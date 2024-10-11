i 5 migliori browser IA nel 2025

Siete stanchi di scorrere infiniti risultati di ricerca per trovare le informazioni che vi servono? I browser IA possono trasformare la vostra esperienza online fornendo raccomandazioni e approfondimenti intelligenti e personalizzati.

A differenza dei normali browser, i browser IA anticipano le vostre esigenze e suggeriscono più rapidamente informazioni pertinenti e aggiornate. Forniscono approfondimenti personalizzati imparando a conoscere gli interessi e le preferenze dell'utente grazie all'analisi del suo comportamento di navigazione.

Tuttavia, non tutti i browser sono uguali. Alcuni possono richiedere l'impostazione di un URL personalizzato (CU), che può essere una seccatura per molti utenti. In questo post, condividerò la mia scelta dei migliori browser IA che non richiedono un CU. Questi browser offrono potenti funzionalità/funzione senza la complessità aggiuntiva, rendendoli accessibili a tutti.

Cosa cercare nei browser per l'IA?

Testando i browser per l'IA oggi disponibili, mi sono reso conto che c'è una grande differenza tra le varie opzioni. Alcuni sono molto personalizzabili, mentre altri non offrono tante opzioni o risposte approfondite. Sulla base della mia ricerca, ecco i fattori che, a mio parere, rendono un browser IA eccellente.

Capacità di personalizzazione: Cercate browser che si adattino alle vostre preferenze e abitudini. Questo include funzionalità/funzione come raccomandazioni personalizzate, query di ricerca predittive e interfacce personalizzabili

Strumenti di efficienza e produttività: Le funzionalità di IA che migliorano la navigazione, la gestione delle informazioni e la produttività sono importanti. Scegliete un browser con strumenti innovativi di riepilogazione/riassunto, integrazioni di chattare con l'IA eautomazione del browser

Funzioni di sicurezza: Le misure di sicurezza potenziate basate sull'IA sono fondamentali. Queste possono includere il rilevamento avanzato delle minacce, la protezione della privacy e le modalità di navigazione in sicurezza

Opzioni di condivisione: Se lavorate a progetti di team, prendete in considerazione browser progettati per la condivisione e la cooperazione. Funzionalità/funzione come la navigazione in collaborazione, le note condivise e gli strumenti di comunicazione integrati possono essere vantaggiosi

Integrazione con altri strumenti: Assicuratevi che il browser si integri perfettamente con altri strumenti e piattaforme che utilizzate, come software di project management, client di posta elettronica e servizi di archiviazione cloud

Un'interfaccia utente intuitiva e facile da navigare può fare la differenza nella vostra esperienza di navigazione. Cercate browser che utilizzano tecnologie all'avanguardia per offrire un design pulito e un facile accesso alle funzionalità/funzione dell'IA

Esploriamo i migliori browser per la navigazione Strumenti di IA per la navigazione, vediamo come cambiano la nostra interazione con il web.

I 5 migliori browser IA da usare nel 2024

Ecco i cinque browser IA che si sono distinti quest'anno. Ognuno di essi ha funzionalità/funzione uniche che rivoluzionano la navigazione sul web e aiutano ad aumentare la produttività in modi diversi.

1. Arc Max

via Arco massimo Arc Max può essere il vostro punto di riferimento per le attività quotidiane, grazie al suo assistente IA, Max. La sua funzionalità/funzione di anteprima di 5 secondi consente di valutare rapidamente il contenuto dei collegamenti senza fare clic, risparmiando tempo e aiutandovi a evitare pagine non pertinenti.

Inoltre, consente interazioni basate sull'IA direttamente all'interno dell'interfaccia del browser.

La funzionalità/funzione "Ask on Page" consente di porre domande sul contenuto della lettura, fornendo chiarimenti immediati senza lasciare la pagina web. Questo metodo di integrazione dell'assistenza IA offre un supporto più immediato e contestuale.

Arc Max: le migliori funzionalità/funzioni

Sfruttare la funzione di screenshot dal vivo con funzioni personalizzate

Abilitazione del blocco degli annunci e dei tracker integrato per una maggiore privacy

Utilizzare la barra dei comandi per la navigazione rapida e gli scorciatoi personalizzati

Passare facilmente da un profilo all'altro con la funzionalità "Spazi"

Limiti di Arc Max

Alcuni utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento ripida a causa dell'interfaccia unica

La versione per dispositivi mobili (Arc Search) manca di alcune funzionalità/funzione del desktop

Prezzi di Arc Max

Gratuito

Arc Max valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

2. Wavebox

via Scatola d'onde Wavebox ha un approccio unico all'organizzazione del lavoro online. separa le app e i siti web quotidiani in spazi distinti, aiutandovi a gestire progetti e client diversi.

L'assistente IA del browser è consapevole del contesto. È disponibile in ogni pagina e offre aiuto in base all'app o alla scheda corrente. È possibile utilizzarlo per riepilogare/riassumere pagine web, generare risposte alle email ed eseguire il debug di frammenti di codice senza dover cambiare contesto.

Inoltre, la navigazione centrata sulle app di Wavebox riduce in modo significativo l'ingombro delle schede, garantendo che non ci siano troppe schede aperte. Il raggruppamento delle app nella barra laterale rende più efficiente il passaggio da un'attività all'altra, soprattutto quando si lavora su più account dello stesso servizio.

Funzionalità/funzione migliori di Wavebox Browser

Sfrutta i contenitori di cookie per un sandboxing sicuro delle app

Multitasking senza soluzione di continuità con il supporto allo split-screen

Navigare rapidamente all'interno del browser con scorciatoie da tastiera personalizzate

Possibilità di scegliere tra oltre 2.500 integrazioni personalizzate di app

Limiti del browser Wavebox

Il processo di configurazione iniziale è un po' lungo

La documentazione deve essere più facile da usare per gli utenti non tecnici

Prezzi del browser Wavebox

Basic: Gratis

Gratis Wavebox Pro: $8,33/mese (pagato annualmente)

$8,33/mese (pagato annualmente) Teams: $12,50/utente al mese

Wavebox Browser valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

3. Coraggioso

via Coraggioso Una funzionalità/funzione di questo browser è la sua politica sulla privacy. Quando si utilizzano modelli ospitati da Brave, le chattare scompaiono una volta terminate: non ci sono dati persistenti di cui preoccuparsi.

Questo approccio orientato alla privacy si estende anche a CodeLLM di Brave. Se avete bisogno di aiuto per la programmazione, avere uno strumento di IA in grado di rispondere a domande di programmazione direttamente nel browser può essere molto utile.

Brave consente inoltre di scegliere il modello di IA da utilizzare, ciascuno con informazioni chiare sulla privacy. In questo modo si ha il pieno controllo delle interazioni con l'IA, cosa che non sempre avviene con altri browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brave

Sfruttare il "Riepilogare/riassumere" dell'IA per ottenere rapidamente i risultati delle ricerche sul web

Utilizza il blocco degli annunci e dei tracker integrato per una navigazione senza interruzioni

Accesso a pagine web originali con la funzionalità/funzione De-AMP

Possibilità di scegliere tra più modelli di IA (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Limiti di Brave

Alcune funzionalità/funzione dell'IA hanno dei limiti di utilizzo nella versione gratuita

Per accedere ad alcuni modelli di IA è necessaria una sottoscrizione premium

Prezzi di Brave

Gratis per l'utilizzo

Leo Premium: $14,99/mese

Valutazioni e recensioni di Brave

G2: 4.6/5 (450+ recensioni)

4.6/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4. Microsoft Edge

via Negozio Microsoft L'assistente virtuale di IA di Microsoft Edge, Copilot, è un esempio perfetto di come connessione IA può migliorare le attività quotidiane di navigazione.

È possibile chiedergli di modificare le impostazioni o di consultare la cronologia di navigazione, in modo più intuitivo rispetto alla navigazione nei menu.

Questo controllo vocale si estende anche all'aspetto del browser. È possibile utilizzare il generatore di temi IA per creare design personalizzati descrivendo ciò che si desidera, rendendo la navigazione più personale ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Edge

Sfruttare l'integrazione della ricerca IA di Bing

Riepilogare/riassumere pagine web e file PDF con l'IA

Raggruppa le schede con l'IA per una migliore organizzazione

Cattura di screenshot e contenuti web con gli strumenti integrati

Limiti di Microsoft Edge

Alcuni utenti impiegano più tempo per abituarsi alle funzionalità/funzione di Copilot

Prezzi di Microsoft Edge

**Gratis

Copilot Pro: $20/mese

$20/mese Copilot per Microsoft 365: $30/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Edge

G2: 4.2/5 (oltre 300 recensioni)

4.2/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

5. Opera

via Opera Aria, l'assistente IA di Opera, ha alcune funzionalità/funzioni particolari. In modalità Composizione, è possibile addestrare Aria a scrivere nel proprio stile personale. In questo modo la stesura di email e post sui social media diventa più naturale e adatta alla voce dell'utente.

L'interfaccia a linea di comando di Aria (Cmd/Ctrl + /) è un'altra funzionalità/funzione di rilievo. Permette di accedere rapidamente alla guida dell'IA senza passare dalla barra laterale, mantenendo il flusso di lavoro fluido e senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Opera

Proteggete la vostra privacy con una VPN integrata

Integrazione diretta con app di messaggistica come WhatsApp e Telegram

Riepilogare le pagine web con l'IA utilizzando il pulsante "Accorcia"

Personalizzazione della barra laterale per un facile accesso ai servizi più utilizzati

Passare facilmente dalla modalità lavoro a quella personale

Risparmiare la batteria dei computer portatili con una modalità di risparmio della batteria

Limiti di Opera

Funzionalità IA limitate rispetto ad alcuni concorrenti

Alcune funzionalità/funzione di IA funzionano solo se si dispone di un account Opera

Prezzi di Opera

Gratis

Valutazioni e recensioni di Opera

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

Altri strumenti di IA

Mentre abbiamo esplorato i browser con funzionalità di IA, uno strumento le cui funzionalità/funzione hanno attirato la mia attenzione è ClickUp . Pur essendo uno strumento di project management, offre più funzionalità/funzione IA per semplificare il flusso di lavoro, generare contenuti, migliorare la collaborazione e aumentare la produttività complessiva.

Con il suo assistente IA, ClickUp Brain clickUp è davvero l'app ideale per il lavoro!

Automazioni del flusso di lavoro grazie a ClickUp Brain

ClickUp Brain offre diverse funzionalità/funzione di IA che possono competere con i browser IA dedicati. Eccone alcune:

/IA Knowledge Manager:* **Archivia e organizza le conoscenze del team, rendendole facilmente accessibili

Comprensione contestuale: Capisce il contesto delle query e fornisce informazioni pertinenti

Capisce il contesto delle query e fornisce informazioni pertinenti Elaborazione del linguaggio naturale: Consente di porre domande in un linguaggio semplice AI Project Manager * Automazione delle attività: Automazione delle attività ripetitive, con conseguente risparmio di tempo e riduzione degli errori * Riepiloghi/riassunti generati dall'IA: Genera riepiloghi di discussioni, riunioni e documenti relativi al progetto * Raccomandazioni intelligenti: Suggerisce attività, priorità e scadenze in base ai dati del progetto AI Writer for Work: Creazione di contenuti: Assiste nella stesura di email, reportistica e documenti

Assiste nella stesura di email, reportistica e documenti Suggerimenti di stile e tono: Offre suggerimenti per migliorare lo stile e il tono di scrittura

Offre suggerimenti per migliorare lo stile e il tono di scrittura Controlli grammaticali e ortografici: Aiuta a identificare e correggere gli errori Integrazione con altri strumenti di IA * Integrazione con OpenAI: Lavora senza problemi con il modello linguistico GPT-3 di OpenAI per funzionalità avanzate di IA * Integrazioni con terze parti: Può essere integrato con altri strumenti di IA per migliorare le funzioni

ClickUp Brain, con il suo focus sul project management e sulla collaborazione, è uno strumento prezioso per i team che cercano di ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzare le conoscenze in cartelle e tag

Condivisione delle conoscenze con i membri del team e con i collaboratori esterni

Integrazione con altre funzionalità di ClickUp, come attività e progetti

Esportazione delle conoscenze in diversi formati, come PDF o CSV

Impostazione di promemoria per seguire le informazioni degne di nota

Monitoraggio dell'utilizzo e analisi per misurare l'impatto della vostra base di conoscenze

Limiti di ClickUp

Nessuna opzione di gamification per coloro che lo desiderano

L'opzione di monitoraggio del tempo potrebbe essere migliorata

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Aumentare la produttività con l'IA

Sperimentando questi browser e strumenti di IA, mi sono reso conto che non si tratta di sostituire il vecchio browser con uno nuovo, ma di scoprire strumenti che aggiungono contesto e migliorano il vostro lavoro in modi che non avreste mai considerato prima.

ClickUp Brain, pur non essendo un browser, mi ha mostrato come l'IA possa essere integrata nelle attività di tutti i giorni, facendo apparire senza sforzo attività come la scrittura e il project management.

Il mio consiglio: Quando scegliete strumenti di IA per migliorare il vostro modo di lavorare, pensate a come possono integrare ciò che già fate. I più utili non si limitano a risolvere problemi o a rispondere a domande, ma usufruiscono di modi di lavorare nuovi, più efficienti e di maggiore impatto. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e vedrete come trasformerà il vostro lavoro!