Modelli di volantini per Documenti Google gratis

Che si tratti di pubblicità per un evento, una vendita o un incontro comunitario, i volantini ben progettati catturano l'attenzione con modelli e immagini accattivanti e visivamente attraenti e trasmettono il loro messaggio in modo efficace.

Volete creare dei volantini così spettacolari? Non è necessario essere esperti di design. Ci sono modelli di volantini gratis disponibili online. Documenti Google sono facili da usare ed efficaci, oltre ad essere gratis. Che siate titolari di una piccola azienda, organizzatori di eventi o semplicemente persone con un messaggio da condividere, questi modelli offrono la flessibilità e la creatività necessarie per creare volantini di grande effetto.

Cosa rende un buon modello di volantino per Google Documenti?

Un buon modello di volantino Modello per i Documenti Google dovrebbe avere le seguenti funzionalità/funzione:

Design del volantino chiaro e conciso: Un layout privo di disordine, con un buon equilibrio tra testo e immagini, assicura che il messaggio sia facilmente comprensibile

Informazioni organizzate: Le informazioni più importanti devono essere evidenziate. Possono essere la data e la durata di una vendita online o il luogo di una festa offline

Elementi che attirano l'attenzione: titoli in grassetto e colori vivaci attirano l'attenzione, guidano il lettore e fanno risaltare il vostro volantino

Layout preconfezionati: I layout estetici, che possono essere facilmente modificati senza bisogno di una laurea in design, presentano un aspetto professionale e allo stesso tempo offrono flessibilità

**Uso strategico degli spazi bianchi: gli spazi bianchi aiutano a dirigere l'occhio del lettore e a non sovraccaricarlo di informazioni

Ricordate che questi sono solo gli elementi più essenziali.

Sarà necessario personalizzare il modello aggiungendo:

🌟 Immagini ad alta risoluzione: Niente pixel; le immagini devono essere nitide e pertinenti al messaggio

🌟 Consistenza del marchio: Utilizzate la tavolozza dei colori, il logo e i font della vostra azienda per mantenere un'immagine coesa del marchio

🌟 Un chiaro invito all'azione: Assicuratevi che sia ben visibile. Che si tratti di visitare un sito web, chiamare un numero o RSVP, deve essere ben visibile in modo che il lettore sappia esattamente cosa si aspetta da lui

Ecco. Siete pronti a creare dei volantini accattivanti? Sfogliate la galleria di modelli qui sotto e scegliete quello più adatto al vostro scopo. Poi, date libero sfogo alle vostre capacità di progettazione e alla vostra immaginazione.

10 Modelli di volantini Free Documenti Google

Ci sono modelli modificabili gratuiti per Documenti Google disponibili per vari tipi di contenuti, dai curriculum alle ricette! E se non siete soddisfatti di nessuno di questi, potete anche creare il proprio modello in Google Documenti .

Abbiamo cercato nella libreria di modelli di volantini aperti di Documenti Google e abbiamo trovato alcuni preferiti. Eccoli:

1. Modello di volantino aziendale di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-770.png Il modello di volantino aziendale: google docs flyer template /$$$img/

via GooDocs Cercate un modo semplice ma efficace per promuovere la vostra azienda? Il Modello di volantino aziendale da GooDocs è proprio quello che vi serve. È facile da usare, completamente personalizzabile e progettato per far risaltare i vostri lavori richiesti.

Si tratta di due volantini a doppia pagina dai colori eleganti e moderni che mettono in risalto la vostra offerta.

Il layout è pulito e strutturato, con segnaposti per gli elementi chiave:

Titoli che attirano l'attenzione

Immagini di alta qualità

Elenchi puntati

Testo informativo

Dettagli di contatto

sezione "Chi siamo

sezione "I nostri servizi

sezione "Perché scegliere noi

Questi segnaposto sono chiaramente contrassegnati da elementi grafici arancioni per una facile identificazione. Indipendentemente dal modello selezionato, riceverete un design completamente personalizzabile e pronto all'uso.

Ideale per: Titolari di piccole aziende che desiderano promuovere efficacemente i propri prodotti o servizi.

2. Modello di volantino per invito al picnic aziendale della festa dei lavoratori by cloudHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-771.png Modello di volantino di invito al picnic aziendale per la Festa del lavoro /$$$img/

via cloudHQ Il Modello di volantino di invito al picnic aziendale per la festa dei lavoratori di cloudHQ rende il piano dell'evento un gioco da ragazzi, offrendo al contempo un invito professionale e accattivante che farà emozionare tutti per il grande giorno.

Con il suo design divertente e all'aria aperta, questo modello imposta il tono perfetto per l'impostazione delle vacanze. Personalizzate il modello di volantino con la data, l'ora, la posizione e altri dettagli rilevanti. È inoltre possibile aggiungere facilmente immagini che riflettano il marchio della vostra azienda.

Sia che stiate pianificando un picnic informale o un evento aziendale più grande, questo modello di volantino gratuito vi copre.

✨ Ideale per: Teams che pianificano eventi informali che promuovono lo spirito di squadra e il coinvolgimento.

3. Modello di volantino per il 4 luglio di cloudHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-772.png Modello di volantino per il 4 luglio /$$$img/

via cloudHQ Festeggiate il Giorno dell'Indipendenza come mai prima d'ora con modello di volantino per il 4 luglio di cloudHQ !

Questo modello per Google Documenti è stato progettato per aiutarvi a creare gli inviti perfetti per l'evento, grazie al suo classico design retrò con i colori patriottici rosso, bianco e blu, con una funzionalità/funzione della Statua della Libertà. Inoltre, cattura l'essenza del compleanno dell'America e infonde un senso di orgoglio in ogni ospite.

È possibile aggiungere tutti i dettagli essenziali per la festa del 4 luglio: data, ora, posizione ed eventuali extra divertenti.

Ideale per: Creazione di volantini per privati o organizzazioni che ospitano celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza.

4. Il modello di volantino per il Black Friday Black Ribbon Sale di cloudHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-773.png Modello di volantino per i saldi del Black Friday Black Ribbon /$$$img/

via cloudHQ Pronti a fare il botto durante il Black Friday? Il Modello di volantino per il Black Friday con nastro nero da cloudHQ vi aiuta a creare materiale promozionale di grande impatto, in grado di stimolare le vendite commerciali e attirare i personalizzati.

Il suo elegante design a nastro nero cattura senza sforzo l'attenzione, assicurando che la vostra promozione si distingua.

La bellezza di questo modello risiede nel suo formato Documenti Google di facile utilizzo, che vi permette di personalizzare tutto per adattarlo al vostro marchio.

Che siate una piccola azienda che vuole attirare gli acquirenti locali o un professionista del marketing che vuole amplificare la propria campagna, questo modello è tutto ciò di cui avete bisogno.

✨ Ideale per: Rivenditori che si preparano alle promozioni e agli eventi commerciali del Black Friday.

5. Modello di volantino per la festa del club di Natale di cloudHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-774.png Modello di volantino per la festa del club di Natale /$$$img/

via cloudHQ Il Modello di volantino per la festa del club di Natale di cloudHQ è lo strumento ideale per creare un invito accattivante che catturi lo spirito delle feste! Questo colorato modello per Documenti Google è la scelta perfetta per feste di club o eventi festivi.

Personalizzate questo modello con facilità! Aggiungete i dettagli dell'evento, le immagini e il marchio per creare un modello di volantino personalizzato e desiderato che rifletta il vostro stile. L'interfaccia user-friendly lo rende semplice da modificare, anche per i principianti.

✨ Ideale per: Organizzatori di feste natalizie che desiderano diffondere un'atmosfera festosa.

6. Il modello di volantino Cyber Monday di cloudHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-775.png Il modello di volantino per il Cyber Monday /$$$img/

via cloudHQ Se desiderate che il vostro materiale di promozione sia di grande impatto, questo elegante modello blu di cloudHQ è proprio quello che fa per voi. Il Modello di volantino Cyber Monday di cloudHQ è stato progettato per le aziende desiderose di fare colpo durante uno dei più grandi giorni di shopping online dell'anno.

Grazie alle sezioni personalizzabili per la grafica dei social media e le newsletter email, è possibile creare rapidamente materiali di marketing di alta qualità. La combinazione di colori blu freddo non è solo visivamente attraente, ma infonde un senso di calma e fiducia nei vostri clienti.

✨ Ideale per: aziende di e-commerce che si preparano per le vendite commerciali del Cyber Monday.

7. Modello di volantino per evento Pride Block Meetup di cloudHQ

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-776.png Modello di volantino per l'evento Pride Block Meetup: Documenti Google /$$$img/

via cloudHQ Preparatevi a celebrare l'amore e l'inclusività con il Modello di volantino per eventi Pride Block Meetup di cloudHQ !

Questo modello presenta elementi di design vivaci e colorati che riflettono la gioia e la diversità della comunità LGBTQ+, aggiungendo un tocco in più al processo di pianificazione.

Con sezioni preordinate per i dettagli, gli orari e le informazioni sui partecipanti, questo modello rende l'organizzazione del Pride Block Meetup un gioco da ragazzi. Il design vivace e inclusivo aggiunge il perfetto tocco di colore e di eccitazione al vostro piano dell'evento .

✨ Ideale per: Organizzatori di comunità che pianificano eventi per le celebrazioni del Pride.

8. Modello di volantino di beneficenza per animali di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-777.png Il modello di volantino di beneficenza per animali: modello di volantino di Documenti Google /$$$img/

via GooDocs Il Modello di volantino di beneficenza per animali di GooDocs è il compagno perfetto nella vostra missione di attirare l'attenzione e ispirare tutti a contribuire al benessere degli animali!

Il layout bilancia l'estetica con la funzione. La sezione superiore, con l'immagine di un animale e una tagline, attira le persone, mentre la sezione inferiore offre ampio spazio per illustrare le lotte che gli animali devono affrontare.

Se state promuovendo un evento di raccolta fondi, una raccolta di donazioni o una campagna di sensibilizzazione della comunità, questo modello di volantino rende facile trasmettere il vostro messaggio.

✨ Ideale per: Organizzazioni non profit e organizzazioni che promuovono eventi per la tutela degli animali.

9. Modello di volantino creativo per il ritorno a scuola di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-778.png Il modello di volantino creativo per il ritorno a scuola: modello di volantino di Documenti Google /$$$img/

via GooDocs Preparatevi ad affrontare al meglio l'anno scolastico con il Modello di volantino per il ritorno a scuola di GooDocs .

Con pochi clic, è possibile modificare facilmente il testo, le immagini e altri elementi per adattarli alle proprie esigenze. È possibile stamparlo a Home o in ufficio senza sacrificare la qualità.

La semplicità del design, con il suo sfondo bianco e pulito, permette ai contenuti di essere al centro della fase.

Compatibile con i documenti Google e Microsoft Word, è facile da usare su qualsiasi piattaforma si preferisca.

✨ Ideale per: Scuole o organizzazioni che si preparano a eventi back-to-school.

10. Modello di volantino per casa aperta di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-779.png Il modello di volantino per la casa aperta: modello di volantino di Documenti Google /$$$img/

via GooDocs Il Modello di volantino per casa aperta di GooDocs vi permette di attirare potenziali acquirenti e di creare un'atmosfera di entusiasmo intorno alle vostre proprietà.

L'elegante sfondo bianco offre una buona tela per far risaltare il testo e le immagini, garantendo che il vostro volantino si distingua dalla concorrenza.

Compatibile sia con Documenti Google che con Microsoft Word, questo modello offre la flessibilità necessaria. Inoltre, grazie all'accesso ai font gratuiti di Google, potrete aggiungere il vostro tocco unico senza sudare.

✨ Ideale per: Agenti immobiliari e gestori di immobili che ospitano eventi di open house.

Limiti dell'uso di Documenti Google per i volantini

La creazione di volantini con i Documenti Google presenta molti vantaggi, soprattutto se si ha già familiarità con la piattaforma.

Tuttavia, ci sono alcuni limiti da tenere presenti:

Flessibilità di progettazione limitata: Sebbene Documenti Google offra opzioni di formattazione di base, non offre funzionalità/funzione avanzate rispetto agli strumenti di progettazione grafica dedicati

Sebbene Documenti Google offra opzioni di formattazione di base, non offre funzionalità/funzione avanzate rispetto agli strumenti di progettazione grafica dedicati **Gestione delle immagini di base: il ridimensionamento, il ritaglio o la stratificazione delle immagini possono risultare complicati, il che può ostacolare la vostra visione creativa

Limiti alla collaborazione: Le modifiche multiple e simultanee possono creare confusione, soprattutto quando si sta mettendo a punto un progetto.

Le modifiche multiple e simultanee possono creare confusione, soprattutto quando si sta mettendo a punto un progetto. **Limiti dei modelli: molti modelli gratis non hanno l'aspetto lucido e professionale che può offrire un software di progettazione specializzato

Problemi di qualità di stampa: I volantini progettati nei documenti Google non sempre si traducono bene quando vengono stampati, con problemi di risoluzione e chiarezza

Modelli di volantini alternativi per Documenti Google

Se vi trovate a dover affrontare i limiti di cui sopra durante la progettazione dei vostri volantini, avete bisogno di un'opzione più facile da usare. Uno strumento software dedicato che offra modelli precostituiti e personalizzabili e strumenti dedicati alla gestione degli eventi può essere la risposta.

Uno strumento come ClickUp è il perfetto alternativa a Google Documenti per questa attività!

ClickUp offre modelli precostituiti che possono elevare il vostro branding e la vostra messaggistica. Offre inoltre strumenti come documenti, lavagne online e un sistema di gestione degli eventi per aiutarvi a organizzare eventi impeccabili.

Esploriamo i migliori modelli di ClickUp per creare volantini efficaci:

1. Il modello di Programma di ClickUp

Il Modello di Programma ClickUp è la risorsa ideale per la creazione di volantini per le riunioni. Semplifica la gestione delle riunioni ricorrenti, soprattutto quando aggiornamenti coerenti e struttura sono essenziali per un esito positivo.

Che siate manager o team leader, questo modello rende le riunioni più produttive, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Il modello di Programma ClickUp può adattarsi alle esigenze del vostro team, monitorando le metriche del team , monitorare obiettivi a lungo termine e valutare lo stato di avanzamento.

Per esempio, si può utilizzare la Vista Elenco per organizzare gli argomenti del Programma, in modo da facilitare la navigazione nelle discussioni.

La Vista Bacheca offre un layout in stile Kanban che consente di visualizzare lo stato attuale di ogni elemento dell'agenda. Ciò risulta in un flusso di lavoro fluido per le revisioni settimanali o bisettimanali.

Con questo modello è possibile:

Organizzare discussioni su metriche critiche come lo stato delle attività, le tendenze del mercato e la salute del flusso di lavoro

Facilitare il project management con funzionalità/funzione quali attività secondarie annidate, reazioni ai commenti e assegnatari multipli

Impostazione di consegne chiare durante le riunioni, in modo che tutti sappiano quali sono i loro prossimi passaggi

Creare una struttura riutilizzabile per le riunioni ricorrenti, risparmiando tempo e mantenendo la coerenza

ideale per: Gestori e team leader che hanno bisogno di semplificare le discussioni delle riunioni e di monitorare efficacemente le metriche del team.

Il primo passaggio per organizzare un workshop coinvolgente è capire il pubblico, impostare obiettivi chiari e utilizzare gli strumenti giusti.

I workshop ben organizzati e gestiti possono essere una fucina di produttività. Un programma solido permette di tenere tutto sotto controllo, concentrandosi sugli obiettivi chiave e garantendo la riunione degli obiettivi.

Vi aiuta a:

Impostazione di risultati misurabili per ogni workshop

Suddividere argomenti complessi in attività gestibili

Includere attività cruciali di preparazione e di follower

Sia che lo utilizziate per una sessione di formazione o per una riunione di brainstorming, questo Documenti ClickUp fornisce la struttura per eventi fluidi e d'impatto.

✨ Ideale per: Organizzatori di workshop che mirano a creare sessioni coinvolgenti e produttive, garantendo obiettivi chiari e attività strutturate.

Quando si è responsabili delle prestazioni di un'altra persona del proprio team, è importante documentare tutto ciò che è stato discusso per garantire l'allineamento. Un modello di Programma di supervisione vi aiuterà in questo!

Definire le priorità degli obiettivi e delle finalità

Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti in corso

Condividere idee e feedback in modo organizzato

Aumentate l'efficienza delle riunioni di supervisione del vostro team con questo modello di ClickUp!

ideale per: I manager responsabili della supervisione dei membri del team, della comunicazione efficace e del monitoraggio dello stato dei progetti.

L'organizzazione di un funerale è un'attività profondamente emotiva, ma avere un programma chiaro può aiutare ad alleggerire il peso di un momento così difficile. Con Il modello di Programma funebre di ClickUp è possibile semplificare il processo di pianificazione e garantire la cura di ogni dettaglio.

Ecco come creare un programma ponderato e organizzato:

Compilare un elenco delle attività: Iniziare ad elencare tutto ciò che deve essere terminato per il funerale. Questo può includere la selezione della bara, la disposizione dei fiori, l'ordine di un pranzo al catering e altri dettagli

Iniziare ad elencare tutto ciò che deve essere terminato per il funerale. Questo può includere la selezione della bara, la disposizione dei fiori, l'ordine di un pranzo al catering e altri dettagli Delegare le responsabilità: Assegnare ogni attività alle persone appropriate. Può trattarsi di membri della famiglia, amici intimi o professionisti come impresari funebri o addetti al catering

Assegnare ogni attività alle persone appropriate. Può trattarsi di membri della famiglia, amici intimi o professionisti come impresari funebri o addetti al catering Fissare le scadenze: Stabilire le scadenze per ogni attività, tenendo conto del tempo richiesto e della sequenza generale del funerale

Stabilire le scadenze per ogni attività, tenendo conto del tempo richiesto e della sequenza generale del funerale Monitoraggio del tempo: Monitorare lo stato di ogni attività, assicurandosi che sia completata in tempo. Verificare con i membri del team se hanno bisogno di ulteriore supporto

Monitorare lo stato di ogni attività, assicurandosi che sia completata in tempo. Verificare con i membri del team se hanno bisogno di ulteriore supporto Distribuire l'agenda finale: Una volta completate tutte le attività e finalizzata l'agenda, condividerla con tutti i membri del team

ideale per: Membri della famiglia o coordinatori coinvolti nell'organizzazione di un funerale, che richiedono un approccio compassionevole e organizzato al piano.

5. Modello di Brief per eventi ClickUp

Questo modello copre tutte le fasi dell'evento, dalla pre-pianificazione alla completa valutazione post-evento. Non vi sfuggirà nessun passaggio chiave o punto di comunicazione, assicurandovi che il vostro evento si svolga senza intoppi.

Vi permette di:

Stabilire gli oggetti: State organizzando un evento di networking, una raccolta fondi o qualcosa di completamente diverso?

State organizzando un evento di networking, una raccolta fondi o qualcosa di completamente diverso? Raccogliere le informazioni chiave: Conoscere le informazioni di base: data, ora, luogo, tipo di evento, budget, numero di partecipanti ed eventuali requisiti speciali

Conoscere le informazioni di base: data, ora, luogo, tipo di evento, budget, numero di partecipanti ed eventuali requisiti speciali **Creare un brief per l'evento: redigere un documento che descriva tutto ciò che riguarda l'evento, compresi l'oggetto, la sequenza, il budget ed eventuali esigenze speciali

Suddividere le attività: Suddividere le attività in parti gestibili e assegnarle ai membri del team. Stabilite sequenze e scadenze per ogni attività

ideale per: I pianificatori di eventi che desiderano creare uno schema di progetto completo che copra tutte le fasi della pianificazione e dell'esecuzione dell'evento.

6. Modello di documento per il piano degli eventi di ClickUp

Sia che stiate organizzando un incontro informale o un grande evento di più giorni, il modello Modello di documento per il piano degli eventi di ClickUp vi aiuta a pianificare efficacemente il D-day, a risparmiare tempo e denaro e a rispettare i tempi.

Con questo modello è possibile:

Dare vita alla vostra visione: Organizzare tutto, dai luoghi ideali alle opzioni per i fornitori, in un unico punto

Organizzare tutto, dai luoghi ideali alle opzioni per i fornitori, in un unico punto Collaborare con facilità: Allineare il team e le risorse per una collaborazione senza soluzione di continuità

Allineare il team e le risorse per una collaborazione senza soluzione di continuità Traccia i progressi e gli obiettivi: Rimani in cima al tuo evento monitorando gli stati di avanzamento e gli obiettivi. Assicuratevi che tutto sia in linea con i tempi, le scadenze e il budget a disposizione

ideale per: Chiunque organizzi eventi, da riunioni occasionali a funzioni su larga scala, e abbia bisogno di gestire in modo efficace dettagli come la sede, il budget e l'elenco degli ospiti.

7. Il modello di modulo per la registrazione di eventi ClickUp

Il piano di eventi può essere un'impresa enorme. Dalle fasi iniziali all'esecuzione finale, innumerevoli dettagli richiedono attenzione, compresa la raccolta di informazioni accurate sui partecipanti. Un modulo di registrazione facile da usare è fondamentale per semplificare questo processo e garantire l'esito positivo dell'evento.

Questo modello vi aiuta a:

Creare moduli personalizzabili per qualsiasi evento senza alcuno sforzo

Raccogliere informazioni affidabili sui partecipanti con il minimo sforzo

Organizzare tutto in modo rapido ed efficiente

Che si tratti di una conferenza, di una fiera o di una gita del team, il nostro modello vi assicura di acquisire correttamente tutti i dettagli necessari!

✨ Ideale per: Gli organizzatori di eventi che devono raccogliere in modo efficiente le informazioni sui partecipanti e semplificare il processo di registrazione per vari eventi.

ClickUp ha un modello per pianificare, promuovere ed eseguire ogni tipo di evento.

Con i modelli di ClickUp è possibile creare facilmente moduli di registrazione completamente personalizzabili, monitorare le attività e controllare lo stato di avanzamento, assicurando che ogni aspetto del vostro evento sia pianificato ed eseguito meticolosamente.

Creare volantini per eventi efficaci con i modelli ClickUp

Sebbene Documenti Google sia uno strumento solido per la creazione di volantini per eventi, da fare ha alcuni limiti. La semplicità che lo rende accessibile può anche limitare le capacità di progettazione e le opzioni di personalizzazione.

È qui che entra in gioco ClickUp, che offre una soluzione più robusta.

