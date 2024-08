10 Migliori software di project management per soloprofessionisti

Gestire un'azienda da soli sembra un sogno che diventa realtà: orari flessibili, controllo completo e libertà di perseguire la propria passione alle proprie condizioni.

Probabilmente è per questo che si prevede che l'imprenditorialità da solista continuerà a crescere, con 42 milioni di lavoratori autonomi negli Stati Uniti entro il 2026.

Ma le imprese in proprio comportano delle sfide: destreggiarsi tra più ruoli, rispettare le scadenze e mantenere la produttività senza il supporto di un team. Il giusto software di project management è fondamentale per affrontare queste complessità e snellire il flusso di lavoro.

In collaborazione con il team di ClickUp, ho stilato un elenco dei migliori strumenti di project management per aiutare i solisti a migliorare la produttività, a mantenersi organizzati e, infine, a prosperare nel loro percorso da solisti.

Ma prima esploriamo i vantaggi dei software di project management per i solisti e cosa cercare in questi strumenti!

Come possono i solisti trarre vantaggio dai software di project management?

Uno dei maggiori vantaggi trucchi per il project management è capire la potenza di uno strumento di project management.

Un software di project management può migliorare in modo significativo la produttività di un solista:

Streamlining workflow: Aiutano i solopreneur a centralizzare attività, progetti e informazioni in un unico posto, eliminando la necessità di note ed email sparse

Aiutano i solopreneur a centralizzare attività, progetti e informazioni in un unico posto, eliminando la necessità di note ed email sparse Migliorano la gestione del tempo : I solisti possono utilizzare questi strumenti di project management per stabilire le priorità delle attività in modo efficace, impostare scadenze realistiche e mantenere la concentrazione

: I solisti possono utilizzare questi strumenti di project management per stabilire le priorità delle attività in modo efficace, impostare scadenze realistiche e mantenere la concentrazione Miglioramento della collaborazione : facilitano la comunicazione e la condivisione dei file con i client o gli appaltatori

: facilitano la comunicazione e la condivisione dei file con i client o gli appaltatori **Usare la reportistica e le analisi per monitorare lo stato e identificare i colli di bottiglia aiuta i solisti a prendere decisioni basate sui dati per la loro azienda

Adottando un software di project management, i solisti possono ottimizzare le loro operazioni, ridurre lo stress e raggiungere una maggiore efficienza.

Cosa cercare in un software di project management per soloprofessionisti

Con innumerevoli opzioni per app per il project management del lavoro autonomo disponibili, può essere scoraggiante trovare il software perfetto per le proprie esigenze.

Prima di impegnarvi in uno strumento, assicuratevi che includa queste funzionalità/funzione essenziali:

Gestione delle attività: Cercate solide funzionalità di gestione delle attività, tra cui la possibilità di creare, assegnare e monitorare le attività, impostare le scadenze e stabilire efficacemente le priorità

Cercate solide funzionalità di gestione delle attività, tra cui la possibilità di creare, assegnare e monitorare le attività, impostare le scadenze e stabilire efficacemente le priorità Monitoraggio del tempo: Funzionalità efficienti di monitoraggio del tempo suapp di pianificazione aiutano a monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività, migliorando la produttività e garantendo il rispetto dei tempi previsti

Funzionalità efficienti di monitoraggio del tempo suapp di pianificazione aiutano a monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività, migliorando la produttività e garantendo il rispetto dei tempi previsti Strumenti di collaborazione: Anche come solista, potreste aver bisogno di collaborare con client o freelance. Gli strumenti che offrono funzionalità/funzione di collaborazione come condivisione di file, commenti e aggiornamenti in tempo reale sono preziosi

Anche come solista, potreste aver bisogno di collaborare con client o freelance. Gli strumenti che offrono funzionalità/funzione di collaborazione come condivisione di file, commenti e aggiornamenti in tempo reale sono preziosi Personalizzazione: Ogni azienda è unica e il software di project management deve essere adattabile al vostro flusso di lavoro e alle vostre esigenze specifiche

Ogni azienda è unica e il software di project management deve essere adattabile al vostro flusso di lavoro e alle vostre esigenze specifiche Accesso mobile: Assicuratevi che il software sia accessibile su più dispositivi, compresi smartphone e tablet, in modo da poter gestire i vostri progetti anche in movimento

Assicuratevi che il software sia accessibile su più dispositivi, compresi smartphone e tablet, in modo da poter gestire i vostri progetti anche in movimento **Integrazioni: lo strumento deve integrarsi perfettamente con le altre app utilizzate, come email, calendario e spazio di archiviazione cloud

Assistenza affidabile: Un buon supporto clienti è fondamentale, soprattutto quando si verificano problemi o si hanno domande sull'utilizzo del software

Un buon supporto clienti è fondamentale, soprattutto quando si verificano problemi o si hanno domande sull'utilizzo del software Interfaccia user-friendly: Il software deve essere intuitivo e facile da navigare, in modo da poter dedicare più tempo alla gestione dei progetti e meno a capire come utilizzare lo strumento

I 10 migliori software di project management per solisti da usare nel 2024

Sulla base dei nostri test e delle nostre analisi, questi sono gli strumenti di project management più solidi su cui i solopreneur possono fare affidamento:

1. ClickUp (il migliore per il project management all-in-one)

I solisti indossano molti cappelli. Dal marketing alle finanze, dalle operazioni al servizio clienti, si occupano di tutto. Questo gioco di prestigio porta spesso a essere sopraffatti, a non rispettare le scadenze e a lottare contro una minore produttività.

È qui che ClickUp è una soluzione potente. Si rivolge a questi specifici punti dolenti offrendo un'area di lavoro unificata per gestire tutte le funzioni senza soluzione di continuità. ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente ai solisti di semplificare l'intero processo aziendale.

Per istanza, Il software di project management di ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati, a tenere la documentazione importante accessibile in un unico posto, a gestire le attività in modo efficiente e a garantire che nulla vada perso.

Ottenere più rapidamente il consenso e avviare progetti con chiarezza per tutti gli stakeholder con ClickUp Project Management

Ecco i principali modi in cui la soluzione di Project Management di ClickUp può essere utile a voi come solopreneur:

Organizzazione centralizzata: Consolidamento di attività, progetti e documenti in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti e riducendo il disordine

Consolidamento di attività, progetti e documenti in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti e riducendo il disordine Migliore gestione del tempo: Definire le priorità delle attività in modo efficace, fissare le scadenze e monitorare il tempo dedicato ai diversi progetti per ottimizzare la produttivitàMonitoraggio del tempo di ClickUp funzionalità/funzione

Definire le priorità delle attività in modo efficace, fissare le scadenze e monitorare il tempo dedicato ai diversi progetti per ottimizzare la produttivitàMonitoraggio del tempo di ClickUp funzionalità/funzione Miglioramento della concentrazione: Suddivisione di progetti di grandi dimensioni in progetti più piccoli e gestibiliAttività di ClickUpper evitare la sopraffazione e mantenere la concentrazione

Suddivisione di progetti di grandi dimensioni in progetti più piccoli e gestibiliAttività di ClickUpper evitare la sopraffazione e mantenere la concentrazione Automazioni dei flussi di lavoro: Automazione di attività ripetitive come il follow-up delle email o gli aggiornamenti di stato, liberando tempo per le attività aziendali principaliAutomazioni ClickUp *Impostazione e monitoraggio degli obiettivi: Definire obiettivi chiari, monitorare lo stato di avanzamento e misurare le prestazioni rispetto a quanto stabilitoObiettivi di ClickUp *Scalabilità: Cresce con la vostra azienda, poiché ClickUp offre funzionalità/funzione per soddisfare la crescente complessità del progetto

Ulteriori, Modello di project management di ClickUp Offre uno spazio strutturato per organizzare il lavoro in cartelle per fase di progetto Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per i solisti che devono gestire contemporaneamente più aspetti della loro azienda.

Se siete alle prime armi con il project management, all'inizio potrebbe sembrare complesso, ma alla fine vi aiuterà:

Visualizzare e monitorare le risorse del progetto in modo efficace

le risorse del progetto in modo efficace Assegnare, gestire e dare priorità alle attività utilizzando varie visualizzazioni del flusso di lavoro

utilizzando varie visualizzazioni del flusso di lavoro Collaborare senza problemi con le parti interessate e i team

Questo modello gratis offre anche flessibili viste Elenco e Bacheca Kanban per un monitoraggio immediato dello stato. Include sei stati personalizzati per indicare chiaramente se le attività sono in corso, aperte o completate.

Potete anche accelerare i vostri piani di progetto con ClickUp Brain, **Per i solisti, questo assistente AI agisce come un project manager virtuale, aiutando a generare automaticamente attività secondarie in base alle descrizioni dei compiti, a riepilogare/riassumere i thread dei commenti e a scrivere autonomamente gli aggiornamenti di stato con l'IA. Questo vi permette di concentrarvi sulle attività ad alto impatto e sul processo decisionale strategico.

Automazioni di attività, aggiornamenti sullo stato di avanzamento, standup e altro ancora con ClickUp Brain

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Controllo dell'accesso ai vostri elenchi eDocumenti di ClickUpgarantendo privacy e sicurezza

Visualizzate il vostro lavoro in vari formati per soddisfare le diverse esigenze con oltre 15 documenti personalizzabiliVisualizzazioni ClickUp* Gestite richieste, feedback e sondaggi con l'applicazioneVisualizzazione del moduloper evitare che input o feedback preziosi vadano persi

Visualizzare e collaborare alle idee con freelance e collaboratori indipendenti (e anche con i client!) in tempo reale conLavagne online di ClickUp* Aggiungete ClickUp al vostro stack tecnologico senza alcuno sforzo con oltre 1000Integrazioni ClickUp Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento dovuta all'estensione delle funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Trello (il migliore per l'interfaccia utente intuitiva)

via Trello Le schede visive e l'intuitivo sistema di schede di Trello rendono l'organizzazione delle attività semplice e adattabile. Trascinando le attività tra le diverse fasi, il flusso di lavoro è continuo.

Trello's Butler è particolarmente utile per i solisti, perché automatizza le attività ripetitive, liberando tempo prezioso per concentrarsi sulla crescita della propria azienda.

Con le sue regole e i suoi comandi personalizzabili, i flussi di lavoro di Butler assicurano che le azioni importanti vengano automaticamente triggerate, aiutandovi a rimanere organizzati ed efficienti senza la necessità di gestire manualmente ogni dettaglio.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Aggiungete etichette per classificare le schede e impostate date di scadenza per dare priorità alle attività

Suddividere le attività più grandi in piccole con liste di controllo e monitorare lo stato

Usare l'app mobile per gestire i progetti da qualsiasi luogo

Limiti di Trello

Non gestisce bene le dipendenze delle attività

Spazio di archiviazione limitato sul piano gratuito

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: $6/utente al mese

$6/utente al mese Premium: $12,50/utente al mese

$12,50/utente al mese Azienda: $17,50/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.500+ recensioni)

4,4/5 (13.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (20.000+ recensioni)

3. Monday.com (Il migliore per la gestione dei documenti)

via Monday.com Trovare il modo di terminare più lavoro senza compromettere la qualità della produzione è una priorità per i solisti, e Monday.com non delude.

**La funzionalità Portfolios permette di raggruppare più progetti sotto un unico ombrello, fornendo una panoramica di alto livello dei vostri obiettivi a lungo termine

È l'ideale per il piano strategico, in quanto consente di monitorare lo stato generale delle varie iniziative e di rimanere in cima agli obiettivi senza rimanere impantanati nei dettagli quotidiani.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday.com

Creazione di dashboard personalizzati che possono includere vari widget, come grafici, numeri e sequenze

Redigere documenti direttamente all'interno dei documenti di lavoro di Monday e incorporare informazioni sul progetto in tempo reale

Creazione di campi personalizzati, stati e visualizzazioni per adattarsi al vostro stile di project management

Limiti di Monday.com

Alcuni utenti possono trovarlo costoso rispetto alla concorrenza

La configurazione iniziale e la personalizzazione possono richiedere tempo e lavoro richiesto

Prezzi di Monday.com

**Free Forever

Basic: $36/utente al mese

$36/utente al mese Standard: $42/utente al mese

$42/utente al mese Pro: $72/utente al mese

$72/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (12.000+ recensioni)

4.7/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.500+ recensioni)

4. Notion (migliore per esigenze complesse di collaborazione tra team)

via Notion Le esigenze di ogni solista sono diverse e i database, le pagine e le bacheche personalizzabili di Notion vi permetteranno di adattare l'area di lavoro al vostro modo di lavorare.

**Dall'organizzazione delle attività personali al coordinamento di complessi lavori richiesti dal team, la flessibilità e le robuste funzionalità di Notion sono ideali per la vostra routine a casa e al lavoro.

Condividete l'area di lavoro di Notion con altre persone e collaborate senza problemi ai progetti grazie a funzionalità come commenti, menzioni e modifiche in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Notion

Incorporare file, video e collegati direttamente nelle pagine

Sfrutta la modifica in tempo reale, i commenti e le menzioni @ per la collaborazione del team

Accesso a una vasta libreria di modelli precostituiti per dare il via ai vostri progetti, dall'impostazione degli obiettivi personali al project management del team

Limiti di Notion

Tempi di caricamento lenti con l'estensione di contenuti ricchi di contenuti multimediali

Le funzionalità più avanzate richiedono una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di Notion

**Gratis

Notion Plus: $12/postazione al mese

$12/postazione al mese Business: $18/seduta al mese

$18/seduta al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

5. Asana (il migliore per la visualizzazione dei progetti)

via Asana Ogni solista ha l'obiettivo di avere una visibilità completa dei propri progetti per farli funzionare senza intoppi, e Asana può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo.

La funzionalità/funzione Critical Path di Asana è ottima per identificare e visualizzare rapidamente le attività più cruciali per completare il progetto in tempi stretti

Questa funzionalità mostra chiaramente i potenziali ostacoli e aiuta a gestire in modo efficace le sequenze temporali dei progetti, assicurando che non vengano tralasciati dettagli e tempi di azione chiave che potrebbero ostacolare l'esito positivo del progetto.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Utilizzate la visualizzazione del calendario per vedere a che punto è ogni attività e progetto

Impostazione, monitoraggio e comunicazione degli obiettivi del progetto tra le parti interessate

Connessione di Asana con altri strumenti come Google Drive, Slack e Zoom per semplificare i flussi di lavoro

Limiti di Asana

Può essere complicato da usare per i solisti o i project manager alle prime armi

Funzioni gratis al limite; richiede un investimento anche prima dell'impostazione

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/utente al mese

$13,49/utente al mese Avanzato: $30,49/utente al mese

$30,49/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Asana

G2: 4,4/5 (10.000+ recensioni)

4,4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.500 recensioni)

6. Evernote (il migliore per prendere appunti)

via Evernote Principalmente uno strumento per prendere appunti, Evernote combina la presa di note e l'organizzazione delle attività in una versatile area di lavoro digitale.

Il suo Home Dashboard riunisce tutto ciò che serve - note, attività, taccuini - in un unico luogo, fornendo istantaneamente i dettagli più importanti di cui si ha bisogno, a portata di mano. Questa pratica panoramica permette di risparmiare il tempo altrimenti sprecato a cercare le informazioni per svolgere le attività. Inoltre, impedisce di cambiare contesto, restituendovi la capacità di concentrarvi e di fare le cose più velocemente.

Sebbene manchi di alcune funzionalità/funzione avanzate di project management, la sua semplicità e l'integrazione con altre app lo rendono indispensabile per rimanere organizzati e produttivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Salvataggio di articoli web, immagini e intere pagine per una successiva consultazione

Trovare rapidamente le note grazie a potenti funzioni di ricerca, tra cui il riconoscimento delle immagini

Scansione di documenti cartacei e conversione in PDF ricercabili

Limiti di Evernote

Funzionalità/funzione di gestione delle attività di base rispetto agli strumenti dedicati

Prezzi di Evernote

Versione di prova gratuita: Per sette giorni

Per sette giorni Personale: $14,99/utente al mese

$14,99/utente al mese Professionale: $17,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4.4/5 (2000+ recensioni)

4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra:4.4/5 (8000+ recensioni)

7. Smartsheet (Ideale per utenti che hanno familiarità con Excel)

via Smartsheet Smartsheet mette insieme la familiarità dei fogli di calcolo con funzionalità avanzate di project management.

Questo software di gestione dei progetti su fogli di calcolo consente di costruire app senza codice che semplificano la gestione delle attività, permettendo di centralizzare i flussi di lavoro e i dati senza sforzo.

Una delle migliori funzionalità/funzione è forse la loro pre-costruzione modelli per il project management . Il modello di Sequenza del progetto, ad esempio, aiuta a costruire un grafico di Gantt in pochissimo tempo. Include segnaposti per elenchi di attività con stati, date di inizio e fine e assegnazioni di attività che forniscono un riepilogo/riassunto dello stato di avanzamento del progetto a colpo d'occhio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Importazione di dati da Microsoft Excel, Microsoft Project, Fogli Google e così via, invece di partire da zero

Creazione di dashboard personalizzate per visualizzare i dati e ottenere informazioni sulle prestazioni del progetto

Automazioni nella reportistica, prelevando i dati da altri fogli e inviando in automatico gli aggiornamenti agli stakeholder con cadenza regolare

Limiti di Smartsheet

Potrebbe avere una curva di apprendimento per gli utenti che non hanno familiarità con Excel o con i fogli di calcolo

Prezzi di Smartsheet

Pro: $12/membro al mese

$12/membro al mese Business: $24/membro al mese

$24/membro al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (15.500+ recensioni)

4,4/5 (15.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3000+ recensioni)

8. Airtable (il migliore per la gestione di più database)

via Airtable Airtable è un versatile strumento di project management che combina la potenza di un database con la semplicità di un foglio di calcolo, rendendolo ideale per i solisti.

Le sue visualizzazioni personalizzabili consentono di passare da una griglia, a un calendario, a un layout Kanban e a una galleria per gestire i progetti nel modo più adatto alle proprie esigenze.

Airtable si distingue per la sua esclusiva funzionalità/funzione "Blocchi", che permette agli utenti di costruire flussi di lavoro personalizzati integrando direttamente vari strumenti e funzioni nelle loro basi Airtable.

I blocchi possono includere grafici e mappe, strumenti di reportistica avanzata e persino integrazioni con app esterne.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Connessione di dati correlati tra le tabelle, che consente una gestione complessa dei dati senza codice

Gestione semplice dell'accesso ai dati, delle restrizioni e delle autorizzazioni

Integrare Airtable con altri strumenti e servizi tramite API o integrazioni di terze parti

Limiti di Airtable

I piani di livello più alto possono essere costosi per i team più piccoli o per i singoli individui

Le prestazioni possono rallentare con grandi insiemi di dati

Prezzi di Airtable

**Gratuito

Team: $24/utente al mese

$24/utente al mese Business: $54/utente al mese

$54/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Airtable IA: Componente aggiuntivo per $6/postazione al mese

Valutazioni e recensioni su Airtable

G2: 4.6/5 (2000+ recensioni)

4.6/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

9. Wrike (il migliore per il monitoraggio del tempo e la fatturazione dei progetti)

via Wrike Wrike è un buon strumento di project management per la gestione di flussi di lavoro complessi che richiedono molteplici controlli e contrappesi. Lo strumento di Correzione e approvazione di Wrike può aiutare a semplificare il processo di revisione consentendo agli utenti di lasciare feedback direttamente sui file, accelerando significativamente le approvazioni e riducendo i cicli di revisione.

Un'altra funzionalità/funzione di Wrike è rappresentata dai dashboard personalizzabili, che offrono ai solisti una panoramica in tempo reale sullo stato dei progetti, aiutandoli a tenere sotto controllo molteplici attività e scadenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Allocazione e bilanciamento delle attività con la funzionalità di Gestione del Carico di Lavoro per evitare la mancanza di personale o il sovraccarico di lavoro

Monitoraggio del tempo dedicato alle attività per una fatturazione accurata e per l'allocazione delle risorse

Sfruttare diverse viste del progetto (Kanban, Gantt, Elenco, Tabella) per adattarsi a diversi tipi di progetto e preferenze del team

Limiti di Wrike

L'app per dispositivi mobili ha funzioni limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di Wrike

**Gratis

Professionale: $9,80/utente al mese

$9,80/utente al mese Business: $24,80/utente al mese

$24,80/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ recensioni)

4.2/5 (3500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2500+ recensioni)

10. Lavoro di squadra (migliore per la gestione dei client)

via Lavoro di squadra Teams è uno strumento di project management pensato per i team, ma altrettanto potente per i solisti che gestiscono progetti complessi e interagiscono spesso con i client.

Le sue capacità di Task Management permettono di suddividere grandi progetti in attività più piccole, assegnare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento con facilità.

Allo stesso modo, la funzione di gestione dei clienti consente di integrare il project management con la comunicazione con i clienti e la fatturazione, rendendolo ideale quando si lavora direttamente con i clienti.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Sfruttate il monitoraggio del tempo integrato per una fatturazione e un project management accurati

Personalizzazione delle dashboard per monitorare lo stato del progetto

Generazione di reportistica dettagliata per analizzare le prestazioni del progetto

Limiti del lavoro di squadra

Può essere costoso per i piccoli team o per i singoli utenti

Funzioni limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di Teamwork

Free: fino a 5 utenti

fino a 5 utenti Delivery: $13,99/utente al mese

$13,99/utente al mese Crescita: $25,99/utente al mese

$25,99/utente al mese Scala: $69,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2: 4.4/5 (1000+ recensioni)

4.4/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (850+ recensioni)

Trasforma la tua impresa solitaria con il project management strategico

Un project management efficace è essenziale per i solisti che desiderano ottimizzare le loro operazioni e le loro attività capacità di autogestione .

Organizzandosi, dando priorità alle attività e gestendo il tempo in modo efficiente, i solisti possono aumentare la produttività e mantenere una chiara concentrazione sui propri oggetti.

Questo approccio disciplinato non solo facilita le operazioni quotidiane, ma fornisce anche un vantaggio strategico, consentendo ai solisti di affrontare le sfide a testa alta e di cogliere nuove opportunità.

Sebbene esistano molti tipi di software per il project management trovare lo strumento giusto per voi è fondamentale. Ecco perché ritengo che ClickUp sia una scelta eccellente per i solisti. Offre una piattaforma completa con funzionalità/funzioni personalizzabili che rispondono alle loro esigenze specifiche.

Vi aiuta a a rimanere concentrati e disciplinati integrando funzionalità che supportano il piano del progetto, la gestione delle attività, la collaborazione e il monitoraggio dello stato. Iscrivetevi a ClickUp e regalate alla vostra azienda il dono della velocità e dell'efficienza!