Le 11 migliori app per l'edilizia da provare nel 2025

I progetti di costruzione richiedono molta attenzione e lavoro richiesto. Dalla creazione dei piani alla gestione del budget e alla consegna dei progetti nei tempi previsti, tutto richiede una pianificazione dettagliata e un'esecuzione perfetta.

la buona notizia è che c'è uno strumento per tutto! Che si tratti di gestire i costi, di rispettare le norme di sicurezza o di mantenere la sincronizzazione del team, gli strumenti giusti possono semplificare il lavoro.

Ecco perché abbiamo raccolto le 11 migliori app per l'edilizia che possono aiutarvi in tutti gli aspetti dei progetti di costruzione: progettazione, gestione delle attività, comunicazione e altro ancora.

Quindi, iniziate a esplorare e trovate la vostra soluzione migliore!

Ecco le 11 migliori app per l'edilizia che possono aiutare a semplificare i progetti e a migliorare la collaborazione.

ClickUp: Migliori per il project management e la comunicazione nel settore edile Fieldwire: Migliore per la gestione dei lavori in cantiere Procore: Migliore per la gestione del rischio AutoCAD: Il migliore per la modifica dei disegni di costruzione 2D GasBuddy: Il migliore per trovare carburante a prezzi più convenienti Buildertrend: Ideale per la gestione del team in campo e la programmazione dei progetti PlanGrid Build: Il migliore per la realizzazione di disegni costruttivi LetsBuild: Ideale per le ispezioni in cantiere e le comunicazioni con il team Autodesk Construction Cloud: Il migliore per il project management delle costruzioni Foreman: Il migliore per il calcolo dei costi e la gestione delle spese del lavoro Raken: Migliore per il monitoraggio del tempo e la gestione dell'equipaggio

Cosa sono le app per l'edilizia?

Le app per l'edilizia sono soluzioni digitali per la gestione delle costruzioni. Il loro intervallo va da semplici strumenti di gestione dei documenti a strumenti di progettazione e a robuste piattaforme di project management che gestiscono la pianificazione e la consegna dei progetti end-to-end.

Le app per il settore edile aiutano a gestire più progetti:

🤖 Automazioni dei processi di routine come la programmazione, la reportistica e l'assegnazione delle attività

🔄 Mantenendo i team, gli appaltatori e i client sulla stessa pagina con aggiornamenti in tempo reale sul progetto e comunicazione centralizzata

📂 Archiviazione di tutti i documenti relativi al progetto, come contratti, permessi e progetti, in un unico luogo per un facile accesso

📊 Allineamento di team, sequenze, risorse e risultati per un'esecuzione senza interruzioni

🧠 Lo sapevate? Il 35% dei professionisti del settore edile spende oltre 14 ore a settimana su attività non produttive, come la ricerca di informazioni sul progetto, la risoluzione di conflitti e la gestione di errori e rilavorazioni.

Vantaggi dell'uso delle app per l'edilizia

Ecco i benefici chiave delle app per l'edilizia:

Miglioramento della collaborazione e della visibilità del progetto

Le app per l'edilizia offrono una visione in tempo reale dello stato di avanzamento del progetto grazie a reportistica e dashboard. I gestori del team possono monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori sulla loro app e controllare i dettagli del progetto, come l'utilizzo dei materiali, la produttività del team e il carico di lavoro.

🌻 Esempio: Se una squadra specifica è sovraccarica di lavoro o lo stato di avanzamento è in ritardo in un'area, l'app fornisce la visibilità necessaria per apportare modifiche immediate.

Migliore gestione delle risorse e dei costi

È possibile accedere alle funzionalità chiave della gestione delle risorse per visualizzare il carico di lavoro di ciascun membro del team e tenere traccia delle risorse e delle spese in tempo reale. Le app per l'edilizia consentono inoltre di visualizzare i costi sostenuti per il progetto e di confrontare i costi preventivati con quelli effettivi per identificare le variazioni e apportare le necessarie modifiche.

🌻 Esempio: Supponiamo che il vostro team di cartongessisti, che ha costi elevati, lavori in straordinario, facendo lievitare i costi complessivi. È possibile rivedere la distribuzione del carico di lavoro e ridurre gli straordinari spostando il lavoro al team di verniciatura disponibile. In questo modo si garantisce un'allocazione ottimale delle risorse e si riducono i costi senza compromettere la qualità del progetto.

Processo decisionale guidato

Le app per l'edilizia aiutano a prendere decisioni basate sui dati e su diverse reportistiche e analisi. Ad esempio, è possibile analizzare le tendenze storiche dei costi e della manodopera per pianificare i progetti attuali. Inoltre, è possibile creare report di analisi del rischio per mitigare i rischi, ridurre il loro impatto sul progetto ed evitare ritardi nella consegna.

🌻 Esempio: Se l'app segnala le condizioni atmosferiche come un rischio per un progetto all'aperto, è possibile riprogrammare in modo proattivo attività come la gettata di cemento per evitare ritardi e danni.

Cosa cercare nelle app per l'edilizia?

Che siate un'azienda edile in cerca di client o un esperto del settore in cerca di progettazione tecnica o gestione dei costi, c'è l'app per l'edilizia giusta per tutto. Ecco un elenco di ciò che dovreste cercare nelle app per l'edilizia:

📌 Pianificazione e programmazione del progetto: Scegliete app che facilitino la definizione e la tracciabilità delle sequenze del progetto, la definizione delle priorità delle attività, la tracciabilità degli stati di avanzamento e il monitoraggio delle dipendenze

Gestione delle risorse: Cercate piattaforme che mostrino in tempo reale il carico di lavoro, i materiali e le attrezzature disponibili

**Scegliete un software per l'edilizia che vi aiuti a monitorare i costi del progetto in tempo reale, dai materiali alla manodopera, dalla preparazione del cantiere alle spese di amministrazione più ampie. Dovrebbe permettere di confrontare il budget con i costi per aiutarvi a fare aggiustamenti tempestivi

Gestione dei documenti: Selezionate un'app che centralizzi tutti i documenti relativi al progetto, come immagini del cantiere, regolamenti, ispezioni di sicurezza, registri giornalieri e cianografie. Deve consentire il monitoraggio delle modifiche e l'accesso alle versioni più recenti dei documenti

Funzionalità on-site: Scegliete strumenti che lavorino bene sia in versione mobile che desktop. Dovrebbe avere una funzione offline, in modo che i team in loco possano accedere ai documenti, aggiornare lo stato di avanzamento e inviare reportistica anche senza internet

Funzionalità/funzione di controllo qualità: Cercate app che vi aiutino a monitorare i problemi, analizzare i rischi, creare liste di controllo e documentare gli standard di qualità. Questo vi aiuterà a individuare e risolvere in modo proattivo i problemi del progetto e a risolvere i problemi di sicurezza

Automazione del flusso di lavoro: Scegliete un'app per l'edilizia che vi permetta di automatizzare le attività di routine e personalizzare i flussi di lavoro. Ad esempio, l'automazione dei processi di approvazione dei progetti, l'impostazione di avvisi quando ci si avvicina a soglie di budget, la modifica dello stato delle attività, ecc.

Le 11 migliori app per l'edilizia

1. ClickUp (la migliore per il project management e la comunicazione nel settore edile)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image11-4.png App per l'edilizia: ClickUp (la migliore per il project management e la comunicazione nel settore edile) /$$img/

pianifica, monitora e gestisce tutti i progetti di costruzione in un unico luogo con ClickUp_

Costruire da zero è già abbastanza difficile. Se poi si aggiungono errori di comunicazione, documenti sparsi, ritardi, scadenze non rispettate e furti di materiale, il gioco si fa ancora più duro.

La soluzione? Un'app versatile per la gestione dei lavori di costruzione come ClickUp . Aiuta a gestire le sequenze temporali, ad assegnare le attività, a monitorare lo stato in tempo reale e a visualizzare i progetti con dashboard e visualizzazioni personalizzate. ClickUp per la gestione delle costruzioni centralizza tutto, dalla fase di prevendita e concezione fino alla chiusura dei lavori. È possibile collaborare ai piani, creare disegni di progetto e flussi di lavoro e convertire i piani in elementi attuabili con Attività di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

visualizzare il lavoro nel modo desiderato con ClickUp Views_

Sfruttare Le oltre 15 visualizzazioni dei progetti di ClickUp per riassumere i piani, come ad esempio Visualizzazione del Calendario per la pianificazione delle attività, la Vista Elenco per la gestione delle risorse, la Bacheca per lo stato di avanzamento delle attività e i Grafici di Gantt per la Sequenza.

Ecco come aggiungere le visualizzazioni del progetto in ClickUp 👇

Una delle principali preoccupazioni dei progetti edilizi è la puntualità delle consegne, e la Gestione del tempo ClickUp la funzionalità/funzione di ClickUp aiuta a gestire in modo efficace la Sequenza dei lavori. Utilizzate il monitoraggio del tempo per stimare le durate delle attività, pianificare il tempo utilizzando i grafici di Gantt, le viste Carico di lavoro e Sequenza, e registrare le ore con i fogli di presenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10-6-1400x950.png Gestione del tempo di ClickUp /$$$img/

traccia, gestisci e assegna il tempo in modo efficace per prevenire i ritardi con ClickUp Time Management

Non è tutto! ClickUp offre un'ampia libreria di modelli di gestione della costruzione per mantenere il coordinamento del team, monitorare le risorse e aiutarvi a rispettare il budget.

Ad esempio, il modello Modello di gestione della costruzione di ClickUp consente di pianificare e visualizzare i cicli di vita dei progetti, di monitorare lo stato di avanzamento, di allineare le risorse e di garantire una consegna puntuale del progetto. Il modello offre anche stati e campi personalizzati che consentono di aggiungere dettagli come livelli di fiducia e barre percentuali di avanzamento e di monitorare lo stato di avanzamento delle attività.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-653.png Modello di Project Management per l'edilizia di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/

Ecco un rapido riepilogo delle funzionalità di ClickUp per semplificare le cose.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Dashboard in tempo reale : Visualizza lo stato di avanzamento del progetto e la produttività del team in tempo reale ClickUp dashboard Grafici Gantt : Gestite le attività a priorità, monitorate le dipendenze e individuate gli ostacoli utilizzando i grafici di Gantt Grafici Gantt di ClickUp Stati personalizzati : Creare etichette personalizzate per definire lo stato del lavoro in corso (WIP), 'Completato', 'In attesa', 'In approvazione', ecc.

: Visualizza lo stato di avanzamento del progetto e la produttività del team in tempo reale ClickUp dashboard Automazioni : Automazioni dei flussi di lavoro come l'approvazione dei progetti, la modifica dello stato delle attività, la generazione di reportistica giornaliera sullo stato di avanzamento e molto altro ancora Automazioni di ClickUp Chattare in tempo reale : Comunicare in modo fluido, tenere tutti aggiornati sugli aggiornamenti e migliorare la collaborazione con ClickUp Chat Documentazione : Documentare le misure di sicurezza del cantiere, gli standard di controllo, le istruzioni in loco e le linee guida per l'intero team del progetto, utilizzando i seguenti strumenti Documenti ClickUp Modelli : Creare bilanci con modelli di bilancio di costruzione migliorare l'efficienza del lavoro, condurre riunioni e garantire la puntualità delle consegne dei progetti

: Automazioni dei flussi di lavoro come l'approvazione dei progetti, la modifica dello stato delle attività, la generazione di reportistica giornaliera sullo stato di avanzamento e molto altro ancora Automazioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

La matrice delle funzionalità/funzione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.900+ recensioni)

4,7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.300+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

_ClickUp ha cambiato le carte in tavola nella gestione delle attività necessarie per completare i lavori dei client. Avevo bisogno di uno strumento che mi permettesse di organizzare le attività invece di tenere tutto in testa, e Excel non era sufficiente. ClickUp si è rivelato una soluzione efficace e di facile utilizzo per la mia azienda" Recensione di Capterra 2. Fieldwire (il migliore per la gestione dei lavori in loco)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image12.jpg App per l'edilizia: Fieldwire (la migliore per la gestione dei lavori in cantiere) /$$img/

via Filo di campo Il software di gestione dei cantieri Fieldwire consente ai team in campo di accedere a immagini, progetti, lavori, documenti di progetto e quant'altro tramite i loro smartphone.

Consente alle aziende e agli appaltatori del settore edile di creare attività collegate a posizioni specifiche, assegnare priorità alle attività e condividere le richieste di informazioni (RFI) in tempo reale. È possibile utilizzare i flussi di lavoro personalizzati, i moduli di ispezione e le funzionalità di reportistica per la messa in servizio prima della consegna del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Immissione di attività e liste di controllo, modifica delle informazioni e generazione di reportistica con l'app per dispositivi mobili

Tracciamento dello stato di avanzamento delle attività e della produttività con immagini e date

Semplificare la navigazione tra le specifiche, distribuire i pacchetti di documenti e gestire le specifiche di costruzione

Limiti di Fieldwire

L'eliminazione di un progetto da un dispositivo è difficile e comporta diversi passaggi

La funzione offline è lenta. Il caricamento dei file richiede molto tempo, il che potrebbe rappresentare una sfida per i team in loco

Prezzi di Fieldwire

Basic : $0

: $0 Pro : $54 per utente/mese

: $54 per utente/mese Business : $74 per utente/mese

: $74 per utente/mese Business Plus: $104 per utente/mese

valutazioni e recensioni su #### Fieldwire

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (85+ recensioni)

🧠 Lo sapevate? Molte app per la gestione dell'edilizia sono ora integrate con la tecnologia dei droni . I droni forniscono dati aerei in tempo reale che si sincronizzano con queste app per creare mappe aggiornate del progetto, risparmiando ore di ispezioni manuali.

3. Procore (migliore per la gestione del rischio)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2.jpg App per l'edilizia: Procore (la migliore per la gestione del rischio) /$$$img/

via Procore Procore è un'azienda di software di project management per i subappaltatori che offre un project management intelligente per tutti i progetti, dalla pre-costruzione alla chiusura. È possibile prevedere i rischi utilizzando la modellazione predittiva, priorizzare i rischi e inviare avvisi in tempo reale alle parti interessate.

Questo project management dell'edilizia lo strumento semplifica la documentazione, supporta le automazioni e facilita le attività amministrative dei team remoti. Il punto forte dello strumento è la funzionalità/funzione di stima del budget, che calcola automaticamente i costi della manodopera e dei materiali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Valutazione dei rischi potenziali del progetto mediante algoritmi di apprendimento automatico e invio di avvisi per l'aggiornamento dei team

Disegnare markup, collegare immagini, file e attività a disegni specifici e confrontare diverse versioni di disegni per prendere decisioni informate

Accesso a oltre 100 reportistica e creazione di report personalizzati basati su persone e portfolio

Limiti di Procore

Ha una curva di apprendimento ripida; richiede conoscenze tecniche per iniziare a utilizzarlo

La risoluzione di problemi o problemi richiede il supporto di troppi team, il che rende il processo lungo

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2 : 4.6/5 (3200+ recensioni)

: 4.6/5 (3200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2700+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Procore è uno strumento incredibile che ottimizza i processi di documentazione e di voce dei dati in modo efficace ed è semplice da usare una volta che ci si è abituati. Procore viene usato quotidianamente per il nostro progetto da tutti, compresi i consulenti, i subappaltatori e l'intero gestore del team. Tuttavia, può essere complicato da imparare e da capire. Revisione G2 4. AutoCAD (il migliore per la modifica di disegni di costruzione 2D)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9.jpg App per l'edilizia: AutoCAD (la migliore per la modifica di disegni di costruzione 2D) /$$$img/

via AutoCAD AutoCAD è un editor DWG (un formato di file che sta per disegni) e un visualizzatore DWG online che consente di creare disegni di progetti utilizzando strumenti e comandi di base per il disegno. È possibile creare strutture edilizie 2D e 3D, progetti e piani con precisione. La cosa migliore è che offre una libreria preimpostata di materiali pronti all'uso per aiutarvi a iniziare e garantire una maggiore efficienza del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoCAD

Visualizza e disegna i progetti in 2D e 3D con l'integrazione dell'hardware

Modifica dei progetti utilizzando un editor WYSIWYG (uno strumento che visualizza il risultato finale)

Creazione di sequenze animate di passaggi, attrezzature e personale perl'efficienza della costruzione Limiti di AutoCAD

Secondo alcuni utenti, non è adatto alle pratiche di progettazione 3D

Le sue licenze sono costose

Prezzi di AutoCAD

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su AutoCAD

G2 : 4.4/5 (1400+ recensioni)

: 4.4/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AutoCAD?

_Il programma è utile per la creazione di disegni 2D, con l'obiettivo di delineare con precisione gli schizzi all'interno del computer, in pratica disegnando a mano in un formato digitale Recensione di Capterra 5. GasBuddy (il migliore per trovare carburante a prezzi più convenienti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image14-2-1400x947.png App per la costruzione: GasBuddy (la migliore per trovare carburante a prezzi più convenienti) /$$img/

via GasBuddy Non tutte le app utilizzate nei progetti di costruzione sono specializzate per il settore. Per istanza, GasBuddy, originariamente progettata per trovare carburante più economico, può anche aiutare i team di costruzione a gestire i costi del carburante.

I costruttori e i lavoratori in campo possono controllare i prezzi della benzina nelle stazioni più vicine. Inoltre, offre funzionalità/funzione premium come concorsi che consentono di vincere carburante gratis, riscattare premi e risparmiare ulteriormente sul carburante.

Funzionalità/funzione migliori di GasBuddy

Visualizza l'andamento dei prezzi del carburante per regione con gli approfondimenti sui carburanti

Registrare gli acquisti di carburante per un facile monitoraggio con un registro dei carburanti

Calcolatore all-in-one per pianificare i costi del carburante

Limiti di GasBuddy

A volte mostra prezzi errati

A volte, l'app posiziona stazioni di servizio distanti tra loro

Prezzi di GasBuddy

Gratis

Valutazioni e recensioni di GasBuddy

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Buildertrend (il migliore per la gestione del team in campo e la programmazione dei progetti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-4.png App per l'edilizia: Buildertrend (la migliore per la gestione del team sul campo e la programmazione dei progetti) /$$$img/

via Tendenza alla costruzione Se siete un'impresa edile che cerca di centralizzare la documentazione di costruzione, Buildertrend può aiutarvi. Vi offre una visualizzazione immediata di tutto, dai reportistica di progetto alle immagini, alle tabelle di marcia e ai dati finanziari, e vi permette di semplificare le operazioni di progetto.

L'app pianificazione della costruzione aiuta gli utenti a creare pianificazioni, a gestire le dipendenze e a sincronizzare gli aggiornamenti per spostare i programmi senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildertrend

Gestione delle finanze dell'edilizia, degli ordini di acquisto e di modifica, dei calendari e delle fatture in un unico luogo

Risparmiare sui costi dei materiali con programmi di sconti e ribassi e gestire le relazioni con i fornitori

Limiti di Buildertrend

Il software non dispone di una funzione di salvataggio automatico e mostra "modifiche non salvate" anche dopo aver salvato il file. Questo inconveniente può risultare in una perdita di dati

Non c'è modo di tenere traccia delle valutazioni multiple, il che rende difficile il monitoraggio dei pagamenti dei freelance

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Buildertrend

G2 : 4.2/5 (150+ recensioni)

: 4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1600+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildertrend?

Mi piace la possibilità di personalizzare la piattaforma per adattarla alle mie esigenze specifiche, dai moduli alle reportistiche. Onestamente, a volte vorrei che ci fossero ancora più possibilità di integrazione con gli altri programmi utilizzati dalla mia azienda. Recensione di Capterra 7. PlanGrid Build (il migliore per i disegni di costruzione di edifici)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-1.gif PlanGrid Build (il migliore per i disegni di costruzione di edifici) /$$$img/

via Plangrid PlanGrid Build di Autodesk Construction Cloud è uno strumento di disegno edile. Tuttavia, le sue funzionalità/funzione sono ora disponibili in Autodesk Build, che aiuta nella gestione delle costruzioni.

È possibile accedere a tutto in un'unica app, dalla pianificazione e creazione di progetti al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, alla reportistica e alla gestione dei documenti. Inoltre, è possibile modificare i disegni in collaborazione in tempo reale con il proprio team.

Funzionalità/funzioni migliori di PlanGrid Build

Creare disegni intelligenti per visualizzare i piani di costruzione

Controllo dei costi grazie agli strumenti di gestione e previsione di budget e spese

Conduzione di analisi dei rischi basate sull'IA per individuare potenziali problemi

Limiti di PlanGrid Build

Ha un prezzo elevato, che potrebbe non essere adatto ai piccoli team

Il software fatica a caricare pacchetti di fogli di grandi dimensioni e non consente lo scorrimento tra i fogli o i file

Prezzi di PlanGrid Build

PlanGrid non è più disponibile per l'acquisto. Le sue funzionalità/funzione sono disponibili tramite Autodesk Build, a partire da 145 dollari al mese.

Valutazioni e recensioni di PlanGrid Build

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. LetsBuild (migliore per le ispezioni in cantiere e le comunicazioni con il team)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-8-1171x1400.png LetsBuild (il migliore per i sopralluoghi e le comunicazioni del team) /$$$img/

via Costruire LetsBuild offre due produttività:

Aproplan per il controllo dei difetti, della qualità e della sicurezza, per garantire la conformità e ridurre le rilavorazioni

Geniebelt per la programmazione e la gestione dei progetti, che semplifica il monitoraggio del tempo e l'allocazione delle risorse per mantenere i progetti nei tempi e nei budget previsti

Aproplan consente di condurre ispezioni mobili in cantiere, di identificare e registrare i tipi di problemi, lo stato di avanzamento e le date di scadenza, di allegare immagini per i dettagli, di misurare i piani in modalità editor e di rielaborare i disegni.

LetsBuild consente una comunicazione semplificata tra team di costruzione, subappaltatori, fornitori e altre parti interessate. Fornisce inoltre immagini del cantiere in tempo reale e disegni aggiornati per la reportistica, costruisce cronologie di 6 settimane, individua ritardi e sovraccarichi e regola le tempistiche utilizzando grafici Gantt in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di LetsBuild

Creazione e sincronizzazione degli elenchi di lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con notifiche push in tempo reale

Cattura i problemi del cantiere e li risolve prima che possano avere un impatto negativo sui risultati

Scattare foto e creare reportistica con un solo clic per ogni inconveniente

Limiti di LetsBuild

Limitate opzioni di reportistica e integrazione

L'app web potrebbe andare in crash quando si gestiscono grandi insiemi di dati

Prezzi di LetsBuild

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LetsBuild

G2 : 4.1/5 (20 recensioni)

: 4.1/5 (20 recensioni) Capterra: 4.2/2 (100+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di LetsBuild?

La piattaforma è facile da usare, soprattutto per chi sta entrando e non ha una conoscenza completa del project management, ma ha bisogno di alcune modifiche per diventare uno strumento più potente ed essere usato come un unico project management. Recensione di Capterra 📖 Leggi di più: Come utilizzare un grafico Gantt nel settore delle costruzioni 9. Autodesk Construction Cloud (il migliore per il project management delle costruzioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6-11.png Autodesk Construction Cloud (il migliore per il project management delle costruzioni) /$$$img/

via Autodesk Construction Cloud Autodesk offre una piattaforma unificata per accedere a tutti i dati del progetto: file, foto, modelli Revit, RFI, schede e reportistica in un unico luogo. Offre il coordinamento BIM (Building Information Modeling) per modificare i modelli, individuare i difetti e rilavorare. La sezione dedicata agli invii è particolarmente utile per la condivisione dei disegni d'officina.

Il project management di Autodesk offre a costruttori e appaltatori informazioni in tempo reale sul progetto. Dispone inoltre di funzionalità/funzione di gestione dei costi che aiutano a stime di costruzione previsione dei rischi di costo e attenuazione dei rischi finanziari.

Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk Construction Cloud

Analisi dei rischi in tempo reale, semplificazione delle gare d'appalto e automazione delle attività di routine con l'IA di Autodesk

Monitoraggio dei progetti e visualizzazione delle modifiche alla progettazione con le funzionalità/funzione di collaborazione alla progettazione

Utilizzare modelli per documentare le norme di sicurezza e creare reportistica sugli incidenti

Limiti di Autodesk Construction Cloud

I grafici Gantt non fanno la sincronizzazione degli aggiornamenti in tempo reale

L'impostazione dei progetti con autorizzazioni per gli utenti, legami logici e così via può richiedere molto tempo

Prezzi di Autodesk Construction Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Autodesk Construction Cloud

G2 : 4.4/5 (3900+ recensioni)

: 4.4/5 (3900+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Autodesk Construction Cloud?

In generale, molto buono; all'inizio ha avuto degli intoppi, ma ACC ha dedicato più risorse e supporto ai server per garantire che le interruzioni siano infrequenti e che le richieste degli utenti vengano affrontate di conseguenza. Recensione di Capterra 10. Contractor Foreman (il migliore per la gestione dei costi di lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-8.png Caposquadra (il migliore per la gestione dei costi di commessa) /$$$img/

via Caposquadra appaltatore Contractor Foreman è la soluzione migliore per gestire le finanze dei progetti e il monitoraggio delle spese. Consente di monitorare i costi e i dati finanziari a livello granulare, di stimare i ricarichi individuali e di massa e di gestire offerte e ordini di modifica.

È possibile monitorare la propria squadra, creare orari per i dipendenti e conservare la documentazione del progetto. Inoltre, il software dispone di una rete di supporto che offre suggerimenti per sfruttare al meglio il software di gestione delle costruzioni.

Funzionalità/funzione migliori di Contractor Foreman

Creazione di stime e condivisione con i client grazie ai database dei costi in tempo reale

Monitoraggio delle fatture, associazione delle fatture a un PO e generazione di fatture per i clienti

Creazione di pacchetti di offerte, invio di inviti a presentare offerte e aggiudicazione di offerte

Automazioni per l'aggiornamento delle modifiche agli ordini

Limiti di Foreman appaltatore

Le funzionalità/funzione di stima sono basilari e limitate

L'app mobile presenta occasionali problemi di funzionamento

Prezzi di Contractor Foreman

Base : $49/mese, fatturati annualmente

: $49/mese, fatturati annualmente Standard : $99/mese

: $99/mese Plus : $155/mese

: $155/mese Pro : $212/mese

: $212/mese Unlimited: $312/mese

Foreman Contractor valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (245+ recensioni)

: 4.5/5 (245+ recensioni) Capterra: 4.5/6 (600+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Contractor Foreman?

Quello che mi piace di più di Contractor Foreman è la vasta gamma di moduli che permettono di avere tante opzioni diverse nella gestione dei progetti. Tuttavia, poiché ci sono così tante funzionalità/funzione, può risultare un po' opprimente quando si entra per la prima volta nel programma. Recensione di Capterra 📖 Leggi di più: 10 modelli gratuiti di offerte di costruzione per l'esito positivo del progetto 11. Raken (il migliore per il monitoraggio del tempo e la gestione dell'equipaggio)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image3-6.png Raken (il migliore per il monitoraggio del tempo e la gestione dell'equipaggio) /$$$img/

via Raken Raken lavora molto bene per la gestione dei campi. È possibile acquisire dati in tempo reale, monitorare le ore e generare reportistica giornaliera sullo stato di avanzamento. I membri del team possono utilizzarlo per prendere note giornaliere caricare immagini e mantenere i registri.

Il punto forte di Raken è la facilità d'uso e la capacità di monitorare ore, materiali, attrezzature e produttività con reportistica giornaliera e istantanea. È possibile utilizzare le schede orarie per centralizzare il monitoraggio del tempo, assegnare le ore alla squadra in blocco e approvare gli invii di schede orarie in movimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Raken

Creazione di segmenti di report personalizzati con documentazione fotografica, note, registrazioni vocali e testo

Visualizzare le liste di controllo e le osservazioni sulla sicurezza in un unico posto utilizzando dashboard in tempo reale

Visibilità sull'utilizzo delle attrezzature grazie ai codici di costo e alle funzionalità/funzione "ore di utilizzo" e "tempo di inattività"

Limiti di Raken

Nessuna modifica di massa o opzioni di riempimento automatico. Ad esempio, è necessario inserire gli stessi dati per 50 o 100 apparecchiature

Nessuna opzione a scelta multipla o a tendina per i sondaggi

Prezzi di Raken

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Raken

G2 : 4.6/5 (80+ recensioni)

: 4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (230+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in carne e ossa di Raken?

_Amo il fatto che possiamo personalizzare i nostri codici di costo e monitorare le classificazioni dei salari prevalenti. I nostri collaboratori in campo vengono avvisati che le loro schede sono pronte e per loro è molto facile entrare e approvarle. La galleria di ogni progetto è così facile da usare e da caricare e l'integrazione con One Drive è straordinaria per il nostro team. Tuttavia, sarebbe bello se ci fossero più funzionalità/funzione personalizzabili Recensione di Capterra Consegna i progetti in tempo con la migliore app per l'edilizia

Concludendo il nostro elenco delle migliori app per l'edilizia, siamo certi di una cosa: non ci si può aspettare un esito positivo del progetto senza la giusta tecnologia.

Le app che abbiamo trattato qui sono tutte ottime con funzionalità/funzione di monitoraggio, pianificazione, gestione finanziaria e collaborazione. Ma se cercate una soluzione versatile che funzioni per costruttori, lavoratori edili e project management, dovete scegliere ClickUp.

