i 10 migliori planner digitali minimalisti per il 2025

Stai cercando di organizzare la tua vita con una bacchetta magica come quella di Harry Potter, solo per renderti conto che è una bacchetta di legno?

Benvenuto nel mondo di chi cerca di mettere ordine nella propria vita, un mix caotico di post-it, agende cartacee riempite a metà e liste mentali di cose da fare che sembrano non finire mai

Uno studio ha rivelato che i titolari di piccole imprese perdono ogni giorno un'ora e trentasei minuti in attività improduttive. Una delle ragioni è la paralisi nella pianificazione.

La soluzione è relativamente semplice: un planner digitale minimalista. È facile da usare e ti consente di gestire tutte le tue esigenze di pianificazione da più dispositivi.

Ma non tutti i planner sono adatti a te. Abbiamo elencato i migliori modelli di planner digitali per aiutarti a trovare quello perfetto per te!

Cosa cercare in un'agenda digitale?

Quando cerchi i migliori planner digitali, tieni a mente queste funzionalità/funzioni per assicurarti che si adattino al tuo stile di vita e ai tuoi obiettivi di produttività:

Interfaccia intuitiva: scegli un planner digitale con un design pulito e minimalista e un'interfaccia intuitiva per navigare facilmente tra attività ed eventi.

Opzioni di personalizzazione: cerca planner che ti consentano di personalizzare più layout, aggiungere adesivi digitali e integrare pagine aggiuntive su misura per le tue esigenze. L'opzione di download immediato è un vantaggio in più

Funzionalità/funzioni chiave: Assicurati un Assicurati un buon calendario online , un tracker delle abitudini, elenchi di cose da fare e pagine settimanali e giornaliere. Punti bonus per modelli extra come stacker delle abitudini e pagine mensili

Compatibilità dei dispositivi: cerca cerca un'app di pianificazione digitale accessibile da diversi dispositivi come desktop, smartphone e tablet

Valore per il denaro: prova alcuni campioni e modelli gratuiti prima di investire in un planner. Prova la piattaforma e poi valuta i convenienti livelli di prezzo

I 10 migliori planner digitali minimalisti

Ora che sai cosa cercare, troviamo uno strumento di pianificazione digitale adatto alle tue esigenze.

1. ClickUp (la migliore app di pianificazione digitale basata sull'IA)

Migliora la produttività e la collaborazione personale e del tuo team con ClickUp

Se stai cercando una soluzione semplice per le tue attività complesse, ClickUp è l'opzione perfetta. È l'app che fa tutto per il lavoro, con uno strumento di gestione delle attività incredibilmente intuitivo che ti aiuta a ottimizzare ogni aspetto della tua pianificazione digitale.

ClickUp offre un numero illimitato di utenti, attività, modelli e funzionalità che rendono la definizione degli obiettivi efficace, produttiva e, osiamo dire, divertente!

Pianifica la tua giornata con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Scarica questo modello Tieni sotto controllo il tuo programma con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Per chi preferisce un approccio strutturato alla pianificazione quotidiana, il modello di pianificatore giornaliero ClickUp è la soluzione perfetta. Fornisce un quadro chiaro per organizzare le cose da fare, gli appuntamenti e le priorità, assicurando che nulla sfugga. Con questo modello puoi:

Mappa le attività con blocchi di tempo

Dai priorità al lavoro più importante

Tieni traccia dello stato di avanzamento e delle scadenze in un'unica schermata

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero riscontrare una breve curva di apprendimento quando utilizzano gli strumenti per la prima volta

Alcune funzionalità/funzioni non sono ancora disponibili su dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Gratis per sempre

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

💡Suggerimento: Puoi trasformare le tue attività quotidiane in mini-attività cardine con la funzionalità Obiettivi di ClickUp. Ti aiuta a tenere gli occhi puntati sul premio mentre spunti quelle piccole vittorie.

2. Notion (Il miglior pianificatore per la gestione delle attività)

via Notion

Notion combina strumenti per prendere appunti, gestire attività e collaborare in un'unica area di lavoro flessibile.

Notion offre infinite possibilità di personalizzazione se desideri pianificare la tua settimana, monitorare i progetti o raccogliere idee.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea, organizza e monitora le attività per lavorare insieme in tempo reale o secondo i tuoi programmi

Personalizza ogni pagina in base alle tue esigenze, dai semplici documenti ai database complessi

Lavora con strumenti che probabilmente già utilizzi, come Slack e Google Calendar , per comunicare e coordinarti più facilmente su diverse piattaforme

Limiti di Notion

Documentare in Notion è diverso dall'utilizzo di strumenti come Documenti Google e potrebbe richiedere una formattazione manuale per soddisfare le tue esigenze specifiche

Al momento non sono disponibili funzionalità/funzioni integrate di monitoraggio del tempo o promemoria

Se gestisci grandi quantità di dati, non puoi fare a meno di visualizzarli con grafici, tabelle o dashboard

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Business : 18 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo IA opzionale: 8 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

3. GoodNotes Digital Planner (il miglior strumento per prendere appunti a mano libera)

via GoodNotes

Gli studi dimostrano che disegnare a mano stimola maggiormente l'attività cerebrale e coinvolge aree più ampie del cervello rispetto alla digitazione. E se potessi farlo con il tuo planner digitale?

GoodNotes offre il fascino di un buon vecchio planner cartaceo con la comodità di un'esperienza di presa appunti digitale. È perfetto se vuoi rimanere fedele ai tuoi metodi tradizionali ma desideri ridurre il disordine (e risparmiare carta!).

Le migliori funzionalità/funzioni di GoodNotes

Scrivi a mano libera direttamente sul dispositivo. Lo strumento riconosce la tua scrittura e la traduce in note

Aggiungi annotazioni PDF direttamente sui documenti

Tieni tutte le tue note organizzate in uno scaffale digitale ordinato

Limiti di GoodNotes

Le versioni Android e Windows del software devono ancora recuperare terreno in termini di funzionalità/funzioni

A differenza di altre opzioni per prendere appunti, GoodNotes non dispone di trascrizioni audio

La funzionalità/funzione di riconoscimento della scrittura manuale è limitata al testo leggibile

Prezzi di GoodNotes

Gratis (limitato a tre taccuini)

Android e Windows Annuale: 6,99 $/anno

Tutte le piattaforme, abbonamento annuale : 9,99 $/anno

Pagamento unico Apple: 29,99 $

GoodNotes for Business : 50 $ al mese per dispositivo, fatturato annualmente

GoodNotes for Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoodNotes

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

4. Strutturato (il miglior planner giornaliero all-in-one)

via Structured

Se stai cercando un planner minimalista per organizzare la tua routine quotidiana, non c'è niente di più semplice di questo.

Structured è ideale per la gestione di attività leggere ed è supportato da alcune funzionalità/funzioni IA. Il suo modulo più semplice è quello di un calendario. Questa interfaccia in stile sequenza con indicatori temporali e barre di stato ti consente di tenere traccia di tutta la tua giornata.

L'app cerca anche di essere inclusiva, con funzionalità/funzioni che consentono di lavorare anche agli utenti meno esperti di tecnologia.

Le migliori funzionalità/funzioni strutturate

Combina elenchi di cose da fare, eventi del calendario e monitoraggio delle abitudini in un unico planner giornaliero completo

Blocca le tue attività e migliora la concentrazione con sessioni di lavoro organizzate e un timer per la concentrazione

Trova assistenza in oltre 30 lingue disponibili per un'esperienza più personalizzata

Limiti strutturati

Structured non offre funzionalità/funzioni avanzate di gestione delle attività come una visualizzazione calendarizzata a lungo termine, ma

Attualmente, si concentra solo sulle piattaforme mobili, con l'app web che offre funzionalità/funzioni minime

Prezzi strutturati

Free

Mensile : 4,99 $ al mese

Annuale : 14,99 $/anno

A vita: 49,99 $

Valutazioni e recensioni strutturate

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

Leggi anche: Come migliorare la concentrazione: 15 modi per migliorare la concentrazione gratis

5. Todoist (Il miglior pianificatore per la produttività)

tramite Todoist

Questo ti colpirà se devi destreggiarti tra impegni frenetici e liste infinite di cose da fare. Todoist è perfetto per singoli, liberi professionisti e team che pianificano progetti o desiderano regolare il proprio flusso di lavoro quotidiano.

Uno dei nomi più popolari in questo elenco, Todoist offre diverse viste basate su calendario e supporto multipiattaforma per aiutarti a rimanere sempre produttivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Suddividi le attività complesse in sottoattività più piccole e facili da gestire, rendendo gestibili anche i progetti più significativi

Organizza e monitora le tue attività quotidiane con pagine dedicate che ti aiutano a gestire il tempo e a concentrarti su attività specifiche.

Scrivi in modo naturale e Todoist fa il resto. Ad esempio, scrivi "Completare 10.000 passi ogni giorno" e lo strumento creerà immediatamente un'attività ricorrente giornaliera

Limiti di Todoist

Funzionalità/funzioni avanzate come commenti alle attività e allegati richiedono un piano a pagamento

Mancano strumenti avanzati di project management per progetti complessi

Prezzi di Todoist

Free Forever

Pro : 5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

👀 Lo sapevi? Concentrarsi prima sulle attività importanti, piuttosto che su quelle più urgenti, aumenta la produttività complessiva e riduce la procrastinazione. Stabilisci le tue priorità!

6. Sunsama (Il miglior planner giornaliero)

via Sunsama

Sunsama è un'agenda giornaliera progettata per aiutarti a rimanere in carreggiata e avere il controllo della tua giornata. Combina la gestione delle attività, l'integrazione del calendario e l'organizzazione della vita lavorativa e privata in un unico posto.

La sua interfaccia intuitiva ti consente di dare priorità alle attività e riflettere sui tuoi progressi. È più di una semplice pianificazione: si tratta di creare una routine mirata e produttiva in linea con gli obiettivi quotidiani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Trascina e rilascia le attività da vari altri strumenti come ClickUp e Asana. Ottieni una panoramica completa e una visualizzazione giornaliera unificata

Pianifica le tue attività con i calendari Google, Outlook e iCloud integrati nell'agenda

Assegna e monitora il tempo che desideri dedicare a un'attività con la funzionalità timeboxing

Rifletti sui tuoi obiettivi settimanali e sullo stato di avanzamento dei tuoi progressi con le tue prestazioni riepilogate/riassunte in un unico posto

Limiti di Sunsama

Non ci sono piani gratuiti. Lo strumento attualmente offre solo una versione di prova di 14 giorni.

Non è lo strumento migliore per la gestione avanzata delle attività e la collaborazione in team a causa delle sue funzionalità/funzioni limitate

L'app mobile non è efficiente come l'app desktop

Prezzi Sunsama

Sottoscrizione annuale : 16 $ al mese, fatturati annualmente

Sottoscrizione mensile: 20 $ al mese, fatturati mensilmente

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

7. Paperlike Digital Planner (Il miglior taccuino digitale)

via Paperlike

Gli strumenti simili agli organizer cartacei con funzioni di gestione delle attività sono molto popolari. Ecco un'altra opzione.

Ideale per studenti, professionisti e chiunque ami prendere appunti in formato digitale, Paperlike ti consente di personalizzare il tuo processo con un design minimalista.

Funzionalità/funzioni principali di Paperlike Digital Planner

Accedi a layout personalizzabili in vari modelli, tra cui pagine annuali, mensili, settimanali e giornaliere, per adattarsi a diversi stili di pianificazione

Naviga tra le diverse sezioni dell'agenda con pagine collegate tramite link ipertestuali

Usa app per prendere appunti come GoodNotes e Noteshelf per passare da un dispositivo all'altro

Aggiungi adesivi digitali e una pagina aggiuntiva all'agenda per personalizzare la tua esperienza

Limiti dell'agenda digitale Paperlike

Alcune azioni, come prendere appunti, sembrano richiedere più tempo poiché è necessario passare a un'altra app

È progettato principalmente per iPad. Pertanto, altri utenti potrebbero non trovarlo compatibile

Prezzi dell'agenda digitale Paperlike

Pro: 12,99 $, pagamento unico

Valutazioni e recensioni di Paperlike Digital Planner

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

8. TickTick (Il miglior planner digitale per la gestione del tempo)

tramite TickTick

Veramente minimale con funzionalità/funzioni aggiuntive, TickTick ti aiuta a mettere ordine nella tua vita personale e professionale.

Ciò che lo rende unico è l'attenzione alla responsabilità e alla gestione del tempo. Non solo organizza le tue attività, ma ti fornisce anche gli strumenti per realizzarle.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Imposta promemoria ripetuti e avvisi basati sulla posizione per non perdere mai attività importanti

Sviluppa e monitora le tue abitudini utilizzando il metodo Getting Things Done (GTD)

Implementa la tecnica Pomodoro per mantenere la concentrazione e la produttività senza esaurirti

Limiti di TickTick

Molte funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo con il piano premium

Sebbene l'interfaccia sia minimalista, le sue numerose funzionalità/funzioni a volte rendono più difficile la navigazione

Prezzi di TickTick

Piano Free

Premium: 3,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

9. Any. do (Il miglior gestore di attività semplificato)

Any.do è un'altra scelta popolare per gli organizzatori digitali minimalisti grazie alle sue funzionalità di facile utilizzo. Dalla codifica a colori delle attività all'aggiunta di widget, la piattaforma incoraggia la gestione delle attività nella sua forma più semplice.

L'app è disponibile su più piattaforme, incluso Apple Watch, rendendo facile passare da una all'altra mentre sei in movimento.

Any. Da fare migliori funzionalità/funzioni

Sincronizza il tuo calendario Google direttamente con Any. do e gestisci le tue attività con i tuoi eventi

Trasforma le email in attività per tenere traccia delle tue comunicazioni e del tuo programma

Imposta promemoria ricorrenti basati su ora e posizione con compatibilità Siri

Qualsiasi. Da fare limitazioni

Funzionalità/funzioni limitate nel piano Free, come l'impossibilità di accedere agli oltre 100 modelli disponibili nel piano Teams

Non funziona bene con altre app

Any. Da fare prezzi

Personale: Gratis

Premium : 7,99 $ al mese

Famiglia : 9,99 $/mese (per quattro membri)

Teams: 7,99 $ al mese per membro

Any. Da fare valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

💡Suggerimento: Assegna fasce orarie specifiche alle attività e cerca di rispettarle. Si tratta di una strategia molto diffusa chiamata "blocco del tempo", che aiuta a concentrarsi e previene la procrastinazione.

10. Habitica (Il miglior planner gamificato per sviluppare abitudini)

via Habitica

Hai difficoltà a sviluppare nuove abitudini perché la tua routine non è abbastanza interessante? Lo stile unico di Habitica ti aiuterà a trasformare le noiose faccende quotidiane in avventure emozionanti.

Se sei un gamer nell'animo, puoi rendere la produttività molto più divertente e gratificante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Trasforma abitudini, cose da fare e obiettivi in missioni in stile RPG. Guadagna ricompense e sali di livello man mano che completi le attività

Collabora con gli amici e la community per affrontare insieme le battaglie (le tue attività) e ottenere una motivazione extra e una maggiore responsabilità sociale

Personalizza il tuo avatar, scegli l'attrezzatura e usufruisci dei risultati man mano che procedi

Limiti di Habitica

Sebbene attraenti per gli appassionati di giochi, l'interfaccia giocosa e l'attenzione al genere RPG potrebbero rendere difficile l'integrazione nei flussi di lavoro dei team aziendali

Perdere la concentrazione o mancare di impegno può interrompere il sistema di ricompense, portando alla demotivazione

Prezzi di Habitica

Free

Sottoscrizione mensile: 4,99 $/mese (acquisto in-app)

Piano di gruppo: 9 $ al mese + 3 $ per ogni utente aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

Un piano digitale di successo inizia con ClickUp

Scegliere il planner giusto è come trovare il paio di scarpe perfetto: comfort, stile e vestibilità sono fondamentali!

Scegli lo strumento che soddisfa tutte le tue esigenze in base ai tuoi requisiti, come il project management personale o la presa di appunti digitali.

Ma se stai cercando una soluzione all-in-one per gestire tutto, dai progetti alle attività quotidiane, ClickUp è la piattaforma che fa per te. Offre funzionalità avanzate di gestione delle attività mentre pianifichi il tuo programma, anche nella versione gratuita.

