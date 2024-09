10 Migliori software per la Balance Scorecard nel 2024

Le metriche finanziarie sono l'unico modo per misurare la crescita della vostra azienda?

Se è così, potrebbe essere il momento di rivedere il vostro approccio.

Il mercato è in continua evoluzione. Rimanere al passo con le tendenze in continua evoluzione e garantire la sincronizzazione di tutte le parti dell'organizzazione può essere una sfida, anche per i migliori manager.

Quindi, qual è un buon modo per monitorare lo stato e assicurarsi di essere in linea con gli obiettivi strategici?

Il Quadro di riferimento della Balanced Scorecard (BSC) consente di visualizzare in modo completo le prestazioni aziendali. A differenza dei metodi tradizionali che si concentrano solo sulle metriche finanziarie, il framework Balanced Scorecard si concentra sugli indicatori di performance chiave (KPI) per misurare le prestazioni dell'azienda in modo olistico.

Ecco alcuni KPI della metodologia Balanced Scorecard per misurare le prestazioni aziendali:

Performance finanziaria: _Come vengono monitorati i ricavi, i profitti e i costi rispetto agli obiettivi?

Soddisfazione dei clienti: _Quanto riuscite a soddisfare le esigenze dei vostri clienti? Quanto valore state fornendo ai clienti?

Processi aziendali interni: _Quanto sono efficienti le vostre operazioni?

Crescita dei dipendenti: _Quanto i membri del vostro team stanno sviluppando e raggiungendo i loro obiettivi?

La scelta del software giusto per implementare la metodologia della Balanced Scorecard può essere scoraggiante. Per semplificare il processo, abbiamo ricercato e compilato un elenco delle 10 migliori opzioni software per la Balanced Scorecard.

Che cosa si deve cercare in un software per la Balanced Scorecard?

Quando si sceglie un software di balanced scorecard, è necessario valutare quanto la piattaforma sia in linea con le esigenze e gli obiettivi della propria organizzazione. Ecco alcuni fattori da considerare:

**Il software deve includere solide funzionalità di mappatura della strategia per allineare gli oggetti, le iniziative e i processi

**Un buon software BSC dovrebbe offrire potenti strumenti di visualizzazione che illustrino lo stato degli obiettivi

Dashboard personalizzabili: I dashboard sono fondamentali per monitorare e analizzare i dati critici a colpo d'occhio. Cercate un software che offra dashboard personalizzabili, che vi permettano di visualizzare le metriche e i KPI più rilevanti in modo chiaro e organizzato

I dashboard sono fondamentali per monitorare e analizzare i dati critici a colpo d'occhio. Cercate un software che offra dashboard personalizzabili, che vi permettano di visualizzare le metriche e i KPI più rilevanti in modo chiaro e organizzato Funzionalità di collaborazione e annotazione: Selezionate un software che includa funzionalità di annotazione, allegati e collaborazione, consentendo ai membri del team di condividere le intuizioni, discutere gli oggetti ed eseguire le idee in modo più efficiente

Selezionate un software che includa funzionalità di annotazione, allegati e collaborazione, consentendo ai membri del team di condividere le intuizioni, discutere gli oggetti ed eseguire le idee in modo più efficiente **Funzionalità di reportistica avanzata: uno strumento di balanced scorecard dovrebbe generare report completi con cifre e grafici per fornire informazioni qualitative e quantitative

Funzionalità di esportazione: Il software scelto dovrebbe consentire una facile esportazione dei dati in Excel, PowerPoint, PDF o altri formati comunemente utilizzati, assicurando che le reportistiche e le presentazioni siano chiare, professionali e facili da distribuire

Il software scelto dovrebbe consentire una facile esportazione dei dati in Excel, PowerPoint, PDF o altri formati comunemente utilizzati, assicurando che le reportistiche e le presentazioni siano chiare, professionali e facili da distribuire **Automazioni e integrazione: selezionare un software che permetta di automatizzare attività ripetitive come la voce dei dati. Considerate anche la capacità del software di integrarsi con i sistemi esistenti all'interno dell'azienda per migliorare l'efficienza e l'accuratezza dei dati

I 10 migliori strumenti software per la Balanced Scorecard

Ecco i 10 migliori software di balanced scorecard per monitorare e ottimizzare le prestazioni aziendali:

1. ClickUp (il migliore per il piano strategico)

visualizzate i diversi aspetti del vostro flusso di lavoro con ClickUp_

ClickUp è un programma all-in-one piano strategico che unifica il piano del progetto, la gestione delle attività e la comunicazione del team. Offre funzionalità/funzione complete che aiutano a monitorare lo stato del progetto, ad allocare le risorse in modo efficace e a garantire la continuità della strategia. Obiettivi di ClickUp integra Gli OKR (obiettivi e risultati chiave) e il metodo della Balanced Scorecard consolidando l'allineamento degli obiettivi, il monitoraggio delle prestazioni e la visualizzazione delle metriche in un'unica piattaforma.

utilizzate ClickUp Obiettivi per impostare gli OKR, collegarli alle attività e monitorarne i progressi_

È possibile monitorare le prestazioni complessive del team e dell'azienda con ClickUp dashboard . Offre potenti informazioni sul carico di lavoro del team, sul tempo dedicato alle diverse attività e sullo stato commerciale.

traccia le prestazioni del progetto e lo stato commerciale con i ClickUp Dashboards

ClickUp offre anche una vasta selezione di modelli di scorecard bilanciata per trasformare la vostra visione strategica in informazioni attuabili.

Il Modello di scheda di valutazione bilanciata di ClickUp è una soluzione innovativa per migliorare le prestazioni e monitorare gli esiti positivi. Consente di analizzare i dati, fissare obiettivi chiari, progettare iniziative e monitorare lo stato, il tutto in un unico posto. Con questo modello è possibile:

Fissare obiettivi per garantire la responsabilità del team

Visualizzare un quadro completo delle prestazioni dell'organizzazione

Migliorare i processi decisionali con approfondimenti basati sui dati

Scarica questo modello

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione delle prestazioni: Monitoraggio dello stato delle attività e misurazione dei KPI conAttività di ClickUp. Utilizza le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e le impostazioni di priorità per favorire una collaborazione senza interruzioni

Monitoraggio dello stato delle attività e misurazione dei KPI conAttività di ClickUp. Utilizza le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate, gli assegnatari multipli e le impostazioni di priorità per favorire una collaborazione senza interruzioni Visualizzazione: UtilizzareLavagne online ClickUp per fare brainstorming di idee, creare strategie e assegnare elementi di azione. È anche possibile collegare file, documenti e altre risorse essenziali alle lavagne online per migliorare il contesto e il processo decisionale

disegnate brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne ClickUp per la collaborazione visiva

Integrazioni: UtilizzareIntegrazioni ClickUp per consolidare i dati provenienti da varie origini dati e da oltre 1.000 app esterne, tra cui Dropbox, Harvest, Google Drive e Zoom, per un processo di pianificazione strategica e un flusso di lavoro efficienti

UtilizzareIntegrazioni ClickUp per consolidare i dati provenienti da varie origini dati e da oltre 1.000 app esterne, tra cui Dropbox, Harvest, Google Drive e Zoom, per un processo di pianificazione strategica e un flusso di lavoro efficienti Automazioni: Permette l'assegnazione automatica dei compiti, la gestione delle attività e l'aggiornamento dei progetti conAutomazioni di ClickUp *Supporto /IA: Generare riepiloghi/riassunti delle attività in tempo reale, ottenere approfondimenti contestuali e ricevere risposte istantanee alle query relative al lavoro con /href/ClickUp Brain

genera approfondimenti senza soluzione di continuità e connetti il tuo lavoro con ClickUp Brain_

Chat: Comunicate in tempo reale taggando i membri del team o i gruppi, assegnate elementi d'azione e collegate le attività conClickUp Chat

ottenere aggiornamenti in tempo reale dai membri del team su progetti o attività di ClickUp Chat_

Limiti di ClickUp

La natura completa del software e le sue numerose funzionalità/funzione possono richiedere una curva di apprendimento più lunga per i nuovi utenti

Le sue funzioni sono più efficaci sui dispositivi desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Office Sequenza (il migliore per la creazione di sequenze temporali e presentazioni)

via Sequenza dell'ufficio Office Sequenza è una piattaforma eccellente per la creazione di sequenze temporali e presentazioni visivamente accattivanti che trasmettono chiaramente gli obiettivi strategici, le metriche delle prestazioni e gli stati nel tempo.

I modelli predefiniti e un motore di layout intelligente organizzano automaticamente le informazioni, aiutandovi a ottenere una migliore comprensione dei dati.

Grazie alle opzioni personalizzabili, è possibile convertire facilmente i dati dei progetti in sequenze temporali e presentare agli stakeholder dati BSC complessi in un formato accessibile.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Office Sequenza

Gestite e personalizzate i dati con funzionalità/funzione quali la creazione di attività, il monitoraggio dello stato e la visualizzazione delle dipendenze

Ottenere riepiloghi/riassunti del progetto per identificare i blocchi o le dipendenze delle attività

Esportazione dei dati come file Excel, diapositive PowerPoint o immagini PNG

Collaborazione in tempo reale grazie all'accesso condiviso e alla modifica da parte di più persone per le decisioni del team

Sequenza dei limiti di Office

Manca di funzionalità di monitoraggio delle risorse e di budgeting per il project management

Non offre un servizio online dedicato per l'archiviazione e la gestione di diapositive o modelli

Prezzi di Office Sequenza

Integrazione per Windows di PowerPoint Edizione Pro: Meno di 13 dollari al mese, con fatturazione annuale Pro+ Edition: Meno di $17 al mese, con fatturazione annuale Expert Edition: Meno di 21 dollari al mese, fatturati annualmente

Online Tool Browser: $149/utente, fatturati annualmente

Office Sequenza valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (10+ recensioni)

4,3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

3. ClearPoint Strategy (il migliore per la reportistica aziendale e l'esecuzione)

via Strategia ClearPoint ClearPoint è un software intuitivo che aiuta a gestire gli obiettivi, le iniziative e gli elementi d'azione in un unico posto. Supporta la metodologia della Balanced Scorecard di Norton e Kaplan e può adattarsi all'implementazione di diverse varianti del quadro BSC.

ClearPoint combina i dati provenienti da diverse origini, rendendo il piano strategico e l'esecuzione semplici e immediati. È possibile creare facilmente scorecard personalizzate per singoli team o progetti.

Inoltre, aiuta a creare un efficace riepilogo/riassunto e una mappa della strategia, personalizzando gli elementi per evidenziare le informazioni rilevanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClearPoint Strategy

Automazione della reportistica aziendale con analisi dettagliate grazie al motore integrato

Monitoraggio dello stato con gli OKR, utilizzando l'IA per impostare e monitorare gli obiettivi a livello individuale e di reparto

Modifica dei contenuti direttamente sulla pagina per comodità ed efficienza

Creare una visione condivisa in aree di lavoro collaborative per migliorare il lavoro di squadra e le prestazioni

Limiti della strategia ClearPoint

Le reportistiche di riepilogo mancano di opzioni di ordinamento, conservazione ed esportazione compatta

Da fare a meno di strumenti avanzati per la gestione delle attività assegnate

Prezzi di ClearPoint Strategy

Piano base: $250/mese

$250/mese Piano professionale: $800/mese

$800/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClearPoint Strategy

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (40+ recensioni)

4. Sisense (il migliore per la visualizzazione degli obiettivi)

via Sisense Sisense semplifica la gestione dei dati combinando le informazioni provenienti da diverse fonti, come database offline, fogli di calcolo o servizi cloud, in un'unica piattaforma centralizzata.

Semplifica la preparazione dei dati con i suoi strumenti ETL (Extract, Transform, Load) di facile utilizzo, consentendo di organizzare e analizzare i dati in modo efficiente. Con Sisense è anche possibile creare reportistica dettagliata e dashboard interattivi.

La sua tecnologia ln-Chip consente di eseguire analisi avanzate senza bisogno di data warehouse specializzati o di un team IT di grandi dimensioni. Per l'analisi avanzata dei dati, è possibile applicare formule con un solo clic dai dashboard per eseguire funzioni statistiche, come la correlazione e la covarianza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sisense

Sfruttare l'IA e il ML per ottenere informazioni predittive

Trascinare e rilasciare elementi per collegare più origini dati senza soluzione di continuità

Creazione e condivisione di dashboard interattivi con facilità

Query sui dati in tempo reale per approfondimenti immediati

Limiti di Sisense

La piattaforma è molto impegnativa dal punto di vista delle risorse e richiede una notevole potenza dei server e tempi di configurazione

L'accesso ai dashboard è limitato al web, complicando la condivisione offline e la reportistica programmata

Prezzi di Sisense

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Sisense

G2: 4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

5. Spider Strategies (il migliore per i dashboard strategici dei dirigenti)

via Strategie del ragno Spider Strategies offre una piattaforma versatile basata su cloud per la gestione di strategie e KPI. Supporta un intervallo di modelli strategici, come Balance Scorecard, Matrice di Ansoff e Orizzonti strategici.

Spider Strategies migliora l'esecuzione complessiva della strategia grazie ad automazioni avanzate. È possibile implementare senza problemi la metodologia della Balanced Scorecard inserendo prospettive, oggetti e misure e monitorando le metriche mensilmente.

Inoltre, crea mappe strategiche visivamente accattivanti e personalizzabili, fornendo un'istantanea chiara delle vostre prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spider Strategies

Consolidamento di metriche, dashboard e report in un unico luogo per generare libri informativi sul sito e semplificare l'integrazione con PowerPoint per le revisioni aziendali trimestrali

Utilizzate la funzionalità/funzione Connect per inserire i dati da fonti esterne nei vostri KPI, semplificando la gestione dei dati e la reportistica

Visualizzate i piani e collegateli agli obiettivi con Spider Impact

Limiti di Spider Strategies

Offre opzioni di personalizzazione limitate per la reportistica e l'esperienza dell'utente

Lo strumento necessita di una migliore integrazione con altri sistemi di dati

Prezzi di Spider Strategies

Sottoscrizioni a Spider Hosted * 1+ utenti: $125/mese, fatturati annualmente * Team (10+ utenti): $1.000/mese, fatturati mensilmente o annualmente * Dipartimento (25+ utenti): $2.250/mese, fatturati mensilmente o annualmente * Enterprise (oltre 100 utenti): $5.000/mese, con fatturazione mensile o annuale

1+ utenti: Team (10+ utenti): Dipartimento (25+ utenti): Enterprise (oltre 100 utenti): $5.000/mese, con fatturazione mensile o annuale Sottoscrizioni a Spider On-premises: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Spider Strategies

G2: 4.3/5 (2 recensioni)

4.3/5 (2 recensioni) Capterra: 4.6/5 (25 recensioni)

6. Corporater (Il migliore per la gestione integrata delle performance aziendali)

via Azienda Corporater offre una suite completa di strumenti per l'impostazione di oggetti strategici, il monitoraggio di KPI, l'implementazione di iniziative, la visualizzazione e l'integrazione di strumenti di dati e la gestione del flusso di lavoro.

Vi aiuta a digitalizzare e ad automatizzare i processi di gestione della strategia in base all'evoluzione delle vostre esigenze aziendali. È possibile espandere la soluzione per coprire la governance, la gestione del rischio e la conformità (GRC) all'interno dello stesso sistema.

Corporater consente inoltre di creare soluzioni di gestione personalizzate e dashboard su misura per il monitoraggio della strategia, dei KPI e delle prestazioni complessive.

Le migliori funzionalità/funzione di Corporater

Impostazione e gestione di impostazioni e oggetti, allineando le strategie in tutta l'organizzazione

Connessione agevole delle origini dati e aggiunta di note per un contesto e una chiarezza ulteriori

Gestire gli obiettivi e tracciare lo stato di avanzamento per monitorare le prestazioni e generare reportistica sui risultati chiave

Personalizzare l'accesso degli utenti per gestire la visibilità dei contenuti e creare dashboard specifici in base al ruolo

Limiti dell'azienda

La creazione di report personalizzati richiede competenze avanzate, poiché il software non dispone di modelli precostituiti

Presenta un'interfaccia utente complessa

Prezzi di Corporater

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Corporater

Non sono disponibili abbastanza recensioni

7. Lucidchart (Il migliore per la visualizzazione dei dati)

via Lucidchart Lucidchart assiste le aziende nell'efficiente project management attraverso la visualizzazione avanzata dei dati. Eccelle nella creazione di diagrammi dei processi cruciali per il piano strategico. È possibile creare diagrammi visivi dettagliati dei processi aziendali per implementare quadri di gestione delle prestazioni .

Consente di condividere le mappe strategiche con le parti interessate per un'implementazione positiva e l'allineamento degli obiettivi organizzativi.

Lucidchart offre un'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo e strumenti innovativi che consentono un efficiente storyboarding, brainstorming e creazione di schemi, grafici organizzativi e Gantt di Sequenza.

Le migliori funzionalità di Lucidchart

Utilizzo di scorciatoie da tastiera estese per semplificare le attività e ridurre il tempo speso in azioni ripetitive

Aggiungere metriche importanti ai diagrammi esistenti attraverso il collegamento dei dati

Incorporare elementi interattivi collegando caselle di testo o blocchi all'interno del diagramma, per mantenere il layout ordinato

Riordinare automaticamente i diagrammi per ottenere una qualità pronta per la presentazione grazie alle funzionalità/funzione di progettazione intelligente

Limiti di Lucidchart

Manca di funzionalità/funzione avanzate come font specializzati, tavolozze di colori personalizzate e raggruppamenti di oggetti per librerie personalizzate

I connettori non si riorientano automaticamente quando le forme vengono spostate, complicando le regolazioni del diagramma

Prezzi di Lucidchart

**Gratis

Individuale: $9/mese per utente

$9/mese per utente Team: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4.5/5 (5.000+ recensioni)

4.5/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

8. Miro (migliore per la mappatura dei processi e la collaborazione)

via Miro Miro è un'area di lavoro visiva che riunisce team distribuiti per progettare e costruire collettivamente. Su una Bacheca Miro, voi e il vostro team potete affrontare con facilità lo sviluppo di strategie, la progettazione di prodotti e flussi di lavoro complessi. I cursori denominati si muovono sulla Bacheca mentre i collaboratori contribuiscono con idee, forniscono feedback e creano insieme utilizzando strumenti e informazioni condivisi.

Ciò che contraddistingue Miro è la sua suite completa di funzionalità progettate per l'innovazione. Consente di organizzare tutte le attività e le risorse del progetto in un unico luogo per monitorare i KPI. È inoltre possibile connettere idee e dati in un unico luogo per un piano strategico efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Utilizzate Miro per riunioni SCRUM, wireframe, sessioni di brainstorming, workshop e gestione delle idee. La sua sensazione di mano libera e in tempo reale consente una collaborazione fluida e intuitiva

Consente a più utenti di visualizzare e contribuire ai progetti simultaneamente, per un migliore monitoraggio dello stato di avanzamento

Mappare il viaggio del cliente per identificare le sfide e migliorare l'esperienza del cliente

Limiti di Miro

Le opzioni di modifica per alcuni strumenti sono limitate

Da fare non si integra con gli strumenti di Microsoft o Google, limitando la connettività

Prezzi di Miro

Gratis

Starter: 10 dollari/utente/mese

10 dollari/utente/mese Business: $20/utente/mese

$20/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (6.000+ recensioni)

4.8/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

9. Monday (il migliore per gli approfondimenti in tempo reale)

via Monday Monday è una popolare piattaforma per il project management e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che aiuta a gestire con facilità le metriche delle prestazioni, i progetti e le attività quotidiane. Il suo dashboard personalizzabile e le funzionalità di reportistica tengono traccia dei KPI dei progetti e dei carichi di lavoro del team.

La parte migliore di Monday è che i suoi dashboard forniscono informazioni in tempo reale, consentendo di monitorare le prestazioni aziendali e dei dipendenti e di prendere decisioni informate. Inoltre, l'integrazione con l'IA automatizza il flusso di lavoro per un'efficace esecuzione della strategia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Automazione basata su regole per semplificare attività semplici e risparmiare tempo

Accesso a modelli di progetto per semplificare il project management e tenere traccia delle metriche

Aggiungere informazioni sul monitoraggio alle attività per tenere sotto controllo le finanze del progetto

Ottenere una panoramica delle prestazioni dell'azienda con dashboard personalizzabili

Limiti di Monday

Gli strumenti di filtraggio delle attività possono essere restrittivi e limitare i personalizzi

La funzionalità dashboard è meno intuitiva e richiede una maggiore guida

Prezzi di Monday

**Free Forever

Basic: $9/utente/mese, con fatturazione annuale

$9/utente/mese, con fatturazione annuale Standard: $12/utente/mese, con fatturazione annuale

$12/utente/mese, con fatturazione annuale Pro: $19/utente/mese, con fatturazione annuale

$19/utente/mese, con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (12.000+ recensioni)

4,7/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

10. Murale (il migliore per visualizzare lo stato di avanzamento)

via Murale Mural è una soluzione di collaborazione visiva che aiuta i team a disegnare e organizzare le idee su una lavagna online per migliorare il piano strategico. È possibile consolidare tutti gli elementi del progetto in un unico luogo per identificare i blocchi e mantenere le cose in ordine.

Il modello di viaggio dell'utente di Mural aiuta a implementare la metodologia della Balanced Scorecard. È possibile mappare l'intero percorso del cliente per comprendere i punti di attrito e migliorare l'esperienza del cliente.

Mural consente inoltre di riepilogare e riflettere su progetti, obiettivi, traguardi e attività per migliorare la produttività del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Mural

Brainstorming di idee con il team creando note adesive digitali, disegnando diagrammi e aggiungendo immagini per rappresentare visivamente concetti e idee

Visualizzare i dati sotto forma di grafici a torta, diagrammi e diagrammi per presentare ai membri del team e alle parti interessate informazioni basate sui dati

Valutare le prestazioni del team per identificare le opportunità di miglioramento

Definire ruoli chiari per un'esecuzione del progetto senza soluzione di continuità

Limiti del murale

Non è possibile creare tabelle o griglie, il che rende lunga l'organizzazione delle informazioni in modo efficace

L'esperienza mobile non corrisponde alla versione web, limitando le funzioni in movimento

Prezzi di Mural

**Gratis

Teams+: $9,99/mese per membro

$9,99/mese per membro Business: $17,99/mese per membro, fatturati annualmente

$17,99/mese per membro, fatturati annualmente Azienda: Prezzo personalizzato

Mural valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Creare scorecard bilanciate accurate con ClickUp

E questo è quanto!

Abbiamo condiviso i nostri migliori software di balanced scorecard per supportare le vostre esigenze di progetto e di pianificazione strategica. Valutando attentamente ogni opzione, potrete trovare lo strumento perfetto per i vostri obiettivi.

Se state cercando una soluzione completa, ClickUp si distingue per la sua offerta all-in-one. Si tratta di una piattaforma versatile progettata per elevare il project management, che offre tutto ciò che serve, dalla gestione delle attività alla pianificazione strategica, dalla visualizzazione avanzata dei dati alla collaborazione in tempo reale.

Con ClickUp è possibile implementare senza problemi la metodologia della Balanced Scorecard, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare le prestazioni del team.

Con ClickUp è possibile implementare senza problemi la metodologia della Balanced Scorecard, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare le prestazioni del team.