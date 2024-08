Come gestire l'outsourcing dello sviluppo software: Consigli indispensabili

La questione dell'esternalizzazione o meno dello sviluppo del software vi fa passare notti insonni?

Se è così, vi capiamo perfettamente.

Sebbene molte aziende esternalizzino lo sviluppo del software, questa scelta presenta una certa condivisione di sfide. Se non viene pianificato o gestito correttamente, può creare più problemi di quelli iniziali.

L'outsourcing del software, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione, non consiste solo nel cercare aziende di sviluppo software e sceglierne una.

Uno sviluppo software efficiente richiede un lavoro coordinato da parte dei team tecnici, di project management, di verifica della qualità e di garanzia, e per risolvere i vostri problemi software avete bisogno di un A-team.

Se state cercando di decidere se i servizi di outsourcing del software hanno senso per la vostra organizzazione o se state cercando di ottimizzare la vostra strategia di outsourcing, continuate a leggere.

Esploriamo strategie e approfondimenti completi che vi guideranno con esito positivo nella gestione dell'outsourcing dello sviluppo software.

Che cos'è l'outsourcing dello sviluppo software?

L'outsourcing dello sviluppo software prevede l'ingaggio di uno sviluppatore di software esterno o di una società di sviluppo per gestire tutto o parte di un progetto di sviluppo software.

Questo approccio viene spesso adottato per sfruttare competenze specializzate assenti all'interno dell'azienda, ridurre le spese operative e liberare il team interno per concentrarsi sulle attività aziendali principali.

I servizi di outsourcing possono variare molto in termini di portata e vanno dalla costruzione e distribuzione di intere soluzioni software da zero all'esecuzione di attività specifiche nell'ambito di un progetto più ampio. Queste attività possono includere la progettazione dell'interfaccia utente, il test del software, il test di sicurezza, l'integrazione del sistema, ecc.

Perché l'outsourcing è emerso come un modello aziendale popolare?

Il panorama tecnologico sta cambiando rapidamente e il lavoro da remoto sta diventando la norma. In questo momento, attingere a un pool globale di risorse attraverso i servizi di outsourcing permette alle aziende di accedere ai migliori esperti del settore senza sacrificare flessibilità e scalabilità. Il risultato è che le aziende che esternalizzano lo sviluppo del software possono accelerare la loro crescita e innovare in modo più efficace concentrandosi sulle loro capacità principali.

Il processo di esternalizzazione dello sviluppo software

1. Valutazione dei requisiti del progetto

Prima di scegliere un'azienda di sviluppo software, è necessario avere chiari i requisiti e i risultati attesi, le sequenze di consegna e la portata complessiva del progetto.

Da fare: costruire una nuova soluzione o aggiungere nuove funzionalità a una soluzione esistente?

Per chi state sviluppando o aggiornando il software? Quali problemi risolverà l'outsourcing del software?

Quali sono i limiti del vostro team di sviluppo interno?

Tenete conto dei costi, della complessità del progetto, delle competenze interne e della disponibilità di risorse per scoprire i blocchi nel processo di sviluppo del software.

2. Valutare le potenziali aziende di sviluppo software in outsourcing

Il processo di valutazione del provider di servizi di outsourcing prevede i seguenti passaggi:

Compilare un elenco di aziende di sviluppo software rilevanti e valutare la loro conoscenza del dominio, l'esperienza con progetti simili al vostro e la storia lavorativa precedente; il loro sito web dovrebbe fornirvi informazioni di base su di loro

di aziende di sviluppo software rilevanti e la loro conoscenza del dominio, l'esperienza con progetti simili al vostro e la storia lavorativa precedente; il loro sito web dovrebbe fornirvi informazioni di base su di loro Per valutare la loro reputazione nel settore, controllate le loro valutazioni e recensioni online: Google My Business, TrustPilot, G2 e Capterra sono ottimi punti di partenza

Quando siete in trattativa con un'azienda di outsourcing, ecco alcune domande da fare:

Qual è il processo di assunzione degli ingegneri software, dei progettisti, dei tester e degli altri soggetti coinvolti nella costruzione e nell'implementazione del progetto di sviluppo software?

Qual è la competenza tecnica del team di sviluppo e l'esperienza degli sviluppatori che lavoreranno al progetto?

Hanno già fornito servizi di sviluppo software ad aziende simili alla vostra?

Che cosastrumenti di sviluppo software da fare?

Capire la struttura dei prezzi, se si tratta di prezzo fisso, tempo e materiali o di un altro modello, e cosa è incluso nel contratto di sviluppo del software

Informatevi sui processi di controllo della qualità e di test e sulle misure di sicurezza quando sono coinvolti provider di servizi terzi (come l'hosting del prototipo, del prodotto e degli strumenti che il team utilizzerà)

Per semplificare il processo di selezione, chiedete a ciascun candidato delle proposte che illustrino in dettaglio l'approccio al progetto, la Sequenza e la ripartizione dei costi. Inoltre, richiedete dimostrazioni o prototipi per capire meglio le loro capacità.

3. Stabilire la partnership

Dopo la selezione della società di outsourcing, il passaggio successivo è la creazione della partnership. Ciò comporta la stesura di accordi, quali:

Accordo di non divulgazione (NDA): delinea ciò che è considerato riservato e ciò che non lo è, i diritti sulla proprietà intellettuale e le disposizioni per la risoluzione dell'accordo

delinea ciò che è considerato riservato e ciò che non lo è, i diritti sulla proprietà intellettuale e le disposizioni per la risoluzione dell'accordo Accordo sui servizi master (MSA): Include clausole sulle revisioni dei progetti, sui termini di pagamento, sulla risoluzione delle controversie e sulla riservatezza

Include clausole sulle revisioni dei progetti, sui termini di pagamento, sulla risoluzione delle controversie e sulla riservatezza Dichiarazione di lavoro (SOW): Specifica i risultati del progetto e i ruoli e le responsabilità

Specifica i risultati del progetto e i ruoli e le responsabilità Accordo sul livello di servizio (SLA): Specifica i KPI specifici del settore, i protocolli di comunicazione e i termini per il supporto, la manutenzione e l'hosting

Un contratto redatto correttamente funge da tabella di marcia per gli appaltatori in outsourcing e vi salvaguarda dal sostenere il peso delle perdite se le cose vanno male.

4. Gestione del lavoro esternalizzato e titolarità del progetto

In questa fase, dovete chiedere alla società di sviluppo software come manterrà la qualità, a chi appartiene il progetto e come garantire una comunicazione produttiva.

Il più grande svantaggio dell'esternalizzazione dei progetti software può essere la mancanza di titolarità. Ad esempio, se il partner di outsourcing ha assunto tre programmatori su base contrattuale, la titolarità può diventare problematica. Senza un gestore del progetto o un team coerente che risponda del lavoro, le sequenze e le consegne saranno incasinate.

Assicuratevi che un consistente project management team sia responsabile dello sviluppo, comprenda il processo e sia presente nelle email, nelle videochiamate e nei check-in regolari. I gestori del team sono dei facilitatori tra il team e gli sviluppatori. Documentano le specifiche funzionali e suddividono i requisiti per il team di ingegneria del software.

Il partner di sviluppo software in outsourcing deve includere gli strumenti di project management che utilizza per comunicare con voi e con gli sviluppatori strumenti di collaborazione a distanza o software di gestione degli appaltatori che utilizzano per comunicare con le parti interessate, discutere i colli di bottiglia e le soluzioni, e apportare le modifiche necessarie in tempo reale o in modo asincrono. Modello di piano di sprint agile di ClickUp è una risorsa eccellente per scomporre il ciclo di vita dello sviluppo software in attività più piccole e gestibili e per impostare le scadenze in base a queste. Questo modello è in grado di visualizzare le attività e le dipendenze e di monitorare lo stato in tutte le fasi del ciclo di sviluppo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-265.png Pianificate gli sprint, tracciate lo stato di avanzamento, gestite le risorse e visualizzate le dipendenze con il modello Agile Sprint Planning di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039582 Scarica questo modello /$$cta/

💡Pro tip: Use modelli di sviluppo software valutare la roadmap complessiva, compresi l'ambito e i requisiti del prodotto, coprendo i requisiti di processo, documentazione e tecnologia dei due team

Pro e contro dell'outsourcing dello sviluppo software

Pro

1. Risparmio sui costi

L'outsourcing dello sviluppo software è conveniente rispetto all'impostazione e alla gestione di un team interno di sviluppatori. Secondo PayScale, lo stipendio medio annuo di uno sviluppatore negli Stati Uniti è di 78.202 dollari.

L'outsourcing riduce le spese dirette per gli stipendi e i costi associati legati al reclutamento, alle spese generali e alla formazione.

Facciamo un rapido confronto tra i costi sostenuti per un **team di sviluppo interno e un team di sviluppo in outsourcing

Parametri Sviluppo di software on-shore negli USA Sviluppo di software in outsourcing (off-shore) Dimensione del team 6 6 Ore uomo necessarie 600 600 Costo medio orario per un ingegnere del software di medio livello 70$/ora 25$/ora Assunzione, inserimento e formazione 4.000 $ 0 Benefici sanitari e assicurazione 6.000 $ 0 Tasse e spese generali $5000 0 Costo totale stimato del progetto 267.000 $ 90.000 $

Assunzione di un team di sviluppo software interno vs. esternalizzazione dello sviluppo software

2. Accesso al pool di talenti globale

Quando esternalizzate lo sviluppo del software, non siete limitati dalla vostra posizione geografica e potete lavorare con sviluppatori esperti di tutto il mondo. I criteri principali di selezione di un'azienda di outsourcing sono le sue capacità e competenze, il che significa che potete scegliere a mano gli sviluppatori con la maggiore esperienza in progetti simili al vostro.

3. Miglioramento della qualità del prodotto

L'outsourcing dello sviluppo software può migliorare significativamente la qualità del prodotto, consentendovi di incorporare tecnologie all'avanguardia e best practice del settore che potrebbero non essere disponibili internamente.

Ad esempio, se volete includere l'IA generativa nel vostro prodotto, prendete in considerazione l'assunzione di un'agenzia di outsourcing per integrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). In questo modo, il team di sviluppo interno non perde tempo a capire come implementare le nuove tecnologie, mentre il team di sviluppo in outsourcing specializzato integra rapidamente la funzionalità/funzione.

4. Tempi di commercializzazione più rapidi

A differenza del team interno, che può destreggiarsi tra lo sviluppo di più prodotti e la comunicazione con diversi team, gli sviluppatori software in outsourcing si concentrano principalmente sulla realizzazione del vostro prodotto. Questo approccio dedicato riduce i tempi di commercializzazione senza compromettere la qualità del software.

5. Concentrarsi sul core business aziendale

L'outsourcing migliora la vostra capacità di guidare le operazioni organizzative primarie, delegando le attività di sviluppo tecnico a specialisti esterni. In questo modo, potrete dedicare più tempo ed energie a migliorare le competenze del vostro team, a perfezionare gli oggetti strategici e a perseguire le opportunità di crescita.

Contro

1. Barriere di comunicazione

Lavorare con sviluppatori provenienti da paesi diversi e da posizioni di outsourcing può essere impegnativo a causa delle barriere linguistiche e culturali. C'è il rischio di miscomunicazione e interpretazione errata degli obiettivi o della visione del progetto di sviluppo software, con conseguenti errori e ritardi nello sviluppo del software.

Le differenze di fuso orario possono ostacolare la collaborazione in tempo reale e la rapida risoluzione dei problemi.

**Per colmare queste lacune, dovreste selezionare un'agenzia di outsourcing con dipendenti che conoscano la lingua principale della vostra organizzazione e che siano più vicini al vostro fuso orario o che abbiano una certa sovrapposizione di orari di lavoro.

2. Dipendenza

Cosa succede se il vostro partner di outsourcing non riesce a realizzare un prodotto secondo le vostre specifiche o se le sue circostanze cambiano e scioglie la partnership?

Lo sviluppo subirà un ritardo e un aumento dei costi, e dovrete trovare un nuovo provider che possa subentrare dove il precedente team di sviluppo in outsourcing ha lasciato.

Soluzione: Quando le aziende esternalizzano lo sviluppo del software, aggiungono una clausola di comunicazione che indica chiaramente la linea d'azione da seguire se le cose vanno male o il progetto non viene completato.

3. Rischi per la privacy

I dati sono un bene essenziale per qualsiasi organizzazione. Se l'azienda di sviluppo software che avete scelto non ha una politica di sicurezza dei dati ferrea, potreste essere a rischio di violazione dei dati.

Inoltre, le leggi sulla privacy e sulla sicurezza dei dati variano da un Paese all'altro. Ad esempio, le leggi GDPR nell'Unione europea e le leggi HIPAA negli Stati Uniti. Pertanto, l'azienda scelta deve conoscere tutte le leggi in materia e disporre di sistemi adeguati per salvaguardare le informazioni.

Soluzione: Un passaggio che si può fare all'interno dell'azienda è limitare l'accesso ai dati sensibili solo a chi ne ha bisogno per svolgere il proprio lavoro e utilizzare la crittografia e i canali di sicurezza per la trasmissione dei dati.

4. Problemi di qualità del codice

Le società di outsourcing del software possono avere livelli diversi di competenza e di interpretazione dei requisiti del progetto.

Ciò può risultare in inconsistenze nella base di codice, rendendo il prodotto finale difficile da mantenere, scalare o integrare con i sistemi esistenti. Questi problemi possono aumentare i costi a lungo termine delle correzioni dei bug e degli aggiornamenti.

**Per gestire questi rischi, implementate revisioni regolari del codice da parte degli sviluppatori senior interni o consultate revisori esterni che possano ispezionare la qualità del codice.

5. Potenziali costi nascosti

Sebbene l'esternalizzazione sia perseguita per i vantaggi in termini di costi, i costi nascosti possono annullare i risparmi. Ad esempio, potrebbe essere necessario spendere per una formazione aggiuntiva per far sì che gli sviluppatori di software esternalizzati si adeguino agli standard tecnici o di qualità della vostra organizzazione.

Oppure, potrebbero esserci project management freelance Le spese generali che comporta il coordinamento con i clienti in diversi fusi orari.

Soluzione: Delineate e mettete da parte un budget per tutti i costi prevedibili del contratto, compresi i tempi di gestione, le spese di transizione, i costi aggiuntivi di software e stack tecnologico e le potenziali penali in caso di non conformità.

Modelli di outsourcing dello sviluppo software

L'outsourcing dello sviluppo software non è un'attività a dimensione unica. I diversi modelli si adattano alle diverse esigenze dei progetti, alle scale e agli stili di project management. Ecco i modelli di outsourcing più diffusi:

1. Modello basato sul progetto

La società di sviluppo software è responsabile di completare un progetto entro i parametri di costo e di tempo concordati, dal piano iniziale alla consegna finale. Questo è l'approccio più convenzionale e senza mani all'outsourcing.

Richiede un minore coinvolgimento quotidiano da parte vostra. Siete coinvolti solo nelle decisioni chiave, come le funzionalità/funzione da sviluppare. L'implementazione è gestita dal project manager del fornitore, che vi aggiorna e raccoglie feedback per guidare il progetto.

Questo modello è adatto a progetti una tantum con una chiara data di fine.

Pro

Riduzione dei costi di gestione per i client

Cancellata la responsabilità da parte del venditore

**Contro

Minore controllo sulle operazioni quotidiane

Limitata flessibilità per le modifiche una volta avviato il progetto

2. Aumento del personale

Questo modello prevede l'assunzione di un team di sviluppatori e tester da un fornitore di outsourcing per integrare temporaneamente le esigenze del team attuale, di solito per un progetto specifico.

Il team in outsourcing riferisce al gestore interno ed è considerato un'estensione della vostra forza lavoro. Questo modello è adatto alle organizzazioni con team di sviluppo software interni già consolidati con esperienza nella collaborazione di project management con un team esterno. I talenti tecnici interni ed esterni lavorano in partnership al progetto software.

Pro

Alta integrazione con i team interni

Flessibilità nella gestione e nella direzione dello staff aumentato

**Contro

Richiede forti capacità di project management

3. Modello di team dedicato

In questo caso, assumete un team di sviluppatori software in outsourcing per gestire alcuni o tutti i vostri progetti. Questi lavoreranno a fianco del vostro team attuale e faranno capo al vostro gestore del team. Tuttavia, a differenza dell'aumento del personale, non sono necessariamente integrati nel team interno.

Il team dedicato può stabilire metodologie e flussi di lavoro propri, soprattutto se si occupa di un segmento di progetto distinto. Questo modello è efficace per progetti a lungo termine che prevedono un lavoro continuo.

Pro

Team consistente che lavora ai vostri progetti

Migliore scalabilità e flessibilità nelle dinamiche del team

**Contro

Richiede un maggiore lavoro richiesto per la configurazione e l'allineamento iniziali

Maggiore dipendenza dalle metodologie del team in outsourcing

4. Modello a prezzo fisso

Il modello a prezzo fisso prevede la definizione dell'ambito del progetto e di un elenco di risorse necessarie per completare il lavoro. Il cliente paga un prezzo predeterminato, indipendentemente dal tempo e dalle risorse impiegate dalla società di outsourcing.

Questo modello non lascia spazio alla flessibilità o a componenti aggiuntivi successivi ed è quindi più adatto a progetti di sviluppo software di piccole o medie dimensioni in cui si sa già esattamente di cosa si ha bisogno. Tuttavia, cambiamenti o sfide impreviste nel progetto possono portare a trattative o costi aggiuntivi.

Pro

Budget prevedibile

Sequenze e risultati cancellati

**Contro

Rischio di compromessi sulla qualità per soddisfare i vincoli di budget

Inflessibilità nell'adattarsi alle evoluzioni del progetto

5. Tempo e materiale

In questo modello, tutto è flessibile. È possibile modificare l'ambito del progetto, estendere le scadenze e adattare il flusso di lavoro come e quando necessario, pagando mensilmente il tempo impiegato dal team in outsourcing.

Questa soluzione è ideale per un progetto software complesso in cui l'ambito continuerà a cambiare in base ai nuovi input, ad esempio il feedback degli utenti. Tuttavia, tenete presente che questo modello può comportare costi elevati. È fattibile se si monitora attentamente lo stato di avanzamento e si gestiscono le modifiche in modo efficiente.

Pro

Elevata adattabilità alle mutevoli esigenze del progetto

Il pagamento riflette il lavoro effettivamente terminato

Cons

Potenziale aumento dei costi senza un'attenta gestione

Richiede un attento monitoraggio e un'efficiente gestione del cambiamento

Gestione del team di sviluppo software in outsourcing: Best Practices

Ecco quattro consigli per gestire efficacemente il team di sviluppo software in outsourcing:

1. Implementare una strategia di onboarding e dare il via al progetto

Proprio come si fa con un nuovo dipendente per stabilire il tono della sua permanenza nell'organizzazione, familiarizzate gli sviluppatori di software in outsourcing con la cultura aziendale, le aspettative del progetto e i processi operativi pertinenti per garantire una integrazione senza problemi.

Condividete la documentazione essenziale del progetto, comprese informazioni come le specifiche tecniche, gli standard di codifica e le misure di garanzia della qualità. Assicuratevi che il team in outsourcing capisca tutto; in caso contrario, risolvete i problemi il prima possibile.

Una riunione iniziale può aiutare tutti a "mettersi sulla stessa pagina" e a definire la fase relativa ai ruoli, alle responsabilità e alle aspettative. Condividete esempi e best practice per aiutare il team in outsourcing a comprendere il livello di qualità atteso.

2. Comunicate bene e spesso i vostri piani

Una comunicazione regolare ed efficace aiuta a mantenere i progetti complessi in linea con i tempi, il budget e gli standard richiesti. ClickUp per i team software semplifica l'assegnazione di attività, la creazione di scadenze e l'impostazione di obiettivi o di attività cardine in un modo visivamente riferibile su un'unica piattaforma.

Tutti i partecipanti al progetto di sviluppo software possono vedere cosa ci si aspetta da loro e le sequenze temporali, lasciando poco spazio alla confusione . È anche possibile raggruppare e classificare tutte le attività aggiungendo descrizioni uniche, in modo che lo stato, le dipendenze e i blocchi siano chiari per tutti.

Utilizzando ClickUp per i team software, è possibile presentare i requisiti del prodotto agli stakeholder interni ed esterni

Quindi, velocizzate i vostri piani di sviluppo e la vostra documentazione con ClickUp Brain . Ad esempio, è possibile progettare un piano di test per il lancio di un software o redigere elementi di azione e attività secondarie in base al contesto degli obiettivi.

Un esempio: in questo brief PMO, ClickUp Brain è il vostro assistente di scrittura, che compila il brief del progetto, aggiunge Sequenza e deliverable e assegna attività ai membri del team, risparmiando tempo e lavoro richiesto ai vostri gestori del team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp Brain per scrivere un brief di progetto /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per generare brief di progetto e velocizzare il vostro flusso di lavoro

Oltre a implementare il programma i migliori strumenti di project management per il lavoro, come ClickUp, Jira o Teamwork, è necessario stabilire più modi per rimanere in contatto:

Gmail per le comunicazioni formali

Slack per la messaggistica istantanea

Zoom per le videochiamate

È anche possibile utilizzare ClickUp, che integra tutti e tre i metodi sopra descritti in un'unica piattaforma

La comunicazione proattiva accelera la risoluzione dei problemi, anche al di fuori dei normali orari aziendali.

3. Organizzare workshop di team interfunzionali

Seguite una leadership gerarchia con l'azienda di outsourcing software, in modo che sappiano a chi rivolgere problemi o domande. Devono poter contare su di voi per il contesto aziendale, le autorizzazioni per i dati e la guida tecnica.

Per snellire il processo, assegnate un project manager dedicato che possa controllare regolarmente gli sviluppatori di software in outsourcing e supervisionare lo stato del progetto.

Il vostro sviluppatore di software interno che lavora a un progetto in outsourcing deve svolgere regolarmente standup virtuali, sprint di codifica e sessioni di problem solving collaborativo con il team in outsourcing per perfezionare i requisiti e discutere le strategie di implementazione.

Presumete che ci possano essere differenze nello stile di lavoro tra il team interno e quello in outsourcing. Per questo motivo, è necessario comunicare in modo eccessivo i flussi di lavoro e le best practice per evitare dubbi.

4. Controllate a intervalli regolari e condividete feedback costruttivi

I problemi sono inevitabili durante lo sviluppo di un software, indipendentemente da quanto sia ben pianificato il vostro approccio, da quanto sia qualificato il vostro team e da quanta esperienza possieda la società di sviluppo software.

Tuttavia, i problemi non riguardano sempre la correzione di bug del codice o la risoluzione di difetti dell'interfaccia utente/UX. Possono essere legati alla scarsa comunicazione, alle scadenze non rispettate o all'uso improprio dei dati.

In una configurazione interna, i provider sul vostro libro paga possono fornire una risoluzione rapida, lavorando nei vostri orari, anche con una lavoro ibrido disposizione.

Ma quando si sceglie un partner di outsourcing con un fuso orario diverso, è necessario disporre di un sistema per identificare, informare e risolvere i problemi non appena si presentano, per evitare spese aggiuntive o ritardi nello sviluppo del software.

Check-in frequenti aiutano a discutere le sfide, la qualità del lavoro e la gestione delle scadenze. ClickUp Chat riunisce la comunicazione del team in un unico spazio. Condividete aggiornamenti, collegate risorse e collaborate facilmente.

Aggiungete chiunque alle conversazioni di lavoro con le @menzioni e assegnate commenti per far sì che i team continuino a lavorare sugli elementi da intraprendere.

Incoraggiate una migliore comunicazione tra voi e il vostro team con ClickUp Chat

Inoltre, il vostro team interno dovrebbe fornire un feedback onesto, assistenza e guida pertinenti. Ad esempio, se gli sviluppatori di software in outsourcing hanno difficoltà con una particolare tecnologia o processo, organizzate una sessione di formazione per illustrarlo.

Qualunque sia il problema, incoraggiate gli sviluppatori software in outsourcing a comunicare apertamente e assicurate loro che le loro preoccupazioni sono valide.

Il futuro dello sviluppo software in outsourcing

Esaminiamo cinque tecnologie che stanno influenzando in modo significativo il futuro del settore dello sviluppo software.

1. Metodologie agili e DevOps

L'Agile assicura che i progetti rimangano flessibili e reattivi alle esigenze dei client e ai cambiamenti del mercato nell'outsourcing dello sviluppo software. Non c'è da stupirsi che sia ancora utilizzato da 59% delle organizzazioni per la realizzazione di prodotti incentrati sul cliente con un valore aziendale chiaramente definito.

Teams come Scrum permettono a voi e al vostro team in outsourcing di perfezionare e dare priorità alle funzionalità/funzione in base al feedback onesto degli utenti, utilizzando uno sviluppo iterativo e cicli di feedback regolari.

Analogamente, DevOps consente di accelerare le consegne combinando lo sviluppo del software (Dev) e le operazioni informatiche (Ops) in un unico processo continuo. Ciò consente ai team di identificare e risolvere i problemi in tempo reale, automatizzare i flussi di lavoro e snellire i processi di distribuzione.

2. Internet delle cose (IoT)

Il mercato dell'IoT continua a espandersi: Statista progetta che il mercato dell'Internet of Things sia in crescita numero di dispositivi IoT in tutto il mondo raggiungerà i 29,42 miliardi di unità entro il 2030.

Poiché le aziende integrano sempre più la tecnologia IoT nei loro prodotti e servizi, stanno esternalizzando lo sviluppo per accedere a competenze specializzate e accelerare le loro strategie di go-to-market.

Questa tendenza migliora le capacità di analisi dei dati, di gestione dei dispositivi e di sicurezza della rete, consentendo di costruire soluzioni IoT più sofisticate e interconnesse, in grado di offrire esperienze superiori ai clienti.

3. Automazioni dei processi robotici (RPA)

L'RPA aiuta a costruire prodotti migliori grazie all'automazione di attività ripetitive e guidate da processi come la generazione di codici, la voce e la compilazione dei feedback degli utenti. Questo riduce significativamente il rischio di errore umano e aumenta l'efficienza.

Gli strumenti RPA possono essere particolarmente efficaci nei test di regressione, dove i bot automatizzati eseguono continuamente casi di test predefiniti sul software in fase di sviluppo. In questo modo si garantisce che le aggiunte o le modifiche al codice non interrompano inaspettatamente le funzioni esistenti.

4. Sviluppo cloud-nativo

Le applicazioni cloud-native sono progettate e sviluppate specificamente per gli ambienti cloud. Sfruttano l'intera gamma di servizi cloud e funzionalità, come l'architettura a microservizi, i container, le funzioni serverless e l'orchestrazione dinamica.

Con il continuo affidamento sulla trasformazione digitale, si prevede un'impennata della domanda di applicazioni cloud-native, che offre alle aziende di outsourcing numerose opportunità di costruire software scalabile, resiliente e gestibile senza la supervisione diretta dell'infrastruttura.

5. IA generativa

Nell'outsourcing, in particolare nello sviluppo e nella manutenzione di software personalizzato, le analisi generative basate sull'IA possono prevedere potenziali guasti del sistema o identificare aree di miglioramento, consentendo la manutenzione e l'ottimizzazione proattiva delle applicazioni software. Codice OpenAI che alimenta GitHub Copilot, è un esempio di IA che assiste gli sviluppatori suggerendo intere linee di codice o algoritmi complessi. Ciò migliora la produttività degli sviluppatori e riduce potenzialmente la necessità di team di codifica estesi.

Ogni tecnologia apporta vantaggi distinti all'outsourcing dello sviluppo software, consentendo alle aziende di rimanere competitive in un panorama dinamico. La comprensione e l'integrazione di queste tecnologie può migliorare le strategie di outsourcing della vostra azienda e ottenere risultati superiori.

Espandete i vostri orizzonti con l'outsourcing dello sviluppo software

Investite tempo in anticipo per capire di cosa avete bisogno e dettagliatelo in una dichiarazione di scopo, in modo da poter comunicare i requisiti quando cercate i provider di servizi di outsourcing software adatti.

Durante la formalizzazione del contratto di outsourcing, assicuratevi che le consegne, i budget e le sequenze siano chiaramente cancellati per evitare grattacapi in seguito.

Dovreste anche avere una strategia per gestire gli sviluppatori di software in outsourcing con strumenti e processi di comunicazione efficienti.

Ricordate: l'outsourcing è una relazione, non un passaggio di consegne. Quanto più trasparenti e comunicativi sarete, tanto più positiva sarà la vostra collaborazione.

Strumenti di collaborazione e di project management come ClickUp possono essere d'aiuto in ogni fase dello sviluppo di un software in outsourcing: dall'elenco dei requisiti in modelli precostituiti, all'utilizzo della chat di assistenza in tempo reale per comunicare con il team esterno, ai check-in regolari, all'utilizzo di ClickUp Brain per la stesura dei brief dei progetti software e per l'assegnazione e il monitoraggio del tempo.

Se state cercando di rendere più efficiente il vostro processo di sviluppo del software, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .

Domande frequenti (FAQ)

1. L'outsourcing dello sviluppo software è una buona idea?

Sì, l'esternalizzazione dello sviluppo software è una buona idea se gestita correttamente. Offre accesso a talenti globali, risparmi sui costi, tempi di commercializzazione più rapidi e la possibilità di concentrarsi sulle funzioni aziendali principali.

Tuttavia, comporta delle sfide, come le barriere di comunicazione e il controllo della qualità dei prodotti. L'esito positivo dipende dalla scelta della giusta società di outsourcing e dalla gestione efficace della relazione per ridurre i rischi potenziali.

2. Da fare per esternalizzare con esito positivo lo sviluppo del software?

Un esito positivo dell'esternalizzazione dello sviluppo software richiede piano ed esecuzione. Iniziate definendo i requisiti del progetto e selezionando un'azienda di outsourcing con le giuste competenze e una comprovata esperienza.

Stabilite canali di comunicazione solidi e controlli regolari per monitorare lo stato di avanzamento. Inoltre, assicuratevi che i contratti siano dettagliati per quanto riguarda l'ambito, la Sequenza e le aspettative per evitare malintesi e gestite attivamente il progetto per mantenere la qualità e il rispetto delle scadenze.

3. Che cos'è l'outsourcing dello sviluppo software?

L'outsourcing dello sviluppo del software prevede l'assunzione di un provider di servizi di terze parti per gestire lo sviluppo end-to-end del software o di parti di esso. I servizi possono spaziare dalla gestione delle operazioni aziendali e dal maintainer del software per i vostri clienti all'accesso a competenze specialistiche per lo sviluppo di nuovi prodotti e funzionalità, per accelerare il time-to-market.