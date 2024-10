8 modelli di lettere di scuse per le scuse dell'ultimo minuto

Vi è mai capitato di essere colpiti da un'influenza improvvisa proprio prima di una riunione importante? O forse un ritardo imprevisto del volo vi ha fatto arrivare in ritardo a una presentazione critica per un client. Beh, succede a tutti noi, soprattutto quando i motivi sono fuori dal nostro controllo.

Tuttavia, una nota di scuse affrettata per spiegare la vostra assenza potrebbe non essere sufficiente.

È generalmente considerata una buona pratica scrivere una lettera di scuse formale per informare i colleghi e il manager di un contrattempo o di un problema imprevisto.

In questo blog abbiamo raccolto per voi alcuni dei migliori modelli e soluzioni di lettera di scuse. Dai modelli gratuiti pronti all'uso per Documenti Google agli strumenti per crearne una da zero: ce n'è per tutti i gusti. Iniziamo!

**Che cosa sono i modelli di lettera di scuse?

I modelli di lettera di giustificazione sono documenti preformattati e pronti all'uso che forniscono una struttura e un format per scrivere una lettera di giustificazione. Di solito vengono utilizzati per spiegare formalmente un'assenza involontaria dall'ufficio, un commit di lavoro o un evento importante.

In genere, questi modelli sono composti da varie sezioni, ognuna delle quali affronta diversi aspetti della lettera, come il mittente, il destinatario, il messaggio principale e altre informazioni di supporto.

L'aspetto migliore? Poiché sono personalizzabili, è possibile utilizzarli per creare un messaggio rapido ed efficace ogni volta che se ne presenta la necessità.

**Cosa rende un buon modello di lettera di scuse?

Una lettera di scuse solida può fare molto di più che giustificare la vostra assenza da un evento importante. Vi ritrae come un professionista responsabile ed etico ed esprime un sincero rammarico per gli inconvenienti causati. Questo è particolarmente utile se siete iniziare un nuovo lavoro . Tuttavia, perché ciò avvenga, il modello deve essere di alta qualità.

Ecco quattro caratteristiche che rendono un buon modello di lettera di scuse:

**Un buon modello di lettera di scuse deve essere facile da usare. Deve avere un format chiaro e comprensibile per garantire che sia appropriato per tutte le impostazioni, scolastiche, professionali, ecc.

Tono professionale: Il modello dovrebbe utilizzare un linguaggio formale e mantenere un tono rispettoso, professionale e ideale per la comunicazione sul posto di lavoro

Il modello dovrebbe utilizzare un linguaggio formale e mantenere un tono rispettoso, professionale e ideale per la comunicazione sul posto di lavoro Struttura completa: Il modello deve avere abbastanza sottosezioni da permettere di fornire informazioni complete sull'assenza, come le ragioni che l'hanno determinata, le azioni da fare per evitarla, ecc.

Il modello deve avere abbastanza sottosezioni da permettere di fornire informazioni complete sull'assenza, come le ragioni che l'hanno determinata, le azioni da fare per evitarla, ecc. Capacità di personalizzazione: Il modello deve essere personalizzato. Dovrebbe essere in grado di modificare e personalizzare ciascuno dei suoi elementi

8 Modelli di lettere di giustificazione

Come promesso, ecco otto dei migliori modelli di lettera di scuse gratis. Segnalibro per la prossima volta che si perde un evento cruciale a scuola, al lavoro o in qualsiasi altro luogo:

1. Modello di lettera di scuse per il lavoro di Dribble

via

[Dribble]

Se state cercando un modello di lettera di scuse semplice ma completo, questo di Dribble fa al caso vostro.

Ideale per: I dipendenti che hanno bisogno di un modello flessibile per le situazioni di congedo personale o professionale.

Questo modello di lettera di giustificazione gratis è versatile e adatto a vari scopi, tra cui quello aziendale, educativo e personale. È ordinato, ben strutturato e contiene tutte le sezioni che una lettera di scuse standard dovrebbe avere.

Per modificare il documento, è sufficiente integrarlo con Google Documenti o Microsoft Word; una volta pronto, è possibile scaricarlo e stamparlo in un layout di dimensioni standard A4.

Per saperne di più: 10 Modelli di curriculum gratis per Microsoft Word

2. Modello di lettera di scuse da Documenti Google

via

[Google Docs]

Mentre le lettere di scuse con molto testo possono essere percepite come un eccesso di condivisione, quelle poco dettagliate possono risultare superficiali e persino insincere. È quindi necessario trovare il giusto equilibrio tra parole ed elaborazione, ed è qui che entra in gioco questo modello.

Ideale per: Professionisti che hanno bisogno di aiuto nella stesura di una lettera di scuse formale per bilanciare professionalità e dettagli.

Progettato da Documenti Google, questo modello di lettera di scuse può aiutarvi a redigere un messaggio conciso per qualsiasi scenario. È semplice e diretto. Il linguaggio è assolutamente professionale e ogni elemento del design, dai font allo sfondo, è minimale. Inoltre, questo modello è compatibile con diversi strumenti per offrire un'esperienza di modifica flessibile.

3. Modello di lettera di congedo per malattia di Jotform

via

[Jotform]

Il modello di lettera di congedo per malattia di Jotform è stato creato esclusivamente per la redazione di lettere di giustificazione per assenze per malattia non annunciate.

Personalizzabile, completo e professionale, è adatto alla stesura di lettere di giustificazione sia aziendali che scolastiche. È sufficiente modificare i dettagli sul proprio smartphone, firmare il documento con uno strumento di firma elettronica e scaricarlo in formato PDF per creare la propria lettera di giustificazione in mobilità. Infatti, è possibile utilizzare questo modello anche per scrivere una lettera di richiesta di congedo per motivi di salute.

Ideale per: Dipendenti che hanno bisogno di richiedere rapidamente permessi per giorni di malattia improvvisi e non programmati.

4. Modello di lettera di scusa formale per il lavoro da Google Documenti

via

[Google Docs]

Questo modello gratuito di lettera di scuse di Google Documenti è adatto per le volte in cui si desidera richiedere una pausa formale dal lavoro. Presenta una struttura pulita, un design completo e uno stile elegante.

Ideale per: Professionisti che richiedono un congedo formale per assenze pianificate come vacanze o pause prolungate.

Progettato per l'uso professionale all'interno di organizzazioni con una cultura più formale, come banche o istituzioni governative, questo modello è stato realizzato per fornire la giusta quantità di informazioni al vostro provider. Il design pulito rende facile per il lettore studiare i dettagli e archiviare per la registrazione.

È inoltre compatibile con strumenti come Google Slides, MS PowerPoint e MacOS Keynote, consentendo di modificarlo senza problemi su diversi dispositivi.

Leggi anche: Come annullare l'accettazione di un lavoro?

5. Modello di lettera di giustificazione per assenza da Documenti Google

via

[Google Docs]

Siete stati assenti da un'importante sessione di formazione senza alcuna notifica e ora vi state chiedendo come spiegarlo ai vostri dipendenti Responsabile delle risorse umane ? Questo modello di lettera di scuse gratis di Documenti Google può essere d'aiuto.

Ideale per: Dipendenti o studenti che giustificano assenze non programmate da riunioni importanti o scadenze non rispettate.

Professionale e diretto, questo modello mette in evidenza tutti i dettagli da fornire in caso di assenze improvvise. Funziona bene anche per scrivere una lettera di giustificazione scolastica. È sufficiente modificare i dettagli per adattarli alla propria narrazione e convertire il documento in PDF, e il gioco è fatto!

6. Modello di lettera di giustificazione formale per l'assenza da Documenti Google

via

[Google Docs]

Su Internet si trovano molti modelli di lettere di scuse formali. Ma se avete bisogno di una lettera di giustificazione per un'assenza improvvisa, potete usare questa di Google Documenti.

Ordinata e raffinata, trasmette in modo sintetico il messaggio senza far apparire la lettera eccessiva o prolissa. Segue un formato standard, accettato a livello globale, ideale per l'uso professionale e didattico. Il modello è compatibile con un intervallo di strumenti, altamente personalizzabile e facile da lavorare.

Ideale per: Un professionista o uno studente che desidera spiegare un'assenza dovuta a circostanze impreviste di lavoro o personali.

7. Modello di richiesta di congedo per malattia da LeaveBoard

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXccIO6vOLGVD8iiOXP6tjWKbjUvAn9sUiC33TBsDvD3Er3rz\_1iZtWjy8qeRYmKQCYxBdD-hYHOTe0HvdExFutiEpLp-XXR8W\_fRyeQkmAZAnIFSajJNeezrFQmOvT\_fhpS1n\_05tk14dtiuM9lJA?key=DSK5CbzknvB9gl4nNC6yzg Modello di richiesta di congedo per malattia da LeaveBoard /$$$img/

via

[Lasciare la scheda]

Questo modello di lettera di giustificazione gratis di Leave Bacheca presenta una struttura breve. Se non volete approfondire i dettagli della vostra assenza, questa lettera è stata progettata in modo professionale e diretto.

L'aspetto del modello è semplice e formale, senza abbellimenti. È possibile modificare il contenuto su Microsoft Word e convertirlo in un file PDF da condividere con il destinatario. Non è tutto: LeaveBoard fornisce anche una serie di contenuti pre-scritti, riducendo al minimo la necessità di modifiche.

Ideale per: I dipendenti che hanno bisogno di presentare brevi richieste di congedo per malattia senza condividere troppi dettagli.

8. Modello di lettera di congedo di emergenza per la famiglia da Examples.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/file\_1727333977862-1-990x1400.png Modello di lettera di congedo di emergenza per la famiglia da Examples.com /%img/

via

[Examples.com]

Se dovete occuparvi di un'emergenza familiare urgente, chiedere un permesso in anticipo è uno dei modi migliori per garantire professionalità e integrità. Questo modello vi aiuta a Da fare.

È dettagliato, formale e visivamente ordinato. La lettera segue un tono rispettoso ed elabora il motivo specifico dell'assenza. Con segnaposti chiari per ogni sezione, questo modello di lettera di giustificazione semplifica la creazione di lettere formali.

Ideale per: Dipendenti che devono spiegare situazioni familiari urgenti che richiedono un congedo immediato.

Leggi anche: Un dipendente deve prendersi un anno sabbatico o dimettersi a causa di un'emergenza familiare? Assicuratevi che il colloquio di uscita sia empatico e approfondito. Provate questo elenco di 20 migliori domande da porre al colloquio di uscita .

Creare lettere di scuse con ClickUp

I modelli di lettera di scuse sono ideali per i principianti perché sono semplici da usare e offrono una soluzione immediata. Tuttavia, possono essere limitanti.

Questi documenti preformattati possono essere personalizzati solo fino a un certo punto. Se dovete scrivere una lettera di giustificazione per situazioni eccezionali come l'abbandono di un posto di lavoro o di dare un preavviso di due settimane dopo le dimissioni, avrete bisogno di qualcosa di più avanzato per cogliere le sfumature di ciò che volete dire.

È qui che ClickUp arriva!

ClickUp, un software all-in-one per la gestione del lavoro, con il suo caleidoscopico intervallo di funzionalità/funzione, può aiutarvi a redigere lettere di scuse professionali. La parte migliore? È un processo semplice, in due passaggi!

Passaggio 1: scrivere, personalizzare e perfezionare le lettere di scuse con ClickUp Brain

La sfida più grande nello scrivere una lettera di scuse è scriverla. Ma con ClickUp Brain da fare in pochi minuti.

ClickUp Brain, lo strumento di IA interno di ClickUp, è l'unico scrittore di lettere di scuse di cui avete bisogno nel vostro team. Grazie all'eccellente capacità di comprensione dei prompt e alle funzionalità di personalizzazione, può aiutarvi a creare lettere di scuse di qualità professionale per ogni occasione.

Ad istanza, ecco come utilizzare ClickUp Brain per creare una lettera di dimissioni per 2 settimane:

Fornite un prompt: Il prompt è lo scheletro della struttura della lettera di scuse. Quindi, fornitene uno che descriva sinteticamente il contenuto della vostra lettera di scuse, ad esempio formale, breve, esauriente, ecc.

Il prompt è lo scheletro della struttura della lettera di scuse. Quindi, fornitene uno che descriva sinteticamente il contenuto della vostra lettera di scuse, ad esempio formale, breve, esauriente, ecc. Personalizza il contenuto: Ora, fornisci dettagli come il tuo nome, la tua posizione, il nome del destinatario, la posizione, il nome dell'azienda, il motivo delle dimissioni e così via. ClickUp Brain personalizzerà automaticamente il contenuto per adattarlo al vostro argomento

Ora, fornisci dettagli come il tuo nome, la tua posizione, il nome del destinatario, la posizione, il nome dell'azienda, il motivo delle dimissioni e così via. ClickUp Brain personalizzerà automaticamente il contenuto per adattarlo al vostro argomento **Dopo aver ricevuto la risposta, trattatela come una prima bozza e cercate le aree da migliorare. Se desiderate modificare il linguaggio, le parole o la tonalità generale del contenuto, potete semplicemente comunicarlo a ClickUp Brain, che farà il lavoro per voi

Ecco un esempio:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Generate-personalized-excuse-letters-for-any-purpose-corporate-educational-or-personal-in-just-a-few-clicks-with-ClickUp-Brain-1-1400x1045.png Generate lettere di scuse personalizzate per qualsiasi scopo - aziendale, educativo o personale - in pochi clic con ClickUp Brain /$$$img/

generare lettere di scuse personalizzate per qualsiasi scopo, aziendale, educativo o personale, in pochi clic con ClickUp Brain_

Passaggio 2: stilizzare, archiviare e condividere le lettere di scuse con ClickUp Docs

Dopo aver scritto la vostra lettera di scuse con ClickUp Brain, è ora di migliorarne la formattazione e l'aspetto con ClickUp Documenti .

Un editor di documenti completo e collaborativo, ClickUp Docs è la soluzione unica per la creazione, l'archiviazione e la condivisione di lettere di scuse.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Docs /$$$img/

scegliete la dimensione ideale dei font, lo stile, il formato e altri elementi per creare una lettera di scuse di alta qualità con ClickUp Docs_

Ecco come usarlo:

Migliora la tua lettera con una ricca formattazione del testo: ClickUp Docs offre numerose opzioni di formattazione. Dagli stili dei font alle dimensioni e ad altri elementi, potete rendere la vostra lettera di dimissioni di 2 settimane professionalmente accattivante come volete

ClickUp Docs offre numerose opzioni di formattazione. Dagli stili dei font alle dimensioni e ad altri elementi, potete rendere la vostra lettera di dimissioni di 2 settimane professionalmente accattivante come volete Organizzare e archiviare la lettera insieme ad altre lettere: Con Hub documenti, potete salvare comodamente la vostra lettera di dimissioni in un file dedicato. In questo modo è possibile accedervi e modificarla facilmente ogni volta che sarà necessario in futuro

Con Hub documenti, potete salvare comodamente la vostra lettera di dimissioni in un file dedicato. In questo modo è possibile accedervi e modificarla facilmente ogni volta che sarà necessario in futuro Condivisione con chiunque: ClickUp Docs consente anche di condividere la lettera di scuse con il destinatario. È sufficiente creare un collegato condivisibile, fornire l'accesso e inviare la lettera al proprio provider. In alternativa, è possibile stamparla e inviarla via email: la scelta è vostra

Oltre a Docs e IA, ClickUp offre un intervallo di altri strumenti innovativi per la gestione di attività e progetti che possono aiutarvi a scrivere lettere di scuse, gestire il lavoro, collaborare con il vostro team e molto altro ancora!

Per saperne di più: Dovete lasciare un canale Slack o un'area di lavoro non più utile? Scrivete una lettera di scuse con ClickUp Brain e imparate a conoscere il vostro lavoro Come lasciare un'area di lavoro Slack

Utilizzare ClickUp per creare modelli di lettere di scuse professionali

Studenti, dipendenti, professionisti: tutti hanno bisogno di un modello di lettera di scuse solido nel loro kit di strumenti. Questa singola risorsa si rivela immensamente utile per mantenere la propria integrità professionale.

Tuttavia, affidarsi a un semplice modello in ogni situazione non è l'ideale.

Se dovete redigere una lettera di scuse dettagliata e critica, come ad esempio una lettera di dimissioni, affidatevi a ClickUp: grazie alle sue potenti funzionalità/funzione, potrete creare facilmente lettere di scuse per ogni situazione, anche se complessa.

Per maggiori dettagli, visitate ClickUp o iscriviti qui gratis!