Lark vs. Slack: Quale app per chattare è migliore?

Con la crescita del lavoro da remoto e l'espansione dei team distribuiti, la selezione della piattaforma giusta può influenzare in modo significativo le dinamiche del team.

Slack è da tempo un leader nella comunicazione aziendale, noto per le sue funzionalità/funzioni ben progettate e l'interfaccia user-friendly. Tuttavia, Lark sta rapidamente guadagnando terreno offrendo funzionalità uniche che sfidano lo stato delle cose.

Data la loro popolarità, può essere difficile fare una scelta informata. Per questo motivo, questo blog fornisce una guida dettagliata su Lack vs. Slack per aiutarvi a determinare quale app di chattare si adatta meglio alle esigenze in evoluzione della vostra azienda.

**Che cos'è Lark?

via Lark Lark, tra i più popolari nuove app per la comunicazione di team il software di comunicazione di BusinessCity è una suite completa per la collaborazione, progettata per semplificare le operazioni aziendali e migliorare la produttività dell'intera organizzazione. È un hub digitale per tutto, dalla messaggistica alle videoconferenze, dalla gestione delle attività all'automazione dei flussi di lavoro.

Funzioni chiave di Lark

Lark mira a migliorare la comunicazione e l'efficienza operativa a tutti i livelli dell'organizzazione. Ecco una panoramica di alcune funzionalità/funzione chiave:

1. Sistema integrato di messaggi

Lark offre un sistema di messaggistica integrato che supporta interazioni senza interruzioni in vari formati: testo, voce e video.

Questo sistema permette agli utenti di creare chattare in gruppo, messaggi privati e persino forum pubblici per discussioni più ampie. La funzione di ricerca facilita la condivisione di file. Inoltre, consente di recuperare facilmente le conversazioni passate e di non perdere informazioni importanti. Inoltre, dispone di capacità di traduzione, che lo rendono adatto a team globali

2. Gestione avanzata delle attività

Lark migliora la gestione delle attività consentendo agli utenti di organizzare le attività, impostare le scadenze e monitorare lo stato di avanzamento all'interno di un'interfaccia unificata. Include altri strumenti come il calendario per la pianificazione e le promemoria, semplificando i flussi di lavoro e riducendo la necessità di utilizzare più piattaforme.

Supporta il tagging, la definizione delle priorità e l'aggiornamento dello stato delle attività, promuovendo un migliore coordinamento del team e il project management.

3. Videoconferenze complete

Lo strumento di videoconferenza di Lark è uno strumento altamente intuitivo software di condivisione dello schermo che offre audio e video ad alta definizione e che lo rende ideale per presentazioni dettagliate e sessioni di collaborazione.

Fornisce strumenti per la gestione dei partecipanti, come il muting o la rimozione dei partecipanti, rendendolo adatto sia a piccole e grandi riunioni di team che a grandi webinar o sessioni educative.

Prezzi di Lark

Starter: $0 (fino a 50 utenti)

$0 (fino a 50 utenti) Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Che cos'è Slack?

integrare senza problemi le discussioni in tempo reale con la gestione delle attività di ClickUp con la Chat View_ La visualizzazione della chat di ClickUp ridefinisce le comunicazioni interne al team consolidando le discussioni proprio dove avviene il lavoro. A differenza di Lark e Slack, dove le chat possono diventare isolate o scollegate dalle attività reali, ClickUp Chat View si integra direttamente con le attività, consentendo una conversazione in tempo reale nel contesto del lavoro effettivo.

Questa configurazione mantiene tutte le discussioni rilevanti in un unico luogo, consentendo ai team di passare senza problemi dal chattare al Da fare. Elimina la disconnessione tra le conversazioni e la gestione delle attività, che spesso si verifica con altre app, garantendo un lavoro di squadra efficiente e mirato.

La visualizzazione delle chat di ClickUp consente di:

Avviare discussioni collegate a specifiche attività

Convertire i messaggi di chat in attività o promemoria

Monitoraggio di tutte le comunicazioni relative a un progetto in un'unica visualizzazione

2. ClickUp's One Up #2: Clip

chiarite idee complesse con rapidi messaggi video direttamente all'interno delle attività di ClickUp, grazie ai Clips_ Le Clip di ClickUp offre un modo dinamico di comunicare attraverso rapidi messaggi video, consentendo ai membri del team di spiegare idee complesse in modo chiaro e conciso.

A differenza dei canali di Slack, caratterizzati da testo, o degli strumenti video separati di Lark, Clips offre un approccio più integrato e interattivo. I Clip possono essere creati e condivisi all'interno di qualsiasi attività, chat o documento, offrendo un'esperienza senza soluzione di continuità che migliora la collaborazione senza lasciare la piattaforma.

I Clip migliorano le interazioni sincrone e fungono da eccellente strumento per la condivisione di video strumento di comunicazione asincrona che permette di aggiornare i video in modo flessibile e spostato nel tempo.

**Per saperne di più Utilizzare la comunicazione video asincrona per migliorare il lavoro da remoto ClickUp Clip consente agli utenti di:

Creare e condividere rapidi messaggi video che chiariscono gli aggiornamenti in modo più efficace del testo

Condividere file e aggiornamenti video all'interno dei thread del progetto

Migliorare la comunicazione a distanza con messaggi video personali

trasformate i commenti in attività realizzabili e garantite la responsabilità con l'assegnazione dei commenti di ClickUp Assegnazione dei commenti di ClickUp consente di assegnare commenti, trasformando le menzioni casuali in attività tracciabili. Questa funzionalità/funzione è particolarmente vantaggiosa rispetto a Lark e Slack, dove i commenti possono facilmente perdersi in un mare di messaggi.

Consentendo agli utenti di assegnare commenti, ClickUp assicura che ogni feedback o suggerimento sia monitorato e rendicontato. Questa funzionalità/funzione colma il divario nella gestione delle attività e migliora significativamente la produttività e il follower. La funzionalità/funzione Assegnazione commenti di ClickUp consente di:

Trasformare i commenti in attività tracciabili

Assegnare la responsabilità per i follower direttamente nella conversazione

Garantire la responsabilità e la visibilità di ogni contributo del team

Altre funzionalità/funzione di ClickUp

1. ClickUp Collaborazione istantanea e dal vivo

collabora ai documenti in tempo reale, rendendo le modifiche visibili all'istante con ClickUp Docs_ Il rilevamento della collaborazione di ClickUp consente interazioni istantanee e in tempo reale all'interno di qualsiasi attività o documento. A differenza di Slack e Lark, che separano la gestione delle attività dalla collaborazione in tempo reale, ClickUp integra queste funzioni senza soluzione di continuità.

Questa funzionalità/funzione garantisce che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina senza dover passare da un'app all'altra o perdere il contesto. Supporta un ambiente di lavoro dinamico e sincronizzato in cui le modifiche e gli aggiornamenti sono comunicati istantaneamente in tutta la piattaforma.

Inoltre, ClickUp migliora l'esperienza mobile con un'app completamente integrata che supporta tutte le funzioni desktop. Con questo strumento è possibile:

Vedere in tempo reale le attività dei membri del team mentre digitano o modificano un documento o una lavagna online condivisi

Collaborare sui documenti senza ritardi, osservando le modifiche mentre avvengono, conClickUp Documenti* Ricevere aggiornamenti immediati sulle modifiche alle attività, per tenere tutti informati all'istante

2. Lavagne online ClickUp

visualizzate, collaborate ed eseguite i vostri progetti in un unico luogo con la Whiteboard di ClickUp Le lavagne online di ClickUp rivoluziona la collaborazione tra team, fornendo una piattaforma visiva dove la creatività incontra l'esecuzione. Ideale per il brainstorming, il piano strategico e i flussi di lavoro agili, consente la collaborazione in tempo reale, garantendo che le idee siano immediatamente attuabili.

Con strumenti di disegno, annotazione e creazione diretta di attività, ClickUp centralizza la comunicazione e il project management in un'unica interfaccia intuitiva. Permette di:

Fare brainstorming e strategie in tempo reale

Trasformare le idee in attività direttamente dalla lavagna online

Migliorare le discussioni con disegni, forme e note

Collegare le idee ai progetti in corso per un'integrazione perfetta

3. Integrazione di ClickUp con Slack

Il Integrazione con ClickUp Slack trasforma il modo in cui i team interagiscono e gestiscono i progetti all'interno della loro piattaforma di comunicazione.

È possibile convertire qualsiasi commento di Slack in un'attività all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, semplicemente aggiungendolo

Se l'utilizzo di Slack o di Lark singolarmente può far sentire la gestione delle attività e la comunicazione disgiunte, questa integrazione colma questo divario portando la gestione dettagliata delle attività direttamente in Slack.

Questo migliora la chiarezza, assicura la continuità del flusso di lavoro e aumenta significativamente la produttività, consentendo ai team di gestire le attività, monitorare lo stato di avanzamento e comunicare senza mai lasciare Slack. Utilizzando l'integrazione con Slack, è possibile:

Creare e personalizzare direttamente le attività di ClickUp dall'interno dei canali Slack

Collegare e accedere a documenti dettagliati relativi alle attività direttamente da Slack

Ricevere notifiche Slack sugli aggiornamenti delle attività o sui commenti in ClickUp

Perché ClickUp è la scelta superiore

Come abbiamo visto, ClickUp emerge come leader nel confronto tra Lark e Slack, offrendo una piattaforma più integrata e ricca di funzionalità/funzione rispetto a Lark o Slack. Grazie al suo sistema di gestione delle attività di prim'ordine, alle funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale e alla perfetta integrazione tra le due piattaforme, ClickUp è la scelta migliore Integrazione con Slack clickUp offre una soluzione completa che risponde alle diverse esigenze dei team moderni.

Che si tratti della gestione del team, della comunicazione all'interno dei team o dell'integrazione con altri strumenti, ClickUp semplifica e migliora ogni aspetto della produttività sul posto di lavoro.

