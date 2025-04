TickTick vs. Things 3: quale Task Manager è il migliore nel 2025?

Le attività si accumulano, le scadenze incombono e la vostra mente è un mix caotico di promemoria e liste di controllo.

Vi chiedete: "Da dove faccio a cominciare?" Vi suona familiare? Ci siamo passati tutti.

È qui che una buona elenco di cose da fare può aiutare. Può organizzare le vostre attività in un unico posto, riordinare la vostra mente e darvi l'impareggiabile soddisfazione di spuntare degli elementi. ✅

Tra i tanti elenchi di cose da fare, TickTick e Things 3 si distinguono per il loro approccio efficace e flessibile alla gestione delle attività. Ma qual è quella giusta per voi?

In questo post discuteremo di TickTick e Things 3 per aiutarvi a trovare lo strumento più adatto per organizzare il vostro lavoro e la vostra vita privata. 📋✨

Cos'è TickTick?

via TickTick TickTick è un assistente per la produttività personale che aiuta a organizzare e monitorare progetti di lavoro e obiettivi individuali in un unico posto. Come app per gli elenchi di cose da fare, consente di creare più elenchi, aggiungere attività tramite note vocali, convertire le email in attività, impostare promemoria per le attività e aggiungere attività ricorrenti per creare un programma giornaliero. 📆

Il programma dispone anche di utili funzionalità/funzione come un calendario e una lavagna Kanban, utili per gestire progetti e collaborare con il team. Inoltre, il Pomodoro timer aiuta a concentrarsi sulle attività essenziali, una funzionalità/funzione di spicco nel confronto tra TickTick e Things 3.

Funzionalità/funzione di TickTick

TickTick offre molte funzionalità/funzione per la gestione delle attività, il monitoraggio delle abitudini e la collaborazione con il team. Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

1. Gestione delle attività attraverso gli elenchi

via TickTick Se preferite un layout semplice e chiaro per il monitoraggio delle vostre attività quotidiane, TickTick può essere un'ottima aggiunta al vostro kit di strumenti digitali. Offre due tipi di elenchi per la gestione delle attività: "Elenco regolare" e "Elenco intelligente"

È possibile utilizzare la funzionalità/funzione Elenco regolare per suddividere le attività in "Lavoro", "Personale", "Istruzione" o qualsiasi altra categoria per una maggiore efficienza. Questo aiuta anche a gestire attività per progetti diversi in un unico posto.

Segue la funzionalità Elenco intelligente. Filtra le attività in base a date di scadenza, tag, priorità, posizione dell'attività e altre condizioni.

ad esempio, è possibile visualizzare l'elenco "Oggi" per tutte le attività in scadenza oggi. Allo stesso modo, l'elenco 'Prossimi 7 giorni' mostra le attività in scadenza tra una settimana.

Tuttavia, la funzionalità "Elenco intelligente" è disponibile solo con la sottoscrizione Premium.

2. Voce e gestione delle attività

via TickTick Una delle funzionalità/funzione di TickTick è la voce e la gestione intelligente delle attività, che semplifica la creazione e l'organizzazione delle stesse. Invece di impostare manualmente date di scadenza, priorità o tag, TickTick utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per riconoscere questi dettagli durante la digitazione.

ad esempio, se digitate (o dite) "Invia la relazione trimestrale entro venerdì alle 15", TickTick imposterà automaticamente la scadenza e la promemoria per quell'attività.

Con TickTick è possibile organizzare le attività senza sforzo utilizzando elenchi, tag e livelli di priorità. Questo vi aiuta a gestire più progetti senza sentirvi sopraffatti. TickTick supporta anche l'inserimento rapido delle attività tramite comandi vocali, in modo da poterne aggiungere di nuove mentre si è in movimento, rendendolo perfetto per le persone impegnate che necessitano di una gestione rapida ed efficiente delle attività.

3. Molteplici avvisi e promemoria

via TickTick Il sistema di avvisi e promemoria TickTick assicura che siate sempre in cima alle vostre attività. È possibile impostare più promemoria o "avvisi fastidiosi" per le attività, in modo da non perdere mai una scadenza o un evento importante. La funzionalità di promemoria ripetuto funziona bene per le riunioni settimanali, i compleanni o le date di scadenza delle bollette.

Ciò che lo rende ancora più speciale è la possibilità di personalizzare le promemoria in base alla posizione. È possibile impostare avvisi per orari o date specifiche o anche quando si arriva in una determinata posizione.

ad esempio, è possibile ricevere un ping per ritirare la spesa quando si è vicini al negozio.

TickTick consente anche di scegliere come ricevere gli avvisi, se tramite notifiche, email o notifiche push sullo smartwatch.

4. Visualizzazioni flessibili del calendario

via TickTick TickTick semplifica ulteriormente la gestione delle attività grazie alla flessibile visualizzazione del Calendario, che offre un modo visivo e personalizzabile per organizzare i propri impegni. È possibile visualizzare le attività in cinque modi: Giornaliero, Settimanale, Mensile, Bisettimanale e Sequenza. ⏳

Il Calendario di TickTick offre una funzionalità/funzione drag-and-drop di facile utilizzo, che consente di modificare le scadenze delle attività o di riprogrammare gli eventi senza interrompere l'intera agenda. Inoltre, TickTick si integra con calendari di terze parti come Google Calendar, consentendo di gestire tutti gli appuntamenti, le riunioni e le scadenze in un unico luogo. Questo fa di TickTick un'applicazione efficiente app di pianificazione giornaliera .

5. Timer del Pomodoro

via TickTick Avete bisogno di aiuto per rimanere concentrati? Il Pomodoro Timer integrato di TickTick è stato creato per aumentare la concentrazione e la produttività. È possibile programmare sessioni di lavoro di 25 minuti per attività di priorità, seguite da una breve pausa.

Il timer si integra perfettamente con l'elenco delle attività, consentendo di avviare una sessione direttamente da qualsiasi attività. TickTick monitora anche le sessioni di Pomodoro per vedere quanto tempo si è lavorato e quante pause si sono fatte. Questo aiuta a mantenere la motivazione e il monitoraggio.

È anche possibile riprodurre un rumore bianco in sottofondo mentre il timer di Pomo è attivo per migliorare la concentrazione. 🧘

💡Pro Tip: Per massimizzare la produttività, provate a combinare il Pomodoro Timer con una playlist dedicata alla concentrazione. Scegliete musica strumentale o suoni della natura che vi aiutino a concentrarvi, a ridurre al minimo le distrazioni e a migliorare la vostra capacità di rimanere in zona durante le sessioni di lavoro. 🔥

Prezzi TickTick

**Gratis

Premium: $35.99/anno

**Per saperne di più TickTick vs. ClickUp: Quale app per la gestione delle attività è la migliore?

Cos'è Things 3?

via Cose 3 Things 3 è un'app per la gestione delle attività elegante e facile da usare per gli utenti Apple. È un'applicazione di popolare alternativa a TickTick e combina un design accattivante con funzionalità/funzione intuitive, facilitando l'organizzazione delle attività e la produttività. ⚡

Che si tratti di gestire progetti personali, attività lavorative o obiettivi a lungo termine, Things 3 fornisce un ambiente snello e privo di distrazioni per aiutarvi a concentrarvi su ciò che conta di più.

È ideale per suddividere i progetti più grandi in passaggi gestibili e organizzare tutto.

Funzionalità/funzione di Things 3

Ecco le funzionalità/funzione più utili di Things #:

1. Ripartizione e titoli del progetto

via Cose 3 Things 3 si distingue per la funzionalità di strutturazione dei progetti. Invece di gestire un lungo elenco di cose da fare, è possibile raggruppare attività correlate sotto titoli specifici, dando al progetto una chiara gerarchia visiva. Questa è una delle funzionalità/funzione più frequentemente apprezzate nel confronto tra TickTick e Things 3.

Immaginate di lavorare a una campagna o a un evento di vasta portata. Invece di trovarvi di fronte a un elenco caotico di attività, potete organizzare tutto per categorie: "Ricerca", "Pianificazione" e "Esecuzione", con le singole attività elencate in modo ordinato sotto di esse.

In questo modo è facile concentrarsi su una sezione alla volta senza perdere di vista l'obiettivo generale. Inoltre, la chiarezza visiva aiuta a ridurre lo stress, fornendo una tabella di marcia per il completamento.

2. Pulsante magico più

via Cose 3 Il pulsante Magic Plus di Things 3 è molto più di un modo per aggiungere attività: è lo scorciatoia per la produttività. Immaginate di poter catturare rapidamente attività o idee nel momento stesso in cui vi vengono in mente, indipendentemente dalla posizione in cui vi trovate nell'app. Ecco come funziona il pulsante Magic Plus. ✨

Catturare nuove attività o idee all'istante, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova nell'app. Avete bisogno di aggiungere qualcosa all'ultimo minuto? Basta toccarlo e aggiungerlo e sarà risolto senza interrompere il flusso di lavoro.

3. Liste di controllo

via Cose 3 La funzionalità di controllo di Things 3 aiuta a contestualizzare le attività, rendendola perfetta per suddividere compiti complessi in passaggi di dimensioni ridotte.

📌 Per istanza, invece di "Pianifica evento", "Pianifica evento" è la lista di controllo di Things creare una lista di controllo di "Prenota il luogo", "Organizza il catering" e "Invia gli inviti" per mantenere tutto organizzato e tracciabile"

4. Ricerca rapida

via Cose 3 La funzionalità di ricerca rapida di Things 3 vi permette di trovare esattamente ciò che vi serve senza dover spulciare infiniti elenchi.

Con pochi tasti è possibile cercare attività, to-dos, progetti e dettagli specifici nell'intero elenco di attività.

Immaginate di essere nel bel mezzo di una giornata impegnativa e di dover trovare un'attività cruciale sepolta in un progetto. Invece di perdere tempo a scorrere o a cercare nelle cartelle, si preme Trova veloce, si digita una parola chiave e voilà: tutto ciò che è pertinente appare all'istante.

5. Promemoria tempestivi

via Cose 3 Le promemoria tempestive di Things 3 vi aiutano a non perdere di vista le attività più importanti. Che si tratti di una riunione cruciale o di una scadenza personale, Things 3 vi copre con diversi modi semplici per impostare i promemoria.

È possibile fare clic per aggiungere promemoria direttamente durante l'impostazione delle attività da svolgere, semplificando così l'impostazione degli avvisi quando si pianificano le attività. Basta premere "Aggiungi promemoria", scegliere l'orario e il gioco è fatto.

📌 Preferite digitare?

Grazie al parser di date in linguaggio naturale di Things 3, potete digitare promemoria come "Tom, 20:00" e l'app capirà e imposterà automaticamente l'orario per voi.

Per chi ama le soluzioni a mani libere, l'integrazione con Siri consente di impostare promemoria parlando direttamente all'iPhone. Basta dire: "In Things, ricordami di inviare un messaggio ad Alex alle 5 del mattino di domani" e il promemoria Apple è pronto.

Prezzi di Things 3

Costo una tantum separato per ogni dispositivo iOS:

Mac: $49,99

$49,99 iPad: $19,99

$19,99 iPhone e Apple Watch: $9,99

$9,99 Vision Pro: $29,99

TickTick vs Things 3: funzionalità/funzione a confronto

Sia TickTick che Things 3 offrono impressionanti funzionalità/funzione per la gestione delle attività e delle cose da fare, ognuna con un tocco unico. Ecco una rapida panoramica delle loro funzionalità, in modo da poter scegliere lo strumento più adatto per completare le attività:

Funzione | TickTick | Things 3 |

| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Facilità d'uso | Ha una curva di apprendimento per comprendere tutte le funzionalità/funzione | Interfaccia utente semplice

| Inserimento delle attività | Supporta l'inserimento in linguaggio naturale per una rapida pianificazione | Inserimento delle attività senza un'ampia analisi del linguaggio |

| Disponibilità | Accessibile sia su dispositivi Apple che Android | Accessibile solo sui dispositivi Apple |

| Collaborazione | Consentita | Non consentita |

| Monitoraggio del tempo | Disponibile | Non disponibile |

| Promemoria | Promemoria multipli e promemoria fastidiosi per le attività per non perdere una scadenza | Funzionalità/funzione Fastlane per impostare promemoria per le attività sul calendario Apple |

| Vista attività | Vista Elenco e Calendario | Vista Elenco e Calendario |

| Versione Free | Sì, ma con funzionalità/funzione limitate | No |

| Prezzo | TickTick Premium Plan: $35,99/anno | Acquisto unico:Mac: $49,99iPad: $19,99iPhone e Apple Watch: $9,99Vision Pro: $29,99 |

| Ideale per tutti gli utenti che desiderano una semplice gestione del tempo e la collaborazione con le attività

Tabella di confronto delle funzionalità/funzione di TickTick vs. Things 3

1. Gestione delle attività

TickTick

TickTick brilla per la sua capacità di gestire più elenchi di attività in un'unica schermata, il che lo rende una scelta eccellente per destreggiarsi tra i vari aspetti della vita e lavorare in un unico luogo.

Cose 3

D'altra parte, Things 3 colpisce per la suddivisione dei progetti e i titoli. Queste permettono di strutturare progetti di grandi dimensioni in sezioni gestibili e forniscono una chiara gerarchia e organizzazione visiva.

🏆 Vincitore: TickTick per il bilanciamento di numerose attività su progetti diversi, grazie alla sua snella visualizzazione a più elenchi

2. Promemoria e avvisi

TickTick

TickTick offre un ampio intervallo di opzioni personalizzate per i promemoria e gli avvisi. È possibile impostare orari, date e posizioni specifiche e persino scegliere i modelli di suono e vibrazione. È inoltre possibile connettere TickTick al calendario e ad altre app per essere sempre informati.

Cose 3

Things 3 brilla invece per la sua funzionalità/funzione Fastlane, che garantisce la sincronizzazione istantanea delle promemoria su tutti i dispositivi. Ciò significa che quando si imposta una promemoria sul telefono, questa viene immediatamente aggiornata sul computer e sul tablet, mantenendo le notifiche coerenti e tempestive.

🏆 Vincitore: Things 3 grazie alla sua funzionalità/funzione Fastlane, che garantisce aggiornamenti in tempo reale su tutti i dispositivi

3. Gestione del tempo

TickTick

Il timer Pomodoro di TickTick si distingue per le sessioni di concentrazione integrate, che aiutano ad aumentare la produttività con intervalli di lavoro e pause strutturate. Questa funzionalità/funzione è ideale per gli utenti che preferiscono un approccio temporizzato alla gestione del proprio lavoro.

Inoltre, TickTick ha una funzionalità/funzione di matrice Eisenhower che consente di organizzare le attività in quattro categorie: "urgenti e importanti", "non urgenti e importanti", "urgenti e non importanti" e "non urgenti e non importanti" Questo aiuta a identificare le attività importanti e urgenti in modo da poterle portare a termine per prime.

Cose 3

Things 3, invece, non include un timer per il Pomodoro, ma offre visualizzazioni flessibili del calendario e promemoria tempestivi che possono aiutare indirettamente nella gestione del tempo.

🏆 Vincitore: TickTick per le funzionalità/funzione Pomo Timer ed Eisenhower Matrice

TickTick vs Things 3 su Reddit

Abbiamo anche controllato le recensioni degli utenti su Reddit per vedere quale strumento è migliore. Ecco uno sguardo a ciò che gli utenti di Reddit dicono di TickTick vs. Things 3.

Uno Utente Reddit ha espresso molto chiaramente la sua opinione su Things 3.

"Things 3 è semplice, ma ciò che amo e che lo distingue da molte app è la sua sincronizzazione tra i dispositivi, che è fantastica. La semplicità e la possibilità di raccogliere il lavoro da qualsiasi luogo lo rendono superiore alla maggior parte delle app"_

Un altro utente suggerisce cercando TickTick e Things 3 e utilizzare quello più adatto alle proprie esigenze.

"Credo che il problema sia la filosofia di entrambe le app. Things è molto libera nel modo in cui pensa che si debbano gestire le attività. Quindi l'intero sistema sembra un po' chiuso e limitato" _Ma per alcuni è una buona cosa. Me compreso. Things è l'app che uso di più. Si adatta al modo in cui voglio gestire le mie attività. È minimale e ha le funzionalità/funzione che mi servono, non di più. Ed è un piacere usarla Altre persone desiderano una maggiore flessibilità e controllo e la possibilità di utilizzare uno strumento personalizzato in base al modo in cui lavora il loro cervello. Questo è TickTick _Ho trascorso molto tempo con entrambi e personalmente sono stato più produttivo e meno sopraffatto da Things"

ClickUp: la migliore alternativa a TickTick vs. Things 3

Ora, potete decidere se scegliere TickTick vs. Things 3. Tuttavia, il 'fatto' è che se scegliete TickTick, potreste perdere la possibilità di suddividere i progetti in attività più semplici o in attività cardine. Inoltre, se scegliete Things 3, dovrete scendere a compromessi con la funzionalità di monitoraggio del tempo.

Quindi, se siete ancora indecisi tra TickTick e Things 3, lasciate che vi presentiamo ClickUp . Combina i punti di forza di entrambe le app e offre ancora più funzionalità/funzione gratis. Inoltre, essendo un'app web e mobile, garantisce l'accessibilità multipiattaforma.

ClickUp è un robusto strumento di gestione delle attività che offre funzionalità/funzione complete per ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività nelle attività quotidiane. Scopriamo come sia un potente strumento di TickTick e di Cose 3 alternative .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image22-1400x676.png Alternativa TickTick vs Things 3: Attività di ClickUp per pianificare, organizzare e collaborare a qualsiasi progetto /$$$img/

pianificate, organizzate e collaborate a qualsiasi progetto con le attività di ClickUp senza perdervi nulla_

Gestione avanzata delle attività

Il Attività di ClickUp è la vostra centrale di produttività personale. È possibile creare attività, aggiungere categorie di attività mediante l'aggiunta di tag e stati e impostare priorità. Questo vi aiuta a organizzare e filtrare le attività come un professionista.

Potete aggiungere un contesto alle vostre attività con i campi personalizzati, come progetto, posizione, client, ecc. Inoltre, ClickUp Tasks consente di collegare attività collegate e dipendenti per monitorare lo stato delle attività e identificare i blocchi. Grazie a questa capacità, ClickUp Tasks è il leader nella gara tra TickTick e Things 3 e altre app per elenchi di cose da fare, grazie alla sua flessibilità e personalizzazione avanzata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image12.png Attività di ClickUp Tasks per monitorare lo stato delle attività, impostare le priorità e identificare i colli di bottiglia delle attività /$$$img/

traccia lo stato di avanzamento delle attività, imposta le priorità e identifica i colli di bottiglia con le attività di ClickUp Tasks_

Invece di attenersi a stati predefiniti come "Aperto" o "Chiuso", ClickUp consente di creare stati personalizzati che si adattano perfettamente al vostro flusso di lavoro. È possibile avere stati come "In Avanzamento", "In attesa di revisione" o "Bloccato", per avere maggiore chiarezza sullo stato di ogni attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image14-1400x473.png Stati personalizzati di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento delle attività /$$$img/

create gli stati secondo le vostre esigenze e monitorateli come un professionista con ClickUp Custom Statuses_

In dipendenza di ciò che funziona meglio per il progetto, è anche possibile visualizzare le attività in modi diversi, che si tratti di un Elenco, di una Bacheca o di una Vista Bacheca. Le attività secondarie possono essere personalizzate per visualizzare esattamente le informazioni di cui avete bisogno quando ne avete bisogno.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image8-2.png Viste ClickUp per visualizzare le attività in modi diversi /$$$img/

visualizzare le attività in modi diversi con ClickUp Views_

ClickUp non è solo per la gestione del progetto o per il monitoraggio delle attività del team. Può essere facilmente utilizzato per gestire progetti personali o eventi del calendario. Ecco come i nostri utenti si affidano a ClickUp come strumento personale App per l'elenco di cose da fare dell'IA .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image9-2.png TickTick vs Things 3 alternativa: Recensione dell'utente Reddit sull'utilizzo di ClickUp per la gestione delle attività personali /$$$img/

via Reddit Ma non è tutto.

Con ClickUp Brain , un assistente personale IA per automatizzare la gestione delle attività, fornendo riepiloghi/riassunti delle attività e reportistica giornaliera sullo stato di avanzamento. Inoltre, automatizza gli elementi di azione, la pianificazione delle attività secondarie e il riempimento dei dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image5-1.png Utilizzate ClickUp Brain per automatizzare le vostre attività ricorrenti /$$$img/

automatizzate le vostre attività ricorrenti senza fatica con ClickUp Brain

Ma non si ferma qui.

ClickUp Brain può anche analizzare i dati del progetto per migliorare il processo decisionale, stimare i costi, ottimizzare l'allocazione delle risorse, prevedere le capacità necessarie, semplificare la gestione del team e monitorare i rischi potenziali, il tutto in durata stimata. La gestione delle attività non è mai stata così semplice con ClickUp Tasks e ClickUp Brain.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image11-3.png Alternativa TickTick vs Things 3: Usate ClickUp Brain per prendere decisioni informate /$$$img/

prendi decisioni informate con i suggerimenti perfetti di ClickUp _Brain

Promemoria facili e veloci

Le promemoria nelle app per la gestione delle attività possono sembrare notifiche fastidiose e irritanti. Promemoria di ClickUp offre un sistema personalizzabile che vi tiene informati sulle vostre attività senza essere invadenti.

È possibile codificare i promemoria in base ai colori, modificare le impostazioni per adattarle al proprio stile e assicurarsi di essere sempre in anticipo sulle scadenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image20.png Funzionalità/funzione promemoria di ClickUp per la gestione delle attività /$$$img/

rimanete sempre al passo con le attività da fare grazie a ClickUp Reminders_

La funzionalità In arrivo funge da gestore delle attività e da app per il calendario, rendendo più facile tenere traccia di tutto in un unico posto. Schede come "Prossimo", "Da fare" e "Non programmato" consentono di sapere cosa c'è da fare, cosa è stato completato e cosa ha ancora una data di scadenza.

I promemoria di ClickUp sono ancora più potenti grazie alla possibilità di allegare ai vostri promemoria file come foto, memo vocali o posizioni sulla mappa. Questa funzionalità/funzione consente a voi e al vostro team di essere sempre organizzati e in regola. Inoltre, grazie a oltre 1.000 integrazioni, è facile sincronizzare i promemoria con Google Calendar, Outlook, Zoom e persino Amazon Alexa.

Grazie alla funzionalità "Promemoria delegati", è possibile impostare promemoria e notifiche anche per il proprio team, assicurandosi che nessuna attività venga dimenticata. Che si tratti di promemoria ricorrenti o di sincronizzazione tra le app del calendario, ClickUp vi aiuta a mantenere il controllo sulla vostra agenda.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image3-2-1400x1085.png Alternativa TickTick vs Things 3: ClickUp Promemoria per impostare promemoria di attività per i membri del team /$$$img/

imposta promemoria per i membri del tuo team con ClickUp Reminders

Calendario Elenco dei compiti da fare modello

Vi sentite sopraffatti da un elenco di cose da fare che non finisce mai? È ora di mettere ordine nel caos! Il Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare viene in aiuto in questo caso.

Questo modello vi aiuta a visualizzare gli obiettivi e le attività in modo da poter pianificare la giornata o la settimana come un professionista. Non dovrete più affannarvi per rispettare le scadenze o sentirvi persi in un mare di cose da fare.

Il modello aiuta anche a suddividere le attività in categorie chiare, in modo da poter vedere esattamente cosa deve essere terminato e quando. Fornisce una visualizzazione dettagliata di ogni attività, consentendo di monitorare lo stato di avanzamento, di fissare le scadenze e di tenere sotto controllo le cose.

Con questo modello è possibile:

Pianificare facilmente le attività

Organizzare le attività in diverse categorie per migliorare la produttività

Aggiungere il contesto dell'attività e monitorare lo stato di avanzamento della stessa

Aumentate la vostra produttività con il modello di Calendario per gli elenchi da fare di ClickUp. È ora di smettere di pianificare e di iniziare a realizzare.

Scaricare questo modello

Monitoraggio del tempo senza soluzione di continuità

Una gestione efficace delle attività richiede il monitoraggio del tempo speso per ciascuna di esse. ClickUp semplifica questo compito con il suo sistema integrato di Monitoraggio del tempo funzionalità/funzione che consente di registrare la durata delle attività senza soluzione di continuità.

È possibile avviare e arrestare il timer da qualsiasi dispositivo e utilizzare il promemoria globale per registrare la durata di più attività. Ciò consente di stabilire le priorità delle attività, di allocare le risorse in modo efficiente e di identificare i colli di bottiglia.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image13-2-1400x1021.png Funzionalità di ClickUp Time Tracking per tenere traccia del tempo speso per ogni attività e stabilire le priorità /$$$img/

traccia il tempo trascorso su ogni attività e stabilisci le priorità con la funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp_

ClickUp: La fine del dibattito TickTick vs. Things 3

Mentre le app per la produttività TickTick e Things 3 offrono solide funzionalità/funzione, ClickUp emerge come la soluzione definitiva per la gestione delle attività, il piano giornaliero e la collaborazione del team.

Dalla potente gestione delle attività alle visualizzazioni personalizzabili, ai promemoria avanzati e agli strumenti di IA, ClickUp va oltre il semplice monitoraggio delle attività. La versione gratuita offre tutto questo. Iscrivetevi gratis a ClickUp e vedrete come trasformerà il vostro modo di lavorare! 🚀