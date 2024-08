10 Migliori software di gestione dei progetti in India

La prima volta che ho usato uno strumento di gestione dei progetti sono rimasto stupito. Non avere a che fare con fogli di calcolo sparsi e catene infinite di e-mail è stato personalmente un grande successo. Improvvisamente, io e il mio team siamo diventati organizzati, responsabili e concentrati sul rispetto delle scadenze.

A distanza di qualche anno e di diversi strumenti di gestione dei progetti, so cosa rende una piattaforma di gestione dei progetti eccellente. Grazie alla mia esperienza, alle ricerche e ai test condotti dal team di ClickUp, sono qui per condividere le migliori opzioni di software di gestione dei progetti disponibili oggi in India.

Cosa si deve cercare in uno strumento di gestione dei progetti?

La mia esperienza con diversi software di gestione dei progetti in India mi ha aiutato a identificare ciò di cui ho bisogno dal mio strumento. Eccone alcuni:

**Cercate uno strumento che tenga tutto in un unico posto: attività, file, comunicazioni e tracker delle scadenze. Questo elimina le lacune informative e mantiene tutti i membri del team allineati

Flessibilità e personalizzazione: Progetti diversi richiedono approcci diversi. Per questo motivo, l'adattabilità è fondamentale. Cercate uno strumento con flussi di lavoro, viste e autorizzazioni personalizzabili

Progetti diversi richiedono approcci diversi. Per questo motivo, l'adattabilità è fondamentale. Cercate uno strumento con flussi di lavoro, viste e autorizzazioni personalizzabili Funzioni di collaborazione: Per semplificare la comunicazione e aumentare la collaborazione, date la priorità a uno strumento con funzioni come la chat in tempo reale, la condivisione di file e i commenti in-app

Per semplificare la comunicazione e aumentare la collaborazione, date la priorità a uno strumento con funzioni come la chat in tempo reale, la condivisione di file e i commenti in-app Accessibilità mobile: Con la transizione delle culture lavorative verso l'ibrido e il remoto, è fondamentale avere accesso ovunque e in qualsiasi momento. Scegliete uno strumento che offra applicazioni mobili di facile utilizzo per rimanere aggiornati e gestire le attività in movimento

Con la transizione delle culture lavorative verso l'ibrido e il remoto, è fondamentale avere accesso ovunque e in qualsiasi momento. Scegliete uno strumento che offra applicazioni mobili di facile utilizzo per rimanere aggiornati e gestire le attività in movimento Pianificazione e programmazione: Uno strumento solido dovrebbe offrire una varietà di visualizzazioni come diagrammi di Gantt e tabelle Kanban per visualizzare il flusso di lavoro, impostare le scadenze e monitorare i progressi

Uno strumento solido dovrebbe offrire una varietà di visualizzazioni come diagrammi di Gantt e tabelle Kanban per visualizzare il flusso di lavoro, impostare le scadenze e monitorare i progressi Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale : L'intelligenza artificiale si sta facendo strada nella gestione dei progetti, fornendo funzionalità come suggerimenti automatici di attività e gestione del carico di lavoro per aumentare l'efficienza. È meglio essere all'avanguardia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale scegliendo lo strumento giusto

: L'intelligenza artificiale si sta facendo strada nella gestione dei progetti, fornendo funzionalità come suggerimenti automatici di attività e gestione del carico di lavoro per aumentare l'efficienza. È meglio essere all'avanguardia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale scegliendo lo strumento giusto **Assicuratevi di scegliere una piattaforma che soddisfi le vostre esigenze senza sforare il budget. Se non avete bisogno di integrazioni specifiche o di funzionalità avanzate, scegliete un'alternativa con un prezzo migliore piuttosto che pagare per funzionalità che potreste non utilizzare.

Supporto multilingue: La vostra organizzazione sarà sicuramente caratterizzata da una diversità linguistica, con team sparsi in diverse parti del Paese. Cercate strumenti che possano offrire un certo grado di supporto alla traduzione o alla localizzazione, se necessario.

I 10 migliori strumenti di gestione dei progetti in India da utilizzare nel 2024

ClickUp: Il migliore per la gestione dei progetti all-in-one

assicurare la conformità del progetto a 360° con le funzionalità di Project Management di ClickUp

Prima di imbattermi in ClickUp avevo già utilizzato per anni diversi strumenti di gestione dei progetti a pagamento e gratuiti, alcuni dei quali sono presenti in questo elenco. Quindi, Gestione dei progetti di ClickUp Lo strumento aveva molto da offrire. Ma mi ha subito conquistato con le sue caratteristiche innovative come ClickUp AI.

La sua piattaforma all-in-one riunisce il team con flussi di lavoro connessi, documenti e dashboard in tempo reale. Questo aiuta tutti a muoversi più velocemente, a lavorare in modo più intelligente e a risparmiare tempo. Ora diamo un'occhiata ad alcune caratteristiche interessanti che rendono la gestione dei progetti perfetta:

Accelerare la velocità dei progetti con ClickUp AI:ClickUp Brain L'assistente AI di ClickUp porta la gestione dei progetti a un livello diverso. Fornisce unStrumento di gestione dei progetti AI per accelerare l'esecuzione del progetto, generare sottoattività dalle descrizioni, riassumere le discussioni e persino scrivere gli aggiornamenti con uno scrittore AI, garantendo una maggiore efficienza

trova le risposte e lavora più velocemente con ClickUp Brain_

**Con ClickUp, tenere traccia delle priorità è un gioco da ragazzi. I team possono vedere tutti i dettagli del progetto in un'unica posizione usandoVisualizzazioni ClickUp e analizzare il loro allineamento con gli obiettivi aziendali. Questa visione olistica consente ai dipendenti di pianificare in modo efficace e di allocare le risorse in modo strategico

scegliete il layout che meglio si adatta al vostro flusso di lavoro per la conformità con ClickUp Views_

**ClickUp favorisce una migliore comunicazione e trasparenza durante tutto il ciclo di vita del progetto. Collaborate alla vostra visione conDocumenti ClickUpe condividere gli aggiornamenti conClickUp Chate tenere tutti informati attraverso la casella di posta integrata

utilizzate una formattazione ricca e lavorate in modo più efficiente con ClickUp Docs_

Consegnare i progetti più velocemente e nel rispetto del budget: semplificare la collaborazione tra team e la pianificazione dei progetti all'interno di un'unica piattaforma diventa facile con ClickUp.Automazione ClickUp elimina le attività più noiose, liberando i team per concentrarsi sulle priorità principali, con una consegna più rapida dei progetti e un migliore controllo del budget

risparmiare tempo su attività ripetitive sfruttando le Automazioni ClickUp_

**ClickUp fornisce un'unica fonte di verità per i dati del progetto. Ottenete informazioni in tempo reale sui progressi, identificate i potenziali blocchi e assicurate un'allocazione ottimale delle risorse. Cruscotti ClickUp per tenere il polso dei vostri progetti, per prendere decisioni informate e per essere sempre all'avanguardia

visualizzate i progressi del vostro team attraverso i cruscotti ClickUp

ClickUp semplifica davvero la gestione del progetto e recensioni positive come questa su G2 confermano questa affermazione.

Qliclabs è una startup indiana con un team di 20 membri. Abbiamo creato un concorso e provato Asana, Jira, Monday e alla fine abbiamo scelto Clickup perché ci è sembrato davvero semplice e facile da usare. Abbiamo potuto passare da Asana a Clickup con un semplice clic e questa è stata la parte migliore. Vignesh P. , cofondatore

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Organizza i progetti con attività, sottoattività, liste di controllo e campi personalizzati

Scegliete tra diagrammi di Gantt, tabelle Kanban, elenchi e altro ancora per visualizzare il flusso di lavoro

Discutete le idee, condividete gli aggiornamenti e assegnate i commenti direttamente nella Chat di ClickUp

Facilità d'uso: trovare qualsiasi cosa all'interno di ClickUp e delle app collegate con facilità

Creare, modificare, condividere e collaborare sui documenti con ClickUp Docs

Tracciare i tempi delle attività direttamente all'interno di ClickUp

Monitorare l'avanzamento del progetto con visualizzazioni dei dati in tempo reale in ClickUp Dashboards

Stabilite e tenete d'occhio gli obiettivi aziendali, di squadra e individuali conObiettivi di ClickUp Limitazioni di ClickUp

L'applicazione mobile manca di alcune funzioni presenti nell'applicazione desktop

I nuovi utenti potrebbero inizialmente trovare eccessivo l'elenco delle funzionalità

Prezzi di ClickUp

Gratuito: Per sempre

Piano illimitato: ₹584/mese per utente

₹584/mese per utente Piano business: ₹1000/mese per utente

₹1000/mese per utente Piano aziendale: Contattare per prezzi personalizzati

Contattare per prezzi personalizzati ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per Rs. 417 per membro dello spazio di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

Suggerimento: È possibile accedere a questo e ad altri modelli specifici per il settore al link Archivio dei modelli ClickUp .

2. Hive: Il migliore per la collaborazione e la flessibilità

via Hive A mio avviso, qualsiasi elenco dei migliori strumenti di gestione dei progetti in India sarebbe incompleto senza Hive. Adatto a team di tutte le dimensioni, Hive offre un'interfaccia intuitiva, prezzi competitivi e un'assistenza clienti eccezionale.

Hive va oltre il software di gestione delle attività di base presentando una suite di strumenti di collaborazione, tra cui la chat di gruppo, la presa di appunti collaborativa e l'integrazione con piattaforme di videoconferenza come Zoom.

Le migliori caratteristiche di Hive

Adatta i diversi stili di lavoro con una serie di visualizzazioni del progetto, tra cui diagrammi di Gantt, schede Kanban, visualizzazioni del calendario, visualizzazioni delle tabelle e altro ancora

Semplificare la collaborazione con la chat di gruppo integrata, la presa di appunti collaborativi e l'integrazione con le videoconferenze

Migliorare la gestione del flusso di lavoro con strumenti di time-tracking, resourcing, proofing e approvazione, integrazione nativa delle e-mail e funzionalità di automazione delle attività e del flusso di lavoro

Generare contenuti con HiveMind, un assistente AI, e risparmiare tempo e fatica

Mantenete il vostro team concentrato impostando e monitorando gli obiettivi direttamente all'interno di Hive

Limitazioni di Hive

Potrebbe essere meno conveniente per i piccoli team o le startup rispetto alle soluzioni di base per la gestione dei progetti

Sono stati segnalati occasionali rallentamenti nel caricamento e bug minori con un uso intensivo della piattaforma

Prezzi di Hive

Hive Free: Piano gratuito per sempre con funzionalità limitate, fino a 10 utenti

Piano gratuito per sempre con funzionalità limitate, fino a 10 utenti Hive Starter e Hive Teams: rispettivamente ₹85 e ₹250 al mese per utente

rispettivamente ₹85 e ₹250 al mese per utente Enterprise: Per una maggiore sicurezza o capacità, contattateci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

4,6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.00 recensioni)

Mi piace il modo in cui Hive mi facilita nel tenere traccia e documentare le mie attività e i miei progetti. Offre un'interfaccia utente facile da usare e un eccellente servizio clienti. Hive ha fatto un ottimo lavoro con il branding. Credo che sia sulla buona strada per diventare un'eccellente app per il posto di lavoro. Ankit M. , responsabile dell'ingegneria del software

3. Monday.com: Il migliore per i flussi di lavoro personalizzabili e l'automazione potente

via Lunedì.com Ho aggiunto monday.com a questo elenco per il suo incredibile livello di personalizzazione. È una piattaforma di gestione del lavoro versatile, progettata per gestire tutti i tipi di progetti e flussi di lavoro su misura per le esigenze specifiche del project manager.

Per esempio, lo strumento offre numerosi modelli personalizzabili per diverse metodologie di gestione dei progetti, come Agile, Scrum e Kanban. Inoltre, la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati e di automatizzare ulteriormente la produttività e l'efficienza dei processi aziendali.

Le migliori caratteristiche di Monday.com

Automazione dei flussi di lavoro con l'Automation Center, che consente di creare automazioni personalizzate da zero, di utilizzare le automazioni precostituite e di creare un'automazione personalizzatamodelli di gestione dei progettio sfruttare le integrazioni per collegare monday.com ai vostri strumenti esistenti

Sfruttate i documenti di lavoro per la coautorizzazione dei documenti, i moduli per la raccolta di feedback e gli strumenti di correzione per mantenere il vostro team in contatto

Visualizzate la capacità del team e l'allocazione delle risorse con la vista del carico di lavoro, mentre le viste delle app integrano le vostre applicazioni preferite direttamente nel progetto

Collegatevi a un'ampia gamma di strumenti popolari e a migliaia di altri tramite Zapier

Limitazioni di Monday.com

Sebbene monday.com offra una vista Gantt, non è stato progettato per costruire progetti da zero all'interno della vista stessa

Alcuni utenti hanno segnalato problemi occasionali con alcune viste che non si aggiornano automaticamente come previsto

Le principali funzioni di gestione dei progetti, come la vista Gantt, sono disponibili solo nel piano Pro e oltre, un inconveniente per i team con un budget limitato

Prezzi di Monday.com

Gratuito per sempre: Fino a 2 postazioni

Fino a 2 postazioni Basic: ₹748,05 al mese per utente, minimo 3 utenti

₹748,05 al mese per utente, minimo 3 utenti Standard: ₹997,41 al mese per utente, minimo 3 utenti

₹997,41 al mese per utente, minimo 3 utenti Pro: ₹1579,23 al mese per utente, minimo 3 utenti

₹1579,23 al mese per utente, minimo 3 utenti Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5.0 (10.600+ recensioni)

4.7/5.0 (10.600+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (4.700+ recensioni)

Monday.com fornisce schede personalizzabili che ci permettono di organizzare attività, progetti e flussi di lavoro. Il nostro team può creare facilmente attività, fissare scadenze e monitorare i progressi in tempo reale. Anche l'assistenza clienti è molto buona. Monday.com è dotato di un'interfaccia visivamente accattivante e intuitiva che facilita la navigazione e la comprensione da parte del team." Aman S. , Responsabile sviluppo progetti

4. ProofHub: Il migliore per una gestione all-in-one a costi contenuti

via ProofHub ProofHub è un'ottima opzione per i team indiani, in particolare per quelli alla ricerca di un'unica soluzione per la gestione dei progetti e la collaborazione a un prezzo fisso. Non c'è più bisogno di destreggiarsi tra più app: si possono gestire più progetti, team e interazioni con i clienti da un unico posto.

Lo strumento mi fa anche risparmiare tonnellate di tempo con le prove di stampa online: niente più interminabili catene di e-mail piene di feedback sui documenti. Invece, tutti possono lasciare commenti e suggerimenti direttamente sul file, rendendo il processo di revisione snello ed efficiente.

Le migliori caratteristiche di ProofHub

Creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzare le attività ripetitive, risparmiando tempo e fatica al team

Gestire le attività, assegnarle ai membri del team e monitorare i progressi, il tutto in un'unica interfaccia di facile utilizzo

Collaborare in modo efficace con gli stakeholder interni ed esterni grazie a funzioni come gli allegati ai file, i commenti alle attività e la chat integrata

Pianificate con grafici di Gantt per la pianificazione del progetto, tenete traccia del tempo per la gestione delle risorse e generate report personalizzati per avere informazioni sulla salute del progetto

Limitazioni di ProofHub

La struttura dei prezzi di ProofHub è pensata per i team e potrebbe non essere l'opzione ideale per i freelance solitari

Sebbene il prezzo forfettario sia interessante, è importante considerare il costo totale per le dimensioni del team. Il costo "per utente" potrebbe essere superiore a quello di alcuni concorrenti, soprattutto per i team più piccoli

Prezzi di ProofHub

ProofHub offre due piani:

Essential: ₹3735,67 per un numero illimitato di utenti, con fatturazione annuale

₹3735,67 per un numero illimitato di utenti, con fatturazione annuale Ultimate Control: ₹7388,33 per utenti illimitati, funzioni illimitate e progetti illimitati, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4,5/5,0 (85+ recensioni)

4,5/5,0 (85+ recensioni) Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ recensioni)

"La parte migliore di ProofHub è che ha tutto in un unico posto! Ero solito chiedere aggiornamenti su attività e progetti via e-mail e poi dovevo andare a cercare quelle conversazioni in un secondo momento. Questo mi fa perdere molto tempo. Ora commentiamo e abbiamo queste conversazioni proprio su quell'attività. Inoltre, tutte le informazioni, i documenti e i file del progetto si trovano nello stesso posto. La chat integrata rende più facile inviare e ricevere rapidamente informazioni. E ogni volta che ho bisogno di aiuto, il team di supporto di ProofHub è stato molto disponibile e veloce nel rispondere" Anchal S. , utente del mercato medio

5. Microsoft Project: Ideale per gli utenti esistenti di Microsoft 365

via progetto Microsoft Microsoft Project è stato il primo software di gestione dei progetti in India che ho usato, nel mio primo lavoro. Anche se da allora ho utilizzato altri strumenti di gestione dei progetti, Project offre un comfort familiare, soprattutto per chi utilizza ampiamente Microsoft 365.

Si integra perfettamente con l'intera suite Microsoft, compresi Outlook, Excel e Skype, rendendo semplice la condivisione delle informazioni e la collaborazione.

La funzione di gestione delle risorse dello strumento mi aiuta a visualizzare i carichi di lavoro e a evitare di impegnare eccessivamente le persone. Sebbene esistano strumenti di gestione dei progetti più semplici, le solide funzioni di pianificazione di Microsoft Project sono le migliori per i progetti aziendali complessi che le aziende indiane si trovano spesso a gestire.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Project

Si integra con altre applicazioni e servizi di Microsoft 365, il che lo rende una scelta naturale per i team che utilizzano l'ecosistema Microsoft

Visualizzazione dei progetti con potenti diagrammi di Gantt, schede Kanban e roadmap di progetto

Semplificare la gestione delle attività e delle risorse con funzioni avanzate di pianificazione e allocazione delle risorse

Collaborare efficacemente con strumenti di comunicazione integrati come Microsoft Teams e SharePoint

Limitazioni di Microsoft Project

Offre una minore personalizzazione rispetto ad altri software di gestione dei progetti in India

Pur avendo un'applicazione web, Project non dispone di un'applicazione nativa per iOS, il che può essere uno svantaggio per alcuni team

Include funzioni di collaborazione di base, ma potrebbe non essere robusto come alcuni strumenti di collaborazione dedicati.

Prezzi di Microsoft Project

Distribuzione nel cloud

Piano 1: ₹835/mese per utente

₹835/mese per utente Piano progetto 3: ₹2500/mese per utente

₹2500/mese per utente Piano di progetto 5: ₹4588/mese per utente

Distribuzione on-premise

Project Standard 2021: ₹56730 acquisto una tantum

₹56730 acquisto una tantum Project Professional 2021: ₹108455 acquisto una tantum

₹108455 acquisto una tantum Project Server: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4.0/5.0 (1.600+ recensioni)

4.0/5.0 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5,0 (1.800+ recensioni)

Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) risolve il problema aziendale della gestione inefficiente dei progetti e della mancanza di allineamento strategico. Fornisce alle organizzazioni una piattaforma centralizzata per pianificare, eseguire e monitorare efficacemente i progetti, garantendo una migliore allocazione delle risorse, una collaborazione semplificata e tassi di successo più elevati. Il PPM consente alle aziende di allineare i progetti agli obiettivi strategici, di stabilire le priorità delle iniziative, di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di prendere decisioni basate sui dati, con conseguente aumento della produttività, della consegna dei progetti e delle prestazioni aziendali complessive. Tushar K , utente del mercato medio

6. Nifty: Il migliore per le visualizzazioni chiare e il monitoraggio delle pietre miliari

via Più moderno Nifty è un buon strumento di gestione dei progetti per i team che privilegiano visualizzazioni chiare e tracciamento delle tappe.

Tenendo tutti aggiornati sugli obiettivi organizzativi e tracciando i progressi rispetto alle milestone, Nifty riduce i cicli di sviluppo del progetto e migliora la produttività del team.

Lo strumento può anche portare maggiore organizzazione nei progetti attraverso la funzione portfolio, che consente di raggruppare i progetti per reparti, sedi, manager o altro ancora. In questo modo si automatizzano gli inviti ai progetti in base al team, eliminando un ulteriore passaggio dalle attività quotidiane dei project manager.

Le funzioni di monitoraggio del budget di Nifty possono davvero migliorare la gestione delle spese dei progetti. I rapporti dettagliati dello strumento mi consentono di identificare tempestivamente i rischi finanziari e di correggere più rapidamente la rotta.

Le migliori caratteristiche di Nifty

Pianificate i progetti con diagrammi di Gantt, schede Kanban ed elenchi di attività in base alle vostre preferenze di flusso di lavoro

Collaborazione in tempo reale con la chat di gruppo, la condivisione di file e i commenti sulle attività

Automatizzare i flussi di lavoro con dipendenze dalle attività, milestone e attività ricorrenti per aumentare la produttività

Monitoraggio dell'avanzamento del progetto con dashboard visivi e panoramiche per una visione chiara

Integrazione con strumenti popolari come Google Drive, Slack e Zoom per migliorare il flusso di lavoro del team

Limitazioni di Nifty

Le funzioni di tracciamento delle ore e di reporting sono disponibili solo con gli account a pagamento, il che potrebbe essere uno svantaggio per i team con un budget limitato

I piani gratuiti non consentono l'accesso a ospiti e clienti, un potenziale limite per i progetti che richiedono una collaborazione esterna

Prezzi di Nifty

Gratuito

Starter: ₹4087/mese

₹4087/mese Pro: ₹8260/mese

₹8260/mese Business: ₹12430/mese

₹12430/mese Unlimited: ₹41630/mese

Nifty valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5.0 (430+ recensioni)

4.7/5.0 (430+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (400+ recensioni)

"Nifty è uno dei migliori strumenti di gestione dei progetti che abbiamo utilizzato fino ad oggi. L'inserimento dei clienti come ospiti L'inserimento dei clienti nel portale Nifty è piuttosto semplice. Con pochi clic possiamo aggiungere i nostri clienti come ospiti nei rispettivi progetti. Possono aggiungere i loro compiti e controllare l'avanzamento generale del loro progetto." Kaushal fondatore e CEO

7. Wrike: Il migliore per la correzione e l'approvazione dei file

via Wrike Wrike è un potente software di gestione dei progetti all-in-one in India, di cui si fidano aziende come Procter. Con quasi vent'anni di esperienza, offre solide funzionalità per supportare le organizzazioni in crescita.

Perché includere Wrike? Eccelle nella gestione delle prove di stampa e dei flussi di lavoro di approvazione. La sua modalità di confronto delle prove di stampa è un vero e proprio cambiamento, in quanto consente di confrontare facilmente le versioni dei file e di ottenere un feedback sulle modifiche più impercettibili.

Le migliori caratteristiche di Wrike

Avviare attività o progetti compilando un semplice modulo di richiesta

Organizzare i progetti in spazi specifici e categorizzare le informazioni all'interno di progetti, cartelle, attività e sottoattività

Visualizzazione del lavoro in formati come calendario, pannello Kanban, visualizzazione a tabella, diagrammi di Gantt e grafici del carico di lavoro

Semplificare la gestione degli stakeholder con funzioni come il cross-tagging, la modifica dei documenti in tempo reale, la correzione delle bozze e la collaborazione esterna

Limitazioni di Wrike

L'autenticazione a due fattori, una misura di sicurezza fondamentale, è disponibile solo nel piano Enterprise

A prescindere dal piano gratuito, molte integrazioni di base hanno un costo aggiuntivo, che può far lievitare il prezzo per il vostro team. Di conseguenza, può diventare costoso per i team più grandi con esigenze complesse

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team: ₹817/mese per utente

₹817/mese per utente Azienda: ₹2070/mese per utente

₹2070/mese per utente Enterprise: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5,0 (3.600+ recensioni)

4,2/5,0 (3.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5,0 (2.600+ recensioni)

"Credo di poter dire a nome di tutti gli utenti della mia organizzazione che l'interfaccia utente di Wrike è facile da usare e da capire. Un'altra cosa che mi piace di più di Wrike è la sua applicazione mobile. Ci permette di utilizzarlo da qualsiasi luogo e di aspettarci la stessa interfaccia utente e la stessa produttività che utilizziamo sul browser web del nostro sistema informatico." Arjun S. , responsabile dell'IA conversazionale

8. Nozione: Ideale per i creatori di contenuti e gli imprenditori solitari

via Nozione Fino a poco tempo fa, sapevo che Notion era una potente app per prendere appunti e creare contenuti, particolarmente popolare tra i creatori di contenuti solitari indiani e le agenzie di gestione degli influencer. Ma è anche uno sportello unico per la gestione dei progetti! Vi permette di creare progetti, progettare roadmap, suddividere i compiti, assegnarli a più membri del team (se avete un team!) e persino impostare le dipendenze dei compiti.

Personalmente, ritengo che il punto di forza di Notion sia la documentazione trasparente. Posso usarlo per creare wiki dettagliati per documentare i piani di progetto, i verbali delle riunioni e persino le linee guida per la comunicazione con i clienti, il tutto in un'unica posizione centralizzata. Questo garantisce a tutti l'accesso alle informazioni più recenti ed elimina il caos della ricerca di infinite e-mail o cartelle per la gestione dei documenti.

Le migliori caratteristiche di Notion

Mantenete tutte le informazioni sul progetto organizzate con il Project Wiki di Notion

Avvio dei progetti con modelli precostituiti per roadmap, flussi di lavoro e altro ancora

Gestite le attività in modo efficiente con le funzionalità di gestione delle attività di Notion

Scegliete tra le visualizzazioni Timeline e Kanban per visualizzare l'avanzamento del progetto

Creare documenti ricchi con video, frammenti di codice e oltre 50 altri tipi di contenuto utilizzando Notion Notes and Docs.

Limitazioni di Notion

La flessibilità di Notion comporta una curva di apprendimento e può richiedere del tempo per padroneggiare le sue funzioni

Pur offrendo funzioni di gestione dei progetti, non è uno strumento dedicato. Potreste aver bisogno di integrazioni per le funzioni di base della gestione dei progetti.

Prezzi di Notion

Notion offre quattro piani:

Free: Collaborazione con un massimo di 10 ospiti

Collaborazione con un massimo di 10 ospiti Plus: ₹664,94 per utente al mese con fatturazione annuale

₹664,94 per utente al mese con fatturazione annuale Business: ₹1246,76 per utente al mese con fatturazione annuale

₹1246,76 per utente al mese con fatturazione annuale Enterprise: Prezzi personalizzati

Notion valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5.0 (5.400+ recensioni)

4.7/5.0 (5.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (2.100+ recensioni)

Personalmente adoro la flessibilità e la versatilità di Notion. Mi permette di creare pagine personalizzate, database ed elenchi di cose da fare che si adattano perfettamente alle mie esigenze. Apprezzo anche la possibilità di collaborare in tempo reale con gli altri, e la sincronizzazione senza soluzione di continuità tra i vari dispositivi mi garantisce di poter accedere alle mie informazioni ovunque vada. Notion è diventato uno strumento essenziale per mantenermi organizzata e produttiva. Mohamed A. , Marketing digitale

9. Jira: il migliore per lo sviluppo agile del software in India

via Atlassico Se gestite progetti di sviluppo software Agile, Jira è un forte concorrente per la scelta del software di gestione dei progetti in India.

È stato progettato specificamente per supportare le metodologie Agile, consentendo di implementare i framework Scrum, Kanban e DevOps direttamente all'interno della piattaforma.

A differenza degli strumenti di gestione dei progetti che si adattano a tutti, Jira mi consente di configurare flussi di lavoro personalizzati in base alle nostre esigenze. Ciò significa abbandonare i modelli generici e creare fasi personalizzate pertinenti ai progetti indiani, come "approvazioni governative" o "trattative con i fornitori" Questa trasparenza mantiene tutti allineati e assicura che le attività fluiscano senza intoppi attraverso il ciclo di vita del progetto.

In questo modo è possibile pianificare, codificare, distribuire, rilasciare, monitorare le prestazioni del progetto e gestire l'intero ciclo di vita del progetto software, tutto in un unico luogo.

Le migliori caratteristiche di Jira

Utilizzate timeline interattive per le roadmap dei progetti, scrum board per la pianificazione degli sprint e Kanban board per la gestione agile

Semplificare il tracciamento dei bug con la funzione di tracciamento dei problemi per mantenere lo sviluppo in carreggiata

Integrare Jira con oltre 3.000 strumenti per sviluppatori, come Scriptrunner e Zendesk, per ottimizzare i flussi di lavoro

Tracciare i progressi e misurare le prestazioni con report e approfondimenti

Limitazioni di Jira

Interfaccia rigida e difficoltà di personalizzazione

I sistemi di ricerca e di filtraggio potrebbero beneficiare di una maggiore facilità d'uso

Prezzi di Jira

Gratuito: ₹0

₹0 Standard: ₹680/mese per utente

₹680/mese per utente Premium: ₹1335/mese per utente

₹1335/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4.3/5.0 (5.800+ recensioni)

4.3/5.0 (5.800+ recensioni) Capterra: 4,5/5,0 (14.000+ recensioni)

"L'aspetto fondamentale di Jira è il monitoraggio/registrazione dei problemi multipli che si verificano nei vari team. Questo dà visibilità da un minimo cambiamento che sta avvenendo nel prodotto a un cambiamento a livello di organizzazione. Questo viene utilizzato come parte di un processo di gestione del cambiamento per far sapere a tutti cosa sta succedendo e chi ne è responsabile." Bharat D. , analista senior della qualità

10. Zoho Projects: Il migliore per la pianificazione potente e le integrazioni integrate

via Zoho Infine, ma non per questo meno importante, ho dovuto includere Zoho Projects in questo elenco di software di gestione dei progetti in India, poiché questa applicazione è in grado di affrontare progetti di ogni dimensione e complessità.

Uno dei suoi maggiori punti di forza per me è la sua convenienza. Rispetto alle sue controparti, Zoho Projects offre una soluzione economica, perfetta per i team indiani attenti al budget. Ma non scende a compromessi sulle funzionalità. La possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati, completi di automazione per le attività ripetitive, è una soluzione che cambia le carte in tavola. Questo libera tempo prezioso per il mio team, che può concentrarsi su attività più strategiche, e riduce il rischio di errori che possono affliggere i processi manuali.

Offre anche una familiare sensazione di social networking con funzioni come i feed, i forum e le discussioni, mantenendo i team in contatto. Inoltre, è disponibile su iOS, Android e altri dispositivi mobili per l'accesso in movimento.

Le migliori caratteristiche di Zoho Projects

Suddividete progetti complessi in attività realizzabili con i diagrammi di Gantt di Zoho Projects

Definite le dipendenze tra le attività, assegnate ai membri del team, programmate gli eventi e monitorate i progressi senza soluzione di continuità

Impostare progetti ricorrenti e promemoria per mantenere il team in carreggiata

Favorire la collaborazione del team creando e condividendo documenti di progetto, presentazioni e fogli di calcolo

Monitorare il tempo dedicato alle attività manualmente o con il timer integrato e generare fatture dai timesheet con pochi clic

Limitazioni di Zoho Projects

L'esportazione di file in formati specifici è limitata

Anche con le capacità di reporting, alcuni utenti trovano che manchino alcune funzionalità

Attualmente non offre un'integrazione nativa con il sistema di contabilità Quickbooks

Prezzi di Zoho Projects

Gratuito: ₹0

₹0 Premium: ₹334/mese per utente

₹334/mese per utente Enterprise: ₹750/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5.0 (400+ recensioni)

4.3/5.0 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (500+ recensioni)

"La parte migliore di questa piattaforma è che può essere utilizzata per gestire i progetti di qualsiasi settore. Può essere configurata in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione. Facile da configurare e utilizzare sia per gli amministratori che per i dipendenti." Manisha G ., Specialista senior dello sviluppo commerciale

La piattaforma perfetta per la gestione dei progetti ci aspetta

La scelta della giusta piattaforma di gestione dei progetti può cambiare le carte in tavola per il vostro team. Considerate le esigenze e le priorità specifiche del vostro team prima di prendere una decisione. Ricordate che molte di esse offrono prove gratuite per testare le loro caratteristiche in prima persona.

Ma se siete alla ricerca di una soluzione unica per tutte le vostre esigenze di gestione dei progetti, scommetto su ClickUp, che offre una suite completa di funzionalità come visualizzazioni personalizzabili per semplificare i flussi di lavoro, chat e thread integrati per aumentare la collaborazione e un cervello AI per dare al vostro team la possibilità di ottenere di più. Iscrivetevi alla prova gratuita di ClickUp oggi stesso e sperimentate la differenza!