Come creare un diagramma di Gantt in Google Docs (con modelli!)

Costruite un'area di lavoro grafico Gantt di base in Documenti Google con questo tutorial facile da seguire. Tratteremo tutti i passaggi della creazione di un grafico Gantt e aggiungeremo nuove competenze al vostro bagaglio di conoscenze Project management di Google conoscenza.👩‍💻

Alla fine di questo articolo, imparerete:

Come inserire un Gantt Chart da un foglio di calcolo Google esistente

Come creare un diagramma di Gantt con un grafico a barre impilate

Un modo migliore per creare un grafico Gantt (suggerimento: non è in Google Documenti!)

Come creare un grafico di base su Google Documenti

Se dovete creare un grafico Gantt da zero in Google Documenti, passate alla versione 2 del tutorial.

📄 Metodo 1: inserimento da un grafico Gantt esistente di Fogli Google

Aprite un nuovo documento da Google Drive Fare clic su Insert > Chart > From Sheets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image14.png

/%img/

Creato in Google Documenti

Scegliete il vostro foglio di calcolo >cliccate su Seleziona per applicarlo Selezionate di nuovo l'immagine e, nell'angolo in basso a sinistra, fate clic sull'icona a forma di ellisse > Tutte le opzioni immagine dal menu a discesa

Bonus: Imparare_ **Come creare una sequenza temporale del progetto in Google Docs !

Determinare rapidamente il tempo necessario per completare un'attività passando il mouse sulle barre di stato Visualizzare il file percorso critico (catena di attività cruciali per il completamento di un progetto) Gestire le attività di un progetto in singoli o in gruppi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image18.gif clickUp percorso critico e margini di flessibilità /$$$img/

Attivare/disattivare le funzioni di Percorso critico e le funzionalità di Slack Time sono attivate o disattivate per una maggiore personalizzazione

Con l'editor drag-and-drop, è possibile apportare modifiche al grafico Gantt in pochi secondi, senza dover ricominciare da zero:

Regolate le date di inizio e di scadenza senza creare una seconda tabella

Aggiungere attività in qualsiasi momento per adattarle all'ambito del piano di progetto

Aprire un'attività per ottenere la descrizione, gli assegnatari, i dati del progetto e altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image5.gif clickUp vista Gantt barra laterale /$$$img/

Regolare le colonne alla dimensione desiderata trascinando la larghezza nella barra laterale della vista Gantt

Cosa c'è dopo?

Quando i grafici Gantt di base in Documenti non sono sufficienti, create il vostro grafico di Gantt professionale in ClickUp e condividilo gratis con chiunque! 🤩