Come utilizzare l'IA per le valutazioni delle prestazioni

L'idea di utilizzare l'IA per le valutazioni dei dipendenti potrebbe sembrare futuristica. Dopo tutto, rapporti come Future of Jobs del World Economic Forum hanno suscitato preoccupazioni, prevedendo che i cambiamenti delle tendenze globali nel settore tecnologico potrebbero sostituire 92 milioni di posti di lavoro.

Per mettere le cose in prospettiva, uno studio ha rilevato che un americano su cinque ha un lavoro con un'elevata esposizione alle tecnologie di IA. Ciò implica che parti significative del loro lavoro potrebbero già essere automatizzate.

Ma l'IA non ha preso il sopravvento: ha creato un team. Anziché sostituire i professionisti delle risorse umane, l'IA li potenzia automatizzando le attività di routine e offrendo informazioni basate sui dati che altrimenti richiederebbero settimane per essere scoperte.

Questo rende l'IA uno strumento utile e collaborativo per i casi d'uso delle risorse umane, come le valutazioni delle prestazioni.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi L'IA semplifica i sistemi di valutazione delle prestazioni automatizzando le attività ripetitive, consentendo ai manager di dedicare più tempo alle conversazioni significative

L'analisi dei dati in tempo reale aiuta a evidenziare le aree chiave da migliorare, offrendo un feedback personalizzato e attuabile

Con le valutazioni delle prestazioni basate sull'IA, il feedback diventa più oggettivo, garantendo coerenza e riducendo eventuali pregiudizi e errori umani durante le valutazioni

Gli strumenti di IA di ClickUp monitorano lo stato di avanzamento, generano report approfonditi e offrono riepiloghi/riassunti intelligenti che rendono le revisioni più precise ed efficienti

Quando aggiungi le funzionalità/funzioni basate sull'IA di ClickUp al tuo processo di revisione, ottieni informazioni basate sui dati che rendono la gestione delle prestazioni più fluida ed efficace

Comprendere l'IA per le valutazioni delle prestazioni

Il processo di valutazione delle prestazioni spesso fatica a suscitare entusiasmo sul posto di lavoro.

Uno studio Gallup ha rilevato che solo il 20% dei dipendenti si sente motivato dai metodi di valutazione del proprio manager. È chiaro che qualcosa deve cambiare.

Entra nel mondo delle revisioni IA. Questo processo offre un approccio innovativo semplificando la raccolta dei dati, automatizzando le attività ripetitive, fornendo informazioni oggettive e migliorando la qualità del feedback.

Ecco come gli strumenti di IA per le risorse umane possono supportare le valutazioni delle prestazioni:

Raccogli dati sulle prestazioni, analizza le tendenze ed evidenzia i risultati chiave o le aree di miglioramento

Monitora lo stato di avanzamento ed evidenzia i contributi misurabili

Implementa algoritmi per offrire modelli imparziali per valutazioni delle prestazioni più eque

Assistenza per feedback personalizzati o utilizzabili con approfondimenti basati sull'IA

Riduci i pregiudizi umani e garantisci valutazioni più coerenti

Sebbene l'IA sul posto di lavoro non sostituisca l'importanza del giudizio umano, rende le valutazioni più trasparenti, coerenti e significative. Il risultato? Dipendenti più coinvolti e discussioni di valutazione più produttive.

🧠 Curiosità: le valutazioni delle prestazioni per manager e professionisti non hanno preso piede fino alla metà degli anni '50! Sebbene le valutazioni dei dipendenti abbiano iniziato ad apparire dopo la prima guerra mondiale, ci sono voluti ancora alcuni decenni prima che la leadership entrasse nel ciclo di feedback.

Come utilizzare l'IA per le valutazioni delle prestazioni

L'IA trasforma il processo di valutazione delle prestazioni da un compito noioso a un'esperienza potente e basata su informazioni approfondite.

👀Lo sapevate che: il 49% delle organizzazioni utilizza già l'IA nelle risorse umane, considerandola un fattore chiave per la propria forza lavoro.

Esaminiamo alcuni casi d'uso per capire come l'IA può rendere le valutazioni più intelligenti e significative per manager e dipendenti.

Valuta con precisione il raggiungimento degli obiettivi

L'IA elimina le congetture dal monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi estraendo dati in tempo reale da sistemi come Salesforce o Zendesk. Monitora continuamente le metriche chiave e invia avvisi quando:

Le attività cardine vengono portate a termine

Lo stato di avanzamento è in ritardo rispetto al programma

Gli obiettivi devono essere aggiornati o richiedono attenzione

Con l'IA, il feedback diventa basato sui dati e specifico, fondato sulle prestazioni effettive e non solo sulla memoria o su supposizioni. Fornisce ai manager informazioni utili per promuovere il miglioramento, aiutando al contempo i dipendenti a mappare gli obiettivi e a elaborare piani dettagliati per l'anno a venire.

Un utente di Reddit spiega come sta già utilizzando l'IA per compilare le valutazioni annuali:

Ho appena completato i miei input per la revisione annuale. Ho utilizzato l'IA per migliorare le mie risposte e ho consegnato la mia revisione migliore e più completa fino ad oggi. Ho sempre difficoltà a compilare questi moduli, ma questa volta è stato molto più facile! 🙌

Ho appena completato i miei input per la revisione annuale. Ho utilizzato l'IA per migliorare le mie risposte e ho consegnato la mia revisione migliore e più completa fino ad oggi. Ho sempre difficoltà a compilare questi moduli, ma questa volta è stato molto più facile! 🙌

Chi avrebbe mai detto che le valutazioni delle prestazioni potessero essere piacevoli?

Crea più cicli di feedback

La ricerca di Gallup dimostra che i dipendenti che ricevono controlli trimestrali sullo stato di avanzamento del proprio lavoro sono il 90% più propensi a sentirsi coinvolti e 2,1 volte più propensi a ritenere che il processo di valutazione sia equo e trasparente.

Sebbene questi controlli regolari aumentino significativamente il coinvolgimento e l'equità, molti manager trovano difficile trovare il tempo per condurre revisioni approfondite ogni trimestre.

È qui che l'IA trasforma il feedback sulle prestazioni in un processo continuo anziché in una formalità annuale. Come? Impostando le automazioni. Ecco tutto ciò che puoi automatizzare:

Invio di aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento

Evidenzia i risultati in tempo reale

Suggerire momenti di coaching

Monitoraggio dei miglioramenti nel tempo

L'automazione dei processi per generare sollecitazioni tempestive aiuta i team a rimanere in carreggiata e ad apportare regolari adeguamenti, cosa che potrebbe risultare difficile con le revisioni annuali.

Migliora la precisione del feedback

Immagina di dover fornire un feedback a un membro del team, fissando una marea di note e dati, cercando di ricordare tutto ciò che ha fatto bene (e non così bene) negli ultimi mesi. È davvero tanto!

L'IA può fare il lavoro pesante al posto tuo. Elimina ogni possibilità di parzialità analizzando i dati sulle prestazioni in modo obiettivo. Invece di affidarsi solo al giudizio di un manager, gli strumenti di IA:

Confronta le prestazioni tra ruoli e team

Identifica i pregiudizi linguistici e di valutazione

Evidenzia le aree di sviluppo in base alle lacune nelle competenze tecniche e trasversali

Genera report di feedback equilibrati

Non è ovvio? Un feedback basato su dati concreti e privo di pregiudizi umani è più accettabile per i dipendenti e più suscettibile di ispirare azioni concrete.

Leggi anche: Esempi di feedback dei dipendenti per ottenere risultati positivi

Automatizza le attività amministrative

Siamo realistici. Le attività amministrative sono un male necessario sul posto di lavoro. Dalla pianificazione delle riunioni alla compilazione di moduli infiniti, spesso possono sembrare una perdita di tempo. Ma se queste attività potessero essere gestite automaticamente, liberando il tuo tempo per concentrarti su ciò che conta davvero?

Con l'IA, è possibile.

Guarda questa breve guida video sull'impostazione di automazioni IA senza codice!

Si occupa delle noiose attività amministrative legate alle valutazioni delle prestazioni di più dipendenti, consentendo ai manager di concentrarsi su interazioni significative con il proprio team. L'IA può automatizzare:

Estrazione dei dati sulle prestazioni lavorative da vari sistemi

Individuare modelli e tendenze in tempo reale

Generazione di report dettagliati sulle prestazioni

Pianificazione dei check-in e invio di promemoria

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi durante tutto l'anno

Con l'IA che si occupa dei dettagli, puoi dedicare il tuo tempo al quadro generale: promuovere la crescita, impostare nuovi obiettivi o celebrare gli esiti positivi. Non si tratta solo di lavorare in modo più intelligente, ma di recuperare tempo e rendere ogni interazione significativa.

Bilanciare l'IA con l'intuito umano

L'IA fornisce informazioni preziose, ma dà il meglio di sé quando è abbinata al giudizio umano. Ad esempio, l'IA segnala le prestazioni di un dipendente. Brad non ha raggiunto i suoi traguardi commerciali per due trimestri consecutivi. Questi sono fatti concreti e inconfutabili.

Ma Gene, il responsabile delle risorse umane, si rende conto che Brad sta affrontando dei problemi personali che hanno portato al calo dei suoi numeri. Grazie alle informazioni fornite dall'IA e al tocco umano, la valutazione di Brad può essere gestita di conseguenza e il suo carico di lavoro può essere gestito meglio.

I manager possono esaminare i report generati dall'IA, aggiungere contesto e modificare i consigli secondo necessità.

Questa combinazione di tecnologia ed elementi umani garantisce che il feedback sia preciso e comprensibile. Anziché affidarsi esclusivamente ai dati, i manager li rendono vivi con conversazioni che ispirano crescita e chiarezza.

Leggi anche: Suggerimenti per la valutazione delle prestazioni per i manager

Migliora la comunicazione e la formazione

L'IA può anche svolgere un ruolo cruciale nel trasformare il feedback in una crescita mirata. Dopo aver identificato le lacune nelle prestazioni durante le valutazioni, l'IA può aiutarti a coltivare il tuo talento abbattendo i silos e migliorando la comunicazione.

È possibile utilizzare l'IA per:

Redigi automaticamente messaggi per comunicare le aree che necessitano di miglioramenti

Personalizza il feedback in base ai dati sulle prestazioni individuali

Consiglia programmi di formazione pertinenti utilizzando strumenti di gestione delle prestazioni

Progetta piani di sviluppo personalizzati su misura per le esigenze dei dipendenti

Automatizzando questi passaggi, l'IA garantisce che il feedback diventi un trampolino di lancio per la crescita, offrendo percorsi di sviluppo personalizzati che consentono ai dipendenti di eccellere e raggiungere il loro pieno potenziale.

Utilizzo del software IA per le valutazioni delle prestazioni

Le valutazioni delle prestazioni spesso hanno una cattiva reputazione. Sia i dipendenti che i manager le considerano un rituale temuto che richiede fogli di calcolo infiniti e preparativi manuali.

E se esistesse un luogo centralizzato in cui le valutazioni delle prestazioni fossero un documento vivo su cui lavorare tutto l'anno, con automazioni integrate?

Con ClickUp, è possibile! L'app per tutto il lavoro si distingue anche come software per la valutazione delle prestazioni, aiutandoti a organizzare meglio i dati e a concentrarti su feedback costruttivi che promuovono la crescita.

Con ClickUp Brain, il suo assistente basato sull'IA, le informazioni basate sui dati e i riepiloghi/riassunti sono più veloci, intelligenti e semplici che mai, oltre a far risparmiare tempo!

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato.

Ecco come ClickUp Brain ti aiuta a portare le valutazioni a un livello superiore:

Chiedi e ti sarà dato: utilizza AI Knowledge Manager per ottenere immediatamente risposte contestualizzate dai tuoi progetti, attività e documenti. Non dovrai più cercare informazioni: basta porre una domanda in un inglese semplice e il sistema ti fornirà la risposta

Accedi a ClickUp Brain per recuperare rapidamente risposte contestualizzate dalla tua area di lavoro!

Riepiloghi intelligenti a portata di mano: semplifica le valutazioni delle prestazioni riepilogando/riassumendo le attività, monitorando le date di scadenza, rivedendo i commenti e ottenendo informazioni chiave, il tutto in un unico posto

Riepiloga/riassumi l'attività delle attività e ottieni risposte su titolari, scadenze, commenti e altro ancora in pochi clic con ClickUp Brain

Semplifica gli aggiornamenti con le automazioni: AI Project Manager automatizza gli aggiornamenti e la reportistica generando report sullo stato di avanzamento, standup e aggiornamenti del team senza lavoro manuale

In questo modo, puoi delegare il lavoro amministrativo a ClickUp Brain senza alcuna difficoltà. Utilizza un'IA incentrata sull'uomo per supportare la gestione dei progetti e la creazione di contenuti, rendendo il flusso di lavoro più intelligente e intuitivo. Usalo per creare:

Riepiloghi/riassunti dei progetti: genera rapidamente aggiornamenti sullo stato e sui passaggi successivi

Standup personali: scopri il tuo elenco di cose da fare a colpo d'occhio e condividilo con pochi clic

Aggiornamenti del team: ottieni un quadro chiaro dello stato di avanzamento del tuo team verso gli obiettivi chiave

Scrivi valutazioni delle prestazioni equilibrate e dettagliate con ClickUp Brain

E non si tratta solo di valutazioni delle prestazioni: i responsabili delle risorse umane hanno già adottato strumenti come l'IA di ClickUp per trasformare altri processi. Il 38% dei responsabili delle risorse umane ha esplorato o implementato soluzioni di IA per aumentare l'efficienza.

ClickUp può rendere più efficienti i flussi di lavoro delle risorse umane con modelli di valutazione delle prestazioni integrati!

💡Suggerimento per esperti: richiedi un riepilogo/riassunto dei traguardi completati o delle scadenze non rispettate per qualsiasi dipendente con AI Knowledge Manager. Quindi, utilizza ClickUp Brain per creare feedback basati sui dati che riflettono i risultati effettivi delle prestazioni

ClickUp non è solo un sistema di gestione delle attività, ma anche un sistema di comunicazione, di definizione degli obiettivi e di monitoraggio. È uno strumento per organizzare le risorse umane e il loro tempo. È lo strumento migliore per la tua produttività.

ClickUp non è solo un sistema di gestione delle attività, ma anche un sistema di comunicazione, di impostazione degli obiettivi e di monitoraggio. È uno strumento per organizzare le risorse umane e il loro tempo. È lo strumento migliore per la tua produttività.

Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Dal monitoraggio dei risultati al raccoglimento delle autovalutazioni o alla documentazione del feedback dei colleghi, il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp aiuta a organizzare tutto.

Progettato per acquisire elementi di revisione critici, consente ai team di valutare, allineare e pianificare la crescita futura senza sforzo.

Scarica questo modello Valuta, documenta e pianifica ovunque ti trovi con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Questo modello di valutazione delle prestazioni include sezioni essenziali quali:

Autovalutazione: incoraggia i dipendenti a riflettere sui propri contributi e sulla propria crescita

Valutazione tra pari: raccogli feedback approfonditi dai membri del team per una valutazione completa

Risultati raggiunti: evidenzia i risultati chiave e i contributi durante il periodo di valutazione

Comprensione del lavoro: valuta se i dipendenti comprendono appieno le proprie responsabilità e le svolgono correttamente

Competenze professionali: misura la capacità dei dipendenti di svolgere le attività in modo efficace

Crescita: monitora lo stato delle competenze e dello sviluppo professionale

Prestazioni: valuta l'accuratezza, la completezza e la tempestività del lavoro

Questo modello è ideale per i team e i manager delle risorse umane che necessitano di un processo HR strutturato ma personalizzabile per condurre le valutazioni annuali delle prestazioni senza problemi amministrativi.

💡 Suggerimento: organizza riunioni di calibrazione delle prestazioni per condividere in anticipo con i tuoi dipendenti suggerimenti sulla valutazione delle prestazioni. Questo li aiuterà a comprendere il processo, allineare i loro obiettivi e sentirsi più sicuri durante la revisione, portando a sessioni di feedback più produttive e significative.

Il modello di valutazione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Tenere traccia delle prestazioni dei dipendenti ogni trimestre può essere un fattore determinante per la crescita continua e l'allineamento.

Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp offre un approccio strutturato per valutare i risultati, impostare obiettivi e fornire feedback significativi, il tutto promuovendo una comunicazione trasparente tra dipendenti e manager.

Scarica questo modello Acquisisci informazioni dettagliate sulle prestazioni e promuovi la crescita con il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Questo modello di revisione trimestrale include sezioni chiave per:

Dati dei dipendenti: registra informazioni essenziali come nome, posizione e reparto per una rapida consultazione

Panoramica delle prestazioni: riepiloga/riassume l'etica del lavoro, riepiloga/riassume l'etica del lavoro, la valutazione dei talenti , il lavoro di squadra, la condivisione delle conoscenze e la gestione del tempo

Raggiungimento degli obiettivi: valuta lo stato di avanzamento dei KPI, identifica gli esiti positivi e definisci le strategie per i trimestri successivi

Miglioramento dei processi: documenta in che modo il dipendente ha ottimizzato i flussi di lavoro o affrontato le sfide durante il periodo

Etica del lavoro: evidenzia la dedizione del dipendente ai valori aziendali, le capacità decisionali e la mentalità orientata alla titolarità

Sezione di riconoscimento: crea uno spazio per le firme, i commenti e le osservazioni dei membri del team e dei revisori

Questo modello è ideale per i responsabili delle risorse umane e i manager che cercano un quadro coerente per esaminare le prestazioni del team su base trimestrale, individuare le aree di miglioramento e riconoscere i contributi

Vuoi creare valutazioni delle prestazioni basate sull'IA? Scegli ClickUp!

Le valutazioni delle prestazioni sono essenziali per la crescita dei dipendenti, ma non devono necessariamente essere lunghe, conflittuali e noiose. Il punto fondamentale è che l'IA può eliminare i pregiudizi e la complessità dalle valutazioni delle prestazioni.

ClickUp Brain può essere il tuo fidato partner IA in questo processo, automatizzando le attività ripetitive e offrendo approfondimenti in tempo reale. La piattaforma migliora la qualità del feedback e rende il monitoraggio della crescita dei dipendenti più gestibile che mai.

Con ClickUp ottieni:

Priorità delle attività basata sull'IA per rimanere in linea con gli obiettivi

Dashboard personalizzabili per visualizzare le prestazioni a colpo d'occhio

Sistemi di feedback migliorati che mantengono i dipendenti soddisfatti e coinvolti

Richard Branson una volta ha detto: "Come si sentono i tuoi dipendenti è come si sentiranno i tuoi clienti. " Con ClickUp, puoi ottenere un team felice e coinvolto che si traduce in risultati migliori in generale.

Sei pronto a scrivere valutazioni delle prestazioni che migliorano la tua credibilità come manager? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!