cui il cliente può visitare il cantiere per vedere lo stato di avanzamento. L'intelaiatura completata, ad esempio, può essere considerata un'attività cardine del progetto.

22. Bilancio del progetto

Aggiungere o modificare il budget del cliente in ClickUp per monitorare il budget complessivo del progetto

Il bilancio del progetto è un elenco dettagliato, formalmente approvato, di tutti gli elementi costi prevedibili e spese per completare un progetto di costruzione.

23. Project Management

A project management nel settore delle costruzioni è incaricato di coordinare tutti gli elementi e le attività della costruzione e di tenere sotto controllo i vari team e specialisti. Si occupa di creare il programma del progetto, di identificare gli indicatori di prestazione chiave del progetto, di scegliere il metodo di consegna appropriato, di gestire i costi del progetto, di monitorare e comunicare le prestazioni del progetto e di assicurarsi che tutti i progetti siano realizzati in modo corretto progetto sono stati riuniti.

24. Piano del progetto

La potente vista Elenco di ClickUp consente di visualizzare facilmente il piano del progetto

Una costruzione piano del progetto creato dal project manager, definisce in dettaglio gli obiettivi e le finalità del progetto, le attività, le tappe, gli elementi da consegnare e le risorse. È importante creare un piano di progetto che delinei i metodi più efficienti ed economici per completare il progetto di costruzione in linea con tutti i requisiti e con la soddisfazione del cliente.

Un modo efficace per visualizzare il piano e renderlo facilmente accessibile al team o agli stakeholder è quello di creare un elenco di attività in una piattaforma di project management, come ClickUp, e di creare un elenco di attività per il progetto Stati personalizzati per definire chiaramente le fasi del progetto e aggiungere Campi personalizzati per visualizzare tutti i dettagli chiave del progetto in un'unica vista.

25. Project Management (PPM)

In edilizia, project management (PPM) è l'approccio strategico che consente alle imprese di costruzione di analizzare e ottimizzare i loro progetti performance, ROI, risorse e processi . Gli appaltatori analizzano il portfolio in ordine di ottimizzazione dei costi, delle risorse e delle tecnologie utilizzate per tutti i progetti all'interno del portfolio, consentendo miglioramenti ed efficienze di costo su più progetti anziché su uno alla volta.

26. Stakeholder del progetto Stakeholder del progetto in un progetto di costruzione sono tutti coloro che sono coinvolti e possono avere un impatto sull'esito del progetto. Tra questi vi sono il cliente, il proprietario dell'immobile, l'appaltatore generale, i subappaltatori, il team del progetto, i fornitori e persino le autorità governative come i comuni.

27. Sequenza del progetto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/timeline-view-1400x928.png sequenza visualizzata 3.0 /$$$img/

Personalizzate la Vista Team di ClickUp in base alle esigenze specifiche del vostro team

A sequenza del progetto da fare in sede di piano del progetto del ciclo di vita del progetto. Il documento delinea chiaramente il programma di costruzione, la durata del progetto e il tempo necessario per completare ogni fase del progetto di costruzione.

Per garantire che il team di progetto possa visualizzare e seguire correttamente il programma del progetto, i gestori del team dovrebbero investire in un programma di costruzione strumento di project management per l'edilizia che consente di creare una chiara visualizzazione della Sequenza. Utilizzare Il modello di Sequenza Gantt di ClickUp per monitorare il calendario del vostro prossimo progetto.

28. Elenco dei lavori

La punch list nell'edilizia è un documento che elenca tutto ciò che non è ancora stato completato o che non soddisfa le specifiche del cliente. L'elenco viene solitamente presentato alla fine di un progetto come parte della documentazione necessaria all'appaltatore per chiudere il progetto e ricevere il pagamento.

29. Garanzia di qualità Garanzia di qualità è un piano sistematico attuato per monitorare e garantire che il progetto sia completato secondo determinati standard di qualità. L'assicurazione della qualità viene eseguita regolarmente durante il progetto e al completamento di ogni fase.

30. Controllo qualità

Il controllo qualità è un processo di valutazione dei materiali e dei lavori completati per garantire che tutto sia conforme a uno standard di qualità stabilito. Il controllo della qualità viene applicato man mano che si completano le attività e i progetti per determinare se sono necessarie modifiche al processo di garanzia della qualità.

31. Piano di gestione della qualità

Un piano di gestione della qualità è una descrizione dettagliata degli standard di qualità delle parti interessate, del processo di garanzia della qualità e delle politiche di controllo della qualità che verranno utilizzate per completare un progetto. Il piano di gestione della qualità fa tipicamente parte del piano di project management totale.

32. Piano della qualità

Completata dal project manager, la pianificazione della qualità delinea gli standard qualitativi attesi che saranno rispettati durante un progetto di costruzione. Include la creazione di un piano di comunicazione sulla qualità, un processo di qualificazione degli appaltatori, una descrizione del piano di monitoraggio della garanzia della qualità, le procedure di controllo della qualità e l'identificazione delle procedure di non conformità.

33. Allocazione delle risorse

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse Allocazione delle risorse analizza il modo più efficiente di assegnare le risorse ai team e alle attività durante un progetto di costruzione. In questo modo si massimizzano le risorse per raggiungere al meglio gli obiettivi del progetto e della costruzione.

34. Disponibilità delle risorse

La disponibilità delle risorse si determina valutando quali risorse sono disponibili o raggiungibili in tempo per completare il progetto di costruzione.

35. Struttura di ripartizione delle risorse

La struttura di ripartizione delle risorse è un elenco completo di tutte le risorse che saranno necessarie per completare il processo di costruzione. Può includere le risorse a cui l'appaltatore ha accesso e gli elementi che dovranno essere ordinati.

36. Risorse Calendario

Trascinare facilmente le attività nella visualizzazione Calendario per modificare le date di scadenza, creare nuove attività o rimuoverle

Il calendario delle risorse di un progetto di costruzione indica quando le risorse saranno disponibili. Può includere, ad esempio, i programmi di consegna dei materiali che arriveranno quando il progetto è già in corso.

Per tenere sempre informati il team di progetto, il direttore dei lavori, il project manager e tutti gli altri stakeholder chiave, è possibile creare un calendario delle risorse digitale che mappi le attività e le attività importanti del progetto in modo facile da seguire Visualizzazione del calendario .

37. Livellamento delle risorse

Il processo di livellamento delle risorse si verifica quando gli appaltatori regolano il programma del progetto per mantenere l'utilizzo di determinate risorse al di sotto di un limite prefissato. Ad esempio, in questo modo si garantisce che i subappaltatori non facciano straordinari o che la capacità di un generatore non venga sfruttata eccessivamente.

38. Gestione del rischio Gestione del rischio è un processo di identificazione di tutti i rischi che potrebbero verificarsi in un progetto e di valutazione del loro potenziale di causare ritardi e altri problemi, e fornisce una panoramica su come evitare che i rischi abbiano un impatto sugli obiettivi del progetto. I rischi nel settore delle costruzioni sono di vario tipo, dai pericoli per la sicurezza ai ritardi dei fornitori.

39. Mitigazione del rischio

Utilizzate il Registro dei rischi di ClickUp per vedere quali attività o attività secondarie sono a rischio di ritardo o incompletezza

Per ogni rischio identificato viene elaborata una strategia di mitigazione del rischio che delinea un piano per ridurre, minimizzare o aggirare un rischio noto per evitare impatti negativi o che il rischio diventi reale.

Mantenete il vostro rischio del progetto organizzato, visibile e tracciabile creando un Elenco in ClickUp, aggiungendo campi personalizzati per indicare chiaramente ogni rischio e il suo impatto e creando tag personalizzati per aggiungere ulteriore contesto e categorizzare ogni rischio.

40. Monitoraggio e controllo dei rischi

Il monitoraggio e il controllo dei rischi è il processo di monitoraggio dei rischi noti, l'implementazione di piani di risposta, l'identificazione e la risposta ai nuovi rischi in arrivo per migliorare il processo di gestione dei rischi.

41. Titolare del rischio

Il titolare del rischio è responsabile del monitoraggio e della gestione di un particolare rischio. Può anche essere responsabile dell'analisi continua del rischio.

42. Tabella dei valori

È semplice aggiungere valori monetari alle attività di ClickUp nella vista Elenco, in modo che i budget dei progetti siano sempre rispettati

Un elenco di valori è un elenco di attività o elementi di lavoro con il loro valore corrispondente. Il totale dei valori deve rappresentare l'intero costo di un progetto di costruzione. Questi elenchi sono utilizzati dagli appaltatori per agevolare l'elaborazione delle richieste di retribuzione.

Per creare un elenco dettagliato dei valori, aggiungere i valori Campo personalizzato Money in ClickUp nella vista Elenco per visualizzare i budget dei prodotti per ogni attività o progetto.

43. Mischia Mischia è un framework di project management che si concentra sulla collaborazione continua e ciclica tra i membri del team durante l'intero ciclo di vita del progetto. Nel settore delle costruzioni, una mischia può rappresentare riunioni regolari per programmare e poi realizzare ogni fase del progetto di costruzione.

44. Specifiche

Le specifiche di costruzione, o capitolati, sono dettagli sui materiali utilizzati o sul lavoro necessario per completare ogni fase del progetto. Le specifiche di una coperta possono includere il peso che può sostenere o le dimensioni delle tavole utilizzate. Le specifiche di una tavola sono le dimensioni e la resistenza alla trazione.

45. Sprint

Impostare i punti dello sprint per le attività di ClickUp per gestire meglio i carichi di lavoro

Nel project management Agile, i progetti vengono suddivisi in brevi fasi ripetibili chiamate sprints che in genere consentono di completare i lavori da una settimana a un mese, quindi tutti i membri del team del progetto coinvolti in uno sprint lavorano rapidamente per rispettare la Sequenza. L'edilizia si svolge spesso in sprint, con team di appaltatori o subappaltatori che lavorano per completare ogni fase o giorno di lavoro in un numero prefissato di ore.

Semplificate e standardizzate i processi del vostro team creando un flusso di lavoro organizzato, ripetibile e coerente per gli sprint con Il modello Sprints di ClickUp .

46. Riunione standup

Una riunione di standup è una riunione breve e veloce in cui ogni membro del team di progetto fornisce un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e condivide tutti i dati di coordinamento necessari. Le riunioni standup si tengono spesso ogni giorno alla stessa ora.

47. Tempo e materiali (T&M)

Il metodo Time and Materials (T&M) è un metodo in cui l'appaltatore viene pagato rigorosamente per i costi effettivi, comprese le ore di lavoro svolte e i materiali acquistati.

Gestite i prezzi dei vostri servizi e dei vostri prodotti direttamente all'interno di ClickUp Modello di Elenco prezzi è utile per le aziende di prodotti e per i provider di servizi!

48. Modello a cascata

Il modello modello a cascata è una metodologia di project management a flusso discendente che gestisce una fase alla volta senza sovrapposizioni di fasi. Il metodo a cascata può essere utile nell'edilizia a causa della necessaria natura sequenziale dell'installazione.

Utilizzare il metodo Modello di gestione a cascata in ClickUp per aiutarvi a creare un processo standardizzato per la gestione dei progetti con il modello a cascata.

49. Lavoro in corso (WIP)

Qualsiasi progetto o attività avviata ma non ancora completata si chiama lavoro in corso (WIP). Le cause principali del lavoro in corso (WIP) sono l'avvio di troppe attività contemporaneamente e l'esecuzione di mini-waterfall all'interno di uno sprint.

50. Limite del lavoro in corso (WIP)

Alcuni progetti limitano il numero di attività che possono essere contemporaneamente in una determinata fase o la quantità di lavoro in corso (WIP). Questo limite è noto come limite del lavoro in corso (WIP). Il limite al lavoro in corso (WIP) può aiutare a identificare i colli di bottiglia e a mantenere i team concentrati.

I project manager possono sfruttare i vantaggi del Limite del lavoro in corso (WIP) ClickApp in ClickUp per proteggere la capacità del team del progetto, indicando visivamente se è al di sotto, vicino, al limite o al di sopra della capacità in Vista Bacheca di ClickUp .

Aggiungete limiti al lavoro in corso (WIP) in ClickUp per proteggere le capacità del vostro team

Riempite il vostro kit di strumenti con termini di gestione delle costruzioni

La gestione di un progetto di costruzione richiede un'intensa attività di pianificazione, coordinamento e comunicazione con il gestore del progetto, il team, i principali stakeholder e i client. È fondamentale sapere come utilizzare correttamente i termini di project management e di costruzione per assicurarsi di trasmettere le informazioni necessarie a soddisfare le aspettative e a rimanere nell'ambito del progetto.

