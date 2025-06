5 modelli di note Cornell in Documenti Google, Word e ClickUp

Quando devi prendere appunti approfonditi e utilizzabili, niente è meglio del metodo Cornell. Il formato delle note Cornell è utile per studenti e professionisti grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla capacità di aiutare la memoria. Un modello efficace di note Cornell può rendere l'apprendimento e il ricordo ancora più facili.

La tua ricerca dei migliori modelli di note Cornell per organizzare e riepilogare/riassumere le note termina qui. Abbiamo fatto il lavoro preliminare per te.

Cosa sono i modelli di note Cornell?

Se lo sai già, passa direttamente ai modelli .

✨Curiosità: il professor Walter Pauk della Cornell University ha inventato il metodo Cornell per prendere appunti negli anni '40. Si tratta di un modo semplice e strutturato per prendere appunti e organizzarli durante le lezioni o mentre si legge qualcosa.

È possibile utilizzare il sistema di presa di appunti Cornell per riepilogare/riassumere lezioni o note di riunioni, tenere traccia dell 'ordine del giorno di una riunione e persino rivedere ciò che si è appreso.

Un modello di note Cornell è un formato predefinito che segue il sistema di appunti Cornell. È composto da tre sezioni:

Colonna sinistra (Cue) : Elenca qui le domande e le parole chiave specifiche di una riunione o di una lezione

Colonna destra (Note) : scrivi qui le note principali, i punti di discussione e le idee chiave

La sezione inferiore (Riepilogo/Riassunto): qui potrai scrivere un breve riepilogo pratico basato sulle idee chiave della sessione in una o due frasi

Un tipico esempio di modello di nota Cornell è simile a questo.

Tramite SUNY Cortland

Leggi anche: App per prendere appunti per Android

5 modelli gratuiti di note Cornell da utilizzare

Sebbene esistano molti modelli gratuiti per le note Cornell, ecco cinque dei migliori che abbiamo trovato:

1. Modello di note Cornell di ClickUp

Scarica questo modello Che tu stia studiando per un esame o preparando una riunione, usa il modello Cornell Note di ClickUp per archiviare tutte le informazioni importanti in un unico posto

Il modello di note Cornell di ClickUp per principianti è in cima alla nostra lista di modelli di note Cornell.

Questo modello intuitivo ti aiuta a organizzare le note in modo strutturato. Ti consente di riepilogare/riassumere rapidamente le informazioni e richiamare informazioni cruciali come idee principali e fatti.

Converti ogni nota di questo modello Docs in attività in ClickUp e monitora lo stato di avanzamento. Puoi anche aggiungere campi personalizzati e attributi, come data, argomento, ecc., a ciascuna attività per una migliore visualizzazione.

Crea il tuo flusso di lavoro ClickUp con questo modello e accedi a viste personalizzate come Gantt, calendario ed elenco. Sotto la sezione di riepilogo/riassunto, aggiungi indicazioni come parole chiave, frasi o diagrammi per accedere rapidamente agli aspetti critici delle tue note.

Ideale per: Chiunque provi il sistema di presa appunti Cornell per la prima volta.

💡Suggerimento per professionisti: condividi queste note con altri con un solo clic creando un collegamento sicuro in ClickUp Docs. Possono anche aggiungere punti e lavorare sul documento insieme a te.

2. Modello di note Cornell per utenti avanzati

Scarica questo modello Organizza e gestisci le note in modo efficiente per una rapida revisione e un facile recupero con il modello Cornell Notes di ClickUp

Il modello ClickUp Cornell Notes per utenti avanzati segue il formato Cornell per prendere appunti nel modo più semplice possibile.

Scaricabile come documento in ClickUp Docs, questo modello include una semplice tabella formattata per annotare direttamente parole chiave, domande, note e riepiloghi/riassunti.

Questo modello gratuito per i verbali delle riunioni è perfetto per le riunioni quotidiane veloci e gli aggiornamenti settimanali. I project manager professionisti e i team leader utilizzano questo modello di documento Cornell per pianificare le azioni da intraprendere dai membri del team.

Per risparmiare tempo, elenca gli elementi dell'ordine del giorno e i punti di discussione e condividili in anticipo con i partecipanti. Durante la riunione, registra le azioni da intraprendere. Successivamente, aggiungi le registrazioni della riunione, le attività e qualsiasi altro dettaglio e monitora lo stato delle azioni.

Ideale per: utenti avanzati che desiderano combinare la presa di appunti durante le riunioni con la gestione delle attività

💡Suggerimento per utenti esperti: ClickUp offre funzionalità/funzioni aggiuntive per rendere più efficienti le riunioni. Ad esempio, utilizza le lavagne online di ClickUp per condividere strategie e idee con gli altri partecipanti durante le riunioni virtuali. Quindi, utilizza ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note, estrarre gli elementi di azione e assegnare le attività ai membri del team.

3. Modello di appunti Cornell per Documenti Google

tramite Documenti Google

Il modello di note Cornell per Documenti Google ti aiuta a tenere sotto controllo le tue attività. Basta crearne una copia o scaricarlo per iniziare a utilizzarlo.

Questo modello semplice, progettato per studenti e professionisti, è modificabile in tempo reale e può essere condiviso con chiunque nel tuo team. Le sezioni e le colonne sono dotate di punti campione che ti aiuteranno a utilizzarlo al meglio.

Separa la colonna delle note in quattro categorie: registra, recita, rifletti e rivedi

Nella categoria "record", scrivi i fatti essenziali e le idee chiave con parole tue utilizzando frasi telegrafiche

Nella categoria recita, rispondi alle domande nella colonna delle tracce

Lo scopo della categoria "riflessione" è quello di approfondire il significato delle prime due categorie

La sezione delle recensioni serve a conservare tutte le tue note a portata di mano.

Ideale per: Studenti alla ricerca di un modello semplice di documento Google per prendere appunti più facilmente

👀 Lo sapevi? Le frasi telegrafiche sono frasi brevi che elencano fatti senza aggiungere articoli o altre parole superflue. Consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto nella presa di appunti.

4. Modello di note Cornell per Microsoft Word di Template.net

Questo modello di appunti Cornell per Microsoft Word è presente nel nostro elenco grazie al suo design minimalista e alla sua struttura semplice, che lo rendono una scelta eccellente per studenti e professionisti che non hanno familiarità con gli appunti Cornell.

Questo modello Word è personalizzabile e completo, copre tutti gli aspetti del sistema di presa appunti Cornell in un formato dal design moderno.

Consente di acquisire informazioni senza sforzo e migliora la gestione del tempo per studenti e accademici. È possibile scaricarlo come documento Microsoft Word, modificarlo e caricarlo su Sharepoint o sul proprio sistema di condivisione file abituale per una facile condivisione con i compagni di classe o i membri del team.

Ideale per: Studenti e professionisti che necessitano di un modello Word scaricabile per creare e condividere note

5. Modello di note Cornell per Documenti Google di DocHub

tramite DocHub

Il modello di appunti Cornell per Documenti Google di DocHub è adatto per prendere appunti in ambito accademico e professionale.

È possibile accedervi online e modificare il testo in base alle proprie esigenze. Oltre alla modifica del testo, questo modello di documento Google consente agli utenti di aggiungere immagini, evidenziare sezioni e aggiungere commenti e suggerimenti per i membri del team.

Una volta terminate le modifiche, scaricalo, convertilo in PDF e salvalo su Google Drive per poterlo consultare facilmente.

Ideale per: studenti che hanno bisogno di un modello per prendere appunti modificabile online.

Cosa rende un buon modello di note Cornell?

Come scegliere il modello di note Cornell più adatto alle tue esigenze? Un buon modello per prendere appunti basato sul metodo Cornell deve avere le seguenti funzionalità/funzioni:

Layout strutturato: la colonna di sinistra deve occupare al massimo il 30% del modello, mentre la colonna di destra o la sezione principale del modello deve occupare il restante 70%

Personalizzabile: il modello di note Cornell deve essere personalizzabile in base alle esigenze dell'utente. Deve essere modificabile e collaborativo.

Condivisibili: poiché le note possono essere consultate da molte persone, il modello deve disporre di funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale come la condivisione con un clic, la modifica di gruppo, la cronologia delle versioni e l'aggiunta di commenti/suggerimenti

Facile da usare: Il modello per prendere appunti deve essere facile da usare e da navigare. In questo modo, gli utenti che vi accedono da qualsiasi tipo di dispositivo possono modificarlo senza problemi

Integrazione IA: uno uno strumento di presa appunti basato sull'IA integrato nel modello semplifica l'estrazione dei verbali delle riunioni senza dover scrivere manualmente ogni parola discussa. Considera questa funzionalità come il tuo assistente di scrittura IA che ti aiuta a redigere verbali strutturati e chiari per catturare l'essenza della riunione

Leggi anche: Strategie per prendere appunti in modo migliore e più produttivo

Rendi produttivo il prendere appunti con i modelli Cornell Notes

Prendere appunti non deve essere noioso. Non è necessario scrivere manualmente o perdere tempo a sfogliare le pagine per trovare le informazioni importanti.

Utilizza invece un modello dal nostro elenco di modelli di note Cornell per registrare spunti e note rilevanti e utilizzabili da una sessione. Qualsiasi di questi modelli trasformerà la tua presa di appunti da un'attività che richiede energia in un processo efficiente e semplificato.

E se stai cercando un'app per prendere appunti all-in-one che semplifichi il processo di presa di appunti e ti consenta di convertire queste note in elementi di azione, non cercare oltre ClickUp.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp.