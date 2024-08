Trasformare il business a Singapore: La mia Top 10 degli strumenti CRM per il 2024

Nel corso della mia carriera, ho lavorato e valutato diversi sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Una cosa che ho osservato costantemente in tutti i settori è che quando le aziende scelgono strumenti CRM appropriati, sperimentano enormi miglioramenti in termini di ottimizzazione della pipeline di vendita e delle interazioni con i clienti.

Sia che vogliate stabilire solide relazioni con i clienti per la vostra azienda in crescita, sia che vogliate migliorare le strategie di gestione dei clienti per le grandi aziende, una soluzione CRM affidabile contribuisce a fornire vantaggi significativi.

In questo blog parleremo dei migliori software CRM di Singapore, scelti in base alle esperienze personali di persone che hanno lavorato a Singapore e alle ricerche approfondite del team di ClickUp. Questi consigli sono stati elaborati per aiutare le aziende ad affrontare una serie di sfide specifiche di questa regione, come il rispetto del Personal Data Protection Act 2012 (PDPA).

Cosa si deve cercare in un software CRM affidabile a Singapore?

La giusta soluzione CRM offre molti vantaggi alle piccole e medie imprese, ma trovare la soluzione giusta richiede tempo. I diversi fornitori presenti sul mercato offrono una gamma di prodotti con caratteristiche diverse, comprese opzioni specifiche per il settore.

Ecco alcuni fattori da considerare prima di prendere una decisione definitiva:

1. Gestione dei contatti

Ogni sistema CRM si basa molto sulla gestione dei contatti, che è essenziale per le aziende per raccogliere e organizzare ampie informazioni sui potenziali clienti e sui clienti attuali.

Il software CRM fornisce una visione a 360 gradi delle interazioni, che aiuta a r costruzione di relazioni e la fidelizzazione dei clienti . Assicuratevi che il software CRM sia semplice da usare e includa le metriche chiave.

2. Automazione del flusso di lavoro

I flussi di lavoro automatizzati del CRM semplificano le operazioni. Cercate un software con regole personalizzate e automazione della forza vendita. L'automazione del flusso di lavoro aiuta a strategizzare le attività di CRM come l'instradamento dei messaggi, l'invio di risposte preimpostate, il follow-up dei contatti, la registrazione delle comunicazioni e la creazione di report senza soluzione di continuità.

3. Automazione del marketing

La soluzione software CRM per le vendite preferita deve automatizzare le attività di marketing e fornire approfondimenti per una messaggistica personalizzata. Dovrebbe essere in grado di acquisire dati di lead-tracking per convertire un maggior numero di contatti e analizzare il ROI delle campagne per migliorare gli sforzi futuri.

4. Personalizzazione

I migliori CRM offrono funzionalità di personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali. Scegliete soluzioni che consentano la selezione di funzioni, la creazione di report personalizzati e l'integrazione con gli strumenti esistenti tramite API e plugin.

5. Integrazioni di terze parti

Scegliete un sistema CRM che si integri con i software aziendali essenziali. Le piattaforme più diffuse offrono integrazioni con strumenti come QuickBooks e Mailchimp. Le integrazioni principali includono client di posta elettronica, sistemi POS e servizi di backup dei dati.

6. Interazioni personalizzate

I clienti di Singapore apprezzano le esperienze personalizzate. I CRM con funzioni come la segmentazione dei clienti e la comunicazione mirata possono aiutare le aziende a soddisfare le esigenze dei singoli clienti.

7. Impegno omnichannel

Il mercato di Singapore enfatizza l'interazione con i clienti attraverso più canali. Scegliete un CRM in grado di integrarsi con vari canali di comunicazione, come i social media, le e-mail e le piattaforme di messaggistica, consentendovi di coinvolgere i clienti senza soluzione di continuità attraverso diversi punti di contatto.

I 10 migliori software CRM a Singapore da utilizzare nel 2024

Trovare il software CRM perfetto a Singapore potrebbe segnare una svolta significativa per la vostra azienda nel 2024. Ho testato a fondo le 10 migliori soluzioni disponibili per fornirvi quella giusta.

Esaminatele con attenzione e scegliete quella più adatta alle vostre esigenze:

1. ClickUp: il miglior sistema CRM all-in-one per la gestione dei progetti

traccia l'impegno e gestisci le attività con il CRM di ClickUp per il successo dei clienti, per assicurarti che i tuoi clienti siano sempre soddisfatti

ClickUp è noto per l'ampia gamma di funzioni di organizzazione dei progetti e per l'alta qualità dei suoi prodotti Attributi CRM . I suoi cruscotti personalizzabili forniscono informazioni in tempo reale sull'impegno dei clienti, sui nuovi contatti e su altre metriche vitali. È possibile filtrare e raggruppare questi dati per generare report specifici per le proprie esigenze.

ClickUp offre anche funzioni come la definizione degli obiettivi e la mappatura mentale che aiutano a pianificare e visualizzare il flusso di lavoro del CRM. In questo modo è possibile fare un brainstorming di idee, suddividere attività di outreach complesse in attività più piccole e garantire che il team rimanga allineato durante l'intero processo.

Inoltre, il Modelli CRM di ClickUp possono essere personalizzati per soddisfare le diverse esigenze aziendali. Rappresentano un modo efficace per gestire le relazioni con i clienti e le campagne di vendita.

Cosa distingue Il CRM di ClickUp è la sua perfetta integrazione con gli strumenti di gestione dei progetti, creando una piattaforma coesa per la gestione delle attività e dei clienti.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Pipeline personalizzabili Salesforce è un nome noto nel settore del CRM. Offre soluzioni robuste e versatili, ideali per qualsiasi dimensione aziendale.

Grazie all'intelligenza artificiale integrata, Salesforce Einstein, è possibile accedere a previsioni di vendita, lead scoring e gestione delle opportunità più intelligenti.

Inoltre, questo software CRM offre ampie funzionalità, facilità di personalizzazione e perfetta integrazione con altri sistemi. Per Singapore, in particolare, Salesforce offre opzioni di residenza dei dati, che consentono di archiviare i dati dei clienti a Singapore, risolvendo potenzialmente i problemi di privacy dei dati locali.

Le migliori caratteristiche di Salesforce

Fornisce approfondimenti attraverso cruscotti e report personalizzati

Automatizza i flussi di lavoro e i processi di approvazione per aumentare l'efficienza

Dà accesso a molte app di terze parti, estendendo così le funzionalità di migliaia di unità

Utilizza l'intelligenza artificiale, che aiuta a fare previsioni sulle vendite future utilizzando i dati raccolti in passato

Un software CRM completamente funzionante per smartphone che funziona al meglio per una forza lavoro mobile-first come quella di Singapore, con85% della popolazione è considerata esperta di tecnologia

Limitazioni di Salesforce

Complessità : Potrebbe risultare eccessivo per i nuovi utenti a causa delle sue ampie funzionalità

: Potrebbe risultare eccessivo per i nuovi utenti a causa delle sue ampie funzionalità Costo : Prezzi più alti rispetto ad alcuni concorrenti, che possono rappresentare un ostacolo per le piccole imprese

: Prezzi più alti rispetto ad alcuni concorrenti, che possono rappresentare un ostacolo per le piccole imprese Personalizzazione: Richiede competenze tecniche per la personalizzazione e l'integrazione avanzate

Prezzi di Salesforce

Essenziale : $25 per utente/mese per le funzionalità CRM di base

: $25 per utente/mese per le funzionalità CRM di base Professionale : $75 per utente/mese con funzionalità CRM complete

: $75 per utente/mese con funzionalità CRM complete Enterprise : $150 per utente/mese per le funzionalità CRM avanzate

: $150 per utente/mese per le funzionalità CRM avanzate Unlimited: $300 per utente/mese per la suite completa di funzionalità Salesforce

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2 : 4.3/5 da oltre 12.000 recensioni

: 4.3/5 da oltre 12.000 recensioni Capterra: 4.4/5 da oltre 17.000 recensioni

3. HubSpot: Il migliore per l'allineamento di marketing e vendite

via HubSpot La piattaforma CRM Hubspot sta diventando sempre più popolare grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle numerose opzioni di marketing, vendita e assistenza. Oltre alle funzioni CRM di base, offre un costruttore di pagine di atterraggio per progettare landing page ad alta conversione che catturano i lead e li alimentano attraverso l'imbuto di vendita.

È inoltre dotato di una gestione integrata dei social media, che consente di programmare e pubblicare contenuti direttamente da HubSpot. Grazie alla perfetta integrazione di varie funzioni, questa piattaforma all-in-one si rivela particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese.

La piattaforma offre caratteristiche come Hub dei servizi e Hub dei contenuti per aiutare le aziende locali a offrire esperienze semplificate e personalizzate ai clienti, che l'80% delle aziende locali considera la chiave per la crescita del business a Singapore.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Ampio piano gratuito con funzioni CRM essenziali

Connette gli strumenti di marketing per fare, tra l'altro, email marketing e social media marketing

Automatizza i processi di vendita e traccia le prestazioni

Gestisce i ticket del servizio clienti e migliora il supporto

Si collega senza problemi a numerose applicazioni di terze parti

Limitazioni di HubSpot

Personalizzazione limitata : Le opzioni di personalizzazione sono meno ampie rispetto ad altri software CRM

: Le opzioni di personalizzazione sono meno ampie rispetto ad altri software CRM Costo delle funzioni avanzate : Le funzioni avanzate di marketing e vendita richiedono piani di livello superiore

: Le funzioni avanzate di marketing e vendita richiedono piani di livello superiore Limiti di dati: Alcuni limiti di dati e contatti si applicano ai piani di livello inferiore

Prezzi HubSpot

Piano gratuito : Funzionalità CRM di base con utenti illimitati

: Funzionalità CRM di base con utenti illimitati Piano iniziale : $50/mese per strumenti più avanzati

: $50/mese per strumenti più avanzati Professionale : $800/mese con automazione e analisi avanzate

: $800/mese con automazione e analisi avanzate Enterprise: $3.200/mese per un'ampia personalizzazione e funzionalità avanzate

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 da oltre 7.000 recensioni

: 4.4/5 da oltre 7.000 recensioni Capterra: 4.5/5 da oltre 9.000 recensioni

Le aziende di Singapore faticano a soddisfare le richieste di contenuti multicanale, con l'82% che condivide la necessità di strumenti che aiutino a rimescolare i contenuti da un formato o da un canale all'altro. Singapore è anche il Paese in cui HubSpot ha riscontrato il maggior numero di canali come punto dolente (40%).

I risultati dell'indagine HubSpot Asia Pacific Indagine di ricerca globale

4. HaloCRM: Il migliore per l'ottimizzazione dell'assistenza clienti

via HaloCRM HaloCRM è un'azienda che si occupa di assistenza clienti e gestione dei servizi. Offre un portale self-service che consente ai clienti di cercare risposte, accedere agli articoli della knowledge-base e inviare comodamente i ticket.

Offre anche l'analisi del sentiment **che fornisce approfondimenti sul sentiment dei clienti attraverso l'analisi delle interazioni con il team di assistenza. Ciò consente di identificare le aree di miglioramento e di personalizzare l'esperienza del cliente.

La piattaforma consente di gestire le richieste di informazioni su vari canali quali e-mail, telefono, social media e chat. Questo è particolarmente vantaggioso per l'acquisizione di clienti a Singapore dove molti clienti utilizzano diverse piattaforme per entrare in contatto con le aziende.

Le migliori caratteristiche di HaloCRM

Gestisce e dà priorità ai ticket di assistenza clienti

Offre un supporto omnichannel per un'interazione continua con i clienti attraverso e-mail, chat, social media e altro.

Semplifica i processi di assistenza grazie all'automazione

Consente la comunicazione tramite e-mail, chat e piattaforme di social media

Aiuta a fornire rapporti sul livello di soddisfazione dei clienti e sull'efficienza dell'assistenza

Limitazioni di HaloCRM

Interfaccia utente : Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva rispetto ai concorrenti

: Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva rispetto ai concorrenti Opzioni di integrazione : Opzioni di integrazione limitate con applicazioni di terze parti

: Opzioni di integrazione limitate con applicazioni di terze parti Personalizzazione: Meno opzioni di personalizzazione rispetto ad altri software CRM

Prezzi di HaloCRM

Basic : $15 per utente/mese con funzioni di supporto essenziali

: $15 per utente/mese con funzioni di supporto essenziali Pro : $35 per utente/mese con automazione avanzata e analisi

: $35 per utente/mese con automazione avanzata e analisi Impresa: Prezzi personalizzati per grandi organizzazioni con esigenze estese

Valutazioni e recensioni di HaloCRM

G2 : 4.5/5 da oltre 500 recensioni

: 4.5/5 da oltre 500 recensioni Capterra: 4.6/5 da oltre 400 recensioni

5. Monday Sales CRM: Il migliore per la gestione visiva dei progetti e delle vendite

via Monday CRM Il software Monday Sales CRM è noto per la sua interfaccia visivamente intuitiva e per le sue capacità flessibili di gestione dei progetti. Consente al team di vendita di gestire facilmente le pipeline di vendita e le relazioni con i clienti, sfruttando i flussi di lavoro visivi e l'automazione.

Monday Sales CRM va oltre le basi con funzioni come il monitoraggio del tempo per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare il flusso di lavoro. Fornisce inoltre un costruttore di moduli per acquisire i dati dei lead direttamente all'interno della piattaforma, semplificando la raccolta dei dati.

Le migliori caratteristiche di Monday Sales CRM

Cruscotti visivi intuitivi e personalizzabili

Offre una perfetta integrazione con le app più diffuse, come Slack, Google Drive e Outlook

Traccia facilmente le pipeline e le fasi di vendita

I team possono collaborare facilmente con il suo strumento di comunicazione integrato

Automatizza le attività ripetitive per migliorare l'efficienza

Limitazioni di Monday Sales CRM

Configurazione complessa: La configurazione iniziale richiede molto tempo a causa delle ampie opzioni di personalizzazione

Curva di apprendimento: Gli utenti possono aver bisogno di tempo per adattarsi all'interfaccia visiva

Costo: i piani di livello superiore sono costosi per i piccoli team

Prezzi di Monday Sales CRM

Individuale : Gratuito per un massimo di 2 utenti con funzioni di base

: Gratuito per un massimo di 2 utenti con funzioni di base Basic : $8 per utente/mese con funzioni CRM essenziali

: $8 per utente/mese con funzioni CRM essenziali Standard : $10 per utente/mese con automazione e integrazioni avanzate

: $10 per utente/mese con automazione e integrazioni avanzate Pro : $16 per utente/mese con funzionalità CRM avanzate

: $16 per utente/mese con funzionalità CRM avanzate Impresa: Prezzi personalizzati per grandi organizzazioni

Valutazioni e recensioni di Monday Sales CRM

G2 : 4.6/5 da oltre 2.000 recensioni

: 4.6/5 da oltre 2.000 recensioni Capterra: 4.5/5 da oltre 1.500 recensioni

6. GreenRope: Il migliore per le vendite e il marketing integrati

via GreenRope Il pacchetto di sistemi CRM GreenRope fornisce un'ampia gamma di strumenti per le vendite, il marketing e l'automazione. Progettato per semplificare i processi aziendali, offre marketing avanzato via e-mail con servizi di automazione, gestione di eventi e registrazioni senza soluzione di continuità e analisi e reportistica complete.

GreenRope offre anche l'ascolto dei social per monitorare le menzioni del marchio e il sentiment dei clienti, e il tracciamento dei siti web per comprendere il comportamento dei visitatori e ottimizzare i contenuti per migliorare le conversioni. Data l'elevata penetrazione dei social media a Singapore (85%), la funzione di social listening della piattaforma può essere utile per elaborare strategie di sensibilizzazione a livello locale.

Le migliori caratteristiche di GreenRope

Comprende moduli di gestione delle relazioni con i clienti per le vendite, il marketing e l'assistenza ai clienti

Opzioni per un email marketing più avanzato con servizi di automazione

Gestisce eventi e registrazioni senza soluzione di continuità

Offre analisi e reportistica completa

Automatizza i processi per migliorare le prestazioni aziendali

Limitazioni di GreenRope

Interfaccia : Alcuni utenti trovano l'interfaccia antiquata e non così semplice

: Alcuni utenti trovano l'interfaccia antiquata e non così semplice Curva di apprendimento : È difficile da usare perché è complesso e ha troppe funzionalità

: È difficile da usare perché è complesso e ha troppe funzionalità Assistenza clienti: Opzioni di assistenza clienti limitate sui piani di livello inferiore

Prezzi di GreenRope

Starter : $99/mese per un massimo di 1.000 contatti

: $99/mese per un massimo di 1.000 contatti Pro : $199/mese per un massimo di 10.000 contatti

: $199/mese per un massimo di 10.000 contatti Premium : $299/mese fino a 50.000 contatti

: $299/mese fino a 50.000 contatti Impresa: Prezzi personalizzati per esigenze più estese

Valutazioni e recensioni di GreenRope

G2 : 4.3/5 da oltre 200 recensioni

: 4.3/5 da oltre 200 recensioni Capterra: 4.4/5 da oltre 300 recensioni

7. Pipedrive: Il migliore per la gestione della pipeline di vendita

via Pipedrive Pipedrive è un software per la gestione delle relazioni con i clienti, creato su misura per il team di vendita della vostra azienda. È dotato di un'interfaccia facile da usare e di strumenti utili per la gestione delle pipeline.

Automatizza le attività di vendita ripetitive e fornisce funzioni di comunicazione per interazioni via e-mail con i clienti senza soluzione di continuità. Integrandosi con i più diffusi strumenti di comunicazione come WhatsApp e Facebook Messenger, Piperdrive consente una comunicazione semplificata con i clienti di Singapore sulle loro piattaforme preferite.

Pipedrive include anche documenti di vendita ben spiegati e un'applicazione mobile con tutte le funzioni necessarie per la gestione delle vendite in movimento. Questo software è quindi un'ottima scelta per le piccole e medie imprese di Singapore che vogliono migliorare la loro produttività di vendita.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Pipeline di vendita visiva e facile da usare

Automatizza le attività di vendita ripetitive

Comunica con i clienti via e-mail in modo armonioso

Fornisce documenti di vendita ben spiegati ed elaborati

Software mobile con tutte le funzioni possibili per la gestione delle vendite anche fuori dall'ufficio

Limitazioni di Pipedrive

Personalizzazione limitata : Rispetto ad altri CRM, le alternative di personalizzazione sono limitate

: Rispetto ad altri CRM, le alternative di personalizzazione sono limitate Strumenti di marketing di base : Funzioni di marketing limitate, più incentrate sulle vendite

: Funzioni di marketing limitate, più incentrate sulle vendite Costo dei componenti aggiuntivi: Le funzionalità aggiuntive potrebbero aumentare i costi complessivi

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $12,50 per utente/mese per le funzioni di base

: $12,50 per utente/mese per le funzioni di base Avanzato : $24,90 per utente/mese con funzionalità avanzate

: $24,90 per utente/mese con funzionalità avanzate Professionale : $49,90 per utente/mese per strumenti avanzati

: $49,90 per utente/mese per strumenti avanzati Enterprise: $99 per utente/mese per l'accesso completo alle funzionalità

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : Voto 4,2/5 da oltre 2.000 recensioni

: Voto 4,2/5 da oltre 2.000 recensioni Capterra: Voto 4,5/5 da oltre 1.200 recensioni

8. Freshsales: Il migliore per le vendite basate sull'intelligenza artificiale

via Freshsales Componente chiave della suite Freshworks, Freshsales è dedicato a migliorare l'efficienza dei processi di vendita sfruttando l'analisi e l'automazione basate sull'intelligenza artificiale.

La piattaforma automatizza i processi di vendita per migliorare la produttività e consente di migliorare il follow-up grazie a funzioni come il tasso di apertura delle e-mail e il monitoraggio dei clic. Freshsales offre anche un'applicazione mobile per gestire le attività di vendita da qualsiasi luogo.

È nota per la sua interfaccia facile da usare e per le forti funzionalità progettate specificamente per i team di vendita.

Le migliori caratteristiche di Freshsales

Utilizza l'intelligenza artificiale per proporre idee o soluzioni pratiche

Assegna punteggi ai lead in base al loro livello di interazione Automatizza i processi di vendita per migliorare la produttività

Migliori funzioni di follow-up nelle e-mail per tenere traccia dei clic Gestire le attività di vendita da qualsiasi luogo con un'app mobile

Limitazioni di Freshsales

Limiti di integrazione : Integrazioni limitate rispetto ad alcuni concorrenti

: Integrazioni limitate rispetto ad alcuni concorrenti Complessità : Alcuni utenti trovano le funzioni avanzate complesse da configurare

: Alcuni utenti trovano le funzioni avanzate complesse da configurare Supporto: Assistenza clienti limitata sui piani di livello inferiore

Prezzi di Freshsales

Piano gratuito : Funzionalità di base per piccoli team

: Funzionalità di base per piccoli team Crescita : $15 per utente/mese con strumenti CRM essenziali

: $15 per utente/mese con strumenti CRM essenziali Pro : $39 per utente/mese con funzionalità avanzate

: $39 per utente/mese con funzionalità avanzate Enterprise: $69 per utente/mese per funzionalità CRM complete

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2 : 4.6/5 da oltre 900 recensioni

: 4.6/5 da oltre 900 recensioni Capterra: 4.6/5 da oltre 500 recensioni

9. Zoho CRM: Il migliore per personalizzazione e convenienza

via Zoho CRM Il sistema Zoho CRM offre alle aziende di tutte le dimensioni una varietà di opzioni di personalizzazione e soluzioni convenienti. Automatizza i flussi di lavoro e le attività di routine e consente la comunicazione attraverso vari canali come email, social media e chat.

Zoho CRM si integra con vari strumenti di terze parti come il software di contabilità QuickBooks, le piattaforme di automazione del marketing e le app di produttività. Questo permette alle aziende di Singapore di collegare Zoho CRM con il loro stack tecnologico esistente per un flusso di lavoro unificato.

Scoprite come Zoho CRM ha aiutato Display Science con sede a Singapore per scalare le proprie attività nel rispetto della legge PDPA.

Le migliori caratteristiche di Zoho CRM

Zia AI fornisce analisi e approfondimenti predittivi sulle vendite

Ampie opzioni di personalizzazione per moduli e campi

Automatizza i flussi di lavoro e le attività di routine

Invio di e-mail, comunicazione tramite social media e partecipazione a chat su diversi canali.

Strumenti di terze parti comeSignpass sono perfettamente integrati nelle app Zoho per facilitare i processi a Singapore

Limitazioni di Zoho CRM

Interfaccia utente : Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva

: Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva Curva di apprendimento : Può essere ripida a causa delle ampie opzioni di personalizzazione

: Può essere ripida a causa delle ampie opzioni di personalizzazione Supporto: L'assistenza clienti potrebbe essere migliorata per i piani gratuiti e di livello inferiore

Prezzi di Zoho CRM

Piano gratuito : Funzionalità di base per un massimo di 3 utenti

: Funzionalità di base per un massimo di 3 utenti Standard : $12 per utente/mese con strumenti essenziali del sistema CRM

: $12 per utente/mese con strumenti essenziali del sistema CRM Professionale : $20 per utente/mese con funzionalità avanzate

: $20 per utente/mese con funzionalità avanzate Enterprise : $35 per utente/mese per funzionalità complete

: $35 per utente/mese per funzionalità complete Ultimate: $45 per utente/mese per l'accesso completo a tutte le funzionalità

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2 : 4.0/5 da oltre 1.700 recensioni

: 4.0/5 da oltre 1.700 recensioni Capterra: 4.2/5 da oltre 2.000 recensioni

10. Eber: Il migliore per l'integrazione dei programmi fedeltà

via Eber Eber è stato progettato per integrare il CRM con i programmi di fidelizzazione dei clienti, rendendolo ideale per le aziende che desiderano migliorare la fidelizzazione e il coinvolgimento dei clienti.

Offre funzionalità per generare e gestire programmi di fidelizzazione, classificare i clienti per un marketing mirato, automatizzare i programmi di fidelizzazione e di campagne di marketing e ottenere informazioni sul comportamento dei clienti e sulle prestazioni dei programmi.

Inoltre, Eber si integra con i più diffusi sistemi POS di Singapore, tra cui Lightspeed Retail e Shopify, per un ecosistema di dati coesivo.

Le migliori caratteristiche di Eber

Generare e gestire schemi di fidelizzazione dei clienti senza alcuna difficoltà

Classifica i clienti in base alle loro esigenze per un marketing mirato

Aiuta ad automatizzare le campagne di fidelizzazione e di marketing

Fornisce informazioni sul comportamento dei clienti e sulle prestazioni dei programmi fedeltà

Si integra con i sistemi POS e altri strumenti aziendali

Limitazioni di Eber

Profondità delle funzionalità : Funzionalità CRM limitate rispetto alle piattaforme CRM dedicate

: Funzionalità CRM limitate rispetto alle piattaforme CRM dedicate Scalabilità : Potrebbe non essere scalabile per aziende molto grandi

: Potrebbe non essere scalabile per aziende molto grandi Personalizzazione: Meno opzioni di personalizzazione per le funzioni non legate alla fidelizzazione

Prezzi di Eber

Starter : $29/mese per le funzionalità di base del programma fedeltà

: $29/mese per le funzionalità di base del programma fedeltà Professionale : $69/mese con strumenti avanzati per le campagne

: $69/mese con strumenti avanzati per le campagne Business : $129/mese per funzionalità complete di fidelizzazione e CRM

: $129/mese per funzionalità complete di fidelizzazione e CRM Impresa: Prezzi personalizzati per grandi organizzazioni

Valutazioni e recensioni di Eber

G2 : 4.5/5 da oltre 150 recensioni

: 4.5/5 da oltre 150 recensioni Capterra: 4.6/5 da oltre 100 recensioni

Avvia il successo della tua startup con il giusto CRM

Abbiamo visto una serie di software di gestione delle relazioni con i clienti a Singapore, ognuno con le sue caratteristiche uniche e orientate a soddisfare le diverse esigenze aziendali.

Dalle ampie funzionalità di Salesforce all'allineamento di marketing e vendite di HubSpot e all'integrazione della gestione dei progetti di ClickUp, esiste un CRM per ogni esigenza. Valutate queste opzioni per trovare quella più adatta alla vostra organizzazione.

Se cercate una soluzione CRM onnicomprensiva, con funzionalità come pipeline personalizzabili, automazione del flusso di lavoro, integrazioni perfette e gestione completa delle attività, ClickUp è la scelta migliore. Siete pronti a trasformare la vostra gestione delle relazioni con i clienti?

