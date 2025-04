Guida definitiva alla scrittura di una proposta di lavoro vincente

In media, un'apertura di un nuovo posto di lavoro riceve 250 candidature che, a prima vista, possono sembrare insignificanti.

Tuttavia, rendersi conto che le possibilità di essere selezionati sono solo 1 su 250 fa riflettere.

Tuttavia, non temete: una proposta di lavoro eccellente può essere un elemento di differenziazione che vi aiuta a distinguervi nel mercato del lavoro. Detto questo, mettere su carta i vostri pensieri può essere una sfida scoraggiante. Come se articolare la vostra proposta di valore non fosse già abbastanza complicato, dovete riconfezionarla per renderla attraente per il responsabile delle assunzioni.

Allo stesso tempo, tutti noi abbiamo avuto momenti in cui la sindrome dell'impostore si è manifestata e ci ha fatto dubitare di noi stessi.

Anche se si tratta di un'attività impegnativa e la posta in gioco è alta, scrivere una proposta di lavoro non deve essere travolgente. Lasciateci dimostrare l'arte e la scienza di scrivere una proposta di lavoro che comandi l'attenzione, accenda la curiosità e vi faccia ottenere il lavoro dei vostri sogni!

**Che cos'è una proposta di lavoro? Quando si dovrebbe usare?

Scarica questo modello

Una proposta di lavoro è un documento formale che presenta la vostra candidatura per un lavoro. In genere si estende su tre-sei pagine e mette in evidenza le vostre qualifiche, le vostre competenze e le azioni proposte per un ruolo o un progetto specifico. Ogni proposta di lavoro mira a convincere il responsabile delle assunzioni che siete il candidato ideale. Modello di proposta di lavoro di ClickUp è il modo perfetto per iniziare in pochi secondi: ottenete un documento già pronto e personalizzatelo in base alle vostre esigenze.

Scaricare questo modello

Una lettera di proposta viene spesso scritta dopo aver stabilito un contatto iniziale con l'organizzazione o dopo averne compreso le aspettative, i punti di forza e le debolezze.

Per questo motivo, alcuni scenari comuni in cui le proposte di lavoro entrano in gioco sono:

Assunzione e reclutamento : Utilizzate una proposta di lavoro per integrare la vostra candidatura e la lettera di presentazione. Potete anche inviare una proposta di lavoro dopo aver superato la fase del colloquio come modulo di follow-up

: Utilizzate una proposta di lavoro per integrare la vostra candidatura e la lettera di presentazione. Potete anche inviare una proposta di lavoro dopo aver superato la fase del colloquio come modulo di follow-up Mobilità interna dei talenti : Presentate una proposta di lavoro alle risorse umane per uno stato di avanzamento di carriera laterale, per passare a un nuovo ruolo interno o anche per una promozione

: Presentate una proposta di lavoro alle risorse umane per uno stato di avanzamento di carriera laterale, per passare a un nuovo ruolo interno o anche per una promozione Freelance e consulenza : Presentate il vostro servizio specializzato come freelance o consulente a potenziali client con una proposta di lavoro completa

: Presentate il vostro servizio specializzato come freelance o consulente a potenziali client con una proposta di lavoro completa Offerte di progetti: Gareggiare e fare offerte per progetti proposti o in corso su base a breve termine con una proposta aziendale

Le aziende B2B possono anche utilizzare le proposte di lavoro per espandere la loro base di clienti. Allo stesso modo, le agenzie governative possono lanciare gare d'appalto o richieste di proposte (RFP), alle quali le organizzazioni rispondono con una proposta di lavoro.

Tuttavia, ci concentreremo sulle persone in cerca di un lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.

Lavoreremo con questa concezione più ristretta di proposta di lavoro: una proposta persuasiva per un potenziale cliente o datore di lavoro che illustra perché siete il miglior candidato per una nuova posizione.

Aspetti chiave di una proposta di lavoro

Ora che abbiamo capito la proposta di lavoro, la sua anatomia e quando usarla, parliamone. Una lettera di proposta ben fatta contiene di solito:

Unique Selling Proposition

La vostra Unique Selling Proposition (USP) dimostra cosa vi rende adatti al lavoro.

Passate nei panni del responsabile delle assunzioni per capire i requisiti e le priorità dell'azienda. Utilizzate questa prospettiva per creare una USP che combini le vostre capacità, esperienze, competenze e qualità. L'allineamento delle vostre offerte con i requisiti di assunzione vi renderà il miglior candidato per la nuova posizione.

Esposizione del problema

L'enunciazione del problema in un'azienda di proposta di progetto identifica problemi e sfide specifiche relative al progetto, e questa logica si applica alle proposte di lavoro. Spiega gli attuali punti dolenti o gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell'obiettivo. Questo dimostra la vostra comprensione delle esigenze, delle priorità e delle sfide del cliente.

Offre inoltre un assaggio della vostra competenza nel settore e delle vostre capacità di ricerca, in quanto discutete le condizioni del mercato, il comportamento e le preferenze dei clienti e l'analisi dei concorrenti.

Soluzione innovativa

Dopo aver costruito il contesto elaborando la dichiarazione del problema, potete passare alla soluzione proposta.

È qui che si propongono possibili soluzioni che vadano oltre gli approcci convenzionali. Pensate a qualcosa di originale, efficace e d'impatto per mostrare il vostro commit nel fornire valore.

Proporre strategie creative e all'avanguardia per affrontare le sfide aziendali vi aiuterà a distinguervi tra i candidati. Illustra la vostra capacità di pensare fuori dagli schemi, di applicare impostazioni o metodologie, di sfruttare la tecnologia, di adattarvi ai cambiamenti e di considerare vari scenari nel processo decisionale.

Rischi potenziali

Seguite le possibili soluzioni con un elenco di rischi potenziali.

Identificate i vari parametri che potrebbero avere un impatto sull'implementazione della soluzione. Potete quindi raccomandare strategie di mitigazione e contenimento dei rischi.

Visualizzate il rischio come un'entità dalle molteplici sfaccettature, tenendo conto di variabili come i vincoli di risorse, le difficoltà tecniche, le dipendenze esterne e gli imprevisti. La vostra capacità di anticipare e affrontare i rischi dimostra la vostra lungimiranza e capacità di gestione.

Un potenziale datore di lavoro si sentirà naturalmente più sicuro e rassicurato nel vedere un approccio così pratico alla gestione delle sfide.

Risultati SMART

Ogni oggetto aziendale può essere tradotto in obiettivi SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound).

Convertite i requisiti, le priorità e le preferenze del datore di lavoro in obiettivi SMART e allineate i vostri risultati di conseguenza. Definendo i risultati SMART attraverso metriche di prestazione o indicatori chiave di prestazione (KPI), si offrono chiari punti di riferimento per il monitoraggio delle prestazioni, la misurazione dello stato e la quantificazione del valore fornito.

In questo modo, voi e il potenziale datore di lavoro sarete sulla stessa pagina su cosa aspettarsi dalla vostra associazione professionale.

Esperienza dimostrabile

Fate uno zoom sui dettagli specifici del progetto per condividere il vostro curriculum di esiti positivi, i risultati professionali e i traguardi rilevanti. Inoltre, condividete informazioni aggiuntive sulla vostra obiettivi professionali , le esperienze passate e la traiettoria di carriera che hanno formato le vostre capacità o competenze.

Il modo migliore per presentare queste informazioni è attraverso casi di studio o testimonianze di clienti. Questi esempi concreti testimoniano la vostra capacità di produrre risultati.

Etica di lavoro

In questa sezione della vostra proposta di lavoro, potete condividere dettagli rilevanti sui vostri valori, principi e abitudini di lavoro che guidano il vostro approccio alla conduzione del lavoro.

Queste informazioni aiutano le aziende a valutare se siete adatti alla vostra cultura. Sottolineate le qualità del lavoro collaborativo, dello spirito di squadra, della responsabilità, dell'affidabilità e della diligenza per ispirare fiducia e credibilità.

Chiusura fattibile

Un invito all'azione è una direttiva chiara su cosa fare in seguito. Iniziate rafforzando il vostro interesse per la nuova posizione. Poi, incoraggiate un ulteriore impegno. Può trattarsi di fissare una riunione, discutere i dettagli del progetto, firmare il contratto o iniziare l'onboarding.

Una chiusura così efficace catalizza il processo decisionale, dimostrando la vostra proattività nel garantire le opportunità e nel guidare i client verso un risultato positivo.

Come scrivere una proposta di lavoro: Una Guida Utile

Lo scheletro è pronto. Quindi, che ne dite di dargli un po' di corpo e di passare alla scrittura?

Ecco una guida con passaggi su come scrivere una proposta olistica e completa:

Passo 1: capire i requisiti del lavoro o del progetto

utilizzate ClickUp Brain per acquisire i requisiti di un lavoro o di un progetto in modo esaustivo_

Questo passaggio fondamentale può rendere la vostra proposta di lavoro un successo o un fallimento.

Dovete essere sicuri di essere adatti al lavoro; solo così riuscirete a convincere i responsabili delle assunzioni.

Iniziate quindi a esaminare attentamente la descrizione dettagliata del lavoro. Notate le qualifiche, le competenze, le aspettative e i risultati chiave allegati al requisito specifico.

Confrontateli con le vostre competenze e qualifiche. Evidenziate le aree in cui la domanda e l'offerta corrispondono e identificate le lacune. Potete anche chiedere ulteriori dettagli o chiarimenti che aiutino a costruire un caso più forte a vostro vantaggio.

Passaggio 2: ricerca dell'azienda e del settore

Una volta convinti di possedere le capacità e le competenze necessarie per candidarsi al lavoro, iniziate a fare ricerche sull'azienda e sul settore. Familiarizzate con i modelli aziendali, la missione e la visione dell'azienda, le tendenze del settore e i concorrenti.

Tenetevi aggiornati sui recenti sviluppi, progetti o iniziative che influenzeranno questa nuova posizione. Una ricerca così approfondita permette di conoscere gli obiettivi, le sfide e le preferenze dell'azienda, consentendovi di adattare la proposta di lavoro di conseguenza.

ad esempio, se l'azienda si impegna a rispettare i principi di Diversità, Equità e Inclusione (DEI), gli assunti per motivi di diversità possono mettere in evidenza questo aspetto oltre alle loro capacità e competenze per migliorare le loro possibilità di selezione

Passaggio 3: Creare una bozza

Ora che avete completato il lavoro di base, è il momento di iniziare la parte di scrittura.

Iniziate creando uno schema per la vostra proposta di lavoro. Vi aiuterà a organizzare i vostri pensieri e a presentare la vostra candidatura in modo logico e persuasivo.

In genere, potete dividere la vostra proposta di lavoro in tre parti: il problema, la soluzione e ciò che vi rende la scelta migliore. Evidenziate le parti essenziali che tratterete in ciascuna sezione. Prendete in considerazione l'utilizzo di un modello di intervista per guidare il vostro schema e assicurarvi di non dimenticare informazioni cruciali.

Passaggio 4: Scrivere un'introduzione coinvolgente

Come si dice, la prima impressione è importante. Quindi, fatene una convincente con un'introduzione accattivante.

Il modo migliore da fare è trattarla come un'introduzione coinvolgente un passo di elevazione . Tagliate corto e iniziate con una dichiarazione di apertura che catturi l'attenzione del responsabile delle assunzioni. Mostrate la vostra comprensione dei requisiti del lavoro e seguite con un'ampia panoramica della vostra USP.

Utilizzate un linguaggio conciso e persuasivo e usate un tono positivo. Adattate la comunicazione in modo da catturare l'interesse del lettore e lasciate un percorso di navigazione sufficiente a incoraggiarlo a continuare a leggere.

Passaggio 5: Mostrate le vostre qualifiche e competenze

Una volta terminata l'introduzione, sostenete le vostre affermazioni dimostrando la vostra abilità e competenza nel settore.

Impostate il contesto con un riepilogo/riassunto del progetto. Condividete le vostre intuizioni su informazioni di base, tendenze del settore e sfide specifiche che possono influenzare i risultati del progetto. In questo modo dimostrate di comprendere le esigenze e le priorità del client.

Poi, inserite le vostre competenze, esperienze, risultati e altre credenziali per convincere i responsabili delle assunzioni che siete la scelta migliore per il lavoro. Incollate esempi concreti, casi di studio e testimonianze che si allineino direttamente ai requisiti del progetto per mostrare le vostre capacità e i vostri esiti positivi.

Da fare in questo modo, vi posizionerete come un esperto di materia affidabile e fidato, in grado di gestire il progetto in modo efficace.

Passaggio 6: proporre una potenziale soluzione

Partendo dalle basi della dichiarazione del problema, proponete delle potenziali soluzioni. In questo modo potrete mostrare le vostre capacità di problem solving, la vostra creatività e la vostra capacità di adattamento.

Presentate una soluzione completa che comprenda l'ambito del progetto, l'approccio proposto, la metodologia e le strategie di lavoro. Suddivideteli in fasi o attività gestibili per progetti grandi o complessi.

Delineate i passaggi praticabili che avvicinano l'azienda ai risultati desiderati e spiegate il valore unico che apportate alla tabella durante questo percorso.

Potete condividere ulteriori dettagli, come le sequenze di consegna previste, la struttura di ripartizione del lavoro (WBS), i risultati del progetto e le attività cardine. Da fare, condividendo eventuali vincoli o dipendenze che possono influenzare il progetto.

Passo 7: Fornire una ripartizione delle risorse

Offrite una ripartizione delle risorse, come il budget, gli strumenti, le tecnologie o le competenze necessarie per completare con successo il progetto. In questo modo si ottiene una panoramica delle capacità di gestione delle risorse e si dà un'idea della mitigazione dei rischi e del piano.

Siate il più dettagliati possibile se presentate un costo dettagliato per la soluzione proposta o definite lo stack tecnologico. Questa stima realistica delle risorse necessarie e il vostro piano di allocazione delle risorse devono essere in linea con gli obiettivi dell'azienda.

ad esempio, per le startup si può dare priorità al risparmio dei costi e alla gestione frugale dei fondi. D'altro canto, per i progetti di un'azienda in cui il risultato è sinonimo di marchio, l'obiettivo principale è la qualità dei risultati. Queste priorità mutevoli avranno un impatto sui modelli di utilizzo delle risorse. Personalizzate la vostra proposta di conseguenza

Passo 8: concludere con un invito all'azione convincente

Concludete con un invito all'azione convincente per incoraggiare i selezionatori a compiere i passaggi successivi per assumervi per la nuova posizione. Ribadite i punti chiave della vostra proposta ed esprimete entusiasmo per la possibilità di lavorare insieme.

Incoraggiate l'azienda a contattarvi per chiarimenti o ulteriori discussioni. Condividete i vostri dati di contatto, come email, cellulare, ID Skype, sito web, ecc. per rendervi accessibili.

Passaggio 9: Aggiungere gli allegati

Aggiungete le risorse, il materiale di supporto o la documentazione appropriata come allegato alla vostra proposta. Può contenere il vostro curriculum, portfolio, referenze, testimonianze, casi di studio, piani campione, ecc. Assicuratevi che questi allegati siano ben organizzati, facilmente accessibili e pertinenti alla vostra proposta.

Passaggio 10: Revisione e perfezionamento

sfruttate ClickUp Brain per perfezionare la vostra proposta su ClickUp Docs

Infine, rivedete la vostra proposta per assicurarvi che sia professionale, accurata, precisa e priva di errori. Valutate attentamente la proposta per verificare i dettagli e confermare che avete coperto tutto.

Da fare, formattare la proposta per migliorarne la leggibilità e la scansione. L'uso di punti elenco, testi in grassetto, ecc. consente di concentrare l'attenzione su parti specifiche della proposta di lavoro.

È possibile utilizzare Strumenti di IA per la scrittura per correggere la proposta alla ricerca di errori ortografici, grammaticali o di formattazione e per mantenere la coerenza del tono e dello stile. Allo stesso tempo, chiedete il feedback di colleghi o mentori per ottenere prospettive nuove e diverse. Incorporate i loro suggerimenti e apportate le modifiche necessarie per rafforzare la proposta prima dell'invio.

Passaggio 11: invio della proposta (e follower)

Cliccate sul pulsante di invio e il gioco è fatto!

Utilizzare strumenti di reclutamento per monitorare lo stato della vostra proposta e seguire il datore di lavoro per informarsi sulla sua decisione. Mantenete una comunicazione trasparente e professionale durante tutto il processo di invio e di follower, e siate pronti a fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.

Anche dopo la fase di invio, un elevato impegno è indice di proattività e di commit per l'eccellenza.

Consigli e trucchi per far risaltare la vostra proposta di lavoro

Ora che avete capito come scrivere una proposta di lavoro, è il momento di affinare ulteriormente questa abilità.

Ecco alcuni suggerimenti e trucchi che faranno risaltare la vostra proposta di lavoro:

Personalizzate la proposta per adattarla allo stile di comunicazione e alle preferenze dell'azienda di traguardo. Ad esempio, una startup si troverebbe a suo agio con il vostro tono informale, mentre le aziende che seguono gerarchie apprezzerebbero comunicazioni formali e curate

Ricordate che i consumatori preferiscono il valore alle funzionalità/funzione? Seguite lo stesso approccio per costruire una narrazione che si concentri sul valore che apportate all'azienda, non solo sulle vostre qualifiche ed esperienze

Piuttosto che limitarvi a elencare le qualità che vi rendono adatti, condividete aneddoti personali ed esempi reali come dimostrazione tangibile delle vostre capacità e competenze

Mantenete un linguaggio semplice ma d'impatto. Usate il gergo o le parole d'ordine solo se necessario

Infondere nella proposta passione ed entusiasmo genuini attraverso un linguaggio e un tono vivaci. Comunicate un sincero entusiasmo per l'assunzione della nuova posizione e trasmettete il vostro desiderio di contribuire all'organizzazione

Usate parole o frasi che evochino emozioni, creino un senso di urgenza o altri trigger psicologici per sviluppare un legame emotivo. Allo stesso modo, utilizzate tecniche di persuasione come la riprova sociale, la scarsità e la reciprocità per spingere all'azione

Incorporare elementi visivi come grafici, diagrammi, infografiche, diagrammi di flusso e immagini per rendere la proposta visivamente attraente, illustrare idee complesse e spezzare il muro di testo

Condividete un prototipo, una roadmap, un mini progetto o un campione per mostrare le vostre capacità in prima persona e differenziare la vostra proposta dagli altri

Se avete difficoltà a identificare le USP, rivedete la descrizione del lavoro e scegliete le parti che vi interessano. Utilizzate questi termini alla lettera, come i termini Software HR rileverà tali parole chiave e le utilizzerà come trigger per vagliare il vostro profilo

Attingete alle vostre reti professionali o fate titolo a piattaforme di social media o forum come LinkedIn o Reddit per ottenere un feedback oggettivo sulla vostra proposta di lavoro

Prendi il lavoro dei tuoi sogni con ClickUp

Per creare una proposta di lavoro convincente, è necessario utilizzare un software di elaborazione testi, una piattaforma di collaborazione, uno strumento di assistenza grammaticale e di scrittura, soluzioni di design, ecc.

In alternativa, potete sostituirli con un'unica soluzione: ClickUp.

ClickUp è l'unica app che sostituisce tutte le app. Abbiamo riscontrato un esito positivo quando le aziende hanno utilizzato ClickUp per le risorse umane sia che si tratti di gestire il reclutamento end-to-end o di effettuare l'onboarding dei nuovi assunti. Per questo motivo, non deve sorprendere che sia possibile utilizzarlo anche per scrivere una proposta di lavoro.

Ecco alcune funzionalità/funzione che possono aiutare:

ClickUp Documenti

la formattazione ricca in ClickUp rende la vostra proposta scansionabile e leggibile

ClickUp Docs è una piattaforma centralizzata per archiviare, gestire e organizzare tutti i documenti, comprese le proposte di lavoro. Utilizzatela per creare un nuovo documento direttamente su ClickUp o per importarne uno esistente.

ClickUp Docs vanta un potente elaboratore di testi che consente di creare proposte ricche di valore, mantenendo la chiarezza visiva. Con ClickUp Docs è tutto più facile, sia che si tratti di formattare il testo che di incorporare contenuti multimediali. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di collaborazione in tempo reale per coinvolgere i colleghi o i mentori nel perfezionamento della proposta.

Lavagne online ClickUp

le lavagne online di ClickUp aiutano a pianificare e a stabilire le priorità nella stesura delle proposte Lavagne online ClickUp è uno strumento eccellente che potete utilizzare per scrivere la vostra proposta di lavoro. Ad istanza, potete usarlo per condurre un'analisi SWOT dell'azienda di traguardo e inserire le vostre capacità e competenze nelle lacune. Potete anche usarla per fare un brainstorming di idee, preparare uno schema, ipotizzare soluzioni o documentare i punti critici della vostra proposta.

Una volta che avete questa idea, è più facile convertire i vostri pensieri o soluzioni in rappresentazioni visive o storyboard per migliorare la vostra proposta. La ricchezza mediatica o narrativa aumenta il valore della proposta.

ClickUp Brain

clickUp Brain vi permette di migliorare la vostra scrittura ClickUp Brain è un potente assistente alla scrittura e gestore di conoscenze. Utilizzatelo per:

Generare contenuti per le diverse sezioni della vostra proposta di lavoro Affinare i concetti, convalidare le idee ed esplorare diversi approcci alla scrittura della proposta Ricercare diversi argomenti e tendenze per migliorare la proposta Lucidare il linguaggio e lo stile di scrittura per ottenere maggiore chiarezza, coerenza e professionalità Effettuare controlli grammaticali e sintattici per migliorare la leggibilità della proposta Raccolta di feedback sulle diverse versioni della proposta

Dalla generazione dell'idea iniziale agli aggiustamenti finali, ClickUp Brain è in grado di semplificare l'intero processo di scrittura della proposta!

Modelli

ClickUp ospita una ricca libreria di modelli personalizzabili per documenti diversi e per vari casi d'uso. Esplorate il modello di proposta di lavoro su ClickUp e configurarlo in base ai requisiti del lavoro richiesto per risparmiare tempo e lavoro. Oltre alle proposte, ClickUp offre anche diverse liste di controllo che vi aiutano a non perdere la rotta nella stesura delle vostre proposte.

Integrazioni

clickUp si integra con un'ampia gamma di strumenti, applicazioni e piattaforme_

ClickUp si integra con altri strumenti e applicazioni. Ad esempio, è possibile integrare ClickUp con Grammarly per ottimizzare la qualità della scrittura. Allo stesso modo, si integra con i più diffusi provider di servizi email, consentendo di inoltrare la proposta con un semplice clic!

Grazie a queste funzionalità/funzioni, potete essere certi di ottenere un sì alla vostra proposta.

Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso.

Frequenze comuni

**1. Qual è il format per la scrittura di una proposta?

Il formato della proposta può variare in base all'offerta di lavoro, ai requisiti specifici e alle preferenze del destinatario.

Tuttavia, il formato tipico di una proposta dovrebbe comprendere:

Introduzione

Ambito di lavoro

Cosa vi rende il miglior candidato

**2. Che cosa è incluso in una proposta di lavoro?

Una proposta di lavoro comprende:

Introduzione

Qualifiche

Problema esposto

Soluzione proposta

Prodotti da consegnare

Rischi

Programma

Call-to-action

**3. Quali sono le quattro "C" per scrivere una proposta di lavoro?

Le quattro C di una proposta di lavoro sono:

Cancellato: La proposta deve essere chiara e facile da capire. Seguite il principio KISS (Keep It Simple, Silly) per mantenere la chiarezza Conciso: Evitate i meandri e mantenete la proposta al punto. Front-load degli aspetti cruciali e delle informazioni rilevanti Completata: Assicuratevi che la proposta affronti tutti gli aspetti critici del lavoro o del progetto, con intervalli che vanno dalle vostre impostazioni alle condizioni di ingaggio Compromettente: Rendete la vostra proposta convincente accentuando la vostra USP, dimostrando la vostra competenza e sottolineando il vostro ruolo nell'esito positivo dell'organizzazione

4. Una proposta di lavoro è la stessa cosa di una lettera di presentazione?

No. Una lettera di presentazione è una breve presentazione del candidato e di solito viene inviata insieme al curriculum in risposta alle offerte di lavoro. Una proposta di lavoro, invece, è un documento dettagliato specifico per una nuova posizione o un progetto. Allinea le qualifiche, i servizi, le soluzioni, l'esperienza, ecc. con i requisiti del lavoro.

Bonus: modelli di lettere di presentazione in Google Documenti !

**5. Una proposta di lavoro è la stessa cosa di un curriculum vitae?

No. Un curriculum è un profilo della vostra istruzione, esperienza di lavoro, capacità, risultati, ecc. Viene spesso presentato in risposta alle offerte di lavoro. Una proposta di lavoro è un curriculum più raffinato, poiché corrisponde strettamente ai requisiti del lavoro. Si tratta di un elemento che dimostra come si applicano le proprie competenze, conoscenze o servizi per affrontare sfide o problemi specifici del progetto.

6. Qual è la lunghezza media di una proposta di lavoro? 6\code(0144)*

Una proposta di lavoro è in genere lunga da tre a sei pagine.