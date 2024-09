ChatGPT Cheat Sheet (con esempi di prompt)

" La tecnologia è tutto ciò che non esisteva quando siete nati. Alan Kay, informatico americano e vincitore del Premio Turing 2003

Con l'IA generativa, sembra che stiamo vivendo un cambiamento sismico. La ChatGPT, in particolare, ha fatto parlare di sé per le sue impressionanti capacità di risolvere le sfide aziendali, con l'11% delle aziende che ha reportisticamente dichiarato di averne bisogno più di 100.000 dollari di risparmi dopo aver aggiunto ChatGPT al proprio flusso di lavoro.

Dalla generazione di contenuti per un post sul blog al piano di una vacanza spettacolare, ChatGPT sembra essere in grado di fare tutto, ovunque e contemporaneamente. Non c'è da stupirsi che abbia raggiunto un record di 100 milioni di utenti solo due mesi dopo il lancio!

Se vi siete convertiti da poco al vasto mare di possibilità che è ChatGPT, seguite il nostro ultimo ChatGPT cheat sheet per creare prompt efficaci e controllate i suggerimenti, i fatti e i casi d'uso di cui avrete bisogno per fare di ChatGPT il vostro genio!

ChatGPT - Fatti rapidi

ChatGPT è un modello linguistico avanzato basato sull'IA (Large Language Model, LLM) sviluppato da OpenIA. È progettato per comprendere e interagire in conversazione, generando testi simili a quelli umani.

via ChatGPT

Breve storia

Iniziamo con un po' di informazioni di base.

Il viaggio è iniziato nel 2018 con l'introduzione di GPT-1, che gestiva attività semplici utilizzando un piccolo modello di trasformatore generativo pre-addestrato

Nel 2020, ChatGPT-3 generava testi più sofisticati, espressivi e coerenti, spingendo i limiti che l'IA poteva raggiungere. Era in grado di mettere a punto le conversazioni, di padroneggiare le attività e di risolvere senza sforzo problemi complessi con prompt ed esempi minimi

Entro marzo 2023, OpenAI è passata a GPT-4, offrendo una migliore consapevolezza del contesto, una maggiore capacità di memoria, conversazioni personalizzate e una migliore capacità di risolvere i problemi

Il le statistiche parlano da sole : ChatGPT è un'innovazione che ha superato di gran lunga gli altri strumenti.

Leggi anche: Statistiche ChatGPT che decodificano l'evoluzione della meraviglia tecnologica

Prezzi

Attualmente ChatGPT offre quattro livelli di prezzo:

Livello Free

Offre un accesso di base alla versione GPT-3.5 di ChatGPT. Sebbene sia gratis, presenta dei limiti, come potenziali tempi di attesa, velocità di risposta e limiti di prestazione durante le ore di punta.

ChatGPT Plus ($20/mese)

ChatGPT Plus è un modello GPT-4 ancora più potente, con accesso illimitato e funzionalità più avanzate. Offre tempi di risposta più rapidi, accesso con priorità nei periodi di traffico elevato e funzionalità avanzate del modello. Una relazione tecnica del GPT-4 menziona che il GPT-4 è stato 40% più preciso di GPT-3.5 in alcune attività di benchmark.

ChatGPT Team (25 dollari al mese, 30 dollari all'anno)

Questo piano è pensato per team o organizzazioni in rapida evoluzione che desiderano migliorare la produttività con l'IA. Include tutti i vantaggi del piano individuale Plus (ad esempio, l'accesso a GPT-4) più l'accesso illimitato a GPT-4o mini (una versione più ottimizzata di GPT-4).

Questo modello consente agli utenti di inviare più messaggi utilizzando GPT-4 e GPT-4o e strumenti come DALL-E, navigazione web e analisi dei dati. Gli utenti possono anche creare GPT personalizzati (modelli) e condividerli all'interno della propria area di lavoro.

ChatGPT Enterprise (prezzo personalizzato)

Il piano Enterprise offre alle grandi aziende strumenti di IA avanzati, tra cui accesso illimitato a GPT-4, GPT-4o e GPT-4o mini e strumenti come DALL-E, navigazione web e analisi dei dati. Include inoltre funzionalità/funzione di amministratore avanzate, verifica del dominio, analisi dettagliate e supporto dedicato. Gli utenti possono fornire provider più lunghi e beneficiare di maggiori controlli sulla privacy con conservazione personalizzata dei dati.

Casi d'uso di ChatGPT

Il fatto è che la maggior parte degli utenti non riesce a comprendere come funziona realmente ChatGPT . Non è una pillola magica; è un assistente molto potente, competente, ma non originale. E Da fare errori.

Anche voi potreste essere solo alla superficie di questo potente modello linguistico. Il nostro foglio informativo può aiutarvi. Questo foglio informativo su ChatGPT inizia con le basi: i casi d'uso più comuni di ChatGPT.

Creazione di contenuti

La creazione di contenuti è la raison d'être di ChatGPT. ChatGPT può:

Assistere nella scrittura creativa, migliorare i testi e chiarire saggi, storie, casi di studio, post sui social media, copie commerciali e altro ancora

Tradurre le lingue

Trasformare una diapositiva in testo

Riepilogare/riassumere podcast e trascrizioni

Proporre emoji per il testo

Creare immagini

Creare contenuti didattici come piani di lezione, domande o quiz, nonché fogli di controllo delle risposte

⚡️Fatto divertente: La ChatGPT consuma 10 volte più elettricità (2,9 wattora) di una ricerca su Google per rispondere a una singola query!

Produttività e brainstorming

Non aspettate mai di innovare! Usate ChatGPT per alimentare la vostra scintilla creativa, migliorare le vostre prestazioni e aumentare la produttività. Ecco cosa può fare:

Assistere nella programmazione, nella promemoria e negli elenchi Da fare, migliorando la gestione delle attività

Generare programmi per le riunioni sulla base delle vostre indicazioni

Brainstorming di idee e soluzioni creative ai problemi

Ricercare e riepilogare moduli lunghi, documenti di ricerca, PDF o articoli

Comunicazione e apprendimento

Gli utenti usano spesso ChatGPT per trovare aiuto su argomenti difficili o per esercitare le proprie capacità linguistiche e comunicative. Può aiutare a:

Comprendere un concetto

Fornire feedback e suggerire miglioramenti al proprio stile di scrittura durante la stesura di email, script, blog e lettere

Tradurre lingue diverse per migliorare la flessibilità del lavoro

Assistenza ai clienti

ChatGPT è in grado di gestire domande comuni, risolvere problemi e guidare gli utenti attraverso i processi. Può lavorare come assistente virtuale, rispondendo rapidamente alle richieste, fornendo informazioni sui prodotti e risolvendo semplici problemi. Utilizzatelo per:

Automatizzare le risposte alle query dei clienti, riducendo i tempi di attesa e fornendo supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite Chatbot

Fornire supporto tecnico agli utenti

Offrire raccomandazioni personalizzate sui prodotti in base alle produttività dell'utente

Raccomandazioni personalizzate

ChatGPT può fornire suggerimenti personalizzati in base ai gusti dell'utente. Utilizzatelo per:

Suggerire libri, film e musica in base alle preferenze dell'utente o alle tendenze recenti

Aiutare a pianificare i viaggi, compresi itinerari, recensioni di hotel, raccomandazioni di destinazioni e suggerimenti di attività

Offrire piani di allenamento o di dieta personalizzati

Aiutare a raccogliere informazioni su diversi argomenti

Come iniziare con ChatGPT

Conversare con ChatGPT sembra quasi come parlare con un essere umano. Tuttavia, ci sono alcune cose da tenere a mente quando si utilizza la piattaforma.

Prima di tutto, è importante capire il modello e il tipo di query a cui risponde. È possibile scegliere tra i seguenti modelli in base alle proprie esigenze:

GPT-3.5: per le conversazioni quotidiane e le attività di base

GPT-4 (limite di 8K token): Un modello di IA più intelligente e accurato per query e conversazioni più approfondite

GPT-4 (limite di 32K token): Per gestire input di grandi dimensioni e risolvere problemi complessi con una comprensione avanzata del contesto

ChatGPT è discreto. Non risponde a query che richiedono informazioni personali, contenuti dannosi o illegali, consigli medici o legali o contenuti espliciti.

Ecco come creare un account su ChatGPT:

Vai al sito web di ChatGPT e creare un account con la propria email preferita

via OpenAI

Dopo aver verificato l'email, è possibile accedere con le nuove credenziali facendo clic sul pulsante Accedi e inserendo email e password

È inoltre possibile utilizzare ChatGPT tramite la sua app che si può scaricare su Apple App Store e Google Play Store. L'iscrizione alla piattaforma non è obbligatoria, ma è consigliata perché consente di salvare la cronologia delle chat e di accedere a funzionalità/funzioni personalizzate.

Esempi di prompt di ChatGPT

Un prompt di ChatGPT è un comando o una domanda testuale che si fornisce a ChatGPT per iniziare una conversazione. Può essere una domanda di base, una richiesta dettagliata o qualsiasi istruzione che guidi l'IA su come rispondere.

ChatGPT lavora tokenando il testo in ingresso parola per parola e prevedendo la parola successiva fino a generare una risposta completa.

Vediamo un esempio: Se chiedete a ChatGPT: "Dov'è l'edificio più alto del mondo?", l'intelligenza artificiale non conoscerà la risposta all'istante.

Ecco come trova la risposta e la presenta utilizzando il linguaggio naturale:

Trova le informazioni che compongono la risposta

Prevede la struttura della risposta parola per parola. Inizia eliminando "dove" e poi utilizza il resto della domanda per formare la frase "l'edificio più alto del mondo è... Burj Khalifa, Dubai"

Un token di "fine sequenza" comanda di fermarsi quando il prompt è stato completamente risposto

Forte, eh?

Ecco il nostro cheat sheet definitivo sui casi d'uso di ChatGPT con esempi di prompt efficaci. (Potete anche provare strumenti di ingegneria dei prompt per generare prompt ChatGPT efficaci nella struttura di prompt prevista)

1. Ricerca di mercato

Utilizzare ChatGPT per la ricerca e approfondimenti sulle tendenze del mercato, sull'analisi della concorrenza, sul comportamento dei consumatori e sulle potenziali opportunità.

Prompt 1: "Analizzate le ultime tendenze del comportamento dei consumatori nel settore della gestione alberghiera e identificate le opportunità non sfruttate per le nuove aziende da esplorare quest'anno"

Prompt 2: "_Chi sono i principali concorrenti in [settore/mercato specifico], e quali sono i loro punti di forza?"

2. Ottimizzazione del supporto clienti

Si tratta di affinare i processi e gli strumenti di supporto per aumentare i tempi di risposta, migliorare la soddisfazione dei clienti e semplificare la risoluzione dei problemi.

Prompt 1: "_Come posso progettare un chatbot per il mio sito web in grado di gestire le query più comuni dei clienti e di ridurre i tempi di risposta?"

Prompt 2: "Quali strumenti o tecnologie possono aiutare ´[menzionare il tipo di azienda] a monitorare e analizzare meglio le interazioni e i feedback dei clienti?"

3. Creazione di contenuti

Utilizzate ChatGPT per generare contenuti coinvolgenti e pertinenti per attrarre e fidelizzare il pubblico, guidare il traffico e supportare le strategie di marketing e comunicazione.

Prompt 1: "Scrivete un post di 500 parole, accattivante e ottimizzato per la SEO, sulla conduzione di una valutazione delle prestazioni [o mettete un argomento a vostra scelta], concentrandovi su sfide e soluzioni_"

Prompt 2: "Quali sono le tendenze attuali di [argomento/settore] che possiamo incorporare nei nostri contenuti?"

4. Marketing via email

ChatGPT vi consente di realizzare campagne email mirate per coltivare i contatti, coinvolgere i clienti e favorire le conversioni attraverso una comunicazione personalizzata e strategica.

Prompt 1: "Creare un'email di benvenuto calda e amichevole per i nuovi abbonati, introducendo il nostro marchio e i nostri valori per la cura della pelle"

Prompt 2: "Quali sono gli argomenti e i formati email più efficaci per aumentare il tasso di apertura nel nostro settore?"

5. Personalizzazione del curriculum

È possibile utilizzare ChatGPT per personalizzare il curriculum in modo da evidenziare le competenze, le esperienze e i risultati rilevanti per ruoli specifici, aumentando le possibilità di farsi notare dai datori di lavoro.

Prompt 1: "Sei un consulente esperto nella ricerca di lavoro. Io sono [menzione del problema che stai affrontando nel dettaglio]. Voglio candidarmi come [titolo del lavoro] nel [settore]. Puoi aiutarmi ad adattare il mio curriculum per mettere in evidenza la mia esperienza [competenza pertinente] e le mie capacità [competenze specifiche], rendendolo più impressionante per questo ruolo?"

Prompt 2: "Come posso ottimizzare il mio curriculum per i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS)?"

6. Scrittura della proposta

Strutturare/modificare documenti per attirare i potenziali client ad approvare un progetto, un servizio o una partnership, delineando benefici, oggetti e strategie, utilizzando ChatGPT.

Prompt 1: "Sono un graphic designer specializzato in [menzione di aree o competenze specifiche]. Per favore, aiutatemi a scrivere la panoramica del mio profilo Upwork e una biografia convincente, evidenziando la mia proposta di valore unica che aiuta ad attrarre più clienti"

Prompt 2: "_Quali strategie posso usare per negoziare valutazioni migliori con i client senza perdere l'azienda?"

7. Marketing digitale

Utilizzare i canali e le strategie online per promuovere prodotti o servizi, creare consapevolezza del marchio, coinvolgere il pubblico e favorire le conversioni attraverso campagne mirate.

Prompt 1: "Sei un copywriter esperto. Scrivi un testo accattivante di un minuto per una pubblicità del nostro nuovo [nome del prodotto o del servizio], mostrandone i vantaggi."

Prompt 2: "Suggerisci alcuni canali pubblicitari su cui dovremmo concentrarci per massimizzare il nostro ROI per [prodotto/servizio specifico]_?"

8. Sviluppo di software

Sfruttare ChatGPT per progettare, codificare, testare e mantenere applicazioni o sistemi per risolvere problemi specifici, soddisfare le esigenze degli utenti e promuovere l'innovazione.

Prompt 1: "Correggi il seguente codice JavaScript"

const add = (a, b) => a + b;

// Esempio di utilizzo

const risultato = add(3);

console.log(risultato);"

Prompt 2: "Spiega come lavora una funzione popcount in C++."

Leggi anche: 15 migliori alternative a ChatGPT per il codice

9. Industria musicale

Chi non ama la musica? Il ChatGPT è in grado di comporre e strutturare canzoni e poesie per trasmettere emozioni, raccontare storie o intrattenere, tenendo conto di elementi come melodia, armonia, ritmo e testi.

Prompt 1: "Crea una canzone sentita che rifletta sui miei ricordi preferiti quando crescevo con mia madre [menzione dei tuoi ricordi]_"

Prompt 2: "Crea una breve poesia sulla mia prima lezione di guida con mio padre."

10. Intrattenimento

ChatGPT può essere divertente! Può essere usato per generare battute, giocare a giochi interattivi, creare storie divertenti o impegnarsi in conversazioni spensierate.

Prompt 1: "Generate alcuni meme su come si sente il Monday dopo un weekend rilassante"

Prompt 2: "Dammi idee su come progettare e creare facilmente dei costumi unici per Halloween o altri eventi"

11. Salute e fitness

ChatGPT offre assistenza per la salute e il fitness chiedendo routine di allenamento, consigli sulla nutrizione e sul benessere, aiutando gli utenti a rimanere motivati e a raggiungere i loro obiettivi di salute.

Prompt 1: "_Ho bisogno di aiuto per rimanere motivato durante gli allenamenti. Dammi dei suggerimenti e dei consigli sulle canzoni da allenamento"

Prompt 2: "Puoi suggerirmi degli esercizi che mirino a [gruppi muscolari specifici come braccia, gambe, core]?"

12. Arte IA

ChatGPT può aiutarvi a creare disegni e loghi accattivanti. Per istanza:

Prompt 1: "Disegna un logo moderno, unico e allo stesso tempo informativo per il mio marchio [fornisci il nome del marchio e descrivi il tuo marchio in 2-3 righe]"

Prompt 2: "Crea un poster minimalista per una prossima conferenza tecnologica, mettendo in evidenza l'innovazione e le tendenze tecnologiche"

13. Cibo e cucina

ChatGPT può offrire idee di ricette deliziose basate su ciò che avete nel vostro frigorifero.

Provate questi prompt:

Prompt 1: "_Ho i seguenti ingredienti nel mio frigorifero [elencare gli ingredienti]. Aiutami a preparare un pasto veloce, facile e delizioso"

Prompt 2: "Suggerisci una ricetta per una cena gourmet per una serata romantica con [elenca gli ingredienti specifici o le preferenze alimentari]."

14. Freelance

I freelance possono rivolgersi a ChatGPT per la comunicazione con i client, il project management, la scrittura di proposte e le strategie per far crescere le loro aziende.

Prompt 1: "Aiutami a redigere una proposta professionale per un potenziale client interessato a [descrivere brevemente il progetto]"

Prompt 1: "Fornisci le strategie per gestire efficacemente più progetti e client come freelance, mantenendo la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata"

15. Networking e cold pitching

Volete sembrare più convincenti con i vostri potenziali client? Provate questo caso d'uso che vi assiste nel networking e nel cold pitching.

Prompt 1: "Scrivi un messaggio a freddo su LinkedIn complimentandoti con [professionisti del settore/dipendenti dell'azienda] per il loro recente articolo su [menzione dell'argomento] e chiedendo di connetterti per potenziali collaborazioni, consigli e opportunità aperte nel settore per un principiante."

Prompt 2: "_Cosa dovrei includere in un piano di follow-up dopo l'invio di un cold pitch per assicurarmi che porti a un coinvolgimento significativo?"

16. Generazione di lead

ChatGPT può cambiare le carte in tavola per migliorare la lead generation, fornendo strategie per identificare i potenziali client, creare messaggi coinvolgenti e ottimizzare i processi per attrarre e convertire i lead in clienti.

Prompt 1: "_Quali sono le insidie più comuni per la mia ´azienda/settore´ nella lead generation che dovrei evitare per migliorare i miei risultati?"

Prompt 2: "Suggerisci alcune tattiche innovative di lead generation per un [tipo di azienda] che possano attrarre lead di qualità con un budget limitato"

17. UX e UI

Ottenete informazioni sulla creazione di interfacce facili da usare, sul miglioramento dell'esperienza dell'utente e sull'offerta di feedback sugli elementi di design per migliorare l'usabilità e il coinvolgimento con questo caso d'uso.

Prompt 1: "Suggerisci alcune tecniche di gamification che posso aggiungere alla mia app [menzione del tipo di app, ad esempio per l'apprendimento delle lingue, per il fitness, per l'istruzione]_"

Prompt 2: "_Potresti aiutarmi a fare un brainstorming di idee per migliorare l'accessibilità del mio [descrivi il progetto/il design] per gli utenti con disabilità?"

18. Scienza dei dati

ChatGPT può supportare la scienza dei dati offrendo assistenza per l'analisi dei dati, la modellazione statistica, le tecniche di apprendimento automatico e l'interpretazione dei risultati per prendere decisioni basate sui dati.

Prompt 1: "Ho un set di dati di [descrivere il set di dati]. Si prega di scrivere un codice per la visualizzazione e l'esplorazione dei dati"

Prompt 2: "_Puoi aiutarmi a interpretare i risultati dell'analisi statistica del mio modello [descrivi il modello] e a comprenderne le implicazioni?"

19. Piano finanziario e budgeting

ChatGPT può essere utile per gli utenti che cercano assistenza nella pianificazione finanziaria e nel budgeting. Ecco come istruire ChatGPT per ottenere il massimo da questo caso d'uso:

Prompt 1: "Dato il mio reddito attuale di [menzione del reddito totale], sviluppare una strategia finanziaria lungimirante che salvaguardi il mio patrimonio contro le future incertezze economiche e i progressi tecnologici."

Prompt 2: "_Può aiutarmi a stimare le mie esigenze pensionistiche in base al mio reddito attuale e al mio stile di vita [descrivere il reddito e lo stile di vita]?"

20. Sviluppo personale e stile di vita

Ottenete consigli su misura, strategie attuabili e supporto motivazionale per la crescita personale e lo stile di vita.

Prompt 1: "Come madre/padre di un bambino, sto cercando consigli pratici per migliorare la qualità del mio sonno, gestire lo stress e mantenere una dieta sana. Potrebbe suggerirmi alcune strategie di facile attuazione?"

Prompt 2: "Sviluppare un piano di crescita personale che mi aiuti a capire e gestire le mie emozioni e a eliminare lo stress"

Leggi anche: 7 modelli di prompt IA gratis per ChatGPT

Comunità di utenti di ChatGPT

Prima che ChatGPT rivoluzionasse il modo in cui accediamo alle informazioni, i blog, i forum e le comunità di utenti erano le fonti di riferimento per il networking, i consigli e le intuizioni. Sebbene l'IA fornisca risposte rapide, spesso manca della profondità delle sfumature, della creatività e dell'intelligenza emotiva che solo le interazioni umane possono offrire.

Ora ci sono comunità di utenti IA che offrono consigli e aiuto sull'utilizzo degli strumenti di IA generativa! Eccone alcune che potrebbero tornarvi utili quando vi sentite bloccati:

Reddit (r/ChatGPT)

via Reddit Questa comunità attiva permette agli utenti di discutere ed esplorare:

Prompt creativi di ChatGPT

Modi innovativi di usare ChatGPT

Sfide, limiti e potenziali miglioramenti di ChatGPT

Lavori richiesti in collaborazione e campioni di progetti ChatGPT della comunità per creare strumenti, risorse ed esperimenti

Difficoltà tecniche

Ultimi sviluppi e strumenti di ChatGPT

Forum della comunità OpenAI

via Forum degli sviluppatori OpenAI Questo forum ufficiale di OpenAI è perfetto per gli sviluppatori e i ricercatori che vogliono collaborare agli ultimi progressi dell'intelligenza artificiale. Discutere Casi d'uso aziendali di ChatGPT , progetti e integrazione in diverse piattaforme.

È una piattaforma preziosa per chi è interessato a esplorare le capacità dei modelli di OpenAI, come il GPT-4, e a rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi in campo.

Comunità Discord

Progettata principalmente per le comunità di videogiocatori, questa app di comunicazione si rivolge ora a un ampio intervallo di interessi legati all'IA.

Ecco alcune popolari comunità Discord di ChatGPT:

FlussoGPT : Con 29.282 membri, è una delle comunità ChatGPT più grandi al mondo. Si concentra sul modello linguistico ChatGPT e sull'ingegneria del prompt

via Discord

Imparare l'IA insieme : Questa comunità di 65.569 membri consente di partecipare a domande e risposte tecniche, tutorial, collaborazioni, eventi, modelli di bot, apprendimento automatico e IA generativa (Midjourney, ChatGPT), consentendo agli utenti di fare brainstorming su questi argomenti

via Discord

Il vantaggio dell'IA , L'IA scoperta , oppure Grande apprendimento .

Sfide e limiti di ChatGPT

Sebbene ChatGPT possa essere il vostro copilota nel viaggio di creazione e ricerca dei contenuti, vi consigliamo di tenere i freni sotto il vostro controllo!

Diamo un'occhiata ad alcuni dei rischi e delle sfide di ChatGPT:

Fact-checking e accuratezza

I dati di addestramento di qualsiasi modello linguistico di grandi dimensioni possono contenere pregiudizi, che possono influenzare le risposte dell'IA e perpetuare stereotipi. Allo stesso modo, ChatGPT può talvolta **generare "allucinazioni": informazioni errate o fuorvianti

Ad esempio, quando si discute di un argomento controverso come l'efficacia di un particolare trattamento medico, ChatGPT potrebbe fornire informazioni provenienti da fonti che visualizzano punti di vista contrastanti o dibattiti in corso all'interno della comunità scientifica.

Comprensione contestuale

Il ChatGPT può avere difficoltà a comprendere conversazioni complesse e con più prompt o a seguire thread di pensiero lunghi e intricati. Può anche **avere difficoltà a seguire le sfumature del linguaggio, con conseguenti fraintendimenti e risposte inappropriate

Supponiamo che si inizi una conversazione sulle ricette di cucina e che successivamente si passi a discutere di un argomento politico. In questo caso, ChatGPT potrebbe rispondere ancora nel contesto della cucina, dando risposte irrilevanti o confuse.

Generalità

La natura specifica del dominio di ChatGPT può limitare la sua capacità di fornire conoscenze di livello esperto in campi specializzati come la consulenza medica o legale.

Supponiamo che si chieda un consiglio per migliorare la produttività sul lavoro. ChatGPT potrebbe fornire consigli generici come "fissare obiettivi" o "creare un elenco di cose da fare", utili ma non adatti alla situazione o alle sfide specifiche dell'utente.

Disinformazione

ChatGPT può essere usato in modo improprio per generare contenuti fuorvianti o dannosi, contribuendo alla diffusione della disinformazione e della disinformazione. Se per l'addestramento vengono utilizzati dati personali, i modelli IA possono sollevare problemi di privacy.

Quando gli vengono chieste notizie recenti, ChatGPT potrebbe fornire informazioni obsolete o errate se non è stato aggiornato con i dati più recenti.

Costi di formazione e impatto ambientale

L'addestramento e l'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT richiedono risorse computazionali e costi notevoli. Inoltre richiedono grandi centri dati che consumano un'enorme quantità di elettricità per i loro sistemi di calcolo e di raffreddamento, il che significa che il loro impatto ambientale non può essere ignorato.

Piattaforme alternative di IA

Anche se ChatGPT può essere il bambino più intelligente del blocco, non è perfetto. Per questo è importante esplorare un panorama di IA più ampio che possa offrire capacità diverse e risolvere alcuni limiti di ChatGPT.

Ecco alcuni Alternative di ChatGPT che potrebbero fare al caso vostro.

Gemelli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-14.jpeg Google Gemini /$$$img/

via Gemelli Precedentemente noto come Bard, Google lo ha lanciato nel febbraio 2023 in risposta a ChatGPT di OpenAI.

Costruito su un modello linguistico di grandi dimensioni per applicazioni di dialogo (LaMDA) da parte dell'IA di Google, Gemini è un servizio sperimentale di IA per la conversazione progettato per elaborare e generare testi di qualità umana, tradurre lingue e fornire risposte informative.

I punti seguenti illustrano le impostazioni che lo differenziano da ChatGPT:

Gemini può elaborare informazioni in tempo reale , rendendo le sue risposte più aggiornate e precise

, rendendo le sue risposte più aggiornate e precise Gemini ha capacità multimodali e può elaborare e generare testo, codice, immagini e audio, consentendo un intervallo più ampio di attività e applicazioni

e può elaborare e generare testo, codice, immagini e audio, consentendo un intervallo più ampio di attività e applicazioni Gemini offre una migliore capacità di ragionamento e comprensione di prompt complessi e di ragionamento attraverso le informazioni, portando a risposte più adeguate

di prompt complessi e di ragionamento attraverso le informazioni, portando a risposte più adeguate L'integrazione con l'ecosistema Google offre a Gemini un migliore accesso a Google Search, all'area di lavoro di Google e ad altre applicazioni di Google

Copy.ai

Copy.ai è una delle migliori aziende di Alternative a ChatGPT per la scrittura . Si rivolge ad aziende, marketer e imprenditori che cercano di integrare la creazione di contenuti nei loro processi aziendali. Utilizza strumenti di IA per aiutare le aziende con copie di marketing, descrizioni di prodotti, email marketing e pubblicità. Copy.ai supporta diverse lingue, rendendolo perfetto per le aziende e i marketer di diversi paesi e regioni.

via Copia.IA

Claude di Anthropic

Sviluppato da Antropico , Claude è un grande modello linguistico progettato per interazioni sicure con l'IA.

via Antropico Claude 2 è meglio conosciuto per le sue funzionalità/funzione di facile utilizzo e per la capacità di effettuare conversazioni complesse. Il modello si concentra sulla sicurezza e sull'allineamento con i valori umani ed è il migliore per le conversazioni generali, le attività aziendali e la ricerca.

Oltre la ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT lavora benissimo, ma la sua accuratezza fattuale e la sua ricerca lasciano a desiderare. Può avere "allucinazioni" nel generare informazioni tecniche e dichiarare informazioni casuali come fatti.

Questo significa che non è il miglior strumento di IA per una configurazione organizzativa, perché devi lasciare la tua area di lavoro per fare una domanda all'IA. Ma abbiamo risolto il problema con ClickUp Brain !

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può aiutarvi dall'interno della vostra area di lavoro, creare piani di progetto, scrivere email ai clienti, assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento, controllare le scadenze e altro ancora.

La comprensione contestuale di ClickUp Brain si basa sulla sua capacità di elaborare e analizzare grandi quantità di dati all'interno dell'area di lavoro. Comprendendo le relazioni tra attività, progetti, documenti e ruoli degli utenti, è in grado di fornire informazioni e raccomandazioni personalizzate.

Ad esempio, se un project manager chiede: "Quali sono le consegne chiave per questo progetto?" ClickUp Brain fornirà un riepilogo basato sugli obiettivi e sulle attività del progetto.

Dimezzate i tempi del vostro flusso di lavoro adattando ClickUp Brain a qualsiasi ruolo di vostra scelta

Ecco cosa potete fare con ClickUp Brain

AI Knowledge Manager

Questo strumento è la vostra guida per tutte le query relative al lavoro. Chiedete informazioni sulle attività, i progetti, i documenti e le persone della vostra azienda e ottenete risposte al volo.

AI Knowledge Manager vi aiuta a risolvere i problemi:

Ricerca e recupero: Trova rapidamente le informazioni dai documenti e dalle pagine wiki

Trova rapidamente le informazioni dai documenti e dalle pagine wiki Analisi dei dati: Analizzare i dati all'interno dei documenti, come ad esempio le valutazioni dei bug o gli elementi delle attività

Analizzare i dati all'interno dei documenti, come ad esempio le valutazioni dei bug o gli elementi delle attività Avanzamento del team: Monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti del team

Ottenete risposte ai wiki aziendali, ai piani e agli approfondimenti e segnalate i problemi relativi ai prodotti con ClickUp Brain AI Knowledge Manager

AI Project Manager

L'AI Project Manager offre elementi d'azione automatizzati, pianificazione di attività secondarie e riempimento automatico dei dati, consentendo di risparmiare molto tempo su lavori ripetitivi.

Diamo un'occhiata alle sue funzionalità/funzioni:

Automazione dei riepiloghi/riassunti del progetto e degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento: Assicuratevi che gli aggiornamenti siano accurati e riflettano lo stato attuale delle attività, dei documenti e del team

Assicuratevi che gli aggiornamenti siano accurati e riflettano lo stato attuale delle attività, dei documenti e del team Insight guidati dall'IA: Evidenzia importanti metriche e indicatori di stato per attività, documenti e membri del team, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati

Rimanete informati con aggiornamenti dettagliati sullo stato di avanzamento dei vostri progetti con ClickUp Brain AI Project Manager

AI Writer for Work

Questo assistente di scrittura integrato vi permette di perfezionare e correggere ortograficamente le vostre bozze di lavoro come landing page, email, trascrizioni, ecc.

Ecco Da fare:

Creare tabelle: Creare facilmente tabelle informative per vari scopi, come recensioni di ristoranti o analisi di concorrenti

Creare facilmente tabelle informative per vari scopi, come recensioni di ristoranti o analisi di concorrenti Generazione di modelli: Generazione rapida di modelli per diversi casi d'uso, attività, documenti e progetti per ottimizzare il flusso di lavoro

Generazione rapida di modelli per diversi casi d'uso, attività, documenti e progetti per ottimizzare il flusso di lavoro Trascrizione e riepilogazione: Converte le registrazioni vocali in testo e utilizza l'IA per estrarre le informazioni chiave da riunioni e clip

Rispondete ai messaggi con risposte generate dall'IA che corrispondono al tono desiderato con AI Writer for Work di ClickUp Brain

ClickUp AI è l'app che serve a tutti i team per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi

Elevate il vostro gioco di IA con ClickUp Brain

Ci auguriamo che questa guida completa al ChatGPT vi aiuti a padroneggiare l'arte del prompt, dove una domanda ben fatta può aprire la porta a un mondo ricco di informazioni!

Tuttavia, dobbiamo anche essere consapevoli delle implicazioni etiche dell'uso di ChatGPT. Si noti che la piattaforma predice le informazioni piuttosto che comprenderle e genera le risposte.

Al contrario, gli strumenti di ClickUp AI per il project management sono in grado di accedere e sfruttare le informazioni provenienti da attività, documenti e altri elementi del progetto, fornendo risposte più contestuali e utili. Aiuta a comprendere le sfumature dei progetti, delle attività e delle dinamiche del team, fornendo soluzioni più personalizzate.

Provatelo iscrivendosi a ClickUp gratis!