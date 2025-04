Come disegnare su Google Slides per migliorare le presentazioni

Quante volte ti è capitato di distrarti durante una presentazione e di renderti conto di aver perso i punti più importanti? È un'esperienza comune.

Con una soglia di attenzione media di soli 10-15 minuti, il tuo pubblico può facilmente perdere informazioni chiave con diapositive ricche di testo.

Ma non deve essere per forza così. Google Presentazioni offre strumenti di presentazione che consentono di disegnare liberamente sulle diapositive. Puoi evidenziare idee chiave, abbozzare disegni complessi per chiarire concetti o aggiungere annotazioni che assicurano al pubblico di non perdere i punti cruciali.

Leggi questo post sul blog per imparare a disegnare su Google Slides!

Google Presentazioni offre un intervallo di strumenti di disegno per rendere le tue presentazioni più coinvolgenti. Puoi aggiungere rapidamente annotazioni, creare immagini dettagliate o persino annotare le diapositive sul momento durante una sessione live.

Diamo un'occhiata più da vicino ai principali strumenti di disegno che puoi utilizzare in Google Slides per migliorare le tue presentazioni.

1. Scribble: disegno veloce e a mano libera

Lo strumento Scribble è perfetto per aggiungere rapidamente elementi a mano libera alle tue diapositive. È particolarmente utile quando devi apportare una modifica visiva veloce, attirare l'attenzione su aree specifiche o semplicemente aggiungere un tocco personale alla tua presentazione.

🌟 Perché è utile:

Velocità e flessibilità: disegna rapidamente qualcosa o evidenzia un punto senza dover passare a uno strumento di progettazione più complesso

Personalizzazione in tempo reale: regola il colore e lo spessore delle linee per adattare le immagini al design generale della diapositiva

Ideale per immagini semplici: aggiungi forme semplici, frecce o scarabocchi per attirare l'attenzione sui punti rilevanti

2. Disegni Google: creazione di immagini strutturate e dettagliate

Vuoi aggiungere alle tue diapositive elementi visivi che vadano oltre le semplici annotazioni? Disegni Google è uno strumento eccellente per creare grafici professionali e raffinati che si adattano perfettamente alle tue presentazioni. Da grafici personalizzati a diagrammi dettagliati del flusso di lavoro, puoi progettare elementi visivi che trasmettono idee complesse in modo chiaro ed efficace.

🌟 Perché è utile:

Precisione e controllo: ottieni il controllo completo su dimensioni, posizione e allineamento di ogni elemento

Ideale per disegni complessi: crea facilmente diagrammi di processo , diagrammi di flusso o persino icone personalizzate

Integrazione perfetta: inserisci elementi visivi nelle tue presentazioni Google Slides, assicurandoti che la grafica rimanga allineata al contenuto

Hai bisogno di annotare, evidenziare o disegnare direttamente sulle diapositive durante una presentazione dal vivo? Gli strumenti di terze parti, come l'estensione Annotate Chrome, semplificano l'interazione con le diapositive in tempo reale. Questi strumenti migliorano le presentazioni dinamiche aiutandoti a mantenere il pubblico coinvolto e concentrato sui punti chiave.

🌟 Perché è utile:

Portabilità delle annotazioni: salva i tuoi disegni per un uso successivo, utile quando hai bisogno di registrare la discussione

Feedback interattivo: aggiungi annotazioni alle diapositive per catturare visivamente i suggerimenti del pubblico direttamente sulla diapositiva durante una aggiungi annotazioni alle diapositive per catturare visivamente i suggerimenti del pubblico direttamente sulla diapositiva durante una sessione di brainstorming

Annotazioni in tempo reale: evidenzia le tendenze dei dati nei grafici o sottolinea le frasi chiave in tempo reale per aiutare il pubblico a rimanere concentrato

🧠 Lo sapevi? Oltre 800 milioni di persone utilizzano Google Presentazioni ogni mese! Con l'app mobile Google Presentazioni disponibile su Android e iOS, insieme alle versioni web e desktop, puoi creare e modificare presentazioni ovunque ti trovi.

Come disegnare su Google Slides?

Vuoi dare un tocco personale alla tua presentazione Google Slide? Che si tratti di uno schizzo veloce, di un'immagine raffinata o di un'annotazione dinamica, ecco tre modi divertenti e facili per dare sfogo alla tua creatività sulle diapositive!

Metodo 1: usa lo strumento Scribble

Lo strumento Scribble in Google Presentazioni ti consente di disegnare a mano libera e puoi iniziare a utilizzarlo in pochissimo tempo.

Passaggio 1: apri la tua diapositiva

Avvia la tua presentazione Google Slides

Seleziona la diapositiva su cui desideri disegnare

Passaggio 2: trova lo strumento Scribble

Clicca su Inserisci nel menu in alto

tramite Simple Slides

Passa con il mouse su Linea, quindi scegli Scribble dal menu a discesa

Passaggio 3: inizia a disegnare!

Il cursore si trasformerà in un segno più

Clicca, tieni premuto e trascina il mouse per disegnare su Google Slides

Rilascia il mouse quando hai terminato e il tuo disegno apparirà

Cambia il colore: fai clic sull'icona del colore della linea nella barra degli strumenti e scegli la tonalità preferita

Regola lo spessore: utilizza l'opzione "Spessore linea" per rendere le linee più spesse o più sottili

Prova stili diversi: aggiungi effetti tratteggiati o puntati per variare

💡 Suggerimenti per sfruttare al meglio Scribble: Tieni premuto Maiusc mentre disegni per creare linee rette per sottolineare il testo o separare sezioni

Se commetti un errore, utilizza il pulsante Annulla per non dover ricominciare il disegno

Metodo 2: Disegni Google

Per disegni più complessi e rifiniti, Disegni Google è lo strumento che fa per te. Ti offre la libertà di creare immagini dall'aspetto professionale con facilità!

Passaggio 1: apri Disegni Google

Nel tuo Google Drive, clicca su Nuovo > Altro. Seleziona Disegni Google

Passaggio 2: crea il tuo disegno

Disegna linee e usa gli strumenti di disegno di Google come forme, caselle di testo e colori per creare il tuo capolavoro

Passaggio 3: salva e inseriscila

Quando hai terminato, vai su File > Condividi. Fai clic su Pubblica sul Web per ottenere un link

In Google Presentazioni, clicca su Inserisci > Immagine, incolla il link e aggiungi i disegni alla tua diapositiva

💡 Suggerimenti per utilizzare Disegni Google: Fai doppio clic sul disegno inserito per modificarlo immediatamente ogni volta che hai bisogno di aggiornamenti

Usa la tavolozza dei colori per assicurarti che il tuo disegno si integri con il design generale della diapositiva

Metodo 3: estensione Annotate

Per aggiungere elementi interattivi e dinamici alla tua presentazione, prova l'estensione Annotate Chrome. Ti consente di disegnare, evidenziare e annotare le diapositive in modalità presentazione o durante le presentazioni dal vivo per coinvolgere il tuo pubblico.

Passaggio 1: installa Annotate

Scarica l'estensione dal Google Chrome Web Store

tramite Simple Slides

Passaggio 2: attiva le annotazioni

Apri la tua presentazione Google Slides

Fai clic sull'icona Annota in Chrome e seleziona Attiva annotazioni per attivare la barra degli strumenti

Passaggio 3: inizia a disegnare ed evidenziare

Usa lo strumento penna, l'evidenziatore o la casella di testo per disegnare o aggiungere annotazioni direttamente sulle diapositive

Personalizza i colori, regola lo spessore delle linee o cancella secondo necessità

Passaggio 4: salva il tuo lavoro

Salva le annotazioni su Annotate.net per rivederle in un secondo momento

📌 Bonus: Vuoi organizzare le tue idee in modo più chiaro? Prova a utilizzare i modelli di mappe mentali in Google Presentazioni! Le mappe mentali riflettono il modo in cui il nostro cervello collega naturalmente le idee, rendendo più facile vedere le relazioni tra i concetti. Puoi creare la tua mappa mentale con forme e linee in Google Presentazioni o trovare modelli gratuiti online per iniziare subito!

📖 Per saperne di più: Come disegnare in un documento Microsoft Word

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Limiti dell'utilizzo di Google Slides per disegnare

Google Slides è uno strumento straordinario per creare presentazioni. È intuitivo, collaborativo e funziona perfettamente con altre app Google. Ma quando si tratta di progettazione visiva e funzionalità di disegno, non è esattamente la soluzione ideale per tutti.

Le funzionalità/funzioni di progettazione limitate, la mancanza di personalizzazione e un'interfaccia piuttosto goffa rendono difficile realizzare presentazioni professionali e curate. Le opzioni di progettazione e le transizioni sembrano piuttosto basilari e il suo utilizzo come designer risulta particolarmente limitante.

Sebbene le funzioni di base siano corrette, alcuni utenti potrebbero trovarle limitate per esigenze più avanzate o dettagliate. Ecco alcune difficoltà comuni che potresti incontrare mentre disegni su Google Presentazioni:

❗La collaborazione in tempo reale non è sufficiente per disegnare

La collaborazione è uno dei punti di forza di Google Slides, ma disegnare è tutta un'altra storia. Se lavori con un team, non puoi disegnare sulla stessa diapositiva in tempo reale. Questo rende difficili attività come il brainstorming di diagrammi o la creazione di immagini insieme durante le sessioni live.

❗Mancano opzioni avanzate di progettazione visiva

Google Presentazioni non supporta l'aggiunta di immagini dettagliate come grafici a più livelli, disegni con sfumature o precisione in stile vettoriale. È ottimo per disegni semplici, ma l'aggiunta di disegni più complessi potrebbe richiedere il passaggio a uno strumento dedicato.

Vuoi evidenziare un punto o disegnare qualcosa durante una presentazione dal vivo? Purtroppo Slides non dispone di funzionalità/funzioni di annotazione integrate. Dovrai affidarti a strumenti di terze parti, il che aggiunge un passaggio in più.

❗Scomodo per lo stilo o l'input tattile

Disegnare con uno stilo o su un dispositivo touch può essere un po' complicato. Gli strumenti non sono ottimizzati per un input preciso, quindi creare immagini fluide o dettagliate potrebbe risultare frustrante.

Sebbene queste limitazioni non compromettano la qualità complessiva di Google Presentazioni, possono rendere più difficile disegnare o creare immagini dettagliate. Se queste funzionalità/funzioni sono importanti per te, potresti dover cercare altri strumenti per colmare le lacune.

Integrazione con ClickUp per annotazioni avanzate nelle presentazioni

Google Slides può sicuramente aiutarti a dare forma alle tue idee. Tuttavia, quando si tratta di collaborazione dinamica e di trasformare i concetti in azioni concrete, è un po' come disegnare con una mano legata dietro la schiena.

Fortunatamente, ClickUp interviene per salvare la situazione.

ClickUp è l'app per tutto il lavoro, che offre tutto il necessario per semplificare i processi e dare vita alle idee in modo fluido ed efficiente. Riunisce attività, collaborazione e organizzazione in un unico posto.

L'integrazione di ClickUp con Google Slides può davvero portare le tue presentazioni e il tuo lavoro di squadra a un livello superiore. È come avere il meglio di entrambi i mondi. Ecco come questa connessione può migliorare sia le tue presentazioni che i flussi di lavoro del tuo team.

1. Collabora in tempo reale con il tuo team

Ricordi com'era facile quando tutti si riunivano intorno a una lavagna online nella stessa stanza, contribuendo con idee e portando a termine il lavoro? Beh, le lavagne online di ClickUp sono praticamente l'equivalente digitale, ma molto più flessibili!

Visualizza le tue idee creative con le lavagne online ClickUp per renderle più interattive

Avvia la tua lavagna online ClickUp e invita il tuo team a collaborare, il tutto in un unico spazio organizzato. Puoi disegnare liberamente, aggiungere forme, note adesive e altro ancora, il tutto mantenendo tutto facile da seguire.

Una volta terminato il brainstorming, la pianificazione e l'organizzazione in ClickUp, è il momento di trasformare quelle idee in elementi concreti da fare.

Man mano che aggiungi note, forme o diagrammi alla tua lavagna online, puoi convertirli istantaneamente in attività. In questo modo, non appena il tuo team è pronto ad agire, non devi tornare indietro e creare manualmente le attività. Sono già lì, integrate nel tuo flusso di lavoro ClickUp.

Trasforma le tue idee in azioni in pochi secondi con le lavagne online ClickUp

E se ciò non bastasse, le lavagne online di ClickUp offrono incredibili opzioni di incorporamento. Puoi importare schede live da ClickUp Docs, attività e persino Google Slides per integrare tutto ciò di cui hai bisogno direttamente nella tua lavagna.

La funzionalità lavagna online? Ne siamo ossessionati. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o approfondire determinate iniziative.

La funzionalità lavagna online? Ne sono ossessionato. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per raccogliere idee o approfondire determinate iniziative.

Scopri come visualizzare le idee utilizzando le lavagne online ClickUp!👇

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per lavagne online per migliorare i tuoi flussi di lavoro

2. Integrazione con Google Slides senza sforzo

Trasferire attività e idee da ClickUp a Google Slides è altrettanto semplice. Con l'integrazione tra ClickUp e Google Slides, tutto ciò su cui hai lavorato in ClickUp, che si tratti di un'attività, una nota o un aggiornamento di progetto, può essere sincronizzato direttamente nella tua presentazione.

Visualizza in tempo reale le visualizzazioni sincronizzate dei file di Google Drive nella tua area di lavoro con le integrazioni ClickUp

Ora non dovrai più affannarti ad aggiornare manualmente le diapositive ogni volta che c'è una modifica. Ci pensiamo noi e le tue diapositive saranno sempre aggiornate automaticamente.

3. Crea la tua presentazione perfetta in ClickUp Docs

Sei pronto a portare la preparazione delle tue presentazioni a un livello superiore? Con tutte le tue attività, note e idee organizzate in modo ordinato in ClickUp, puoi aggiungere facilmente dettagli alla tua presentazione e renderla più efficace.

Invece di conservare immagini, grafici o altri contenuti sparsi in diverse app, trascina semplicemente tutto ciò che ti serve direttamente in ClickUp Docs.

Vuoi mostrare un diagramma del funnel di marketing? Inseriscilo nel documento. Hai bisogno di una tabella per confrontare le metriche delle prestazioni? Aggiungila. Puoi persino incorporare video di YouTube, PDF e progetti Figma direttamente nei tuoi documenti, creando presentazioni più ricche e dinamiche.

Incorpora contenuti nei documenti ClickUp semplicemente incollando un link

E ora il bello: una volta preparato il contenuto, è facile inserirlo direttamente nella presentazione di Google Slides.

Puoi condividere un documento ClickUp con il tuo team, che potrà accedervi, apportare modifiche, aggiungere idee e persino creare aggiornamenti visivi, il tutto in tempo reale.

Hai bisogno di aiuto per creare una presentazione? Puoi utilizzare ClickUp Brain per creare una bozza di presentazione.

Prova ClickUp Brain gratis Crea schemi di presentazione e approfondimenti con ClickUp Brain

4. Visualizza le idee per la presentazione

Non sai da dove iniziare o come organizzare le tue idee per la presentazione?

Le mappe mentali di ClickUp offrono uno spazio collaborativo per fare brainstorming e delineare la tua presentazione in modo creativo. Inizia con l'argomento principale, quindi espandi con argomenti secondari, attività o concetti per creare un flusso ben strutturato. Riorganizza o collega le idee man mano che perfezioni il tuo piano, assicurandoti una presentazione coerente, facile da seguire e visivamente mappata.

Espandi la tua mappa mentale con argomenti secondari e dettagli utilizzando le mappe mentali di ClickUp

💡 Suggerimento per utenti esperti: comunica rapidamente concetti o condividi feedback utilizzando i Clip di ClickUp. Queste brevi registrazioni dello schermo sono perfette per guidare i membri del team attraverso i layout delle diapositive o per spiegare suggerimenti di progettazione. Forniscono chiarezza senza la necessità di lunghi messaggi o riunioni extra, consentendo al team di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

5. Utilizza i modelli di lavagna online

Puoi iniziare con una tela bianca (se ti senti particolarmente creativo) o utilizzare uno dei modelli di lavagna online predefiniti. Fidati, i modelli sono davvero utili. Forniscono una struttura chiara a quello che altrimenti sarebbe uno spazio vuoto intimidatorio.

Scegli un modello di lavagna online ClickUp adatto dalla libreria per iniziare

Non importa se vuoi lavorare su un diagramma, uno schema o un grafico. Questi modelli sono pensati per casi d'uso specifici come lo sviluppo di prodotti, la pianificazione di progetti e il brainstorming. E non preoccuparti, puoi sempre personalizzarli in base alle tue esigenze.

Ottimizza la tua presentazione Rendila più efficace con ClickUp

Ecco fatto: ora sai come disegnare su Google Presentazioni! Disegnare su Google Presentazioni aggiunge un tocco creativo alle tue presentazioni, rendendole più coinvolgenti e visivamente accattivanti. Puoi disegnare a mano libera, creare forme o persino aggiungere disegni personalizzati che ti aiuteranno a dare risalto alle tue idee e catturare l'attenzione.

Puoi fare un ulteriore passaggio con ClickUp. Integra perfettamente le tue attività, i grafici e i diagrammi nelle tue presentazioni Google Slides per mantenere tutto organizzato e aggiornato. Pronto a potenziare le tue presentazioni? ClickUp semplifica tutto, dalla gestione delle attività alla collaborazione in tempo reale.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per rendere ogni diapositiva davvero importante!