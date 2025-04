10 migliori software per il flusso di lavoro delle risorse umane per semplificare i processi HR nel 2025

Il lavoro quotidiano di un team HR comporta in genere diverse attività manuali o pratiche ripetitive che possono diventare noiose. Dalle richieste di congedo dei dipendenti, all'aggiornamento dei saldi dei permessi, al monitoraggio del tempo libero, degli stipendi e delle indennità, l'elenco è infinito!

Se vi siete mai sentiti impantanati, non siete i soli.

Fortunatamente, oggi disponiamo di strumenti e app che possono automatizzare molte delle parti noiose del vostro lavoro e aiutarvi a svolgere altre attività che richiedono la vostra attenzione. Software di automazione del flusso di lavoro delle risorse umane è progettato per rivoluzionare le loro operazioni utilizzando la tecnologia per ridurre i processi ripetitivi e migliorare l'efficienza.

Immaginate il tipico processo di onboarding per i nuovi assunti: un sacco di scartoffie, impostazioni di account e coordinamento di sessioni di formazione. Con il software di automazione del flusso di lavoro delle risorse umane, queste attività possono essere automatizzate.

Quando un nuovo assunto entra in azienda, il software invia automaticamente i documenti, fornisce le risorse informatiche e programma le sessioni di formazione. È come avere un assistente virtuale che si occupa di tutti i dettagli amministrativi, permettendovi di concentrarvi sulla costruzione di relazioni solide con il vostro team.

Cosa cercare in un software per i flussi di lavoro delle risorse umane?

Senza l'ottimizzazione del flusso di lavoro, i processi HR non possono essere efficienti. L'automazione dei flussi di lavoro libera il vostro tempo per concentrarvi sulle strategie e sulle interazioni significative con i vostri dipendenti.

Inoltre, con l'aiuto della tecnologia e Strumenti di IA per le risorse umane è possibile garantire senza sforzo che i processi dell'ufficio siano conformi alle normative e alle politiche aziendali. Non c'è bisogno di preoccuparsi dei rischi di conformità e dei mal di testa.

Quali sono le funzionalità/funzione da ricercare quando si acquista un buon software di automazione del flusso di lavoro delle risorse umane?

Deve migliorare il processo di assunzione, l'onboarding, la gestione delle ferie, le valutazioni delle prestazioni e altro ancora con flussi di lavoro automatizzati e personalizzabili

La soluzione deve disporre di un portale self-service per i dipendenti che consenta al team di accedere e aggiornare le informazioni personali, visualizzare le buste paga, richiedere permessi e monitorare i saldi dei permessi

Il software per le risorse umane deve tracciare senza problemi le ore di lavoro dei dipendenti, gestire i turni e automatizzare i processi di rilevazione delle presenze per un calcolo accurato delle buste paga

Dovete essere in grado di impostare Obiettivi HR di effettuare revisioni e supportare lo sviluppo dei dipendenti con funzionalità/funzione intuitive di gestione delle prestazioni

Deve offrire uno scambio di dati senza soluzione di continuità con altri Sistemi HRMS per un'esperienza di gestione delle risorse umane senza intoppi

I 10 migliori software per il flusso di lavoro delle risorse umane da utilizzare nel 2024

Ecco un elenco ben studiato dei 10 migliori software di automazione del flusso di lavoro delle risorse umane. Questa guida elenca le migliori funzionalità/funzione di ogni strumento, i limiti di frequenza, i prezzi, le recensioni e le valutazioni per aiutarvi a scegliere quello giusto.

1. ClickUp

organizzate il vostro processo di gestione delle risorse umane e risparmiate tempo con ClickUp HR Project Management

Il Piattaforma di project management ClickUp è uno strumento in grado di fare tutto questo.

Sia che vogliate monitorare il vostro processo di reclutamento, organizzare i vostri materiali di onboarding e offboarding o semplicemente organizzare i processi HR clickUp per i team delle risorse umane è un ottimo strumento per semplificarli!

Ecco come la piattaforma Da fare:

Visualizzazioni personalizzabili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-394.png Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

traccia tutte le attività di ClickUp con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili del tuo flusso di lavoro

ClickUp offre oltre 15 modi per visualizzare le attività di ClickUp sulla piattaforma. Scegliete tra opzioni come vista Elenco, vista Gantt, Sequenza, Bacheca, Calendario o Mappa mentale!

Tracciate le attività, i candidati o i passaggi di onboarding dei dipendenti in un colpo d'occhio con colonne ordinabili come stato, priorità o date di scadenza in modo visivo con Visualizzazioni ClickUp . Visualizzate scadenze, colloqui o sessioni di formazione in un layout a calendario per individuare le sovrapposizioni.

Lavagne online ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-395-1400x935.png ClickUp Lavagna online /$$$img/

L'idea di brainstorming con il team e la trasformazione in attività realizzabili con la ClickUp Whiteboard La lavagna online di ClickUp è una lavagna online virtuale che consente di elaborare idee per campagne, strategie di reclutamento o idee per il branding dei dipendenti con il team e di trasformarle in elementi attuabili. Consente a tutti di collaborare in tempo reale sulla piattaforma.

Inoltre, è possibile trasformare queste idee in elementi o attività fattibili all'interno di ClickUp. Questa lavagna online può aiutarvi a garantire che non ci siano lacune nel vostro lavoro e a realizzare le vostre attività in tempo.

Modello di lavagna online del flusso di processo

ClickUp offre diversi modelli di flusso di processo modelli gratuiti per le risorse umane come i modelli di Percorso di carriera, Riunione di tutte le mani o Valutazione delle prestazioni, per semplificare e automatizzare i processi HR.

Ma per semplificare le cose, ClickUp offre un Modello di lavagna online del flusso di processo per gestire ogni tipo di processo HR.

Identificate il processo - reclutamento, formazione, presenza - su cui volete lavorare, delineate i passaggi necessari per completare il processo e create un grafico del flusso di processo sulla piattaforma!

Questo modello è una lavagna online pronta all'uso e completamente personalizzabile, particolarmente utile per migliorare la chiarezza delle attività e la comprensione del processo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Mantenete i vostri dipendenti impegnati, organizzate giochi online e fate gli auguri con ClickUp Menzioni

Conducete sondaggi sui dipendenti, ottenete feedback o organizzate sondaggi per la vostra prossima uscita con ClickUp Moduli Automazioni per qualsiasi attività ripetitiva o che richiede tempo con Automazioni ClickUp Pianifica la tua giornata con Priorità delle attività di ClickUp che consente di contrassegnare le attività come Urgenti, Alte, Normali e Basse

Utilizzare ClickUp Brain per scrivere contatti, accordi e politiche per costruire un hub di conoscenza

Limiti di ClickUp

Per i principianti può essere una curva di apprendimento molto ripida per navigare nella piattaforma

Sebbene ClickUp supporti diverse integrazioni di terze parti, può essere difficile integrarlo con i sistemi HR esistenti o con altri strumenti essenziali

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $19/utente al mese

: $19/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Flusso di baci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-396.png Flusso di baci /$$img/

via Kissflow Kissflow è una piattaforma cloud-based che aiuta le aziende ad automatizzare e gestire i propri flussi di lavoro senza dover ricorrere al codice. Gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati per il piano delle risorse umane, l'inserimento dei dipendenti, l'approvazione delle spese e la gestione dei ticket IT.

Kissflow semplifica le attività automatizzando passaggi ripetitivi, instradando le approvazioni e fornendo approfondimenti attraverso reportistica e analisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Crea, monitora e gestisce i flussi di lavoro senza sforzo grazie all'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo

Utilizzate Kissflow in diversi dipartimenti e processi della vostra organizzazione

Raccogliere informazioni sull'efficienza dei processi, identificare i colli di bottiglia e monitorare le metriche delle prestazioni grazie alla sua reportistica completa

Creare flussi di lavoro HR semplici o complessi, compresi rami paralleli e attività a condizione, senza utilizzare alcun codice

Limiti di Kissflow

La creazione di flussi di lavoro HR molto complessi può richiedere competenze tecniche a causa delle opzioni di personalizzazione di Kissflow

La selezione di integrazioni di Kissflow con strumenti di terze parti è più limitata rispetto ad altri strumenti software per la gestione dei flussi di lavoro Prezzi di Kissflow

Basic: $1.500/mese

$1.500/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (534 recensioni)

4.3/5 (534 recensioni) Capterra: 4.1/5 (56 recensioni)

3. Formstack

via Formstack Formstack è una soluzione di automazione del flusso di lavoro e di creazione di moduli online che consente di creare e gestire sondaggi personalizzati, registrazioni e moduli d'ordine.

Semplifica la raccolta e l'elaborazione dei dati, fornendo strumenti intuitivi per progettare moduli senza bisogno di codice.

Potete usare Formstack per raccogliere pagamenti, acquisire contatti e altro ancora. Quindi, popolate questi dati in documenti online dal design accattivante con firma elettronica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Formstack

Creazione e personalizzazione di moduli tramite un semplice editor drag-and-drop con un'interfaccia intuitiva

Creazione di moduli dinamici basati su logiche di condizione, che cambiano in base alle risposte dell'utente, aiutandovi a creare esperienze di modulo personalizzate

Integrazione con applicazioni di terze parti, come Salesforce, Fogli Google e Zapier, per creare un flusso di lavoro completo

Invio automatico degli invii di moduli a diversi approvatori o dipartimenti in base a criteri o risposte specifiche

Limiti di Formstack

I prezzi possono essere costosi per le organizzazioni più piccole o per chi cerca funzionalità avanzate come l'automazione dei flussi di lavoro

Le opzioni di personalizzazione per il design e il layout dei moduli possono essere al limite per chi cerca moduli altamente personalizzati

Prezzi di Formstack

Modulo: $59/mese (un utente)

$59/mese (un utente) Suite: $229/mese (tre utenti)

$229/mese (tre utenti) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Formstack

G2: 4.6/5 (938 recensioni)

4.6/5 (938 recensioni) Capterra (Formstack Forms): 4.1/5 (106 recensioni)

4. Soluzioni Sprout

via Soluzioni Sprout Sprout Solutions è uno strumento basato su cloud progettato per migliorare la gestione delle persone, in particolare delle risorse umane e delle retribuzioni.

Offre una suite completa di soluzioni per le risorse umane, tra cui l'elaborazione delle buste paga, la rilevazione degli orari, il self-service dei dipendenti, il reclutamento e la gestione delle prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Sprout

Monitoraggio delle presenze, delle richieste di congedo, delle ferie, degli orari di check-in e check-out e degli straordinari in un'interfaccia compatta e comoda

Consentire ai dipendenti di gestire le proprie informazioni e richieste sul portale self-service dei dipendenti

Riduzione dell'onere per l'amministratore grazie all'automazione di attività chiave per le risorse umane, come l'elaborazione delle buste paga, la rilevazione degli orari e la gestione delle prestazioni

Limiti di Sprout

Le soluzioni Sprout possono risultare costose, soprattutto per le piccole aziende

La scalabilità della piattaforma con la crescita dell'azienda può comportare costi più elevati, il che può essere un problema per le aziende con un budget più limitato

Prezzi di Sprout

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout

G2: 4.7/5 (390+ recensioni)

4.7/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

5. Zoho People

via Persone Zoho Zoho People è un software di gestione delle risorse umane basato su cloud e sviluppato da Zoho, una famosa azienda di software che fornisce un intervallo di applicazioni aziendali. È stato progettato specificamente per semplificare e automatizzare vari tipi di funzioni e processi HR in organizzazioni di tutte le dimensioni.

Zoho People semplifica le operazioni HR migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e l'efficienza dell'organizzazione grazie a un'interfaccia utente e a strumenti di gestione HR completi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho People

Monitoraggio delle presenze, dei permessi e delle ferie dei dipendenti con la possibilità di personalizzare le politiche di congedo, l'acquisizione automatizzata delle presenze e la gestione delle richieste di congedo

Impostazione di cicli di valutazione delle prestazioni, definizione di obiettivi e indicatori chiave di prestazione (KPI), conduzione di revisioni e generazione di reportistica sulle prestazioni sulla piattaforma

Gestire i dati dei dipendenti, comprese le informazioni personali, la storia lavorativa, le competenze e i record di performance, attraverso un'interfaccia sicura e priva di problemi

Limiti di Zoho People

La personalizzazione di alcuni flussi di lavoro o reportistica richiede competenze tecniche

Ha una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Zoho People

Essential HR: $0,83/utente al mese (fatturati annualmente)

$0,83/utente al mese (fatturati annualmente) Professional: $1,66/utente al mese (fatturati annualmente)

$1,66/utente al mese (fatturati annualmente) Premium: $2,5/utente al mese (fatturati annualmente)

$2,5/utente al mese (fatturati annualmente) Enterprise: $4,16/utente al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Zoho People:

G2: 4.4/5 (320+ recensioni)

4.4/5 (320+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (240+ recensioni)

6. Via del processo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-399-1400x818.png Via del processo /$$$img/

via Via del processo Process Street è un software di gestione dei processi e dei flussi di lavoro basato sull'IA che consente alle aziende di creare, gestire e ottimizzare attività, processi e flussi di lavoro ripetitivi.

La piattaforma è progettata per standardizzare le operazioni, migliorare l'efficienza e la collaborazione e garantire la coerenza nell'esecuzione di attività e procedure d'ufficio.

Le migliori funzionalità/funzione di Process Street

Creare un flusso di lavoro con l'aiuto di una lista di controllo: definire passaggi sequenziali, assegnare attività, impostare date di scadenza e aggiungere istruzioni dettagliate

Accesso a una ricca libreria di modelli precostituiti per vari processi aziendali, come l'onboarding dei dipendenti, la pubblicazione di contenuti, le operazioni IT, le verifiche di conformità e altro ancora

Assegnare attività ai membri del team, lasciare commenti, allegare file e comunicare senza problemi all'interno dei flussi di lavoro

Limiti di Process Street

L'impostazione di automazioni avanzate con logica a condizioni può essere complessa per le persone con competenze tecniche limitate

Funzione limitata in modalità offline o in luoghi con connessione Internet inaffidabile

Prezzi di Process Street

Startup: $100/mese

$100/mese Pro: $1500/mese

$1500/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (390+ recensioni)

4.6/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (620+ recensioni)

7. Frevvo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-400-1400x880.png Frevvo /$$img/

via Frevvo Frevvo è specializzato in moduli senza codice e automazione dei flussi di lavoro. Consente di creare facilmente moduli elettronici con funzioni avanzate, come la logica delle condizioni e le convalide, senza dover ricorrere al codice.

Frevvo automatizza i processi aziendali creando flussi di lavoro che automatizzano attività ripetitive, approvazioni e notifiche, integrandosi con altri sistemi per facilitare lo scambio di dati e la gestione dei processi.

Le migliori funzionalità/funzione di Frevvo

Utilizzate il costruttore di moduli per creare moduli elettronici con diversi tipi di campo e convalide

Accesso ai moduli responsive e mobile-friendly da qualsiasi dispositivo mobile

Automazione dei flussi di lavoro attraverso la definizione di passaggi sequenziali, regole di instradamento e approvazioni

Limiti di Frevvo

Problemi nel personalizzare flussi di lavoro e moduli complessi oltre le configurazioni di base

Gli utenti non tecnici possono trovare difficile impostare flussi di lavoro e integrazioni sofisticate

Prezzi di Frevvo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Frevvo:

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (25+ recensioni)

8. Increspatura

via Increspatura Il Rippling è un sistema completo di sistema di gestione dei dipendenti che integra e automatizza attività di gestione dei dipendenti come buste paga, benefit, dispositivi e app.

Fornisce un hub centralizzato per l'onboarding dei nuovi dipendenti, la gestione dei dati dei dipendenti e la conformità alle normative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Automazioni dei processi di onboarding dei dipendenti, tra cui il provisioning degli account IT, l'impostazione delle buste paga e l'iscrizione ai benefit

Centralizzare la gestione dei dati dei dipendenti, compresi quelli relativi a buste paga, benefit, monitoraggio del tempo e conformità

Gestire i dispositivi aziendali (laptop, telefoni, ecc.) da remoto, compresa l'installazione, le impostazioni di sicurezza e gli aggiornamenti software.

Garantire la conformità alle normative sulle risorse umane e sul lavoro grazie all'automazione di attività quali la reportistica fiscale, la documentazione dei dipendenti e l'applicazione delle politiche: ottimo per i team globali

Limiti del Rippling

Il prezzo è relativamente alto rispetto ad altre piattaforme HR e payroll

Può avere una curva di apprendimento ripida e richiedere una configurazione significativa, soprattutto per le organizzazioni con requisiti unici o complessi

Prezzi di Rippling

A partire da 8 dollari al mese per utente prezzo personalizzato in base alle app scelte



Valutazioni e recensioni di Rippling:

G2: 4,8/5 (oltre 2.200 recensioni)

4,8/5 (oltre 2.200 recensioni) Capterra: 4,9/5 (3.000+ recensioni)

9. BambooHR

via BambooHR BambooHR è una popolare piattaforma HR che standardizza e automatizza diverse funzioni HR. I team che si occupano delle persone la utilizzano per gestire tutti gli aspetti del ciclo di vita dei dipendenti.

Come hub centrale per le attività relative alle risorse umane, BambooHR consente alle organizzazioni di gestire in modo efficiente i dati dei dipendenti, standardizzare i processi e migliorare la gestione della forza lavoro.

Le migliori funzionalità di BambooHR

Monitoraggio delle assenze dei dipendenti, delle ferie, dei permessi per malattia e di altri tipi di permessi retribuiti e non retribuiti

Riduzione del carico amministrativo grazie al portale self-service per i dipendenti, che consente loro di accedere alle informazioni personali, visualizzare le buste paga, richiedere permessi e aggiornare i dettagli di contatto

Consentire ai professionisti delle risorse umane di generare valutazioni personalizzate sui tassi di turnover dei dipendenti, sulle tendenze delle assenze, sui dati demografici della forza lavoro e altro ancora, grazie alle sue solide funzionalità di reportistica e analisi

Limiti di BambooHR

L'implementazione di flussi di lavoro dettagliati o di regole aziendali uniche può richiedere ulteriori configurazioni o soluzioni di workaround

Le funzionalità di reportistica possono essere limitate o meno personalizzabili rispetto ad altri sistemi Software HR Prezzi di BambooHR

Core: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su BambooHR

G2: 4,4/5 (2.000+ recensioni)

4,4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.700+ recensioni)

10. ArancioneHRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-403.png ArancioneHRM /$$img/

via ArancioneHRM OrangeHRM è un software open-source per la gestione delle risorse umane progettato per semplificare i processi HR all'interno delle organizzazioni. È una piattaforma per la gestione dei dipendenti, il reclutamento di nuovi dipendenti, la retribuzione, la valutazione delle prestazioni, il monitoraggio delle presenze e altre attività legate alle risorse umane.

OrangeHRM mira a migliorare la gestione della forza lavoro, a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e a garantire la conformità alle normative sulle risorse umane grazie a un elenco esteso di funzionalità/funzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di OrangeHRM

Pubblicare offerte di lavoro, gestire le candidature, programmare i colloqui e ottimizzare i processi di onboarding e offboarding

Monitoraggio delle ore di lavoro e dei turni dei dipendenti e automazione dei processi di rilevazione delle presenze per un'accurata elaborazione delle buste paga

Impostazione di obiettivi per le risorse umane, valutazione delle prestazioni e sviluppo professionale dei dipendenti

Limiti di OrangeHRM

L'interfaccia utente di OrangeHRM può essere poco intuitiva o datata, in particolare per i flussi di lavoro complessi

Problemi occasionali con la reattività del supporto e la disponibilità di una documentazione completa per la risoluzione dei problemi e la formazione degli utenti

Prezzi di OrangeHRM

Starter: Free

Free Avanzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di OrangeHRM

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (180+ recensioni)

Scegliere il giusto software per il flusso di lavoro delle risorse umane

Un ambiente HR complesso ha bisogno di un potente alleato in grado di automatizzare le attività, centralizzare i dati e offrire reportistica approfondita. Questi strumenti consentono ai team HR di migliorare i processi dell'intera organizzazione, di ottenere l'accuratezza delle buste paga e di concentrarsi sulle iniziative strategiche di sviluppo dei dipendenti.

Uno strumento si distingue: Con ClickUp, i vostri processi HR possono raggiungere nuove vette!

