Guida alla gestione dei progetti Ora (Caratteristiche, pro, limiti)

Cominciamo col chiarire che Ora non è una famosa etichetta di moda creata dalla pop star Rita Ora. 🎤

Da fare, però, è aiutare Rita Ora a gestire la sua azienda di vendita al dettaglio. 🛍

da fare?

Ora è un'app per il project management che offre a singoli e team quasi tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire la propria azienda.

ma quanto efficace è la gestione dei progetti di Ora?

Non preoccupatevi, abbiamo la risposta!

In questa recensione di Ora, daremo un'occhiata a come Ora vi aiuta nel project management, ai suoi vantaggi e ai suoi limiti. Evidenzieremo inoltre i migliore software alternativo che potete utilizzare.

Andiamo avanti!

Che cos'è Ora?

Ora è un programma di produttività e di e gestione delle attività che aiuta individui e team a gestire attività e progetti quotidiani.

Che si tratti di un'azienda o di un team remoto è possibile utilizzare le funzionalità/funzione di Ora per la gestione delle attività, come ad esempio:

Videoconferenza integrata per riunioni a distanza

Campi personalizzati che consentono di personalizzare i diversi progetti

Teams per tenere informati tutti i membri del team

Delega delle attività per assicurarsi che nessuna di esse sfugga al controllo

Relazioni tra attività per aiutarvi a identificare i blocchi di attività

Per cosa viene utilizzato principalmente Ora?

L'app può essere utilizzata da freelance, team di marketing, startup e altro ancora.

Tuttavia, la maggior parte dei team utilizza Ora per:

Gestione di base delle attività

Collaborazione visiva del team

Aumentare la produttività dei dipendenti e delle personeAgile project management .

ClickUp consente inoltre di importare con estrema facilità i dati dalle vostre precedenti software gratuito per il project management , tra cui Trello, Wrike , Jira e altro ancora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image8-8.png Importazione di dati da piattaforme precedenti in ClickUp!

/%img/

Importa facilmente il tuo lavoro da piattaforme precedenti strumenti di project management direttamente in ClickUp!

Ecco altri modi in cui ClickUp può aiutarvi a gestire i vostri progetti:

È ora di non limitarsi a uno strumento Ora-ight

ora è uno strumento efficace per la gestione dei progetti?

Sebbene Ora offra alcune ottime funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività, l'app è in ritardo rispetto ad altre app intuitive per il project management con funzionalità avanzate come la gestione della knowledge base, gli assegnatari multipli, il monitoraggio degli obiettivi e altro ancora.

E perché accontentarsi di un'app che gioca costantemente a rimpiattino quando ci si può accontentare del vero affare con **ClickUp?

Da funzionalità/funzione come 50+ Automazioni potente app mobili e Notifiche personalizzate a un file potente piano gratuito che consente di avere unlimitato numero di utenti, ClickUp è il software di gestione delle attività per eccellenza. Iniziate a usare ClickUp gratis per sperimentare uno strumento di project management sempre all'avanguardia.